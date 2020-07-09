13 yıllık araştırmalarla üretildi! Yerli ve milli buğday tohumu kirve

"Bu, pandemi sürecinde en alt kademeden en üst kademeye kadar ilgililer tarafından dile getirildi ve önemi anlaşıldı. İhracatın son yıllarda yaklaşık bir milyar dolar seviyesine çıkması neticesinde dış satım şartıyla buğday ithalatı yanlış aksettiriliyor. Ülkemiz ürettiği buğday ile kendi kendine yetmektedir. Bir arpa, 6 buğday çeşidimiz ile Kirve, inşallah önce kendi bölgemizdeki, daha sonra yetiştirme şartlarının uygun olduğu yerlerde çiftçimizle buluşur. Tabii buğday çeşidi uzun süre emek harcanarak geliştirilen çeşitlerdir."