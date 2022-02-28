Son dakika: Yeni görüntüler geldi! Rus ordusu bir adım daha yaklaştı

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Ukrayna'nın İvankiv kasabası dışında bulunan Rus askeri konvoyunun Kiev'e doğru biraz daha yaklaştığı uydu görüntülerine yansıdı. ABD merkezli uydu şirketi Maxar'ın sağladığı görsellere göre; Rus konvoyu pazar günü başkentin yaklaşık 65 kilometre kuzeybatısında bulunuyordu.

Maxar'ın son verilerinde ise zırhlı araçlar, tanklar, çekili topçular ve başkaca lojistik araçlardan oluşan konvoyun yol boyunca yaklaşık 25 kilometreye yayıldığı görülüyor.

Konvoyun Antonov Hava Üssü'ndeki T-1011 otoyolunda yerel saatle 11.11'de görüldüğü aktarıldı. Antonov Hava Üssü, başkent Kiev'e yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.

Antonov Hava Üssü perşembe günü yoğun çatışmalara sahne olmuştu. Dünyanın en geniş uçağı olan Antonov AN-225 Mriya da burada tutuluyordu. Ukrayna hükümeti, Rus ordusunun uçağı imha ettiğini açıklamıştı.

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"RUS GÜÇLERİNİN İLERLEDİĞİNİ AÇIKÇA GÖRÜYORUZ"

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkentine doğru ilerlediğini ifade etti. Kirby, "Rus güçlerinin ilerlediğini ya da yaklaştığını açıkça görüyoruz. Yani karadan Kiev'e ilerleyebilirler. Hâlâ şehir dışında olduklarını değerlendiriyoruz. Fakat Kiev'le ilgili niyetlerini açıkça biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN UKRAYNA SINIRINA YIĞDIĞI ASKERLERİN YÜZDE 50'Sİ İLERLİYOR"

Batılı bir yetkili, CNN International'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın hedeflediği takvimin gerisinde kaldığını, buna da ilk gün Ukrayna hava savunmasını imha edememesinin neden olduğunu söyledi. Söz konusu yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı güçlerin yüzde 50'sinin ilerlediğini ve operasyonda yer aldığını ifade etti. Rus güçlerinin güneyde Kırım'dan gelen güçlerle ilerleme kaydettiğini aktaran yetkili, "Diğer yerlerde çok fazla ilerleme görmedik" dedi. Rusya'nın ilerleyememesinin ve takvimde geri kalmasının risklerine dikkat çeken Batılı yetkili, bugün Kiev ve Harkiv'de kullanılan füzeleri örnek gösterdi.