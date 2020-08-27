Ulaş İsminin Anlamı Nedir? Ulaş Ne Demek?

Ulaş ismi kökeni Türkçe olan ve çok eskilere dayanan adlardan biridir. Türkçedeki anlamı ise, ‘Amacına eriş veya isteğine kavuş’ şeklinde kullanılmaktadır. Yani aynı şekilde gündelik yaşamda kullanılan ‘ulaşmak’ fiili ile beraber aynı anlam üzerinden değerlendirilir.

Ulaş İsminin Anlamı

Ulaş isminin en güzel yanlarından biri unisex bir isim olmasıdır. Yani hem kız hem de erkek çocukları için kullanılabilecek özel ve güzel isimler arasında yer alıyor. Anlamları ise, ‘herhangi bir İsteğe kavuşmak veya amacını erişmek’ üzerinden değerlendirilmektedir. Arzu edilen herhangi bir hedefe büyük bir istek ile ulaşmak ve bunu başarmak için mücadele göstermek şeklinde de ifade edilebilir.

Bu dirayetli ve güçlü anlamı ile beraber hem kız hem de erkek çocukları için kullanılabilir. Ancak geçmişten günümüze kadar genelde daha çok erkek çocukları adına kullanılan bir isim olarak da öne çıktığını söylemek mümkün. Ulaş adı Türkçe kökenli olarak tek başına kullanılabilir ya da farklı isimlerle bir araya getirilebilir.

Eğer yeni doğmuş çocuğunuz için hala isim alternatifleri arasında tercih yapmak için karar vermemiş iseniz, bu konuda mutlaka Ulaş ismini listeye alma durumunu değerlendirebilirsiniz.