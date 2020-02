2020'de mutlaka keşfedin! Üstelik biri Türkiye'de...

For the Krasota Rus şef Vladimir Mukhin, Moskova'da bulunan White Rabbit isimli restoranıyla elde ettiği ünü For the Krasota ile perçinleme yolunda. Farklı bir restoran deneyimi sunan For the Krasota'da sadece yemek yemiyor, hatıralar ve etkileşimle dolu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Restoran, "Sizi çocukluğunuza götürüp ardından yarından sonraki güne fırlatacak bir mekan" olarak tanımlanıyor.