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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 30.04.2021 - 16:57 | Son Güncelleme:

Cevizpare tarifi: Cevizpare tatlısı nasıl yapılır?

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Cevizpare tarifi: Cevizpare tatlısı nasıl yapılır?

Cevizpare, hem lezzeti hem de görünümüyle tatlı seven herkesin favorilerinden biri olacak. Ayrıca kısa sürece hazırlayıp sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Eğer denemek isterseniz, tarifini sizin için derledik. Peki cevizpare tatlısı nasıl yapılır? İşte cevizpare tarifi...

Şerbetli tatlı sevenler, cevizpareyi çok beğenecek. İrmik ve cevizin nefis buluşması bu tarifi mutlaka denemelisiniz, sofranıza renk katacak. Cevizpare tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

2 adet yumurta
1 orta boy çay bardağı irmik
3,5 su bardağı un
4 yemek kaşığı pudra şekeri
150 gram tereyağı
1 su bardağı ince çekilmiş ceviz
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

3,5 su bardağı su
3,5 su bardağı şeker
4 damla limon suyu

Üzeri için:

1 yumurta sarısı
Ceviz içi

NASIL YAPILIR?

İlk olarak tatlınızın şerbetini hazırlayın. Şeker ve suyu bir tencereye alın ve kaynatın. Tencere kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin. 2 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

Yumurta, pudra şekeri, irmik, tereyağı, ceviz, vanilya ve kabartma tozunu derin bir kaba alın ve güzelce karıştırın. Ardından yavaş yavaş da unu ekleyin ve yumuşak kıvamlı bir hamur unuz olacak. Hamurunuz hazır olunca cevizden biraz büyük parçalar alıp fırın tepsisine dizin. Daha sonra tatlınızın üzerine yumurta sarısı sürüp bütün ceviz yerleştirin. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarınca da üzerine ılınan şerbeti gezdirin.

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