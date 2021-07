Bir bağış yaptı, sırları ortaya çıktı! Google kurucusunun pandemi adası...

Pasifik Okyanusu'nun güneyinde bulunan adalar ülkesi Fiji'de geçtiğimiz ay Covid-19 vakalarında önemli bir artış görüldü. Ülkenin sağlık sistemi bu ikinci dalgayla baş etmeye çalışırken, 19 Haziran tarihinde ülkenin kamusal yayın kuruluşu FBC News'ün internet sitesinde ufak ama dikkat çekici bir haber yayımlandı.

Haberde, Google'ın kurucularından Larry Page'in Fiji'ye büyük miktarda sağlık malzemesi bağışı yaptığı, üstelik bu malzemeleri ülkeye kendi özel uçağıyla gönderdiği bildiriliyordu.

Haber yayımlandıktan birkaç gün sonra siteden kaldırıldı ve Google'dan silindi. Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Fiji Sağlık Bakanlığı yetkilileri kanala ulaşarak haberin yayından kaldırılmasını istemiş, bağışın gizli kalması gerektiğini söylemişti. (Insider'a konuşan kaynak olumsuz sonuçlardan çekindiği için adının açıklanmasını istemedi.)

UÇAK ÜZERİNDEN TEYİT ETTİLER

Haberde maske, önlük ve eldiven gibi birçok malzemenin Hawaii'den kalkıp Fiji'nin Nadi Uluslararası Havalimanı'na inen bir özel jetle taşındığı belirtiliyordu. Haber yayımlandıktan kısa bir süre sonra uçağın fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı.

One of the Co-Founders of Google Larry Page donated cartons of COVID-19 supplies to Fiji as the country battles its second wave of the virus. #FijiNews pic.twitter.com/3fLGpUETHA