Bu yıl festival yapılamadı ama... Gelenlere bu lezzeti ikram ettiler
Edirne'deki lavanta tarlalarını ziyaret edenlerin ateşi ölçülerek, sosyal mesafe uyarısı yapılıyor. El dezenfektanı verilen ziyaretçilere ayrıca lavanta kullanılarak hazırlanan tatlılar ikram ediliyor.
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Edirne’de, hasat zamanının gelmesinin ardından hafta başında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) tarafından ziyarete açılan lavanta tarlasında esnaf, yöreye özgü lavantalı kurabiye, badem ezmesi ve deva-i misk tatlısı dağıttı.
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Yeni nikah kıyan çiftlerden, ailece gezmek için gelenlere kadar çok sayıda kişinin ziyaret ettiği tarlada vatandaşlar, hem fotoğraf çektirdi hem de lavantalı lezzetlerle tatlandı.
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Edirne’de, tarihi Lozan Caddesi üzerinde TTAE’ye ait lavanta tarlası, hafta başında ziyarete açıldı.
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Karaağaç'ta her yıl düzenlenen Edirne Lavanta Tarla Günleri etkinlikleri bu yıl salgın nedeniyle gerçekleşmese de tarlalar şehir içi ve dışından ziyaretçi almaya devam ediyor.
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Hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan tarlaya girenler sosyal mesafe kuralına uyup, maske taktı.
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Bölge esnafından Bahri Dinar ve Arif Meriç ise tarlaya ziyarete gelenlere, yöreye özgü lezzetler kurabiye, bademezmesi ve deva-i misk tatlısı dağıttı.
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Dinar, her sene geleneksel hale getirdikleri etkinliği bu yıl koronavirüs önlemleriyle gerçekleştirerek vatandaşlara, tarihi lezzetlerle moral vermek istediklerini dile getirdi.
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Bu yıl çeşitlerini çoğaltarak lavantalı tatları vatandaşlarla buluşturduklarını ifade eden Dinar, şunları söyledi: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak, lavanta tarlalarından topladığımız lavantalardan deva-i misk, kurabiye ve badem ezmesi yapıyoruz. Bu yıl çeşitlerimizi çoğalttık. Geçen sene sadece deva-i misk vardı. Artık finale giriyoruz, son gün geldi çattı ve biz de bu tatları dağıtalım dedik.”
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“Bunu yaparken de neye dikkat ediyoruz? Sosyal mesafeye ve maskeye dikkat ediyoruz. Maskesi olmayana tatlı vermiyoruz ve tabii ki dezenfektanlarımızı da yanımızda getiriyoruz. Bu üç kuraldan şaşmıyoruz."
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Esnaf Arif Meriç ise vatandaşın 3 aydan bu yana evde çok sıkıldığını ve tarlayla moral bulduğunu belirterek, şöyle devam etti:
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"3 aydan beri insanlar artık çok sıkıldı. Herkesin morali çöktü. Bizim de Edirne’de bir moral ilacımız var, o da lavanta. Biz de lavantayı hem bademezmesinde, hem devada hem de kurabiyede kullandık, demoralize olan insanoğlunu Edirne’ye davet ediyoruz, huzur ve moral bulmak istiyorsanız buraya bekleriz" diye konuştu.
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Nikahlarını kıydırdıktan sonra tarlaya fotoğraf çekimi için gelen çiçeği burnunda çift Güray Tunalı ve Ezgi Güven de bol bol fotoğraf çektirdi.
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Evli çiftten Tunalı, "Böyle bir günde bu güzel anı ölümsüzleştirmek için gelmek istedik. Burası hem görsel açıdan çok güzel hem de doğanın kıymetini anlamamız için güzel bir farkındalık içeriyor. Bol bol fotoğraf çektireceğiz, bu anı ölümsüzleştireceğiz. Edirne’de bu gibi farklı yerlerin olması çok güzel" ifadelerini kullandı.
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Ailesiyle gezmek amaçlı Edirne’ye gelen Dilan Ağrıdağı ise pandemi süreci sonrası lavanta tarlasında, doğal ortama gelmenin çok güzel olduğunu söyledi.
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Ağrıdağı, "Kuşadası’nda bu kadar doğallık bulamamıştık, daha çok şehirleşme hakim ama burası gerçekten el değmemiş, natürel" şeklinde konuştu.
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Kırklareli'nden gelen Seda Bekil, AA muhabirine, arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmek için mor tarlaları ziyaret ettiklerini söyledi.
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Tarlanın bir tablo gibi olduğunu belirten Bekil, "Çok beğendik, çok güzel bir yer. Sosyal mesafe kuralına uyarak hatıra fotoğrafı çektirdik." dedi.
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Ziyaretçilerden Fevzi Adıgüzel ise şehir dışından gelen misafirlerini fotoğraf çektirmek için getirdiğini belirterek, "Edirne'de yaşamama rağmen ben de ilk defa geliyorum. Çok beğendik" diye konuştu.