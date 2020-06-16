Burada dondurma yemeyen 'Dondurma yedim' demesin!

Herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceği enfes dondurmalar yapan mekanlar...
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Yaz sıcakları bir anda bastırdı, hepimiz serinlemenin yollarını arıyoruz. Hal böyleyken gün batarken ya da akşam yemeğinden sonra yenecek birkaç top dondurmadan daha keyifli bir şeyler olabileceğine inanmıyoruz. Siz de gerçek meyvelerden ve sütten elde edilen, doğal, lezzetli dondurmalar peşindeyseniz listemizdeki adreslere mutlaka bir şans vermelisiniz. Herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceği enfes dondurmalar yapan mekanlar huzurlarınızda...
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Lulu Gelato & Pasticceria - İstanbul
Erenköy, Kalamış ve Göktürk'te şubeleri bulunan Lulu, İtalyan dondurması sevenlerin favorilerinden. Al-götürün yanı sıra paket servisi de bulunan Lulu Gelato'da her şey çok lezzetli ama özellikle kombin lezzetleri damak çatlatıyor. Meksika vanilyası-frambuaz-çikolata, portakal-cheesecake, lime-nane gibi farklı lezzetleri Lulu'da mutlaka denemelisiniz.
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Yaşar Usta'nın Dondurması - İstanbul
Tarifsiz lezzetlerin en güzel durak noktalarından biri olan Yaşar Usta'nın Dondurması bebe bisküvisi, karamel, kavun, çilek, tahin gibi bin bir çeşit aromasıyla her zaman şaşırtabiliyor. Lezzetiyle kalpleri kazanan Yaşar Usta’nın Dondurması mutlaka denenmeli. İnternet üzerinden sipariş seçeneği de mevcut.
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Bebek Mini Dondurma - İstanbul
Bebek'in meşhur dondurmacısı olan Mini Dondurma, başka dondurmacılarda bulamayacağınız güllü lokumlu ve naneli dondurma çeşitleri ile dikkat çekiyor. 1968 yılından beri hizmet veren birkaç metrekarelik mekanda sütlü ve meyveli olmak üzere birçok dondurma çeşidi bulmak mümkün. Buradan dondurma alıp Bebek Sahili’nde yürümek tam bir İstanbul tecrübesi.
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Sim Dondurma - Ankara
Ankara'nın en iyi dondurmacısı olan Sim, aroması ve kıvamı şahane dondurmalar yapıyor. Değişmeyen lezzeti ile misafirlerini ağırlıyor. Özellikle bu sezon misafirlerine sundukları aktif karbonlu dondurma, farklı bir şeyler denemek isteyenlerin favorileri arasına girecek.
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Girandola - İstanbul
Arnavutköy, Yeniköy, Acıbadem, Florya, Göktürk ve Caddebostan’da şubeleri bulunan Girandola kalitesi ve lezzetleriyle dondurmanın en doğru adreslerinden. Meyveli dondurmaları kokularıyla baş döndürürken fıstıklı dondurması da adeta bağımlılık yaratıyor. Girandola'nın dondurmaları internetten siparişle kapınıza da geliyor.
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Bitez Dondurma - Muğla
En popüler dondurmacılardan biri olan Bitez, Bodrum'dan sonra İstanbul ve Antalya'da bulunan şubeleriyle de ağzınızı tatlandırmaya aday. Karadut, tahin ve susam, mandalina, limon, narlı gibi çeşitleriyle çok beğenilen Bitez Dondurma’nın waffle, kahvaltı gibi ürünlerini de denemeden geçmeyin. Bodrum'un en ünlü mekanlarından biri olan Bitez'in müdavimleri arasında tabii ki çok sayıda ünlü isim de yer alıyor.
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Dondurmino - İzmir
Alaçatı'da içeri girer girmez insanı mutlu eden bir şubesi bulunan Dondurmino, dondurma aşıklarını çok mutlu ediyor. Narlı, şeftalili, yer fıstıklı, cheesecake’li dondurmaları mutlaka denenmesi gerekenler arasında yer alıyor. Dondurmino enfes lezzetleriyle kapılarını misafirlerine açtı bile.
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Roma Dondurma - İstanbul
Türkiye'nin birçok yerinde de, İstanbul'un birçok semtinde de Roma Dondurma isimli mekanlar bulabilirsiniz. Bunlardan biri de Büyükada'da… Roma Dondurma, kalitesi ve doğallığıyla lezzetini her daim koruyor. Krokan, Antep fıstığı, ceviz ve karamelli dondurmaları en favoriler arasında yer alıyor.
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Zeynel Muhallebicisi - İstanbul
1925'den bu yana lezzetiyle fark yaratan Zeynel Muhallebicisi özel dondurmalarıyla misafirlerini çok mutlu ediyor. İstanbul’da ve Ankara’da çok sayıda şubesi bulunan Zeynel Muhallebicisi'nin dondurmaları gerçek meyvelerden ve sütten yapılıyor. Kavunlu dondurmaları en çok sevilen dondurmaları arasında. Zeynel'in açık olan şubelerini Instagram hesabı üzerinden kolayca takip edebilirsiniz.
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Mua Gelatieri d'Italia - İstanbul
Yaz akşamlarını daha da güzelleştiren Mua, “Doğal malzemeler, gerçek gelato deneyimi” sloganıyla misafirlerine nefis İtalyan dondurmaları sunuyor. Kahveli, narlı, mürdüm erikli, portakallı ve bitter gibi dondurmalarıyla farklı lezzetlere ev sahipliği yapıyor. Yeniköy, Reşitpaşa ve Caddebostan’da Mua lezzetlerinin tadına bakabilir ya da DM'den sipariş verip İstanbul'un her yerine dondurma getirtebilirsiniz.
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İsmail Şafak Dondurma - İstanbul
İstanbul Büyükçekmece'deki iki şubesiyle doğal ve lezzetli dondurma arayanların ağızlarının tadını yerine getiren İsmail Şafak Dondurma, 1976 yılından beri bu işi yapıyor. Özellikle taze meyvelerle yaptıkları dondurmaları mutlaka tatmaya değer. Çıtır çıtır taze külahlarını da yemeyi ihmal etmeyin.
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Roma Dondurmacısı - İstanbul
1970'de kurulan ve ikinci nesil tarafından işletilen Yeşilköy Roma Dondurmacısı, yıllar geçse de aynı tat ve aynı kalite ile devam ediyor. 20 çeşit dondurmanın arasında kestaneli ve kayısılı dondurmalar en çok ilgi görenler arasında. Yeşilköy ve civar semtlerin sakinlerinin müdavimi olduğu Hakiki Roma Dondurması hem serinlemek hem de lezzete doymak isteyenleri bekliyor.
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Çiçek Pastanesi - Çanakkale
Bozcaada'da yer alan Çiçek Pastanesi, damak çatlatan lezzetlere sahip. Kahvaltısı ve kurabiyeleri de çok meşhur olan Çiçek Pastanesi’nin dondurmalarını da ıskalamayın. Özellikle damla sakızlı, yaban incirli, lavantalı çeşitleri ile fark yaratıyor. Arzu ederseniz dondurmanızı kurabiye arasına koydurup iki lezzeti tek seferde de yaşayabilirsiniz. Çiçek Pastanesi çoktan açıldı ve müdavimlerini bekliyor.
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Güneş Dondurma Waffle - İstanbul
Bebek'in en eski ve favori dondurmacılarından Güneş, lezzeti ile mest ediyor. Limonlu, karadutlu, çikolatalı, Antep fıstıklı ve daha da fazlası bulunan seçenekleriyle herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceği Güneş’te bir çılgınlık yapıp waffle da yiyebilirsiniz. Güneş Dondurma birçok ünlü ismin de favori mekanları arasında.
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Roma Dondurma – Mersin
Mersin’in hareketli sahili Viranşehir’de bulunan Roma Dondurma, yaz aylarında gerçek Roma lezzetine sahip dondurmaları Akdeniz’de tadabileceğiniz nadir yerlerden. En çok tercih edilen ürünleri kavunlu ve naneli dondurma olan Roma Dondurma’yı tercih ederseniz pişman olmayacağınızı düşünüyoruz.
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Meşhur Dondurmacı Ali Usta - İstanbul
Moda'da geleneksel dondurma denilince akla ilk gelen mekanlardan olan Ali Usta, çikolatalı, bademli ve kestaneli dondurma çeşitleri ile önündeki uzun kuyruğa girmeye değecek olan bir yer. Caferağa Mahallesi’ndeki dondurmacının adresini bilmeseniz de olur zira o civarda kime sorsanız size tarif edebilecektir.
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Sütçü İmam Pastanesi - Antalya
Alanya yolunda bulunan Sütçü İmam Pastanesi, yarım asırlık tecrübesini 50 çeşide yakın dondurma seçeneği ile taçlandırıyor. Doğal yöntemlerle üretilen dondurmalar yaz aylarında büyük rağbet görüyor. Sütçü İmam’ın dondurmasının tadına bakmak için Antalya’ya kadar gidemeyecek olanlar da Sakarya ve İstanbul Büyükçekmece’deki şubelerini deneyebilir.
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Roma Dondurmacısı - İstanbul
1962 yılında Beşiktaş'ta açılan ve İtalyan tip dondurma satan Roma Dondurmacısı, üretimini kendi imalat merkezinde yapıyor. Dondurma çeşitleri arasından en beğenilenler Türk kahveli, damla sakızlı ve tarçınlı dondurma. Fotoğraftaki spesiyal 13 meyveli İtalyan kokteyli. Kaymaklı ve Antep fıstıklı dondurma ise en çabuk tükenenler arasında yer alıyor. Dondurmanın yanı sıra waffle da deneyebilirsiniz.
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Meto Dondurma - Ankara
Kestane, bal, badem, bitter çikolata gibi güçlü lezzetler gerçek keçi sütü ile birleşti ve ortaya vazgeçilmez bir tat çıktı. Ankara Dikmen’de bulunan Meto Dondurma oldukça popüler. Makedonya göçmeni bir aile tarafından işletilen 1956 tarihli mekandaki Balkan lezzetinde dondurmaları mutlaka denemelisiniz.
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Bravo Patisserie – İzmir
Bravo Patisserie, Bostanlı'nın şirin sokaklarını bir lezzet haritasına dönüştüren mekanlardan. Yeşil limonlu, bitter çikolatalı, karadutlu, bal bademli, naneli ve daha birçok çeşide sahip dondurmaları ile yemeğe doyamayacağınız kadar lezzetli. Mekan İzmir’in yerlilerin yanı sıra turistlerin de en fazla uğradığı yerlerden birisi.
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Giliğ Dondurma – Antalya
Antalya’nın bunaltıcı sıcağına karşı serinlemek isteyenlerin ellerindeki en tatlı silahlardan biri de Giliğ Dondurma’nın nefis ürünleri. Korkuteli ilçesinde bulunan mekanda, gerçek meyveler serin bir lezzet ile sunuluyor. Buraya uğrarsanız yanık sütten yapılan yanıksı dondurmayı denemeden ayrılmayın. Giliğ Dondurma’nın geniş bir oturma alanı da bulunuyor.
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Cremeria Milano - İstanbul
Her lokmada büyük bir haz veren Cremeria Milano, Türkiye’deki en iyi İtalyan dondurmacılardan biri. Tiramisulu, fındık kremalı gibi değişik çeşitlere de yer veren bu güzel yer, meyveli dondurmalarıyla da dondurma keyfini üst noktalara taşıyor. Cremeria Milano’nun İstanbul’daki çok sayıda şubesinin yanı sıra Antalya, Marmaris, Bodrum, İzmir ve Bursa’da da şubeleri bulunuyor. Telefonla sipariş imkanı da mevcut.
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Yaşar Pastanesi – Kahramanmaraş
Keçi sütünden yapılan dondurma arıyorsanız, Yaşar Pastanesi doğru bir adres. Yaşar Pastanesi, yörede yetişen keçilerden sağılan gerçek keçi sütünü özel pişirme yöntemleri ile lezzetlendiriyor. Mekanda dövme dondurmanın tadına bakıp, sevdikleriniz için şoklanmış dondurma alabilirsiniz.
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Nur Pastaneleri - Antalya
Antalya'da ve Akdeniz Bölgesi’nin birçok yerinde şubeleri bulunan Nur Pastaneleri, keçi sütünden üretilen dondurmaları ile dondurma severleri mest ediyor. Mekana özgü yanık kıvamda servis edilen dondurmalardan böğürtlenli, vişneli ve ananaslı olanlar mutlaka denenmeli. Farklı bir lezzet arayanlar için de kavunda dondurmayı tavsiye edebiliriz.
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Damla Dondurma - İstanbul
Kurtuluş'ta bulunan Damla Dondurma ilk olarak Merter'de açılıp daha sonra buraya taşınmış. Semtteki küçük dükkan yazın dondurması kışın da salep ve bozasıyla ünlü. Dondurmalar doğal ve taze malzemelerle üretiliyor. Çikolatadan çilekliye, karamelliden kaymaklıya kadar pek çok dondurma çeşidinin bulunabileceği Damla'da en çok sade ve tutti-frutti aromalı dondurma çeşitleri tercih ediliyor.
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Meşhur Girit Sakız Dondurmaları Nazmi Usta - İzmir
Eski Foça'da yer alan Nazmi Usta, meşhur lezzeti ile kuyruklar oluşturuyor. Taze malzemelerden tamamen ev yapımı dondurmaları arasında damla sakızlı, cevizli, tahinli ve bademli çeşitler tam not alıyor. Nazmi Usta “Bebelere ve gebelere sıra bekletilmez” sloganıyla da birçok kişinin sempatisini kazanmış durumda.