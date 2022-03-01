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Ukrayna savaşında son durum: Harkiv'de yönetim binası böyle vuruldu

#Ukrayna#Rusya#Harkiv

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 6. gününde Harkiv'e roketli saldırı düzenlendi. Roket bir binaya isabet etti. Saldırının görüntüleri kameralara yansıdı.

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Ukrayna savaşı 6'ncı gününde. Bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken Harkiv'deki Rus roket saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı.

Roket kamu binalarının bulunduğu yere isabet etti. Görüntülerde füzenin isabet ettiği binanın hasar aldığı, iki aracın ise şans eseri kurtulduğu görülüyor.

Harkiv Belediye Başkanı İhor Terehov, dün kente düzenlenen roket saldırısında dokuz sivilin daha hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ukrayna savaşında son durum: Harkivde yönetim binası böyle vuruldu

Ölenler arasında 3 de çocuk bulunuyor. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı da Ukrayna'nın Harkiv şehrine bir saldırı düzenlendiğini doğruladı.

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Danışman, kent merkezinin hedef alındığını ve roket saldırısının düzenlendiğinin altını çizdi.

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Kentte bir ana okulu da Rus bombalarının hedefi olmuştu.

Bu saldırı sonrası Lahey'deki uluslararası ceza mahkemesi (UCM) savcısı, Ukrayna'da olası savaş suçları veya insanlığa karşı suçlar hakkında soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

Ukrayna savaşında son durum: Harkivde yönetim binası böyle vuruldu

Karim Khan, Ukrayna'nın UCM üyesi olmamasına rağmen mahkemeye yargı yetkisi verdiğini söyledi ve 'Ekibime tüm kanıt koruma fırsatlarını araştırma görevini verdim' demişti.

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