Binlerce yıl geçse de bozulmuyor! Evinizde mutlaka bulunsun

Çin’de ortaya çıkan ve kısa bir sürede Avrupa başta olmak üzere diğer tüm kıtalara hızla yayılan corona virüs salgını beslenme ve besin ürünlerini temin etme alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Özellikle dışarıya daha az çıktığımız ya da çıkmadığımız şu günlerde durumu, evlerde uzun süre saklanabilen gıdaların temin edilmesi daha büyük önem kazanıyor. Peki evde uzun süre saklanabilen gıdalar hangileri?