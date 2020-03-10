Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman’da lezzet keşfine çıkalım mı?

GAP turu yapmak için en güzel zaman ilkbahar ayıdır. Hazır ilkbahar yaklaşmışken, Türkiye'nin her yerinde karşımıza çıkan, birçok restoranda tattığımız denediğimiz lezzetlerin anavatanı Güneydoğu'nun yemeklerini ve zengin mutfağını sizlere kısaca anlatacağım.

DİYARBAKIR LEZZETLERİNE YOLCULUK

Diyarbakır’da Meşhur Kahvaltıcı Kadri’de otantik bir sunumla muhteşem bir kahvaltı yapabilirsiniz. Özellikle kavurmalı yumurtası nefisti. Kahvaltıda otlu lavaş peyniri, çemen, köz biber, tuzlu un helvası, nar reçelli yoğurt, ceviz reçeli gibi birçok lezzet sunuluyor.

Diyarbakır'da mutlaka denenmesi gereken yöreye özgü lezzetler, Diyarbakır ciğeri, kaburga dolması, duvaklı pilav ve kibe mumbar. Diyarbakır'da ciğerci önerim ise Xalo Meheme Ciğerci. Şehre gitmişken meşhur burma kadayıfını da denemelisiniz. Dicle Köprüsü’ne karşı semaverde çay keyfi yapmanızı da öneririm.

BATMAN’IN DOYUM OLMAYAN YÖRESEL YEMEKLERİ

Güneydoğu'nun tüm yöresel lezzetlerini Batman mutfağında görmek mümkün. Batman’a ulaşır ulaşmaz yöreye özgü lezzetler sunan Ali Usta’ya gittim.

Ali Usta’da kaburga dolma, kaburga, güveç, perde pilavı, kavurma, güveç, içli köfte denedim hepsi nefisti. Anadolu’nun cömert ve birbirinden leziz tatları ile gezimiz çok daha güzel geçti. Batman'da ciğer yemek için Xalo Heyran Ciğer'e gidilebilir.

Batman'da tadılabilecek diğer önemli yöresel lezzetler ise et ürünleri başta olmak üzere, mumbar, Şam böreği, kışlık dolma ve tandır ekmeği.

TARİH VE KAHVE KOKULU MARDİN

Mardin’e ulaşır ulaşmaz, Artukbey’de özel Artukbey dibek kahvelerimizi içtik. Artukbey dibek kahvesi, yedi çeşit kahve, üç çeşit bitkinin karışımından elde edilen çok özel bir lezzet.

Kahvenin yanında atıştırmalık olarak Mardin badem şekeri diğer adıyla hayalet badem şekeri yedim. Mardin’in mavi renkli hayalet badem şekerinin, rengi lahor ağacının kökünden elde edilen kök boyadan geliyor. Mardin'e gittiğinizde dibek kahvesi ve badem şekerini mutlaka denemelisiniz.

Kahve keyfinin ardından yöreye özgü yemekler yemek için Mardin Ebrar Restoran’a uğradık. Mardin lezzetlerinden kaburga dolması, sembusek, güveç, kuzu incik yedik. Zengin Mardin mutfağının en önemli duraklarından biri olan Cercis Murat Konağı mutlaka ziyaret edilmeli ve yöresel lezzetleri denenmeli. Mardin kebabını denemek isterseniz Kebapçı Rıdo'ya uğrayabilirsiniz.

ŞANLIURFA'YA ÖZGÜ YEMEKLER VE ŞILLIK TATLISI

Göbeklitepe ile insanlığın başlangıcına, Balıklıgöl ile tarihin en derinine yolculuk ettiren Şanlıurfa’nın atmosferi kadar lezzetleri de çok etkileyici.

Şanlıurfa’da yöresel yemeklerden Urfa kebap, ciğer ve şıllık tatlısı yedik, isot aldık ve akşam sıra gecesine katıldık. Bütün ciğerciler çok iyi ancak tavsiye olarak benim ziyaret ettiğim Ciğerci Arapoğlu ve Ciğerci Aziz Usta'yı önerebilirim.

Size biraz da Şanlıurfa yöresine ait olan şıllık tatlısından bahsetmek istiyorum. Eski adı şileki tatlısıdır.

Urfa’da Gülhan Restoran’da yediğim tatlı için krep hamurları açılıp pişirildikten sonra sade yağ tepsiye dökülüyor, üzerine krep hamuru üstüne bolca ceviz konuyor. Orta katmanına tekrar krep konuyor ve üzerine kaymak sürülüyor. Yeniden ceviz ve krep katmanları eklendikten sonra kesiliyor. Ateş üzerine alınıp sıcak şerbet dökülüyor üzerine de bolca fıstık serpiştirilip servis ediliyor.

Çok eski bir Güneydoğu Anadolu yemeği olan tatlının asıl adı “şileki”. Islak, sulu gibi anlamlara gelen şileki kelimesi, 90'lı yılların başında bazı köşe yazarlarının deformasyonu sayesinde bugünlere şıllık olarak gelmiş.

ADIYAMAN'IN MEŞHUR LEZZETLERİ

Adıyaman Nemrut gezim sonrası merkezde yine yöreye özgü lezzetler denedim. İskender 85 Restoran'da Adıyaman usulü kebap yedim. Altı patlıcan ezmesi üstü kebap olan yöreye özgü bu yemek nefisti. Yanında kavurma, döner ve pide de denedim.

Böylece GAP turunun lezzet duraklarının sonuna geldik. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere, Lezizz kalın.