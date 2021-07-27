Aidat tartışmasında kritik detay: Kiracı da evsiz kalabilir

Türkiye'nin gündemine oturan olay geçtiğimiz günlerde Denizli'de yaşandı.

Aidat borcunu geciktirdiği için ismini, site sakinlerinin bulunduğu WhatsApp grubuna atan yöneticisine “Kişisel verilerini ifşa ettiği” iddiasıyla dava açan vatandaş, hukuk mücadelesi başlattı.

'Mağdur vatandaşı' haklı bulan savcılık da söz konusu yöneticinin, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136/1 maddesindeki “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti. Yönetici önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İFŞACI YÖNETİCİLERE HAPİS CEZASI

Konuyla ilgili Hürriyet'e değerlendirmelerde bulunan Avukat Bilal Çelik de yıllarca uygulanan 'ifşa' yöntemini hukuki açıdan değerlendirdi.

Gerek WhatsApp gibi platformlarda 'borçlular' listesi paylaşmanın, gerekse site kapısına 'borçlular listesi' asmanın yasaya aykırı olduğunu belirten Çelik şu tespitlerde bulundu:

- İlgili maddeye göre; kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

- Yapılan soruşturma (savcılık) aşamasında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme kapsamında değerlendirilmeye alınmış, şikayetin yerinde olduğu görülmüş ve kovuşturma aşamasına(yargılama) geçilmiştir.

- Türkiye’de bina ve site yönetimleri bakımından genel uygulama bu şekilde olsa da yapılan eylem kanuna aykırılık teşkil etmektedir. Borcunu ödememiş olsa da kişilerin bilgilerinin bu şekilde paylaşılması hukuka aykırılık teşkil eder. Sosyal yaşam ve toplu alanların huzurlu sukünu açısından da bu gibi hareketlerin yanlış olduğu kanaatindeyim.

PEKİ BORÇLAR NASIL TAHSİL EDİLECEK?

Site yöneticilerine yol da gösteren Avukat Çelik "Kat mülkiyet kanunu borçlar kanunu ve icra iflas kanunu bize bu konuda yol göstermektedir. Kanunlarımızda meydana getirilen düzenlemelere göre kiracı, konut ve işyerinde; ısıtma, aydınlatma ve su kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür" dedi ve ekledi:

"Şayet belirttiğimiz bu borç kalemleri sebebiyle kiracı borcunu ödememiş ise, kiraya veren ödenmemiş aidat borçlarını apartman veya site yönetimine ödeyerek kiracı hakkında icra takibi başlatarak tahsil edebilir. Site veya apartman yönetiminin aidat borcu için kiracıya değil malike karşı icra takibi yapması gerekmektedir."

KİRACIYSANIZ EVDEN ATILABİLİRSİNİZ!

Avukat Çelik, borçlunun mal sahibi değil kiracı olması durumunda ise evinden bile olabileceğini şu sözlerle anlattı: "Aidat ödememek haklı fesih sebebidir. Kiracı kirada bulunduğu süre boyunca kiralananın yan giderlerine ortak olmak durumundadır. Yan giderlere ortak olmayan kiracı ile ilgili borçların ödenmemesi halinde sözleşmenin feshi yoluna dahi gidilebilmektedir. Bu durum kiraya veren için haklı fesih sebebidir."

SİTE AİDAT YÖNETMELİĞİ

Bir apartmanda yaşayan her vatandaşın, dairesinin aidatını ödeme zorunluluğu bulunur. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesinde apartman aidat kanunu ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Madde 20 – Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

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