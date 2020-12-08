Bu baklavanın piştiği ocak bile farklı! İçinde 1 gram hayvansal ürün yok

"Geri dönüşler çok olumlu biz çok memnun kaldık. Onun için biz bunun üretimini devam ettiriyoruz. Hayvan ürünleri kullanmadıkları için baklavayı yemek istemeyenler vardı biz bunun için vegan baklavayı iki yıl AR-GE çalışmasının ardından çıkarttık. Gönül rahatlığıyla Gaziantep’ten gelip baklavalarını alabilirler, istedikleri zaman Türkiye’nin her yerine gönderebiliyoruz.”