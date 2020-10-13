5 metrekarelik bir dükkan ama önünde her öğlen kuyruk oluyor

Dedesinden bu yana köfte yaptıklarını belirten İrfan Arpaözü, “Bizim dedemiz eski el arabalarıyla köfte satıyordu, şimdi biz de oğlumla birlikte dört kuşaktır köftecilik mesleğini sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisinden çok memnunuz. Bu işin sırrı temizlik, hijyen ve güler yüz” dedi.