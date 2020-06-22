Bu yıl festival yapılamadı ama... Gelenlere bu lezzeti ikram ettiler

"3 aydan beri insanlar artık çok sıkıldı. Herkesin morali çöktü. Bizim de Edirne’de bir moral ilacımız var, o da lavanta. Biz de lavantayı hem bademezmesinde, hem devada hem de kurabiyede kullandık, demoralize olan insanoğlunu Edirne’ye davet ediyoruz, huzur ve moral bulmak istiyorsanız buraya bekleriz" diye konuştu.