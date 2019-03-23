Anadolu dönerine yolculuk

Ayda en az beş altı kez döner yeme ortalamamı sürdürüyorum ama günlerimin önemli bir kısmını geçirdiğim Kaş, döner konusunda pek parlak seçenekler sunmuyor. Şaşırtıcı bir şekilde standardın üzerinde tavuk döner yapan mekanlar bahsetmeye değer sadece... İstanbul’da ise “döner restoranları” furyası geçtiğimiz bu bir yıl içerisinde hızını hemen hemen hiç kaybetmedi. Dönerci Celal Usta, Tatar Salim, Heybet gibi alanının iyileri yeni dükkanlarla büyümelerini sürdürdüler… İşletmeciler Bağdat Caddesi’nde, Nişantaşı’nda şık, “elit” döner restoranları açmaya başladılar.

Benim merak ettiğim ise İstanbul’daki, Ankara’daki, Bursa’daki ya da İzmir’deki durum değil aslında… Özellikle Anadolu’da ve doğu illerinde ne zaman biraz adı bilinen bir dönerciye uğrasam oldukça baştan çıkarıcı tatlarla karşılaşıyorum. Amasya, Konya, Iğdır, Ağrı, Kars, Samsun, Trabzon ve tabii ki Erzurum gibi illerimizde gerçekten şaşırtıcı derecede lezzetli dönerler hazırlanıyor. Tadım Döner, Dönerci Cengiz, İranlılar, Lezzet Döner, Hacı Baba, Sofi gibi Anadolu’nun çeşitli şehirlerine yayılmış dönerciler konuklarını birinci sınıf döner lezzetiyle buluşturuyorlar.

Memleketim Adana’da, kısa zaman öncesine kadar pek bahse değer dönerciler bulunamazken yavaş yavaş iyi dönercilerin ortaya çıkmaya başladığını görüyorum. Yağı yerinde, kuzu ve benzeri etlerle tatlandırmaktan korkmayan, lezzette kaçamak güreşmeyen keskin dönerler…

Dönerin, zamanında kebapta yaşandığı gibi “İstanbul işi” tatsız, “steril” bir kimliğe kavuşmasından korkuyorum açıkçası. Böyle bir durumda yine kaçışı Anadolu’nun iyi dönercilerinde bulacağımı düşünüyorum.

Her yazı sonrası aldığım mesajlar ve e-postalarda Anadolu’dan bolca okurla yazışma imkanı buluyorum. Sizlerin büyükşehirlerin dışında iyi yaprak döner yaptığını düşündüğünüz tüm önerilerinizi dinlemeye hazırım. Belki bir Anadolu turuna çıkar, hepsini deneyimleme fırsatı buluruz…