Agar Agar nedir? Agar tozu nerelerde kullanılır? İşte Agar tozunun kullanıldığı besinler

Agar, mikrobiyolojik testlerde, dişçilikte, elektrokimyada, formikaryum yapımında (deneysel karınca evi) vs. alanlarda malzeme olarak kullanılmaktadır. Agar, çorba, dondurma ve jöleli yiyeceklerde kıvam artırıcı olarak kullanılır. Anmitsu ve Mizuyōkan gibi geleneksel Japon yiyeceklerinin imalatında kullanılır. Her türlü gıda üretiminde, kıvam verilmek istenen tüm gıdalarda tüketilebilir.