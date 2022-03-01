Son dakika haberi... Ukrayna - Rusya savaşında son durum! ABD'den flaş açıklama: Uzun ve kanlı olacak!

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Rusya Ukrayna savaşı 6'ncı gününde... Belarus'taki barış müzakerelerinin ikinci turunun yapılacak olması umutları yeşertmişken ABD'den peş peşe açıklamalar geldi. Demokrat Senatör Chris Murphu de 'Kiev muharebesi uzun ve kanlı olacak' dedi. CNN’e konuşan ve adını paylaşmak istemeyen bir siyasetçi de önümüzdeki günlerde yaşanması beklenen olayların 'son derece endişe verici' olduğunu söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi ise Rusya'nın olası savaş suçlarını araştırma için harekete geçti. İşte savaşın merkezindeki Ukrayna'dan Son Dakika gelişmeleri...

06.40 Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 'Askeri açıdan Ukrayna’yı daha kötü günler bekliyor' dedi.

CNN’e konuşan ve adını paylaşmak istemeyen bir siyasetçi de önümüzdeki günlerde yaşanması beklenen olayların 'son derece endişe verici' olduğunu söyledi.

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Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Demokrat Senatör Chris Murphu de 'Kiev muharebesi uzun ve kanlı olacak' dedi.

Murphy Batı ülkelerinin üst düzey Rus yönetici ve oligarklarının varlıklarını dondurmakla yetinmeyip bunlara el koyması gerektiğini belirtti, bunun Putin ve yakın çevresinin beklediğinden öte bir adım olacağını savundu.

06.47 Ukrayna’nın ayrılıkçı Donetsk bölgesinde yetkililer, Ukrayna bombardımanı sonucu sivillerin öldüğünü açıkladı

05.51 Mastercard, Rusya'ya karşı yaptırımların bir parçası olarak birden fazla finansal kuruluşu ödeme ağından engelledi.

05.38 AFP, NASA'nın Rusya ile ortaklığı olmadan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yönetimini sağlamanın yollarını aradığını duyurdu.

05.15 Ukrayna, SpaceX'ten bağışlanan Starlink uydu internet terminallerini aldı. Ukrayna başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov, Elon Musk'a teşekkür etti.

05.09 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Kuleba görüşmede, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirtti.

02.38 Harkiv Belediye Başkanı İhor Terehov, dün kenti düzenlenen roket saldırısında dokuz sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenler arasında üç de çocuk bulunuyor. Terehov, "Bugün çok zor bir gündü. Bize bunun bir savaş değil, Ukrayna insanlarına yönelik bir katliam olduğunu gösterdi. Füzeler konutları vurdu, barışçıl insanlar öldü, yaralandı. Harkiv uzun zamandır böylesi bir zarar görmemişti" ifadelerini kullandı. Terehov, hayatını kaybeden dört kişinin su almak için sığınaktan çıkıp öldüğünü açıkladı.

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00.52 Anonymous, son 72 saatte Rusya ve Belarus hükümetine, devlet medyaları ve şirketlerine bağlı 1500'den fazla internet sitesini hackledi.

00.20 Ukraynalı bir vatandaş, 8 adet ambulanstan oluşan konvoyu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi. Ambulanslarda yaralı Rus askerlerinin olduğu tahmin edilirken, başka bir görüntüde de Rus askerlerinin trenle Belarus’ta farklı bir noktaya sevk edildiği görüldü.

00.15 AB, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı sonrası yaptırım uygulanacak kişi ve kurumları netleştirdi. AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Konsey bugün Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan veya tehdit eden eylemlerle ilgili olarak kısıtlayıcı tedbirlere tabi olan kişi, kurum ve kuruluşlar listesine 26 kişi ve 1 kuruluş ekledi. Yeni listeler, petrol, bankacılık ve finans sektörlerinde aktif olan oligarklar ve işadamlarının yanı sıra hükümet üyeleri ve üst düzey askeri şahsiyetleri ve Ukrayna karşıtı propagandanın yayılmasına katkıda bulunan ve Ukrayna'nın işgaline karşı olumlu bir tutumu teşvik eden propagandacıları içeriyor’’ denildi. Listede Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov ile Rosneft CEO'su İgor Seçin'in de olduğu belirtildi.

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00.10 Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yayınladığı video ile Rusya’ya tepkisini dile getirdi. Poroşenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Rus uçaklarına seslenerek, “Ülkemizden defolun gidin. Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.

23.40 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Psaki, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Nükleer silahlarla ilgili bu söylemler tehlikelidir. Yanlış hesaplara yol açabilir. Putin'in talimatını inceliyoruz ama şimdilik kendi güçlerimizi harekete geçirmiyoruz. Rusya ve ABD her zaman nükleer silahların yıkıcı etkisi olacağını söylemiştir. Ciddi bir söylem gelmedikçe nükleer güçlerimizi harekete geçirmeyeceğiz. Başkan Putin modern tarihte NATO'nun en önemli birleştirici güçlerinden biri. Ona teşekkür etmek gerekir. Dünya, Putin'e karşı bir duvar örüyor.

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23.10 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin'in nükleer güçleri alarma geçirmesine ilişkin konuştu. Biden, Amerikalıların nükleer savaştan endişe etmemesi gerektiğini ifade etti.

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ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ HAREKETE GEÇTİ

Ukrayna savaşının 6'ncı gününde Rusya'ya Lahey'den kötü bir haber geldi. Lahey'deki uluslararası ceza mahkemesi (UCM) savcısı, Ukrayna'da olası savaş suçları veya insanlığa karşı suçlar hakkında soruşturma başlatacağını duyurdu.

Açıklama, Uluslararası Af Örgütü'nün Rusya'yı bir savaş suçu teşkil edebileceğini belirterek bir anaokuluna yönelik saldırı iddiasıyla kınamasının ardından geldi.

Karim Khan, Ukrayna'nın UCM üyesi olmamasına rağmen mahkemeye yargı yetkisi verdiğini söyledi ve 'Ekibime tüm kanıt koruma fırsatlarını araştırma görevini verdim' dedi.

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Khan, sürecin faha hızlı ilerlemesi için bir üye ülkenin harekete geçebileceğini belirtti. Bunun üzerine günün erken saatlerinde Litvanya, UCM'yi Rusya ve Beyaz Rusya tarafından Ukrayna'da işlenen olası savaş suçları hakkında soruşturma açmaya çağırdı.

Washington Post'a konuşan Litvanya başbakanı Ingrida, 'Putin'in yaptığı sadece bir cinayet ve başka bir şey değil' dedi.