Aslı isminin anlamı nedir? Aslı ne demek?

Aslı kelimesinin kökeni Arapça dilinden gelmektedir. Sıkça tercih edilen isimler arasındadır.

Aslı İsminin Anlamı Nedir?

Anlam olarak bir şeyin kendisi ve orijinali olarak tanımlanabilir. Bu açıdan bakılınca, kopyası olsa da gerçeği benzersiz olarak da nitelendirilebilir.

Aynı zamanda, bir şeyin başlangıcı, başlangıç noktası, temeli veya hakikati olarak da düşünülmektedir.

Geniş anlamının da etkisiyle, Türkiye'de ismi Aslı olan kişilerinin sayısı yüz bini aşkındır. Günümüzde, hala yaygın olarak tercih edilmektedir.

Aslı İsmi Hangi Efsaneye Konu Olmuştur?

Aslı, Türk efsanelerinden biri olan "Kerem ile Aslı" hikayesinin meşhur kahramanlarından biridir. 16. yüzyılda yayılarak günümüze kadar gelmiş bu efsane, sadece Türkiye'de değil, Arnavutluk ve Ermenistan'da da hala anılmaktadır.

Efsanenin ana karakterlerinden biri olan Aslı, Ermeni bir keşişin güzeller güzeli kızıdır. Aslı'ya ilk görüşte aşık olan ve dili tutulan Kerem ise Türk bir padişahın oğludur. Dolayısı ile evlenseler de bu aşk aslında farklı kökenlerinden dolayı imkansızdır.

Efsanede, Kerem ile Aslı'nın sonu mutsuz bitmektedir ve Aslı yanıp kül olmaktadır. Bu mutsuz sona rağmen, "Kerem ile Aslı" hayli duygu yüklü olduğu için günümüzde hala en çok sevilen ve anlatılan efsanelerin başında gelmektedir. Çocuğuna isim arayan kimi anne babalar da bu hikayeden esinlenerek kızlarına Aslı ismini vermektedir.