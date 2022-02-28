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Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya#Ukrayna#Dünya
Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek
İlker Kocaş

Perşembe günü TSİ 06.00'da Rus ordusuna işgal emri veren Putin siyasi kariyerinin en hareketli günlerinden geçiyor. Ukrayna'nın başkentini henüz ele geçiremeyen Rusya'nın savaş planlarının istediği yönde ilerlemediği belirtilirken Ukrayna lideri Zelenski'nin aldığı küresel desteğin artması akıllara 'Şimdi Putin ne yapacak' sorusunu getiriyor. İşte Rus liderin önündeki seçenekler...

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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen gelişmelerde. Savaş 5'inci gününe girerken pek çok uzman işlerin Rusya'nın istediği yönde ilerlemediği yorumunda bulunuyor.

Şimdiden binlerce cana mal olan savaşın bitmesi için bugün iki ülke Belarus sınırında bir araya geldi. Ancak Ukrayna tarafı görüşmelerden ümitli olmadığını belirtiyor.

Haliyle dünyanın sorduğu tek bir soru var: Putin ne yapacak?

EN KÖTÜ SENARYO: SAVAŞIN UZAMASI

Uzmanlar en kötü senaryonun Ukrayna'daki savaşın tüm hızıyla devam etmesi olduğunun altını çiziyor.

İngiliz basının Rus belgelerine dayandırdığı haberlere göre, Moskova bu savaşta 50 bin askeri kaybetmeyi göz almış durumda.

Boston Üniversitesi'nde küresel araştırmalar alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Paul Hare , Putin'in gerçek amacının 'Ukrayna'yı yutmak' ve emperyal Rusya'nın tarihsel gücünü yeniden kurmak olduğunu savunuyor.

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Putin'in askeri harekata devam edip Kiev'i ele geçirmesi durumunda Rusya yanlısı bir hükümetin kurulacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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Putin'in dün nükleer güçlere 'alarm seviyesini artırma' emri vermesi Rus liderin kolay kolay geri adım atmayacağına işaret ettiği belirtiliyor.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu Nükleer Bilgi Projesi direktörü Hans Kristensen VOX'a yaptığı açıklamada 'Bir hafta öncesine göre daha endişeliyim' dedi.

Putin'in nükleer güçlerini daha yüksek alarma geçirme kararı sorulduğunda, Kristensen, Rusya'nın nükleer adımını haklı çıkaran hiçbir şeyin olmadığının altını çizip 'Putin, durumu gereksiz yere doğrudan nükleer tehdit gibi görünen bir şeye tırmandıran bir adım daha attı' dedi.

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey ise The Telegraph'a yoğun çatışmalardan sonra Rusya'nın 'planlanan zaman çizelgesinin çok gerisinde' olduğunu söyledi.

Heappey, Putin'in birliklerinin 'inatçı Ukrayna direnişinin' neden olduğu kaos nedeniyle 'önemli şehirleri' atlamak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

'PUTİN İRADESİNİ UKRAYNA'YA DAYATMAK İSTİYOR'

'Açıkçası Putin çok kararlı gözüküyor diplomasi masası kurulacaksa eğer en güçlü şekilde yer almak istiyor' diyen İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Tarık Oğuzlu, Putin'in iradesini Ukrayna'ya dayatmaya çalıştığının altını çizdi.

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Hurriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Oğuzlu, Putin'in istediği sonucu alana kadar askeri gücü kullanmaya devam edeceğinin altını çiziyor.

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

'SAVAŞ PUTİN'İN İSTEDİĞİ YÖNDE İLERLEMİYOR'

Öte yandan NATO üyesi Estonya'nın eski savunma şefi olan Riho Terras ise Ukrayna'daki savaşın Putin'in istediği yönde ilerlemediğini öne sürdü.

Avrupa Birliği Parlamentosu'nun da üyesi olan Terras'ın istihbarat raporlarına dayandırdığı iddiasına göre, savaş Moskova'ya günde 20 milyar dolara mal oluyor.

Savaşın Moskova'ya maliyetine dikkat çeken Terra 'Ukrayna Rusları 10 gün oyalamayı başarırsa, o zaman Ruslar müzakerelere girmek zorunda kalacak' dedi.

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İYİMSER SENARYO: BARIŞ

Kuşkusuz en iyi senaryo bugünkü görüşmelerin bir barış ile sonuçlanması. Başka bir deyişle Rus ordusunun Ukrayna'dan çekilmesi ve savaşın sona ermesi.

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Putin'in elindeki en büyük kozun askeri güç olduğuna dikkat çeken Oğuzlu, Putin'in bir tırmandırma siyaseti güttüğünü ancak savaşın uzamasını istemeyeceğini belirtti.

Ancak burada da akla 'nasıl bir barış' sorusu geliyor. Rusya masadan istediklerini alırsa yani Ukrayna'nın doğusundaki bölgeler için Kiev geri adım atarsa Putin her şeye rağmen savaştan elini güçlendirmiş olarak çıkacak.

MASADAN İSTEDİĞİNİ ALAMAZSA NE OLACAK?

Bu kuşkusuz Putin için en kötü senaryo. Ukrayna'daki çıkarları için savaşı ve yaptırımları göze alan Putin'in tabiri caizse seferden eli boş dönmesinin siyasi kariyerinde ciddi bir hasar bırakacağı belirtiliyor.

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Heappey, Putin'in Ukrayna'da başarısız olması durumunda 'günlerinin sayılı olduğunu' belirtiyor.

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'Savaş uzadıkça, Putin sonuç alamadıkça Ukrayna'nın direnci artacak, Rusya'ya yönelik olumsuz algı ise güçlendirecek' diyen Oğuzlu şu ifadeleri kullandı;

'Savaşın uzamasını istemeyecektir bir an önce nükleer silahları gündeme getirmesi önemli bu şunu gösteriyor çok uzatmak istemiyorum mesajı veriyor.'

Rus kamuoyunda savaş karşıtı bir hareket olduğunu belirten Oğuzlu, 'Rus askerlerinin ölümleri artarsa Putin'in meşruiyeti dahi sorgulanabilir' dedi.

Moskova'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğini kısa ve orta vadede geciktirerek istediğini elde ettiğini belirten Oğuzlu, bu hamlenin AB ve NATO'yu da dirilttiğini belirtti.

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'AB dirilmeye başladı Almanya silahlanma kararı aldı' diyen Oğuzlu 'Bugünkü Almanya'nın yerine askeri gücünü artıran bir Almanya gelirse bu Rusya için iyi olmaz' dedi.

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