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Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 12:45 | 

Ay yıldız işlenmiş kırmızı ayvaları görenler gözlerine inanamıyor

Nevşehir’in Avanos ilçesinde 75 yaşındaki emekli öğretmen Ruşen Parlak emekli olmasının ardından kendine yaptığı hobi bahçesinde üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu ayvaları yetiştirmesi büyük ilgi gördü.

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Nevşehir’in Avanos ilçesinde 75 yaşındaki emekli öğretmen Ruşen Parlak emekli olmasının ardından kendine yaptığı hobi bahçesinde üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu ayvaları yetiştirmesi büyük ilgi gördü.

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Avanos ilçesinde 75 yaşındaki emekli öğretmen Ruşen Parlak emekli olmasının ardından kendisinin zaman geçirmesi amacıyla hobi bahçesi kurdu. Kurmuş olduğu hobi bahçesine yüzlerce ayva ağacı diken Parlak daha sonra ise üzerinde ay ve yıldız simgesinin bulunduğu ayvaları yetiştirmeye başladı.

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Kendisinin emekli olmasının ardından hobi bahçesi kurduğunu ve meyve yetiştirmeyi ve ağaç dikmeyi sevdiğini ifade eden 75 yaşındaki emekli öğretmen Ruşen Parlak ayvaları görenlerin hayrete düştüğünü söyledi.

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Parlak, “Ben emekli öğretmenim. Emeklilikte bağ bahçe işleri ile uğraşıyorum. Kendime hobi bahçesi yaptım. Daha büyük bir bahçem de var. Meyve yetiştirmeyi ver ağaç dikmeyi seviyorum. Bu ayvayı görenler şaşırıyor. Başka figürleri de işleyebilirim. Ama benim ay yıldız hoşuma gidiyor" dedi.

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Parlak şöyle devam etti: "Aslında ayvaların çoğu sarıdır. Ama bu ayvanın çeşidi de bir tarafı sarı diğer tarafı kırmızı oluyor. Kırmızı olmadan önce ben böyle bir düşünceye kapılarak yaptım. Hem de bayrağımızın rengi bayramız da buraya çıkmış oluyor. Güzel bir olay diye düşünüyorum. Şimdi bir tek bu ayvada değil diğer tüm meyvelerde de bu olay yapılabilir. Ama meyve yetişmeden önce işe başlamak gerekiyor. Ama meyve renk aldıkça istediğiniz figüre dönüyor."

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"İlk kez görenler hayret ediyorlar. Nasıl bir şey olabilir diye. Yapmak isteyenlere de nasıl yapıldığını anlatabilirim. Şu ana kadar 3 tane oldu. Bir arkadaşa verdim. Seri üretime henüz geçmedim. Alıcısını bulursak seri üretime de geçeriz.”

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