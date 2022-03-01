Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Savaşın simgesi Olena öğretmen yine dünya gündeminde! Rus medyası hedef tahtasına koydu

#Olena Kurilo#Rusya#Ukrayna
Savaşın simgesi Olena öğretmen yine dünya gündeminde Rus medyası hedef tahtasına koydu

Rusya'da bazı medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcıları Rusya-Ukrayna savaşının simge ismi haline gelen Olena Kurilo'yu hedef tahtasına koydu. 52 yaşındaki öğretmen hakkındaki iddialara çektiği video ile cevap vermek zorunda kaldı.

Haberin Devamı

Herkes 52 yaşındaki Olena Kurilo'yu Ukrayna'nın Chuguiv kasabasında meydana gelen patlamaların peşinden ajansların geçtiği fotoğraflarla tanıdı. Kafasında bandajlar eli yüzü kan içinde çekilen fotoğrafı dünya gazetelerinin manşetlerinde yer alan bir çocuk annesi anaokulu öğretmeni bugün yine dünya gündeminde.

Savaşın simgesi Olena öğretmen yine dünya gündeminde Rus medyası hedef tahtasına koydu

RUS MEDYASI HEDEFE KOYDU

Rus medyası, Rusya- Ukrayna savaşının simgesi haline gelen Olena öğretmeni hedef  alan haberler yapmaya başladı. Söz konusu haberlerde ve sosyal medyada, patlamada yaralanan öğretmenin bir aktris olduğu, görüntünün 2014 yılına ait olduğu hatta yüzündekilerin kan değil nar suyu olduğu iddia edildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Savaşın simgesi öğretmen konuştu: Putine boyun eğmektense ölmek daha iyiSavaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'Haberi görüntüle

Elinde makineli tüfekle poz veren bir kadının fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcıları öğretmenin Ukraynalı bir milliyetçi olduğunu ve algı operasyonu yaptığını öne sürdüler.

VİDEO İLE CEVAP VERDİ: BEN BİR FÜZE SALDIRISI KURBANIYIM

Öğretmen Olena hakkındaki iddialara çektiği bir video ile cevap verdi. Videoda yüzündeki yaraların hala taze olduğu görülen kadın "Ben bir füze saldırısının kurbanıyım" diye sözlerine başladı ve şunları söyledi;

"Ben gerçek bir insanım, sahte değilim. Pek çoğunuz olan bitenin gerçekliğine inanmıyor. Ama bunun gerçek olduğuna inanmak için lütfen bakın. Bunlar gerçek yaralar...Ülkemi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Savaşı istemiyorum. Dünyada, ülkemizde çocukların ve sivillerin ölmesini istemiyorum."

YARALANAN GÖZÜ GÖRMÜYOR

Saldırı sonrası yaralanan gözünün artık görmediğini belirten talihsiz kadın , yoğun askeri bombardıman nedeni ile tedavi olacak hastane bulamadığını belirtti ve "İşte gözümden geriye kalanlar….Artık onunla göremiyorum. Umarım görme yeteneğim geri döner ve her şey yoluna girer." dedi.

KIZI: ELİMDE PATLAMA ANINA AİT GÖRÜNTÜ VAR

Olena'nın 27 yaşındaki kızı Ekaterina da Rus medyasına annesi hakkında sahte haberler yaymayı bırakması için çağrıda bulundu. Ekaterina "Sosyal ağlardaki birçok insan bana annemin kim olduğu hakkında farklı versiyonlarla kişisel mesajlar gönderiyor. Annemle ilgili sahtekarlıkları çürütebilirim. Elimde patlama anına ait fotoğraflar ve videolar var." dedi.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna Rusya savaşında son durum: Harkivde kent meydanı bombalandı... 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.Ukrayna Rusya savaşında son durum: Harkiv'de kent meydanı bombalandı... 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Putinin kızının vaftiz babası Sergei Roldugin AB yaptırım listesindePutin'in kızının vaftiz babası Sergei Roldugin AB yaptırım listesindeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Olena Kurilo#Rusya#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah

BAKMADAN GEÇME!

Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah