Bir bağış yaptı, sırları ortaya çıktı! Google kurucusunun pandemi adası...

Pasifik Okyanusu'nun güneyinde bulunan adalar ülkesi Fiji'de geçtiğimiz ay Covid-19 vakalarında önemli bir artış görüldü. Ülkenin sağlık sistemi bu ikinci dalgayla baş etmeye çalışırken, 19 Haziran tarihinde ülkenin kamusal yayın kuruluşu FBC News'ün internet sitesinde ufak ama dikkat çekici bir haber yayımlandı.

Haberde, Google'ın kurucularından Larry Page'in Fiji'ye büyük miktarda sağlık malzemesi bağışı yaptığı, üstelik bu malzemeleri ülkeye kendi özel uçağıyla gönderdiği bildiriliyordu.

Haber yayımlandıktan birkaç gün sonra siteden kaldırıldı ve Google'dan silindi. Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Fiji Sağlık Bakanlığı yetkilileri kanala ulaşarak haberin yayından kaldırılmasını istemiş, bağışın gizli kalması gerektiğini söylemişti. (Insider'a konuşan kaynak olumsuz sonuçlardan çekindiği için adının açıklanmasını istemedi.)

UÇAK ÜZERİNDEN TEYİT ETTİLER

Haberde maske, önlük ve eldiven gibi birçok malzemenin Hawaii'den kalkıp Fiji'nin Nadi Uluslararası Havalimanı'na inen bir özel jetle taşındığı belirtiliyordu. Haber yayımlandıktan kısa bir süre sonra uçağın fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı.

One of the Co-Founders of Google Larry Page donated cartons of COVID-19 supplies to Fiji as the country battles its second wave of the virus. #FijiNews pic.twitter.com/3fLGpUETHA — Filipe Naikaso (@Naikasof) June 19, 2021

İddianın doğruluğunu teyit etmek amacıyla Insider, fotoğraftaki uçağın motorlarından birinin üzerinde yazılı kayıt numarasını (813QS) ABD Federal İletişim Komisyonu'nun veri tabanında arattığında Blue City Holdings'e ait olduğunu tespit etti. Blue City Holdings, Page'in yanı sıra diğer Google kurucusu Sergey Brin ile eski CEO Eric Schmidt'in de kullandığı bir filoyu yönetiyor.

Insider'ın konuyla ilgili yorumlarını sormak için Page'e gönderdiği e-postalar yanıtsız kaldı. Google, FBC News ve Fiji Sağlık Bakanlığı yetkilileri de yorum yapmayı reddetti.

NE HABERİ ÇIKIYOR NE DE FOTOĞRAFI

Her ne kadar şu anda yayında olmasa da FBC News'ün haberi, 48 yaşındaki Page hakkında son zamanlarda basına yansımış en nadir gelişmelerden biri. Zira Page ayarındaki diğer teknoloji milyarderleri sık sık kamera karşısına çıkıp sosyal medya paylaşımları yaparken Page'in nerede bulunduğu ve neler yaptığı tam bir sır. (Örneğin Page'in Google'daki kurucu ortağı Brin, eşi ve arkadaşlarıyla İtalya'nın Como Gölü'nde tatil yaparken bol bol görüntü veriyor.)

Page halen düzenli olarak Google CEO'su Sundar Pinchai ile konuşup yönetim kurulu toplantılarına katılıyor. Ancak bunun dışında kişisel işleriyle ilgileniyor.

Diğer yandan kendisini bu ülkede görmüş ya da birlikte vakit geçirmiş birçok kişi, Page'in Fiji'yle ilişkisinin sadece yaptığı bağışlarla sınırlı olmadığını, Google kurucusu ile ailesinin pandeminin önemli bir kısmını Fiji'de geçirdiğini söylüyor.

Larry Page ve Lucinda Southworth

DÜNYANIN EN ZENGİN 6'NCI İNSANI AMA…

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 117 milyar dolarlık servetiyle Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in hemen ardında dünyanın en zengin 6'ncı insanı olan Page, 2019'da Brin'le birlikte Google'dan ve şemsiye kuruluşu Alphabet'ten çekildiklerinden beri kamuoyunun gözlerinden uzakta yaşıyor.

Aslına bakılırsa Page, Google'da aktif görev yaptığı dönemde de hayatını gözler önünde yaşayan zenginlerden değildi. Palo Alto'da satın aldığı ve ekolojik eve dönüştürdüğü tarihi bina, Haşimoto tiroidi nedeniyle yaşadığı ses teli felci gibi birkaç detay dışında Page'in özel hayatına dair bilgi bulmak oldukça zor.

2007 yılında Richard Branson'a ait Necker adasında araştırma bilimiyle uğraşan Lucinda Southworth'la evlenen Page'in 2009 ve 2011 yıllarında doğmuş iki çocukları olduğu biliniyor. Mahremiyetlerine fazlasıyla düşkün olan çiftin çocuklarının değil yüzlerinin göründüğü bir fotoğrafını, ismini yayınlayabilen bir medya kuruluşu bile olmadı bugüne kadar... Diğer yandan Lucinda Southworth'un oyuncu Carrie Southworth'la kardeş olduğu da bilinen az sayıdaki detaydan biri.



Carrie Southworth

FİJİ'Yİ SEÇMELERİ KİMSEYİ ŞAŞIRTMADI

Dolayısıyla Page-Southworth çiftinin Fiji'yi seçmiş olmaları hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü ülke, gözlerden uzak kalmak isteyen bir teknoloji zengini için birçok çekici özelliği bir arada barındırıyor. Bilhassa da ziyaretçilerinin mahremiyetine gösterdiği saygıyla dikkat çekiyor.

Bu nedenle en az Page kadar ünlü başka zenginler de Fiji'yi tercih ediyor. Örneğin Sussex çifti Prens Harry ile Meghan Markle daha önce burada görülmüştü. Mel Gibson da Fiji'nin Mago adasının sahibi.

Ancak bunların dışında birçok bilinmeyen Fiji sakini tanınmış isim olduğunu söylemek mümkün. Fiji'de faaliyet gösteren özel bir inşaat şirketinin direktörü olan Michael Lewis, "Fiji'yi pandeminin keyfini çıkarılacak bir yer olarak kullanan çok sayıda varlıklı kişi var" diye konuştu.



Fiji'nin Denarau adası

PANDEMİDE KAPILAR SADECE ZENGİNLERE AÇILDI

Covid-19'dan kaynaklanan seyahat kısıtlamaları, Fiji'nin ekonomisine ağır darbe vurdu. Bu nedenle hükümet daha fazla harcama ve yatırım çekmek amacıyla bazı kuralları gevşetip kapıları varlıklı kişilere açtı.

Pandemi sırasında sınırlarını yabancılara kapatan Fiji, geçtiğimiz yaz "Mavi Koridor" isimli bir girişimi hayata geçirdi. Bu girişim kapsamında süper yat ve özel jet sahipleri, karantina koşullarına uymayı kabul ettikleri takdirde ülkeye girebiliyor.

Insider'a konuşan iki kaynak, Page'in de bu sistemi kullandığını söyledi. Fiji'ye ailesi ve yakın dostlarıyla giden Page, uzun bir süre bu ülkede kaldı. 2020 yılının yaz aylarını Fiji'de geçiren Page, o tarihten sonra en az bir kez daha ülkeyi ziyaret etti. Startup dünyasından bir başka kaynak da Page'in bölgeyle ilgilendiğini ve geçmişte de buraya demirlemiş bir süperyatta toplantılar yaptığını söyledi.



'Kalp adası' Tavarua

KALP ADASINDA YAŞIYOR

Geçen yıl Page'i görmüş ya da kendisiyle temas kurmuş iki kaynağa göre, teknoloji zengini zamanının önemli bir kısmını Fiji'nin ana adası olan Viti Levu'nun batısında kalan kalp şeklindeki Tavarua adasında geçiriyor. 120 bin metrekare yüzölçümüne sahip bu minik adanın etrafı mercan resifleriyle çevrili.

Adada sörf, şnorkel, tüplü dalış, kano gibi su sporları yapılabilen tesisler, bir havuz, bir spa, bir spor salonu, bir tenis kortu, bir restoran ve iki bar yer alıyor. Adada her yıl profesyonel sörf yarışmaları da düzenleniyor.



Tavarua

PAGE DE HYDROFOILING'Cİ ÇIKTI

Page'i, yakınlardaki biraz daha küçük Namotu adasında görenler de var. Mamanuca adalar zincirinin en güneyinde yer alan Namotu, Nadi'nin de hemen batısında yer alıyor. Burası da tıpkı Tavarua gibi başta sörf olmak üzere su sporlarıyla dikkati çeken bir turizm cenneti.

Page ve eşi bu adaların bazılarında sörf yaparken görüldü. Page'in özellikle geçtiğimiz günlerde Mark Zuckerberg'in videosuyla gündeme gelen ve tahtanın su yüzeyinin üzerinde uçar gibi göründüğü hydrofoiling'le ilgilendiğini söyleyen bir kaynak, "Üstelik başarılı da…" diye konuştu.



Page'in satın aldığı iddia edilen Namotu

ADAYI SATIN MI ALDI?

Ancak yerel halka göre Page Fiji'de sadece turist olarak bulunmuyor. Bu yıl başlarında ülkede Page'in Mamanuca takımadalarından bir ada satın aldığı ve bunun Namotu olduğu dedikoduları dolanmaya başladı. Birçok kaynak da Insider'a Page'in Mamanuca'daki adalardan bir tanesini satın aldığını söyledi ancak bu kaynakların hiçbiri adlarının açıklanmasını istemiyor.

Fiji'den bir kaynak Page'in başka bir ada ya da birden fazla ada almış olabileceğini de belirtti.

Diğer yandan hem Fiji Turizm Kurulu hem de özel mülk sahipliğiyle ilgili kurumların yetkilileri Insider'ın konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi. Kurumlar konuşmama gerekçesi olarak adanın sahiplerinin mahremiyet hakkına işaret etti.

Page'in daha öce de Karayipler'de bulunan Britanya Virjin Adalarının bir parçası olan Eustatia adasının sahibi olduğu biliniyor.



Eustatia

AĞUSTOS 2020'DE YAZILIP ÇİZİLİYORDU

Page'in Fiji'de ada aldığı bilgisi ilk olarak geçen yıl bu zamanlar yayımlanan bir blog'da ortaya çıktı.

Denizci Lorenzo Cipriani, Ağustos 2020'de paylaştığı blog yazısında, "Süperyatları kollarını iki yana açarak karşılıyorlar. Onlar için giriş süreçleri çok daha kolay. Bizimki gibi tekneler için ise kolay değil" ifadelerini kullanıyor ve ekliyordu:

"Hükümet harcayacak çok parası olanları kucaklayan bir kampanyanın promosyonunu yapıyor ve yüzlerce lüks yatın gelişini dört gözle bekliyor. Örnek vermek gerekirse Google'ın kurucusu Larry Page birkaç mil ilerimizde Namotu adasını satın aldı. 30 kişilik çalışan ekibiyle birlikte özel jetiyle 3 aylığına adaya geldi."

Cipriani ayrıca Page ve ekibinin adada bulunduğu süre boyunca bazı yerel tedarikçilerin ve turistik işletmelerin sadece bu gruba hizmet edeceğini belirterek, "pandemiden kaçıp kendilerini cennete bulanlar" ifadelerini kullanıyordu.



Namotu

45 MİLYON DOLARLIK YATINI SATMIŞ

Page hakkında pandemide Fiji'de inzivaya çekilmesinin yanı sıra bir önemli gerçek daha ortaya çıktı. Yine Insider'a göre Page, 2011 yılında 45 milyon dolara satın aldığı ünlü süperyatı Senses'ı elden çıkardı.

Helikopter pistinden özel bir beach club'a yok yok denebilecek özelliklere sahip süperyatı alan kişinin kim olduğu açıklanmadı. Ancak Yeni Zelanda'da demirlemiş yat üzerinde bakım onarım işleri yapan Integrated Marine Group'un öneticisi Phil Redpath satışı doğruladı. Fiji'den bir kaynak da yatın artık Page'de olmadığını söyledi.

Satışın tarihi netleşmiş değil ancak Insider'a konuşan kaynak, Page'in 2019 yılından itibaren bu yönde planlar içinde olduğunu söyledi. Kaynak, geçmişte Page'in ekibiyle çalıştığı ve medyaya konuşma yetkisi bulunmadığı için adının açıklanmasını istemedi. Google sözcüsü yorum yapmayı reddederken Page de e-postalara yanıt vermedi.



Senses

2011 YILINDAN BERİ KULLANIYORDU

Page, Senses'ı 2011 yılında Yeni Zelandalı iş adamı Arthur Douglas Myers'tan almıştı. Aynı yıl Sergey Brin de 80 milyon dolar değerindeki süperyat Dragonfly'ı satın aldığını duyurmuştu.

Page'in Senses'ı sattıktan sonra daha küçük bir tekne aldığı ve Fiji sahillerinde bu tekneyle dolaştığı da kaynakların verdiği bilgiler arasında yer aldı. Page'in başka tekneleri de olabileceği de ifade ediliyor.

Teknoloji milyarderlerinin süperyatlarıyla adlarından söz ettirdiklerini bu dönemde Page'in attığı küçülme adımı dikkat çekici. Son olarak Mayıs ayında Bloomberg Businessweek, Brad Stone'un "Amazon Unbound" isimli yeni kitabından bölümler yayınladığında, Jeff Bezos'un 127 metrelik yeni teknesi de gün yüzüne çıkmıştı. Kitapta Hollandalı Oceanco isimli şirketin inşa ettiği özel yatın, daha küçük bir destek yatıyla birlikte satın alındığı detayı da yer alıyordu.

Aynı şekilde Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ile Google eski CEO'su Schmidt de büyük tekneleriyle tanınıyor.

KARARLARDA SON SÖZÜ HEP ONLAR SÖYLÜYOR

Page ve Brin erken gelen emekliliklerinin tadını çıkarıyor gibi görünmekle birlikte Alphabet yönetim kurulundaki oylama yapısı nedeniyle neredeyse her konuda son sözü de onlar söylüyor. Üstelik özellikle Page'in düzenli olarak Google CEO'su Sundar Pinchai ile temas halinde olduğu da biliniyor. Dolayısıyla hem Page'in hem de Brin'in halen teknoloji dünyasının en güçlü insanlarından olduklarını söylemek mümkün.

Bütün bu güçlerine ve nüfuzlarına karşın denetim mekanizmaları onları etkilemiyor. Zuckerberg, Amazon Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Bezos, Apple CEO'su Tim Cook gibi isimler, şirketlerine açılan davalarla uğraşıp ABD Kongresi'nin karşısında zor soruları yanıtlamak için ter dökerken, Alphabet'te bu sorumluluk Pinchai'de.

Pinchai mayıs ayı başında ABD Kongresi'nin karşısına çıkıp 6 Ocak'ta Trump yanlılarının düzenlediği Kongre baskını, yalan haberler, siberzorbalık, iklim değişikliği ve koronavirüs gibi birçok başlıktaki sorulara yanıt vermeye çalıştı.



Sergey Brin ve Larry Page (2004)

GOOGLE'A TEKEL SORUŞTURMASI AÇILDI

Google son olarak geçtiğimiz hafta ABD'de tekelleşmeyi yasaklayan Sherman Yasası'nı ihlal ettiği suçlamasıyla gündeme geldi. ABD savcılarının hazırladığı 114 sayfalık Google iddianamesinde, Android uygulama mağazasındaki yapının rekabeti engellediği belirtildi.

Danışmanlık şirketi ValueEdge Advisors'ın başkan yardımcısı Nell Minow, Page'in yetki sahibi olmasına rağmen ortalıkta olmamasıyla ilgili olarak, "Bu kesinlikle sıra dışı bir durum. Üstelik kurumsal idare açısından da kesinlikle iyi bir şey değil" diye konuştu.

Minow, "Normalde şirketin yönetiminde halen söz sahibi olan bir kişinin kapısına 'Balığa gittim, gelicem' diye yazı asıp ortadan kaybolması vaki değildir" ifadelerini kullandı.

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