6 yıl önce filmi çekilmişti... Mutlu son 9 gün önce gerçekleşti!

Takvimler 21 Eylül 1997 gününü gösteriyordu. 2,5 yaşında bir çocuk, ailesiyle birlikte yaşadığı evin kapısının önünde oynarken kaçırıldı. Aile aylarca hatta yıllarca yılmadan, yorulmadan oğullarını bulmaya çalıştı ama nafile...

Ta ki geçtiğimiz hafta sonuna kadar. Artık 26 yaşında yetişkin bir erkek olan o çocuk, geçtiğimiz pazar günü nihayet ailesine kavuştu. Anne babanın gözyaşlarına boğulmuş halleri, izleyenleri de derinden etkiledi.

Dilerseniz hikayeye en başından başlayalım...

KAÇIRILAN BİNLERCE ÇOCUKTAN BİRİ

Çin'in doğusunda bulunan Shangdong eyaletinin Liaocheng şehrinde yaşayan Guo Xinzhen, 2,5 yaşındayken evinin kapısının önünden kaçırıldı. Ailesi hemen polise başvurdu ve çocuklarının tanımadıkları bir kadın tarafından kaçırıldığını bildirdi. Başta kan ve DNA örnekleri olmak üzere birçok kanıt toplandı. Ancak dönemin teknolojisinin sağladığı imkânlar kısıtlı olduğundan bir sonuç elde edilemedi.

Üstelik her yıl binlerce çocuğun kaçırıldığı Çin için Guo Xinzhen'in kaçırılması sıradan bir olay bile sayılabilirdi. Ancak babası Guo Gangtang için, biricik oğlunun ellerinden kayıp gitmesi kesinlikle sıradan değildi. Bu hikayeyi sıra dışı bir hale getiren de Guo Gangtang'ın gayreti oldu.

500.000 KİLOMETRE YOL YAPTI

Bugün 51 yaşında olan ve sanat eserleri sattığı bir dükkan işleten baba Guo Gangtang, oğlu kaçırıldıktan sonraki bir ay içinde 80 kilodan 60 kiloya düştü ve üzüntüden saçları bembeyaz oldu.

Oğlunu bulmak için bir kampanya başlatan Guo Gangtang'a Çin'in dört bir yanından ihbarlar yağdı. Bütün bu ihbarları ciddiyetle değerlendiren Guo Gangtang, motosikletine atlayıp Çin'i bir uçtan bir uca defalarca kat etti.

Oğlunun ararken Çin'in 34 eyalet ve bölgesinden Tibet ve Şincan hariç tamamına giden Guo Gangtang, bu süreçte 500.000 kilometreden fazla yol yaptı. Yanında sadece bir çanta dolusu el ilanı taşıyordu. El ilanlarında oğlunun fotoğrafının yanı sıra "sol ayağının küçük parmağında bir yara izi var" gibi detaylar yer alıyordu.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, Guo Gangtang, yolculukları boyunca bütün birikmişini harcadı, çok büyük borca girdi, babasının ve akrabalarının desteğiyle hayatını sürdürebildi ve 10 motosiklet eskitti ama asla yılmadı. Motosikletinin üzerine yerleştirdiği flamalar sayesinde, Guo Xinzhen'in bebeklik hali Çin'in en bilinen yüzlerinden biri haline geldi.

HİKAYESİNİ EN ÜNLÜ AKTÖRLERDEN BİRİ CANLANDIRDI

Guo ailesinin hikayesi o kadar dikkat çekti ki, 2015 yılında bir sinema filmine konu oldu. "Shi Gu" (İngilizce adıyla "Lost and Love" yani "Kayıp ve Sevgi") isimli filmin başrolünde dünyaca ünlü Hong Konglu aktör Andy Lau yer aldı. Lau'nun ücret almadan oynadığı film sayesinde ailenin çilesi daha da bilinir hale geldi.

Film vizyona girmeden kısa bir süre önce Guo, Shandong'dan yayın yapan bir kuruluşa verdiği röportajda, "Sadece yoldayken kendimi bir baba gibi hissediyordum" dedi ve ekledi: "Aramayı bırakmak için hiçbir sebebim yok. Üstelik durmam da imkânsız."

Filmde Guo'nun yollarda geçirdiği dönemde başından geçen kazalar, uğradığı saldırılar, parası olmadığı için köprü altlarında uyumak zorunda kalması gibi birçok detay yer aldı.

100'DEN FAZLA KAÇIRILAN ÇOCUĞU KURTARDI

Guo daha önce yaptığı açıklamalarda bir kez intiharı bile düşündüğünü ama oğlunun fotoğrafını gördüğünde onu yanında hissederek vazgeçtiğini söyledi.

Guo, "Birçok insan benim harika bir baba olduğumu söylüyor ama asla harika değilim. Çaresizim. İnanılmaz bir zorluk yaşadıktan sonra hayatımı yeniden başlatma cesaretine sahip değilim. Bu nedenle de aramaya devam ettim" diye konuştu

Anne Zhang da aynı dönemde verdiği röportajda, "Artık yaşamamın ne faydası var? Çocuğu kaybeden bendim" diye konuşmuştu.

Guo Gangtang kendi oğlunu bulamadı belki ama 2012'de kurduğu internet sitesi ve 2014'te hayata geçirdiği vakıf aracılığıyla 100'den fazla kaçırılmış çocuğun izini tespit edip ailelerine kavuşmalarını sağladı.

SONUNDA KAVUŞTULAR

Ve Guo ailesinin acıları da nihayet sona erdi. Liaocheng polisinden 12 Temmuz günü yapılan açıklamada, Guo Xinzhen'in Shangdong'un komşu eyaleti Henan'da bulunduğu ve ailesine kavuşturulduğu açıklandı.

Pazar günü yaşanan kavuşmanın görüntülerini de yayınlayan polis, Guo Xinzhen'i kaçırdıklarını ve bir kadına sattıklarını itiraf eden bir kadın ve bir erkeğin tutuklandığını da bildirdi.

BBC'nin Çin devlet televizyonu CCTV'den aktardığına göre, polisin yayınladığı görüntülerde Guo Gangtang ve eşinin oğullarına sarılıp ağladıkları, anne Zhang Wenge'nin de "Bebeğim, geri döndün" dediği görülüyor.

Guo Gangtang ise oğluna kavuştuktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Çocuğumuz bulunduğuna göre, bundan sonra bizim için mutsuzluk diye bir şey yok" diye konuştu.

Guo, oğlunu yetiştiren çifti de "akraba gibi göreceklerini" söyledi.

Guo Xinzhen ise Henan'da yaşamaya devam edeceğini ancak biyolojik ebeveynini de sık sık ziyaret edeceğini söyledi. Oğul Guo, "O harika bir baba. Kendisiyle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

POLİS DOSYAYI HİÇ KAPATMAMIŞ

Associated Press'in aktardığı üzere, Liaocheng Emniyeti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Guo Xinzhen'in kaçırılma dosyasının aradan geçen 24 yılda hiç kapanmamış olduğu, genç adamın kimliğinin de DNA testleri sonucu tespit edildiği belirtildi. Baba Guo'ya ise 24 yıl boyunca 100'den fazla çocuğun bulunmasında oynadığı rol için teşekkür edildi

Yeni bir ipucunu takip eden Kamu Güvenliği Bakanlığı, Haziran ayında yüz tanıma yazılımlarını kullanarak, çocuğun yetişkin halinin neye benzeyeceğine dair örnekler oluşturdu. Bu örneklerin ulusal veri tabanlarıyla kıyaslanması sonucu Henan'da potansiyel bir eşleşme tespit edildi.

Yetkililerin gerçekleştirdikleri DNA testleri, sonucu söz konusu kişinin gerçekten de kayıp Guo Xinzhen olduğu kanıtlandı.

ÇOCUĞU KAÇIRIP SATMIŞLAR

Yapılan açıklamada Hu (56) soyadlı erkek ile Tang (45) soyadlı kadının, çocuğu kaçırdıkları şüphesiyle gözaltına alındığını da bildirdi. İkili sorguları sırasında çocuğu kaçırdıklarını itiraf etti. Polisin aktardığına göre önce Tang çocuğu kaçırdı ardından Hu ile buluşup bir otobüsle Henan'a gitti. Burada çocuğu birilerine sattılar.

Hu ve Tang'ın Guo Xinzhen dışında iki erkek çocuğunu daha kaçırdığı ve sattığı belirtildi. İkilinin ölüme varabilecek ağırlıkta cezalarla yargılanması bekleniyor. Guo Xinzhen'i satın alan kişilerin kimliği ve çocuğun hangi koşullarda yetiştirildiğiyle ilgili ise bir açıklama yapılmadı. Bu kişilerin cezalandırılıp cezalandırılmayacağı da netlik kazanmadı.

Shi Gu filminin yönetmeni Peng Sanyuan ise, bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Bildiğim kadarıyla Guo Xinzhen üniversite eğitimi almış. Kendisini yetiştiren aile ekonomik olarak iyi durumdaymış" diye konuştu.

Haberlerde Guo Xinzhen'in öğretmenlik yaptığı detayı da yer aldı.

ÇİN SOSYAL MEDYASINDA MUTLULUK MESAJLARI

Guo Xinzhen'in bulunması Çin'de bir bayram havası yarattı. Birçok kişi sosyal medya platformları üzerinden mutluluk ve aileye destek mesajları paylaştı.

Ding Dalong isimli Zhihu kullanıcısı, "Bay Guo için çok mutluyum. Uzun zamandır kayıp olan oğlunu buldu. Artık hayatına devam edebilir" yorumunu yaptı.

Filmde Guo Gangtang'ı canlandıran Lau da kısa bir videolu mesaj paylaşarak, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Çekimler sırasında Guo'yu tanıma fırsatı elde ettiğini de sözlerine ekleye Lau, "Kardeşim Guo, azmine hayran olduğumu söylemek isterim. Aynı zamanda polisimizi de yıllardır sürdürdükleri çabalarından dolayı kutlamak isterim" diye konuştu.

Lau kamuoyuna da polisin çocuk kaçırma vakalarıyla mücadelesine destek verme çağrısı yaptı.



Andy Lau

ERKEKLER ÇİNLİ AİLELERE, KIZLAR YABANCILARA SATILIYORDU

Yukarıda da dediğimiz gibi Çin'de çocuk kaçırma olayları oldukça yaygın. Birçok aile kayıp çocuklarını asla bulamıyor. Aktivistler ve uzmanlar son yıllarda gevşetilmiş olan tek çocuk politikasının kaçırma olaylarında etkili olduğunu belirtiyor.

Tek çocuk politikasının geçerli olduğu uzun süre boyunca erkek çocuk isteyen ailelerin kaçırılan çocukları satın alması oldukça yaygın bir durumdu. Kız çocuklar ise öyle olmadıkları halde yetimmiş gibi başka ülkelerdeki ailelere satılıyordu.

Çin'de her yıl kaç çocuk kaçırıldığına dair net bir veri yok ama CNN'e göre tahminler sayıların on binleri bulduğu yönünde. Çin hükümetinin de geçmişte bu konuda çok fazla çaba gösterdiğini söylemek mümkün değildi.

SON YILLARDA ÇÖZÜM ÇABALARI ARTTI

Ancak 2000'lerin başından itibaren Pekin hükümeti sorunun çözümü için önemli adımlar attı. 2009 yılında bir ulusal DNA veri tabanı, 2016 yılında ise bir insan kaçakçılığı ile mücadele platformu kuruldu.

Xinhua haber ajansına göre son 5 yılda 4700'den fazla kayıp çocuğun izi bulundu. Daha geçen hafta Guangzhou'da bir annenin 26 yıl önce bir tren istasyonunda kaçırılan oğluna kavuşturulmasının haberi ülke basınında yer aldı.

Son olarak Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın bu yıl başlarında hayata geçirdiği "Kavuşma Projesi" ile kaçırma vakalarıyla alakalı soruşturmaların hızlandırılması amaçlanıyor.

South China Morning Post, projenin başlangıcından bu yana 2609 kaçırılan kişi bulunarak ailelerine geri döndüğünü bildirdi. Vakalardan bir tanesinin 61 yıllık olduğu açıklandı.

Bakanlık, 147 çocuk kaçırma olayıyla alakalı 372 kişinin yakalandığını da duyurdu.

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