Onlarca hastasını öldürdü ya da sakat bıraktı... Dr. Ölüm nasıl hastane hastane dolaştı?

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Kenneth Fennell, uzun zamandır sırt ağrıları çekiyordu. O nedenle Plano şehrinde bulunan Baylor Tıp Merkezi'ne yeni bir doktor geldiğini duyduğunda çok sevinmişti.

Dr. Christopher Duntsch isimli bu doktorun ünü, kendinden iki adım önde yürüyor ve hızla yayılıyordu. Duntsch'ı övenler haksız da sayılmazdı üstelik. Gerçekten de takdire şayan bir özgeçmişi vardı.

Bir yandan tıp fakültesinde okurken bir yandan doktora yapmış, Memphis'te bulunan Tennessee Tıp Koleji Üniversitesi'nde nöroşirurji ihtisasını tamamlamıştı. Aynı şehirde oldukça prestijli bir omurga cerrahisi programını başarıyla bitirmişti. Adına alınmış patentler ve yayımlanmış bilimsel makaleler bile vardı.

Kısacası kağıt üzerinde bakıldığında mükemmel bir doktordu. Hastaların kapısında kuyruk olacağı, en başından belli gibiydi. Nitekim Fennell da aynı şeyi düşündü ve geç kalmadan Duntsch'ın kapısını çaldı.

ÖZGÜVENİ İNANILMAZDI

Duntsch kendine çok güveniyordu. Meslektaşlarına Dallas'ın en az invazif ameliyatlarını yapan omurga cerrahı olacağını söylüyordu.

Görüşme sırasında hem Fennell hem de eşi, Duntsch'ın özgüveninden etkilenmişti. Nasıl etkilenmesinlerdi ki? Duntsch kısa süre içinde Baylor Top Merkezi'nde beyin cerrahisi bölümünün başına geçeceğini söylüyordu. Belli ki işini biliyordu. En sonunda Fennell Kasım 2021'de Duntsch'ın neşterinin altına yattı. Fennell, Duntsch'ın Teksas'taki ilk hastasıydı...



Fotoğraf: Dallas Şerif Bürosu

DOKTOR 'AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ' DEDİ AMA…

Duntsch operasyonun başarıyla sonuçlandığını söyleyip Fennell'ı taburcu etti. Ancak aylar sonra hâlâ sırt ağrıları devam ettiğinden Fennell bir kez daha doktoruna ihtiyaç duydu.

O esnada ilginç bir gerçeği öğrendi. Ocak 2013 itibarıyla Duntsch, Baylor Tıp Merkezi'nde çalışmıyordu. Fennell bunun tuhaf bir durum olduğunu düşündü. Duntsch bölüm başkanı olacağı hastaneden neden ayrılmış olabilirdi? Bu soruya cevap bulmak için sigorta şirketini aradı. Görüştüğü yetkililer Fennell'a, Duntsch'la ilgili bir sorun olmadığını bildirdi.

FELÇ OLMUŞ HALDE UYANDI

Bu durum Fennell'ın içini rahatlattı. Bu nedenle ikinci ameliyatı için yeniden Duntsch'ın kapısını çaldı. Ancak bu sırada doktorunun Baylor Tıp Merkezi'nde çalışma ruhsatının iptal edildiğini bilmiyordu.

İkinci ameliyatın ardından Fennell hayatının şokuna uyandı. Belinden aşağısı tamamen felç olmuştu. Daha sonra Duntsch'ın ilk operasyonda sırtının yanlış yerini ameliyat ettiğini, ikinci operasyonda da femoral sinirini aldığını öğrendi.

Aylar süren rehabilitasyon çalışmaları sonucunda bir baston yardımıyla zar zor yürüyebilecek hale geldi. Doktoruyla ilgili gerçekler ise ancak aylar sonra ortaya çıktı…

14 AYDA ONLARCA HASTANIN HAYATINI KARARTTI

Teksas savcılarına göre, Dr. Duntsch'ın Baylor Tıp Merkezi'nde görev yaptığı 14 aylık dönemde batırdığı ameliyatlar sonucu birçok kişinin hayatı mahvoldu, Floella Brown ve Kellie Martin isimli iki kadın yaşamını yitirdi, birçok hasta ses tellerinin kesilmesi sonucu neredeyse hiç konuşamaz hale geldi, hastaneye yürüyerek girenler felç olup tekerlekli sandalyeye mahkum halde dışarı çıktı.

Duntsch'ın yargılanmasından sorumlu olan Dallas Şehri Bölge Savcısı Yardımcısı Michelle Shughart, dava sürecinde "Bir seri katil gibi hareket ediyordu" diye konuşmuştu.

2017'deki yargılaması esnasında Duntsch, 2010'lu yıllarda tedavi ettiği 38 hastadan 33'ünün ölümüne ya da sakat kalmasına sebep olmakla suçlandı. Duntsch, 74 yaşındaki Mary Efurd'ı kasten yanlış ameliyat etmek ve kendine geldiğinde acılar içinde çığlıklar atarken kaderine terk etmek suçlamasından hüküm giydi.

HASTALAR KALICI HASARA UĞRADI

Daha sonra Efurd'ın tedavisini üstlenen Dr. Robert Henderson, mahkemede verdiği ifadede, Duntsch'ın kadının sırtında yanlış yeri ameliyat ettiğini, bir sinir kökünü ampüte ettiğini ve omurgasını stabilize etmesi için yerleştirdiği bir implantı yanlış taktığını söyledi.

Henderson ProPublica'ya, "Sanki yapılacak her şeyi biliyordu ve neredeyse her şeyi yanlış yapmıştı" diye konuştu. Efurd bugün hayatına tekerlekli sandalyede devam ediyor. 50 yaşındaki Duntsch ise Efurd'a yaptıklarından ötürü Teksas'ta bir hapishanede cezasını çekiyor

İkinci ameliyatının üzerinden neredeyse 8 yıldan fazla zaman geçti ama 78 yaşına gelen Fennell da hâlâ tam olarak iyileşebilmiş değil. Sürekli bacak ağrılarıyla mücadele ediyor ve kısacık bir mesafe yürüse bile hemen dinlenmek zorunda kalıyor.



Dizinin galası 9 Temmuz'da yapıldı

HİKAYESİ DİZİ OLDU

Duntsch'ın inanılmaz hikayesi 'Dr. Death' (Doktor Ölüm) adı altında bir diziye dönüşerek yeniden gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta bir dijital platformda yayına giren 'Dr. Death'te Duntsch'ı Joshua Jackson canlandırıyor. 8 bölümlük dizinin başrollerinde ayrıca Alec Baldwin, AnnaSophia Robb, Christian Slater, Grace Gummer ve Jamie Dornan gibi çok tanınmış isimler yer alıyor.

Tamamen gerçek olaylara dayanan dizinin senaryosu yazılırken, Fennell gibi birçok Duntsch kurbanının hikayeleri dinlendi.

"UMARIM BU SAYEDE HAPİSTE KALIR"

Fennell, Daily Beast'e yaptığı açıklamada, dizinin senaryosunun şekillendirilmesi aşamasında yapımcılarla uzun uzun konuştuğunu belirtti. Hastanelerin yanlış tedavi uygulamalarıyla ilgili bilinci artıracak her türlü projeye katkı yapmaya hazır olduğunu söyleyen Duntsch, "Umarım bu sayede Duntsch'ı hapiste tutabilirler" diye konuştu.

Yapısal değişiklikler olmadan daha birçok cani cerrahın ve sağlık görevlisinin hastane hastane dolaşıp dünyadan habersiz hastalara zarar vermeye devam edeceğini söyleyen Fennell, "Ben eminim geçmişte Duntsch gibi birçok doktor vardı ve bugün de olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Aslına bakılırsa, Duntsch ABD'de bir ilk. Daha önce hiçbir doktor ameliyathanede hastalarına yaptıkları şeylerin sonucu olarak ağırlaştırılmış saldırı suçlamasından hüküm giymemişti. Bu nedenle yargılandığı dönemde Duntsch'ın davası özellikle Dallas'ta büyük ses getirdi. İnsanlar görevi kendilerini iyileştirmek olan bir doktorun nasıl olup da bilinçli olarak zarara yol açtığını anlamakta güçlük çekiyordu.

YETKİLİLER "HATALARI" HİÇ KİMSEYE BİLDİRMEMİŞ

Peki gerçekten de Duntsch gibi neredeyse her ameliyatı bir skandalla sonuçlanan bir doktor, nasıl hastaneden hastaneye dolaşıp, her gün yeni bir insana zarar vermeye devam edebiliyordu?

Fennell'a göre bu noktada suçlu başta Baylor Tıp Merkezi olmak üzere Duntsch'ın çalıştığı hastanelerin yetkilileri. Zira Duntsch'ın ayrılma sebebine dair ne hastalarını ne de sigorta şirketleri dahil herhangi bir kurumu bilgilendiren hastane, doktorun başka yerlerde çalışabilmesinin yolunu açtı. Fennell, "Baylor'dan neden ayrıldığını bilsem, ikinci ameliyatı asla ona yaptırmazdım" dedi.

Kayıtlara göre Duntsch, Dallas bölgesinde iki yıl içinde 5 farklı kurumda görev yaptı. Bu hastanelerin hiçbiri, Duntsch'ın ameliyatlarında yaşanan sorunları bu tür durumları engellemek için oluşturulan ulusal veri tabanına bildirmedi. (Söz konusu veri tabanı yanlış tedavi sonucu ödenen tazminatların ve işten çıkarmaların kaydını tutuyor ve sadece hastane yöneticileri tarafından ulaşılabiliyor.)

"ALDIKLARI KARARLAR MADDİ KAYGILARLA ŞEKİLLENDİ"

Duntsch'ın hastalarından bazılarının avukatlığını yapan Kay Van Wey, televizyon programı American Greed'e yaptığı açıklamada, "Birçok kişinin elleri kana bulanmış durumda" dedi. Wey, "Bu süreçte kararları alan birçok kişinin doğru olanı yapma yönünde bir ahlaki sorumluluğu vardı. Ancak aldıkları kararlar maddi kaygılarla şekillendi ve düşünebildiğim her aşamada yanlış hareket edildi" ifadelerini kullandı.

Fennel ise Daily Beast'e, doktorluk mesleğinin içindeki insanların aynı zamanda mesleğin polisliğini yapmaya, kendilerini ve kendilerinden olanı korumaya çalıştığını belirterek, "Bazı doktorlar, Teksas Sağlık Kurulu'na şahsen başvurmuş, olan biteni anlatmış, kurul üyelerinin Duntsch'ı durdurmasını sağlamaya çalışmış. Ama onlar hareket edene kadar iki yıl geçti" diye konuştu.



Fotoğraf: Dr. Death (© Peacock TV LLC. All Rights Reserved.)

"SOĞUKKANLI BİR KATİL OLMAYA HAZIRIM"

Diğer yandan Duntsch, peş peşe yaşanan sorunlara rağmen yoluna devam ediyordu. Örneğin hastalarından birinin vücudunda ameliyat sonrası oluşan yoğun enfeksiyon sonucu, boğazında bir sünger unutulduğu anlaşıldı ama kimse Duntsch'a hesap sormadı. Bütün bunlar ne yaparsa yapsın cezalandırılmayacağına dair bir inanca kapılmasına yol açtı.

Aralık 2011'de yani Fennell'ın ilk ameliyatından sadece bir ay sonra, önce asistanı sonra da sevgilisi olan Kimberly Morgan'a yazdığı bir e-postada bu inanç çok net ortadaydı. "Bana yakın olan herkes, Tanrı, Einstein ve Deccal arası bir yerde olduğumu düşünüyor. İstediğim her şeyi yaptığım ve disiplinin tüm sınırlarını bir oyun parkı gibi aştığım halde nasıl oluyor da hiç kaybetmiyorum?" diyen Duntsch satırlarına öyle devam ediyordu:

"Olduğum diğer her şeyle karıştırdığım sevgiyi, nezaketi, iyiliği ve sabrı bir kenara bırakıp soğukkanlı bir katil olmaya hazırım."

EN YAKIN ARKADAŞINI SAKAT BIRAKTI

Duntsch'ın caniliğinden sadece tanımadığı hastalar değil yakın çevresindekiler de payını alıyordu. Örneğin, Baylor Tıp Merkezi'nde çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra en yakın çocukluk arkadaşlarından biri olan Jerry Summers'ı ameliyat etti.

Duntsch, Summers'ın boynundaki omurgaları birleştirmek istiyordu ancak ameliyatta her şey kötü gitti. Summers felç oldu ve hayatının kalan süresini birçok enfeksiyonla mücadele ederek geçirdi; geçtiğimiz Şubat ayında da 50 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Savcı Shughart bu ameliyatla ilgili olarak, "Bence ameliyathanedeki herkes oldukça kaygılıydı çünkü Dr. Duntsch, Jerry'nin boynundaki kas dokusunun büyük bir kısmını çekmeye çalışıyordu ve çok yoğun bir kanama vardı" demişti.

Bu ameliyatın ardından Duntsch bir süreliğine izne ayrılırken Baylor Tıp Merkezi bir soruşturma başlattı. Ancak uyuşturucu testini geçen Duntsch'ı değerlendiren müfettişler herhangi bir psikolojik sorunu olmadığına da karar verince yeniden ameliyatlara girmesine izin çıktı.

Aslında Duntsch'a sadece küçük operasyonlar yapma direktifi verilmişti ancak bir sonraki ameliyatı daha da büyük bir felaketle sonuçlandı.

"TAHTAYA VURUN"

Ortada hastaların ve ailelerinin erişebileceği kanıtlar olmadığından, Duntsch göz göre göre yalan söylemekten asla çekinmiyordu. Summers'dan hemen sonra ameliyat ettiği ve ölümüne sebep olduğu 55 yaşındaki öğretmen Kellie Martin, Duntsch'la görüştüğünde açık açık, "Ameliyatlarınızda herhangi bir ölüm ya da başka olumsuzluk yaşandı mı?" diye sormuş ve "Hayır, tahtaya vurun" cevabını almıştı.

Martin, oldukça rutin bir ameliyat sırasında atardamarının kesilmesi sonucu kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi. Ameliyat öncesi yaşanan diyaloğu da eşi Don Martin, Duntsch'ın duruşması sırasında tanık sandalyesine oturduğunda anlattı.

Bu ölümün ardından kalp ve damar cerrahı Dr. Randall Kirby, Duntsch'ı Teksas Sağlık Kurulu'na şikâyet etti. Daha önce de Duntsch'la birlikte ameliyata girmiş ve becerilerinin "acınası" olduğunu düşünmüştü.



Duntsch Dallas bölgesinde 5 farklı hastanede çalıştı

KOVMAK YERİNE İSTİFA ETMESİNİ SAĞLADILAR

Diğer yandan Baylor Tıp Merkezi Duntsch'ın işine son vermek yerine istifa etmesine imkân tanıdı. Böylece ulusal veri tabanında hakkında bir kayıt oluşturulmayan Duntsch'ın sicili temiz kaldı. Duntsch da Baylor'dan ayrıldıktan sadece 3 ay sonra, Dallas Tıp Merkezi'nde çalışmaya başladı.

Burada göreve başlığında, eski işverenindeki dosyalar gönderilene kadar Duntsch'a sınırlı cerrahi operasyon yetkisi verildi. Duntsch, ameliyathaneden içeri adımını atar atmaz yine benzer durumlar yaşandı. Yeni hastanesindeki ikinci ameliyatında hasta Floella Brown'ın beynine giden bir kan damarını kesen Duntsch, kesiği kapatmayı başaramayınca kadın hayatını kaybetti.

Bu esnada Kirby ayda bir kez Teksas Sağlık Kurulu'nu arayıp Duntsch hakkında şikayetlerde bulunuyor ama bir türlü sonuç elde edemiyordu. Televizyon programı American Greed'e konuşan Kirby, "Elimizden geleni yaptık ama geminin burnunu doğru yöne çevirmemiz çok zaman aldı. O esnada da maalesef bazı hastalar yaralandı" dedi.

HASTANE HASTANE DOLAŞIYORDU ÇÜNKÜ PARA KAZANDIRIYORDU

Duntsch, Dallas Tıp Merkezi'nden ayrıldı ama yaptıkları yine ulusal veri tabanına bildirilmedi. Çünkü tam zamanlı bir hastane personeli değildi. Ardından Frisco'da bulunan Legacy Cerrahi Merkezi'nde ve Dallas Üniversite Hastanesi'nde çalıştı.

Savcı Shughart, Duntsch'ın bu kadar kolay iş değiştirmesini, "Duntsch'ın ve çevresindekilerin en önemli motivasyonlarından biri maddi çıkarlardı. Bu nedenle bütün uyarılara rağmen ona yatırım yapmaya devam ediyorlardı" sözleriyle açıkladı.

Duntsch'ın çalışmaya ve ameliyatları batırmaya devam ettiğini öğrenen Kirby, son çare olarak beş vakanın değerlendirmesini bir araya getirip Teksas Sağlık Kurulu'na bir mektup yazdı:

"Teksas Sağlık Kurulu bu sosyopatı derhal durdurmalı. Aksi takdirde masum hastaları sakat bırakıp öldürmeye Devam edecek. Teksas Sağlık Kurulu'na son bir uyarım daha olacak. Sizin göreviniz halkı korumak. Dr. Duntsch Teksas vatandaşları için açık ve canlı bir tehdit."

Birkaç gün sonra Kurul, Duntsch'ın lisansını askıya aldı, Aralık 2013'te de tamamen iptal etti. Bu esnada durum Dallas Savcılığı'nın da dikkatini çekmişti. Duntsch hakkında beş farklı ağırlaştırılmış saldırı suçlamasıyla iddianame oluşturulması da iki yıl daha sürdü. Yukarıda da dediğimiz gibi Duntsch bu suçlamaların sadece bir tanesinden hüküm giydi.

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