Edirne yemekleri - Edirne'de ne yenir ve neyi meşhur? Edirne mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Edirne yöresinin birbirinden güzel yemekleri bulunmaktadır. Yediğiniz zaman vazgeçemeyeceğiniz lezzetler arasında bulunan Edirne'nin yöresel lezzetlerini siz de henüz denemediyseniz yolunuz Edirne'ye düştüğü zaman mutlaka denemelisiniz.

Meşhur Edirne Yemekleri - Edirne Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Tava Ciğeri

Mutancana

Elbasan Tava

Zirva

Piyaziye

Ciğer Sarma

Kandilli Mantı

Zerde

Bulgur Çorbası

Edirne Köftesi

Mamzana

Damat Paçası

Cevizli Oturtma

Tava Ciğeri

Edirne'nin en sevilen yiyeceklerinden birisi de Tava ciğeri olarak bilinmektedir. Edirne yöresine özgü ciğer son derece meşhurdur. Ciğerlerin incecik dilimlendikten sonra unlanarak kızgın yağda kızartılması ile hazırlanan yöresel bir yemektir. Özellikle de acı ile birlikte servis edilen tava ciğeri sizin de seveceğiniz bir lezzet olacaktır.

Mutancana

Mutancana ise Edirne yöresine özgü ve son derece sevilen yöresel bir yemektir. Bir Osmanlı yemeği olarak bilinen Mutancana, kırmızı et ve kuru meyveler ile hazırlanan özel bir yemektir.

Elbasan Tava

Kuzu eti kullanılarak hazırlanan Elbasan tava, Edirne yöresine özgü en sevilen yemeklerden birisidir. İlk olarak kuzu etinin haşlanması ile ve sonrasında hazırlanan yoğurtlu bir sos ile pişirilmesi ile hazırlanan geleneksel bir yemektir.

Zirva

Zirva'da aynı Mutancana'ya benzeyen bir saray yemeği olarak bilinmektedir. Mutancana'da olduğu gibi et ve kuru meyveler kullanılarak pişirilen bir Osmanlı yemeğidir. Zirva yemeği içerisine koyulan safran ile son derece lezzetli bir yemek olarak bilinir.

Piyaziye

Piyaziye, Edirne yöresine özgü olan ve sevilerek tüketilen bir dolma türüdür. Son derece lezzetli olan piyaziye, etli soğan dolması olarak bilinmekte olan bir yemektir. Dolmanın iç malzemesinin son derece zengin olması ile bilinen yöresel bir lezzettir. Kuzu eti kullanılarak da yapılmakta olan piyaziye sevilerek yenilen bir yemektir.

Ciğer Sarma

Fırında pişirilerek hazırlanan son derece lezzetli bir yemek olan ciğer sarma Edirne yöresinde sevilerek tüketilen bir yemektir. Ciğerlerin farklı baharatlar ile lezzetlendirdikten sonra kuzu gömleğine sarılarak pişirildiği bir yemek olarak bilinmektedir.

Kandilli Mantı

Bir hamur işi yemeği olan kandilli mantı ise tavuk ciğeri veya tercihe bağlı olarak tavuk eti kullanılarak hazırlanmakta olan bir mantı türü olarak bilinmektedir. Edirne yöresine özgü bir lezzet olan kandilli mantısını henüz denemeyenlerin ilk fırsatta denemesi önerilmektedir.

Zerde

Edirne yöresinde sevilerek tüketilen tatlılardan birisi de zerde olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Osmanlı mutfağına ait olan zerde tatlısı herkes tarafından çok sevilerek tüketilmektedir. İçerisinde pirinç, safran ve karanfil kullanılarak yapılan zerde tatlısı mükemmel bir tatlı türüdür.

Bulgur Çorbası

Özellikle kış aylarında tüketilen bir çorba olarak bilinen bulgur çorbası, az malzeme kullanılarak yapılan son derece lezzetli bir çorba olarak bilinmektedir. Bulgur ve salça kullanılarak yapılan bulgur çorbası da sevilerek tüketilen bir yemek olarak ifade edilebilir.

Edirne Köftesi

Edirne yöresinin en özel lezzetleri arasında yer alan Edirne köftesi de kıymalı harcın içerisine katılan sebze ile birlikte oldukça özel bir lezzete dönüşmektedir. Sevilerek tüketilen Edirne köftesi de en az Edirne ciğeri kadar özel bir lezzet olarak bilinmektedir.

Mamzana

Çok sevilen bir patlıcan yemeği olarak bilinmektedir. Hem salata olarak tüketilen mamzana aynı zamanda da bir meze olarak tüketilmekte olan yöresel bir lezzettir. Edirne mutfağının en özel lezzetleri arasında yer alan salata ana yemeklerin yanında sunulmaktadır.

Damat Paçası

Damat paçası, yufkanın içerisine tavuk sarılması ile yapılan bir yemektir. Üzerine dökülen yoğurt ile birlikte son derece lezzetli bir yemek olarak tüketilmektedir. Bayramlarda sıklıkla yapılan bir yemek olarak bilinmektedir.

Cevizli Oturtma

Şerbetli bir tatlı olarak bilinen cevizli oturtma, ince bir yufkanın içerisine bol ceviz içi konularak hazırlanan rulo şeklinde bir tatlı olarak bilinir. Fırında pişirildikten sonra üzerine dökülen şerbet ile tatlandırılan lezzetli bir tatlıdır. Edirne'ye giden kişilerin mutlaka tüketmesi gereken bir tatlı çeşididir.