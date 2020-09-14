1700 rakımda ata tohumlarıyla pirinç üretiyorlar

"Kadim tohum, ata tohum, organik yöntemlerle üretildiği için besleyicilikte ve sofrada yeri çok yüksektir. Katma değeri yüksek olduğu için pazar konusunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Buradan Türkiye’nin her tarafına, Trakya’ya, Akdeniz’e, Karadeniz’e kadar sofrasına, lezzetine düşkün insanlar tanımaktadır."