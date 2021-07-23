Ev alan alana! 9 ayın zirvesi görüldü… Satışlardaki artış fiyatlara nasıl yansır?

Türkiye genelinde haziran ayında 124 bin 731 konut satıldı. Her ne kadar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 azalış olsa da konut satışları 9 ayın zirvesini gördü. Satış rakamlarında İstanbul yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip olurken onu yüzde 9,9 ile Ankara, yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. En az konut satışı ise Hakkari, Ardahan ve Bayburt’ta gerçekleşti.

Peki konut satışlarındaki artış fiyatlara nasıl yansır?

Sektör temsilcileri önümüzdeki günlerde taleple doğru orantılı olarak konut fiyatlarının da yükseleceği konusuna dikkat çekti.

NORMALLEŞME, SATIŞLARI DAHA DA ARTIRACAK

Haziran ayının konut satışları açısından muhteşem bir ay olduğunu belirten Emlak Danışmanlık Şirketi Türkiye Başkanı Gökhan Taş, “Mayıs ayının yarısının kapanma ile geçmesi ve yine mayıs ayında kapanan işlemlerin de Haziran'a yansıması iyi bir satış grafiği görmemize sebep oldu. Normalleşme gayrimenkul satışını artıracak. Çünkü kapanma dönemlerinde gayrimenkulü görme ve çevreyi tanıma ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Artık bunlar da ortadan kalktı. Aynı zamanda artık insanlar fiyatların düşmeyeceğine dair bir inanış edinmiş durumda. Bu inanış da satışların artmasını etkiledi” ifadelerini kullandı.

KONUTA TALEP FİYATLARI YUKARI ÇEKTİ

Satışlardaki artış yükseliş gösterince haliyle akıllarda ‘Fiyatlara nasıl yansıyacak?’ sorusu da akla geliyor. Biz de sektör temsilcilerine sorduk…

İSTEB Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, normalleşme adımlarının satışları olumlu etkilediğini ve bir sürprizle karşılaşmadıkça böyle devam edeceğini dile getirirken, haliyle satışlardaki artışın fiyatları da yükselteceğini ifade etti.

Gökhan Taş ise “Konut fiyatlarında geçen yıl yaşanan artış sadece enflasyonu karşıladı. Geçen yıldan bu yıla kadar olan süredeki artış ise enflasyonun biraz üzerinde. Ancak önümüzdeki dönem yeni konutlardaki arzla beraber hem ikinci elde hem de sıfır konutlarda fiyat artışı yaşanacak” dedi.

İKİNCİ ELDE DE FİYAT ARTIŞI SÜRECEK

Sıfır konut arzının bulunmaması ve talebin karşılanmamasından dolayı ikinci elde fiyat artışının devam edeceğini söyleyen Taş, örnek olarak 10 bin lira üzerinden bir değerlendirme yaptı:

“Şu anda 2 yıllık bir projeden alınan 10 bin liralık konut yeniden yapılsa sadece maliyeti 13 bin lira oluyor. Doğal olarak satışı da 15 bin lira üzerinden yapılacak. Dolayısıyla bu artış daha da devam edecek. Türkiye yılda minimum 500 bin sıfır konut ihtiyacının olduğu bir ülke. Sıfır konutlarda bir arz yok ve ikinci el konutlarda da fiyatların düşmeyeceğini gören alıcılar, gayrimenkul ihtiyaçlarını ikinci el olarak gerçekleştirmeye başladı."

YABANCI SATIŞINDA DA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Yabancılara yapılan satış ise bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Yüzde 185,3 artarak 4 bin 748 olan konut satışında da ilk sırayı İstanbul aldı. Antalya, Ankara, Mersin ve Bursa da yabancılara konut satışında ön plana çıkan şehirler arasında yer aldı. Ülke uyruklarına göre ise en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı.

Yabancı satışının Türkiye’de gayrimenkul piyasasında olduğu kadar genel ekonomi için de değerli olduğunu belirten Özcan, “Gayrimenkul satışlarına karşı güvenin gelişmesiyle satışlar daha da iyi olacak. Ancak bu konuyla ilgili ciddi yapısal sorunlar var. Emlakçılar dışında turizm sektöründe otelcilik, fuarcılık, turistik eşya satıcılığı yapanlar da gayrimenkul satışı yapıyorlar ve fahiş hizmet bedelleri alıyorlar. İnşaat firmaları da Türk müşteriye ayrı fiyat, yabancı müşteriye ayrı fiyat ile satış yaparak bu durumu destekliyor.” dedi.

HAVAALANINA YAKIN BÖLGELER TERCİH EDİLİYOR

Türkiye’de İstanbul, Ankara, Muğla, İzmir gibi şehirlerde konut satışlarının ön plana çıktığını söyleyen Özcan, “İstanbul içinde ise havaalanlarına yakın ve fiyatı çok yüksek olmayan bölgeler tercih ediliyor. Ancak tüketicinin gözünde marka bilinirliği olan firmaların yaptığı projeler de bölge ayırımı olmaksızın talep görüyor.”

“Ev tercihini İstanbul’dan yana kullanmayanlar çalıştıkları firmaların üretim yerlerine yöneliyor. Bu şekilde Kocaeli’ye, Mersin’e, Eskişehir’e, Kütahya’ya, Konya’ya gidenler oldu. Bunun dışında yine insanlar İstanbul’dan çok kopamıyorlar. İstanbul’un uzak ilçelerine ya da İstanbul’a yakın iş bulabilecekleri şehirleri tercih ediyorlar.”

İstanbul’dan Ege kıyılarına doğru ciddi bir yönelişin olduğunu belirten Taş ise “Bu yönelimde pandeminin rolü oldukça büyük. Normalde kısıtlı olan yıllık izinlerinde yazlık bölgelere giden insanlar evden çalışma ile birlikte Ege kıyılarını sadece yazlık değil, kışlık olarak da tercih etmeye başladı. İzmir ve Muğla da çok ciddi bir talep ve fiyat artışı ile karşı karşıya.”

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