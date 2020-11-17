Agar Agar nedir? Agar tozu nerelerde kullanılır? İşte Agar tozunun kullanıldığı besinler
Agar tozu ya da agar agar pastacılık ve unlu mamullerle ilgili yemek yapanların en sık kullandığı malzemelerden. Sarı ya da beyaz renkte bulunan ve yemeklere kıvam vermede etkin olan agar agar deniz yosunlarından elde ediliyor. Gıda sektöründe giderek yaygınlaşan agar tozu ilaç ve kozmetik sektörleri gibi farklı alanlarda kullanıyor. Marketlerde satılan ve kolayca bulunan agar agarın kullanım alanları yemek yapmayı sevenler tarafından merak ediliyor. Peki, agar agar nedir? İşte, agar tozunun kullanıldığı besinler.
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Agar agar tozu son zamanlarda besinlerde kullanılmasıyla gündeme geliyor. Son yıllarda popülerleşen agar tozu fırıncılık, şekerleme, süt ve süt ürünlerinde kullanılan agar tozu ev kullanımları için kabartma tozları için de satılıyor. Agar, mikrobiyolojik testlerde, dişçilikte, elektrokimyada, formikaryum yapımında (deneysel karınca evi) vs. alanlarda malzeme olarak kullanılıyor. İşte, detaylar.
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AGAR AGAR TOZU NEDİR?
Agar su yosunlarından elde edilen bir tür jelatindir. Kelime olarak Malayca "jel" anlamına gelen "agar-agar" kelimesinden gelmektedir.
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Agar, mikrobiyolojik testlerde, dişçilikte, elektrokimyada, formikaryum yapımında (deneysel karınca evi) vs. alanlarda malzeme olarak kullanılmaktadır. Agar, çorba, dondurma ve jöleli yiyeceklerde kıvam artırıcı olarak kullanılır. Anmitsu ve Mizuyōkan gibi geleneksel Japon yiyeceklerinin imalatında kullanılır. Her türlü gıda üretiminde, kıvam verilmek istenen tüm gıdalarda tüketilebilir.
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Diğer yandan, diş hekimleri de protez nesnelerini sağlıklı şekilde kalıplara aktarabilmek için agardan da faydalanbilirler.
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AGAR TOZU HANGİ BESİNLERDE KULLANILIR?
Agar tozu pastacılık, dondurma, reçel üretimi, sos, marmelat gibi yapımlarda kullanılabilir. çorba, dondurma ve jöleli yiyeceklerde kıvam artırıcı olarak tüketilebilir.