Adana'da kakaolu baklava güllacın tahtına aday

Tekin, "Çok özel bir ürün, güllaç tabii iftar sofralarının vazgeçilmez bir ürünü. Ancak özel kakao ve özel sütle imal edilen bu baklava güllacı geçmek üzere. Şu anda yetiştirmekte zorlanıyoruz, ürüne çok ciddi bir talep var" dedi.