Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 11 Şubat 2020 - 13:13,
2020'de mutlaka keşfedin! Üstelik biri Türkiye'de...
İşte lezzet tutkunlarının 2020 yılı içinde mutlaka keşfetmesi gereken adresler...
CNN Travel, 2020 yılında mutlaka denenmesi gereken yeni restoranları seçti. Bu restoranlardan bir tanesi de Türkiye'de. İşte lezzet tutkunlarının bu yıl mutlaka keşfetmesi gereken adresler...
Madera at Treehouse London
Meksika mutfağını İngiltere'nin başkentine taşıyan Madera'nın menüsünde çeşit çeşit ceviche türleri, mavi mısır tortillasıyla yapılmış taqueria'lar ve lav taşları üzerinde servis edilen Black Angus bifteği dikkat çekiyor. Vegan, vejetaryen ve glütensiz beslenenler için de alternatif menüler Madera at Treehouse'da mevcut.
The Mayfair Supper Club
ABD'nin turizm merkezlerinden biri olan Las Vegas'ta ünlü şeflerin açtığı yeni restoranların sonu gelmiyor ama The Mayfair Supper Club bunlar arasında en fazla dikkat çekenlerden biri. Yemeklerin birçoğunun masada misafirlerin gözünün önünde hazırlandığı The Mayfair Supper Club'ın Wagyu bifteği ve üzeri altın yaprağıyla süslenmiş havyar rulosu en fazla tercih edilen yemeklerinden.
Cheval Blanc Paris
Üç Michelin yıldızlı şef Arnaud Donckele'ın imzasını taşıyan bu restoranın açılmasına henüz biraz zaman var ama Parisli yemek tutkunları şimdiden heyecan içinde. Seine nehrinin kıyısında bulunan bu süper lüks restoranda masaya gelecek yemeklerin hem göze hem de damağa hitap edeceğini, Donckele'ın geçmiş performanslarından da çıkarmak mümkün.
HENRY
Hong Kong'un yeni steakhouse'u HENRY'de ABD'nin güney eyaletlerinin mutfaklarından esintiler taşıyan yemekler oluşturuyor menüyü. 90 gün dinlendirilmiş Black Angus, HENRY'nin kömür ateşinde pişirme ve et dinlendirme geleneğinin bir yansıması. Ev yapımı sosları da kıvamındaki acılığı ve baharatıyla çok keyif verici.
Davies and Brook
Londra'da yeni açılan bir diğer mekan da isveçli şef Daniel Humm'ın imzasını taşıyan Davies and Brook. Ballı ve lavantalı ördek gibi Humm'ın imzası olmuş tabakların aynı sıra fermente naneyle tatlandırılmış ızgara pirzola, ya da çıtır pirinçli narenciye soslu sarı kuyruk balığı gibi farklı seçenekler de denenebilir.
Côte by Mauro Colagreco
Fransa'da bulunan restoranı Mirazur'la 3 Michelin yıldızını gururla taşıyan ve World's 50 Best Restaurants listesinin birinciliğini kimseye bırakmayan Arjantinli şef Mauro Colagreco, bu kez Bangkok'u şenlendirmeye geliyor. Menüde İtalyan ve Fransız klasikleri bulunacak. Bangkok gibi yemeğin hayatın çok içinde olduğu bir şehirde Mauro Colagreco'dan beklenti oldukça yüksek.
Le chêne
Fransızca "meşe ağacı" anlamına gelen Le chêne, kısa bir düre önce Güney Afrika Cumhuriyeti'nin lezzet başkenti olarak tanınan Franschhoek'de açıldı. Tamamen yerel malzemeler kullanılan restoranda şef Darren Badenhorst'un fırında pişen tuzlu limonlu ve bezelyeli risotto'su ya da Springbok tartarıyla eşleştirilmiş porcini mantarı denenebilir.
Hutong
ABD'nin havası her zaman sıcak şehri Miami, Kuzey Çin lezzetlerini sunan Hutong ile biraz daha ısınacak. Hong Kong da doğan ve ABD piyasasına New York üzerinden giriş yapan Hutong'un yemekleri kadar Çin'de 1930'larda yapılmış bir binadan çıkarılmış 35 bin gri antika tuğla kullanılarak inşa edilmiş yemek salonu da görmeye değer. Mekanın imza yemeği ise "kırmızı fener" isimli acı biberli bir yengeç tabağı.
Dinner by Heston Blumenthal at The Royal Atlantis Resort
İngiliz şef Heston Blumenthal'i özellikle Londra'nın dışında bulunan 3 Michelin yıldızlı Fat Duck sayesinde tanımayan kalmadı. Dinner by Heston Blumenthal ise 1300'lerden bugüne İngiliz mutfağını yaşatmayı amaşlayan bir restoran. Londra ve Melbourne'den sonra şimdi de Dubai'de açılacak olan restoran, 2020'nin en merakla beklenenlerinden.
The Japanese by The Chedi Andermatt
İsviçre'nin lüks kayak oteli The Chedi Andermatt'ın içinde açılan The Japanese, denizden 2300 metre yükseklikte bulunuyor ve 45 kişilik terası inanılmaz manzaralar sunuyor. Restoran Japon ve Alp mutfaklarının en iyi özelliklerini aynı tabakta bir araya getiriyor.
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