Büyüklüğü ve sertliğiyle biliniyor, binlerce insanın sofralarını süslüyor

Kiraz hasadı yapan Jale Tekin ise sabah erkenden kiraz toplamaya başladıklarını dile getirdi."Ne kadar satılacaksa o gün o kadar topluyoruz" diyen Tekin, "Öğleden sonra da diğer işlerimizi yapıyoruz. Kirazı toplarken hassas olmak lazım. Tek tek topluyoruz çünkü kırılırsa bir daha o dalda kiraz olmaz. Bu sene kirazlarımız çok güzel. Talep fazla. Bu da üreticileri memnun ediyor" diye konuştu.