Son dakika: Kiev'de büyük patlama

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Ukrayna'nın başkenti Kiev Rusya'nın hava saldırılarına hedef olmayı sürdürüyor. Kentte sürekli siren sesleri duyulurken, akşam saatlerinde Kiev yakınlarındaki Brovay kentinde büyük bir patlama yaşandı. Rusya'nın attığı bir balistik füzenin radar merkezini vurduğu iddia ediliyor. Patlamada altı kişinin yaralandığı öğrenildi.

Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az altı yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.