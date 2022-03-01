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Dünyayı ayağa kaldıran açıklamalar! Rusya Ukrayna'da vakum ve misket bombası kullanmaya başladı

#Rusya#Ukrayna#Vakum Bombası
Dünyayı ayağa kaldıran açıklamalar Rusya Ukraynada vakum ve misket bombası kullanmaya başladı

Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi, Rusya'nın Ukrayna'da vakum bombası kullandığını açıklarken, iki uluslararası insani yardım kuruluşu da Rus askeri güçlerinin sivil alanlarda, yasaklanan misket bombalarını kullandığını iddia etti.

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6.gününe giren Rusya-Ukrayna savaşında can kaybı devam ediyor. Harkiv Belediye Başkanı İhor Terehov, dün kente düzenlenen roket saldırısında dokuz sivilin daha hayatını kaybettiğini açıkladı, ölenler arasında 3 de çocuk bulunuyor.

KORKULAN SENARYO GERÇEK OLDU

Rusya saldırılarını giderek artırırken tüm dünyanın başından beri korktuğu senaryo gerçek oldu. Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi, Rusya'nın Ukrayna işgalinde Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını açıkladı.

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BÜYÜKELÇİ AÇIKLADI: RUSYA VAKUM BOMBASI KULLANDI

Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, ülkesi 'acımasız bir savaşa' direnirken ABD Kongresi üyelerinden daha fazla yardım istedi. Markarova yaptığı açıklamada,
"Rusya'nın Ukrayna'ya vermeye çalıştığı yıkım büyük. Bugün Cenevre sözleşmesi tarafından yasaklanmış olan vakum bombasını kullandılar. Rusya bu konuda ağır bedeller ödemeli" dedi.

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SINIRDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Rusya'nın savaşta vakum bombası olarak da bilinen termobarik roketleri devreye sokabileceği savaşın ilk gününden beri endişe edilen konulardan biriydi. Moskova'nın daha önce Çeçenistan ve Suriye'de kullandığı vakum bombaları nükleer olmayan en güçlü silahlar arasında sayılıyor. Rusya'nın Tos-1 çok namlulu roketatar sistemini Ukrayna sınırına taşıdığı görüntülerle kanıtlanmıştı ancak kullanılıp kullanılmadığı henüz bilinmiyordu.

Dünyayı ayağa kaldıran açıklamalar Rusya Ukraynada vakum ve misket bombası kullanmaya başladı

Rusya'ya ait Tos-1 çok namlulu roketatar sistemi

BEYAZ SARAY: DOĞRUYSA SAVAŞ SUÇU OLUR

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki vakum bombası iddiaları için "Bu haberleri gördük ancak henüz teyit edemedik. Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur." dedi.

YASAKLI SİLAHLAR TEK TEK ÇIKIYOR! HASTANE VE ANAOKULUNA MİSKET BOMBASI

Görünüşe göre, Rusya'nın kullandığı tek yasaklı silah vakum bombası değil. İki uluslararası insani yardım kuruluşuna göre, Rus askeri güçleri, en az iki sivil hedefe karşı birçok ülke tarafından yasaklanan misket bombalarını kullandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Vuhledar kentindeki bir hastane, Uluslararası Af Örgütü'nün bildirdiğine göre de Okhtyrka kentindeki anaokulu misket bombalarının hedefi oldu.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü silah direktörü Stephen Goose yaptığı açıklamada, "Rus güçleri misket bombası kullanmayı bırakmalı ve ayrım gözetmeksizin öldüren ve sakat bırakan silahlarla yasa dışı saldırılara son vermeli" dedi. 

Dünyayı ayağa kaldıran açıklamalar Rusya Ukraynada vakum ve misket bombası kullanmaya başladı

VAKUM BOMBASI NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?

Termobarik bomba, termobarik silah ya da vakum bombası, nükleer olmayan, ancak ısıya dayalı basınçla işleyen bir bombadır. Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir. Patlama havada meydana gelir. Bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu çok yüksek sıcaklık oluşur.

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MİSKET BOMBASI NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

'Salkım bombası' ya da 'bomba içinde bomba' olarak da anılan 'misket bombası' havada açılır ve içindeki küçük bombalar dağılarak patlar ve bu yüzden de etki alanı çok geniştir.

Misket bombaları ateşlendikten sonra havada açılır ve yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki geniş alanlara düzinelerce, hatta yüzlerce bomba yağdırır. Misket bombalarının kontrol edilmesi çok zor, yakındaki hedefleri ayrım gözetmeden vuruyorlar.

Atılan küçük bombalardan tahmini bir oranla yüzde 40'ı çarpma anında infilak etmekte başarısız oluyor. Bu da yere düştükten sonra ikinci bir patlama riski oluşturuyor. 

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