2020'de mutlaka keşfedin! Üstelik biri Türkiye'de...

Hutong ABD'nin havası her zaman sıcak şehri Miami, Kuzey Çin lezzetlerini sunan Hutong ile biraz daha ısınacak. Hong Kong da doğan ve ABD piyasasına New York üzerinden giriş yapan Hutong'un yemekleri kadar Çin'de 1930'larda yapılmış bir binadan çıkarılmış 35 bin gri antika tuğla kullanılarak inşa edilmiş yemek salonu da görmeye değer. Mekanın imza yemeği ise "kırmızı fener" isimli acı biberli bir yengeç tabağı.