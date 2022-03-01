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Son dakika... Zelenski AP'ye seslendi: Artık siz Ukrayna'yı seçmelisiniz

#Ukrayna#Zelenski#Ukrayna Savaşı

Avrupa Parlamentosu'na (AP) seslenen Ukrayna lideri Zelenski, 'Artık siz Ukrayna'yı seçmelisiniz' Zelenski'nin konuşması bittiğinde AP üyeleri Ukrayna liderini uzun süre ayakta alkışladı. Zelenski'nin konuşmasını tercüme eden kişilerden bazıları ağlamaklı bir şekilde bu sözleri parlamentoya aktardı.

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Avrupa Parlamentosu'na seslenen Ukrayna lideri Zelenski 'Biz bir darbe yaşıyoruz, bir savaş yaşıyoruz. Rusya'nın saldırısı altında kalıyoruz' dedi.

Zelenski 'Biz bugün kendi haklarımız için sizinle aynı olmamız için çok büyük bir bedel ödüyoruz. Ukraynalıların hayatlarını veriyoruz' dedi.

Zelenski 'Gitmek istediğimiz yolun AB olduğunu ifade ettik. Siz artık Ukrayna'yı seçmelisiniz.' dedi.

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Zelenski açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Zafer kazanacağımızı söylüyoruz, bunu artık sizler de görüyorsunuz ama ben buna kesinlikle inanıyorum. Avrupa'ya katılmak istediğimizi çok kez ifade ettik artık bunu siz söylemelisiniz. Avrupa bizi seçmeli. Bizim çok nadir konuşma fırsatımız oluyor çünkü yoğun saldırı altındayız.'

Son dakika... Zelenski APye seslendi: Artık siz Ukraynayı seçmelisiniz

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'Kağıtların gücü bitti, insanlar ölüyor' diyen Zelenski, 'Putin tekrardan operasyonlardan bahsedecek. Nerede bizim çocuklarımız, tanklar içinde mi? Biliyor musunuz bizim halkımız bugün çok yüksek motivasyona sahip. Biz kendi haklarımızı kendi hayatlarımız için mücadele ediyoruz. Ama aynı zamanda biz Avrupa'nın gerçek üyesi olmak içinde mücadele ediyoruz Bugünkü duruşumuzu dünya görüyor. Siz olmadan Ukrayna tek başına kalacak' ifadelerini kullandı.

Son dakika... Zelenski APye seslendi: Artık siz Ukraynayı seçmelisiniz

'Biz en az siz kadarız', en az siz gibiyiz' diyen Ukrayna lideri sözlerine şöyle devam etti;

'Buna inanıyorsanız, bunu görüyorsanız bunu bize ispatlayın. Bizim gerçek Avrupalı olduğumuzu sizler biliyorsunuz bu yüzden bize yardım edin, Yaşasın Ukrayna.'

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#Ukrayna#Zelenski#Ukrayna Savaşı

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