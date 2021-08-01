Gözünüzden kaçmış olabilir | Uzmanlardan yangın sonrası ağaçlandırma uyarısı, eyyam-ı bahur sıcakları, aşı karşıtlığı (26 Temmuz - 1 Ağustos)

Bir varmış bir yokmuş... Hoca'nın maya çaldığı göl bile tarih oluyor! İşte vahim tablo...

Türkiye günlerdir ormanlarımız kadar içimizi de yakan yangınlarla yatıp kalkıyor. Yangınlarla ilgili bilim insanları en büyük sorumluların başında küresel ısınma ve iklim değişikliğine işaret ediyor. Hava sıcaklığı ortalamalarındaki artışın orman yangını riskini kat kat artırdığıyla ilgili çalışmalar da mevcut. Ancak küresel ısınmanın tek olumsuz etkisi maalesef bu değil. Ortalama sıcaklıkların artması hayatımızı olduğu kadar tarihimizi de değiştiriyor. Son 60 yılda; Türkiye genelinde, toplam alanı Van Gölü’nün üç katı büyüklüğünde, 70'ten fazla göl kurudu. Onlarcası da kuruma tehlikesi ile karşı karşıya. Nasreddin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü de Hermagios'un oğlu Amintas'ın at koşturduğu Beyşehir Gölü de coğrafya kitaplarından çıkıp, tarih kitaplarına doğru hızla ilerliyor... İşte vahim durumun tablosu...

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Artık afetleri öngörmek daha mı zor? | 3 SORU 3 YANIT

Son yıllarda tüm dünyada oldukça ekstrem hava olayları meydana geliyor. Bazı uzmanlar söz konusu sıra dışı hava olaylarının artmasının, öngörülebilirliği azalttığından da endişe duyuyor. İklim kriziyle mücadelede ortaya çıkarılan modellemeler gerçekte yaşanılanların gerisinde mi kalıyor? Doç. Dr. İsmail Dabanlı hurriyet.com.tr'ye anlattı

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Uzmanlardan 'yeniden' yeşillendirme uyarısı: 'Aman kaş yapayım derken göz çıkarmayalım'

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor, tüm ülke büyük bir dayanışmayla destek olabilmek için seferber oldu. Amaç yanan ormanların bir an önce eski haline gelmesi. Ancak bilim insanları ve yetkililer uyarıyor: 'Hemen ağaçlandırma sakıncalı'

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Dikkat! Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! 'Asıl önemli nokta yangının çıkması değil...'

Hava sıcaklığı ortalamalarındaki her bir derece yükseliş orman yangınlarında korkutucu bir artışa neden oluyor. Önümüzdeki günlerde beklenen rekor sıcaklıklar, 3 gündür içimizi yakan orman yangınları için ne anlama geliyor? Bizi nasıl günler bekliyor? Uzmanlar hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi

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Bu fotoğraflar dünyanın iki ucunda çekildi ama çok önemli bir ortak noktaları var...

Hangi branştan olurlarsa olsunlar, dünyanın dört bir yanındaki kadın sporcular bir yandan işlerini en iyi şekilde yapmaya uğraşırken bir yandan da erkek meslektaşlarının hiç maruz kalmadığı baskılarla başa çıkmaya çalışıyor. Peş peşe yaşanan olaylar kadınların çilesini net bir biçimde ortaya koymaya yetti...

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Kendisi de şoke oldu! İki kez Covid atlattı, favori bile değildi ama...

Daha 21 yaşında ve altın madalyalı bir Olimpiyat şampiyonu. Üstelik son 10 ayda iki kez Covid-19 atlattı. Başarısıyla kendini bile şaşırtan genç bir yıldızla tanışmaya ne dersiniz?

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Yalan haberlerin arkasındaki 12 kişi... Aşı karşıtlığı ile servet yaptılar!

Bilim insanlarına göre Covid-19 pandemisini sonlandırmanın tek yolu aşılama. Ama aşı karşıtlığı dünyanın dört bir yanında halen çok güçlü. Milyonlarca insanın aşıdan uzak durmasının sebebi ise sosyal medyada ışık hızıyla yayılan yalan ve yanlış yönlendirici içerikler. Bu içeriklerin çok önemli bir kısmını üretenler ise insanların hayatlarıyla oynadıkları yetmezmiş gibi bir de bunun üzerinden milyonlarca dolarlık servetler elde ediyor. Peki kim bu insanlar ve nasıl çalışıyorlar? Detaylar haberimizde...

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'Parmağıma sahte alyans takıyordum..' Cennet diye gitti cehenneme dönüştü!

Dijital göçebe olacak, dünyanın cennet köşelerinden birinde muhteşem bir 12 ay geçirecekti. Ama dört buçuk ay zor dayanabildi. Rüya gibi başlayan bir tecrübe işte böyle bir kâbusa dönüştü...

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Aidat tartışmasında kritik detay: Kiracı da evsiz kalabilir

Site ve apartman yöneticilerinin, aidatlarını geciktiren komşularını, site ve apartman ilan panolarına isimlerini yazarak ifşa etmeleri bilinen bir yöntem. Ancak bu yönteme mahkeme 'dur' dedi. Artık ifşacı yöneticiler 4 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Ancak yöneticilerin hapse girmesine yol açan bu durum kiracıları da 'evsiz' bırakabilir... İşte detaylar...

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28 yaşındaki oğlunu Covid yüzünden kaybetti… ‘En büyük pişmanlığım aşı olmamak’

Ülkemizde ve tüm dünyada aşı karşıtları ile aşı kararsızlarının sayısı bir hayli fazla. ABD’li Carpenter ailesi de öyleydi. Ta ki Covid-19 ailenin biricik oğlu Curt’ü henüz 28 yaşındayken onlardan ayırana kadar…

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Bir bağış yaptı, sırları ortaya çıktı! Google kurucusunun pandemi adası...

Dünyanın en zengin 6'ncı insanı ama çocuklarının adı bile bilinmiyor. Mahremiyetine verdiği önemle tanınan Larry Page'in nerede ne yaptığı uzun zamandır merak ediliyordu. Birkaç hafta önce yayımlanan küçük bir haber Page'in sırlarının ortaya dökülmesine neden oldu...

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