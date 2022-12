Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: Oğlak ve yükselen Oğlak 2023

Haberin Devamı

Bununla birlikte kendinizi sık sık hayatını sorgularken veya kendinize yeni idealler ararken bulabilirsiniz. Martta Satürn’ün Balık burcuna geçmesiyle birlikte ‘Doğru iletişim nasıl kurulur’, ‘Geleceğim için hangi eğitimi almam daha iyi olur’, ‘Kardeşlerimle ilişkim nasıl olmalı’ gibi sorulara yanıt arayacaksınız.

Öte yandan maddi konularda güç elde etmek isterken kendinizi de daha değerli hissetmek isteyeceksiniz.

Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve dostlarınızla ilişkilerde önemli krizleri yönetmeniz gerekebilir ve maalesef bunlar, dürüstlük veya maddiyatla ilgili olabilir.

İnanılmaz bir aşkla ayaklarınız yerden kesilebilir, âşık olduğunuz kişiyle iş yapmaya karar verebilirsiniz. Bakalım 2023’te sizi daha neler neler bekliyor…

OCAK

7 Ocak’ta Yengeç burcunda, geri hareketteki Merkür’ün etki ettiği bir dolunay var. İlişkiler, anlaşmalar, ortaklıklar ve işbirlikleriyle ilgili kafanız karışabilir, doğru çıkarımlar yapmak kolay olmayabilir.

Bu dolunay sizi ister istemez bazı iletişim krizleri içine sokabilir. Kullandığınız iletişim gereçleriyle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan bu dolunaya Neptün’ün güzel bir etkileşimi olacak. Yakın çevrenizden destek alabilirsiniz. Keyifli bir tatile kaçabilirsiniz veya aklınıza oldukça yaratıcı iş fikirleri gelebilir. Bu süreci yeni bir şeyler öğrenmeye başlamak için de değerlendirebilirsiniz.

Para kazanmak için daha gerçekçi adımlar atabileceksiniz.

21 Ocak’ta 1 derece Kova burcunda bir yeniay meydana gelecek.

Finansal konularda sorumluluklarınız artarken kendinize yeni kurallar koyabilirsiniz; bu yeniayla birlikte para kazanmak için daha gerçekçi, daha somut ve uzun vadede sizi özgürleştirebilecek adımlar atabilirsiniz. İnternet ve dijital işlerden para kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşmanız da mümkün.

ŞUBAT

5 Şubat’ta Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve bu dolunaya Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak.

Kredi, nafaka, prim, burs ve faiz oranı gibi konuları inceleyebilir; kredi çekebilir, yatırım araştırmaları yapabilirsiniz. Sağlık harcamalarınızın artması da mümkün. Uranüs’ün sert etkileşiminden dolayı risk içeren yatırımlara yönelmek isterseniz ani kararlarla hareket etmemenizi öneririm.

Özel hayatınızda tahammülünüz azalabilir ve kimseyi alttan almak istemeyebilirsiniz. Birilerine borç vermek için de uygun bir dönem değil. Beklenmedik masraflarınız çıkabilir; bunlar çocuklarınız veya sizi mutlu eden konularla ilgili olabilir. Bir hobi de edinebilirsiniz.

Sizi mutlu edecek bir yerlere kaçabilir, bir eğitime başlayabilirsiniz.

20 Şubat’ta Balık burcunda gerçekleşecek yeniay, yakın çevreniz, kardeşler, akrabalar, eğitimler, seyahatler, reklam ve pazarlama işleri ve zihinsel konulara dikkat çekiyor. En yaratıcı olacağınız dönem, işte bu dönem.

Fikirlerinizle yakın çevrenizin ilgisini çekeceksiniz. Akrabalar veya kardeşler arasında yardımlaşma ve dayanışma kurmak önem kazanacak. Sizi mutlu edecek bir yerlere kaçabilir, bir eğitime başlayabilir veya seminerlere katılabilirsiniz. Bir şeyleri pazarlamak, reklamını yapmak için oldukça uygun bir yeniay.

MART

7 Mart’ta 16 derece Başak burcunda bir dolunay var. Bu dolunaya Uranüs’ün desteği, Mars’ın da sert etkileşimi olacak.

Hafta boyunca, ruhsal konular üzerine araştırma ve okuma yapabilir, bu alanda işin ehli kişilerden destekler alabilirsiniz. Sık sık hayatı sorgulayabilir, kendinize yeni idealler arayabilirsiniz. Bu günlerde rüyalarınız haberci nitelikte olabilir. Yurtdışıyla ilgili önemli işlerinizi halledebilirsiniz.

Uranüs’ün desteğiyle sürpriz aşklar gündeme gelebilir. Yeni ilgi alanları, yeni hobiler edinebilirsiniz. Medya, satış, pazarlama, eğitim gibi işlerden yana sürpriz destekleyici etkiler kapınızda, hatta bu alanlardan para kazanabilirsiniz. Yalnız Mars’ın sert etkileşimiyle sağlığınız hassaslaşabilir; ellerinize, kollarınıza, enfeksiyon, yanık ve kesiklere dikkat! Birlikte çalıştığınız kişilerle de tartışmaya girmemeye çalışın.

İşleri delege etmeyi öğrenmeli ve kendinizi saf yerine koydurmamalısınız.

7 Mart’ta ‘karmanın lordu’, öğretici, büyütücü, ‘sıkıştırıcı’ gezegen Satürn Balık burcuna geçecek ve 25 Mayıs 2025’e kadar burada seyahat edecek. 3’üncü evinizde ilerleyecek olan Satürn ‘Doğru iletişim nasıl kurulur’, ‘Geleceğim için hangi eğitimi almam daha iyi olur’, ‘Kardeşlerimle ilişkim nasıl olmalı’ gibi sorulara yanıt aramanıza neden olacak. Satürn sorumluluk almak, test ve sınav demektir. Belki kardeşlerinizin ya da oturduğunuz apartmanın sorumluluğunu alabilirsiniz. Veya akrabalar, kardeşler ve komşularla ilişkileriniz bir dizi testten geçebilir. Ama işin içinde Balık olduğundan işleri delege etmeyi öğrenmeli ve kendinizi saf yerine koydurmamalısınız.

Bu, yaratıcı fikirlerinizi satabilme konusunda da ustalaşma döneminiz... Belki de alacağınız eğitimlerle büyüyecek, kendinize yeni uzmanlık alanları belirleyeceksiniz. Ama öğrenme süreciniz biraz zor geçebilir, öğretmenlerinizle ilişkinizi doğru yönetmeniz önemli. İletişim, satış ve pazarlama konuları öne çıkabilir, kendi yayınevinizi kurabilir veya kitap yazabilirsiniz. Dijital sorumluluklarınız artabilir, e- ticaretle ilgili işleriniz büyüyebilir.

21 Mart’ta da 0 derece Koç burcunda Merküryen bir yeniay gerçekleşecek. Ev ve aile ilişkilerinde kırıcı, köprüleri yıkan kelimelerden uzak durun! Bu dönem ev içi kazalara dikkat! Taşınma sürecindeyseniz eşyalarınızın kırılmaması için onları iyice sarıp sarmalayın. Mal sahibinizle de atışmayın.

İşin içinde Merkür olduğundan bu dönem önünüze ailenizle ilgili birçok yeni bilgi gelebilir. Ev, toprak, arsa ve araba fiyatlarını araştırabilirsiniz, alım-satım konuları gündemde. Ailenizle birkaç günlük kısa bir tatile çıkmanız veya istediğiniz bir konuda çevrimiçi eğitime başlamanız da mümkün.

Para kaynaklarınızda büyük değişimler söz konusu, sektör bile değiştirebilirsiniz.

23 Mart’ta Plüton Kova burcuna geçecek ve 9 Mart 2043’e kadar burada kalacak. Hayır, tarihi yanlış okumadınız! Plüton astrolojik anlamda en yavaş hareket eden gezegendir ve bir burçta ortalama 18-23 sene kadar kalır. Bu kadar yavaş hareket ettiğinden, etkileri de zaman içinde ortaya çıkar. Yok edip yeni bir sistem kuran, güç kazandıran Plüton 2’nci evinize giriş yapacak, para kaynaklarınızda büyük değişimler söz konusu; sektör bile değiştirebilirsiniz.

İşin içinde Kova olduğundan bu sektör teknoloji veya enerjiyle ilgili olabilir, belki de kendi işinizi kurarsınız. Bir yandan maddi konularda güç elde etmek isterken diğer yandan kendinizi de daha değerli hissetmek isteyeceksiniz. Umarım hayatınız bunun iyi gibi iyi senaryolarla şekillenir de Plüton’un yok edici gücüyle iflas veya büyük kayıplar yaşamazsınız. Tabii böyle bir şey durup dururken olmaz. Paranızı yıllarca doğru olmayan kaynaklardan, etik dışı şekilde kazandıysanız işte şimdi Plüton’un acımasız yüzünü görebilirsiniz.

NİSAN

6 Nisan’da 16 derece Terazi burcunda Jüpiter etkili bir dolunay meydana gelecek. Mesleğiniz en önemli gündeminiz...

Jüpiter sayesinde iş konusunda şanslı etkiler altında olacaksınız. Önemli projeler gündeme gelebilir, önemli bağlantılar kurabilirsiniz. İş kurmak, terfi etmek, ödüller almak, başarılı olmak kolaylaşacak. Yabancılarla çalışabileceğiniz projeler gündeme gelebilir. İş gereği bir seyahate çıkabilir veya mesleki anlamda sizi ileriye taşıyacak bir eğitime katılabilirsiniz. Sizi tatmin edecek bir zam almanız da mümkün.

Eski sevgililerden haberler alabilirsiniz.

20 Nisan’da 29 derece Koç burcunda Jüpiteryen bir Güneş tutulması gerçekleşecek. Ev, aile, yuvayla ilgili işlerinizi tamamlama sürecine girebilirsiniz. Jüpiter beraberinde bazı fırsatları getirebilir. Aradığınız evi bulup taşınabilirsiniz veya ev almak için karşınıza düşeş bir olasılık çıkabilir. Toprak, arsa gibi alanlara yatırım da yapabilirsiniz.

Bu dönem ailenizden harika destekler alırken, ev içindeki sorunları da rahatlıkla çözüme kavuşturabileceksiniz. Bazılarınız köklerinizle ilgili derin araştırmalar yapabilirsiniz. Yine de şu uyarıyı yapmadan geçemeyeceğim: Jüpiter her zaman, her şeyi büyütür. Aile içindeki ufak bir sorunu kocaman hale getirmeyin.

21 Nisan’la 15 Mayıs arası Merkür Boğa burcunda geri hareket edecek. Hem özel hayatınız hem de çocuklarla iletişimde sorunlar çıkması mümkün. Eski sevgililerden haberler alabilirsiniz. Yatırım konusundaysa dikkatli adım atmanızda fayda var.

MAYIS

5 Mayıs’ta 14 derece Akrep burcunda Ay tutulması var. Bu tutulmaya geri hareketteki Merkür’ün sert bir etkileşimi, Yengeç burcundaki Mars’ın da güzel bir desteği olacak.

Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve dostlarınızla ilişkilerde önemli krizleri yönetmeniz gerekebilir ve bunlar, dürüstlük veya maddiyatla ilgili olabilir. Dostlarınızla birbirinize çok önemli sırlar vereceğiniz bir zaman bu…

Ancak geri hareketteki Merkür’ün sert etkileşiminden dolayı hem özel hayatınızda hem de sosyal çevrenizde iletişim kazalarına dikkat! Yanlış anlaşılmalar, yanlış insanlara yanlış mesajların gitmesi birtakım sorunlara neden olabilir. Hem ilişkinize hem de dostluklarınıza ilişkin önemli kararlar almak için pek uygun değil, sonradan pişman olabilirsiniz. Öte yandan Mars’ın güzel desteğiyle bazılarınız arkadaşlarıyla ortak işlere girebilir, bazılarınız yakın çevrenizden kişilerle romantik yakınlaşmalara girebilir.

İkili ilişkiler, finans ve evle ilgili beklenmedik değişimler yaşayabilirsiniz.

16 Mayıs’ta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Boğa burcuna geçip 26 Mayıs 2024’e kadar seyahat edecek. Aşk, yaratıcılık, yatırımlar, çocuklar, hobiler konusunda oldukça şanslı ve bereketli bir döneme giriyorsunuz. Yatırım araçlarını ustaca kullanabilir, güzel gelirler elde edebilirsiniz. Birçok flörtünüz olabileceği gibi inanılmaz bir aşkla ayaklarınız yerden kesilebilir ve bu kişi farklı etnik kökenden veya farklı bir uyruktan olabilir.

Âşık olduğunuz kişiyle iş yapma ve para kazanma kararı alabilirsiniz. Çocukları olanlar onların eğitimleri, kariyerleri, sağlıkları ve maddi durumlarıyla ilgili mutlu haberler alabilir. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar, kalıcı eserler üretebilir ve bunlardan kazanç elde edebilir. Bazılarınız yaptıkları işlerle adını duyuracak, bazılarınız yeni hobiler keşfedecek ve bu hobilerden para kazanacak. Sahne işleriyle ilgilenenler daha çok iş alırken, sahneyle ilgili işler yapmak isteyenler fırsatlar yakalayabilecek.

Yeni aşk, yeni heyecanlar, yeni yatırımlar kapıda…

19 Mayıs’ta 28 derece Boğa burcunda yeniay meydana gelecek. Yeniaylar, yeni başlangıçlar ve yeni gelişmelerle ilgilidir. Yeni aşk, yeni heyecanlar, yeni yatırımlar… Hayatın keyif veren taraflarına daha çok odaklanırken ailenizin gelirlerini arttıracak gelişmeler yaşanabilir. Yaratıcı işlerle ilgilenebilir, sahne sanatlarına ilgi duyabilirsiniz.

21 Mayıs haftasında Mars’la Plüton arasında gergin bir görünüm olacak. İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikle ilgili gerginlikler çıkabilir, kendinizi birilerine meydan okurken bulabilirsiniz, aşırı inatçı davranışlar sizi zor duruma sokabilir. Her şeyi her an kontrol altında tutmak zordur ve siz bu hafta bunu deneyimleyebilirsiniz. İkili ilişkiler, finans ve ev gergin bir hat üzerinde; beklenmedik değişimler yaşayabilirsiniz.

HAZİRAN

4 Haziran’da 13 derece Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir, içinize dönebilirsiniz.

Terapiye gitmek, içinizi dökmek, aklınıza takılanlara çözüm bulmak için destek almak iyi olabilir. Yurtdışıyla ilgili gündemleriniz varsa bunları halletmek adına adımlar atabilirsiniz. Gizli yatırımlar yapabilirsiniz.

Yeni iş projeleri gündeme gelebilir ama herkese hemen güvenmeyin.

18 Haziran’da 26 derece İkizler burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. Bu dönem sağlığınıza daha fazla özen göstermemizde fayda var. Diyete veya spora başlamak için harika bir süreç. Günlük işleriniz, angarya koşturmalarınız artabilir ve bunları organize ederken yorulabilirsiniz.

Neptün’ün sert etkileşiminden dolayı yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız ve kuzenlerinizden yana beklentilerinizi düşük tutun, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yeni iş projeleri de gündeme gelebilir ama adımlarınızı sağlam atın, herkese hemen güvenmeyin. Günlük koşuşturma içindeyken gözden kaçırdığınız ayrıntılar olabilir ve yaptığınız işlerin üstünden tekrar geçmek durumunda kalabilirsiniz. Bu dönem yediklerinize, içtiklerinize de dikkat, aman zehirlenmeyin!

TEMMUZ

3 Temmuz’da 11 derece Oğlak burcunda Merkür etkili bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya Boğa burcunda seyahat eden Jüpiter’den güzel bir destek var.

Hayatınızda bazı bitişler yaşayabilir, bir süredir uğraştığınız bir konunun sonuna gelebilirsiniz. Kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmak isteyebilir, hedeflerinize öncelik verebilirsiniz.

Bedeniniz, nasıl göründüğünüz de önem kazanacaktır. Fiziksel değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Ancak Merkür’den dolayı ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikte iletişim sorunları yaşanabilir; birbirinizi dinlemeyebilir veya yanlış anlayabilirsiniz. Yeni işbirlikleri, anlaşmalar ve sözleşme gerektiren koşullar gündeme gelebilir. Jüpiter’in desteğiyle aşk ve yatırımla ilgili fırsatlara hazır olun, güzel kazançlar elde edebilirsiniz.

Tüm ilişkilerinizde yıkıcı değil, yapıcı olmaya bakın.

17 Temmuz’da 24 derece Yengeç burcundaki yeniaya Plüton’un sert, Balık burcundaki Neptün’ünse güzel bir etkileşimi olacak. İlişkiler, anlaşmalar ve sözleşmelerle ilgili konularda yeniliklere hazır olun. İlişkilerinizde yıkıcı değil, yapıcı olmaya bakın. Takıntılı, sert ve eleştirel olmak size zarar verebilir. Diğer yandan üzerinize bir baskı da hissedebilirsiniz. Neyse ki Neptün’ün güzel etkileşimiyle aklınıza yaratıcı fikirler düşebilir, ruhen iyi gelecek yeni bilgi ve seyahatler de gündeme gelebilir. Yakın çevrenize, kardeşlerinize, kuzenlerinize, komşularınıza manevi anlamda destek vermeniz de gerekebilir.

23 Temmuz’la 4 Eylül arası Venüs Aslan burcunda geri hareket edecek. Parasal konularda bazı gecikme ve engeller söz konusu... Size düzenli gelen ödemeler aksayabilir veya almayı düşündüğünüz kredinin faiz oranı yükselebilir. Bu dönem üreme organları, böbrek veya şekerle ilgili sıkıntılar ortaya çıkabilir. Sağlıkla ilgili harcamalarınız artabilir.

AĞUSTOS

1 Ağustos’ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya Boğa burcundaki Jüpiter’in sert bir etkileşimi olacak. Parayı doğru kullanma, yatırımlarınızı değerlendirme, sahip olduklarınızın değerine varma gibi konular odağınızda.

Bir süredir parayla ilgili bir mesele için çabalıyorsanız bu konunun sonuna gelebilirsiniz. Yalnız Jüpiter’in bu dolunaya sert etkileşiminden dolayı hem özel hayatınızda hem de yatırımlarla ilgili abartılı çıkışlar yapabilirsiniz, aman yapmayın! Özel hayatınız, çocuklarınız, hobileriniz, keyfiniz için ekstra harcamalar yapabilir, hatta belki biraz müsrif davranabilirsiniz.

16 Ağustos’ta 23 derece Aslan burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya Boğa burcunda seyahat eden Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak. Krediler, nafaka, primler, burslar, faiz oranları gibi konuları araştırabilirsiniz. Sağlık harcamalarınız artabilir. Uranüs’ün sert etkileşiminden dolayı özel hayatınızda bazı şeylere tahammülünüz azalabilir, kimseyi alttan almak istemeyebilirsiniz. Risk içeren yatırımlara yönelmek isteyebilirsiniz ama ani kararlar almamak en iyisi olur. Birilerine borç vermenizi de tavsiye etmem. Çocuklarınız veya mutlu eden şeyler için beklenmedik masraflar çıkabilir.

Özel hayatınızda tahammülünüz azalabilir, kimseyi alttan almak istemeyebilirsiniz.

23 Ağustos’la 15 Eylül arası Merkür Başak burcunda geri hareket edecek. Eğitim, seyahat, resmi işler ve sınavlarda gecikmeler ve birtakım hatalarla uğraşmanız gerekebilir. Daha önce yarım bıraktığınız bir eğitimi tamamlayabilirsiniz.

31 Ağustos’ta 7 derece Balık burcunda Satürnyen bir dolunay gerçekleşecek. Bu biraz sert bir dolunay çünkü Satürn’ün olduğu yerde sorumluluk almak gerekir, üstelik kısıtlanma durumu vardır. Yakın çevrenizle ilişkilerinize çeki düzen verebilir, kardeş veya kuzenlerinizle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Kullandığınız iletişim gereçlerinden tutun da kendinizi ifade etme şeklinize kadar her konuda kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Seyahat planları veya bazı projeler geçici olarak askıya alınabilir.

EYLÜL

15 Eylül’de 21 derece Başak burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Bu yeniaya Neptün’ün sert, Uranüs ve Plüton’unsa destekleyici bir etkileşimi olacak.

Yurtdışı, hukuk, eğitim, yabancılar, inançlar ve uzak yerlere seyahatlerle ilgili hayal kırıklığı yaşayabilir, önünüzü net göremeyebilirsiniz. Kandırılma durumlarına karşı da uyanık olmalısınız!

Önemli bir sınava gireceksiniz veya sunum yapacaksanız odaklanmak için ekstra çalışmanızı tavsiye ederim. Bu dönem alacağınız her habere hemen inanmayın. Uranüs ve Plüton’un güzel etkileşimleriyle yatırım, para kazanma, kişisel hedefleriniz, ticari ilişkiler ve eğitim gibi konularda olumlu gelişmeler kapıda. Önemli kişilerle bir araya gelebilir, kariyeriniz adına güzel adımlar atabilirsiniz.

Aile bireyleriyle ilişkileri daha sakin bir şekilde yürütmeniz iyi olur.

29 Eylül’de 6 derece Koç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Geleceğe yönelik hedefler, aile, aile büyükleri, ev, emlak ve yaşamın kökleri gibi konular bu dolunayın ana konuları…

Evde yapılması gereken işler önceliğiniz olabilir; bu dip bucak bir temizlik veya bakım, tadilat, onarım olabilir. Evde çözülmesi gereken bir mesele de olabilir. Yalnız işin içinde Koç olduğundan ev içi kazalara dikkat! Aile bireyleriyle ilişkileri daha sakin bir şekilde yürütmeniz de iyi olur.

EKİM

14 Ekim’de 21 derece Terazi burcunda Merküryen Güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulmaya Plüton’un Oğlak burcundan sert bir etkileşimi olacak.

Kariyerinizle ilgili dengeli ve adaletli davranmaya çalışacağınız bir süreç olacak. Yeni işbirlikleriyle ilgilenmeniz gerekebilir, yeni iş olasılıkları gündeme gelebilir.

Merkür olduğundan mesleki anlamda bir sürü bilgi öğrenebilirsiniz. Önemli anlaşmalarla ilgilenmeniz, mesleki bir seyahate çıkmanız gerekebilir veya bir eğitime katılabilirsiniz. Plüton’un sert etkileşiminden dolayı mesleki açıdan güç elde etmek isteyeceksiniz. Bu dönem derin araştırmalar yapabilir, kimsenin bulamadığı bilgilere ulaşabilirsiniz. Öte yandan takıntılı ve dediğim dedik davranmamanızı öneririm.

Maddi konularda ya hep ya hiç şeklinde davranmak size zarar verebilir.

28 Ekim’de 5 derece Boğa burcunda Mars ve Jüpiter’in karşı karşıya olacağı bir Ay tutulması meydana gelecek. Özel hayatınızda büyük sorunlarla uğraşabilir, kıskançlık krizleri yüzünden zor zamanlar geçirebilirsiniz.

Özel hayatınıza dahil ettiğiniz kişilere çok dikkat! Çapkınlık yaparken başınıza iş açmayın. Hem özel hem de sosyal hayatınızda öfke patlamaları söz konusu. Bunların sebebi para olabilir. Maddi konularda ya hep ya hiç tavrı size zarar verebilir. Kumardan da uzak durun!

KASIM

13 Kasım’da 20 derece Akrep burcunda Mars ve Uranüs’ün etkin olacağı bir yeniay var. Bu yeniaya Balık burcundaki Neptün de güzel bir destek veriyor. Borsa gibi spekülatif yatırım araçlarında dikkatli adımlar atın; acele kararlar atmayın.

Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, dostlarınızla ilişkilerde dürüstlük veya paraya ilişkin birtakım krizleri, özel hayatınızda stresli durumları yönetmeniz gerekebilir.

Ciddi kavgalardan uzak durun. Kendinizi farkında olmadan fanatik davranışlar sergileyebilirsiniz. Dostlarınızla ve özel hayatınızdaki kişiyle aynı konulara inanmak ve olaylara aynı pencereden bakmak zorunda değilsiniz, biraz anlayış ve alttan alma olayların büyümesini engelleyebilir. Neptün’ün güzel desteğiyle zihniniz yaratıcılığınız artabilir. Manevi açıdan sizi iyi gelebilecek bilgilere yönelebilir, dostlarınızla seyahatlere çıkabilirsiniz.

İşinizle yaratıcı fikirleriniz olabilir ama çalışma arkadaşlarınız veya müşterileriniz tarafından kabul görmeyebilir.

27 Kasım’da 4 derece İkizler burcunda Mars etkili bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün sert etkileşimi olacak. Sağlığınıza, özellikle sinir sisteminize, ellerinize, bronşlarınıza dikkat!

Çalışma arkadaşlarınıza veya müşterilerinize tahammülünüz kalmayabilir, işle ilgili kimseye çatmayın. Satürn’ün sert etkileşiminden dolayı yakın çevreniz, kardeşleriniz ve kuzenlerinizle ilişkilerde araya mesafe koymanızı gerektirecek durumlar oluşabilir. İşinizle ilgili yaratıcı fikirleriniz olabilir ama iş arkadaşlarınız veya müşterileriniz tarafından kabul görmeyebilir. İş için kullandığınız teknolojik gereçlerde sorunlar ortaya çıkabilir.

ARALIK

12 Aralık’ta Merkür’ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek. Yeteri kadar anlaşılmadığınızı düşünürken elektronik aletlerle ilgili sorunlarla uğraşmanız gerekebilir. Bu dönem herhangi yeni bir şeye başlamak için uygun değil; yarım kalanları tamamlayın.

13 Aralık’ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. Sigara veya alkol gibi bağımlı olduğunuz bir şeyden, profesyonel bir destekle kurtulabilirsiniz. Bu illa sağlığınız olmak zorunda değil, sizi kısıtlayan, zorlayan herhangi bir koşuldan kurtulmanız da mümkün.

Biraz daha yalnız kalıp kafanızı dinlemek isteyeceksiniz. Terapiye gidebilir, ruhsal açıdan sizi rahatlatacak konulara odaklanabilirsiniz. Hayatı çok fazla kontrol edebildiğiniz bir dönem değildir bu! Yakın çevrenizden gelen her bilgiye de hemen inanmayın. Aklınız karışabilir, odaklanmakta ve karar vermekte zorlanabilirsiniz, iletişim karmaşaları söz konusu olabilir.

Bu dönem sizi ruhsal açıdan rahatlatacak konulara odaklanabilirsiniz.

27 Aralık’ta 4 derece Yengeç burcundaki dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün destekleyici bir etkileşimi olacak. İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve sözleşmelerle ilgili bir süredir uğraştığınız işleri tamamlayabilirsiniz.

Satürn’ün güzel desteğiyle yakın çevrenizden sağlam destekler alabilir, önemli bir fikri bir ortakla organize edebilirsiniz. Eşinizi veya ortağınızı bir konuda ikna etmeniz gerekirse başarılı olabilirsiniz.

