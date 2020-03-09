10 çeşit bitkiyle yapılıyor, hastalıklara karşı birçok kişinin tercihi

Osmanlı çayını hazırlayan Ali Terzioğlu, "Osmanlı çayımız tam bir şifa kaynağı. İçinde zencefil, havlıcan, hibisküs, ıhlamur, karanfil, limon, portakal, tarçın, elma ve kekik bulunuyor. Çayımız şifalı olduğu kadar lezzetli de. Bu karışım Osmanlı'dan geliyor. Biz de bu şifalı çayı devam ettiriyoruz. Bilhassa kış aylarında gribe ve soğuk algınlığına karşı vatandaşlar rağbet gösteriyor. Buraya insanlar şifa bulmaya geliyor. Bu çayı içenler lezzetini çok beğeniyor. Hazırladığımız çayı çiçek balıyla servis ediyoruz. Şeker yerine balla tatlandırıyoruz. Osmanlı zamanında nasıl tüketiliyorsa şimdi de aynı şekilde müşterilere ikram ediyoruz" dedi.