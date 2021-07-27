Kendisi de şoke oldu! İki kez Covid atlattı, favori bile değildi ama...

Ocak 2021'in ilk günlerinde Covid-19 pozitif olduğunu öğrendiğinde, Tom Dean için Tokyo Olimpiyatları'nda podyuma çıkmak "milyonlarca kilometre uzaktaki" bir hayaldi.

O dönemde ülkesi İngiltere'de Covid-19 pandemisinin ikinci dalgası yaşanıyordu. Vaka ve can kaybı sayıları günden güne artıyordu. Ve Dean, yeniden sağlığına kavuşmak dışında çok fazla şey istemiyordu.

Hastalığı oldukça ağır geçiriyordu. 10 gün boyunca neredeyse yerinden bile kalkamamış ve ev karantinasında kalmıştı.

Üstelik eylül ayında da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Uluslararası Yüzme Ligi sezonundan bir hafta önce Covid'e yakalanmış, bu nedenle o ve birkaç İngiliz yüzücü müsabakalara geç gitmek zorunda kalmıştı.

Neyse ki Dean bu enfeksiyonu hasarsız atlatmıştı. Bununla birlikte dört ay içinde ikinci kez Covid-19 enfeksiyonu yaşıyordu ve kariyerinin geleceği için endişe ediyordu. (Hastalanıp iyileşerek doğal bağışıklık kazandıktan sonra yeniden Covid-19 pozitif olmak çok sık görülmese de olası bir durum. Diğer yandan Wall Street Journal'a konuşan İngiltere Yüzme Federasyonu'ndan bir yetkili Dean'in aşılanıp aşılanmadığını bilmediklerini söyledi.)

AKCİĞERLERİNDEN VE KALBİNDEN KORKUYORLARDI

Telegraph'a yaptığı açıklamada Dean, o günleri, "Hayatımı tehdit edecek boyutlarda değildi ama özellikle kalp ve damar sisteminize yük bindiren bir sporla uğraşıyorsanız, ister istemez kaygılanıyorsunuz. Çünkü hastalık akciğerlerinizi etkiliyor, öksürüyorsunuz" diye anlattı.

Yüzücülerin haftada 9-10 antrenman yaparak kendilerini zorladıklarını, kalp atış hızlarını yükselttiklerini de hatırlatan Dean, "Bütün bunlar iyileşme sürecime dair soru işaretlerine yol açıyordu" diye konuştu.

Doktorları, semptomları tamamen iyileşse bile yoğun antrenmanlara ve müsabakalara hemen dönmesinden yana değildi. Akciğer kapasitesiyle ilgili endişelerin yanı sıra bir de kardiyologlar Covid-19 enfeksiyonunun kalbe de zarar verebileceğine dair bağlantılar olduğuna işaret ediyordu. Bu nedenle antrenmanlara dönüşünün ağır ve kademeli olması gerekiyordu.

Ancak Dean nisan ayında İngiltere'nin olimpiyat takımı seçmeleri esnasında kendini ispat etmeyi de çok istiyordu ve iyileşme süreci ile antrenman takviminin en kritik dönemi çakışıyordu. Hastalığa birkaç hafta daha sonra yakalansa Olimpiyatlar'da yarışma şansını elde edemeyebilirdi.

"HER SEFERİNDE 3 HAFTA HAVUZDAN UZAK KALDIM"

Nisanda ulusal seçmelerden başarıyla çıktıktan sonra yaptığı açıklamada iki kez Covid atlattığını ilk kez açıkladı ve ekledi: "Her seferinde 3 hafta havuzdan uzak kaldım. Bütün bunlardan sonra ulusal elemelere katılmak oldukça zorlayıcı oldu."

Neyse ki antrenör açısından çok şanslıydı. Bath Takımı'ndaki çalıştırıcısı David McNulty hem çok tecrübeli hem de oldukça sakinleştirici etkiye sahip bir spor insanıydı. Üstelik geçmişte dört Olimpiyat Oyunu'nda 6 öğrencisi madalya kazanmış olan McNulty'nin bir planı vardı.

Dean, "Bu kadar kısa bir zaman aralığında iki kez Covid'e yakalanmış ilk İngiliz Olimpik atletlerinden biriydim" dedi ve ekledi:

"'Nasıl zamanında iyileşebilirim' diye düşünüyordum. Benden önce sakatlanıp iyileşmiş çok sporcu vardı ama bu farklıydı. Son 12 ayda iki kez Covid'e yakalanmak ve bunun Olimpiyat sezonundan 6-7 hafta önce gerçekleşmesi ne görülmüş ne de duyulmuş bir şeydi."

PERFORMANSI KENDİSİNİ BİLE ŞAŞIRTTI

Hem yüzme sporunun hem de Covid-19'un doğası gereği iyileşme süreci oldukça yavaş ilerliyordu. Eve kapanmıştı, karantinadaydı, kendi dairesinde bile antrenman yapamayacak durumdaydı. Tam bu noktada McNulty devreye girdi.

Dean o süreci de "Bir Olimpiyat senesinde aklımı toplayıp konsantre olmam çok zordu ama antrenörüm ayağımın yere basmasını ve Olimpiyat elemeleri için yavaş yavaş hazırlanmamı sağladı. 200 metre serbest stilde oldukça iyi zamanlar almam gerekiyordu çünkü diğer İngiliz yüzücülerle aramızda ciddi rekabet vardı" sözleriyle anlattı.

Ardından yaşananlara ise Dean kendi bile şaşırdı.

OLİMPİYATLAR'DA FAVORİ GÖRÜLEN VATANDAŞINI DA GERİDE BIRAKTI

İngiltere'nin altın madalya favorisi Duncan Scott, ulusal seçmelerde yeni bir ülke rekoru kırdı. Dean'in süresi ise Scott'tan sadece 0.11 saniye gerideydi ve ilk defa 1 dakika 45 saniyeyi görmüştü.

Dünya standartlarında bir performanstı ve İngiltere milli takımının aynı müsabakada iki madalya alabileceği anlamına geliyordu.

Nisan'da takıma seçildikten sonra 3 ay daha yoğun antrenmanlara devam eden Dean, dünkü yarışta 1:44.22'lük zamanla hem kendi rekorunu ve ülkesinin rekorunu kırdı, hem de vatandaşı Duncan Scott'ın önünde altın madalyayı boynuna taktı. Favori Scott gümüşle yetinirken bronz madalya da Brezilyalı Fernando Scheffer'in oldu.



Duncan Scott ve Tom Dean

PHELPS'İ İZLEYEREK BÜYÜDÜ

Yüzme sporuna daha 8 yaşındayken Maidenhead Yüzme Kulübü'nde başlayan Dean'in Olimpiyatlar'a dair ilk hatırladığı şey Michael Phelps'in 2008 Pekin Olimpiyatları'nda "ortalığı silip süpürmesi"ydi. 2012 yılında bu kez Londra'da yapılan Olimpiyatlar'ı şahsen izleme şansı da elde etti. 2016'da Rio de Janeiro Olimpiyatları sırasında da halen Maidenhead'in küçükler takımında yüzüyordu.

Bugün Bath'ta Ulusal Antrenman Merkezi'nde çalışmalarına devam eden Dean, geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda bayrak yarışlarında dört altın madalya kazanan ekipteydi. Dean aynı zamanda Bath Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyor.

Eski takımı Maidenhead'den arkadaşlarının üstlerinde "Team Tom" yazılı tişörtlerle Dean'in yarıştığı müsabakayı heyecan ve gözyaşları içinde izlediği anın görüntüleri sosyal medyada çoktan viral oldu bile.

Podyum töreni esnasında Dean de oldukça duygulanmış görünüyordu. Yüzündeki maskeyle ülkesinin milli marşını söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra yaptığı açıklamada, o sırada aklından Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle fiziksel olarak yanında olamayan dostları, ailesi ve kız arkadaşı geçtiğini belirtti.

"Bu rüyalarda yaşanabilecek bir şey" dedi Dean ve ekledi: "8 yaşında yüzmeye başladığımdan beri bunu düşünüyordum ve bugün sonunda oldu. İnanılmaz. Hayatımın en büyük başarısı ve her şey son 1,5 saatte oldu."

O ARTIK BİR OLİMPİYAT ŞAMPİYONU

Pekin Olimpiyatları sırasında tatilde olduğunu ve Phelps'i izlediğini de anlatan Dean, "Her genç yüzücü bir noktaya kadar ilham alır. Londra'da ev sahipliği yaptığımız oyunlarda onu izleyebilmiştim ama Olimpiyat Oyunları'na gittiğinizde onun aldığı sayıda Olimpiyat madalyası almanın nasıl büyük bir şey olduğunu anlıyorsunuz" dedi.

Bugün Dean, sadece Phelps'le değil Mark Spitz ve Ian Thorpe gibi birçok yüzme ikonunun unvanını paylaşıyor: Artık o da bir 200 metre serbest stil Olimpiyat şampiyonu...

ÇİFTE COVID GEÇİREN SADECE DEAN DEĞİL

Diğer yandan iki kez Covid geçiren tek Olimpiyat sporcusu Dean değil.

İspanya'nın golfteki yıldızı Jon Rahm da birkaç gün önce Covid pozitif çıktı. Rahm bundan iki ay önce de kazanmakta olduğu bir turnuvanın ortasında yapılan testlerde pozitif sonuç verince neredeyse 1,7 milyon dolardan oldu.

İyileştikten sonra ABD Açık Golf Turnuvası'nı kazanan ilk İspanyol olarak tarihe geçen Rahm, İngiltere'nin Sandwich şehrinde yapılacak İngiltere Açık’ın rutin testleri esnasında tespit edilen ikinci Covid pozitif sonucu nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya şansını kaçırdı.