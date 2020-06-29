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DHA
Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 10:49,

Antep baklavasının fıstığı Kahramanmaraş’tan! 'Antepliler kıskanmasın ama...'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep baklavasının fıstığının Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinden gittiğini ifade ederek, “Gaziantep baklavasının rayihası ve lezzeti Pazarcık fıstığından gelmektedir. Baklavanın tamamlayıcı lezzeti de elbette Maraş dondurmasıdır” dedi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Antep baklavasının fıstığının Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinden gittiğini belirterek, "Gaziantep baklavasının rayihası ve lezzeti Pazarcık fıstığından gelmektedir. Baklavanın tamamlayıcı lezzeti de elbette Maraş dondurmasıdır" dedi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık ilçesine giderek istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

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Güngör, toplantının ardından Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ile Antep fıstığı bahçesine giderek, incelemelerde bulundu.

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Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Güngör, her ne kadar fıstık denilince akla Gaziantep gelse de Pazarcık’ın da fıstık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

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Doğası ve iklim özellikleri ile Pazarcık ilçesinde yetişen fıstığın lezzet ve rayiha bakımından bir numara olduğunu ifade eden Başkan Güngör, şunları söyledi:

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"Pazarcık ilçemizde yetişen fıstık rayihası en kaliteli fıstık."

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"Buradaki üreticilerimizle yaptığımız görüşmelerde Gaziantep baklavasının kalitesinin Pazarcık fıstığından kaynaklandığını söylediler."

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"Gaziantepliler kıskanmasın ama gerçek bu. Tabii Gaziantep baklavası da tek başına yenmiyor."

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"Üzerine de mutlaka Maraş dondurması konması gerekiyor ki bu karışımdan birbirini tamamlayan müthiş bir lezzet ve aroma ortaya çıkıyor."

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"Bu da memleketimizin güzelliğini ortaya çıkarıyor. İşin esprisi şu: Hepimiz birbirimize bağlıyız ve birbirimizi tamamlıyoruz."

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"Şehirlerimiz ne kadar gelişirse birbirine o kadar katkısı oluyor. Şehirlerimizin gelişmesi ile bölgemiz, bölgemizin gelişmesi ile de ülkemiz gelişiyor."

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