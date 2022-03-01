Savaşın simgesi Olena öğretmen yine dünya gündeminde! Rus medyası hedef tahtasına koydu

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Herkes 52 yaşındaki Olena Kurilo'yu Ukrayna'nın Chuguiv kasabasında meydana gelen patlamaların peşinden ajansların geçtiği fotoğraflarla tanıdı. Kafasında bandajlar eli yüzü kan içinde çekilen fotoğrafı dünya gazetelerinin manşetlerinde yer alan bir çocuk annesi anaokulu öğretmeni bugün yine dünya gündeminde.



Rus medyası, Rusya- Ukrayna savaşının simgesi haline gelen Olena öğretmeni hedef alan haberler yapmaya başladı. Söz konusu haberlerde ve sosyal medyada, patlamada yaralanan öğretmenin bir aktris olduğu, görüntünün 2014 yılına ait olduğu hatta yüzündekilerin kan değil nar suyu olduğu iddia edildi.

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Elinde makineli tüfekle poz veren bir kadının fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcıları öğretmenin Ukraynalı bir milliyetçi olduğunu ve algı operasyonu yaptığını öne sürdüler.



VİDEO İLE CEVAP VERDİ: BEN BİR FÜZE SALDIRISI KURBANIYIM

Öğretmen Olena hakkındaki iddialara çektiği bir video ile cevap verdi. Videoda yüzündeki yaraların hala taze olduğu görülen kadın "Ben bir füze saldırısının kurbanıyım" diye sözlerine başladı ve şunları söyledi;

"Ben gerçek bir insanım, sahte değilim. Pek çoğunuz olan bitenin gerçekliğine inanmıyor. Ama bunun gerçek olduğuna inanmak için lütfen bakın. Bunlar gerçek yaralar...Ülkemi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Savaşı istemiyorum. Dünyada, ülkemizde çocukların ve sivillerin ölmesini istemiyorum."

YARALANAN GÖZÜ GÖRMÜYOR

Saldırı sonrası yaralanan gözünün artık görmediğini belirten talihsiz kadın , yoğun askeri bombardıman nedeni ile tedavi olacak hastane bulamadığını belirtti ve "İşte gözümden geriye kalanlar….Artık onunla göremiyorum. Umarım görme yeteneğim geri döner ve her şey yoluna girer." dedi.

KIZI: ELİMDE PATLAMA ANINA AİT GÖRÜNTÜ VAR

Olena'nın 27 yaşındaki kızı Ekaterina da Rus medyasına annesi hakkında sahte haberler yaymayı bırakması için çağrıda bulundu. Ekaterina "Sosyal ağlardaki birçok insan bana annemin kim olduğu hakkında farklı versiyonlarla kişisel mesajlar gönderiyor. Annemle ilgili sahtekarlıkları çürütebilirim. Elimde patlama anına ait fotoğraflar ve videolar var." dedi.