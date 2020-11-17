MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıAgar Agar nedir? Agar tozu nerelerde kullanılır? İşte Agar tozunun kullanıldığı besinler
GeriMutfak Tüyoları Agar Agar nedir? Agar tozu nerelerde kullanılır? İşte Agar tozunun kullanıldığı besinler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 23:57 | 

Agar Agar nedir? Agar tozu nerelerde kullanılır? İşte Agar tozunun kullanıldığı besinler

Agar tozu ya da agar agar pastacılık ve unlu mamullerle ilgili yemek yapanların en sık kullandığı malzemelerden. Sarı ya da beyaz renkte bulunan ve yemeklere kıvam vermede etkin olan agar agar deniz yosunlarından elde ediliyor. Gıda sektöründe giderek yaygınlaşan agar tozu ilaç ve kozmetik sektörleri gibi farklı alanlarda kullanıyor. Marketlerde satılan ve kolayca bulunan agar agarın kullanım alanları yemek yapmayı sevenler tarafından merak ediliyor. Peki, agar agar nedir? İşte, agar tozunun kullanıldığı besinler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Agar agar tozu son zamanlarda besinlerde kullanılmasıyla gündeme geliyor. Son yıllarda popülerleşen agar tozu fırıncılık, şekerleme, süt ve süt ürünlerinde kullanılan agar tozu ev kullanımları için kabartma tozları için de satılıyor. Agar, mikrobiyolojik testlerde, dişçilikte, elektrokimyada, formikaryum yapımında (deneysel karınca evi) vs. alanlarda malzeme olarak kullanılıyor. İşte, detaylar.

2AGAR AGAR TOZU NEDİR
Abone Olgoogle-news

AGAR AGAR TOZU NEDİR?

Agar su yosunlarından elde edilen bir tür jelatindir. Kelime olarak Malayca "jel" anlamına gelen "agar-agar" kelimesinden gelmektedir.

3
Abone Olgoogle-news

Agar, mikrobiyolojik testlerde, dişçilikte, elektrokimyada, formikaryum yapımında (deneysel karınca evi) vs. alanlarda malzeme olarak kullanılmaktadır. Agar, çorba, dondurma ve jöleli yiyeceklerde kıvam artırıcı olarak kullanılır. Anmitsu ve Mizuyōkan gibi geleneksel Japon yiyeceklerinin imalatında kullanılır. Her türlü gıda üretiminde, kıvam verilmek istenen tüm gıdalarda tüketilebilir.

4
Abone Olgoogle-news

Diğer yandan, diş hekimleri de protez nesnelerini sağlıklı şekilde kalıplara aktarabilmek için agardan da faydalanbilirler.

5AGAR TOZU HANGİ BESİNLERDE KULLANILIR
Abone Olgoogle-news

AGAR TOZU HANGİ BESİNLERDE KULLANILIR?

Agar tozu pastacılık, dondurma, reçel üretimi, sos, marmelat gibi yapımlarda kullanılabilir. çorba, dondurma ve jöleli yiyeceklerde kıvam artırıcı olarak tüketilebilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi