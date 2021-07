Denize girmek yetmeyince... Türkiye'nin serin suları: 7 bölge,17 şehir ve 20 ŞELALE

Türkiye'nin dört bir yanı birbirinden güzel onlarca şelalelerle dolu. Bırakın serin sularında yüzmeyi, sadece sesini dinlemek bile insanı o kadar rahatlatıyor ki... Peki en güzelleri hangileri?



Gezgin, blog ve seyahat yazarları Burcu Gürtürk Kadak, Bahar Gündoğdu, Nurgül Büyükkalay ve Erdoğan Gümüş hurriyet.com.tr’ye keşfedilmeyi bekleyen şelaleleri anlattı…



MARMARA: HEM İSTANBUL'A YAKIN HEM DE CEP YAKMIYOR

KOCAELİ, SAKARYA



Marmara Bölgesi'ndeki şelaleler özellikle İstanbul'dan hafta sonu uzaklaşmak isteyenler için bir kaçış noktası niteliğinde... Hele de şu sıralar aşırı sıcaklar yaşanıyorken. Bölgeyi iyi bilen, gezgin, blog ve seyahat yazarı Bahar Gündoğdu’na 'Marmara'da hangi şelalelere gitmeli, neler yapmalı?' diye sordum, iki şehirden iki güzel şelaleyi önerdi.



Şelale çevresinde trekking: Nüzhetiye Şelalesi / Kocaeli



Nüzhetiye Şelalesi Kocaeli’nin Gölcük ilçesinin Nüzhetiye Köyü’nde bulunuyor. Doğu Karadeniz ve Kafkasya’dan göçen Gürcülerin yaşadığı bir orman köyü burası. Samanlı Dağları’nda bulunan Nüzhetiye Köyü’ne 5 kilometre ötede bulunan köyün adını almış. Gezgin, blog ve seyahat yazarı Bahar Gündoğdu, şelale ve çevresinin trekking yapanların listesinde her zaman ilk 10’da yer aldığının altını çiziyor ve ekliyor:





Nüzhetiye Şelalesi / Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

“Yürüyüş için uzun ormanın içinden geçen bir yoldan gitmenizi öneririm, tabii burası biraz zorlu… Herkesin ulaşabileceği yol ise alabalık çiftliğine gelip, aracınızı bırakıp dere içinden 4 kilometre yürümek. Ama bu yol da çok kolay değil. Bazı yerlerde ipe tutunarak çıkıyorsunuz. Islanmadan gitmek zor. Zaten oraya kadar gidip bu güzel şelalede yüzmeden sakın dönmeyin”



Köyden çıktıktan sonra ormanlık alanda kamp alanları mevcut. Dere boyunca da kamp yapabileceğiniz yerler bulabilirsiniz. Yalnız şelalenin döküldüğü yerde kamp atmak yasak.





Bahar Gündoğdu

İnişli çıkışlı: Doğançay Şelalesi / Sakarya

Sakarya Geyve’deki Doğançay Köyü’ne 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor Doğançay Şelalesi.... Ayrıca Sakarya merkezine 25, Sakarya-Bilecik yoluna da 10 km uzaklıkta yer alıyor. Doğançay Şelalesi’nin bulunduğu alan Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 13 Mayıs 2013 tarihinde tabiat parkı ilan edilmiş. Gezgin Bahar Gündoğdu, şelaleye 2 kilometre kala yol toprak yola dönüşüyor ama normal araçların gidebileceği bir toprak yol diyor.





Doğançay Şelalesi / Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

“Yolun bitiminde aracınızı bırakabileceğiniz bir otopark ve çay içebileceğiniz bir yer göreceksiniz. Oraya arabayı bıraktıktan sonra ormanın içinde açılmış genişçe bir patika yol göreceksiniz. Oradan oldukça dik bir yokuş ineceksiniz. İnmesi kolay da çıkması biraz zorlayabilir. Birde Doğançay Şelalesi’nin yukarılarında Prens Havuzları ve irili ufaklı şelaleler var. Hepsini görüp fotoğraflamanızı öneririm”



Doğançay Şelalesi'nin çevresinde kamp atılacak yerler var. Yalnız alışverişinizi buraya gelmeden önce yapmanız şart.





Doğançay Şelalesi Prens Havuzları



EGE VE AKDENİZ: ŞELALE CENNETİ

MUĞLA, İZMİR, ANTALYA, MERSİN, HATAY



Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki şelaleler yaz aylarının en çok ziyaretçi çeken adreslerinden... Peki en güzelleri hangileri? Ege ve Akdeniz bölgelerinde sık sık geziler yapan gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay iki bölgeden sekiz şelaleyi önerdi...

Şelalenin oluşturduğu gölde yüzme keyfi: Turgutlu Şelalesi /Marmaris - Muğla



Özellikle yaz aylarında buz gibi suyu ve doğasıyla çok sayıda ziyaretçiyi çekiyor Turgutlu Şelalesi... Marmaris’in Turgut mahallesinde günlük ağaçlarının arasında yer alan şelale bölgenin en meşhurlarından. Şelale alanı içerisinde 5 adet şelale yer alıyor. Yaklaşık beş metre yükseklikten akan şelalenin aktığı yerde oluşturduğu gölün buz gibi sularında yüzebilirsiniz.

Gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, alan içerisinde gözleme yiyebileceğiniz küçük bir işletmenin olduğunu söylüyor ve ekliyor:

“Şelale alanı içerisinde doğa yürüyüşü yapabileceğiniz patika yollar da var. Oraya gitmek için jeep safari turlarına katılabilirsiniz. Şelale çevresinde yer alan Orhaniye bölgesinde kalabileceğiniz bungalov tipi konaklama seçenekleri mevcut. Fiyatlar iki kişi için gecelik 600 liradan başlıyor.”





Turgutlu Şelalesi



İzmir gezisinin olmazsa olması: Aşıklar Şelalesi / İzmir



Peri padişahının kızı Sümeyra ile Yörük Ali’nin efsanevi aşklarına konu olan Aşıklar Şelalesi, İzmir Dikili’nin Nebiler Köyü’nde yer alıyor. İçerisinde birçok küçük şelale var. İrili ufaklı mağaraları ve yürüyüş yolları ile yolu İzmir’den geçenlerin mutlaka uğraması gereken bir yer. Şelale alanına girdiğinizde asıl büyük şelaleye ulaşmak için ağaçların arasında yarım saat kadar yürümeniz gerekiyor.

Seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, şelale suyunun döküldüğü yerde oluşan gölette tatlı su kaplumbağaları ve balıkların göründüğünü, Aşıklar Şelalesi’nin yer aldığı Dikili bölgesinde uygun fiyata konaklayabileceğiniz butik oteller olduğunu söylüyor. Fiyatlar ise iki kişi için gecelik 700 liradan başlıyor.



Doğa harikası: Yuvarlak Çay / Muğla



Harika doğası ve yerel lezzetler sunan restoranlarıyla Muğla’nın Köyceğiz bölgesinde doğayla baş başa keyifli zaman geçirebileceğiniz en güzel yerlerden biri. Adını suyun yuvarlanarak akmasından alıyor.



Çayın üzerinde kurulmuş çok sayıda salıncak var. Bu salıncaklarda sallanıp, tam hızınızı aldığınız an cesaretinizi toplayarak kendinizi buz gibi kaynak sularına bırakmayı ihmal etmeyin. Nurgül Büyükkalay, suyun soğukluğu nefesinizi kesiyor ancak tüm yorgunluğunuzu alıyor diyor.





Nurgül Büyükkalay

“Çay üzerinde alabalık ve tandır yiyebileceğiniz restoranlar var. Yuvarlak Çay’a yakın mesafede yer alan Köyceğiz ve Dalyan’da çok sayıda konaklama seçeneği var. Fiyatlar iki kişi gecelik 400 liradan başlıyor.”



Şehirle iç içe: Düden Şelalesi / Antalya



Şehirden çok uzaklaşmadan göreceğiniz Antalya’nın enfes doğal güzelliklerinden biri Düden Şelalesi. Şelale zengin bitki örtüsüne sahip aşağı düden ve Akdeniz manzarası ile yukarı düden olmak üzere iki kola ayrılıyor.



Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Düden Şelalesinin 40 metre yukarıdan süzülen sularını izlemek terapi gibi gelecek. Şelale alanı içerisinde hem piknik yapabileceğiniz alanlara sahip hem de restoranları barındırıyor var. Nurgül Büyükkalay, piknik için en uygun olanının Yukarı Düden Şelalesi olduğunun altını çiziyor.





Düden Şelalesi

“Antalya merkeze yakınlığından dolayı şelaleyi ziyaret etmek isteyenlerin şelale çevresinde konaklama seçeneği aramasına gerek yok. Bilindiği üzere Antalya, pansiyondan butik otele, kamp alanlarından resortlara kadar çok sayıda konaklama seçeneği sunuyor.”



Tabiat parkı içinde: Kurşunlu Şelalesi / Antalya



18 metre yükseklikten dökülen şelale Antalya-Isparta karayolunun 24’üncü kilometresinde yer alıyor. 1986 yılında tabiat parkı haline getirilmiş. İki kilometrelik bir kanyon içerisinde konumlanan şelalede yedi adet küçük gölet, küçük şelalelerle birbirine bağlanıyor. Kurşunlu Şelalesi, zengin flora ve faunası, bitki ve hayvanları gözleme faaliyetleri ile eko turizm açısından önemli bir yere sahip.

Gezgin Nurgül Büyükkalay, Antalya merkezden rahatlıkla ulaşımın sağlandığı için Kurşunlu Şelalesi’ni ziyaret etmek isteyenler Antalya merkezde yer alan otellerde konaklayabilir diyor.

“Kaleiçi bölgesinde yer alan butik oteller ve ev pansiyonlarda gecelik oda fiyatları 500 liradan başlıyor.”





Kurşunlu Şelalesi



Aktivitesi bol: Manavgat Şelalesi / Antalya



Antalya’nın Manavgat Nehri üzerinde bulunan şelale, bölgenin en meşhur şelalelerinden biri. Birçok balık ve kuş türüne ev sahipliği yapan şelale, belirli etaplarında rafting ve kano gibi çeşitli doğa sporları imkânı da sunuyor. Manavgat Şelalesi Batı Torosların doğu yamacından doğup Akdeniz’e karışıyor. Adını Manavgat ilçesinden alan şelalede ırmak suları üç- dört metrelik bir yükseklikten dökülüyor. Şelale alçaktan akıyor ancak çok geniş bir alana yayılıyor.

Nurgül Büyükkalay, şelale alanı içerisinde piknik yapılabilen alanların olduğunu, Manavgat’ta pansiyon, butik otel ya da doğa içerisindeki bungalovlarda da konaklama yapılabileceğinin altını çiziyor. Ayrıca ücretsiz kamp da kurabilirsiniz. Fiyatlar iki kişi için gecelik 300 liradan başlıyor.





Manavgat Şelalesi



Akdeniz’in en büyülüsü: Yerköprü Şelalesi / Mersin



Turkuaz suları, yemyeşil bitkileri, zambak ağaçları ve içerisinde yer alan kanyonu ile Akdeniz’in belki de en büyülü şelalelerinden biri burası. Mersin’de Mut-Ermenek yolunda konumlanmış. Şelale yolunda karşınızı Göksu Nehri’nin eşsiz manzarası karşınıza çıkıyor. Bölgeye geldiğinizde aracınızı park ettikten sonra yarım saat kadar yürümeniz gerekiyor.



Sonrasında sizi harika manzaralar eşliğinde bir yürüyüş yolu bekliyor. Şelale 29 metreden akıyor. Ayrıca arka tarafında da bir mağara ve göl var. Ancak içerisinde yüzmek yasak. Nurgül Büyükkalay, şelaleye yakın merkezlerde konaklama fiyatlarının gecelik 400 liradan başladığını söylüyor.





Yerköprü Şelalesi

Hem harika lezzetler hem de mükemmel bir manzara: Harbiye Şelalesi / Hatay



Hatay sadece lezzetleriyle değil doğal güzellikleriyle de keşfedilmesi gereken bir şehir. Harbiye Şelalesi de bunlardan biri. Şelale, Hatay’ın çağlayanlar bölgesinde yer alıyor. Antakya’ya 6 kilometre uzaklıkta. Vadinin güneyinden çıkan su kaynağı Asi Nehri’ne dökülüyor. Şelalenin oluşumuna dair net bir bilgi yok ancak bir efsanesi var. Oluşumunun Daphne’nin gözyaşlarından olduğunu anlatan mitolojik hikayesini gitmeden okuyun.

Şelale alanında ağaçların arasında Hatay’ın müthiş lezzetlerini bulabileceğiniz restoranların olduğunu söyleyen gezgin Nurgül Büyükkalay, yöresel ürünlerin satıldığı tezgahlar ve çay bahçelerine mutlaka uğrayın diye de ekliyor. Antakya’nın otantik butik otellerinde konaklama fiyatları gecelik 350 liradan başlıyor.



KARADENİZ:

SİNOP, GİRESUN, RİZE



Karadeniz yaz aylarının en serin adresi... Bu yaz deniz, kum ve güneş üçlüsüne doyduysanız Karadeniz'in keşfedilmeyi bekleyen şelaleleri sizi bekliyor. Peki hangilerini listeye eklemeli? Gezgin ve seyahat yazarı Burcu Gürtürk Kadak bölgedeki üç şehirden birbirinden güzel üç şelaleyi önerdi.



Harika bir görsel şov: Erfelek Tatlıca Şelaleleri / Sinop



Sinop’un Erfelek ilçesinde yer alan Tatlıca Şelaleleri, ülkemizin görülmeye değer doğal güzelliklerinden biri… Aslında bu doğa harikası hem bulunduğu ilçenin adı Erfelek olarak, hem de bağlı bulunduğu köyün adı olan Tatlıca isimleriyle biliniyor.



Doğa tutkunlarının son yıllardaki favorisi Tatlıca Şelaleleri, aynı vadi boyunca sıralanmış 28 şelaleden oluşuyor. Yani burası bir şelaleden çok daha fazlası…

Gezgin ve seyahat yazarı Burcu Gürtürk Kadak, her bir şelaleye ulaşmanız için tırmanmanız gerekiyor diyor ve ekliyor:



“Başlangıç noktasına yakın olan şelalelere ulaşmak kolay ancak bir şelaleden diğerine ilerledikçe bazı noktalarda geçişlerin sadece halatla sağlandığını göreceksiniz. Tatlıca Şelaleleri’nin maceraseverler ve trekking tutkunları için harika bir parkur olduğu kesin. Üstelik ulaştığınız her bir yeni şelale, bambaşka bir görsel şov sunuyorken…”





Erfelek Şelalesi



Mavi Gölü ile son yılların en popüleri: Kuzalan Şelalesi / Giresun



Kuzalan Tabiat Parkı’nın sınırları içerisinde, Giresun’un Dereli ilçesine 20 kilometre mesafede yer alıyor. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kuzalan, görenleri kendine hayran bırakıyor. Tabiat parkının içerisinde kolay, orta ve zor derecelerde yürüyüş parkurları bulunuyor.



Doğayla baş başa kalmak isteyenler bu parkurlardan birini seçebilir ve yeşilin bin bir tonuna doyabilir. Burcu Gürtürk Kadak, kalkerli su kaynağından gelen traverten grubunun bulunduğu tabiat parkının içerisinde büyüklü küçüklü göllerin olduğunu söylüyor.



“Tabiat parkına gelenler sadece Kuzalan Şelalesi’ni görmekle kalmıyor ünü son yıllarda giderek artan göllerini de görebiliyor. Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi içinde oluşan bu göllerden en bilineni Mavi Göl. Turkuaz renkli suyuyla adeta bir görsel şölen sunan gölü, seyir terasından izlemek de ayrı bir keyif.”





Kuzulan Tabiat Parkı içindeki Mavi Göl



Yeşil ve mavi güzel: Palovit Şelalesi / Rize



Yolunuz Rize’ye düştüyse ve doğal güzelliklere meraklıysanız Palovit Şelalesi’nin nefes kesen görsel şölenine hazır olun. Çamlıhemşin sınırlarında Ayder Yaylası’na komşu Palovit Şelalesi, Kaçkar Dağları Milli Parkı’nın içerisinde yer alıyor.



Ulaşımı her ne kadar meşakkatli olsa da, yaklaşık 15 metreden aşağı dökülen şelaleyi gördüğünüzde bu zahmete kesinlikle değdiğini anlayacaksınız. Çünkü, Palovit Şelalesi’nin Fırtına Deresi ile buluşan gürül gürül suları, Kaçkar Dağları’nın huzur veren doğası ile birleşince ortaya seyrine doyum olmaz bir güzellik çıkıyor.





Burcu Gürtürk Kadak

İÇ ANADOLU: SON YILLARDA ŞELALELER İLE ÖN PLAN ÇIKIYOR

KAYSERİ, SİVAS



İç Anadolu Bölgesi Türkiye'de turizm denince akla ilk gelen bölgemiz değil. Yalnız kültür turları için mutlaka görülmesi gereken zenginlikler barındırıyor. Son yıllarda da şelaleleri ile ön plana çıkıyor. Gezgin ve seyahat yazarı Burcu Gürtürk Kadak'a bölgede hangi şelaleleri görmeli? diye sordum. İşte önerileri...



En ünlüsü: Kapuzbaşı Şelaleleri / Kayseri



Kayaların içinden çıkan farklı büyüklükteki yedi şelaleden oluşan Kapuzbaşı Şelalesi, Kayseri’nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Köyü sınırları içerisinde yer alıyor. İrtifa akışı itibariyle Dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olarak gösteriliyor. Ensenin Tepesi’nin yamaçlarından süzülen şelalenin bir diğer önemli özelliği kaynağından çıktığı şekilde dökülmesi.

Gezgin ve seyahat yazarı Burcu Gürtürk Kadak, yükseklikleri 30 ile 76 metre arasında değişen Kapuzbaşı Şelaleleri’nin ikisi tepenin batısından, beşi ise doğusundan akıyor ve sularının döküldüğü yerde etrafa saçılan su zerrecikleri ile misafirlerine özellikle yaz aylarında serinletici bir etki yaşatıyor diyor.

“Haftanın yedi günü 24 saat ziyaretçilere açık olan Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan şelalenin çevresi piknik ve kamp gibi doğa aktiviteleri için de müsait.”



Piknik alanıyla ilgi çekiyor: Sızır Şelalesi / Sivas



Sivas’a 133, Kayseri’ye 100, Yozgat’a 140 km uzaklıkta olan Sızır Şelalesi, Gemerek ilçesi Sızır kasabasına 1 km mesafede bulunuyor. Göksu Çayı üzerinde yer alan şelale ve çevresi sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmış. Çevresini saran Sızır Ormanlarının yarattığı yemyeşil ortam ile ortaya çıkan panoramik görüntü, doyumsuz bir görsel şölene dönüştürüyor şelale ve çevresini…

Mesire alanı olarak kullanılan şelaleye giriş ücreti alınmıyor. Şelaleyi keyifle izleyebileceğiniz bir konumda da yeme içme ve alabalık tesisleri bulunuyor. Bölgede piknik ve doğa yürüyüşü yapabilir, tahta merdivenlerden inip, şelalenin alt taraflarında buz gibi sularında serinleyebilirsiniz.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU:

ERZURUM, ERZİNCAN, ELAZIĞ, VAN, MARDİN



Türkiye’nin ünlü turistik yerlerinin aksine, gizli kalıp doğal güzelliğini korumayı başaran yerler var. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz… Bu iki bölgedeki şelaleler sizi çok şaşırtacak. Turizmci ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş iki bölgeden, keşfedilmeyi bekleyen beş şelale önerdi.



Dünyanın en büyük şelalelerinden biri: Tortum Şelalesi / Erzurum



Dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi, tam bir tabiat harikası. Erzurum’a 100, Uzundere ilçesine 16 km mesafede bulunuyor. Erzurum’un Uzundere ilçesinde, Tortum Çayı üzerinde 21 metre genişlik ve 48 metre yükseklikten düşen Tortum Şelalesi, her mevsim güzelliği ve burada yapılan su sporları ile farklı heyecanlar yaşatan özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Turizmci ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, şelalenin Erzurum ve yakın çevresinin önemli mesire alanlarından birini oluşturduğunu söylüyor.

“Şelalenin önünde yer alan izleme balkonundan şelaleyi seyretmek, yüzünüze çarpan su zerreciklerinin serinliği ve heyecanını yaşamak, fotoğraf karelerinizde anı ölümsüzleştirmek en güzel aktivitelerinizden olacaktır”





Tortum Şelalesi'nin çevresindeki güzellikler



Serinlemek isteyenlerin adresi: Girlevik Şelalesi / Erzincan



Erzincan şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede, Çağlayan Bucağı’nda Girlevik Köyü'nde bulunuyor. Şelale, yüksekliği yaklaşık 30 metre olan, üç katlı kayaların üzerinde birçok koldan parça parça akan suyun görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor. Özellikle Erzincan’ın sıcak bahar ve yaz aylarında serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettikleri mesire yerlerinden biri.

Erdoğan Gümüş, şelale ve çevresi için, huzurlu ortamında günübirlik tatil yapmak, zengin bitki çeşitliliğine de sahip mesire alanında, iğde ağaçlarının altında piknik yapmak ve şelalenin yarattığı serin ortamda dinlenmek ayrı bir keyif diyor.





Girlevik Şelalesi



Dünyanın en genç şelalelerinden biri: Çırçır Şelalesi / Elazığ



Keban Baraj Gölü’nün oluşması sırasında meydana geldiği söylenen ve adını çırçır böceklerinden alan Çırçır Şelalesi, dünyanın en genç şelalelerinden biri olarak biliniyor. Sadece Elazığ’dan değil, çevre illerden de oldukça yoğun ziyaretçisi olan şelale, tam bir doğa harikası… Giriş için herhangi bir ücret alınmıyor. Şelale üzerinde alabalık yetiştirme tesisleri, lokantalar ve hediyelik eşya satan dükkânlar bulunuyor. Turizmci ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş şelaleyi şu şekilde tanımlıyor:

“Düşünebiliyor musunuz, bir tarafta pırıl pırıl akan suyun sesi, bir tarafta fotoğraf kareleriniz için şahane görüntüler ve damaklarınızda enfes lezzetler bırakacak alabalık ziyafeti… İşte bu nedenle diyorum ki, Elazığ Çırçır Şelalesi, dinlenmeye, görülmeye değer bir gezi ve lezzet durağı… Elazığ’a 48 kilometre mesafede bulunan şelaleye yolunuz düşmüşken, yaklaşık 34 kilometre uzaklıkta olan Keban Barajı’nı ve gölünü de görmeden dönmeyin derim.”





Erdoğan Gümüş



Gürül gürül akan şelale: Muradiye Şelalesi / Van



Şelale adını Bağdat seferine çıkan Osmanlı padişahı IV. Murat’tan almış. Şelalenin karşı tarafında çevreden ve yöreden gelen insanlar için rekreasyon amaçlı bir alan ve çay bahçesi de bulunuyor. Alana ve şelaleye giriş için herhangi bir ücret talep edilmiyor, ancak otopark ücreti alınıyor.

Gerek şelalenin gerekse asma köprünün görsel şöleni fotoğraf tutkunlarının da gözdesi… Gürül gürül akan şelaleye karşı kahvaltı yapmak, demli çayın tadına varmak, serinlemek istediğinizde şelalenin coşkun akan sularında ıslanmak gezinize renk katacak aktivitelerden birkaçı…





Muradiye Şelalesi

Saklı güzellik: Ğurs Vadisi ve Şelalesi / Mardin

Mardin-Kızıltepe kara yolunun 7'nci kilometresindeki vadi, şelalesi ve yeşil alanlarıyla doğa tutkunların gözdesi oldu. Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı ilçede kuş sesleri eşliğinde şelalenin manzarasını izleyenler bir yandan da biriken gölette serinliyor. Özellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden birçok ziyaretçi, vadide serin havada piknik yapmanın keyfini yaşıyor.









