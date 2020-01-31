11 yıl önce açtığı lokantayı aile müzesine çevirdi

Kiraz, “Çoğu eşyanın geçmişini bilmediğimizden dolayı hangi tarihte yapıldığını kestiremiyoruz. Ama en az 100 yıllık eşyalarımız var. Buraya gelen insanlar şaşırıyor. Müşterilerin yaşların göre, en az 50-60 yıl geriye gidiyorlar. Bu eserleri çocukluğumdan beri sevmeseydim, bugün bunları toplayamazdım. Çocukluğumdan itibaren hep bir şeyleri bir yerlerde tutmaya çalıştım. Herkes benim gibi geçmişini gösterse, vatandaşlarımız için çok daha iyi olur diye düşünüyorum” diye konuştu.