1000 metre yükseklikte büyük zorluklarla toplanıyor, tatlılara malzeme oluyor

Salman, “Geçen yıla göre biraz tane olarak küçük ama verim olarak aynı. Buldan kestanesini şerbetli olur ve diğer kestanelerden ayıran özelliği budur. Çünkü bizim kestanemiz başka kestanelere benzemez. Lezzeti çok güzeldir ve yiyen bir daha yemek ister. Başka bölgelerin kestanesi Çin kestanesi oluyor ve o bölgenin kestanesine benzemez. Buradan Bursa’ya gönderiyoruz. Bursa’nın kestanesinden daha şerbetli ve lezzetli olduğu için kestane şekerinde kullanılıyor” ifadelerini kullandı.