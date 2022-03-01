Nükleer Putin’i kim durduracak

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UKRAYNA’daki harekâtı umduğu gibi hızlı gitmeyen Rusya lideri Putin, dünya çapında öfkenin hedefi haline gelirken, nükleer tehdidi ise tedirginlik yaratıyor. Dünya bir yandan Putin’in nereye kadar gidebileceği ya da onu durdurabilecek bir güç olup olmadığını konuşuyor. İşte konuya dair açıklamalardan bazıları.

NATO ÜLKELERİNİ YOK EDERİZ

Ukrayna’ya yönelik Rus müdahalesinde Putin’in bir numaralı müttefiki haline gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, Batı’nın yaptırımlarının Rusya’nın Üçüncü Dünya Savaşı’na sürüklediğini öne sürdü.

Putin’in propaganda şefi TV sunucusu Dmitry Kiselyov ise televizyonda yaptığı açıklamada “Denizaltılarımızdan 500 nükleer savaş başlık atılabilir. Bu ABD’nin ve tüm diğer NATO ülkelerini yerle bir eder” diye tehdit savurdu.

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OĞLUMA SÖZ VERDİM NÜKLEER OLMAZ

Bir basın mensubunun sorusuna yanıt veren ABD Başkanı Joe Biden, “Amerikalıların nükleer savaş çıkmasından endişe etmelerine gerek yok” ifadesini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, “Şu aşamada nükleer alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden yok ama Rusya tehdidine karşı gözümüzün açık olması lazım” diye konuştu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise Putin’in ordusunu nükleer alarma geçirmesine rağmen silahların pozisyonunda bir değişiklik olmadığını belirterek 12 yaşındaki oğluna “Hayır, bir nükleer savaş olmayacak” diye söz verdiğini söyledi.

PUTİN İÇİN ÇIKIŞ VAR MI

Rusya lideri bu harekâtla birlikte büyük bir imaj kaybına uğramış durumda. Putin’in ne kadar ileri gideceği Moskova’da onu destekleyen kolektif grubun ne karar vereceğiyle de bağlantı. Oligarkların çıkarlarının zarara uğraması, yaptırımların ekonomiyi çökertmesi gibi iç dinamikler, savaşın seyrinde belirleyici olabilir.

Mesela dün Rusya’nın en önemli iki iş insanından ‘Alüminyum Kralı’ Oleg Deripaska ve Ukrayna doğumlu Mikhail Fridman’dan barış çağrısı gelmesi dikkat çekiciydi.

Ayrıca Rusya ile iyi ilişkiler içinde olan Çin, Ukrayna nedeniyle çıkarlarının zarar görmesinden rahatsız. Çin Dışişleri Bakanlığı, nükleer konusunda Rusya’dan itidalli olmasını istedi.

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SAVUNMA AMAÇLI ALARM

Batılı uzmanlara göre Putin’in nükleer gücünü caydırı amaçlı olarak yüksek alarm seviyesine alması bu silahların savunma amaçlı olarak hazır hale getirilmesi manasına geliyor. Bu pozisyona göre, ilk saldıran Rusya olmamakla birlikte, savunma amaçlı karşılık verebilir.

NE ANLAMA GELİYOR

Rusya askeri doktrinine göre, caydırıcı kuvvetler sınıfı, Rusya’nın karada, denizde ve havada konuşlandırdığı stratejik nükleer silahları ve olası düşmanın nükleer silahlarına karşılık verebilecek füze sistemlerini kapsıyor.

Bu seviye bombardıman uçağı pilotlarının tam ekipman uçuşa hazır olması anlamına geliyor. Ayrıca füzeler, depolama konumundan atışa hazır konuma getiriliyor. Nükleer silah taşıyan denizaltılar da atış için açık denize sefere çıkartılıyor.

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2021 verilerine göre Rusya’nın toplam 6.375 nükleer başlığı, ABD’nin 5.800, dünya çapında ise 13.409 başlık bulunuyor.