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Son dakika: Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri sona erdi! Zelenski konuştu... Çizdiği tablo olumsuz

#RUSYA#Ukrayna#Müzakere
Son dakika: Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri sona erdi Zelenski konuştu... Çizdiği tablo olumsuz

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin beşinci gününde, iki ülke heyetlerinin katıldığı müzakereler sona erdi. Heyetlerin, ikinci tur görüşmeler öncesinde istişareler yapmak üzere başkentlere döneceği bildirildi. Ukrayna tarafından gelen ilk açıklamada, Rusya ile 'belirli kararlara' varıldığı aktarıldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise yaptığı açıklamada, görüşmede istenilen bir sonuca ulaşılamadığını belirtti.

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Rusya ve Ukrayna arasında Belarus'ta saat 12.00'de başlayan müzakereler sona erdi. RIA haber ajansına göre, yaklaşık altı saat süren toplantı sonrası yapılan açıklamada, heyetlerin ikinci tur görüşmeler öncesi istişareler yapmak üzere ülkelerine döneceği açıklandı.

"BELİRLİ KARARLARA VARILDI"

Müzakereler sonrası ilk açıklama Ukrayna tarafından geldi. Yapılan açıklamada, Rusya ile 'belirli kararlara' varıldığı aktarıldı. Rus yetkililerden yapılan açıklamada ise ikinci tur görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı Mihaylo Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Rusya ile müzakerelerin zorlu geçtiğini belirtti. Podolyak, "Rusya tarafı, ne yazık ki, hâlâ başlattığı tahripkar sürece dair önyargılı bakışını sürdürüyor" dedi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy ise görüşmelerde ikinci turun yapılacağını ifade ederek, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik" dedi.

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ZELENSKİ: HENÜZ BİR SONUÇ GÖREMEDİK

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelere ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Kiev heyeti, görüşmelerin gerçekleştirildiği Belarus'tan dönerken, Zelenski istenilen bir sonuca ulaşılamadığını söyledi.

Ukrayna lideri bugünkü görüşmelerin Ukrayna şehirlerinin bombalandığı bir arka planda yapıldığını söylerken, Rusya'nın beş gün içerisinde 56 roket saldırısı yaptığını ve 113 seyir füzesi kullandığını açıkladı.

Vladimir Zelenski, savaş suçu işleyen bir ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi üyesi olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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MÜZAKERELERE KİMLER KATILDI?

Ukrayna heyetinde Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı Mihaylo Podolyak, Ukrayna'nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı Birinci Yardımcısı Andri Kostin, Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikola Toşitiski yer aldı.

Rusya heyetinde ise Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinski, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya’nın Belarus Büyükelçisi Boris Grızlov ve Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutski yer aldı.

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