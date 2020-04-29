MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Nerede Ne Yenir HaberleriAdana'da kakaolu baklava güllacın tahtına aday
GeriNerede Ne Yenir Adana'da kakaolu baklava güllacın tahtına aday
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
DHA
Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 16:31,

Adana'da kakaolu baklava güllacın tahtına aday

Adana’da, baklava üreticisi Mehmet Tekin, ramazanda en çok kakaolu baklavanın tercih edildiğini bu ürünün güllacın yerini almak üzere olduğunu söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Adana’da, baklava üreticisi Mehmet Tekin, ramazanda en çok kakaolu baklavanın tercih edildiğini bu ürünün güllacın yerini almak üzere olduğunu söyledi.

2
Abone Olgoogle-news

Adana’da ailesiyle birlikte 40 yıldır fıstıklı baklava, şöbiyet, dürüm, dolama, bülbül yuvası, fıstık ezmesi ve su böreği üretimi yapan Gaziantepli Mehmet Tekin, ramazan ayında iftar sofralarında geçen yıllar en çok güllaç tercih edilirken, bu yıl piyasaya yeni çıkan kakaolu ve sütlü baklavanın rağbet gördüğünü belirti.

3
Abone Olgoogle-news

Tekin, "Çok özel bir ürün, güllaç tabii iftar sofralarının vazgeçilmez bir ürünü. Ancak özel kakao ve özel sütle imal edilen bu baklava güllacı geçmek üzere. Şu anda yetiştirmekte zorlanıyoruz, ürüne çok ciddi bir talep var" dedi.

4
Abone Olgoogle-news

Güllacın kilosunu 50 TL, kakaolu baklavayı da 78 TL’den satışa sunduklarını belirten Tekin, fiyatlara zam yapılmadıklarını da sözlerine ekledi.

5
Abone Olgoogle-news

Ayrıca Tekin, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı dışarı çıkamayan vatandaşların evlerine de gün boyu servis yaptıklarını, ramazanda kimseyi tatlısız bırakmayacaklarını söyledi.

6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi