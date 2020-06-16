Burada dondurma yemeyen 'Dondurma yedim' demesin!

Bitez Dondurma - Muğla En popüler dondurmacılardan biri olan Bitez, Bodrum'dan sonra İstanbul ve Antalya'da bulunan şubeleriyle de ağzınızı tatlandırmaya aday. Karadut, tahin ve susam, mandalina, limon, narlı gibi çeşitleriyle çok beğenilen Bitez Dondurma’nın waffle, kahvaltı gibi ürünlerini de denemeden geçmeyin. Bodrum'un en ünlü mekanlarından biri olan Bitez'in müdavimleri arasında tabii ki çok sayıda ünlü isim de yer alıyor.