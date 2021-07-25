Gözünüzden kaçmış olabilir | Telefonumuzun kamerasından izleniyor muyuz? Üç kalbi var, kanı yeşil akıyor... Onlarca hastasını öldürdü ya da sakat bıraktı... (18-25 Temmuz 2021)

Dünyanın en korkutucu bitkisi... 'Bir insanın dayanamayacağı kadar acı verici'

Vücudunuzun aynı anda hem asit ile yandığını hem de elektrik çarpıldığını düşünün. Akla hayale dahi sığmayacak bu acıyı yaşatan bir bitkiden bahsedeceğiz size; gympie gympie ya da Türkçesi ile cimpi cimpi! Bu bitkinin acısı öyle büyük ki insanları intihara bile sürükleyebiliyor.

DETAYLAR İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN

'Söz veriyorum senin bebeklerini doğuracağım' demişti... İkiz kardeşinin çocuğunu taşıyor

Kendi bebeğini doğurması mümkün olmayan kardeşi için taşıyıcı anne oldu. ABD'nin Nashville şehrinde yaşayan ikiz kardeşler Sarah ve Cathey’nin kanser, hayatta kalma mücadelesi ve anne olma isteğine dair ilginç hikayesi...

DETAYLAR İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN

Üç kalbi var, kanı yeşil akıyor ve neredeyse hepimizden daha akıllı!

Kafadanbacaklılar familyasının ahtapot, kalamar gibi üyelerini yakından tanıyoruz. Ama ailenin bir üyesi var ki bilim insanlarına göre zekayı anlamanın sırrını onlar saklıyor. Mürekkep balıklarının büyüleyici dünyasına hoş geldiniz...

DETAYLAR İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN

Denize girmek yetmeyince... Türkiye'nin serin suları: 7 bölge, 17 şehir ve 20 ŞELALE

Haziran ayının sonlarından itibaren sıcaklıklar Türkiye genelinde etkili olmaya devam ediyor. Gölgede 32 derece olan sıcaklık, nemin de etkisiyle 40 derecelere kadar çıkıyor. Öyle ki denize girmek bile yetmiyor. Biz de gezginlere güneşi biraz olsun unutup serin sularına kendimizi atacağımız en güzel şelaleleri sorduk. 7 bölge ve 17 şehirden 20 güzel şelaleyi önerdiler...

DETAYLAR İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN

Alışveriş platformları sahte ürünlerle doldu... Tüketici ne yapmalı? Uzmanlar yanıtladı

İnternetten alışveriş yapan hemen herkesin bir sahte ürün hikayesi vardı. Özellikle koronavirüs sebebiyle internetten alışverişin artması, bu gibi mağduriyetleri daha çok yaşamamıza sebep oldu. Peki sahte ürünlerle dolu alışveriş sitelerinde nasıl alışveriş yapacağız? Sahte ürün satın alan tüketici ne yapmalı?

DETAYLAR İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN

Onlarca hastasını öldürdü ya da sakat bıraktı... Dr. Ölüm nasıl hastane hastane dolaştı?

Kendini "Tanrı, Einstein ve Deccal'ın karışımı" olarak tanımlıyordu. 2 yıl içinde 38 hastasından 33'ünün ölümüne ya da sakat kalmasına yol açan Dr. Ölüm'le tanışın...

DETAYLAR İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN

Telefonumuzun kamerasından izlendiğimizi nasıl anlayabiliriz?

Teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Evimizin dört bir yanında konumlanan akıllı cihazların kameraları bu risklerin başında gelirken, elimizden ayırmadığımız cep telefonlarının saçtığı tehlikeyi atlıyoruz. Peki artık telefon kameramızı da mı kapatacağız? Tehlike altında olduğumuzu nasıl anlarız? Uzmanlara sorduk…

DETAYLAR İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN

6 yıl önce filmi çekilmişti... Mutlu son nihayet gerçekleşti!

Dünya geçtiğimiz hafta gerçekten inanılmaz bir kavuşma hikayesine tanık oldu. 2015 yılında vizyona giren bir filme de konu olan olay, insana gerçekten "Neler oluyor hayatta" dedirtiyor.

DETAYLAR İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara