Haberin Devamı

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ 2023

Yeni yıla sosyal çevrenize ağırlık vererek başlıyorsunuz, dostlarınızla seyahat veya ticaret planları yapabilirsiniz.

7 Mart’ta Balık burcunda seyahat etmeye başlayacak Satürn, size yalnızlığı, kendi kendine yetmeyi ve korkularınızla yüzleşip onları yönetmeyi öğretecek. Bu dönem ayakları yere sağlam basan hayaller önem kazanacak, o nedenle kendinizi kandırmayın.



Kariyerinizde önemli bir dönemeçten geçeceğiniz bir yıl olacak; yaptıklarınızı ve olmak istediğiniz noktayı sorgulayabilirsiniz. Mayıs’ta son 12 senenin en iyi finansal dönemine giriyorsunuz, bunlar küçük kazançlar da değil üstelik.



2023’te iş ve evlilik hayatınızda güç çekişmelerinden, takıntılı davranışlardan uzak durmanız, şartları çok fazla zorlamamanız mühim. Öte yandan aşk hayatınız karışabilir, eski sevgililer karşınıza çıkabilir.



Ekim itibariyle yeni iş imzaları, yeni ortaklıklar, hatta belki evlilik söz konusu! Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…

Koç Ocak 2023: Ev, aile, gayrimenkul odağınızda

Haberin Devamı

7 Ocak’ta Yengeç burcunda, geri hareketteki Merkür’ün etki edeceği bir dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay zamanı odağınıza ev, aile, gayrimenkulle ilgili konular yerleşecek. Fakat Merkür geri harekette olduğundan özellikle hem iş hem de ailevi konularda yanlış anlaşılmalar, planların değişmesi, kafa karışıklığı, duygularla akıl arasında kalma gibi durumlar söz konusu. Bir şeylere imza atmak, elektronik aletler almak için de uygun olmayabilir.

İmza atmak, elektronik aletler almak için uygun bir zaman değil.

Bu dolunaya Neptün’ün güzel desteği olacak. Ruhunuza, psikolojinize iyi gelecek konulara odaklanmak için ideal. Psikolojik destek alabilir, terapiye gidebilir veya evinizde yaratıcı çalışmalar yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

21 Ocak’ta 1 derece Kova burcundaki yeniayla sosyal çevrenize ağırlık vereceksiniz. Yeni çevreler içine girebilirsiniz. Toplumsal alanda aktif görevler alabilir, çalışmalara katılabilirsiniz. Dostlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek olmanız gerekebilir. Ya da dostlarınızla seyahat veya ticaret planları yapabilirsiniz.

Koç Şubat 2023: Yeni bir flört ya da hamilelik sürprizi

5 Şubat’ta Aslan burcundaki dolunaya Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak.

Bu dolunayla özel hayat, yatırımlar ve çocuklar önem kazanacaktır. Yeni bir flört, belki hamilelik yaşayabilir, yatırımla ilgili konulara yönelebilir, keyif alacağınız bir hobiye başlayabilirsiniz. Ama Uranüs’ün sert etkileşimi sebebiyle finansal konularda beklenmedik durumlar, sürpriz harcamalar ortaya çıkabilir.

Bu harcamalar özel hayat, çocuklar, sosyalleşme veya teknolojiyle ilgili olabilir. Maddi konularda dürtüsel davranmaktan ve risk almaktan kaçının.

5 Şubat’taki dolunay beraberinde sürpriz harcamalar getirebilir.

20 Şubat’ta Balık burcunda yeniay yaşanacak. Bu dönem hayatın kontrolü sizde değilmiş gibi hissedebilirsiniz. Yapabileceğiniz en iyi şey ruhunuzu huzura kavuşturmak, yalnız kalmak, sanatla ve yaratıcılıkla ilgilenmek, kendi kabuğunuza çekilip sadece gözlemlemek. Bu dönemi yapmak istediklerinizi planlamak için değerlendirebilirsiniz. Bir de yurtdışı veya eğitimle ilgili gündemleriniz olabilir, bu konularda yeni başlangıçlar planlayabilirsiniz. Terapi almak, ruhsal açıdan iyi gelecek konulara yönelmek içinde 10 numara 5 yıldız bir zaman.

Haberin Devamı

Koç Mart 2023: Toplumsal konulara öncülük edebilirsiniz

7 Mart’ta 16 derece Başak burcunda yaşanacak dolunaya Uranüs’ün desteği, Mars’ınsa sert bir etkileşimi olacak.

Bu dolunay gündemimize günlük koşuşturmaları, sağlığı, ev hayvanlarını, iş ortamını ve ilişkileri taşıyacak. Bu süreçte çok çalışıp az dinlenebilirsiniz, o yüzden bedeninize ve sağlığınıza dikkat edin. Diyete başlamak, yeni bir ev hayvanı sahiplenmek için iyi bir zaman.



Uranüs’ün desteğiyle finansal açıdan sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz. Alım-satım işleriniz istediğiniz gibi gidebilir; para getirecek ama çok çalışmanızı gerektiren projeler gündeme gelebilir. Mars’ın sert etkileşimiyse yakın çevrenizle iletişimde sorunlara, iletişim gereçlerinde arızalara neden olabilir. İletişimin oldukça hızlanacağı bu zamanlarda zihninizi toparlamanız fayda var. Trafikte de lütfen çok dikkatli olun.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

23 Mart’tan itibaren sosyal çevre, siyaset ve iş hayatında değişikliklere hazır olun.

7 Mart’ta ayrıca ‘karmanın lordu’, öğretici, büyütücü, ‘sıkıştırıcı’ gezegen Satürn Balık burcunda yolculuğa başlayacak ve 25 Mayıs 2025’e kadar burada seyahat edecek. Satürn bu süreçte yalnızlığı ve kendi kendine yetmeyi öğretecek. Psikolojik anlamda kendinizi geliştirmeyi, korkularınızla yüzleşip onları yönetmeyi, yeri geldiğinde destek almayı, ruhsal ve fiziksel açıdan sağlıklı kalmayı da... İlla hastalanmak zorunda değilsiniz ama bunun kaygısı oluşabilir. Yeni bir iş kurma eğitimi alabilir, bu iş için eksikleri tamamlayabilirsiniz. Maalesef zaman zaman kötü niyetli kişilerle uğraşmanız gerekebilir. Ama asıl önemli olan hayatın kontrolünün her an elinizde olmadığını anlamanız ve bazen akışa güvenmeniz. Elbette bu dönem ayakları yere sağlam basan hayaller önem kazanacak; o nedenle kendinizi kandırmayın. Gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsanız, o kadar zarar görebilirsiniz.

21 Mart’ta 0 derece Koç burcunda Merkür etkili bir yeniay olacak. Burcunuzdaki bu yeniayla birlikte yeni seyahatler, yeni eğitimler, yeni projeler, heyecan verici yeni fikirler gündeminize gelecek. Hem hayatınız hem de iletişiminiz oldukça hızlanıyor. Hızlı düşünüp hızlı kararlar almanız gereken koşullar oluşabilir. Sadece hızlı davranırken sakarlık ve sakatlıklara karşı dikkatli olun.

23 Mart’ta Plüton Kova burcunda geçecek ve 9 Mart 2043’e kadar burada seyahat edecek. Evet, yanlış duymadınız. Plüton; astrolojik anlamda en yavaş hareket eden gezegendir ve bir burçta ortalama 18-23 sene kadar kalır. Plüton yavaş hareket ettiğinden, etkileri de zamanla ortaya çıkar. Genel olarak yok eden, güç kazandıran, yeni bir sistem kuran, psikolojik üstünlük ve tatmin isteyen bir gezegendir. Plüton 11’inci ev dediğimiz dostluklar, arkadaşlıklar, sosyal çevre, siyaset, iş hayatından kazandığınız gelirleri temsil eden bir alana geçiyor.Yıllar içinde tüm sosyal ilişkileriniz değişecek, bazılarınız toplumsal konulara öncülük edecek, bazılarınız siyasete atılacak, bazılarınız gelir kaynaklarını değiştirecek. Bu konularda büyük devrimlere, değişimlere hazır olun. Zira Plüton bir yerden geçerken öyle değişimler yaşatır ki bir daha geriye dönüşü olamaz!

Koç Nisan 2023: Anlaşmalar açısından şanslısınız

6 Nisan’da 16 derece Terazi burcunda Jüpiter etkili bir dolunay meydana gelecek.

İlişkiler, ortaklıklar ve anlaşmalar gündeme gelecek; şanslı etkiler altında olacaksınız, uğraşlarınız çözüme ulaşacak. İşin içinde Jüpiter olduğundan başkalarından şans yaratacak destekler görmeniz olası.

İnsanlar kendinizi geliştirmeniz gereken yönlerinizi size söyleyebilir. Bu süreçte meseleleri büyütmemeye, abartmamaya ve fanatik çıkışlarda bulunmamaya özen gösterin. Yapabilirseniz, temponuzu düşürmek iyi olur. Yeni bir eğitime başlamak, yurtdışı işlerini halletmek, seyahate çıkmak için de bu dönem uygun.

El attığınız her şeyi, işi, projeyi büyütmeye müsaitsiniz.

20 Nisan’da 29 derece Koç burcunda Jüpiteryen bir Güneş tutulması meydana gelecek. Bu dönem kariyerinizde önemli bir dönemeçten geçebilir; hayatta yaptıklarınızı ve olmak istediğiniz noktayı sorgulayabilirsiniz. Özel bir yeteneğiniz varsa, geliştirmek için harika bir dönem. Ama 29 derece zor bir açıdır çünkü arada kalmak anlamına gelir. Bu tutulma sizi hayatınızla ilgili bir konuda arada kalmanıza neden olabilir.

Tutulmanın başrolünde Jüpiter var; hayatınızda el attığınız her şeyi büyütmeye ve çoğaltmaya müsaitsiniz. İşler, projeler, attığınız adımlar büyür. Eğitim, finans, yurtdışıyla ilgili güzel fırsatlar çıkabilir. Bu tutulmanın sizi üzeceğini pek sanmıyorum. Sadece kendinizi sıkışacağınız bir pozisyona sokmayın.21 Nisan’la 15 Mayıs arasında Merkür Boğa burcunda gerileyecek. Ödemelerin gecikmesi mümkün. İnternet alışverişlerinde güvenliğe çok dikkat edin. Finansal anlaşmalar ve kararlar almak için uygun bir dönem olmayabilir.

Koç Mayıs 2023: Odağınızda para var

5 Mayıs’ta 14 derece Akrep burcunda Ay tutulması yaşanacak.

Bu tutulmaya geri hareketteki Merkür’ün sert bir etkileşimi, Yengeç burcundaki Mars’ın da güzel bir desteği olacak. Krizler, krediler, borçlar, nafaka, prim, burs gibi konulara odaklanabilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Yalnız Merkür gerilediği için kazançlarda, ödemelerde hatalar, gecikmeler söz konusu olabilir. Ya da sahip olduğunuz elektronik aletlerde sıkıntılar ortaya çıkabilir. Mars’ın desteğiyle ev, toprak, araba yatırımına yönelebilirsiniz. Ailenizden işlerinizi kolaylaştıracak destekler alabilir, taşınmak için harekete geçebilirsiniz.

Son 12 senenin en iyi finansal dönemine giriyorsunuz.

Bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter 16 Mayıs’tan 26 Mayıs 2024’e kadar Boğa burcunda seyahat edecek. Jüpiter 2’nci evinize girecek; maddi konularda bolluk, bereket, şans ve talih sizlerle olacak. Son 12 senenin en iyi finansal dönemine giriyorsunuz. Burada bahsettiğimiz küçük kazançlar değil. Bir satım sonrası elinize geçecek yüklü para ya da iş değişikliği sonucu çok daha yüksek bir maaş... Para kazanmak sizin için kolaylaşacak.

19 Mayıs’ta 28 derece Boğa burcundaki yeniayla birlikte yeni para kazanma modelleriyle karşılaşabilir, parayla ilişkinizi yeniden düzenleyebilirsiniz. Ayrıca kendinizi daha mutlu ve değerli hissedeceğiniz durum ve ortamlara adapte edebilirsiniz.

21 Mayıs haftasında Mars’la Plüton arasında gergin bir görünüm olacak. Aile ilişkilerinde gerginlikler, sürpriz gelişmeler, işle ilgili değişim yaşanabilir. Bu hafta risk almaya, meydan okumaya çok daha meyilli olacaksınız; ani ve sert çıkışlar yapabilir, uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. Bu hafta kendinizi tam bir savaşçı gibi hissedeceksiniz.

Koç Haziran 2023: Uyku düzeninize dikkat edin

4 Haziran’da 13 derece Yay burcundaki dolunay yurtdışı, medya, yabancılarla yapılan işler, eğitim, yayıncılık, pazarlama, satış, reklam konularını gündeminize taşıyabilir.

Bu konularda bir süredir uğraştığınız işler varsa onları tamamlamak, sonlandırmak için güzel zaman diliminde olacaksınız.

Bu konulardan para kazanabileceğiniz koşullar da gündeme gelebilir; bu konularla ilgili belki biraz para da harcayabilirsiniz.

18 Haziran’daki yeniayda önünüzü görmek kolay olmayabilir.

18 Haziran’da 26 derece İkizler burcunda oluşacak yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. Eğitim, iletişim, satış, pazarlama, e-ticaret, reklam, seminer gibi konularda yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz.

Fakat Neptün etkisiyle koşulları yönetmek kolay olmayabilir, önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Bu yeniayda kafanız biraz karışabilir. Uyku düzeninize dikkat edin.

Koç Temmuz 2023: Yeni iş teklifleri alabilirsiniz

3 Temmuz’da 11 derece Oğlak burcunda Merkür etkili bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya Boğa burcunda seyahat eden Jüpiter’den güzel bir destek var.

İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bir tamamlanma, sonlanma yaşayabilirsiniz. Örneğin bir projeyi tamamlayabilirsiniz. Ailenizle iletişim çatışmaları yaşanabilir, evde elektronik aletler arızalanabilir. Jüpiter’in desteğiyle sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz, yeni iş teklifleriyle karşılaşabilirsiniz.

17 Temmuz’da 24 derece Yengeç burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Yeniaya Plüton’un sert, Balık burcundaki Neptün’ünse güzel bir etkileşimi olacak. Eviniz, yuvanız, aileniz ve gayrimenkulle ilgili konularda yeni adımlar atabilirsiniz. Yalnız Plüton’un etkisiyle iş ve evlilik hayatınızda güç çekişmelerinden, takıntılı davranışlardan uzak durun, şartları çok fazla zorlamayın.

İşle ilgili önemli bir krizi yönetmeniz gerekebilir, ilişki yönetimi becerisi bu dönem önem kazanacak. Neptün’ün olumlu desteğiyle biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Belki terapi almak, enerji çalışmaları yapmak ya da ruhsal açıdan sizi iyi gelecek konulara yönelmek fayda sağlayabilir. Rüyalarınız bu dönem etkileyici olabilir.

23 Temmuz-4 Eylül döneminde eski sevgililer karşınıza çıkabilir.

23 Temmuz-4 Eylül döneminde Venüs Aslan burcunda geri hareket edecek. Aşk hayatınız karışabilir ya da özel hayatınıza dair aklınız karışabilir. Eski sevgililer karşınıza çıkabilir. Karar vermek, seçim yapmak kolay olmayabilir. Yatırım araçlarından umduğunuz gibi verim alamayabilirsiniz. Eskiden mutlu olduğunuz hobinize yeniden başlayabilirsiniz.

Koç Ağustos 2023: Aşk çanları çalıyor

1 Ağustos’ta 9 derece Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya Boğa burcundaki Jüpiter’in sert bir açısı olacak.

Arkadaşlarınız, dostlarınızla daha fazla bir araya gelebilir, onların hayatlarında önemli konularda etkin olabilirsiniz. Partiler, davetler, organizasyonlar sayesinde sosyalleşeceksiniz. Ama Jüpiter etkisiyle harcamalarınızı kontrol etmek zorlaşabilir, ihtiyacınız olmayan şeyleri alabilirsiniz. Maddi açıdan risk almak için uygun değil.

16 Ağustos’ta 23 derece Aslan burcunda meydana gelecek yeniaya Boğa burcunda seyahat eden Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak. Aşk, özel hayat, flörtler, çocuklar, hobiler ve yaratıcılık gerektiren konulara odaklanacaksınız. Hayattan daha fazla keyif almak ve mutlu olmak için kendinize izin verebilirsiniz. Yalnızlar için aşk çanları çalarken, bazılarınız yeteneklerini parlatabilir, hobilerinize yönelebilir. Hamilelikle ilgili konular gündeme gelebilir. Yalnız Uranüs’ün sert kontağı mali konularda ve teknoloji alanında beklenmedik harcamalara işaret ediyor. Borsa gibi riskli alanlarda dikkatli olun.

23 Ağustos-15 Eylül arası yeni işlere girmekten kaçının.

23 Ağustos-15 Eylül arası Merkür gerileyecek. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda yanlış anlaşılmalar olabilir, iş için kullandığınız elektronikler bozulabilir. Yeni iş projeleri için uygun değil.

31 Ağustos’ta 7 derece Balık burcunda Satürnyen bir dolunay gerçekleşecek. Bu biraz sert bir dolunay. Satürn etkisiyle kendinize çeki düzen vermeniz, sorumluluk almanız gerekebilir, kısıtlanabilirsiniz. Ruhsal açıdan iyi hissetmeyebilirsiniz. Bu dönem yaşamın kontrolü elinizde olmayabilir ve saçma olaylarla uğraşmanız gerekebilir. Meditasyon, yoga gibi çalışmalar yapabilir, manevi tarafınızı kuvvetlendirecek konularla ilgilenebilirsiniz. Arkanızdan dönen oyunlar, düşmanlıklar sizi ruhsal açıdan yorabilir. En iyisi etliye sütlüye hiç karışmamak…

Koç Eylül 2023: Diyet ve sporu hayatınıza ekleyin

15 Eylül’de 21 derece Başak burcunda yeniay oluşacak. Bu yeniaya Neptün’ün sert; Uranüs ve Plüton’un destekleyici etkileri olacak.

Yeniay 6’ncı evinize denk düşüyor. Bu ev, iş ortamınızı, iş arkadaşlarınızı, sağlığınızı, çok çalışıp az karşılık görmeyi, evcil hayvanları sembolize eder.

Sizi yoğun bir tempo bekliyor. Arada diyet, spor gibi önemli durumları da sıkıştırabilirsiniz ama sağlığınıza dikkat edin. Neptün etkisiyle bu koşturma içinde olayları net şekilde göremeyebilirsiniz.

Zehirlenmelere karşı dikkatli olun. Ama diğer yandan Plüton ve Uranüs’ün güzel etkileşimleri finansal konularda beklenmedik gelirler, para kazandıracak işler ve dostlarınızdan güçlü destekler getirebilir. Hatta arkadaşlarınızla ortak projelere girebilir, harika fikirler ortaya çıkarabilirsiniz.

15 Eylül civarında zehirlenmelere karşı dikkatli olun.

29 Eylül’de 6 derece Koç burcunda bir dolunay meydana gelecek, yani burcunuzda. Kendinize yönelmek, hedeflerinizin peşinde koşacağınız, hayatınızın hız kazanacağı, fark edileceğiniz bir süreç. Bedeninize, yeteneklerinize odaklanacaksınız. İkili ilişkilerde denge, adalet gibi kavramlara hassasiyet göstereceksiniz.

Koç Ekim 2023: Eğitimler, seyahatler gündeminizde

14 Ekim’de 21 derece Terazi burcundaki Merküryen Güneş tutulmasına Oğlak burcundaki Plüton’un sert bir açısı olacak.

İlişkiler ve ortaklıklarla, imza gerektiren konular, anlaşmalar, iş birlikleri, yeni fikirler, projeler, eğitimler ve seyahatler gündeminizde.

Yeni iş imzaları, yeni ortaklıklar, hatta belki evlilik konusu! Yalnız işle ilgili gereksiz ağız dalaşlarına girmeyin. Bu tutulma bazı köprülerin yıkılmasına neden olabilir ama endişelenmeyin çünkü yenileri kurulacaktır. Sadece haklıdan ve adaletten yana olmaya bakın.

Yeni iş imzaları, yeni ortaklıklar, hatta belki evlilik söz konusu!

28 Ekim’de 5 derece Boğa burcunda Mars ve Jüpiter’in karşı karşıya olacağı bir Ay tutulması meydana gelecek. Gündem elbette finansal konularda ama kazançlar ve kayıplar bir arada.

Maddi konularda aşırı harcamalar, fanatik tepkiler, olayların gereksiz yere abartılması söz konusu olabilir. Maddi konularda inatçı davranmanız sizi zora sokabilir, gereksiz riskler almayın, blöf yapmayın. Ticari ya da yasal konularda dikkatli adımlar atın.

Koç Kasım 2023: Sağlık harcamaları artabilir

13 Kasım’da 20 derece Akrep burcunda Mars ve Uranüs’ün etkin olacağı bir yeniay var. Bu yeniayı Balık burcundaki Neptün de destekleyecek.

Krizler, krediler, borçlar, nafaka, prim, burs gibi konularda sorumluluklar artarken, kolay adımlar atmak pek mümkün olmayacak. Finansal konular ciddi bir stres noktasına dönüşebilir, hatta bu konularda kavga edebilirsiniz.

Beklenmedik ve stres yaratabilecek harcamalar gündeme gelebilir. Sağlık harcamalarınız artabilir. Genital bölge, üreme organları ve boşaltım organlarına dikkat edin. Neptün’ün desteğiyle, sizi psikolojik olarak zorlayan bir meseleyi dönüştürebileceksiniz. Terapiler, enerji çalışmalarına katılabilirsiniz. Yaratıcı işler yapabilirsiniz.

27 Kasım dolunayında ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin, kırıcı olmayın.

27 Kasım’da 4 derece İkizler burcunda meydana gelecek Mars etkili bir dolunaya meydana gelecek. Bu dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün sert bir etkileşimi olacak. Bu dönem yakınızdakilere, komşulara, kardeşlere kızabilirsiniz.

Ağzınızdan çıkan sözleri dikkatli seçin, kırıcı olmayın. İletişim ve trafik kazalarına karşı dikkatli olun. Eğitim, satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, yasal konular ve seyahatlerde stresli koşullarla, kendi görüşünü fanatik şekilde savunan inatçı insanlarla karşılaşabilirsiniz. Satürn’ün sert açısı ruhsal olarak yorgun hissettirebilir. Bu dönem diretmek yerine kabul etmek önem kazanacak. Psikolojik anlamda sizi yoran her şeyden uzak durun.

Koç Aralık 2023: Ailenizle yakın ilişkiler

12 Aralık’ta Merkür’ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek.

İş kurmak, iş için yeni adımlar ve yeni projeler için uygun değil. Her şeyi tekrar tekrar gözden geçirmek gerekebilir. 13 Aralık’ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert etkileşimi olacak.

Yeniay 9’uncu evinizde gerçekleşiyor; uzaklara seyahatler, uzak akrabalar, hukuki konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım konularında adımlar atabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ama Neptün’ün sert açısı nedeniyle adımlarınızı hesaplamalı, kandırılmamaya dikkat etmelisiniz. Bu dönem bir şeyler gözden kaçabilir.

27 Aralık’taki dolunayda evinize ve kişisel hayatınıza çeki düzen verebilirsiniz.

27 Aralık’ta 4 derece Yengeç burcundaki dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün destekleyici bir etkisi var. Ev, aile, gayrimenkul, kökler, geçmiş konularında bir süredir uğraştığınız işleri tamamlayabilirsiniz.

Ailenizle yakından ilgilenebilir, taşınma planları yapabilir, geçmişinizi, köklerinizi araştırabilirsiniz. Satürn’ün desteğiyle evinize ve kişisel hayatınıza çeki düzen verebilirsiniz. Manevi tarafınızı güçlendirecek çalışmalar yapabilirsiniz. Psikolojik olarak kendinizi disipline edebilir, irade gerektiren durumlarda rahatlıkla harekete geçebilirsiniz.



BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA 2023



Yeni yılın ilk günleriyle beraber yakın çevrenizle yoğun bir iletişim içinde olacaksınız.

Şubat itibariyle sosyal hayatınız renkleniyor; yeni insanlarla tanışabileceğiniz etkinliklere davetler alacaksınız.



Martta Balık burcuna geçen Satürn size önümüzdeki bir yıl boyunca sosyal ilişkileri yönetmeyi öğretecek.



Kim dost, kim düşman daha iyi anlayacaksınız. Mart sonunda Plüton Kova burcunda 20 yıllık seyahatine başlıyor.



Siz de iş, kariyer ve toplumsal statü anlamında büyük değişimler yaşayacaksınız.



Bazılarınız kariyer anlamında çok güçlenirken, bazılarınız çok ünlü olabilir. Mayıs ayında Jüpiter burcunuza geçmesiyle yeni başlangıçlar yapabilir, kazancınızı arttırabilir, yeteneklerinizi ortaya çıkarabilirsiniz.



Sağlığınızla ilgili doğal bir koruma çemberi içinde olacaksınız. Yıl sonuna doğru fevri çıkışlarınız nedeniyle anlaşmalar, iş birlikleri bozulabilir; aman dikkat! Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…

Boğa Ocak 2023: İşinizle ilgili oldukça yaratıcısınız

7 Ocak’ta Yengeç burcunda Merkür gerilemesi etkili bir dolunay meydana gelecek.

Belli ki yakın çevrenizle yoğun bir iletişim içinde olacaksınız... Aklınızda sürekli yapmanız gereken işler, planlar, fikirler uçuşacak ama dikkat! Hesap hataları, iletişim kazaları söz konusu olabilir.

Resmi işler ve yazışmalar konusunda temkinli olun.

Çevrenizle ortak bir paydada buluşmak kolay olmayabilir, kutuplaşan fikirler yüzünden zihniniz yorulabilir. Bir an aşırı analitik olabilir, sonraki an aşırı duygusal ve mantıksız davranabilirsiniz. Özellikle eğitim, sınavlar, resmi işler ve yazışmalar konusunda temkinli olmanızı öneririm. Bu dolunaya Neptün’ün güzel bir desteği olacak.Dostlarınız ve arkadaşlarınızla ilişkileriniz çok daha hassas, çok daha sevgi dolu, yaratıcı, kabullenici ve affedici olabilir; onlardan güzel destekler alabilirsiniz.

21 Ocak’ta 1 derece Kova burcundaki yeniayla kariyerinize odaklanacaksınız. Yeni adımlar, önemli toplantılar, dijital projeler, yeni iş olanakları, iş kurma gibi gündemleriniz olabilir.



Keyif veren sorumluluk ve yorgunluklar gündemde…

İş konusunda sorumluluklarınız da artacak. Ama bunlara keyif veren sorumluluk ve yorgunluklar diyebiliriz. Sizleri işinizle ilgili oldukça yaratıcı olacağınız bir süreç bekliyor.

Boğa Şubat 2023: Düğünler, partiler, kutlamalar...

5 Şubat’ta Aslan burcunda bir dolunay yaşanacak. Bu dolunaya Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak.

Bu dolunayın ana konusu ev, aile ve gayrimenkul... Bu başlıklarda son 2 haftadır uğraştığınız ne varsa bir tamamlama sürecine gireceksiniz.



Biraz daha merhametli ve vicdanlı olmanız gerekebilir.

Ancak Uranüs’ün etkisiyle bu dolunay zamanı biraz daha isyankâr tavırlar içinde olabilirsiniz, tahammülünüz azalabilir. Sürprizlere de hazırlıklı olmanızda fayda var. Ayrıca kullandığınız elektronik aletler aniden bozulabilir, elektrik yükünüz artabilir ve hatta neye dokunsanız çarpabilir!

20 Şubat’ta Balık burcundaki yeniay döneminde arkadaşlık ilişkilerinde daha merhametli ve vicdanlı olmanız gerekebilir. Yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarınıza destek vermek için hazır olacaksınız.



Bu dönem dostlarınız arasında yardımlaşma ve dayanışmanın önemi artacak. Daha sosyal olacağınız, yeni insanlarla tanışabileceğiniz, açılışlar, düğünler, partiler, kutlamalar ve arkadaş toplantıları sizi bekliyor.

Boğa Mart 2023: Beklenmedik aşklar, sürpriz yatırım fırsatları…

7 Mart’ta 16 derece Başak burcundaki dolunaya Uranüs’ün desteği, Mars’ınsa sert bir etkileşimi olacak.

Özel hayatınız, aşk, çocuklar, yatırım ve hobi gibi konular odak noktanız haline geliyor. Yeni aşklara yelken açarken, hamilelikle ilgili konular gündeme gelebilir. Uranüs, beraberinde size beklenmedik aşklar, sürpriz yatırım fırsatları ve yaratıcılık gerektiren işler de getirebilir. Mars’ında sert etkileşimiyle maddi anlamda beklenmedik giderler ve finansal huzursuzluklar söz konusu olabilir. Yatırım konularında düşünmeden hareket etmeyin. Keyif, hobiler, aşk ve çocuklar için ekstra para harcamanız gerekebilir ve bu miktar sizin planladığınızdan fazla olabilir.

Hayallerinizin ne kadar gerçekçi olduğunu derin bir şekilde sorgulayabilirsiniz.

7 Mart’ta ‘karmanın lordu’, öğretici, büyütücü ve ‘sıkıştırıcı’ gezegen Satürn, Balık burcunda yeni yolculuğuna başlayacak. Satürn’ün Balık burcundaki seyahati 25 Mayıs 2025’e kadar kesintisiz devam edecek. Satürn öğretmen demektir, belki de bu süreçte sosyal ilişkileri yönetmeyi öğreneceksiniz. Satürn’ün bu seyahati size kim dost, kim düşman onu gösterecek. Ne yazık ki hayatınızdaki dost sayısını azaltan bir etkisi olabilir. Kime inanmanız, kime inanmamanız gerek; bunu öğrenebileceksiniz.

Kime inanmanız, kime inanmamanız gerek; bunu öğrenebileceksiniz.

Bu dönem iş hayatınızdan kazandığınız gelirleri arttırmak için çok daha fazla çalışmanız gerekecek. İdealleriniz, umutlarınız için daha çok çaba sarf ederken hayallerinizin ne kadar gerçekçi olduğunu da derin bir şekilde sorgulayabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza yeni girecek kişilerin amacı size destek vermek olacak. Sizden yaşça büyük kişilerle daha sık bir araya gelebilirsiniz. Politikaya atılmak istiyorsanız süper bir dönem... Topluma faydalı işler yapmak isteyebilirsiniz ama bunun için kendinizi kurban etmemeyi yani kullandırmamayı da öğrenmeniz gerekecek. İlişki içinde olduğunuz partiler, STK’lar veya derneklerde sorumluluklarınız artabilir.

21 Mart’ta da 0 derece Koç burcunda Merküryen bir yeniay meydana gelecek. Kontrolünüzün dışında birtakım olaylar gerçekleşebilir ki bu özellikle işiniz ve kariyerinizle ilgili olabilir. Kulağınıza gelenler de sizi zorlayacaktır ama terapi desteği almak, ruhsal açıdan size iyi gelmeyen taraflarınızı iyileştirmek adına harika olur. Bu dönem psikoloji, bilinçaltı ve ruhsal konularla ilgili okumalar, araştırmalar yapabilirsiniz. Öte yandan yurtdışıyla ilgili önemli işlerinizi halledebilirsiniz. Sağlığınıza da ekstra dikkat etmenizde fayda var, özellikle alerjiyle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

Kariyerinizde geri dönüşü mümkün olmayan, çok büyük değişimler yaşayabilir, bambaşka bir yola girebilirsiniz.

23 Mart’ta da Plüton Kova burcunda geçecek ve 9 Mart 2043’e kadar burada seyahat edecek. Evet yanlış duymadınız tarihi, tekrar okumanıza gerek yok. Plüton, astrolojik anlamda en yavaş hareket eden gezegendir ve bir burçta ortalama 18-23 sene kalır. Yani ömrünüz bir daha Plüton’un Kova burcundaki seyahatini görmeye yetmeyecek, üzgünüm. Plüton bu kadar yavaş hareket ettiğinden, etkileri de zaman içinde oldukça yavaş ortaya çıkar.



Plüton genel olarak yok eden, güç kazandıran, yeni bir sistem kuran, psikolojik üstünlük ve tatmin isteyen bir gezegendir. 10’uncu evde, yani iş, kariyer ve toplumsal statüyü temsil eden alanda seyahat edecek. Bu süreçte kariyerinizde geri dönüşü mümkün olmayan, çok büyük değişimler yaşayabilir, bambaşka bir yola girebilirsiniz. Statünüzde, toplumsal imajınızda büyük değişimler meydana gelebilir.Evliyseniz boşanmayla, bekârsanız evlilikle gibi büyük bir değişim yaşayabilirsiniz. Bazılarınız kariyer anlamında çok güçlenirken, bazılarınızsa çok ünlü olabilir. Bazılarınız da psikoloji, hammadde, kimyasal madde, insan kaynakları, madencilik veya enerji gibi alanlarda kariyer planları yapabilir.

Boğa Nisan 2023: Sağlığınızla yakından ilgilenmeniz gerekebilir

6 Nisan’da 16 derece Terazi burcunda Jüpiter etkili bir dolunay oluşacak. İş koşulları, günlük angarya ve el oyalayan işlerle uğraşmanız gerekebilir.

Bu konularda ilişki yönetimine dikkat etmelisiniz. Yurtdışı bağlantılı işlerinizi halletmek için şartlar uygun olacak. Jüpiter’in etkisiyle psikolojik anlamda destek almak, ruhsal açıdan sıkıntı yaşadığınız konulara çözümler üretmek için harika bir dönem.



Arkanızdan söylenenleri çok fazla abartmayın, mesele haline getirip büyütmeyin.

Yalnız bu dolunayda arkanızdan söylenenleri mesele haline getirip büyütmeyin. Sağlığınızla yakından ilgilenmeniz gerekebilir; bel bölgesi, böbrekler, bağışıklık sistemi ve bağırsaklara dikkat! Diyete başlamak için de uygun bir süreç.

20 Nisan’da 29 derece Koç burcundaki Jüpiteryen Güneş tutulması kritik. 29 derece olmasından dolayı bu tutulma, içinde biraz stres barındırıyor. Psikolojik olarak arada kalmak, seçim yapamamak gibi durumlar yaşanabilir. Bu dönem ticaret, para, eğitim, sınavlar ve akademik konularda kararsız kalabilirsiniz.



Yeteri kadar anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz.

Elbette ruhsal arayışlarınız da çok ön planda olacaktır. Bu tutulmayı içsel anlamda kendinizi iyileştirerek deneyimleyebilirsiniz. Sağlık açısındansa adeta koruyucu bir kalkan altında olacaksınız. Sağlık sorunlarınız varsa bunlarla ilgili ilaç, tedavi, doğru doktor gibi önemli bilgiler edinebilirsiniz. Yurtdışıyla ilgili ticari işler veya yolculuklar da bu tutulmayla gündeme gelebilir.

21 Nisan’la 15 Mayıs arası Merkür Boğa burcunda geri hareket edecek. Genel anlamda yeteri kadar anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz; bir yandan da elektronik aletlerle ilgili sorunlarla uğraşmanız gerekebilir. Bu dönem yeni bir şeylere başlamak yerine yarım kalan işlerinizi tamamlamak için şahane bir zaman.

Boğa Mayıs 2023: Duygusal krizler artabilir

5 Mayıs’ta 14 derece Akrep burcunda Ay tutulması yaşanacak.

Bu tutulmaya Merkür gerilemesinin sert bir etkileşimi, Yengeç burcundaki Mars’ın da güzel bir desteği olacak. İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve evlilikle ilgili konularda duygusal kriz ve sorumluluklar artabilir. Tutulma anında burcunuzda geri hareket eden Merkür’ün olması, iletişim krizlerine, dijital veya teknolojik sorunlara, seyahatlerle ilgili bazı aksaklıklara işaret edebilir.



Kendinizi nasıl ifade ettiğiniz önem kazanacak.

Kendinizi nasıl ifade ettiğiniz önem kazanacak. Belki söylemek istediklerinizi tam olarak söyleyemeyecek veya yanlış anlaşılabileceksiniz. Bu dönem bir şeyler imzalamak ya da yeni projelere başlamak için çok doğru olmayabilir. Mars’ın tutulmaya güzel etkileşimi, yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızdan gelebilecek olan desteklerin yanı sıra imza gerektiren konulara ve dijital işler de işaret edebilir. Tüm iletişim kanallarınız aktif bir şekilde işlerken Merkür gerilemesiyle her şeye çok daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir.

6 Mayıs’ta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter, Boğa burcuna geçip 26 Mayıs 2024’e kadar burada seyahat edecek. Burcunuzda seyahat eden Jüpiter, yeni başlangıçlar yapmanız için ve ikili ilişkilerde karşınıza türlü fırsatlar çıkaracaktır. Hayata artık daha iyimser bir pencereden bakabilirsiniz, kazancınızda gözle görülür bir artış yaşayabilir, din ve felsefe gibi konulara ilgi duymaya başlayabilirsiniz.



Gizli kalmış yeteneklerinizi geliştirebilir, bunları paraya çevirebilirsiniz.

Atacağınız her adımda destek bulmanız çok daha kolaylaşacak, girişimlerinizin çoğu başarısızlıkla sonuçlanmayacaktır. Yeteneklerinizi ortaya çıkarabilmeniz için çeşitli olanaklarla karşılaşabilirsiniz. Lüksünüze de daha düşkün olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili doğal bir koruma çemberi içinde olacak, olası sağlık problemlerinize daha kolay çözüm bulabileceksiniz. Bu dönem gizli kalmış yeteneklerinizi geliştirebilir, bunları paraya çevirebilirsiniz.

19 Mayıs’ta 28 derece Boğa burcundaki yeniayla gündeminizde yeni başlangıçlar, somut adımlar, maddi kazançlar, iyi sağlık, büyümüş işler olacak. Bitirilmesi gereken iş ve ilişkileri bitirip yenilere doğru yol almanız için gökyüzü size destekleyecek. Kendinizi geliştirecek, kendinize yatırım yapacak, kişisel hedef ve isteklerinize odaklanacak ve bunları yaparken rahatlıkla destek bulabileceksiniz.

Aşırı eleştirel olmaktan, sınırları zorlayıcı ifadelerden kaçının.

21 Mayıs haftasında Mars’la Plüton arasında gergin bir görünüm olacak. Yola çıkacaksanız lütfen aracınızın kontrollerini yaptırın, ufak sorunlar tadınızı kaçırabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle ve yakın çevrenizle sözlü iletişimde agresif, aşırı eleştirel, despot, sınırları zorlayıcı ifadelerden kaçının.



Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızla gerginlikler yaşanabilir. Bilgi, iletişim ve seyahatlerle ilgili konularda sorunlar olabilir, fikirlerinizi ifade etmek için çok daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir.

Boğa Haziran 2023: Bazı arkadaşlarınız hayal kırıklığı yaşatabilir

4 Haziran’da 13 derece Yay burcunda bir dolunay meydana gelecek.

Ödemeler, borçlar, eşinizin veya ortağınızın finansal durumu, harcamalarınız, primler, burslar, nafaka, miras gibi konularda önemli gelişmeler kapıda. Birtakım finansal meselelerin sonuna gelebilir, belki bir borcu yapılandırabilirsiniz.



Maddi açıdan önünüzü görmek zorlaşabilir.

Bazılarınız yatırımla ilgili somut adımlar atmak isteyebilir. Kredi çekeceksiniz abartmadan, ihtiyacınız olan kadarını çekin. Burs, sponsorluk veya maddi kaynak arayışı içindeyseniz bu dolunay zamanı bu konuları tamamlamak için harekete geçebilirsiniz.

18 Haziran’da 26 derece İkizler burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. Kişisel kazançlarınızı ilgilendiren bu yeniay zamanı maddi açıdan önünüzü görmek zorlaşabilir ve kendinizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz.



İş hayatınızdan kazandığınız para veya prim hesaplamalarınızda hatalar meydana gelebilir. Bu dönem dostlarınızdan beklentilerinizi düşürmekte de fayda var. Hatta bazı arkadaşlarınız hayal kırıklığı yaşatabilir. Dostlarınızla finansal ilişkiler kurmamanız iyi olur.

Boğa Temmuz 2023: Yeni bir dil öğrenmenin tam zamanı

3 Temmuz’da 11 derece Oğlak burcunda Merkür etkili dolunay yaşanacak.

Bu dolunaya Boğa burcunda seyahat eden Jüpiter’den güzel bir destek var. 9’uncu evinizde gerçekleşecek olan bu dolunay, hukuk, eğitim, iletişim ve akrabalarla ilgili konularda bir tamamlanma, bir bitiş getirebilir. İşin içinde Merkür olduğundan bir sürü yeni bilgiye erişebileceksiniz hatta bazılarınız yeni eğitimlere başlayabilecek. Belki de yeni bir dil öğrenmenin tam zamanıdır... Bu dönem sınavlar da başarıyla geçecektir. Öte yandan ticari veya hukuki anlamda size fayda sağlayan bilgilere ulaşabilirsiniz. Jüpiter’in de desteğiyle geleceğe yönelik planlar yapabilir, yolculuklara çıkabilir. Her türlü anlaşma, sözleşme için de uygun bir dönem… Farklı inanç veya kültürlerden yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işlerinizde de fırsatlar var.

Farklı fikirlere kapalı olmayın.

17 Temmuz’da 24 derece Yengeç burcundaki yeniaya Plüton’un sert, Balık burcundaki Neptün’ünse güzel bir etkileşimi olacak. Aklınıza yeni fikirler gelebilir. Belki yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Plüton’un sert etkileşimiyle bu dönem aklınızdakileri aktarırken sert davranmayın, farklı fikirlere kapalı olmayın. Zihinsel olarak yorgun, yoğun, hatta biraz inatçı ve takıntılı olabilirsiniz.



Seyahatlere çıkarken veya araba kullanırken dikkatli olun.

Seyahatlere çıkarken veya araba kullanırken dikkatli olun. Hem eşyanız kaybolmasın hem de dikkatiniz dağılmasın! Neptün’ün etkisiyle dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan manevi anlamda güzel destekler görebilirsiniz, yanınızda olduklarını bilmek size güven verebilir. Arkadaşlarınızla beraber yaratıcı işlere yönelebileceğiniz gibi birlikte seyahatlere çıkabilirsiniz.

23 Temmuz’la 4 Eylül arası Venüs Aslan burcunda geri hareket edecek. Odağınızda ev, yuva, aile ve gayrimenkul konuları var. Ev almak istiyorsanız veya taşınmak istiyorsanız bu dönem fiyat-değer arasındaki dengeyi ölçmekte zorlanabilirsiniz. Ama sıkı pazarlık yaparak uygun fiyata ev alabilirsiniz. Evinizi dekore etmek isterseniz sonuçtan memnun kalmayabilirsiniz. Veya ustalarla ilişkinizi yönetmek çok kolay olmayabilir.

Boğa Ağustos 2023: Eski sevgililerden haber alabilirsiniz

1 Ağustos’ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya Boğa burcundaki Jüpiter’in sert bir etkileşimi olacak.

İşiniz, kariyeriniz ve toplumsal imajınız bu dolunayın ana konusu... İşinizle ilgili bir süredir uğraştığınız konuları tamamlamayabilirsiniz. İş arayışınız bu dolunayla bu sona erebilir. Atacağınız adımlarla dikkat çekeceksiniz. Jüpiter’in sert etkileşimiyle zaman zaman abartılı ve coşkulu davranışlar gösterebilirsiniz. Özellikle kariyerinizi ilgilendiren konularda olumsuzlukları abartmayın. Yurtdışı bağlantılı işler ve projeler de gündeme gelebilir.

Sonradan pişman olacağınız yatırımlar yapmayın, dikkatli düşünün!

16 Ağustos’ta 23 derece Aslan burcundaki yeniaya Boğa burcunda seyahat eden Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak. Bu yeniayın konusu, ev, yuva, aile, yerleşim, gayrimenkul ve alım-satım. Evinizi değiştirebilir veya ev almak için kolları sıvayabilirsiniz. Uranüs’ün sert etkileşimiyle ani çıkışlarda bulunup ev hayatınızda huzursuzluklar da yaratabilirsiniz. Bu dönem epey elektrik yüklenebilirsiniz, topraklanmayı ihmal etmeyin! Ev içinde kazalar ve elektronik aletlerde sorunlar da söz konusu! Tahammülünüz azabilir, isyankâr olmaya eğilimlisiniz.

Size iyi gelmeyen bir ilişkinizi bitirebilirsiniz.

23 Ağustos-15 Eylül arası Merkür Başak burcunda geri hareket edecek. Hem özel hayatınız hem de çocuklarla iletişimde sorunlar, gecikmeler yaşanabilir. Bu dönem eski sevgililerden mesajlar, haberler alabilirsiniz. Öte yandan sonradan pişman olacağınız yatırımlar yapmayın, dikkatli düşünün!

31 Ağustos’ta 7 derece Balık burcunda Satürnyen bir dolunay meydana gelecek. Bu, biraz sert bir dolunay! Çünkü Satürn’ün olduğu yere hem bir çeki düzen vermek hem de sorumluluk almak gerekir, üstelik kısıtlanma durumu da cabası... Odak noktanız dostlarınız olacak, arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, sosyal çevrenize yardım etmeniz gereken koşullar oluşabilir.

Yalnız bu dolunay sürecinde enerjinizi bitiren ve size iyi gelmeyen bir sosyal ilişkinizi de bitirebilirsiniz. Bir arkadaşınız bir konuda size destek olmayabilir veya sizi engelleyebilir. Sosyal yaşamınıza çeki düzen vermeniz gerekebilir.

Boğa Eylül 2023: Borsa konusunda işin uzmanına danışın

15 Eylül’de 21 derece Başak burcunda bir yeniay meydana gelecek.

Bu yeniaya Neptün’ün sert, Uranüs ve Plüton’unsa destekleyici etkileşimleri olacak. Bu yeniay aşk, çocuklar, yaratıcılık, spekülatif kazançlar, hobiler ve yaratıcılığı ilgilendiren bölgede gerçekleşecek; bu konularda mükemmeliyetçi olabilirsiniz.



Sizi kısıtlayan koşullardan kurtulacak, konfor alanınızın dışına çıkabileceksiniz.

Ancak Neptün’den dolayı sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilir, özel hayatınız veya sosyal çevrenizle ilgili gerçekleri göremeyebilir, aldanabilir, hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu dönem riskli yatırımlara, borsa gibi alanlara işin uzmanına danışmadan, kafanıza göre adım atmayın. Diğer yandan oldukça yaratıcı olacağınız, sizi kısıtlayan koşullardan kurtulacağınız, rutininin hatta konfor alanınızın dışına çıkabileceğiniz ve bunu yaparken mutlu olacağınız bir süreç.Teknoloji ve dijital işler gündeme gelebilir. Güçlü yurtdışı bağlantıları kurabilir; eğitim, yayıncılık, reklam, pazarlama ve akademik konularda da güçlü destekler alabilirsiniz.

29 Eylül’de 6 derece Koç burcunda dolunayda biraz yalnız kalıp kafanızı dinlemek isteyeceksiniz. Bu dönem terapi almak, ruhsal açıdan sizi yoran konuların üstüne gidip çözmek için uygun. Cesaretle adımlar atabileceksiniz. Bu arada kulağınıza gelen her dedikoduya aldırmayın. Sağlık açısından başınıza ve gözlerinize dikkat!

Boğa Ekim 2023: İnatçılık, değişime kapalılık sizi zor duruma sokabilir

14 Ekim’de 21 derece Terazi burcundaki Merküryen Güneş tutulmasına Plüton’un sert bir açısı var.

Günlük koşturmacalarınız artabilir. Beslenme ve spor düzeninize, belinize ve boşaltım organlarınıza dikkat edin! İşin içinde Merkür olduğundan, işle ilgili eğitimler, araştırmalar, seyahatler, anlaşmalar, yeni projeler gündemde…



İş ortamınızda büyük değişimler olabilir, görev tanımınız, iş yeriniz değişebilir.

Yalnız Plüton’un sert etkileşimiyle yurtdışı bağlantılı iş ve projeler, akademik eğitimler, hukuki konular, uzak akrabalarla ilişkilerde krizler meydana gelebilir. İş bitirici olmaya çalışırken acımasız olmayın. Günlük rutininizde, alışkanlıklarınızda, iş ortamınızda önemli değişiklikler meydana gelebilir; görev tanımınız veya iş yeriniz değişebilir.

28 Ekim’de 5 derece Boğa burcunda Mars ve Jüpiter’in karşı karşıya olacağı bir Ay tutulması var. İnatçılık, değişime kapalılık sizi zor bir duruma sokabilir. İlişki yönetiminin önem kazanacağı, bu alanda ciddi krizlerin gündeme gelebileceği bir tutulma bu...



Enerjinizi doğru kullanmalı, öfkenize yenik düşmemelisiniz. İlişkiler ve ortaklıklarda abartılı davranışlar sergileyebilir, ufacık bir meseleyi büyütebilirsiniz. Denetimsiz para harcamayın. Kaza, çarpma ve düşmelere dikkat, spora gidiyorsanız kaslarınızı ve eklemlerinizi çok fazla zorlamayın.

Boğa Kasım 2023: Evrende her şey size karşıymış gibi hissedebilirsiniz

13 Kasım’da 20 derece Akrep burcunda Mars/ Uranüs’ün etkin olacağı yeniaya Balık burcundaki Neptün’den güzel bir destek var.

İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, iş birlikleri ve sözleşmeler etki altında... Yalnız bu konularda tahammülünüz az olabilir, fevri çıkışlarda bulunabilirsiniz. Aceleci davranmaktan kaynaklı çarpma ve düşmeler yaşayabilirsiniz. Anlaşmalar bozulabilir, iş birliklerini yönetmek kolay olmayabilir.



Para nedeniyle kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin.

Evrende her şey sanki size karşıymış gibi hissedebilirsiniz. Sık sık, isyan edebileceğiniz durumlar yaşanabilir. Ancak Neptün’ün güzel desteğiyle dostlarınızdan manevi anlamda destek görebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla ortaklaşa işlere girişmenin planlarını yapabilirsiniz.

27 Kasım’da 4 derece İkizler burcunda Mars etkili dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün sert bir açısı olacak. Maddi konularda sizi strese sokacak gelişmeler olabilir, ekstra para harcamanız gerekebilir, kullandığınız iletişim aletleri birden bozulabilir ve yenisini almak zorunda kalabilirsiniz.



Satürn’ün sert etkileşimiyle dostlarınızla ilişkileriniz sınavdan geçebilir.

Para nedeniyle kimsenin kalbini kırmayın. Kredi çekmek ya da yatırım yapmaktan kaçının. Satürn’ün sert etkileşimiyle dostlarınızla ilişkileriniz sınavdan geçebilir. Sosyal anlamda kendinize çeki düzen vermeniz gerekebilir. Kefil olmak, borç vermek için de pek uygun değil.

Boğa Aralık 2023: Maddi konularda önünüzü göremeyebilirsiniz

12 Aralık’ta Merkür’ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek. Eğitim, seyahat, resmi işler ve sınavlarda gecikmeler ve hatalarla uğraşmanız gerekebilir.

13 Aralık’ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. Gündeminizde başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, burs ve sigorta primleri gibi konular olacak.



Seyahatler gündeme gelebilir, yeni eğitimlere katılabilirsiniz.

Bu alanlarda yeni adımlar atabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Neptün’ün sert etkileşimiyle maddi konularda önünüzü göremeyebilirsiniz, kandırılmaya açık bir dönemde olabilirsiniz. Dostlarınız sizi hayal kırıklığına uğratabilir, kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.

27 Aralık’ta 4 derece Yengeç burcunda dolunayı Balık burcundaki Satürn destek verecek. Bir süredir aklınızda olan önemli fikirleri, projeleri hayata geçirmek adına adımlar atabilirsiniz. Tüm iletişim araçlarını aktif olarak kullanacaksınız. Seyahatler gündeme gelebilir, pek çok yeni şey öğrenebilir, eğitimlere katılabilirsiniz.



İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER 2023

Satürn’ün desteğiyle projelerinizi hayata geçirirken arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Öte yandan yakın çevrenizi düzene sokabilir, ilişkilerinizi gözden geçirebilir, dostlarınızla yakınlığınızı yeniden düzenleyebilirsiniz. Yayıncılık, eğitim, satış, pazarlama gibi alanlarda güzel destekler bulabilirsiniz.

Bu yıl çok çalışacak ve bol bol sorumluluk alacaksınız.

Şubat sonundaki yeniay iş kurmak, mevcut işinizi büyütmek, yatırım yapmak için sizlere harika fırsatlar sunacak.

Önümüzdeki dönemin en önemli sınavıysa mesleki anlamda gerçekçi hayaller kurmak olacak. Mart ayında köklü değişiklikler sizi bekliyor; evlenebilir, okuduğunuz bölümü, işinizi ya da yaşadığınız ülkeyi değiştirebilirsiniz.

Nisanda hayalini kurduğunuz konularla ilgili fırsatlar, ödüller, primler kapıda. Siyasete atılmak isteyenlerin de yolu açılabilir. Sonbaharla birlikte sosyal hayatınız canlanıyor, gönül işlerinde trafik hızlanıyor. Ancak yılın son günlerinde sizi ilişkiler, ortaklıklar ve kariyer konusunda büyük bir sınav bekliyor.

Bu sınavı verebilmenin tek yoluysa sakin kalabilmek. Bu konular dikkatli yönetilmezse birtakım kayıplar verebilirsiniz. Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…İşlerinizi büyütmek için adım atabilirsiniz

İkizler Ocak 2023:Yurtdışı tatil planları yapabilirsiniz

7 Ocak’ta Yengeç burcunda Merkür etkili bir dolunay meydana gelecek.

Gündeminizde para ve değer duygusu olacak. Maddi konularda kafanız karışabilir; karar vermekte zorlanabilir, hesap hataları yapmaya eğilimli olabilirsiniz, aklınız ve duygularınız arasında kalabilirsiniz. Mecbur değilseniz belki de en sağlıklısı hemen bir karar vermemektir. Güvenmediğiniz noktalardan alışveriş yapmayın. Harcamalar, vergi ve bankacılık işlemlerinde sorunlarla uğraşmanız gerekebilir...

Bu dönem kimlerle nasıl bir iletişim içinde olduğunuza da dikkat! Kendinizi değersiz hissettirecek kişilerle iletişimizi azaltmanız da faydanıza olur. Bu dolunaya Neptün’ün güzel bir desteği de olacak. Kariyer konusunda daha yaratıcı ve ilham dolu olacağınız günlerdesiniz... Özellikle sezgileriniz iş hayatınızda size yol gösterecektir. Patronlarınızla daha uyumlu bir ilişki kurup iş bitirici görünebilirsiniz de...

Dolunayda kariyer konusunda yaratıcı ve ilham dolu olabilirsiniz.

21 Ocak’ta 1 derece Kova burcunda yeniay meydana gelecek. Yurtdışıyla ilgili önemli konular gündeme gelebilir, tatil planları yapabilirsiniz. Veya satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, medya alanlarında yeni başlangıçlar ve iş olanaklarıyla karşılaşabilirsiniz.

Bu konularda sorumluluklarınız artabilir, yorulabilirsiniz ama günün sonunda işler tam da istediğiniz gibi gidecektir. Hukuki birtakım meselelerde de destek bulabilir, bağlantılar kurabilirsiniz. Veya bu hayattaki varlığınızı çok derin bir şekilde sorgulayabilir, bu konularda araştırmalar yapabilir, seminerlere katılabilirsiniz.

İkizler Şubat 2023: İş kurmak için ideal bir dönem

5 Şubat’ta Aslan burcundaki dolunaya Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak.

Eğitim, kardeşler, yakın çevreniz, seyahatler, komşuluk ilişkileri, kuzenler, dijital işler, e-ticaret ve yayıncılıkla ilgili konular odak noktanız haline gelebilir. Bu alanlarda son 2 haftadır gündeminiz olan konular için tamamlama ve toparlama zamanı...

Yalnız Uranüs’ün sert etkileşimi nedeniyle yakın çevrenize karşı tahammülünüz azalabilir, insanları idare etmekte zorlanabilirsiniz. Kullandığınız iletişim gereçlerinde beklenmedik arızaların ortaya çıkması da mümkün. Seyahate çıkacaklar da her şeyi 2 kez kontrol etmeli.

20 Şubat’taki yeniayla odağınız iş ve kariyerle ilgili konulara kayacak.

Bu dönem kardeş veya komşularınıza karşı isyankâr davranışlar sergileyebilirsiniz. İnternet ya da e-ticaret siteniz varsa güncelleme ve güvenlik işleriyle ilgilenmeniz gerekebilir.

20 Şubat’ta Balık burcundaki yeniayla odağınız iş ve kariyere kayacak. Yeni bir işe başvurmak, iş kurmak, işlerinizi büyütmek, yöneticilerinizi etkilemek ve yatırım yapmak için uygun bir dönem. Kariyerinizde hayal gücünüzü oldukça etkin bir şekilde kullanabileceksiniz. Dikkat etmeniz gereken tek konu dağılmamak, zihninizi doğru bir şekilde organize etmek.

İkizler Mart 2023: Evliliğinizin sorumluluğunu alabilirsiniz

7 Mart’ta 16 derece Başak burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya Uranüs’ün desteği, Mars’ın sert bir etkileşimi olacak. Gündeminizde ev, ailevi ilişkiler ve gayrimenkul olacaktır.

Uranüs’ün etkisiyle sürpriz destekler alabilirsiniz. Aniden bir yerlere kaçmak, kendinizi daha özgür hissetmek isteyebilirsiniz. Yalnız Mars etkisiyle biraz sinirli ve aceleci davranabilirsiniz. Biraz sakinleşip olayları dışarıdan bakmak size iyi gelebilir. Aile içinde tartışma veya anlaşmazlıklar oluşabilir. Taşınıyorsanız eşyalarınızı daha korunaklı şekilde sarıp sarmalayın. Bu dönem çarpmalara, düşmelere, yanıklara ve kesiklere de dikkat! Sakarlıklar peşinizi bırakmayabilir.

Önümüzdeki 1 yılın sınavı, mesleki anlamda gerçekçi hayaller kurmak olacak.

7 Mart’ta bir de ‘karmanın lordu’, öğretici, büyütücü, ‘sıkıştırıcı’ gezegen Satürn Balık burcunda yolculuğa başlayacak, 25 Mayıs 2025’e kadar da burada seyahat edecek. Bu süreçte işinizle ilgili bir dizi yeni şey öğreneceksiniz. Aslında bu dönemin en önemli sınavı mesleki anlamda gerçekçi hayaller kurmak, olmayacak ideallerin peşinde sürüklenmemek olacak! Sorumluluklarınız artıyor, yöneticilerinizi memnun etmekse pek kolay değil.

Belki de mesleki anlamda ustalaşacağınız alana karar vermeniz gerekebilir. Ancak kariyerde yükseliş çok hızlı olmayabilir, olsa bile bir ton sorumlulukla gelebilir. Umarım olmaz ama en kötü senaryoda iş arama sürecine girebilir ya da kendi işinizi kurup sorumluluklar yüklenebilirsiniz. Bu dönem başarı, çok ama çok çalışmanın ardından, belki gelir. Yaptıklarınızdan çok yapamadıklarınız göze batar. İşinizde başkalarının iyiliği için çalışırken nankörlükle karşılaşabilirsiniz. Bir diğer ihtimal de evliliğin sorumluluğunu almak olabilir.

Hayata bakışınız ve yaşam felsefenizde çok büyük değişimler meydana gelebilir.

21 Mart’ta da 0 derece Koç burcunda Merküryen bir yeniay var. Sosyal çevrenizle ve arkadaşlarınızla bilgi ve iletişim konularında stresli olaylar yaşanabilir. Kimseyi kırmayın. Zira dürtüsel ve ani çıkışlar, bazen istemediğiniz şeyleri söylemenize neden olabilir. Bu dönem arkadaşlarınız hakkında hiç duymadığınız bilgiler edinebilirsiniz. Kendinizi dostlarınıza tavsiyeler verirken bulabilir; arkadaşlarınızla birkaç günlük kısa bir seyahate çıkabilir ya da eğitimlere katılabilirsiniz.

23 Mart’ta da Plüton Kova burcunda geçip 9 Mart 2043’e kadar burada seyahat edecek. Plüton; astrolojik anlamda en yavaş hareket eden gezegendir, bir burçta ortalama 18-23 sene kalır. Plüton yavaş hareket ettiğinden, etkileri de zamanla ortaya çıkar. Genel olarak yeni bir sistem kuran, güç kazandıran Plüton 9’uncu evinize girecek. Bu süreçte hayata bakışınızda ve yaşam felsefenizde çok büyük değişimler meydana gelebilir. Bazılarınız ülke değiştirirken bazılarınız yayıncılık, medya gibi alanlara geçebilir. Öğrenciyseniz okuduğunuz bölümü değiştirmek, başka bir alanda uzmanlaşmak isteyebilirsiniz. Ancak bu dönem hukuki konularda çok daha dikkatli davranmalısınız. Hayattaki varoluşunuzu derinden sorgulayacağınız, cevaplar arayacağınız bir yolculuk bekliyor sizi.

İkizler Nisan 2023: İşten kazandığınız para artabilir

6 Nisan’da 16 derece Terazi burcunda Jüpiter etkili bir dolunay yaşanacak. Gündeminizi aşk hayatınız, hobileriniz ve yatırımlarınız meşgul edecek.

Bu alanlardaki uğraşlarınızı tamamlama zamanı... Hayattan daha fazla keyif almak isteyeceğiniz, mutlu olmak için kendinize zaman ayırabileceğiniz bir dolunay bu...

Yaratıcı işlerle ilgilenebilir, borsa gibi alanlara yatırımlar yapabilirsiniz. Çocuklarınızla yakından ilgilenebilir veya çocuk sahibi olmak için adımlar atabilirsiniz. Dostlarınıza destek olmanız da gerekebilir. Ama Jüpiter etkisi sosyal ilişkilerde abartılı hallere işaret ediyor. Çok fazla sosyalleşmek isteyebilir, aynı anda birden çok kişiye söz verebilirsiniz. Yatırım konularında da abartılı hareket etmemeye çalışın.

20 Nisan’daki tutulmayla iki arkadaşınızın arasında kalabilirsiniz.

20 Nisan’da 29 derece Koç burcunda Jüpiteryen bir Güneş tutulması yaşanacak. Bu tutulma derece itibariyle çok kritik. Çünkü 29 derece arada kalma ve sıkışma anlamına gelir. Belki bu tutulmayla iki arkadaşınızın ya da sosyal ilişkilerde iki konunun arasında kalabilirsiniz. Elbette işin içinde Jüpiter olması birtakım fırsat ve şansları da beraberinde getirecektir. Arkadaşlarınızla ortak para kazanabileceğiniz durumlar oluşabilir.

11’inci evinizdeki bu tutulma sayesinde son dönemde hayalini kurduğunuz konuyla ilgili harika fırsatlar elde edebilirsiniz. Bazılarınız ödüller, bazılarınız işinde yüksek primler alabilir. İş hayatından kazandığınız para artabilir. Dostlarınızdan büyük destekler görebilirsiniz. Ya da dernek ve kulüplerde, topluma fayda sağlayacak önemli projelerde yer alabilirsiniz. Siyasete atılmak gibi bir hedefiniz varsa tutulma bunun yolunu da açabilir.

21 Nisan’la 15 Mayıs arası Merkür Boğa burcunda geri hareket edecek. Her duyduğunuza inanmayın, yanlış bilgi-bilgilendirilmeden dolayı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu dönem finansal konularda önemli kararlar almak, yatırım yapmak için de uygun değil.

İkizler Mayıs 2023: Meditasyona zaman ayırabilirsiniz

5 Mayıs’ta 14 derece Akrep burcunda bir Ay tutulması yaşanacak. Bu tutulmaya geri hareketteki Merkür’ün sert bir etkileşimi, Yengeç burcundaki Mars’ın desteği olacak.

Hem sağlık hem de iş konularında kriz yönetmeniz gereken birtakım koşullar oluşabilir. Üreme organları, yumurtalıklar, genital bölge veya bağırsaklarınız hassaslaşabilir. İş temponuz artabilir, sürekli bir şeyleri yetiştirme telaşı yaşayabilirsiniz.

Bu dönem kulağınıza çalınan dedikoduların aslı astarı olmayabilir, kaynağını doğrulamadan harekete geçmeyin. Planlarınızı, fikirlerinizi, projelerinizi gizli tutun, ulu orta her yerde anlatmayın. İş ortamınızda kendinizi iyi ifade edemeyeceğinizi düşündüğünüz hiçbir iletişim karmaşasına girmeyin. Mars’ın güzel desteğiyle gelirlerinizi arttırabilir, para kazanabileceğiniz projeler için harekete geçebilirsiniz.

16 Mayıs’ta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Boğa burcuna geçip 26 Mayıs 2024’e kadar bu burçta seyahat edecek. 12’nci evinize giren Jüpiter; sizleri dedikodulardan, düşmanlardan koruyacak. Olgunlaşma ve büyüme sürecine giriyorsunuz. Ruhsal çalışmalara, meditasyona, ruhunuza iyi gelecek aktivitelere zaman ayırabilirsiniz. Jüpiter hayatınızın çok görünür bir tarafında değil, bu yüzden deneyimleriniz fiziksel dünyayla ilişkili olmayacak. İçe kapanıp yaratıcı çalışmalar yapabilirsiniz. Hayata daha huzurlu bir pencereden ve çok daha pozitif bakmaya başlayacaksınız. Yalnızlık ihtiyacınız artsa bile bunu zorunluluk veya depresyon nedeniyle değil, hoşunuza gideceğinden yapacaksınız. Korku ve endişelerinizden uzaklaşmak, sıyrılmak için harika bir dönem.

Bir rahatsızlığınız varsa buna çare bulabilirsiniz.

19 Mayıs’ta 28 derece Boğa burcunda bir yeniay meydana gelecek. Uyku düzeninizde birtakım değişiklikler olabilir. Kendinizi hem sağlık hem de manevi açıdan rahatlatmanın farklı yollarını arayabilirsiniz. Belki de para kazanabileceğiniz fikirler aklınıza gelecek ama bu dönem bu fikirleri olgunlaştırma, ön hazırlıklarını yapma dönemi... Bir rahatsızlığınız varsa buna çare de bulabilirsiniz.

1 Mayıs haftasında Mars’la Plüton arasında gergin bir görünüm var. Finansal konular hayatınızın stres kaynağı haline gelebilir. Beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir. Mesela evdeki büyük bir elektronik bozulabilir ya da sürpriz bir ödeme yapmanız gerekebilir. Başkalarına ait paralar, miras, kredi, zorunlu ödemeler gibi konularda daha fazla çaba sarf etmeniz de olası. Para veya eşyaya ilişkin kimseyle takışmamanızı tavsiye edebilirim.

İkizler Haziran 2023: Size fayda sağlayacak imzalar atabilirsiniz

4 Haziran’da 13 derece Yay burcundaki dolunayda odağınız ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, iş birlikleri, sözleşmeler ve danışmanlık gibi konular olacak.

Bu alanlarda uğraştığınız işleri toparlama, düzene koyma zamanı... Partneriniz veya ortağınızla birlikte projeler üretebilirsiniz. Yeni anlaşmalar, iş birlikleri gündeme gelebilir. Size fayda sağlayacak imzalar atabilirsiniz. Kişisel anlamda farkındalık kazanacağınız danışmanlıklar alabilirsiniz. Bu dolunayda sizi temsil etmesi için birine vekalet verebilirsiniz.

18 Haziran’daki yeniayda önünüzü görmek zorlaşabilir, risk almamaya çalışın.

18 Haziran’da 26 derece İkizler burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir açısı olacak. Hayatınıza yenilik katmak, projelerinizi hayata geçirmek, eğitimlere başlamak, bedensel değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.

Yalnız Neptün’ün etkisiyle önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz, kafanız karışabilir. Özelikle işle ilgili konularda güvenli adımlar atmak, objektif kararlar almak kolay olmayabilir. Bu yüzden risk almamaya çalışın. Zehirlenme ihtimaline karşı yediklerinize, içtiklerinize de dikkat!.

İkizler Temmuz 2023: Kendinize yeni kazanç yolları yaratıyorsunuz

3 Temmuz’da 11 derece Oğlak burcunda Merkür etkili bir dolunay var. Bu dolunayı Boğa burcunda seyahat eden Jüpiter destekleyecek.

Başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, ödemeler gibi konular hayatınızda daha görünür hale gelecek. Kredi almak için uğraşabilir, fon alım-satım veya banka işleriyle ilgilenebilirsiniz. Gelirlerinizi arttırmaya, borçlarla uğraşmaya, ödemelere daha fazla vakit ayırmanız da mümkün.

Maddi konularda iletişim, evrak, hesap hataları çıkabilir. Belki de kendinize yeni kazanç yolları yaratmaya çalışacaksınız. Yalnız duygularınızla aklınız arasında gidip gelebilirsiniz. Duygusal kararlar almamak en doğrusu... Belki mantıklı riskler almakla mevcut koşulları korumak arasında kalabilirsiniz. Jüpiter’in güzel desteğiyle ruhsal açıdan faydalı konulara yönelebilir; yurtdışı, eğitim ve ticarete ilişkin destekler bulabilirsiniz.

İş konusunda güzel destekler alacaksınız, yeni olanaklarla karşılaşabilirsiniz.

17 Temmuz’da 24 derece Yengeç burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya Plüton’un sert, Balık burcundaki Neptün’ün güzel bir etkileşimi olacak. Odak noktanız yine para... Plüton’un etkisiyle parayla ilişkinize yeni bir yön verebilirsiniz. Yeni kazanç yolları yaratmaya çalışabilirsiniz. Maddi konularda takıntılı ve baskıcı davranmamayı öğrenmeniz gerekebilir. Paranızı sağlıkla ilgili konulara harcayabilirsiniz. Neptün’ün desteğiyle kariyerinizde hem çok yaratıcı hem de daha kabullenici bir hale ulaşabilirsiniz. İş konusunda da çok güzel destekler alacaksınız, hatta yeni bir iş olanağıyla karşılaşabilirsiniz.

23 Temmuz’la 4 Eylül arası Venüs Aslan burcunda geri harekette olacak. Yakın çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz bir dönem bu... Pazarlama, satış gibi konulardan verim alamayabilirsiniz. Keyif için çıkacağınız seyahatlerden veya alacağınız eğitimlerden umduğunuzu bulamayabilirsiniz. İşiniz reklam, yazarlık, satış veya pazarlamaysa hem geliriniz hem de yaratıcılığınız azalabilir.

İkizler Ağustos 2023: Eğitim alanında işler istediğiniz gibi gidecek

1 Ağustos’ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya Boğa burcundaki Jüpiter’in sert bir açısı olacak.

Eğitim, hukuk, yayıncılık, yurtdışı işleri, akrabalık ilişkileri, inanç, hayatın anlamı ve bilgelik gerektiren konulara odaklanacaksınız. Bu alanlardaki uğraşlarınızı toparlama ya da sonlandırma zamanı olabilir. Hayatı sorguladığınız bir dolunay bu... Yurtdışı bağlantılı konularda önemli gündemleriniz de olabilir.

Jüpiter’in sert etkisi sebebiyle psikolojik arayışlarınızda kimden, nasıl destek aldığınıza dikkat edin. İşinin uzmanı kişilerle görüşün. Hayatınızda eskiyle yeni arasında bir çekişme yaşayabilirsiniz. Bu bir tavır ya da alışkanlık olabilir. Belki de bu dolunay size eski kalıpları arkanızda bırakmanız ve değişmeniz gerektiğini işaret edecektir. Öte yandan yurtdışı, ticaret, eğitim gibi konularda ilk etapta zorlansanız bile günün sonunda işler istediğiniz gibi gidecektir.

23 Ağustos-15 Eylül arası taşınmak için uygun değil; eşyalarınız kaybolabilir.

16 Ağustos’ta 23 derece Aslan burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya Boğa burcunda seyahat eden Uranüs’ün sert bir açısı olacak. Eğitim, kardeşler, yakın çevre, seyahatler, komşular, kuzenler gündeminizde...Seyahatler organize edebilir, internet üzerinden bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Bu dönem finansal bir kaygı duymadan, ruhunuza iyi gelecek konulara odaklanın. Belki de hayata bakışınızı değiştirecek bir eğitime katılabilirsiniz. Dijital iş ve projelerinizde artış olabilir. Kendi kimliğinizin farkına varacağınız, güçlü görünmek isteyeceğiniz bir yeniay bekliyor sizi.

23 Ağustos-15 Eylül arasında Merkür Başak burcunda geri hareket edecek. Ev içi elektronik aletlerde sorunlar, aile içinde karar almaya çalışırken stresli durumlar oluşabilir. Taşınmak veya yer değiştirmek için de uygun bir zaman değil; eşyalarınız kırılabilir veya kaybolabilir.

31 Ağustos’ta 7 derece Balık burcunda Satürnyen bir dolunay oluşacak. Bu biraz sert bir dolunay. Çünkü Satürn’ün olduğu yerde bir çeki düzen vermek, sorumluluk almak gerekir ve bir kısıtlanma durumu vardır. İş ve kariyerinize ilişkin konularda daha duyarlı ve yaratıcı olmanız beklenebilir. İşte sorumluluklarınız artarken biraz kendinize çeki düzen vermeniz gerekebilir. Kariyer açısından kendinizi çok rahat hissetmeyebilirsiniz ama üstünüze düşeni tam anlamıyla yaptığınız zaman takdiri de toplayabilirsiniz.

İkizler Eylül 2023: Tadilat ya da taşınma gündemde

15 Eylül’de 21 derece Başak burcundaki yeniaya Neptün’ün sert, Uranüs ve Plüton’un destekleyici etkisi olacak.

Bu yeniay, ev, yuva, aile, yerleşim, kökler, gayrimenkul, toprak, arsa, arabayı sembolize eden bir alanda gerçekleşecek. Taşınmak, yer değiştirmek, evde tadilat gibi konular gündeme gelebilir.

Bu yeniayda yatırım yapmak için koşullar gayet uygun görünüyor.

Neptün’ün sert etkisinden dolayı işle ilgili konularda önemli kararlar veya risk almak için uygun olmayabilir. Zira hiçbir şey netleşmeyebilir, kafanız karışabilir. Yalnız bu yeniayda yatırım yapmak için koşullar gayet uygun görünüyor. Ya da kaynak arayışı içindeyseniz, sponsorluk, burs gibi güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

29 Eylül’de 6 derece Koç burcundaki dolunayın odak noktası sosyal ilişkileriniz... Dostlarınızla daha fazla vakit geçirebilir; toplantı, davet ve kutlamalara katılabilirsiniz. Sevdiklerinizi bir araya getirecek organizasyonlar yapabilirsiniz. Bazılarınız üye oldukları derneklerde aktif görevler de alabilir.

İkizler Ekim 2023: Yeni hobiler öğrenebilirsiniz

14 Ekim’de 21 derece Terazi burcundaki Merküryen Güneş tutulmasına Plüton’un Oğlak burcundan sert bir etkileşimi olacak.

Hayattan daha fazla keyif almak isteyecek; size mutluluk veren konulara daha fazla yer açmaya çalışacaksınız. Aşk, meşk, gönül işlerinde yeni adımlar atabilirsiniz.

İşin içinde Merkür olduğundan belki yeni hobiler edinebilir, sevdiğiniz bir konunun eğitimini alabilirsiniz. Borsa ve benzeri yatırım araçlarıyla ilgili yeni şeyler öğrenmeniz de olası. Özel hayatınızda da trafik hızlanıyor; birlikte olduğunuz kişiyle daha çok iletişimde olacaksınız. Hayatınızda kimse yoksa yeni insanlar tanımak isteyeceksiniz. Ama kararsız kalmamaya dikkat edin.

28 Ekim’deki Ay tutulmasında korkular, endişeler, kaygılar artabilir.

Plüton’un sert etkisi sebebiyle krediler, bankalar, ödemeler, vergiler konusunda önemli bir krizi çözmeniz gerekebilir. Üzerinizde finansal bir baskı hissedebilirsiniz. Ya da en iyi senaryoda, borcunuzu yapılandırabilirsiniz. Ama parayla bağlantılı kişilerle aranızda gerginlik çıkmaması iyi olur.

28 Ekim’de 5 derece Boğa burcunda Mars ve Jüpiter’in karşı karşıya olacağı bir Ay tutulması gerçekleşecek. Bu dönem kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz; korku ve kaygılar artabilir. Bu tutulma biraz gergin olacak. Özellikle sağlık, ruhsal durum, iş ortamındaki kişiler, günlük koşturma ve ev hayvanlarıyla ilgili konuları abartabilirsiniz. Bastırmaya çalıştığınız bir öfkeniz olabilir. Belki spor yaparak bu enerjiyi sağaltabilirsiniz. Dikkatsizlik yüzünden oluşabilecek kazalara karşı da aman dikkatli olun. Bu dönem terapiye gitmek, ruhsal açıdan iyi gelecek konulara yönelmek size çok iyi gelebilir. Ticari ya da finansal açıdan risk almak içinse hiç uygun değil.

İkizler Kasım 2023: Yaratıcılığınız artıyor

13 Kasım’da 20 derece Akrep burcunda Mars ve Uranüs’ün etkin olacağı bir yeniay meydana gelecek.

Bu yeniaya Balık burcundaki Neptün’den de güzel destekler var. İş ortamı adeta yangın yeri, bazı değişikliklere gidilebilir. Müşteriler, çalışanlar huzursuz ve gergin olabilir. İsyankâr tavırlar işleri çok daha zorlaştırabilir. Günlük angaryaları yapmak zor gelebilir. Sağlık açısındansa tansiyonunuza dikkat edin.

Her ne kadar koşullar sert ve stresli olsa da Neptün’ün güzel desteği mesleki konularda yaratıcılığınızı arttıracak. Hatta yöneticileriniz size karşı daha anlayışlı davranabilirler. Ama bu anlayışı müşterilerden beklemeyin. Gözden kaçabilecek ufak bir hata maddi kayba neden olabilir.

27 Kasım’daki dolunayda ilişkiler, ortaklıklar ve kariyer konusunda büyük bir sınav verebilirsiniz.

27 Kasım’da 4 derece İkizler burcunda Mars etkili bir dolunay var. Bu dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün sert bir etkileşimi olacak. İlişkiler, ortaklıklar ve kariyer konusunda büyük bir sınav verebilirsiniz. Bu sınavı verebilmenin tek yoluysa sakin ve akışta kalabilmek.

Bu dönem partnerinizden veya ortağınızdan beklediğiniz nezaketi ve anlayışı göremeyebilirsiniz. Hem kariyer hem de ilişkilerde ciddi bir inanç çatışması içine girebilirsiniz, ortak bir zemin yakalamak zorlaşabilir. İlişkiler dikkatli yönetilmezse kayıplar söz konusu olabilir. Artan iş yükünüz ve yönetilmesi gereken işler arasında sıkışıp kalabilirsiniz. Ciddi bir iletişim kriziyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

İkizler Aralık 2023: Muhasebe hatalarına dikkat!

12 Aralık’ta Merkür’ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek.

Kredi kartları, banka, muhasebe, vergi konularında birtakım hata ve gecikmelerle uğraşmanız gerekebilir. Çevrimiçi ödemelerde kişisel veri güvenliğinize çok dikkat edin, şüpheli sitelerden alışverişler yapmayın.

13 Aralık’ta 20 derece Yay burcunda yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir açısı olacak. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilikler; eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın sağlığı, hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler bu yeniayın konusu... Yalnız işin içinde Neptün olduğundan tüm bunlar ve kariyerinizi ilgilendiren diğer konularda kafanız epey karışık olabilir, olayları doğru değerlendirmekte zorlanabilirsiniz.

İlişkiler, ortaklıklar, kariyer alanında önemli kararlar almak için uygun değil.

Mesleki konularda kandırılmamaya özen gösterin ve tüm odağınızı buna verin. İlişkiler, ortaklıklar, kariyer gibi alanlarda önemli kararlar almak, yatırımlar yapmak için uygun bir dönem olmayabilir. Önce bir ortalığın sakinlemesini bekleyin.

27 Aralık’ta 4 derece Yengeç burcundaki dolunayı Balık burcundaki Satürn destekleyecek. Maddi konular bu dolunayın ana teması... Satürn’ün desteğiyle finansal destekler alıp somut ve güvenli adımlar atabileceksiniz. Tabii işin içinde Satürn olduğundan bu dolunay bir yapılanmaya ve sorumluluklara da işaret ediyor. Hem kariyerinizde hem de maddi konularda sorumluluklarınız artabilir. İş kurmak, iş başvurusu yapmak, terfi istemek için bu dönemi değerlendirmenizi öneririm.



YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ 2023

Yılın ilk günlerinde kendinizle kalmak isteyebilirsiniz.

Bu yıl Satürn sizi hayatın anlamı ve bilgelik gerektiren konularda bir dizi deneyime tabii tutacak. Kendinize gerçekçi hedefler koyun. Nisan’da ev, aile, yuvaya ilişkin şanslı olacaksınız.



Belki aradığınız evi bulabileceksiniz. Mayıs’ta Jüpiter sosyal çevrenizi genişletecek, sizi maddi-manevi desteğini göreceğiniz birçok insanla bir araya getirecek. Hedeflerinize ulaşmanız için türlü fırsatlarla karşılaşacaksınız.



Yapmayı planladığınız her türlü değişiklik için temmuz önemli bir ay. 23 Ağustos’la 15 Eylül arasında yakın çevrenizle iletişim sorunları meydana gelebilir, kasımdaysa özel hayatınızda ciddi krizlerle uğraşmanız gerekebilir. Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…

Yengeç Ocak 2023: Duygularınız ve mantığınız arasında kalabilirsiniz

7 Ocak’ta burcunuzda Merkür gerilemesi etkili bir dolunay meydana gelecek. Anlaşmalar, sözleşmeler, iş birlikleri, yeni başlangıçlarla ilgilenirken organize olmanız zorlaşabilir.

Partneriniz veya ortağınızla iletişim kurarken ikileme düşebilirsiniz. Mecbur değilseniz ortaklıklarınız, anlaşmalarınız ve partnerinizle ilgili karar vermemeniz iyi olur, zira duygularınız ve mantığınız arasındaki gerilim sizi yorabilir.

Kendinize odaklanmanız, kendinizi dinlemeniz ve biraz sakin kalmanız iyi gelecektir. Bu dolunaya Neptün’ün güzel bir desteği olacak. Bu aralar yeni bir şeyler öğrenmek, okumak, bir yerlere tatile kaçmak, yaratıcı işlerle ilgilenmek, uzaktaki arkadaşlarınızla konuşmak iyi gelecektir.

Bu dönem sağlık harcamalarınız artabilir.

21 Ocak’ta 1 derece Kova burcundaki yeniay gündeminize finansal konuları, yeni yatırımları taşıyabilir. Belki kredi çekecek ya da finansal bir konuda yeni çözümler üreteceksiniz… Nafaka, miras, burs, sponsorlukla ilgili işleri istediğiniz gibi yönetebileceksiniz.

Yalnız bu dönem sağlık harcamaları artabilir, özellikle tansiyon-şeker gibi konulara dikkat edin. Eş veya ortağınızın finansal sorumlulukları artabilir, ortaklaşa işlerden elde edilen gelirleri arttırmaya yönelik birtakım sorumluluklar alarak çalışmalar yapmanız gerekebilir.

Yengeç Şubat 2023: Sürpriz harcamalar gündeme gelebilir

5 Şubat’ta Aslan burcundaki dolunaya Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak. Bütçeniz, sahip olduğunuz varlıklar, satış işleri gibi maddi konulara odaklanabilirsiniz.

Kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu dönem lüks tüketim harcamalarınız artabilir.

Yurtdışına çıkmak için hazırlıklar yapabilirsiniz.

Sürpriz harcamalar gündeme gelebilir ve bunlar teknolojik olabilir. Uranüs’ün sert etkisiyle sosyal çevrenize, arkadaşlarınıza tahammüllünüz azalabilir.

20 Şubat’ta Balık burcunda bir yeniay meydana gelecek. Yurtdışı, yasal konular, eğitim, sınavlar ve ticari konularda gündemde.





Yurtdışına çıkmak için hazırlıklar yapabilir, yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Satış, pazarlama, reklam, medya gibi konularda adımlar atabilirsiniz.

Yengeç Mart 2023: Arkanızdan konuşanlara kulaklarınızı tıkayın

7 Mart’ta 16 derece Başak burcundaki dolunaya Uranüs’ün desteği, Mars’ın da sert bir etkileşimi olacak. Gündeminizde eğitim, iletişim, yakın çevreyle ilişkiler, komşular, seyahatler, fikirler ve projeler var.

Uranüs’ün etkisiyle bu dönem yakın çevrenizden ve dostlarınızdan beklenmedik destekler alabilir, aklınıza parlak fikirlerin gelmesiyle harekete geçebilirsiniz. Öte yandan arkadaşlarınızla seyahatlere çıkabilir veya teknolojiyle ilgili işlerinizi hızlandırabilirsiniz. Yalnız Mars’ın sert etkisiyle bu dönem arkanızdan iş çeviren ve konuşan çok olur; kulaklarınızı tıkayın. Psikolojik açıdan rahat olmayabilir, uyku sorunu yaşayabilirsiniz. Her fikrinizi, her projenizi ulu orta her yerde söylemeyin. Arabanızla çıkacağınız seyahatlerde dikkatli olun, dikkatinizi dağıtacak her şeyden uzaklaşın, trafikte kimseyle dalaşmayın.

Her fikrinizi, her projenizi ulu orta her yerde söylemeyin.

7 Mart’ta ‘karmanın lordu’, öğretici, büyütücü, ‘sıkıştırıcı’ gezegen Satürn de Balık burcundaki yeni yolculuğuna başlayacak, 25 Mayıs 2025’e kadar kesintisiz şekilde burada seyahat edecek. Eğitim, hukuk, yayıncılık, yurtdışı, akrabayla ilişkiler, inanç, hayatın anlamı ve bilgelik gerektiren konularda bir dizi deneyime tabii tutulacaksınız. Bu dönem yasal konularda, eğitmen ve hocalarınızla ilişkinizde dikkatli olun, kendinize düşman edinmeyin. Yeni bir ustalık kazanma adına önemli eğitimlerden geçebilirsiniz. Belki de bazılarınız satış, pazarlama, medya ve yayıncılık alanında uzmanlaşabilirler.

Satürn-Balık süreci gerçekçi adımlar atmak, gerçekçi hedefler koymakla ilgilidir. Bu alanda kendinizi kandırmadan, gerçeklerden kaçmadan hareket etmenizi öneririm. Belki de bazılarınız akademik anlamda kendilerini geliştirecekleri bir yola sapabilir. Yurtdışından birileriyle ticari girişimlerde bulunabilirsiniz ama herkese hemen güvenmeyin! Bazılarınız yurtdışında iş olasılıkları peşinde koşabilir, yurtdışında yaşamak için yoğun bir araştırma içine girebilir. Ama Satürn’ün zorlu ve kısıtlayıcı yapısını düşünecek olursak bu işler hiç de sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Sürekli halledilmesi gereken evrak işleri, engeller çıkabilir karşınıza. Bazılarınız da bu dönem hayatı sorgulayıp kafasındaki sorulara cevap bulabileceği farklı disiplinlere yönelebilir. Bunlar, farklı düşünce sistemleri veya felsefeler olabilir, hatta belki astroloji bile öğrenebilirsiniz.

İş konularında neyi nasıl ifade ettiğinize çok dikkat edin!

21 Mart’ta 0 derece Koç burcunda Merküryen bir yeniay gerçekleşecek. Mesleki anlamda hızlı düşüneceğiniz, kararları hızla alacağınız bir dönem... İş fikirleriniz oldukça dikkat çekebilir, aklınıza yeni projeler gelebilir. Mesleki seyahat ve eğitimlere katılabilirsiniz. Yalnız pot kırmamaya çalışın; neyi nasıl ifade ettiğinize çok dikkat edin.

23 Mart’ta da Plüton Kova burcunda geçip 9 Mart 2043’e kadar burada seyahat edecek. Evet, yanlış duymadınız. Plüton astrolojik anlamda en yavaş hareket eden gezegendir ve bir burçta ortalama 18-23 sene kadar kalır. Yani ömrünüz bir daha Plüton’un Kova burcundaki seyahatini görmeye yetmeyecek, üzgünüm.Plüton bu kadar yavaş hareket ettiğinden, etkileri de oldukça yavaş ortaya çıkar. Genel olarak yok eden, güç kazandıran, yeni bir sistem kuran, psikolojik üstünlük ve tatmin isteyen bir gezegendir. Plüton 8’inci evinize girecek. Bu da yaşamın köklü bir noktada değişmesi anlamına geliyor. Bu psikolojik bir değişim-dönüşüm olacaktır. Bunun yanı sıra para kazanma kaynaklarınız, borç ve vergi gibi başlıklarda alışkanlıklarınız da değişebilir. Belki artık ortaklaşa işlerden belki de insan kaynakları, ilaç, hammadde, enerji, dijital işler gibi alanlardan para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Yengeç Nisan 2023: Aile içindeki ufak bir sorunu büyütmeyin

6 Nisan’da 16 derece Terazi burcunda Jüpiter etkili bir dolunay meydana gelecek. Ev, aile, yuvaya ilişkin elinizdeki işleri tamamlama sürecinde olabilirsiniz.

İşin içinde Jüpiter varken önünüzde bazı fırsat ve şanslar da gelecektir. Belki de aradığınız evi bulabileceksiniz. Veya ev almak gibi bir niyetiniz vardır ama çok pahalı geliyordur, karşınıza düşeş bir olasılık çıkabilir. Bu dönem toprak ve arsa gibi alanlara yatırım yapabileceksiniz.

Ailenizden harika destekler alırken, ev içindeki sorunları da rahatlıkla çözüme kavuşturabileceksiniz. Yine de şu uyarıyı yapmadan geçemeyeceğim: Jüpiter her zaman her şeyi büyütür. Aile içindeki ufak bir sorunu kocaman hale getirmeyin. Bazılarınız köklerinizle ilgili derin araştırmalar da yapabilir.

Kariyerinizle ilgili konularda arada kalabilir, seçim yapmakta zorlanabilirsiniz.

20 Nisan’da 29 derece Koç burcunda Jüpiteryen bir Güneş tutulması meydana gelecek. İşiniz ve kariyerinizle ilgili harika gelişmeler söz konusu olacaktır ama önce şunu anlatmam gerek: 29 derece arada kalma ve sıkışma derecesidir. Bu yüzden de kariyerinizle ilgili konularda arada kalabilir, sıkışabilir, seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Bu tutulma yeni başlangıçlar için eskiye bir nokta koymak gerektiğine işaret eder. Belki de yeni bir iş fırsatı elde edeceksiniz ama eski iş yerinizden ayrılmak da işinize gelmeyecek. Ancak işin içinde Jüpiter olduğundan kariyerinizle ilgili acayip keyifli etkiler devrede olacak. Terfi, yeni bir iş, kendi işinizi kurma, ünlü olma, yaptıklarınızın takdir görmesi gibi etkiler var. Hatta belki bazılarınız yurtdışı bağlantılı işlerde önemli görevler alabilirsiniz. Bu tutulmanın bir diğer olası etkisiyse evlilik!

21 Nisan’la 15 Mayıs arası Merkür Boğa burcunda geri hareket edecek. Dostlarınızla yaptığınız planlarınız sürekli değişebilir ve bu durum sizi strese sokabilir. Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz ama temkinli olun, yanlış anlaşmalar yüzünden sorunlar oluşabilir.

Yengeç Mayıs 2023: Eski aşklar yeniden gündeme gelebilir

5 Mayıs’ta 14 derece Akrep burcunda Ay tutulması yaşanacak. Bu tutulmaya retro Merkür’ün sert bir etkileşimi, Yengeç burcundaki Mars’ın da güzel bir desteği olacak.

Özel hayatınız, çocuklar, borsa ve yatırıma ilişkin önemli krizleri yönetmeniz gerekebilir. Diğer yandan bekârsanız bu dönem eski aşklar kapınızı çalabilir. Eskiden aldığınız ve size keyif vermiş bir eğitime geri dönebilirsiniz. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Yalnız yatırım konusunda temkinli adım atın ve işin uzmanından destek alın. Mars’ın olumlu etkisiyle yaratıcılık gerektiren işlerde başarı şansınız yüksek. Çocuk sahibi olmak için de adımlar atabilirsiniz.

Jüpiter, neyin hayalini kuruyorsanız buna ulaşmanız konusunda size güçlü kişilerden güzel destekler getirecek.

16 Mayıs’ta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter, Boğa burcuna geçecek ve 26 Mayıs 2024’e kadar burada kalacak. 11’inci evinize giren Jüpiter, sosyal çevrenizi genişletmeye çalışacak, siz maddi-manevi desteğini göreceğiniz birçok insanla bir araya getirecek. Hedeflerinize ulaşmanız için türlü fırsat ve şanslarla karşılaşacaksınız. Daha iyimser, daha barışçıl ve sahiplenici bir tavra bürünebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla size kazanç sağlayacak projelere başlayabilir, büyük organizasyonlarda yer alabilirsiniz. Bunlar, başka insanlara da fayda sağlayacak projeler olabilir; derneklerde çalışabilir, hayır işlerine zaman ayırabilirsiniz. Umutlar ve istekler alanında ilerleyecek olan Jüpiter, neyin hayalini kuruyorsanız buna ulaşmanız konusunda size güçlü kişilerden güzel destekler getirecek.

Özgürlük teması ön plana çıkabilir.

19 Mayıs’ta 28 derece Boğa burcunda bir yeniay meydana gelecek. Dostlarınızla bir arada olmak, onlarla yemek-içmek, zaman geçirmek size iyi gelecek. Dostluk ilişkilerinizde güven ve sadakati sonuna kadar hissedeceksiniz.

21 Mayıs haftasında Mars’la Plüton arasında gergin bir görünüm var. Eviniz, yuvanızla ilgili kontrolü ele alıp yeniden düzenlemeniz, disipline etmeniz gerekebilir. Yöneticilerinizle ilişkinizde zorlanabilir, emir almaktan hoşlanmayabilirsiniz. Özgürlük teması ön plana çıkabilir, meydan okumaya müsait olabilirsiniz. Partnerinizle ilişkinizde de karşı tarafı kışkırtıcı davranışlar içinde bulunabilirsiniz veya karşı tarafın yaptığı/söylediği şeyler size çok fazla batabilir.

Yengeç Haziran 2023: Gerçekleri göremeyebilirsiniz

4 Haziran’da 13 derece Yay burcunda dolunay meydana gelecek. Gündeminizde daha çok sağlık ve iş koşullarınız olacak.

Sağlığınıza, özellikle kas sisteminize ve baldırlarınıza daha fazla özen gösterin. Öte yandan günlük işleriniz artabilir ve bunları organize ederken zorlanabilirsiniz. Bu dolunay diyete ve spora başlamak için çok uygun.

İş konusundaysa bir süredir üzerinde çalıştığınız projeyi artık sonlandırabilirsiniz.

Bir yerlere seyahatlere gidecekseniz eşyanızı unutmayın.

18 Haziran’da 26 derece İkizler burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. Bu yeniay zamanı yalnızlık ihtiyacınız artarken, hayatı biraz daha gözlemleyen bir noktada olmak, kendi kabuğunuza çekilmek, dinlenmek isteyebilirsiniz.

Yurtdışı, eğitim, sınavlar, satış, pazarlama ve hukuk gibi konularda dikkatli olmalısınız, Neptün etkisinden dolayı gerçekleri göremeyebilir veya olayları doğru bir şekilde analiz edemeyebilirsiniz. Hatalı kararlar, hatalı uygulamalar söz konusu olabilir. Önemli sınavlarınız varsa dikkatinizi toplamaya çalışın. Bir yerlere seyahatlere gidecekseniz eşyanızı unutmayın, önemli evraklarınızı kaybetmeyin.

Yengeç Temmuz 2023: Olaylara sadece kendi pencerenizden bakmayın

3 Temmuz’da 11 derece Oğlak burcunda Merkür etkili dolunaya Boğa burcunda seyahat eden Jüpiter’den güzel bir destek var.

Gündeminizde ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, iş birlikleri ve sözleşmeler var. Bu dolunay zamanı bir yerlere kaçabilir, eğitimlere ve seminerlere katılabilir ve daha önce hiç olmadığı kadar aktif iletişim içinde olabilirsiniz. Ancak partnerinizle veya ortağınızla iletişim kurarken onu da dinlemeyi ihmal etmeyin, olaylara sadece kendi pencerenizden bakmayın.

Fikirlerinizle ilişkilere önemli bir şekilde yön verebilirsiniz. Jüpiter’in olumlu açısıyla para kazanabileceğiniz anlaşmalar yapabilir veya ortaklıklar kurabilirsiniz. Bazılarınız dostlarıyla ortak işlere girişebilir. Bu dönem sosyal hayatınızdan yana da çok güzel destekler alabileceksiniz. Bazılarınız uzun süreli bir ilişkiye yelken açabilir.

Bazılarınız uzun süreli bir ilişkiye yelken açabilir.

17 Temmuz’da 24 derece Yengeç burcunda yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya Plüton’un sert bir etkileşimi, Balık burcundaki Neptün’ünse güzel bir etkileşimi olacak. Yapmayı planladığınız her türlü değişiklik için bu yeniay destekleyici olacak. Kendinize odaklanmak isteyeceğiniz, kişisel planlarınıza, fiziksel olarak nasıl göründüğünüze önem vereceğiniz bir süreç. Ancak ilişkiler, ortaklıklar ve anlaşmalar konusunda sert davranmaktan kaçının.

Takıntılı ve dediğim dedik tavırlar ilişkilere geri dönülmesi zor tahribatlar verebilir. Plüton’un sert etkileşiminden dolayı varsa bazı sözleşmeli işleriniz bitebilir. Hatta karşınızdaki insanların sizi anlamadığını düşünebilirsiniz. Ama diğer yandan Neptün’ün güzel etkileşimiyle eğitim, yurtdışı, hukuk ve medyayla ilgili güzel yardımlar alabilirsiniz ve bu konularda oldukça yaratıcı işler gündeme gelebilir. Size ruhsal açıdan iyi gelecek bir seyahate çıkabilir veya yeni bilgilere ulaşabilirsiniz.

Dediğim dedik tavırlar ilişkilere geri dönülmesi zor tahribatlar verebilir.

23 Temmuz’la 4 Eylül arası Venüs Aslan burcunda geri hareket edecek. Parasal konularda bereket düşebilir, maddi olarak beklentileriniz yeterince karşılanmayabilir. Elinizdeki bir ürünü istediğiniz paraya satamama ihtimaliniz de var. Öte yandan kaybettiğiniz değerli eşyanızı bulabilirsiniz. Ama değerli ve pahalı eşyanıza da göz kulak olun, kaybetmeyin!

Yengeç Ağustos 2023: Kredi çekecekseniz miktarı abartmamaya özen gösterin

1 Ağustos’ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya Boğa burcundaki Jüpiter’in sert bir etkileşimi olacak.

Başkalarının maddi olanakları, miras, borçlar, ödemeler ve ortaklaşa işlerden kazanılan gelirlerle ilgili konular gündeminizde. Bu konularda bir toparlanma dönemi olabilir; borç ve kredileri düzenleyebilirsiniz. Sağlık harcamalarınız artabilir, özellikle tansiyonunuza dikkat etmenizi öneririm. J

üpiter’in sert etkileşimiyle maddi konularda abartılı tepki ve harcamalar gündeme gelebilir. Belki de sosyalleşirken harcadığınız paranın ucunu kaçırabilirsiniz. Dostlarınıza kefil olmak, onlar için kredi çekmek veya onlara borç vermek için uygun bir zaman değil. Kendiniz için kredi çekecekseniz de miktarı abartmayın, ihtiyacınız kadar alın.

Uranüs’ün sert etkileşimi nedeniyle bu dönem arkadaşlarınıza tahammüllünüz azalabilir.

16 Ağustos’ta 23 derece Aslan burcunda yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya Boğa burcunda seyahat eden Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak; odağınıza para, sahip olduğunuz varlıklar, satış işleri gibi konuları getirecek.

Yeniay zamanı daha çok para kazanmak isteyebilir ve daha iyimser bir havaya bürünebilirsiniz. Dijital işlere de daha çok para harcamanız gerekebilir. Öte yandan Uranüs’ün sert etkileşimi nedeniyle bu dönem arkadaşlarınıza tahammüllünüz azalabilir. Para nedeniyle arkadaşlarınızla aranızda beklenmedik gerginlikler çıkabilir.

Ticari konularda dikkatli adımlar atmanızı, bütçenizi dikkatli yönetmenizi öneririm.

23 Ağustos’la 15 Eylül arası Merkür Başak burcunda geri hareket edecek. Kullandığınız tüm iletişim gereçleriyle ciddi bir sınav verebilirsiniz. Yakın çevrenizle de iletişim sorunları meydana gelebilir. Seyahatlerde ekstra dikkatli olun, son dakika iptalleri, bavulların kaybolması ve yanlış zamanda yola çıkmak gibi durumlar yaşanabilir.

31 Ağustos’ta 7 derece Balık burcundaki Satürnyen dolunay biraz sert geçecek. Çünkü Satürn’ün olduğu yerde hem bir çeki düzen vermek hem sorumluluk almak gerekir hem de kısıtlanma durumu vardır. Yurtdışı, yabancılar, eğitim, hukuk ve seyahatler konusunda bir şeyleri netleştirmek ve sona erdirmek zor olabilir, sorumluluklarınız artabilir. Yurtdışıyla ilgili koşturmalarınız olabilir, sınavlara çalışmanız gerekebilir. Ticari konularda dikkatli adımlar atmanızı, bütçenizi dikkatli yönetmenizi öneririm.

Yengeç Eylül 2023: Önemli kararları alırken etrafınızdan destek isteyin

15 Eylül’de 21 derece Başak burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Bu yeniaya Neptün’ün sert, Uranüs ve Plüton’unsa destekleyici etkileşimleri olacak.

Eğitim, yayıncılık, seyahat, iletişim, yakın çevre, kardeşler, kuzenler ve komşularla ilgili yeni adımlar, yeni başlangıçlar, yeni fikirler, yeni projeler gündemde. Yalnız Neptün’ün sert etkisiyle kafanızı toparlamak zorlaşabilir. Önemli kararları alırken etrafınızdan destek isteyin.

İletişimle ilgili konularda yanılgılar, hatalar söz konusu olabilir. Diğer yandan para kazandıracak ortaklıklar, anlaşmalar ve iş birlikleri gündeme gelebilir. Bu dönem partnerinizden, ortağınızdan ve dostlarınızdan büyük destek görebilirsiniz.

Büyük projeler gündeme gelebilir, bunlar internet ve dijital işlerle ilgili olabilir.

İş hayatınızda gözler üzerinizde olacak ama korkmayın, başarılarınızla takdir edileceksiniz.

29 Eylül’de 6 derece Koç burcundaki dolunay odağınıza mesleğinizi taşıyacak. Bir süredir uğraştığınız bir proje varsa bunu sonlandırabilirsiniz, iş arıyorsanız yeni bir işe başlayabilirsiniz, iş kurmayı düşünüyorsanız harekete geçebilirsiniz.

İş hayatınızda gözler üzerinizde olacak ama korkmayın, başarılarınızla takdir edileceksiniz.

Yengeç Ekim 2023: Anlayışlı olun, olayları alttan alın

14 Ekim’de 21 derece Terazi burcunda Merküryen Güneş tutulması meydana gelecek. Tutulmaya Plüton’un Oğlak burcundan sert bir etkileşimi olacak.

Ev, aile ve gayrimenkulle ilgili konularda para harcamanız gerebilir. Taşınabilir, tadilat gibi işlere girişebilir veya evinize elektronik bir şeyler alabilirsiniz. Yalnız aile içinde iletişim çatışmaları çıkabilir.

Plüton’un sert etkileşiminden dolayı ilişki ve ortaklıklar, anlaşmalar ve iş birlikleri gibi konularda ortam biraz gerilebilir; kullandığınız kelimelere dikkat! Bu dönem partneriniz veya ortağınız huzursuz, inatçı ve uyumsuz olabilir. Takıntılı, dediğim dedik bir tavır takınmaktan, güç oyunlarına girmekten kaçının.

Takıntılı, dediğim dedik bir tavır takınmaktan, güç oyunlarına girmekten kaçının.

28 Ekim’de 5 derece Boğa burcundaki Ay tutulmasında Mars ve Jüpiter karşı karşıya gelecek. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve dostlarınızla ilişkilerde önemli krizleri yönetmeniz gerekebilir. Bu krizler dürüstlükle veya maddi konularla ilgili olabilir.

Borsa gibi spekülatif yatırım araçlarında adımlarınızı dikkatle atın, aceleci olmayın. Bu süreçte sosyal ilişkileriniz ve özel hayatınız arasında büyük bir krizi yönetmeniz de gerekebilir, ciddi kavgalardan ve tartışmalı ortamlardan uzak durun. Farkında olmadan kendinizi fanatik davranışlar içinde bulabilirsiniz. Dostlarınızla ve özel hayatınızdaki kişiyle aynı konulara inanmak ve olaylara aynı pencereden bakmak zorunda değilsiniz. Biraz anlayış ve alttan almak olayların büyümesini engelleyebilir.

Yengeç Kasım 2023: Çapkınlık yaparken başınıza iş açmayın

13 Kasım’da 20 derece Akrep burcunda Mars/ Uranüs’ün etkin olacağı yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya Balık burcundaki Neptün’den güzel bir destek var.

Özel hayatınızda ciddi, büyük krizlerle uğraşmanız gerekebilir. İlişkilerde kıskançlık nedeniyle zor zamanlar geçirebilirsiniz, özel hayatınıza dahil ettiğiniz kişilere çok dikkat etmelisiniz. Çapkınlık yaparken de başınıza iş açmayın.

Diğer yandan kumardan uzak durmanızı, maddi konularda ‘Ya hep ya hiç’ tavrından veya takıntılı davranışlardan kaçınmanızı öneririm. Hem özel hem de sosyal hayatınızda öfke patlamaları söz konusu, bunun nedeni para olabilir. Neyse ki Neptün’ün güzel desteğiyle bu dönem oldukça yaratıcı olabilir, hobilerinize yönelebilir, yurtdışıyla ilgili konularda çevrenizden destek görebilir, çocuk sahibi olma konusunda adımlar atabilirsiniz. Sınavlardan da istediğiniz sonucu alabilirsiniz.

İş arkadaşlarınızla anlaşamayabilirsiniz ama aranızı iyi tutmaya çalışın.

27 Kasım’da 4 derece İkizler burcunda Mars etkili dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün sert etkileşimi olacak. Görünmez kazalara dikkat! İçsel huzursuzluğunuz artabilir, uyku düzeniniz bozulabilir.

Yapılması gereken çok fazla iş vardır ama ya canınız istemez ya da enerjiniz yoktur, işte bu durum sizi strese sokabilir. Bu dönem sağlığınıza dikkat edin, bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. İş ortamınızda zaman zaman münakaşa edeceğiniz durumlar olabilir, iş arkadaşlarınızla anlaşamayabilirsiniz. Ama siz yine de onlarla aranızı iyi tutun.

Satürn’ün sert etkileşimiyle yurtdışı, eğitimler, yabancılarla ilişkiler, sınavlar ve medya işleri konusunda beklentilerinizi düşürün, bazı engellerle karşılaşabilirsiniz.

Yengeç Aralık 2023: İşlerinizi büyütmek için adım atabilirsiniz

12 Aralık’ta Merkür’ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek. Özellikle ikili ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler ve ortaklıklarda gecikmeler, yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu dönem yeni bir ortaklık kurmak veya anlaşma imzalamak için uygun olmayabilir.

13 Aralık’ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert etkileşimi olacak. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, rutin işler, kişisel gelişim ve sağlığınız bu yeniayın ana konusu.

İş yoğunluğunuz artarken bedeninizin vereceği sinyalleri takip edin, sağlığınıza odaklanın. Neptün’ün sert etkisinden dolayı zehirlenmelere ve alerjilere karşı temkinli olun. Bu dönem yurtdışı, eğitim, hukuk ve medyaya ilişkin önünüzü görmekte zorlanabilir, bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz.

Diyete ve spora başlamak için harika bir zaman. İşlerinizi büyütmek için de adımlar atabilirsiniz.

Odak noktanız kişisel hedefleriniz ve dış görünüşünüz olacak.

27 Aralık’ta 4 derece Yengeç burcundaki dolunayı Balık burcundaki Satürn destekleyecek. Burcunuzdaki dolunayla odak noktanız kişisel hedefleriniz, kişisel ihtiyaçlarınız ve dış görünüşünüz olacak.

Satürn’ün desteğiyle hayatınızın dağılan taraflarını toparlayabilir, kendinize birtakım hedefler koyabilirsiniz. Yurtdışı, eğitim, hukuk ve medyaya ilişkin çalışmalarınızın karşılığını almak çok daha kolay olacak. Bu dönem kolayca zayıflayabilirsiniz de...



ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN 2023

Yeni yıla finansal açıdan sizi mutlu edecek gelişmelerle başlıyorsunuz.

Mart’ta Satürn’ün Balık burcuna geçişiyle miras, borçlar, ödemeler ve ortaklaşa gelirlerle ilgili deneyim kazanacağınız bir sürece giriyorsunuz.

Bu yıl ilişkileri yaşama şekliniz, hayatınıza çektiğiniz insanlar ve ortaklıklarınızın yapısında da çok büyük değişimlere hazır olun. Hayatınızı değiştirecek anlaşmalar ve iş birlikleri kurulabilirsiniz. Jüpiter’in Boğa burcuna geçişiyle birçoğunuz ünlü olma, ön plana çıkma fırsatı yakalayacaksınız. Kendi işinizi kurmak, işlerinizi büyütmek için de harika bir dönem, iş hayatınızdan elde ettiğiniz gelirler de artıyor. Bazılarınız bu dönem evlenebilir de...Yılın ikinci yarısında isteklerinizin peşinden gitmek isteyebilirsiniz ancak dikkat! Tepkilerinizi yönetemezseniz iş istifa etmeye kadar gidebilir, temkinli olun. Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…

Aslan Ocak 2023: Dinlenmek, yalnız kalmak için ideal

7 Ocak’ta Yengeç burcunda Merkür gerilemesi etkili bir dolunay yaşanacak.

Gündeminizde yalnızlık, geri planda kalmak ve sağlıkla ilgili konular var. Özellikle eklemlere, cildinize ve dişlerinize dikkat! Belki bir süredir yaşamın koşturmasından yorulmuş olabilirsiniz. İşte bu dolunay süreci kepenkleri kapatıp dinlenmek, izole olmak, yalnız kalmak için ideal olabilir.



Merkür geri harekette olduğu için işe dair tüm verilerinizi yedekleyin.

Merkür geri harekette olduğu için, işyerinde bilgisayar gibi elektronik gereçler aniden bozulup sizi sinir edebilir. Bence işe dair tüm verilerinizi yedekleyin. Bu dolunaya Neptün’ün güzel bir desteği olacak. Finansal açıdan sizi mutlu edecek, içinizi rahatlatacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Psikolojik anlamda destek almak da iyi gelebilir.

21 Ocak’taysa 1 derece Kova burcundaki yeniay, ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili yeni başlangıçlar işaret ediyor. Bu alanlarda sorumluluklarınız artacak. Bu yeniay ciddi ilişkiler ve ortaklıklar başlatmak açısından da oldukça destekleyici. Olası bir ilişki ve ortaklığınızla ilgili sorunlar varsa kırıp dökmeden konuşmak, çözüm için ortak kararlar almak iyi olur. Yeni iş birlikleri de başlatabilirsiniz.

Aslan Şubat 2023: Sağlığınıza önem veriyorsunuz

5 Şubat’ta Aslan burcunda yaşanacak dolunaya Uranüs’ün sert bir açısı olacak.

Bu dolunay burcunuzda olacağı için daha çok kendinize odaklanacaksınız. Kişisel hedef ve isteklerinize hayatınızda daha fazla yer vereceksiniz. Uranüs’ün sert etkileşiminden dolayı sabırsız olabilirsiniz. Mesleki konularda hoş olmayan sürprizler veya ani patlamalar yaşanabilir. İsyankâr davranabilirsiniz. İş yerinizdeki dijital işlerde veya eşyalarda sorunlar yaşanabilir. Önemli durumlar için yedek planlar yapın.

Bu dönem borçlarınızı yapılandırabilir, ortaklaşa işlerden gelirlerinizi arttırabilirsiniz.



20 Şubat’ta Balık burcunda oluşacak yeniay borçlar, krediler, vergiler, burslar, kaynak arayışı, ortaklaşa işlerden elde edilen gelirler ve sağlığınızı odağınıza taşınacak.



Zehirlenmelere, bağışıklık sisteminize ve özellikle ayaklarınıza dikkat edin.

Bu dönem sağlık harcamalarınız artabilir, özellikle ayaklarınıza dikkat etmenizde ve bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanızda fayda var. Kaynak arayışına odaklanabilir, kredi araştırmaları yapabilir, varsa borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. Ortaklaşa işlerden elde ettiğiniz gelirleri arttırabilirsiniz.

27 Aralık’ta 4 derece Yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün destekleyici bir açısı olacak. Kendi kabuğunuza çekilmek, yalnız kalmak, biraz dinlenmek size iyi gelebilir. Ruhsal olarak bakıma ya da yapılanmaya girebilirsiniz. Terapi desteği almak iyi gelebilir.



Yurtdışı bağlantılı önemli işlerinizi rahatlıkla halledebilirsiniz. Bu dönem maddi konularda daha gizlilik içinde hareket etmek isteyebilirsiniz. İşle ilgili yatırımların peşinde koşabilirsiniz. Arkanızdan iş çeviren, konuşan birileri varsa bunları fark edebilirsiniz.

Aslan Mart 2023: Hayatınızı değiştirecek anlaşmalar, iş birlikleri

7 Mart’ta 16 derece Başak burcundaki dolunaya Uranüs’ün desteği, Mars’ın da sert etkileşimi olacak.

Bu dönem odak noktanız daha çok maddi konular ve değer duygusuyla ilgili konular olacak. Finansal anlamda bir süredir üzerinde uğraştığınız konularda somut adımlar atabilirsiniz. Uranüs’ün desteği sayesinde iş konularında yeniliklere, yeni teknolojilere, dijital iş ve projelere hazır olun. Mesleki konularda heyecan verici, maddi anlamda da olumlu gelişmeler yaşanabilir. Yalnız Mars’ın sert etkisiyle sosyal ilişkilerde, dostlarla değer duygusu ya da finansal konularla ilgili gerginlikler söz konusu olabilir. Sosyal planlardaki ani değişiklikler size para kaybettirebilir.

Hızlı kararlar almanız gereken bir yeniay sizleri bekliyor.

7 Mart’ta ayrıca ‘karmanın lordu’, öğretici, büyütücü, ‘sıkıştırıcı’ gezegen Satürn Balık burcunda yolculuğa başlayacak ve 25 Mayıs 2025’e kadar burada seyahat edecek. Başkalarının maddi olanakları, miras, borçlar, ödemeler, ortaklaşa gelirlerle ilgili önemli deneyimler kazanarak büyüyeceğiniz bir süreç olacak. Öncelikle borçlarla ilgili gerçekçi adımlar atmayı öğrenmelisiniz. Mirasla ilgili sıkıntılar, geçmişte gözünüzden kaçan vergi ya da borç yükü önünüze çıkabilir. Ortaklaşa işlerden gelir elde ediyorsanız, bunun paylaşımına ilişkin sorumluluklarınız artabilir. Ayrıca korkularınızla yüzleşmeye, ruhsal ve psikolojik düzeyde bir değişime, dönüşüme işaret ediyor bu süreç. Bağışıklık sisteminiz, ayaklarınız ve alerji başta sağlığınızla ilgili sorumluluk almanız belki harcama yapmanız gerekecek. Ameliyat söz konusu olabilir.

21 Mart’ta 0 derece Koç burcunda Merküryen yeniay 9’uncu evinizde gerçekleşecek. Uzak seyahatler, uzak akrabalar, hukuk, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım gibi konular etki altında olacak. İşin içinde Merkür olduğundan bu konularda araştırma yapabilir, eğitimlere katılabilir, resmi işlerinizi halledebilirsiniz. Ayrıca işin içinde Koç olduğundan hızlı kararlar almanız gereken bir yeniay sizleri bekliyor

23 Mart’ta da Plüton, Kova burcunda geçecek ve 9 Mart 2043’e kadar burada seyahat edecek. Plüton genel olarak yok eden, güç kazandıran, yeni bir sistem kuran, psikolojik üstünlük ve tatmin isteyen bir gezegendir. Plüton 7’nci evinize girecek yani ilişkileri yaşama şekliniz, hayatınıza çektiğiniz insanlar ve ortaklıkların yapısında çok büyük değişimlere hazır olun. Hayatınızı değiştirecek anlaşmalar, iş birlikleri kurulabilir bu dönemde. Yalnız karanlık ve aşırı takıntılı tiplerden uzak durun.

Aslan Nisan 2023: Keyifli seyahatler gündeme gelebilir

6 Nisan’da, 16 derece Terazi burcunda Jüpiter etkili bir dolunay meydana gelecek.

Bu dönem odak noktanızda yakın çevreniz, iletişim, seyahatler, fikirler, akrabalar, eğitimler, satış, pazarlama, reklam çalışmaları gibi konular olacak. Bu alanlarda fırsatlar elde edebilirsiniz ama abartılı fikirleriniz ve istekleriniz de olabilir. Fikirlerinizi paraya dönüştürebilirsiniz.

Nisan’da yurtdışı, eğitim, medya, reklam gibi konularda harika fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

20 Nisan’da 29 derece Koç burcunda Jüpiteryen bir Güneş tutulması yaşanacak; bu tutulma yurtdışı, yabancılar, eğitim, sınavlar, yayıncılık, medya, pazarlama, reklam, hukuk, ticaret ve inanç gibi konular üzerinde etkili olacak. Bu tutulma genel anlamda keyifli etkilere sahip ama dikkat edilmesi gereken bir nokta var. 29 derece bir sınır derecesidir, arada kalmakla ilgilidir. Tutulmanın temsil ettiği konularda arada kalmayı, kafanın karışmasını, zor karar vermeyi temsil eder

Örneğin yurtdışında yaşama fırsatı elde edersiniz ama sizi yaşadığınız ülkeye bağlayan sebepleriniz de vardır. Ya da iki okul arasında bir seçim yapmanız gerekebilir. Ama elbette işin içinde Jüpiter olduğundan, bu konularda harika fırsatlar da elde edebileceksiniz. Yeter ki kararlı olun.

21 Nisan’la 15 Mayıs arası Merkür, Boğa burcunda geri harekette olacak. İş için yeni adımlar atmak ve yeni projeler için uygun bir zaman diliminde olmayabilirsiniz. Her şeyi tekrar tekrar gözden geçirmek gerekebilir.

Aslan Mayıs 2023: Kendi işinizi kurabilirsiniz

5 Mayıs’ta 14 derece Akrep burcunda Ay tutulması var. Bu tutulmaya Merkür’ün sert bir açısı, Yengeç burcundaki Mars’ın da güzel bir desteği olacak.

Aile ve gayrimenkullerle ilgili birtakım krizleri yönetmeniz; ev almak, taşınmak, tamirat, bakım gibi işlerle ilgilenmeniz gerekebilir. Gerilemekte olan Merkür’ün sert etkisiyle özellikle kariyerinizle ilgili konularda bilgi-iletişim aksamaları söz konusu olabilir.

Trafikte dikkatli olmanızda, aracınızın bakım-kontrolünü yaptırmanızda yarar var.

İş değiştirmek veya iş kurmak açısından çok doğru bir zaman değil. Mesleki konularda dikkatli harcamalar ya da hesaplamalar yapmalısınız. Mars’ın etkisiyle bu dönem gizli destekler alabilirsiniz. Belki yalnız takılmak isteyeceksiniz ama bu dönem psikolojik olarak destek almak için uygun bir dönem olabilir.

16 Mayıs’ta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Boğa burcuna geçecek ve 26 Mayıs 2024’e kadar burada seyahat edecek. 10’uncu evinize giriş yapan Jüpiter, kariyerinizi ilgilendiren konularda size türlü şans, destek ve olanaklar sunmaya başlayacak: İşinizle ilgili büyüme, daha kalabalık kesimler tarafından tanınma, toplumsal statünüzde yükseliş... Birçoğunuz ünlü olma, ön plana çıkma fırsatı yakalayacaksınız. Kendi işinizi kurmak, işlerinizi büyütmek için harika bir dönem. Birçok şey çok da fazla çaba sarf etmeden, kendiliğinden gelişebilir. Yaptığınız işle ilgili daha çok bilgi sahibi olacaksınız. İşle ilgili bol bol seyahat edeceksiniz; bu seyahatlerin bir kısmı yurtdışına olabilir. İş hayatınızdan elde ettiğiniz gelirler artıyor. Bazılarınız bu dönem evlenebilir de...

19 Mayıs’ta 28 derece Boğa burcunda gerçekleşecek yeniayla iş ve mesleki konular, yeni projeler, yeni heyecanlar gündemde... Özellikle finansal açıdan sizi tatmin edecek iş fırsatları karşınıza çıkabilir. 21 Mayıs haftasında Mars’la Plüton arasında gergin bir görünüm var. Sağlıkla ilgili konularda harcamalar artabilir, sürpriz harcamalar ortaya çıkabilir. İşte çok daha hırslı, meydan okurcasına çalışmanız gerekebilir. Şartları ve koşulları idare etmekte zorlanabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle gerginlikler, mücadele gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Trafikte dikkatli olmanızda, aracınızın bakım-kontrolünü yaptırmanızda da yarar var.

Aslan Haziran 2023: Bu dolunay aşk getirebilir

4 Haziran’da 13 derece Yay burcunda bir dolunay var. Eğer yalnızsanız, bu dolunay hayatınıza aşk getirebilir.

Belki de biraz çapkınlık yapabilirsiniz. Yatırımlar, hobiler, finansal konular, ödemeler, krediler, borçlar, vergi ve bankacılık işlerine odaklanabilirsiniz. Yatırım planlarınız olabilir ama dikkatli olun ve her zaman işin uzmanından destek alın.

Bu yeniay zamanı sosyal hayatınız canlanacak.

18 Haziran’da 26 derece İkizler burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir açısı olacak. Bu yeniay zamanı yeni arkadaşları hayatınıza katabileceğiniz gibi sivil toplum örgütleriyle ilgili alanlarda yeniliklerle karşılaşabilirsiniz. Her şekilde sizi çok daha sosyal olacağınız bir yeniay süreci bekliyor.

Yalnız Neptün’ün etkisiyle borçlar, krediler, vergiler, ödemeler ve sağlık konularında birtakım belirsizlikler ve kafa karıştırıcı etkilerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden yatırım, kredi çekmek gibi niyetleriniz varsa araştırmalarınızı çok iyi yapın, ihtiyaçlarınızı dikkatli belirleyin. Ödemelerinizde karışıklıklar, gecikmeler olabilir. Ya da nereden geldiği belli olmayan bir vergi borcu çıkabilir karşınıza. Sağlık açısındansa özellikle zehirlenmelere ve bağışıklık sistemine dikkat edin.

Aslan Temmuz 2023: İş yoğunluğunuz artıyor

3 Temmuz’da 11 derece Oğlak burcunda oluşacak Merkür etkili bir dolunay meydana gelecek.

Bu dolunaya Boğa burcunda seyahat eden Jüpiter’den güzel bir destek var. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin konular öne çıkacak. İşinizi, çalışma ortamınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. İşte yanlış anlaşılma olabilir, kendinizi iyi ifade edemediğinizi düşünebilirsiniz. İletişim çatışmaları yaşamamaya dikkat edin. Jüpiter’in güzel desteğiyle işinizi büyütebilecek fırsatlarla karşılaşabilir, yeni müşteriler edinebilir, patronlarınızdan destekler alabilir, iş bulabilirsiniz. İşinizle ilgili eğitimlere katılabilir, mesleki seyahatlere gidebilirsiniz. Sağlık açısından dişlerinize, kemiklerinize ve eklemlerinize dikkat edin.

Ay ortasında Neptün’ün güzel desteğiyle oldukça yaratıcı çalışmalar içinde bulunabilirsiniz.

17 Temmuz’da 24 derece Yengeç burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya Plüton’un sert, Balık burcundaki Neptün’ünse güzel bir açısı olacak. Biraz içe dönebilir, kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz ama Plüton buna izin vereceğe benzemiyor. Angarya işleriniz artabilir, iş ortamında değişimler yaşanabilir.Birlikte çalıştığınız kişilere soğuk ve katı davranmamaya özen gösterin. Bir çalışanınızı işten çıkarmanız gerekebilir. Bu dönem sağlığınıza da özen gösterin. Neptün’ün güzel desteğiyle oldukça yaratıcı çalışmalar içinde bulunabilirsiniz. Ruhsal açıdan sizi rahatlatacak konulara hayatınızda daha çok yer açabilirsiniz.

23 Temmuz-4 Eylül arası Venüs Aslan burcunda geri hareket edecek. Eski sevgililerinizi arayabilir, eski dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Estetik, güzellik, yatırım için uygun değil. Yeni ilişkilerde umduğunuz heyecanı ve tutkuyu yakalamak kolay olmayabilir. Bu dönemde yapacağınız diyetten de çok fazla verim alamayabilirsiniz.

Aslan Ağustos 2023: İnternet alışverişlerinde güvenliğe özen gösterin

1 Ağustos’ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya Boğa burcundaki Jüpiter’in sert bir etkileşimi olacak.

İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, iş birlikleri, danışmanlıklar ve evlilik bu dolunayın ana gündemi. Bu konularda bir süredir uğraştığınız işleri tamamlayabilirsiniz. Örneğin, beklediğiniz bir imza, halletmeye çalıştığınız bir mesele varsa bu dönem sonuçlandırabilirsiniz. Jüpiter’in sert açısıyla iş konusunda zaman zaman abartılı tepkiler verebilirsiniz. Bu dönem sorunları çok fazla büyütmemeye bakın. İş konusunda önünüze bazı fırsatlar çıkabilir ama siz bunu önemsemeyebilirsiniz. Bu dönem ortaklaşa projelere girmek ekstra stres yaratabilir.

16 Ağustos civarında daha çok kendinize odaklanmak isteyebilirsiniz.

16 Ağustos’ta, 23 derece Aslan burcunda bir yeniay var. Bu yeniaya Boğa burcunda seyahat eden Uranüs’ün sert bir açısı olacak. Bedeniniz, hayattan beklentiniz, yetenekleriniz, dış görünümünüz, kişisel istekleriniz üzerinde etkili olacak. İsteklerinizin peşinden gitmek, biraz özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Bu dönem daha çok kendinize odaklanmak, bakım yapmak isteyebilirsiniz. Öte yandan Uranüs etkisiyle tahammülünüz az, tepkileriniz sert ve isyankâr olabilir. Özellikle mesleki konularda… Tepkilerinizi yönetemezseniz iş istifa etmeye kadar gidebilir, dikkatli olun. Ve bu dönem elektrik yükünüz fazla olabilir, nereye dokunsanız statik elektrik çarpabilir, topraklanmayı ihmal etmeyin. İşyerinde teknolojik sorunlara hazırlıklı olun

23 Ağustos-15 Eylül arası Merkür Başak burcunda geri harekette olacak. Kaybettiğiniz bir eşyanızı bulabilirsiniz. İnternet alışverişlerinde güvenlik meselesine çok dikkat edin. Ödemelerde gecikmeler yaşanabilir. Maddi konularda anlaşmalar yapmak için uygun olmayabilir.

31 Ağustos’ta 7 derece Balık burcunda Satürnyen bir dolunay meydana gelecek. Bu, biraz sert bir dolunay çünkü Satürn’ün olduğu yerde hem her şeye bir çekidüzen vermek hem sorumluluk almak gerekir hem de bir kısıtlanma durumu vardır.

Maddi konular, krediler, burslar, miras işleri, sponsorluklar ve eşinizin/ortağınızın finansal konuları gündeminizde. Sorumluluklarınız artabilir, kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz veya borçlarınızı düzene sokmak gerekebilir. Nafaka, prim, burs gibi konularda bazı gecikmeler ortaya çıkabilir.

Aslan Eylül 2023: Terfi ve maaş artışı söz konusu

15 Eylül’de 21 derece Başak burcundaki yeniaya Neptün’ün sert bir açısı, Uranüs ve Plüton’un destekleyici bir etkisi olacak.

Bu yeniay kazançlarınızı, maddi durumunuzu ilgilendiren alanda yaşanacak. Kendinizi çalışarak ve üreterek çok daha değerli hissetmek isteyebilirsiniz. Yalnız Neptün’ün sert açısından dolayı krediler, borçlar sebebiyle kafanız karışabilir, hesap hataları yapabilir ve önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Ama Uranüs ve Plüton’un destekleriyle çok güzel; para kazanabileceğiniz koşullar var.

Uranüs ve Plüton'un destekleriyle çok güzel para kazanabileceğiniz koşullar var.

İş konusunda büyüme, terfi, maaş artışları, güçlü müşteriler, harika yardımcılar, iş bulma gibi destekleyici etkiler altında olacaksınız. İşte ve mesleki konularda eliniz oldukça güçlenecek.

29 Eylül’de 6 derece Koç burcunda bir dolunay var. Yurtdışı, medya, pazarlama, iletişim, sınavlar ve hukuksal konular gündeminizde olabilir. Verdiğiniz uğraşların sonuna gelebilirsiniz ama hızlı davranmanız gerekebilir.

Seyahatlere çıkabilirsiniz, reklam-pazarlama işleriniz hızlanabilir, hukuki konularda destekler alabilirsiniz. Yeni ticari bağlantılar kurabilirsiniz.

Aslan Ekim 2023: Veriler kaybolabilir, yedekleyin

14 Ekim’de 21 derece Terazi burcundaki Merküryen Güneş tutulmasına Oğlak burcundan Plüton’un sert bir açısı olacak.

Yeni anlaşmalar, projeler, dijital, eğitim, reklam gibi işler gündeme gelebilir. Eğitim, ticaret ve internetle ilgili meselelerde iyi düşünerek karar alın. İşin içinde Merkür olduğundan, hesapta olmayan ama size keyif verecek bir seyahat ya da projeler gündeme gelebilir. Plüton’un etkisiyle iş ortamınızda iletişim dilinize dikkat edin. Birlikte çalıştığınız kişilerle ortak bir fikirde buluşmak kolay olmayabilir. Ayrıca iş yerinizdeki elektronik aletler arızalanabilir, veriler kaybolabilir; yedeklemeyi unutmayın.

Plüton’un sert açısı nedeniyle iş ortamınızda iletişim dilinize dikkat etmelisiniz.

28 Ekim’de 5 derece Boğa burcunda Mars ve Jüpiter’in karşı karşıya olacağı bir Ay tutulması meydana gelecek. Mesleki konular ve kariyeriniz etki altında...



Öte yandan bu dönem evle iş arasında sıkışabilir ve stres yapabilirsiniz. Hem iş hem de evde harcamalar artabilir, abartılı tepkiler vermeyin. Bu iki alanda öfkenizi, dürtülerinizi kontrol etmeye çalışın. Bu alanda büyük bir inatla karşılaşabilirsiniz. Maddi anlamda yatırım yapmak veya büyük riskler almak için uygun olmayabilir.

Aslan Kasım 2023: Ev almak ya da iş kurmak isteyebilirsiniz

13 Kasım’da 20 derece Akrep burcunda Mars/Uranüs’ün etkin olacağı yeniay yaşanacak.

Bu yeniaya Balık burcundaki Neptün güzel bir destek verecek. Bu yeniay ailede önemli bir krizi tetikleyebilir. Ev içi kazalara dikkat etmekte fayda var. Hem evde hem de mesleki konularda sabır sınavından geçebilirsiniz. Kendinizi beklenmedik tartışmaların ortasında bulabilirsiniz. Hatta hem ailede hem de mesleki konularda incir çekirdeğini doldurmayacak bir mesele kocaman bir yangına dönüşebilir

Sosyal ilişkileriniz bu dolunay zamanı gerilebilir.

Belki de sizden bu alanlarda birtakım tutum ve davranışlarınızı değiştirmeniz beklenebilir. Ani evden ayrılmalar, ani istifalar söz konusu olabilir. Neptün’ün güzel desteğiyle yatırımla ilgili konularda yaratıcı adımlar atabilirsiniz. Ev almak, iş kurmak gibi niyetlerle kredi araştırmaları yapabilirsiniz. Maddi konularda daha kolay kabule geçiş var, şartları zorlamadan isteklerinizi yapabileceksiniz. Belki deniz veya su kenarı bir yerlerden bir toprak, arsa, ev almak isteyebilirsiniz.

27 Kasım’da 4 derece İkizler burcunda Mars etkili bir dolunay oluşacak. Bu dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün sert açısı olacak. Sosyal ilişkileriniz bu dolunay zamanı gerilebilir, planlar son dakika ertelenebilir. Arkadaşlarınızla iş yapmak gibi planlarınız varsa bu dolunay geçene kadar ertelemenizi tavsiye ederim.

Çocuklarla ilişkilerde stresli süreçleri yönetmeniz gerekebilir. Satürn etkisiyle yatırımlar konusunda çok dikkatli ve gerçekçi olun. Aldığınız tüyoların doğru olup olmadığından emin olun. Maddi yükleriniz, keyfi harcamalar çok. Bir arkadaşınız için kredi çekmek veya ona borç vermek için uygun bir dönem değil.

Aslan Aralık 2023: Hobilerinize odaklanıyorsunuz

12 Aralık’ta Merkür’ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek. İş yerinde yanlış anlaşılmalar, elektronik eşyalarda bozulmalar yaşanabilir. Yeni projelere başlamak, yeni birini işe almak için uygun değil.

13 Aralık’ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir açısı olacak. Çocuklar, aşk, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu yeniayın odak noktaları... Bu konularda yeni başlangıçlar yapabilir, yeni kararlar alabilirsiniz.

Zehirlenmelere, bağışıklık sisteminize ve özellikle ayaklarınıza dikkat edin.

Neptün’ün sert etkisiyle borçlar, krediler, sağlık, sponsorluk gibi konularda önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Borsa gibi spekülatif yatırım alanlarında zemin çok kaygan olabilir, doğru adımlar atmak kolay olmayabilir. Zehirlenmelere, bağışıklık sisteminize ve özellikle ayaklarınıza dikkat!

27 Aralık’ta 4 derece Yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün destekleyici bir açısı olacak. Kendi kabuğunuza çekilmek, yalnız kalmak, biraz dinlenmek size iyi gelebilir. Ruhsal olarak bakıma ya da yapılanmaya girebilirsiniz. Terapi desteği almak iyi gelebilir.



BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK 2023

Yurtdışı bağlantılı önemli işlerinizi rahatlıkla halledebilirsiniz. Bu dönem maddi konularda daha gizlilik içinde hareket etmek isteyebilirsiniz. İşle ilgili yatırımların peşinde koşabilirsiniz. Arkanızdan iş çeviren, konuşan birileri varsa bunları fark edebilirsiniz.

Yılın ilk günlerinde işinizle ilgili sorumluluklarınız artacak, birlikte çalıştığınız kişilerle daha uyumlu ilişkiler kurmaya gayret etmelisiniz.

Marttaki dolunay burcunuzda gerçekleşecek; ilişki ve ortaklıklardaki hedefleriniz gerçekçi olmalı.

Öte yandan düşmanlarınız kendini net bir şekilde gösterecek, güçlü düşmanlarla savaşmak durumunda kalacaksınız.

2023’te sağlığınız ilgili konular öne çıkarken iş ortamınızda değişiklik olması da mümkün.

Bazılarınız medya, tanıtım, halkla ilişkiler, iletişim ve yayıncılıkla ilgili bir işe başlayabilir, bazılarınız ani bir kararla yurtdışına yerleşme kararı alabilir.

Bu yıl kimi Başak burçları arkadaş çevresinden biriyle bir ilişkiye de başlayabilir. Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…

Başak Ocak 2023: Flörtleşiyorsanız kime ne yazdığınıza dikkat edin!

7 Ocak’ta Yengeç burcunda retro Merkür etkili dolunay meydana gelecek.

Daha fazla sosyalleşmek isteyeceksiniz ama öte yandan yanlış anlaşılmalar ve iletişim kazaları yüzünden zaman zaman keyfiniz kaçabilir. Hayatınızda kimse yoksa ve flörtleşiyorsanız kime ne yazdığınıza dikkat edin.



Birlikte çalıştığınız kişilerle daha ılımlı ve uyumlu ilişkiler kurmaya gayret edin.

Bu dönem yatırımlar konusunda da kafanız karışabilir, uzmanından yardım alın, oradan buradan duyumlarla hareket etmeyin. Bu dolunaya Neptün’ün güzel desteği olacağı için beklediğiniz her türlü konuda yardım bulabileceksiniz. Oldukça yaratıcı iş ve proje teklifleri de gelebilir.

21 Ocak’ta 1 derece Kova burcunda bir yeniay oluşacak. Günlük hayatın koşturması ve angarya işleriniz artabilir. Belki yeme-içme alışkanlıklarınıza bir çeki düzen vermeniz gerekebilir ya da daha sağlıklı olmak adına spora başlayabilirsiniz. Bu yeniayı hayatınızın dağınık olan taraflarını toparlamak için kullanabilirsiniz. İş konusunda da belli ki sorumluluklarınız artacak, birlikte çalıştığınız kişilerle daha ılımlı ve uyumlu ilişkiler kurmaya gayret edin.

Başak Şubat 2023: Terapi almak iyi gelebilir

5 Şubat’ta Aslan burcundaki dolunaya Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak.

Bu dolunayda kimseyle haşır-neşir olmak istemeyebilirsiniz. Kendi kabuğunuza çekilmek, ruhsal konularla ilgilenmek, enerji çalışmaları yapmak, terapi almak iyi gelebilir. Yalnız bu dolunaya Uranüs’ün sert bir etkileşimi olması yurtdışı, eğitim ve medya gibi işlerde sert gelişmelerin olabileceğine işaret etmekte… Son dakikada kontrolünüz dışında değişiklikler olabilir, mesela uçağınız iptal olabilir, sınav yeriniz veya eğitmeniniz değişebilir.

Yaratıcı işbirlikleri içinde olabilirsiniz.

20 Şubat’ta Balık burcundaki yeniayda ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri gibi konularda yeni adımlar atabilirsiniz. Bu dönem partnerinize veya ortağınıza özellikle manevi destek vermeniz gerekebilir.



Güzel anlaşmalar yapabilir, yaratıcı işbirlikleri içinde olabilirsiniz. Birilerine sizi temsil etmeleri için vekalet vermeniz de mümkün.

Başak Mart 2023: Plüton günlük yaşam akışınızı tamamen değiştirecek

7 Mart’ta 16 derece Başak burcundaki dolunaya Uranüs’ün desteği, Mars’ın da sert etkileşimi olacak.

Burcunuzda gerçekleşen dolunay diyete başlamak için şahane bir fırsat. Bu arada bir süredir gündeminizde olan birtakım konuları tamamlayabilirsiniz. Uranüs’ün güzel desteğiyle yeni deneyim ve yeni heyecanlara açıksınız. Bunlar özellikle medya, yurtdışı, hukuk, eğitim, yayıncılık ve seyahatler gibi başlıklarda olabilir. Bu konularda riskler alarak ilerlemek isteyebilirsiniz. Yalnız Mars’ın sert etkileşimi sebebiyle kariyerinizi ilgilendiren konularda duygusal tepkiler vermeye yatkın olabilirsiniz. Bu durum, fazla titiz davranmaktan veya hatasız iş istemenizden kaynaklanabilir. İşlerinizi sakinlikle yürütmenizde fayda var, esip gürlemeyin.

İlişkilerinizi düzenleme, deneyim kazanma ve olgunlaşma sürecine giriyorsunuz.

7 Mart’ta bir de ‘karmanın lordu’, öğretici, büyütücü, ‘sıkıştırıcı’ gezegen Satürn Balık burcundaki yeni yolculuğuna başlayacak ve 25 Mayıs 2025’e kadar burada seyahat edecek. Satürn öğretmen demekse bu sizin ilişkileriniz konusunda sorumluluk alma, deneyim kazanma ve olgunlaşma sürecine gireceğinizi gösteriyor. İlişkilere dair pek çok şey öğreneceksiniz ama önemli olan şu: İlişki ve ortaklıklardaki hedefleriniz gerçekçi olmalı. Ne kendinizi kandırın ne de kandırılmanıza izin verin!



Güçlü düşmanlarla savaşmak durumunda kalacaksınız.

Bir ilişkiniz veya ortaklığınız var ve biraz sorunlu gidiyorsa karşınıza iki yol çıkacak: Ya bunu düzeltmek için gerekli sorumlulukları alacaksınız ya da ayrılacaksınız! Satürn iki arada bir derede bir durum yaratmaz! Ben şunu da gözlemliyorum: Bu dönem bir ilişkinin sorumluluğu doğru bir şekilde alınırsa evlilikle sonuçlanabiliyor. Öte yandan düşmanlarınız kendini net bir şekilde gösterecek, güçlü düşmanlarla savaşmak durumunda kalacaksınız. Bu dönem uzun süreli anlaşma ve işbirlikleri de ortaya çıkar ama aşırı hayalperest, alkol sorunu olan, gerçeklerden kopuk, fazla idealist, ruhsal dengesi değişken insanlardan lütfen uzak durun; yoksa çok zarar görebilirsiniz.

21 Mart’ta 0 derece Koç burcunda Merküryen bir yeniay var. Bu yeniayın ana konusu başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri gibi başlıklar… Bu konularda bilgi ve iletişim hızı artabilir. Nafaka, burs, vergi gibi konular gündeme gelirse kelimelerinizi özenle seçin. Bu yeniayda sinir sistemi, sindirim sistemi ve baş bölgesine dikkat edin, sağlıkla ilgili harcamalarınız artabilir.

23 Mart’ta Plüton Kova burcunda geçecek ve 9 Mart 2043’e kadar burada seyahat edecek. Evet, tarihi yanlış okumadınız. Plüton astrolojik anlamda en yavaş hareket eden gezegendir ve bir burçta ortalama 18-23 sene kadar kalır. Ömrünüz bir daha Plüton’un Kova burcundaki seyahatini görmeye yetmeyecek, üzgünüm. Plüton bu kadar yavaş hareket ettiğinden, etkileri de yavaş bir şekilde ortaya çıkar. Genel olarak yok eden, güç kazandıran, yeni bir sistem kuran, psikolojik üstünlük ve tatmin isteyen bir gezegendir. Plüton 6’ncı evinize girip zaman içinde günlük yaşam akışınızı tamamen değiştirecek. Sağlıkla ilgili konularda hayatınızda çok büyük değişimler yaşayabilirsiniz. İş ortamınız değişebilir. Örnek veriyorum siz İstanbul Anadolu Yakası’nda çalışıyorsunuzdur, iş yeriniz Avrupa Yakası’na taşınır ve düzeniniz değişir. İş yerinizde büyük organizasyonel bir değişim yaşanır ve yaptığınız iş tanımınız değişebilir. Sağlık veya hizmet sektöründe iş yapmaya başlayabilir veya bu sektörlerde kendi işinizi kurmak için adım atabilirsiniz. Fazla kilonuz vardır ve ameliyat olmaya karar verebilirsiniz. İnanılmaz et seven bir insanken vegan/vejetaryen olmaya karar verirsiniz. Günlük yaşamınızı belki de eve alacağınız patili bir dost değiştirebilir. Yaşayacak görecesiniz...

Başak Nisan 2023: Karşılayabileceğinizden daha fazla maddi yükümlülükler altına girmeyin

6 Nisan’da 16 derece Terazi burcunda Jüpiter etkili bir dolunay meydana gelecek, gündeminizde maddi konular olacak.

Daha çok para kazanmak isteyebilir ya da alım-satım işlerinizi halledebilirsiniz. Kendinizi değerli hissedeceğiniz, şımartacağınız alışverişler yapabilirsiniz. Yalnız Jüpiter’in özellikle etkin olmasından dolayı bu dönem kredi araştırmalarınız varsa lütfen ihtiyacınız kadarın alın, karşılayabileceğinizden daha fazla bir maddi yükümlülük altına girmeyin. Bu dolunay sürecinde abartılı para harcayabilirsiniz. Burs, sponsorluk veya kaynak arayışınız varsa bunlara rahatlıkla ulaşabileceksiniz.

20 Nisan’da 29 derece Koç burcunda Jüpiteryen bir Güneş tutulması gerçekleşecek. Krediler, borçlar, vergiler, ortaklaşa gelirler, miras, nafaka, burs ve sağlıkla ilgili konular bu tutulmanın etkisi altında... İşin içinde Jüpiter olacağından bu konularda şanslı etkiler alacaksınız. İstediğiniz oranda kredi bulabilirsiniz, borçlarınızın faizleri silinebilir, nafakanızı rahatlıkla bağlatabilirsiniz, miras konuları çözülmeye başlayabilir, burs bulabilir, güzel sponsorluk anlaşmaları yapabilirsiniz. Yalnız sağlık açısından yüzünüze dikkat!

Bir hikâyeyi bitirip yeni bir hikâyeye başlamanız gerekebilir.

Bu tutulma 29 derecede olmasından ötürü de önemli. Çünkü 29 sınır bir derecedir ve bir hikâyeyi bitirip yeni bir hikâyeye başlamak gibi bir etkisi vardır. Ama eski durumu bitirmek zor gelir ve arada kalma, sıkışma durumu getirebilir. Maddi anlamda sizi rahatlatacak koşullar çıkar ama eski bir koşulu bırakmanız gerekebilir ve arada kalabilirsiniz. Örneğin sponsorluk bulursunuz ama bazı şartları yerine getirmeniz gerekebilir. Bu durumu biraz ‘şarta bağlı iyileştirici gelişmeler’ gibi düşünebilirsiniz.

21 Nisan’la 15 Mayıs arası Merkür Boğa burcunda geri hareket edecek. Eğitim, seyahat, resmi işler ve sınavlarda gecikmeler ve hatalarla uğraşmanız gerekebilir. Belki de yarım bıraktığınız bir eğitime yeniden geri dönebilirsiniz.

Başak Mayıs 2023: Rüyalarınızın etkisi altında kalabilirsiniz

5 Mayıs’ta 14 derece Akrep burcundaki Ay tutulmasına retro Merkür’ün sert bir etkileşimi, Yengeç burcundaki Mars’ın da güzel bir desteği olacak.

Komşular, kardeşler, eğitim, dijital işler, satış ve pazarlama konusunda önemli krizleri yönetmeniz gerekebilir. Aklınızda bir sürü yeni fikir gelebilir, dijital alanda işler yapmak isteyebilirsiniz. Yalnız geri hareketteki Merkür’ün bu tutulmaya sert etkileşiminden dolayı; iletişim karmaşaları, kurye sorunları, teknolojik aletlerde sıkıntılar ve seyahatlerde stres getiren durumlar söz konusu. Bu dönem yeni bir eğitime başlamak yerine yarım bıraktığınız bir eğitimi tamamlamanız daha iyi olur. İmza işleri için de uygun bir süreç değil. Öte yandan Mars’ın olumlu etkileşimiyle sosyal çevrenizden sizi harekete geçirecek, motive edecek destekler alabilirsiniz. Bazı dostlarınızla ortak projeler de üretebilirsiniz.



Bazılarınız ani bir kararla yurtdışına yerleşebilir.

16 Mayıs’ta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter, Boğa burcuna geçecek ve 26 Mayıs 2024’e kadar burada kalacak. 9’uncu evinize giren Jüpiter sayesinde sık sık seyahate çıkabilirsiniz. Yalnız bu seyahatler ticari/finans amaçlı ve yurtdışıyla ilgili olabilir. Yabancılar, yurtdışı, eğitim, hukuk ve yüksek öğrenim gibi konulardan yana şanslısınız. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz, mesela yabancı bir dil öğrenebilirsiniz! Hukuki problemler daha hızlı ve sizin lehinize sonuçlanabilir. Bazılarınız yarım bıraktığı yüksek öğrenime geri dönebilir. Bazılarınız ani bir kararla yurtdışına yerleşebilir. Bazılarınız medya, tanıtım, halkla ilişkiler, iletişim ve yayıncılıkla ilgili bir işe başlayabilir. İthalat-ihracat ve uluslararası işlerle ilgilenenler de oldukça şanslı ve bereketli bir sürece girecek. Yaşamı, kendinizi, dünyayı çok daha fazla sorgulayabilirsiniz ve daha somut cevaplar almak isteyebilirsiniz. Ruhsal konularda araştırmalar yapabilirsiniz, derinliği olan konulara ilginiz artabilir.

19 Mayıs’ta 28 derece Boğa burcundaki yeniayla birlikte felsefe veya hayatı keşfetmenize yardımcı olacak konularda eğitimlere başlayabilirsiniz. Bu dönem rüyalarınızın da çokça etkisi altında kalabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı önemli para işleri gündeme gelebilir. Satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım gibi faaliyetler için harekete geçebilirsiniz.

21 Mayıs haftasında Mars’la Plüton arasında gergin bir görünüm var. Arkadaşlarınızla ortak yatırımlar yapacak, birlikte şirket kuracaksanız daha temkinli hareket etmenizi tavsiye ederim. Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla ilişkiniz gerilebilir, ani ve sert çıkışlar sizleri zor duruma sokabilir. İş hayatından kazandığınız gelirlerle ilgili minik problemler de yaşayabilirsiniz. Öte yandan libidonuz artabilir, aşk hayatınız için daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Hatta hayatınızdaki kişiye meydan okuma noktasına gelebilirsiniz. Spor yapıyorsanız bu hafta vücudunuzu çok fazla zorlamayın, riskli aktivitelerden bir süreliğine uzak durun.

Başak Haziran 2023: Yeni ortaklıklar için iyice düşünün

4 Haziran’da 13 derece Yay burcundaki dolunay ev, yuva, aile, yerleşim, gayrimenkul ve aile ilişkilerini ön plana çıkaracak.

Taşınabilir veya evinizde bakım, onarım işlerine girişebilirsiniz. Bazılarınız ev veya araba alabilir. Ailenizle daha fazla zaman geçirebilir, belki birlikte tatile çıkabilirsiniz.

İyi veya kötü her halinizle görünür olacağınız bir dönem…

18 Haziran’da 26 derece İkizler burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. İşiniz ve kariyerinizle ilgili konularda yeni koşullar gündeme gelebilir. Yaptıklarınızla, iyi veya kötü her halinizle görünür olacağınız bir dönem başlıyor. İş arayabilir, mesleki anlamda kendinizi geliştirmenizi sağlayacak kişi veya konularla karşılaşabilirsiniz.

Yalnız Neptün’ün sert etkileşiminden dolayı ilişkiler, ortaklıklar ve işbirliklerinde beklentileriniz yeteri kadar karşılanmayabilir. Bu konularda önünüzü görmeniz zorlaşabilir, sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Hatta hayal kırıklığı yaratacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni ortaklıklar için sakince, birkaç defa düşünün derim.

Başak Temmuz 2023: Gizli ilişkilere çekilebilirsiniz

3 Temmuz’da 11 derece Oğlak burcundaki Merkür etkili dolunaya Boğa burcunda seyahat eden Jüpiter’den güzel bir destek var.

5’inci evinizde gerçekleşen dolunayla birlikte özel hayatınıza çeki düzen vermek isteyebilirsiniz. Bu dönem sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla yaptığınız planlar değişebilir, zaman zaman fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Öte yandan yeni hobiler edinebilir, hatta belki hobilerinizden para kazanabilirsiniz. Yurtdışı, eğitim, yabancılar ve yatırımla ilgili konularda beklenmedik gelişmeler, hatta fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hukuki meselelerden yana da şans sizden yana olacak.

Özel hayatla sosyal hayatınız arasında denge kurmanız gerekebilir.

17 Temmuz’da 24 derece Yengeç burcunda yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya Plüton’un sert, Balık burcundaki Neptün’ünse güzel bir açısı olacak. Sizleri daha sosyal, daha eğlenceli, daha hareketli zamanlar bekliyor. Yeni dostlar edinebilir, arkadaşlarınızla daha samimi zamanlar geçirebilirsiniz. Yalnız özel hayatınızda takıntılı, sert ve soğuk davranmamaya özen gösterin. Bu konuda önemli bir krizi yönetmeniz veya özel hayatla sosyal hayatınız arasında denge kurmanız gerekebilir. Yatırım gibi konularda güvensiz hissettiğiniz adımlar atmamalısınız. Ortağınızdan, eşinizden, işbirliği yaptığınız kimselerden manevi anlamda güzel destekler alabilirsiniz. Dostlarınızla oldukça yaratıcı işlerin içine girebilirsiniz.



23 Temmuz’la 4 Eylül arası Venüs Aslan burcunda geri hareket edecek. Kendinizi yalnız, hatta değersiz hissedebilirsiniz. Aşktan yana da pek verimli değil. Bu dönem gizli ilişkilere çekilebilirsiniz. Eskiden birlikte olduklarınız yeniden kapınızı çalabilir. Sosyal ilişkileriniz istediğiniz gibi gitmeyebilir, dostlarınız sizinle arzu ettiğiniz kadar ilgilenmeyebilir.

Başak Ağustos 2023: Yüzleşmeler yaşarsanız gerçekleri kabul edin!

1 Ağustos’ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya Boğa burcundaki Jüpiter’in sert bir açısı var.

İş koşulları, sağlık, gündelik işler ve evcil hayvanlar bu dolunayın ana konuları... İş yükünüz artabilir veya siz abartılı bir şekilde çalışabilirsiniz. Günlük koşturmacanız yoğunlaşabilir. Bu koşturmacalar resmi evrak, eğitim veya yurtdışıyla ilgili olabilir. Sağlıkla ilgili konularda evham yapabilirsiniz.

16 Ağustos’ta 23 derece Aslan burcundaki yeniaya Boğa burcunda seyahat eden Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak. Sağlık, bilinçaltı, korkular, psikoloji, rüyalar, ruhsal konular, arkanızdan dönen işler, kontrol edemediğiniz şeyler, yalnızlık, yaratıcılık ve sırlar odağınızda…

Sizden yaşça büyük birileriyle yakınlaşabilirsiniz.

Kabuğunuza çekilmek, yoğun geçen günlerin ardından biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Psikolojik konulara ilgi duymanız, rüyalarınızın etkisinde kalmanız da mümkün. Yalnız Uranüs’ün etkisi yurtdışı, eğitim, sınavlar ve medya gibi işlerde beklenmedik, sert gelişmelerin olabileceğine işaret ediyor. Bu konularda sizin kontrolünüz dışında son dakika değişiklikleri olabilir. Mesela uçuşunuz ertelenebilir, sınav yeriniz veya eğitmeniniz değişebilir.

23 Ağustos’la 15 Eylül arası Merkür Başak burcunda geri hareket edecek. Yeteri kadar anlaşılmadığınızı düşünebilir, elektronik aletlerle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu dönem yeni bir şeye başlamak için pek uygun değil.

31 Ağustos’ta 7 derece Balık burcunda Satürnyen bir dolunay var. Bu biraz sert bir dolunay çünkü işin içinde Satürn varsa duruma bir çeki düzen vermek, sorumluluk almak gerekir, kısıtlanma söz konusudur. İlişki ve ortaklıklar, anlaşma ve sözleşmelerle ilgili bazı düzenlemelere gidebilirsiniz. Bu konularda yüzleşmeler yaşarsanız gerçekleri kabul edin! Partneriniz veya ortağınıza dair önemli sorumluluklar alabilirsiniz. En iyi ihtimalle bu dönem sizden yaşça büyük birileriyle aranızda duygusal bir yakınlaşma olabilir.

Başak Eylül 2023: Kandırılma ve aldanmalara karşı dikkatli olun

15 Eylül’de 21 derece Başak burcunda bir yeniay oluşacak.

Bu yeniaya Neptün’ün sert, Uranüs ve Plüton’unsa destekleyici etkileşimleri olacak. Hedefleriniz, kimliğiniz, sağlığınız ve fiziksel koşullarınız gündeminizde. Neptün’ün sert etkileşimiyle evlilik, ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda kafanız karışabilir, kendinizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Kandırılma ve aldanmalara karşı dikkatli olmalısınız.



Plansız ama size iyi gelebilecek bir seyahat gündeme gelebilir veya sürpriz bir hamilelik haberi alabilirsiniz.

Uranüs ve Plüton’un etkileşimleriyle karşınıza güzel yatırım fırsatları çıkabilir, plansız ama size iyi gelebilecek bir seyahat gündeme gelebilir veya sürpriz bir hamilelik haberi alabilirsiniz. Eğitim, yayıncılık, yurtdışı bağlantılı işlerden güçlü destekler almanız da olası. Belki de bu alanlardan para kazanabilirsiniz.

29 Eylül’de 6 derece Koç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Krediler, borçlar, nafaka, prim, burs, faizler ve vergilerle ilgili bir süredir uğraştığınız ne varsa bunları tamamlayabilirsiniz. Kredileri araştırabilir, borçlarınızı hızlı bir şekilde bitirmek için çözümler üretebilirsiniz. Sizleri hızlı kararlar alacağınız ve hızlı hareket edeceğiniz bir süreç bekliyor. Sağlık açısındansa başınıza dikkat!

Başak Ekim 2023: Para konularında risk almaktan kaçının

14 Ekim’de 21 derece Terazi burcunda Merküryen bir Güneş tutulması yaşanacak.

Tutulmaya Plüton’un sert bir etkileşimi olacak, Oğlak burcundan... Para ve değer duygusu ana gündem maddeleriniz. İşin içinde Merkür olduğundan anlaşma ve sözleşmeler gündeme gelebilir, maddi konular için seyahatlere çıkabilirsiniz.



Trafikte çok dikkatli olun ve hız yapmayın.

İhtiyacınız olan elektronik aletleri alabilir veya dijital konulara yatırım yapabilirsiniz. Plüton’un sert etkileşimi olduğundan paraya ilişkin risk almak, örneğin kumar oynamak veya yatırım yapmak için uygun bir dönem değil. Özel hayatınızdaysa bu dönem biraz baskıcı olabilirsiniz.

28 Ekim’de 5 derece Boğa burcunda Mars ve Jüpiter’in karşı karşıya olacağı bir Ay tutulması meydana gelecek. Yurtdışı, eğitim, yolculuklar, hukuk, sınavlar ve ticaret odağınızda. Yalnız Mars’la Jüpiter karşı karşıya olduğundan bu başlıklarda tahammülsüz ve kavgacı olabilir, fanatik bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla aynı fikirde olmamaktan ötürü gerginlikler de oluşabilir. Seyahatler, eğitimler ve sınavlarda stres veren durumlar yaşanabilir. Trafikte çok dikkatli olun ve hız yapmayın. Bu dönem zihinsel yorgunluğunuz çok artabilir.

Başak Kasım 2023: Kötü giden ilişkilere bir süre ara vermek iyi gelebilir

13 Kasım’da 20 derece Akrep burcunda Mars/Uranüs’ün etkin olacağı yeniaya Balık burcundaki Neptün’den güzel destek var.

Gündeminizde yakın çevre, komşular, kuzenler, fikirler, dijital işler, yayıncılık ve pazarlama olabilir. Sakin kalmanın zorlaşacağı, yakın çevrenize uyumlanmakta güçlük çekeceğiniz, isyanlar tavırlar sergileyebileceğiniz bir yeniay bu... Özellikle elektronik aletlerde ve dijital işlerde beklenmedik, sinir bozucu sorunlar yaşayabilirsiniz. Yine bu dönem trafikte dikkatli olun, yola odaklanmak pek kolay olmayabilir.

Ancak sizlere iyi haberlerim de var: Neptün’ün güzel desteğiyle ilişki, ortaklık ve anlaşmalardan yana çevrenizden manevi destek görebilir, onların sevgi ve şefkatini hissedebilir, yaratıcı işler ortaya koyabilirsiniz.

İlişki ve ortaklıklardan yana bazı engellerle karşılaşabilirsiniz.

27 Kasım’da 4 derece İkizler burcunda Mars etkili dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün sert etkisi olacak. İş ve kariyerinizi ilgilendiren durumlarda stresinizi ciddi şekilde yönetmeniz gerek. Sabırsız ve hızlı davranabilirsiniz. İş hayatınızda iletişim koordinasyonuna da dikkat etmenizde fayda var. Aynı anda birden çok işi yaptığınız için çok yorulabilirsiniz. Öte yandan iş konusunda iş bitirici olabileceksiniz. Mesleki konularda önemli aksiyonlar almanız gerekebilir.



Satürn’ün sert etkileşimiyle ilişki ve ortaklıklardan yana bazı engellerle karşılaşabilir veya bu alanlarda artan sorumlulukların altında ezilebilirsiniz. Kötü giden ilişkilere bir süreliğine ara vermek iyi gelebilir. Yeni ortaklıklar kurmak için güzel bir süreç değil.

Başak Aralık 2023: Daha sosyal olacağınız bir ay…

12 Aralık’ta Merkür’ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek.

Hem özel hayatınızda hem de çocuklarla iletişimde sorunlar, gecikmeler yaşanabilir. Eski sevgililerinizden haberler alabilirsiniz. Yarım bıraktığınız bir hobiye yeniden başlamanız da olası.

13 Aralık’ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert etkileşimi olacak. Yeniay 4’üncü evinizde gerçekleşiyor. Geleceğe yönelik hedefler, aile, aile büyükleri, ev, emlak gibi konular bu yeniayın ana başlıkları. Bu konularda yeni adımlar atabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Neptün’ün sert etkileşiminden dolayı bu dönem partnerinizden veya ortağınızdan umduğunuz desteği göremeyebilir veya hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ev içinde su tesisatı, banyo ve tuvalet gibi alanlarda da sorunlar çıkabilir.

Bu ay arkadaş çevrenizden biriyle bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

27 Aralık’ta 4 derece Yengeç burcundaki dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün destekleyici bir etkileşimi olacak. Odağınız daha çok sosyal çevreniz olacak; dostlarınıza yardım edebilir, davetlere katılabilirsiniz.



Satürn’ün güzel desteğiyle bazı arkadaşlarınızla ortak projeler gündeme gelebilir, gereken yardımı onlardan rahatlıkla görebileceksiniz. Bu dönem uzun süreli yeni arkadaşlıkların temeli atılabilir veya arkadaş çevrenizden biriyle bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURCU 2023

Yeni yıl aşk ve sosyal hayat açısından şanslı başlıyor.

Davetlere, nikahlara, sizi mutlu edecek aktivitelere katılabilir; yalnızsanız yeni birileriyle tanışabilirsiniz.

Martta Satürn’ün Balık burcundaki yolculuğu başlayacak, bu da size sağlığınıza özen göstermeyi ve hayatınıza bir çeki düzen vermeyi öğretecek.

İş hayatında olgunlaşmanızı sağlayacak bir dizi deneyim yaşayabilirsiniz, sizi çok fazla çalışacağınız bir dönem bekliyor.

2023’te Plüton’un Kova burcuna geçişi, hayatınızda köklü değişimlere neden olacak. Sanatın bir koluyla ilgilenmeye başlamanız, borsaya atılmanız, çocuk sahibi olmanız ya da hayatınıza aşkın girmesi olası...

Mayıs ayındaysa terfi alabilir, iş kurabilir veya iş arıyorsanız iş bulabilirsiniz. Her şekilde daha çok para kazanmanıza yardımcı olacak gelişmeler söz konusu.

Yılın sonu finansal riskler almak için uygun bir dönem değil. Gereksiz borçların altına girmeyin. Bakalım, 2023’ün diğer ayrıntılarında sizleri daha neler bekliyor…

Terazi Ocak 2023: Yeni bir aşka hazır olun

7 Ocak’ta Yengeç burcunda geri hareketteki Merkür’ün etkili olduğu bir dolunay yaşanacak.

Kariyerinizle ilgili konular gündeminizde. Hem bu açıdan hem de ailevi konularda kafanız karışabilir; duygularınızla mantığınız arasında gidip gelebilirsiniz. Mecbur değilseniz önemli kararlarınızı daha sonraya bırakmanızı öneririm.



Özel hayatınızda sorumluluklarınız artabilir, ciddi ilişkilerin peşine düşebilirsiniz.

Evinizdeki elektrik tesisatında veya teknolojik aletlerde sıkıntılar meydana gelebilir. Aile içinde yanlış anlaşılmalardan doğan stresler söz konusu... Diğer yandan bu yeniaya Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. İş konusunda ilham dolu ve yaratıcı olabileceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu bir çalışma düzeni içindesiniz. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz iş koşulları gündeme gelebilir.

1 Ocak’ta 1 derece Kova burcundaki yeniayda gündem bu sefer aşk, çocuklar, yatırımlar ve keyif veren konular... Yalnızsanız yeni birileriyle tanışabilir ve flört edebilirsiniz. Yaratıcı işler yapmak için de şahane bir zaman. Yatırımlar gündeme gelebilir, özel hayatınızda sorumluluklarınız artabilir, ciddi ilişkilerin peşine daha fazla düşebilirsiniz. Öte yandan kısıtlanmalara da pek gelemeyeceksiniz gibi görünüyor.

Terazi Şubat 2023: Eğlenceli zamanlar…

5 Şubat’ta Aslan burcundaki dolunaya Uranüs’ün sert bir etkileşimi var.

Sosyal ilişkiler, dostluklar ve arkadaşlıklar ön plana çıkıyor. Sizleri dışa dönük, eğlenceli zamanlar bekliyor. Organizasyonlar yapabilir; davetlere, nikahlara, sizi mutlu edecek aktivitelere katılabilirsiniz.

Yalnız Uranüs’ün sert etkileşimiyle beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir. Bu harcamalar sağlığa veya bozulan birtakım eşyalara yapılabilir. Ya da beklediğiniz bir krediniz onay almayabilir. Sosyal planlarınızdaki anlık değişimler sizi huzursuz edebilir.

İş koşullarınızda yardımlaşma teması ön plana çıkıyor.

20 Şubat’ta Balık burcundaki yeniayda odak noktanız gündelik işler, sağlık ve iş koşulları... Zaman zaman organize olmakta zorlanabilir ya da tembellik yapmak isteyebilirsiniz, bu yüzden de işleriniz aksayabilir.

Sağlığınıza, özellikle ayaklarınıza ve bağışıklık sisteminize biraz daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. Alerjiler ya da zehirlenmeler de söz konusu olabilir. Gerçi bu yeniayın kötü bir etkileşimi yok, o yüzden çok olumsuz bir taraftan çalışacağını düşünmüyorum. Diyete başlayabilirsiniz, iş koşullarınızdaysa yardımlaşma teması ön plana çıkıyor. Belki de yardıma ihtiyacı olan bir arkadaşınıza destek vereceksiniz.

Terazi Mart 2023: Aşkı, cinselliği yaşama şekliniz değişecek

7 Mart’ta 16 derece Başak burcundaki dolunaya Uranüs’ün desteği, Mars’ın da sert etkileşimi olacak.

Dengenizi bulmak için biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz, dinlenme ihtiyacınız artabilir. Ruhsal açıdan size iyi gelecek konulara yönelebilirsiniz. İçsel anlamda kendinizi çokça sorguladığınız bir süreç geçirebilirsiniz. Uranüs’ün desteğiyle yatırım fırsatları elde edebilir, kredi arayışlarına girebilir, sağlıkla ilgili sürpriz bir destek alabilir veya çözümle karşılaşabilirsiniz. Yalnız Mars’ın sert etkileşimi nedeniyle eğitim, haberleşme, satış, reklam, medya, yurtdışı, yabancılarla ilgili işler ve hukuksal konularda gerginlikler meydana gelebilir.

7 Mart’ta ‘karmanın lordu’, öğretici, büyütücü, ‘sıkıştırıcı’ gezegen Satürn, Balık burcuna geçecek ve 25 Mayıs 2025’e kadar burada seyahat edecek. Satürn öğretmendir, siz de bu dönem günlük yaşamınıza bir çekidüzen vermeyi veya sağlığınıza özen göstermeyi öğreneceksiniz. İşin içinde Balık olduğu için ruh sağlığınız, ayaklarınız ve bağışıklık sisteminiz gibi konular ön plana çıkacaktır. Çalışma ortamınızı düzenleyebilirsiniz; iş hayatında olgunlaşmanızı sağlayacak bir dizi deneyim yaşamanız da mümkün.

Ne yazık ki sizi çok fazla çalışacağınız bir dönem bekliyor.

Bu dönem farklı bir iş alanında uzmanlaşmaya karar verebilirsiniz ama bu sürecin zorlu geçeceğini unutmayın. Bu arada eğer böyle bir karar verirseniz, bunun arkasında durmanız ve gerçekçi adımlar atmanız önem kazanacak. Boş hayallerin peşinde koşma zamanı değil! Hangi işi yaparsanız yapın, ne yazık ki köle gibi çalışacağınız bir dönem bekliyor sizi. Çalışmıyorsanız da günlük angarya işleriniz öyle bir artacak ki, kendinize zaman ayırmanız zorlaşacak. Eğer işveren pozisyonundaysanız, çalıştığınız kişilere iş yaptırmayı öğrenmeniz gerekecek. Belki de iyi iş yapan birini bulmakta zorlanacaksınız.

21 Mart’ta da 0 derece Koç burcundaki Merküryen yeniay sırasında ilişkilerde neyi nasıl söylediğinize dikkat etmelisiniz. Önemsiz sandığınız bir kelime karşınızdakini çok kırabilir. Ortağınız, partneriniz hakkında yeni bilgiler edinebilirsiniz. Yine anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Ortaklıklar, ilişkiler, iş birlikleri konusunda hızlı kararlar alacağınız bir yeniay bekliyor sizleri.

23 Mart’ta Plüton Kova burcuna geçecek ve 9 Mart 2043’e kadar burada seyahat edecek. Plüton yavaş hareket ettiğinden, etkileri de zaman içinde ortaya çıkar. Genel olarak yok eden, yeni bir sistem kuran, güç kazandıran, psikolojik üstünlük ve tatmin isteyen bir gezegendir. 5’inci evinize giren Plüton yıllar içinde hayatınızda büyük değişimlere neden olacak. Bu değişim sanatın bir koluyla ilgilenmeye başlamanız, borsaya atılmanız, çocuk sahibi olmanız ya da hayatınız girecek bir aşk olabilir. Aşkı ve cinselliği yaşama, flört etme şekliniz değişebilir.

Terazi Nisan 2023: Evleneceğiniz kişiyle tanışabilirsiniz

6 Nisan’da Terazi burcunun 16’ncı derecesinde Jüpiter etkili bir dolunay var.

Daha çok kendinize odaklanmak isteyeceğiniz, kişisel iş ve projelerin peşinde koşacağınız, fiziksel olarak nasıl göründüğünüzü daha fazla önemseyeceğiniz bir dolunay süreci... Jüpiter’in etkili olmasından dolayı ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, iş birlikleri gibi konularda zaman zaman abartılı, hatta fanatik davranışlarınız olabilir. Olayları çok büyütmemek yerinde olur. Diğer yandan ilişki ve ortaklıklardan yana bazı şanslar da elde edebilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatların peşinden koşun, önemseyin. Belki yabancılarla iş birlikleri yapar ya da evlenme teklifi alırsınız; kim bilir.

Bu tutulmada ne kadar net olursanız o kadar kazançlı çıkarsınız.

20 Nisan’da 29 derece Koç burcunda Jüpiteryen bir Güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulma oldukça şanslı etkilere sahip. Özellikle evlilik, ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve danışmanlık işleri konusunda… Eğer ki danışmanlık veriyorsanız müşterileriniz hızla artabilir. Size harika faydalar sağlayacak yeni ortaklıkların adımlarını atabilirsiniz.



Evleneceğiniz kişiyle tanışabilir veya evlenmeye karar verebilirsiniz. Ortaklığınızda veya evliliğinizde şanslı bir dönem... Partnerinizle birlikte para kazanabileceğiniz işlere girişebilirsiniz. Buraya kadar her şey şahane ama bu tutulmanın derecesi önemli. 29’uncu derece arada kalmayı, bir şeyi sona erdirip bir sonraki faza geçmek için gereken çabayı anlatır. Bu yüzden bu saydığım konularda iki arada bir derede kalabilirsiniz. Ya da bu saydıklarıma ancak bir şeyleri bitirerek ulaşabilirsiniz. Bu tutulmada ne kadar net olursanız o kadar kazançlı çıkarsınız.

21 Nisan’la 15 Mayıs arası Merkür, Boğa burcunda geri hareket edecek. Kredi kartları, banka, muhasebe işleri veya vergi konularında birtakım hatalarla, gecikmelerle uğraşmanız gerekebilir. Güvenilir olmayan hiçbir yerden çevrimiçi alışveriş yapmayın!

Terazi Mayıs 2023: Gelsin paracıklar…

5 Mayıs’ta 14 derece Akrep burcundaki Ay tutulmasına geri hareketteki Merkür’ün sert bir açısı, Yengeç burcundaki Mars’ın güzel bir desteği olacak.

Maddi konularda önemli bir krizi yönetmeniz gerekebilir. Kendinize daha fazla değer vermeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Bu tutulmada dikkat etmeniz gereken ana konular şöyle: Borçlar, krediler, faizler, vergiler, ortak kazançlar ve hesap hataları... Bankacılık işlerinde hatalar ortaya çıkabilir, özellikle şifre gibi güvenlikle ilgili konularda daha hassas davranmalısınız. Gözden kaçırdığınız bir fatura ya da bir vergi ödemesi de karşınıza çıkabilir. Ancak Mars’ın güzel desteğiyle kariyer konusunda güvenilir ve hızlı gelişmeler kaydedebilirsiniz. Terfi alabilir, iş kurabilir, iş arıyorsanız iş bulabilirsiniz. Her şekilde daha çok para kazanmanıza yardımcı olacak gelişmeler söz konusu.

Beklediğiniz bir para meselesi varsa, bu konuda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

16 Mayıs’ta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter, Boğa burcuna geçecek ve 26 Mayıs 2024’e kadar burada seyahat edecek. 8’inci evinize giriş yapan Jüpiter öncelikle ortaklaşa kazanımlar, miras, nafaka gibi konularda önemli fırsatlar elde etmenize yardımcı olabilir. Başkalarının paraları veya imkânlarından çok daha rahat şekilde yararlanabilirsiniz. İhtiyacınız olan finansal kaynaklara kolayca ulaşabileceksiniz. Bu kredi, borç ya da zamanında yaptığınız bir yatırımla ilgili olabilir.

Bir süredir sizi rahatsız eden ruhsal veya fiziksel sorunlardan kurtulmak için, önümüzdeki 12 ay içinde profesyonel destek alabilirsiniz. Öğrenciler kolaylıkla burs bulabilir, sponsorluk arayanlar kaynaklara rahat ulaşabilir. Ortaklıklardan elde edilen gelirlerde de artışlar var. Eşinizin finansal kazançları artacak. Hatta belki de bir süredir sizi sıkan borçları ödemenin kolay yollarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte kendinizi ruhsal anlamda geliştirebilirsiniz. Ölüm, öldükten sonraki hayat gibi konularda derin araştırmalar yapabilirsiniz. Gizli ilimlere, ökült (doğa üstü) konulara ilginiz, merakınız artabilir.

19 Mayıs’ta 28 derece Boğa burcundaki yeniaydaysa krediler, borçlar, nafaka, prim, burs gibi konular gündeminizi meşgul etmeye devam edecek. Bu konularda yeni adımlar atabilirsiniz. Boyun ve boğaz bölgenize özen gösterin, sağlık harcamalarınız artabilir. Öte yandan kredi başvurunuz onaylanabilir, beklediğiniz bir para varsa, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

21 Mayıs haftasında Mars’la Plüton arasında gergin bir görünüm var. Aile içinde minik bir sağlık sorunu atlatılabilir. Kariyerinizi ilgilendiren konularda baskı altında hissedebilirsiniz, çok daha fazla çaba sarf etmeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir. Hayatınızda birçok şeyi aynı anda kontrol altına almaya çalışmaktan yorulabilirsiniz. Kariyerinizi ilgilendiren konulardaki gerginlik, ikili ilişkilerinize yansıyabilir. Özgürlük ihtiyacınız artarken risk almaya çok daha meyilli olabilirsiniz. Kariyer, ev, aile, ortaklık, evlilikle ilgili konular stres altında, beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

Terazi Haziran 2023: Bir seyahat olabilir

4 Haziran’da 13 derece Yay burcunda bir dolunay meydana gelecek.

Yakın çevre, kardeşler, eğitim, iletişimle ilgili konular ön planda olacak. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilir, internet sitesi açabilir, bir yerlere seyahat organize edebilir, eğitim verebilir, seminerlere katılabilirsiniz. Reklam, satış, pazarlamayla ilgili konularla, resmi işlerle uğraşmanız gerekebilir.

Yurtdışı, eğitim, resmi işler ve hukuksal konularda yeni koşullar oluşabilir.

18 Haziran’da 26 derece İkizler burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. Yurtdışı, eğitim, resmi işler ve hukuksal konularda yeni koşullar oluşabilir. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilir, yurtdışında bir yerlere gidebilir, medya konusunda yeni bağlantılar kurabilir, satış ve pazarlama alanında destekler alabilir, yeni hukuki bilgiler edinebilirsiniz.



Neptün’ün sert etkileşimi nedeniyle sağlığınıza daha fazla özen göstermenizi öneririm. Zehirlenmelere karşı; kullandığınız ilaçlara, yediklerinize, içtiklerinize aman dikkat! Bununla birlikte çalıştığınız kişiler sizi hayal kırıklığına uğratabilir. İş, yurtdışı ve yabancılarla ilgili konularda koşullar belirsiz hale gelebilir. Ani kararlar almak için uygun bir dönem değil.

Terazi Temmuz 2023: Aradığınız evi bulabilirsiniz

3 Temmuz’da 11 derece Oğlak burcundaki Merkür etkili bir dolunay meydana gelecek.

Bu dolunaya Boğa burcunda seyahat eden Jüpiter’in güzel bir desteği olacak. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konular gündemde. Taşınma, yer değiştirme durumu olabilir, aradığınız özellikteki evi bulabilirsiniz. Aile içindeki bir konu çözüme kavuşabilir. Ancak üstlerinizle, işinizle ilgili fikir birliğine varmakta zorlanabilirsiniz, iletişimde karışıklıklar, hatalı bilgi akışı sözkonusu. İyi haber: Jüpiter’in güzel desteği sayesinde iyi yatırım fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz, maddi anlamda eliniz güçlenebilir, ortaklaşa kazançlarınız artabilir. Uygun koşullarda kredi veya borç da bulabilirsiniz.

Uzun süredir görüşmediğiniz eski arkadaşlarınızdan haberler alabilirsiniz.

17 Temmuz’da 24 derece Yengeç burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya Plüton’un sert bir açısı, Balık burcundaki Neptün’ün desteği olacak. Kariyerinizde yeni başlangıçlar, yeni projeler gündemde. İş bulabilirsiniz veya işinizle ilgili önemli koşullar oluşabilir. Yalnız Plüton’un sert etkileşimi nedeniyle iş ve aile arasındaki dengeyi kurmanız zorlaşabilir. Ailevi konularda sert, hatta belki biraz takıntılı davranabilirsiniz, yıkıcı olmamaya bakın. Neptün’ün güzel desteği sayesindeyse iş arkadaşlarınızdan manevi destekler alabilir, günlük işlerinizi büyük bir rahatlıkla halledebilir, bir evcil hayvan sahiplenebilirsiniz.

23 Temmuz-4 Eylül arasında Venüs, Aslan burcunda geri hareket edecek. Sosyal ilişkileriniz, işten kazandığınız gelir, ödüller ve primler odağınızda olacak. Uzun süredir görüşmediğiniz eski arkadaşlarınızdan haberler alabilir, onlarla bir araya gelebilirsiniz. Dostlarınızla aranızda zaman zaman egosal veya finansal sorunlar meydana gelebilir. Beklediğiniz prim, ödül gibi şeyler varsa gecikmeler söz konusu olabilir. Belki hiç aklınıza gelmeyecek bir arkadaşınız size ilanı aşk edebilir.

Terazi Ağustos 2023: Çocuklar ilgi isteyebilir

1 Ağustos’ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya Boğa burcundaki Jüpiter’in sert bir etkileşimi olacak.

Özel hayatınız, çocuklarla ilişkiler, yatırım, hobi, eğlence bu dolunayın ana konuları. Bunlarla ilgili bir süredir gündeminizi meşgul eden meselelerin sonuna gelebilirsiniz. Yeni aşklar heyecan verici ve özgürleştirici olurken varsa çocuklarınızla daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Riskli yatırımlara yönelebilirsiniz. Yalnız ödemeler, borçlar, krediler gibi konularda gereksiz riskler almayın, abartılı hareketlerden kaçının.



Sağlık, iş ortamı, gündelik işler ana gündeminiz olabilir.

16 Ağustos’ta 23 derece Aslan burcundaki yeniaya Boğa burcunda seyahat eden Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak. Sosyal ilişkiler, dostluklar ve arkadaşlıklar bu yeniayla ön plana çıkacak. Sizleri sosyal açıdan dışa dönük, eğlenceli zamanlar bekliyor. Organizasyonlar yapabilir ya da davetlere, nikahlara, sizi mutlu edecek aktivitelere katılabilirsiniz. Yalnız Uranüs’ün sert etkileşimi beraberinde beklenmedik harcamalar getirebilir.

23 Ağustos-15 Eylül arası Merkür, Başak burcunda geri hareket edecek. Her duyduğunuza inanmayın, yanlış bilgilendirilmeden dolayı sorunlar yaşayabilirsiniz. Kullandığınız elektronik aletlerde arıza da çıkabilir.

31 Ağustos’ta Balık burcunun 7’nci derecesinde Satürnyen bir dolunay meydana gelecek. Bu biraz sert bir dolunay çünkü Satürn’ün olduğu yerde kısıtlanma vardır, kendinize çekidüzen vermeniz ve sorumluluk almanız gerekir. Sağlık, iş ortamı, gündelik angarya işler ana gündeminiz olabilir. Özellikle zehirlenmelere ve bağışıklık sisteminize dikkat etmelisiniz. Hastalıklara açık olduğunuz zamanlar... Yani hem gündelik hayatınıza hem sağlığınıza hem de iş ortamınıza çekidüzen vermeniz gerekebilir. Diyete başlamak içinse uygun bir dönem.

Terazi Eylül 2023: Ruh sağlığınıza dikkat!

15 Eylül’de 21 derece Başak burcundaki yeniaya Neptün’ün sert; Uranüs ve Plüton’un destekleyici etkileri olacak.

Yeniay 12’nci evinizde yani korkular, arkanızdan dönen işler, hastalıklar, bilinçaltı ve psikolojiyi ilgilendiren alanda gerçekleşecek. Ruh sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir yeniay dönemi... Terapilere veya size içsel olarak iyi gelecek uygulamalara başlayabilirsiniz.

Eğer bir imza veya anlaşma peşinde koşuyorsanız işi bağlayabilirsiniz.

Sağlığınıza, özellikle zehirlenmelere, alerjilere ve bağışıklık sisteminize dikkat! İş ortamınızda rahatsız edici belirsizlikler yaşanabilir veya iş arkadaşlarınız hayal kırıklığı yaratabilir. Bu yeniay yatırım yapmak, ev ya da toprak almak, taşınmak, araba almak, evinizde yenilikler yapmak, ortaklaşa kazançlarınızı arttırmak için uygun bir dönem...

29 Eylül’de 6 derece Koç burcunda dolunay meydana gelecek. Odak noktanız ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve iş birlikleri olacak. Bu alanlarda bir süredir uğraştığınız konuların sonuna gelebilirsiniz. İlişkilerinizde veya ortaklığınızdaki sorunlar bitebilir. Bir imza veya anlaşma peşinde koşuyorsanız işi bağlayabilirsiniz. Elbette işin içinde Koç olduğundan şartlar hızlı hatta biraz gergin olabilir. Bu yüzden karşınızdaki kişilerle ilişkilerinizi minimum gerginlikle yürütmenizi tavsiye ederim.

Terazi Ekim 2023: Finansal kazançlar kayıplar bir arada

14 Ekim’de 21 derece Terazi burcunda Merküryen bir Güneş tutulması var.

Tutulmaya Plüton’un sert bir etkisi olacak... Burcunuzdaki bu tutulmayla daha çok okuyacak, daha çok öğrenecek, daha çok bilgi sahibi olacaksınız. Çok önemli sözleşmeler imzalayabilirsiniz. Teknolojiyle ilgili projeler gündeme gelebilir. Hayatınızı değiştirecek bir eğitime başlayabilir ya da bir seyahate çıkabilirsiniz. Satış, pazarlama, reklam gibi işlere odaklanabilir, ticari ilişkiler geliştirebilirsiniz.

Aileyle ilgili bazı sırlar ortaya çıkabilir.

Ancak dikkat etmeniz gereken bir konu var: İşin içinde Plüton olduğundan, takıntılı düşüncelere teslim olmamalısınız. Aile içinde iletişim krizleri meydana gelebilir, ev içinde elektronik aletlerde, elektrik aksamında sorunlar çıkabilir. Ailenize küsmeyin, sonradan üzüleceğiniz sert bir iletişim dili kullanmamaya özen gösterin. Aileyle ilgili bazı sırlar da ortaya çıkabilir.

28 Ekim’de 5 derece Boğa burcunda Mars ve Jüpiter’in karşı karşıya olacağı bir Ay tutulması meydana gelecek. Gündem, para olacak. Fakat kazançlar ve kayıplar bir arada... Aşırı harcamalar ve olayların abartılması söz konusu. İnatçı davranmanız sizi maddi açıdan zora sokabilir; risk almak ya da blöf yapmak için uygun bir dönem değil. Ticari ya da yasal konularda dikkatli adımlar atmalı, gereksiz borçların altına girmemeli, vergi meselelerinde temkinli davranmalısınız. Bu tutulma size çokça para harcatabilir veya kaybettirebilir.

Terazi Kasım 2023: Eğitim, yayıncılık ve hukuki konular stres yaratabilir

13 Kasım’da, 20 derece Akrep burcunda Mars ve Uranüs’ün etkin olacağı bir yeniay yaşanacak.

Bu yeniaya Balık burcundaki Neptün’den güzel bir destek var. Maddi konular hayatınızın büyük bir stres noktası haline dönüşebilir ve bir krizi idare etmeniz gerekebilir, hatta birileriyle kavga bile edebilirsiniz. Beklenmedik harcamalar da gündemde… Sağlık açısındansa genital bölge, üreme organları ve boşaltım sistemine bu dönem daha çok dikkat etmeniz gerek.

Ancak Neptün’ün güzel desteği sayesinde iş ve sağlık konularında nispeten yumuşak etkiler altında olacaksınız. İşinizde çok daha yaratıcı olabilirsiniz. Sağlık açısından ruhsal olarak sizi rahatlatacak durumlar meydana gelebilir. İş konularında kabule geçmek, sorunları büyütmeden sakince yönetmek daha kolay olacaktır.

Teknoloji ve internetle ilgili işlerde güvenlik sorunları meydana gelebilir.

27 Kasım’da 4 derece İkizler burcunda Mars etkili bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün sert bir açısı olacak. Eğitim, yayıncılık ve hukuki konularda stresli durumlar meydana gelebilir. Bu konularda oldukça sabırsız ve düşüncesizce davranabilirsiniz.

Bu dönem diğer insanlarla aynı fikirde buluşmak kolay olmayabilir. Çıkacağınız seyahatlerde sizi sinirlendirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. İletişim dilinize ve şeklinize dikkat etmenizde, başka insanların fikirlerine hoşgörüyle yaklaşmanızda fayda var. Özellikle de kuzenler, kardeşler ve komşularla ilişkilerde...

Teknoloji ve internetle ilgili işlerde de güvenlik sorunları meydana gelebilir. Satürn’ün sert etkisi nedeniyle çıkacağınız seyahatlerde, araba kullanırken dikkatli olmalı, kimseyle tartışmamalısınız. Hatta iş ortamınızda, birlikte çalıştığınız kişilere karşıda daha kibar olmanız iyi olur. Müşterilerle ilişkilerde de daha sabırlı olmalısınız. Bu dönem sağlığınıza, özellikle dişler, kemikler ve ayaklarınıza dikkat! Belki ufak bir operasyon gündeme gelebilir.

Terazi Aralık 2023: Evdeki elektronik aletlerde sorunlar…

12 Aralık’ta, Merkür’ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek.

Evdeki elektronik aletlerde sorunlar meydana gelebilir. Aile için karar almaya çalışırken stresli durumlar oluşabilir. Bu dönem taşınmak, yer değiştirmek için uygun olmayabilir. Taşınırken eşyalar kırılır, kaybolur…



İşle ilgili kararlar almadan önce etraflıca düşünün.

13 Aralık’ta, 20 derece Yay burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. Yeniay burcunuzun 3’üncü evinde gerçekleşiyor. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu yeniayın odak noktaları. Bu konularda yeni gelişmeler yaşayabilir, yeni adımlar atabilir, başlangıçlar yapabilirsiniz.

Yalnız Neptün’ün sert etkisi sebebiyle kafanız karışabilir, sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Özellikle bu kafa karışıklığını gündelik işlerinizi yaparken ya da iş ortamınızda daha çok hissedebilirsiniz. Bu yüzden işle ilgili kararlar almadan önce etraflıca düşünün. Sağlık açısından olası bir durumda belki iki ayrı doktor görüşü almakta fayda olabilir. Bu dönem bağışıklığınızı güçlü tutun.

27 Aralık’ta 4 derece Yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün destekleyici bir etkisi var. Odağınız daha çok kariyerinizi ilgilendiren konulara kayacak. İş kurmak, iş bulmak, iş konusunda yeni sorumluluklar yüklenmek için ideal bir zaman. Bu sorumlulukların üstesinden gelebileceksiniz. Mesleki anlamda kendinizi geliştirmek için adımlar da atabilirsiniz.



AKREP VE YÜKSELEN AKREP 2023

Yıl genelinde hem mesleki hem de özel ilişkilerinizi yönetmek önem kazanacak.

Mart’ta Satürn’ün Balık burcuna geçmesiyle hayatınızın odağına aşk yerleşiyor. Gerçekçi aşkların peşinden koşun, kendinizi kandırmayın. Evli olanlar çocuklarıyla ilgili önemli sorumluluklar alabilir veya çocuk sahibi olmak için çaba sarf edebilir.



Plüton’un bu sene 4’üncü evinize geçmesi de hayatınıza çok büyük değişimler getirecek!



Bunu eski hayatınızı geride bırakıp yeni bir hayata başlamak gibi düşünebilirsiniz. Hatta belki yurtdışında yaşamaya başlayabilirsiniz. Mayısta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter’in Boğa burcuna geçmesiyle ortaklıklar, sözleşmeler, evlilik ve ikili ilişkiler alanında karşınıza güzel fırsatlar çıkacak.



Yalnızsanız, kendinizi uzun soluklu bir ilişkiye hazırlayın. Yılın sonuna doğru yatırımlarla ilgili daha dikkatli olmalı, hayal satan kişilerin peşinden koşmamalısınız. Bakalım, 2023’ün diğer ayrıntılarında sizleri daha neler bekliyor…

Akrep Ocak 2023: Ev alabilir veya evinizi güzelleştirebilirsiniz

7 Ocak’ta Yengeç burcunda geri hareketteki Merkür’ün etki edeceği bir dolunay meydana gelecek.

Hayatı derin şekilde sorguladığınız şu günler cevaplar bulmakta zorlanabilirsiniz. Eğitim, sınavlar, yurtdışı, resmi işler, yazışmalar, reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarında arzu ettiğiniz verimi alamayabilirsiniz veya bu alanlarda birtakım gecikmeler meydana gelebilir.

Bu dönem yakın çevreniz, komşularınız, kuzen ve kardeşlerinizle ortak bir fikirde buluşmak pek kolay olmayabilir. Bu dolunaya Neptün’ün kuracağı güzel etkileşimle aşk hayatınızda romantik isteklerinize daha kolay yanıt bulabilirsiniz. Gökyüzü romantik görüşmeler için olduğu kadar yaratıcı çalışmalar yapmak için de destekleyici konumda.

Bu dönem yakın çevrenizle ortak bir fikirde buluşmak pek kolay olmayabilir.

21 Ocak’ta 1 derece Kova burcunda bir yeniay meydana gelecek. Odağınız aile, ev ve gayrimenkul konuları olabilir. Eve ait sorumluluklarınız artarken, evinizi güzelleştirmek için adımlar atabilirsiniz. Kendinizi ev-aile konularında tatlı bir koşturma içinde bulabilirsiniz. Taşınmak, yer değiştirmek, ev almak-satmak gibi planlarınızı bu yeniay sürecine denk getirebilirsiniz.

Akrep Şubat 2023: İş başvuruları yapabilir, iş kurmak için kolları sıvayabilirsiniz

5 Şubat’ta Aslan burcundaki dolunaya Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak. Bu dolunayla kariyeriniz için attığınız her adımla fark edileceksiniz.

Son 2 haftadır işle ilgili yoğunlaştığınız konuları tamamlama ve bitirme süreci olabilir bu... İş başvuruları yapabilir, iş kurmak için de kolları sıvayabilirsiniz.

Ancak Uranüs’ün sert etkileşimi, mesleki konularda beklenmedik gelişmelere işaret ediyor. Kullandığınız elektronik aletlerde sorunlar çıkabilir veya bu dönem ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri ve ilişkilerle ilgili isyankâr tavırlar takınabilir, tahammülünüzü zorlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hem mesleki hem de özel ilişkilerinizi yönetmek önem kazanacak.

Bu yeniay sürecinde daha fazla eğlenmek, hayattan keyif almak isteyebilirsiniz.

20 Şubat’ta Balık burcundaki yeniayda gündem maddeleriniz aşk, çocuklar, riskli yatırımlar ve hobiler... Bazılarınız yeni aşklara yelken açarken, bazılarınız hamileliğe odaklanabilir, bazılarınız yeni hobilere başlayabilir, bazılarınız da yatırım peşinde koşabilir.

Özel hayatınızdaysa romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Yaratıcı etkilerin yoğun olduğu bu yeniay sürecinde daha fazla eğlenmek, hayattan keyif almak isteyebilirsiniz.

Akrep Mart 2023: Para için kimseyle kavga etmeyin, borç vermeyin

7 Mart’ta 16 derece Başak burcundaki dolunaya Uranüs’ün desteği, Mars’ın da sert etkileşimi olacak. Sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, toplumsal konular ve dernekler odak noktanız.

Dostlarınızla daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz, davet ve organizasyonlar gündeme gelebilir. Uranüs’ün desteğiyle bazılarınız arkadaşlarıyla birlikte projeler üretebilir ve bu işler teknoloji odaklı olabilir. Yeni ilişkiler de geliştirebilirsiniz ama aklınızda olsun, Mars’ın sert etkileşimi borçlar, krediler, ödemeler ve sağlıkla ilgili stresli durumlara işaret ediyor. Banka hesaplarında sorunlar çıkabilir. Para için kimseyle kavga etmeyin, borç vermeyin.

7 Mart’ta ‘karmanın lordu’, öğretici, büyütücü, ‘sıkıştırıcı’ gezegen Satürn de Balık burcuna geçecek ve 25 Mayıs 2025’e kadar burada kalacak. Bu dönem aşka dair birçok şey öğreneceksiniz. Mesela bir aşkın sorumluluğunu almayı, aşkla büyümeyi... Burada dikkat etmeniz gereken noktaysa gerçekçi aşkların peşinden koşmak ve kendinizi kandırmamak. Belki de bazılarınızın şu ana kadar aşktan, flörtten yana hep yüzü güldü ama işte şimdi çorak topraklara dönebilirsiniz!

Satürn’ün bu transitinde sizden yaşça büyük kişilerle flört etmeye başlamanız mümkün. Evli olanlarsa ya çocuklarıyla ilgili önemli sorumluluklar alacak ya da çocuk sahibi olmak için çaba sarf edecek. Çocuk sahibi olup onlarla sabrı ve ayakta kalmayı öğrenebilirsiniz... Bu süreçte ayrıca özellikle babanızın finansal durumunda ciddi krizler oluşabilir. Riskli yatırımlardan kaçının.

Satürn-Balık, kişiyi gerçeklerle hayalleri ayırt etme konusunda bir sınavdan da geçirir. Yaşam size eskisi kadar keyif vermeyebilir, hobilerinizden ve arkadaşlıklarınızdan soğuyabilirsiniz. Ancak çok sevdiğiniz bir hobiniz varsa, bu konuda profesyonelleşebilir hatta bunu bir mesleğe dönüştürebilirsiniz.

Özellikle babanızın finansal durumunda ciddi krizler oluşabilir.

21 Mart’ta da 0 derece Koç burcunda Merküryen bir yeniay var. Çalışma arkadaşlarınızla nasıl iletişim kurduğunuz, iş ortamında kendinizi nasıl ifade ettiğiniz çok önemli! İş arkadaşlarınızın veya müşterilerinizin kalbini kırmayın. Sağlık açısındansa baş bölgenize, yüzünüze, dişlerinize, sinir sisteminize ve midenize aman dikkat! İyileşmenizi sağlayacak tavsiyeler alabilir, doktorlarla tanışabilirsiniz.

Bu dönem hem meslek hem de sağlık konusunda birçok yeni bilgiye ulaşabilirsiniz. İşinizle ilgili seyahatler, imza gerektiren konular ve dijital işler gündeme gelebilir. Sizi, günlük yaşamınızda ve iş hayatınızda hızlı hareket edip hızlı kararlar almanız gereken bir yeniay bekliyor.

Günlük yaşamınızda ve iş hayatınızda hızlı hareket edip hızlı kararlar almanız gereken bir süreç olacak.

23 Mart’ta Plüton Kova burcunda geçecek ve 9 Mart 2043’e kadar burada seyahat edecek. Evet, tarihi yanlış duymadınız. Plüton; astrolojik anlamda en yavaş hareket eden gezegendir ve bir burçta ortalama 18-23 sene kadar kalır. Plüton bu kadar yavaş hareket ettiğinden, etkileri de zaman içinde ortaya çıkar. Genel olarak yok eden, yeni bir sistem kuran, güç kazandıran bir gezegendir.

Plüton’un 4’üncü evinize geçmesi hayatınızda o kadar büyük değişimler getirecek ki! Bunu yaşadığınız yer ve mesleğinizle ilgili hayatınızı geride bırakıp yeni bir hayata başlamak gibi düşünebilirsiniz. Hatta belki yurtdışında bile yaşamaya başlayabilirsiniz. Eviniz kentsel dönüşüme girebilir, belki de hayatınızın temelleri adeta kentsel dönüşüme girebilir. Bu süreç aile içinde üzücü durumları da beraberinde getirebilir. Kendi evinizi inşa etmek için harekete geçebilir veya kendinize yepyeni bir kariyer yaratabilirsiniz.

Akrep Nisan 2023: Kendi işinizi yapıyorsanız işinizi büyütebilirsiniz

6 Nisan’da 16 derece Terazi burcunda gerçekleşecek Jüpiter etkili dolunayda kabuğunuza çekilmek ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

Uyku düzeninize ve dinlenmeye özen gösterin. İşin içinde Jüpiter olduğundan çok fazla çalışmak, koşturmak durumunda kalabilirsiniz ama kendinizi ihmal de etmeyin. En iyi senaryoda size ruhsal açıdan iyi gelebilecek bilgilere ulaşabilir veya terapiye başlayabilirsiniz.

Karşınıza çıkaracak fırsatlar arasında kalabilirsiniz. Bu yüzden olabildiğince net olun!

20 Nisan’da 29 derece Koç burcunda Jüpiteryen bir Güneş tutulması meydana gelecek. İş ortamı, günlük işler, ev hayvanları, sağlık konusu odağınızda... Sağlığınız doğal bir koruma kalkanı altında olacak. Fiziksel veya ruhsal; her şekilde şifalanacaksınız! İş temponunuz artıyor, sürpriz iş fırsatları ve projelere hazır olun! Özellikle yurtdışı bağlantılı işlerle ilgilenmeniz gerekebilir.

Kendi işinizi yapıyorsanız işinizi büyütebilirsiniz. Size fayda sağlayacak ve çok memnun kalacağınız çalışanlar işe alabilirsiniz. Yalnız tutulma 29’uncu derecede olduğundan dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var: 29 arada kalma, sıkışma ve sınırda kalma derecesidir. Bu yüzden bu dönem iş konularında kararsızlık yaşayabilir, karşınıza çıkaracak fırsatlar arasında kalabilirsiniz. Bu yüzden olabildiğinde net olun!

Akrep Mayıs 2023: Yalnızsanız, kendinizi uzun soluklu bir ilişki için hazırlayın

5 Mayıs’ta 14 derece Akrep burcundaki Ay tutulmasına geri hareketteki Merkür’ün sert bir etkileşimi, Yengeç burcundaki Mars’ın da güzel bir desteği olacak.

Sağlığınıza ve bedeninize ilişkin konular ön planda. Fiziksel değişime gitmek isteyebilirsiniz. Öte yandan hayatınıza dair birtakım önemli krizleri yönetmeniz gerekebilir. Ay tutulması olduğundan duygusal veya ailevi meseleler gündeminizde. Özellikle geri hareketteki Merkür’ün etkileşimi ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri ve evlilikle ilgili konularda yanlış anlaşılmalara işaret ediyor. Bu dönem bir şeyler imzalamak için de uygun değil. Merkür gerilemesinin bitmesini beklemekte fayda var. Mars’ın güzel desteği yurtdışı, yabancılar, hukuk, medya işleri ve eğitime ilişkin meselelerde işlerinize hız getirecektir; bu alanlarda önemli girişimlerde bulunabilirsiniz.

Bu dönem anlaşmalı olarak boşanmak daha kolay olacaktır.

16 Mayıs’ta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Boğa burcuna geçecek ve 26 Mayıs 2024’e kadar burada seyahat edecek. 7’nci evinize giren Jüpiter, ortaklıklar, sözleşmeler, evlilik ve ikili ilişkiler alanında sizlere acayip güzel fırsatlar getirecek. Karşı ortaklıklar, anlaşmalar ve sözleşmeler imzalayabilirsiniz. Yalnızsanız, kendinizi uzun soluklu bir ilişki için hazırlayın. Evlilik hazırlığına başlayabilir, partnerinizden ve eşinizden çok güzel destekler görebilirsiniz. Bu süreç eğer sizin boşanma döneminize denk geliyorsa anlaşmalı olarak boşanmak daha kolay olacaktır.

Partneriniz, ortağınız veya eşinizle sık sık seyahate çıkabilirsiniz, hatta bu seyahatler yurtdışına olabilir. Bu dönem eşinizle ortaklaşa işlere girişebilir ve para kazanabilirsiniz de... İlişkilerinizde her zamankinden daha fazla sahiplenici davranabilirsiniz. Ayrıca bu dönem size karşı olan, düşmanlık besleyen kişilerden zarar görmezsiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerle rekabet duygusu yüzünden kendinizi yıpranmış hissedebilirsiniz.

19 Mayıs’ta 28 derece Boğa burcundaki yeniayla yeni ortaklıklar, sözleşmeler ve imza gerektiren meseleler gündeme gelebilir. Karşınızdaki kişilerden rahatlıkla destek görebileceksiniz. Önemli işbirlikleri içinde olabilirsiniz. Varsa eşiniz veya ortağınızla yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Bu yeniay uzun süreli bir ilişkinin kapısını aralayabilir.

21 Mayıs haftasında Mars’la Plüton arasında gergin bir görünüm olacak. Tatil planınız dilediğiniz gibi gitmeyebilir, birlikte çalıştığınız kişilerle rekabet duygusu yüzünden kendinizi yıpranmış hissedebilirsiniz veya geçmişe ait birtakım konular yeniden pişirilerek önünüze sunulabilir. Beklenmedik bir fatura veya toplu bir ödeme yüzünden sorun yaşayabilirsiniz de… Bu hafta fikir tartışmaları çıkabilir, fikirlerinizi savaşçı bir şekilde dile getirebilir ama konuştuğunuz kişilere kabul ettirmekte zorlanabilirsiniz. Tanıtım, medya, halkla ilişkiler, pazarlama, ithalat ve ihracatla ilgili gerginlikler oluşabilir.

Akrep Haziran 2023: Özel hayatınızda hayal kırıklığı yaşatacak durumlar…

14 Haziran’da 13 derece Yay burcundaki dolunayda gündeminizde kazancınız var.

Daha fazla para kazanmanın yollarını ararken, bazı ciddi kararlar almanız gerekebilir. Bu dönem paranızı daha çok seyahat veya eğitime harcayabilirsiniz. Alım-satım gibi işleriniz sonuca ulaşabilirsiniz. Para kazanabileceğiniz önemli işbirlikleri gündeme gelebilir.

Bu dönem paranızı daha çok seyahat veya eğitime harcayabilirsiniz.

18 Haziran’da 26 derece İkizler burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. Krediler, banka işlemleri, kredi kart kullanımları, paylaşımlı gelirler, burslar ve beklediğiniz ödemeler ana gündem maddeleri…

Bu konularda yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Yalnız Neptün’ün sert etkileşiminden dolayı gereksiz riskler almamalısınız. Özel hayatınızda da hayal kırıklığı yaşatacak durumlar meydana gelebilir. Bu süreçte en iyi senaryoyla yaratıcılık gerektiren işlere yönelebilirsiniz.

Akrep Temmuz 2023: Yakın çevrenizle iletişime dikkat!

3 Temmuz’da 11 derece Oğlak burcunda Merkür etkili bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunaya Boğa burcunda seyahat eden Jüpiter’den güzel bir destek var.

Seyahate çıkabilir, internet sitesi açabilir, iletişimle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Yalnız bilgi aktarımı sırasında hatalar veya yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Yurtdışı, eğitim, ticaret, pazarlama gibi konularda da sürekli değişen fikir ve planlar gerginliğe neden olabilir. Bu dönem sürpriz ortaklıklar ve işbirlileri gündeme gelebilir. Anlaşmalar imzalamak, sözleşmeler yapmak için uygun bir dönem.

Kariyerinizle ilgili arzu ettiklerinize ulaşmanız biraz gecikebilir.

17 Temmuz’da 24 derece Yengeç burcundaki yeniaya Plüton’un sert bir açısı, Balık burcundaki Neptün’ün güzel bir etkileşimi olacak. Seyahat, eğitim, yurtdışı ve farklı felsefi yaklaşımlarla ilgili konularda yenilikler, yeni başlangıçlar söz konusu. Yurtdışına çıkma hazırlığı yapabilir, medyayla ilgili önemli işlerinizi organize edebilirsiniz. Plüton’un sert etkileşimi nedeniyle yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz ve komşularınızla iletişim diliniz yıkıcı ve sert değil, aksine yumuşak ve onarıcı olsun, aman dikkat!

Bu dönem zihinsel olarak çok yorulabilirsiniz. Zihniniz takıntılı olmaya ve güvenmemeye çok müsait! Kullandığınız elektronik aletler veya sosyal medya hesabınızla ilgili krizler ortaya çıkabilir. Ancak Neptün’ün güzel desteğiyle aşk-meşk konularından yana güzel gelişmeler yaşanabilir. Romantik karşılaşmaların yanı sıra, birlikte olduğunuz kişiyle de manevi tarafı kuvvetli paylaşımlar yapabilirsiniz.

23 Temmuz’la 4 Eylül arası Venüs Aslan burcunda geri hareket edecek. Özellikle kariyerinizle ilgili arzu ettiklerinize ulaşmanız biraz gecikebilir. Bu dönem işinizle ilgili kadınlarla nasıl ilişki kuracağınıza ve bu ilişkiyi nasıl yöneteceğinize çok dikkat etmelisiniz. Tembellik yapmak isteyebilir, işleri zamanında yetiştiremeyebilirsiniz. Bu dönem iş değiştirmek için pek uygun değil.

Akrep Ağustos 2023: Hoşgörüyü elden bırakmayın

1 Ağustos’ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya Boğa burcundaki Jüpiter’in sert bir etkileşimi olacak. Odağınızda ev, aile ve gayrimenkul konuları var.

Eve ait sorumluluklarınız artarken, evinizi güzelleştirmek adına adımlar atabilirsiniz. Ev-aile konularında kendinizi tatlı bir koşturma içinde bulabilirsiniz.

Taşınmak, yer değiştirmek, ev almak-satmak gibi planlarınızı belki de bu dolunay sürecine denk getirebilirsiniz. İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri, evlilik gibi konularda beklentileriniz çok yüksek olabilir, zaman zaman abartılı davranabilirsiniz. Partnerinizle veya ortağınızla aynı fikirlere inanmayabilirsiniz ama hoşgörüyü elden bırakmayın. Ortaklıklar veya işbirlikleriyle ilgili fırsatlar elde edebilirsiniz, hepsini önemseyin, dikkate alın.

16 Ağustos’ta 23 derece Aslan burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya Boğa burcunda seyahat eden Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak. Kariyerinizde attığınız her adımla fark edilir olabileceksiniz, son iki haftadır yoğunlaştığınız konuları tamamlama süreci olabilir bu...

İş başvuruları yapabilir, iş kurmak için kolları sıvayabilirsiniz. Uranüs’ün sert etkileşimi mesleğinizle ilgili beklenmedik gelişmelere işaret edebilir, kullandığınız elektronik aletlerde sorunlar meydana gelebilir. Bu dönem isyankâr tavırlar içine girebilirsiniz, tahammülüz azalabilir. Hem mesleki hem de özel anlamda ilişkileri yönetmek önem kazanacak.

Taşınmak, yer değiştirmek, ev almak-satmak gibi planlarınızı bu dolunay sürecine denk getirebilirsiniz.

31 Ağustos’ta 7 derece Balık burcunda Satürnyen bir dolunay meydana gelecek. Bu biraz sert bir dolunay çünkü Satürn’ün olduğu yere çeki düzen vermek ve sorumluluk almak gerekir, üstelik kısıtlanma durumu da vardır. Özel hayatınıza ilişkin üstünüze düşen sorumlulukları karşılamalısınız ancak çok rahat hareket edemeyebilirsiniz veya sizi kısıtlayan koşullar oluşabilir. Yatırımlarla ilgili konularda hayal satan kişilerin peşinden koşmamalısınız. Çocuklarınızla ilgili sorumluluklarınız da artabilir.

Akrep Eylül 2023: Bol bol sosyalleşmek isteyebilirsiniz

15 Eylül’de 21 derece Başak burcundaki yeniaya Neptün’ün sert, Uranüs ve Plüton’un destekleyici etkileşimleri olacak. Dostluklar ve sosyal hayatınız odağınızda…

Daha çok sosyalleşmek isteyebilir, dostlarınızla daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizle karşınızdaki kişiye faydalı olmak, ona yardım etmek ön plana çıkacaktır.

Yalnız Neptün’ün sert etkileşiminden dolayı hem özel hayatınızda hem de sosyal çevrenizde önünüzü görmek zorlaşabilir, sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bazı aldanmalar, hayal kırıklıkları gündeme gelebilir. Sosyal ve özel hayat arasında dengeyi kurmak zorlaşabilir.

Uranüs ve Plüton’un güzel destekleriyle yeni ortaklıklar, dijital projeler, yeni imza gerektiren durumlar gündeme gelebilir. Medya, yayıncılık, reklam, satış ve pazarlama alanlarında önemli destekler alabilirsiniz.

Yoğun iş temposu yüzünden kendinize özen gösteremeyebilirsiniz.

29 Eylül’de 6 derece Koç burcunda bir dolunay var. Çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, rutin işler, kişisel gelişim ve sağlığınızla ilgili konularda ilişkileri yönetirken dikkatli olun. Sağlığınıza, özellikle beslenmenize ve yüzünüze dikkat! Bu dönem işinizle ilgili sizi meşgul eden konulara rahatlıkla çözüm bulabilirsiniz. Ancak yoğun iş temposu yüzünden kendinize gereken özeni gösteremeyebilirsiniz.

Akrep Ekim 2023: Neye imza attığınızı iyice kontrol edin

14 Ekim’de 21 derece Terazi burcunda Merküryen Güneş tutulması gerçekleşecek. Ruh sağlığınız, arkanızdan dönen işler veya yurtdışı bağlantılı konular odağınızda...

Arkanızdan konuşan çok olabilir. Bu dönem neye imza attığınızı iyice kontrol edin, hiçbir şeyi dikkatli okumadan kabul etmeyin. Kullandığınız elektronik aletlerde sıkıntılar meydana gelebilir.

Diğer yandan yurtdışı bağlantılı işlerinizi bu dönem halledebilirsiniz. Kendinizi bu dönem çok fazla sorgulayabilir, kendinizi iyi ifade edemediğiniz durumların ortasında kalabilirsiniz. Zihniniz oldukça yaratıcı olabilir, birçok fikir üretebilirsiniz ama hırsızlıkların artabileceğini düşünerek fikirlerinizi herkesle paylaşmayın.

Enerjinizi doğru kullanmalı, öfkenize yenik düşmemelisiniz.

28 Ekim’de 5 derece Boğa burcunda Mars ve Jüpiter’in karşı karşıya olacağı bir Ay tutulması meydana gelecek. Enerjinizi doğru kullanmalı, öfkenize yenik düşmemelisiniz. İlişki yönetiminin önem kazanacağı ama bu alanda ciddi krizlerin gündeme gelebileceği bir tutulma bu...

İlişki ve ortaklıklarda abartılı, fanatik davranışlarda bulunabilir, ufacık bir meseleyi kocaman hale getirebilirsiniz. İnatçılık, değişime kapalılık sizi zor bir duruma sokabilir. Bu günlerde denetimsiz şekilde para harcamayın. Kaza, çarpma ve düşmelere de dikkat! Spora gidiyorsanız kaslarınızı ve eklemlerinizi çok fazla zorlamayın.

Akrep Kasım 2023: Aceleci davranmaktan çarpmalar, düşmeler söz konusu…

13 Kasım’da 20 derece Akrep burcunda Mars/Uranüs’ün etkin olacağı bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya Balık burcundaki Neptün’den güzel destek var.

İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri ve sözleşmelerle ilgili tahammülünüz az olabilir, fevri çıkışlarda bulunabilirsiniz. Anlaşmalar bozulabilir, işbirliklerini yönetmek zorlaşabilir.

Evrende her şey sanki size karşıymış gibi hissedebilirsiniz. Sık sık isyan edebileceğiniz durumların ortasına düşebilirsiniz. Aceleci davranmaktan çarpmalar, düşmeler söz konusu olabilir. Diğer yandan Neptün’ün güzel desteği aşk hayatınızda oldukça romantik, keyifli zamanlara işaret ediyor. Yeni aşklar gündeme gelebilir; yaratıcı iş ve projelerle karşılaşabilirsiniz. Bu dönem hobilerinize de daha çok zaman ayırabilirsiniz.

Özel hayatınız, çocuklarınız veya sağlığınızla ilgili hiç hesapta olmayan harcamalar yapmanız gerekebilir

27 Kasım’da 4 derece İkizler burcundaki Mars etkili dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün sert bir açısı olacak. Finansal konularda dikkatli karar vermeli, düşüncesizce hareket etmemelisiniz. Borçlar, vergiler, ödenmesi gereken paralar, nafaka, burs gibi konular nedeniyle kimseyle ters düşmeyin.

Beklediğiniz ödemelerde gecikmeler olabilir; muhasebe işlerine bakan kişilerle de tartışmalara girmeyin. Satürn’ün sert etkileşimiyle özellikle yatırımlar konusunda temkinli davranın, gereksiz riskler almayın; kumar oynamayın. Özel hayatınız, çocuklarınız veya sağlığınızla ilgili hiç hesapta olmayan harcamalar yapmanız gerekebilir.

Akrep Aralık 2023: Para kazanabileceğiniz yeni koşullar gündemde

13 Aralık’ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak.

Yeniay finansal konuların üstüne adeta projeksiyon tutacak; yeni projeler gündeme gelebilir. Para kazanabileceğiniz yeni koşullarla karşılaşabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Yalnız Neptün’ün sert etkileşiminden dolayı önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz, özel hayatınızla ilgili kafanız karışabilir, beklentileriniz yeteri kadar karşılanmayabilir.

Uzaklardaki biriyle flörtleşmeye başlayabilirsiniz.

27 Aralık’ta 4 derece Yengeç burcundaki dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün destekleyici bir etkileşimi olacak. Yurtdışı, yabancılar, medya, eğitim, akademik, hukuk ve seyahatle ilgili bir süredir uğraştığınız konuların sonuna gelebilirsiniz.

Örneğin yurtdışı evraklarınız hazır olur, yayınevi bulursunuz, sınavlarınızı geçersiniz, tez konusunda destek alırsınız, bir davanız biter veya güçlü bir hukuki destek bulursunuz. Satürn’ün güzel desteğiyle uzaklardaki biriyle flörtleşmeye başlayabilir, medya konusunda güçlü bağlantılar kurabilir, yatırım yapabilirsiniz veya uzun süreli projeler gündeme gelebilir.



YAY VE YÜKSELEN YAY BURCU 2023

Yılın ilk günlerinde sağlığınıza daha fazla özen göstermenizde fayda var.

Özellikle boynunuza, boğazınıza ve tansiyonunuza dikkat!

Mart ayında iş yerinizde gelişecek beklenmedik değişimlerden büyük fayda sağlayabilirsiniz.

Bahar itibariyle ailenizle çok daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir.

Öte yandan finansal açıdan şanslı, aşk konusunda mutlu zamanlar...

Çocuk sahibi olmak isteyenler güzel haberler alabilir. İş ve çalışma ortamınızda koşullar çok daha iyileşebilir.

Kendi işini yapanlara çokça iş, müşteri ve akabinde güzel para gelebilir.

Yaza doğru sağlıklı beslenme düzenine geçebilir, hayatınıza sporu dahil edebilir, size uğur getirecek bir ev hayvanı sahiplenebilirsiniz.

Yıl sonuna doğru yabancılarla iş olanakları, yurtdışı seyahatleri gündeme gelecek.

Hobilerinize, sizi mutlu eden şeylere hayatınızda daha fazla yer açabilirsiniz.

Bu dönem hayatınızdaki en önemli konu ilişkileri yönetmek olacak. Bakalım, 2023’ün diğer ayrıntılarında sizleri daha neler bekliyor…

Yay Ocak 2023: Sağlığınıza daha fazla özen gösterin

7 Ocak’ta Yengeç burcunda geri hareketteki Merkür etkili bir dolunay meydana gelecek.

Bu dönem sağlığınıza daha fazla özen göstermenizde fayda var; tahliller yaptırmanız, doktora gitmeniz gerekebilir. Diğer yandan kredi, faiz araştırmaları yapabilirsiniz. Maddi konularda kafanız karışabilir, karar almakta zorlanabilirsiniz. Eve ve aileye dair harcamalarınız artabilir. Merkür gerilediğinden kişisel eşyalarınıza da dikkat! Dalgınlıklar yüzünden hiçbir şeyinizi kaybetmeyin.

Size keyif verecek birkaç günlük bir şehir dışı kaçamağı yapabilirsiniz.

Bu dolunaya Neptün’ün güzel bir etkileşimi olması sayesinde ailenizden güzel destekler alabilir, evinizin dekorasyonunda değişiklikler yapabilirsiniz. Evde huzur sizin için daha öne çıkan bir konu olacak.

21 Ocak’ta 1 derece Kova burcunda yeniay gerçekleşecek. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenlerinizle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Aklınıza sürekli yeni fikir ve projeler gelebilir; bunlar internet veya dijital işlerle ilgili olabilir. Yeni sosyal medya hesapları açabilir, e-ticaretle ilgilenebilirsiniz. Size keyif verecek birkaç günlük bir şehir dışı kaçamağı yapmanız da mümkün.

Yay Şubat 2023: Taşınmak gündeme gelebilir

5 Şubat’ta Aslan burcunda gerçekleşecek dolunaya Uranüs’ün sert bir açısı olacak.

Eğitim, yurtdışı, hukuk, yabancılar, resmi işler, reklam ve tanıtımla ilgili konular gündeminizde... Seyahatler organize edebilir, yeni eğitimlere başlayabilir, resmi işlerinizi halledebilirsiniz. Uranüs’ün sert etkisi sebebiyle planlarınızda son dakika değişikliklerine hazırlıklı olun. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı tahammülünüz azalabilir, ani tepkiler vermemeye çalışın. Bu dönem sağlığınıza da dikkat! Özellikle de boyun, boğaz bölgenize ve tansiyonunuza...

Ailenizle daha yakın, samimi, içten zamanlar geçirebilirsiniz.

20 Şubat’ta Balık burcundaki yeniayda odak noktanız aileniz, gayrimenkuller ve varsa eşinizin iş durumu olabilir. Evinizin ihtiyaçlarına odaklanabilir; temizlik, bakım, onarım, boya ve dekorasyonla uğraşabilirsiniz.



Belki de taşınmak, yer değiştirmek gündeme gelir ve ev bakarsınız. Gayrimenkul alım-satımıyla da ilgilenebilirsiniz. Ailenizle daha yakın, daha samimi, daha içten zamanlar geçirebilir veya aile köklerinizi araştırmak isteyebilirsiniz.

Yay Mart 2023: Elinizdeki projeleri tamamlayabilirsiniz

7 Mart’ta 16 derece Başak burcundaki dolunaya Uranüs’ün desteği, Mars’ın da sert bir etkileşimi olacak.

Odağınızda mesleğiniz olacak belli ki... Bir süredir uğraştığınız işleri sona erdirebilirsiniz, iş arama sürecinizin sonuna gelmiş olabilirsiniz ya da ilgilendiğiniz önemli bir projeyi tamamlayabilirsiniz. Uranüs’ün güzel desteğiyle iş yerinizde gelişecek beklenmedik değişimlerden büyük fayda sağlayabilirsiniz. Görev tanımınız değişebilir; dijital, teknolojiyle ilgili işler gündeme gelebilir ya da sürpriz bir şekilde size fayda sağlayacak yeni yardımcılar edinebilirsiniz.

Sağlık anlamında ihtiyaç varsa yeni tedavi yöntemleri, ilaçlar ve doktorlar gündeme gelebilir. Yalnız Mars’ın sert etkisiyle ikili ilişkiler, anlaşmalar, iş birlikleri, ortaklıklar ve evlilik gibi konularda stresli durumlar söz konusu. İşle bağlantılı bazı ortaklıklar, anlaşmalar bozulabilir. Bu dönem ortağınız veya partneriniz gergin olabilir, size sert tepkiler gösterebilir, sivri sözler sarf edebilir. Tüm ilişkileri dikkatle yönetmeniz gerek. Gereksiz tartışmalardan ve laf sokmalardan kaçının.

Ailenizin bakımını üstlenebilirsiniz, ev sahibi olmak için girişimlerde bulunabilirsiniz.

7 Mart’ta ‘karmanın lordu’, öğretici, büyütücü, ‘sıkıştırıcı’ gezegen Satürn, Balık burcundaki yeni yolculuğuna başlayacak, 25 Mayıs 2025’e kadar da burada seyahat edecek. Satürn öğretmen demektir. Bu dönem eve, yuvaya, yerleşime ait sorumluluklarınız artabilir ve bu konularda önemli deneyimler yaşayabilirsiniz. Ailenizle çok daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir, onların bakımını üstlenebilirsiniz, ev sahibi olmak için girişimlerde de bulunabilirsiniz.



Kova burcuna geçen Plüton konuşmalarınıza güç verecek ve insanlar sizi dinleyecek.

Satürn tam dip noktası dediğimiz bir alandan geçecek. Buradan geçen Satürn, kişiyi derin bir yaşam sorgulamasına, hatta depresyona itebilir. Hayatı, kariyeri, ilişkileri sorgulayabilir, özellikle kariyer konusunda bazı kısıtlamalara maruz kalabilirsiniz. Öte yandan bu dönem ev alabilirsiniz ve evle birlikte sorumluluklarınız artabilir. Daha az sosyal olmak isteyeceğiniz, zamanınızın çoğunu evde geçireceğiniz bir süreç de yaşayabilirsiniz. Aile bireylerinin sağlığı gündeme gelebilir, bu konuda sorumluluklarınız artabilir. Geçmişinizi, köklerinizi araştırabilirsiniz. Elinizde bir avuç bile araziniz varsa bu dönem bu toprağı işletmek, kazanç elde etmek, yatırım yapmak için güzel bir zaman.

21 Mart’ta da 0 derece Koç burcunda Merküryen bir yeniay meydana gelecek. Özel hayatınız, yatırımlar ve çocuklar konusunda iletişim diline dikkat etmeli, bencilce davranmamalı, risk alırken dikkatli düşünmeli, dürtüsel kararlardan uzak durmalısınız. Bu yeniayla yeni hobiler keşfedebilir ve eğitimine başlayabilirsiniz. Borsa, yatırım gibi konularda yeni bilgiler edinebilirsiniz. Yalnız olanlar pek çok insanla yazışabilir, flört edebilir. Oldukça yaratıcı olacağınız bu yeniayda belki bir hikâye, roman, şiir veya deneme yazmaya başlayabilirsiniz.

23 Mart’ta Plüton Kova burcunda geçip 9 Mart 2043’e kadar burada seyahat edecek. Evet yanlış duymadınız, tarihi tekrar okumanıza gerek yok. Astrolojik anlamda en yavaş hareket eden gezegen Plüton bir burçta ortalama 18-23 sene kalır. Bu kadar yavaş hareket ettiğinden, etkileri de zaman içinde ortaya çıkar. Genel olarak yok eden, yeni bir sistem kuran, güç kazandıran Plüton, 3’üncü evinizden geçecek ve konuşmalarınıza güç verecek. İnsanlar sizi dinleyecek; isteseniz de istemeseniz de bunu yapacaklar. 3’üncü ev aynı zamanda kardeş ve komşuları yönetir. Bu transitle derinlerde kalan bazı konular gündeme gelebilir. Komşular veya kardeşlerle anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Diğer yandan dikkatli davranırsanız ilişkileriniz değişime uğrayıp güçlenebilir de... Eğer satış, reklam yazarlığı veya terapistlik gibi alanlarda çalışıyorsanız bu transit size yardımcı olur. Zira sözlerinizle insanları etkilersiniz.

Yay Nisan 2023: Dostlarınızla zaman geçirebilir, sosyalleşebilirsiniz

6 Nisan’da 16 derece Terazi burcunda Jüpiter etkili bir dolunay yaşanacak.

Dostluklar, arkadaşlıklar, ilişkiler gündemde... Yeni bağlantılar kurabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Dostlarınızla daha fazla zaman geçirebilir, sosyalleşebilir, davetlere ve organizasyonlara katılabilirsiniz. İşin içinde Jüpiter olduğundan oldukça yaratıcı, aşk konusunda epey şanslı, şans oyunlarından yana da kısmetli bir döneminiz olabilir. Yalnız özel hayatınızda abartılı ve fanatik davranışlarda bulunmayın, yatırım yapacaksanız da abartılı riskler almayın.



Finansal anlamda oldukça şanslı, aşk konusunda mutlu zamanlar bekliyor sizi.

20 Nisan’da 29 derece Koç burcunda Jüpiteryen bir Güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulma, derecesi itibariyle biraz kritik. Çünkü 29 derece arada kalma ve sıkışma anlamına gelir. Belki bu tutulmayla iki aşk, iki hobi, iki yatırım fikri, iki durum arasında kalabilirsiniz.

Ama işin içinde Jüpiter olduğundan finansal anlamda oldukça şanslı, aşk konusunda mutlu zamanlar bekliyor sizi. Çocuk sahibi olmak isteyenlere bu tutulma mutlu haberler verebilir. Sahne sanatlarıyla ilgili veya yaratıcılık gerektiren bir işiniz varsa harika fırsatlar elde edebilirsiniz. Yatırımlarınızın karşılığını katbekat alacaksınız.

21 Nisan-15 Mayıs arası Merkür Boğa burcunda geri hareket edecek. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda yanlış anlaşılmalar olabilir, iş için kullandığınız elektronik aletler ‘sapıtabilir’. Günlük planlarınız bir anda bozulabilir. Bu dönem yeni bir işe veya projeye başlamak için uygun değil.

Yay Mayıs 2023: Çokça iş, müşteri ve para gelebilir

5 Mayıs’ta 14 derece Akrep burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek.

Bu tutulmaya geri hareketteki Merkür’ün sert, Yengeç burcundaki Mars’ınsa güzel bir etkileşimi olacak. Ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmeyebilir; korkular, endişeler ve kaygılarla mücadele edebilirsiniz. Hayatı kontrol etmek zorlaşabilir; elde olmayan sebeplerle çıkan duygusal, maddi, sağlıkla ilgili krizleri yönetmeniz gerekebilir.

Gerileyen Merkür’ün etkisiyle işyerinde kullandığınız elektronik cihazlarda sorunlar, birlikte çalıştığınız kişilerle iletişiminizde stresli durumlar oluşabilir. Hizmet verdiğiniz müşterilerle yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Bu dönem yeni işler, projeler için uygun olmayabilir. Ama Mars’ın güzel desteği bankalar, krediler, borçlar, vergilerle ilgili işleri hızlandırabilir. Örneğin, ev kredisi başvurunuz onaylanabilir. Ayrıca size fiziksel ve ruhsal açıdan iyi gelecek tedavi ve tekniklerle karşılaşabilirsiniz.

Günlük koşturmanızın artacağı, el oyalayan işlerin yoğunlaşacağı bir dönem bu...

16 Mayıs’ta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Boğa burcuna geçip 26 Mayıs 2024’e kadar burada seyahat edecek. İş ve çalışma ortamınızda koşullar çok daha iyileşebilir. İş arayanlar sürekli seyahat edebilecekleri bir işe girebilir. Yurtdışı bağlantılı projeler gündeme gelebilir. Kendi işinizi kurabileceğiniz türlü fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız bu süreçte çokça iş, müşteri ve akabinde güzel para gelebilir.

Sağlık açısından ilaç, tedavi, doktor gibi kendinizi şanslı hissedeceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Size çok faydalı olacak bir beslenme düzenine geçebilir, hayatınıza sporu dahil edebilir, size uğur getirecek bir evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. Yardımcılarınızdan yana büyük faydalar görecek, işe alacağınız kişilerden verim sağlayacaksınız.



19 Mayıs’ta 28 derece Boğa burcundaki yeniayla birlikte yeni işler, müşteriler, çalışanlar, yardımcılar, tedavi yöntemleri, beslenme planları, ilaçlar, evcil hayvanlar, ofis veya ofis gereçleri gündeminize gelecek. Günlük koşturmanızın artacağı, el oyalayan işlerin yoğunlaşacağı bir dönem bu...

21 Mayıs haftasında Mars’la Plüton arasında gergin bir görünüm var. Mahkeme sonucu tazminat ve nafaka gibi konularda ödemeler gecikebilir. Finansal konularda çok daha fazla çaba efor sarf etmeniz gerekebilir. Beklenmedik harcamalar yüzünden canınız sıkılabilir. Bu harcamalar sağlıkla ilgili veya bir yakınınızın, ortağınızın, eşinizin birtakım yanlış kararları yüzünden olabilir.

Yay Haziran 2023: Zayıflamak için motive olacaksınız

4 Haziran’da 13 derece Yay burcundaki dolunay yeni bir sayfa açmak, kişisel yeteneklerinizi ortaya çıkarmak, fiziksel değişiklikler yapmak, zayıflamak ve spora başlamak gibi şeyler için ihtiyaç duyduğunuz motivasyonunu sağlayacak.

Yeni yerler keşfedebilir, yeni eğitimlere katılabilirsiniz. Hatta yeni iş projeleri de gündeme gelebilir.

Bu dönem ev alırken dikkatli olun, kandırılmayın.

18 Haziran’da 26 derece İkizler burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir açısı var. İlişkiler, ortaklıklar, iş birlikleri, anlaşmalar konusunda yeni koşullar oluşabilir.



Neptün etkisiyle evinizde tesisat sorunları yaşanabilir, ailevi konularda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bu yeniayda kafanız karışabilir, karar vermekte zorlanabilirsiniz. Ev alırken de dikkatli olun, kandırılmayın.

Yay Temmuz 2023: Borçlarınızı yapılandırabilirsiniz

3 Temmuz’da 11 derece Oğlak burcunda Merkür etkili bir dolunay yaşanacak.

Boğa burcundaki Jüpiter’den bu dolunaya güzel bir destek var. Kazançlarınızı arttırabilirsiniz, maddi konularda sağlam adımlar atmaya çalışacaksınız. Ama kafanız karışabilir, hesap hatalarına karşı dikkatli olun.



Jüpiter’in desteği sayesinde yeni iş fırsatları elde edebilir, yeni müşterilerle karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Size fayda sağlayacak yeni yardımcılarla tanışabilirsiniz, daha iyi para kazanabileceğiniz koşullar oluşabilir, iş ortamınızda arzu ettiğiniz iyileştirmeler yapılabilir.



İşlerinizi halletmek istiyorsanız eğitmenler ve resmi makamlarla ilişkileri dikkatli yönetmelisiniz.

17 Temmuz’da 24 derece Yengeç burcunda bir yeniay var. Bu yeniaya Plüton’un sert, Balık burcundaki Neptün’ün güzel bir açısı olacak. Krediler, primler, burslar, nafaka ve yatırımlarla ilgili yeni adımlar söz konusu. Özellikle Plüton’un sert etkisiyle maddi mevzularda kimseyle münakaşaya girmeyin. Finansal konularda hırs yapmak, takıntılı davranmak size zarar verebilir.

Bu arada beklenmedik ödemeler çıkabilir; sağlık için para harcamanız, finansal anlamda önemli bir krizi yönetmeni gerekebilir. En iyi senaryoda, belki önemli bir borcunuzu yapılandırabilirsiniz. Neptün’ün güzel desteğiyle de ailenizden manevi anlamda güzel destekler var. Aile içinde buzlar eriyebilir. Evinizi güzelleştirmek, dekore etmek, yeni mobilyalar almak için de harekete geçebilirsiniz.

23 Temmuz-4 Eylül arası Venüs Aslan burcunda geri hareket edecek. Uzaktaki kişilerle özel ilişkileri yönetmek kolay olmayabilir. İletişim sorunlarıyla uğraşabilirsiniz. Satış, pazarlama, reklam gibi alanlarda verim alamayabilirsiniz. Çıkacağınız seyahatlerden memnun kalmayabilirsiniz. İşlerinizi halletmek istiyorsanız eğitmenler ve resmi makamlarla ilişkileri dikkatli yönetmelisiniz.

Yay Ağustos 2023: Ailenizle ilgilenmeniz gerekebilir

1 Ağustos’ta 9 derece Kova burcundaki bir dolunay oluşacak.

Bu dolunaya Boğa burcundaki Jüpiter’in sert bir etkileşimi var. Üzerinde çalıştığınız projeleri tamamlayabilir, satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler ve eğitimle ilgili işlerinizi halledebilirsiniz. Yakın çevrenizle, kardeşlerinizle ilgili konuları yavaştan sona erdirebilirsiniz.

Jüpiter’in sert açısı bu süreçte fikirlerinizi fanatik şekilde savunabileceğinize işaret ediyor. Abartılı bir çalışma temposuna girebilirsiniz, biraz dinlenmek ve kendinize zaman ayırmak fena olmayabilir. İşinizle ilgili bir seyahate çıkabilirsiniz. Sağlık açısından boyun ve boğaz bölgenize özen gösterin.



Biraz içinize kapanabilir, hayatı ve kendinizi sorgulayabilirsiniz.

16 Ağustos’ta 23 derece Aslan burcunda bir yeniay yaşanacak. Eğitim, yurtdışı, hukuk, yabancılar, reklam, tanıtım ve resmi işler ön planda... Seyahatler organize edebilir, yeni eğitimlere başlayabilir, önemli resmi işlerinizi halledebilirsiniz. Yalnız bu yeniaya Boğa burcundaki Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak. Günlük planlarınızda son dakika değişiklikleri meydana gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı tahammülünüz azalabilir, ani tepkiler verebilirsiniz. Bu dönem sağlığınıza, özellikle de boynunuza, boğazınıza ve tansiyonunuza dikkat etmelisiniz.

23 Ağustos-15 Eylül arası Merkür Başak burcunda gerileyecek. İş kurmak, iş için yeni adımlar için uygun bir dönemde olmayabilirsiniz. Her şeyi tekrar tekrar gözden geçirmek gerekebilir. İş için kullandığınız elektronik aletlerde sorunlar meydana gelebilir.

31 Ağustos’ta 7 derece Balık burcunda Satürnyen bir dolunay meydana gelecek. Bu biraz sert bir dolunay çünkü Satürn’ün olduğu yerde sorumluluk almak gerekir ve bir kısıtlanma durumu vardır. Odak noktanız aileniz ve gayrimenkuller olabilir. Ailevi sorumluluklarınız artabilir, onlara bakım ve hizmet vermeniz gerekebilir. İş konusunda bazı engeller ve stresli durumlarla uğraşabilirsiniz.

Bu dönemde ailenizden ihtiyaç duyduğunuz desteği almanız zorlaşabilir. Biraz içinize kapanabilir, hayatı ve kendinizi sorgulayabilirsiniz. Ama bunu yaparken kendinize haksızlık etmeyin. Evde bir şeyleri toparlayıp, düzenleyip yeni kurallar koyabilirsiniz. Nihayetinde Satürn düzen getirmek demektir. Bu dönem eşinizin iş yükü veya sorumlulukları da artabilir ve onu manevi anlamda desteklemeniz gerekebilir. Ama taşınmak, yer değiştirmek isterseniz işler pek de hızlı ilerlemeyebilir.

Yay Eylül 2023: Yurtdışı seyahatleri gündeme gelebilir

15 Eylül’de 21 derece Başak burcunda bir yeniay oluşacak.

Bu yeniaya Neptün’ün sert, Uranüs ve Plüton’unsa destekleyici etkileşimleri olacak. İş, kariyer, statü, hayat amacı, saygınlık, kariyer hedefleri, üstler, patronlarla ilişkiler önem kazanacak. Bu konularda yeni adımlar, yeni başlangıçlar söz konusu. Yalnız Neptün’ün sert açısı kafanızın biraz dağılabileceğine, önünüzü görmekte zorlanabileceğinize işaret ediyor. Bu yüzden işle ilgili karar alırken temkinli davranın.

Yeni kişilerle flörtler edebilir, hobilerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Evde tesisat sorunları, ailede hayal kırıklıkları yaşanabilir. Uranüs ve Plüton’un destekleyici etkisiyle yabancılarla iş olanakları, yeni iş teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Görev tanımınızda bazı değişiklikler meydana gelebilir. Ticari hedeflerinize ulaşmak kolaylaşabilir. Hukuki anlamda destekler alabilirsiniz. Yurtdışı seyahatleri gündeme gelebilir.

29 Eylül’de 6 derece Koç burcunda bir dolunay oluşacak. Bu dolunay 5’inci evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu dolunayın ana konuları... Yatırım araştırmaları yapabilir, yeni kişilerle flört edebilir, hobilerinize daha fazla zaman ayırabilir, sizi mutlu edecek şeylere hayatınızda daha fazla yer açabilirsiniz. Bu dolunay sürecinde çok daha yaratıcı olacaksınız, hatta işiniz sahne ve yaratıcılıkla ilgiliyse yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz.

Yay Ekim 2023: Terapiye gitmek için doğru bir dönem

14 Ekim’de 21 derece Terazi burcunda Merküryen bir Güneş tutulması yaşanacak.

Tutulmaya Plüton’un Oğlak burcundan sert bir etkileşimi olacak. Dostluklar, arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, toplumsal konular, grup çalışmaları gündemde... İşin içinde Merkür olduğundan, sosyal ilişkilerde iletişim konusu ön plana çıkacak.

Sözlerinizle, vereceğiniz tavsiyelerle ilişkilerde sözü dinlenen, fikri sorulan birine dönüşebilirsiniz. Bu dönem yeni insanlarla tanışabilir, dostlarınızla ortak iş projeleri geliştirebilirsiniz. Dernekler veya organizasyonlarda iletişimi koordine etmeniz gerekebilir.

Yatırımlarda, özel hayatınızda ve çocuklarla ilişkilerde baskıcı tavırlar sergilememeye gayret edin.

Plüton’un sert açısı sebebiyle özel hayatınızdaki tutum ve davranışlarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Yatırımlarda, özel hayatınızda ve çocuklarla ilişkilerde baskıcı tavırlar sergilememeye gayret edin. Bu alanlarda kullandığınız iletişim dili ve alacağınız kararlar önem kazanacak. Zira birtakım krizleri yönetmeniz gerekebilir.



28 Ekim’de 5 derece Boğa burcunda Mars ve Jüpiter’in karşı karşıya olacağı bir Ay tutulması meydana gelecek. Bu dönem ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmeyebilir; korkular, endişeler, kaygılarla mücadele edebilirsiniz. Bu tutulma biraz gergin olacak.

Özellikle ruhsal ve fiziksel sağlık, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük koşturma, ev hayvanlarıyla ilgili abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. İçsel ya da bastırmaya çalıştığınız bir öfkeniz olabilir. Spor yaparak bu enerjiyi sağaltabilirsiniz. Dikkatsizlik yüzünden oluşabilecek kazalara karşıda dikkatli olun. Terapiye gitmek, ruhsal açıdan iyi gelecek konulara yönelmek için doğru bir dönem. Ticari ya da finansal riskler almak içinse hiç uygun değil.

Yay Kasım 2023: Ailedeki küslükleri sonlandırma zamanı

13 Kasım’da 20 derece Akrep burcunda Mars ve Uranüs’ün etkin olacağı bir yeniay oluşacak.

Bu yeniaya Balık burcundaki Neptün’den güzel bir destek var. İş ortamınızda bir dizi değişiklik meydana gelebilir. Yalnız iş ortamı adeta yangın yeri! Müşteriler, çalışanlar huzursuz ve gergin olabilir. İsyankâr tavırlar işleri çok daha zorlaştırabilir.

Sağlık açısından tansiyonunuza dikkat edin. Günlük yapmanız gereken, angarya işlere tahammülünüz azalabilir. Her ne kadar koşullar sert ve stresli olsa da Neptün’ün güzel desteği sayesinde ailenizden ihtiyacınız olan manevi desteği alabileceksiniz. Evinizi güzelleştirmek, yeni eşyalar almak, aile içindeki küslükleri sonlandırmak, ilişkileri onarmak, affetmek için harika etkiler devrede...

Bu dönemin en önemli meselesi ilişki yönetimi. Ağız dalaşlarından kaçınmalısınız.

27 Kasım’da 4 derece İkizler burcunda Mars etkili bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün sert bir açısı var. Bu dönem ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler hayatınızda stres yaratabilir. Karşınızdaki kişiler sabırsız ve fevri davranabilir, hatta size çatabilirler.

Bu dönemin en önemli meselesi ilişki yönetimi olacaktır. Ağız dalaşlarından mümkün mertebe kaçınmalısınız. Satürn’ün sert etkileşiminden dolayı ailevi sorumluluklar artabilir, üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Evdeki otorite figürleriyle iktidar mücadelesine girmeyin veya her yaptığınız hareketin onaylanmasını beklemeyin

Yay Aralık 2023: Hem fiziksel hem de zihinsel olarak dikkat çekeceksiniz

12 Aralık’ta Merkür’ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek.

Ödemelerde gecikmeler, internet alışverişlerinde güvenlik sorunları yaşanabilir. Bu dönem finansal anlaşmalar yapmak, imza atmak içinde uygun bir dönem değil. Ama kaybettiğiniz bir eşyanızı bulabilirsiniz.



Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Kendinize vakit ayırmak çok iyi gelebilir.

13 Aralık’ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir açısı olacak. Bu yeniayda hem fiziksel hem de zihinsel olarak dikkat çekeceksiniz. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek.

Bu yeniayda seyahatlere çıkabilirsiniz. Neptün’ün sert etkileşimi sebebiyle kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bu yüzden biraz dinlenmek, kendinize vakit ayırmak çok iyi olacaktır. Zehirlenmelere dikkat edin ve ruhunuza iyi gelecek yaratıcı işlere odaklanın.

27 Aralık’taysa 4 derece Yengeç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün destekleyici bir etkisi olacak. Finans, krediler, ödemeler, banka işlemleri, kaynak arayışı bu dolunayın ana konuları... Satürn’ün desteğiyle yatırımlar yapabilir, ev kredisi araştırabilirsiniz. Ya da borçlarınızı, ödemelerinizi düzenleyebilirsiniz. Harcamalarınız daha çok sağlık, aile ve ev ihtiyaçlarına yönelebilir.



OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK 2023

Yeni yıla ortaklıklar ve işbirlikleriyle ilgili kafanız karışmış halde girebilirsiniz ama endişelenmeyin para kazanmak için gerçekçi adımlar atabileceksiniz.

Bununla birlikte kendinizi sık sık hayatını sorgularken veya kendinize yeni idealler ararken bulabilirsiniz. Martta Satürn’ün Balık burcuna geçmesiyle birlikte ‘Doğru iletişim nasıl kurulur’, ‘Geleceğim için hangi eğitimi almam daha iyi olur’, ‘Kardeşlerimle ilişkim nasıl olmalı’ gibi sorulara yanıt arayacaksınız.

Öte yandan maddi konularda güç elde etmek isterken kendinizi de daha değerli hissetmek isteyeceksiniz.

Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve dostlarınızla ilişkilerde önemli krizleri yönetmeniz gerekebilir ve maalesef bunlar, dürüstlük veya maddiyatla ilgili olabilir.

İnanılmaz bir aşkla ayaklarınız yerden kesilebilir, âşık olduğunuz kişiyle iş yapmaya karar verebilirsiniz. Bakalım 2023’te sizi daha neler neler bekliyor…

Oğlak Ocak 2023: Yakın çevrenizin desteği üzerinizde

7 Ocak’ta Yengeç burcunda, geri hareketteki Merkür’ün etki ettiği bir dolunay var. İlişkiler, anlaşmalar, ortaklıklar ve işbirlikleriyle ilgili kafanız karışabilir, doğru çıkarımlar yapmak kolay olmayabilir.

Bu dolunay sizi ister istemez bazı iletişim krizleri içine sokabilir. Kullandığınız iletişim gereçleriyle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan bu dolunaya Neptün’ün güzel bir etkileşimi olacak. Yakın çevrenizden destek alabilirsiniz. Keyifli bir tatile kaçabilirsiniz veya aklınıza oldukça yaratıcı iş fikirleri gelebilir. Bu süreci yeni bir şeyler öğrenmeye başlamak için de değerlendirebilirsiniz.

Para kazanmak için daha gerçekçi adımlar atabileceksiniz.

21 Ocak’ta 1 derece Kova burcunda bir yeniay meydana gelecek.

Finansal konularda sorumluluklarınız artarken kendinize yeni kurallar koyabilirsiniz; bu yeniayla birlikte para kazanmak için daha gerçekçi, daha somut ve uzun vadede sizi özgürleştirebilecek adımlar atabilirsiniz. İnternet ve dijital işlerden para kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşmanız da mümkün.

Oğlak Şubat 2023: Riskli yatırımlara girerken iyi düşünün

5 Şubat’ta Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve bu dolunaya Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak.

Kredi, nafaka, prim, burs ve faiz oranı gibi konuları inceleyebilir; kredi çekebilir, yatırım araştırmaları yapabilirsiniz. Sağlık harcamalarınızın artması da mümkün. Uranüs’ün sert etkileşiminden dolayı risk içeren yatırımlara yönelmek isterseniz ani kararlarla hareket etmemenizi öneririm.

Özel hayatınızda tahammülünüz azalabilir ve kimseyi alttan almak istemeyebilirsiniz. Birilerine borç vermek için de uygun bir dönem değil. Beklenmedik masraflarınız çıkabilir; bunlar çocuklarınız veya sizi mutlu eden konularla ilgili olabilir. Bir hobi de edinebilirsiniz.

Sizi mutlu edecek bir yerlere kaçabilir, bir eğitime başlayabilirsiniz.

20 Şubat’ta Balık burcunda gerçekleşecek yeniay, yakın çevreniz, kardeşler, akrabalar, eğitimler, seyahatler, reklam ve pazarlama işleri ve zihinsel konulara dikkat çekiyor. En yaratıcı olacağınız dönem, işte bu dönem.

Fikirlerinizle yakın çevrenizin ilgisini çekeceksiniz. Akrabalar veya kardeşler arasında yardımlaşma ve dayanışma kurmak önem kazanacak. Sizi mutlu edecek bir yerlere kaçabilir, bir eğitime başlayabilir veya seminerlere katılabilirsiniz. Bir şeyleri pazarlamak, reklamını yapmak için oldukça uygun bir yeniay.

Oğlak Mart 2023: Kırıcı, köprüleri yıkan kelimelerden uzak durun!

7 Mart’ta 16 derece Başak burcunda bir dolunay var. Bu dolunaya Uranüs’ün desteği, Mars’ın da sert etkileşimi olacak.

Hafta boyunca, ruhsal konular üzerine araştırma ve okuma yapabilir, bu alanda işin ehli kişilerden destekler alabilirsiniz. Sık sık hayatı sorgulayabilir, kendinize yeni idealler arayabilirsiniz. Bu günlerde rüyalarınız haberci nitelikte olabilir. Yurtdışıyla ilgili önemli işlerinizi halledebilirsiniz.

Uranüs’ün desteğiyle sürpriz aşklar gündeme gelebilir. Yeni ilgi alanları, yeni hobiler edinebilirsiniz. Medya, satış, pazarlama, eğitim gibi işlerden yana sürpriz destekleyici etkiler kapınızda, hatta bu alanlardan para kazanabilirsiniz. Yalnız Mars’ın sert etkileşimiyle sağlığınız hassaslaşabilir; ellerinize, kollarınıza, enfeksiyon, yanık ve kesiklere dikkat! Birlikte çalıştığınız kişilerle de tartışmaya girmemeye çalışın.

İşleri delege etmeyi öğrenmeli ve kendinizi saf yerine koydurmamalısınız.

7 Mart’ta ‘karmanın lordu’, öğretici, büyütücü, ‘sıkıştırıcı’ gezegen Satürn Balık burcuna geçecek ve 25 Mayıs 2025’e kadar burada seyahat edecek. 3’üncü evinizde ilerleyecek olan Satürn ‘Doğru iletişim nasıl kurulur’, ‘Geleceğim için hangi eğitimi almam daha iyi olur’, ‘Kardeşlerimle ilişkim nasıl olmalı’ gibi sorulara yanıt aramanıza neden olacak. Satürn sorumluluk almak, test ve sınav demektir. Belki kardeşlerinizin ya da oturduğunuz apartmanın sorumluluğunu alabilirsiniz. Veya akrabalar, kardeşler ve komşularla ilişkileriniz bir dizi testten geçebilir. Ama işin içinde Balık olduğundan işleri delege etmeyi öğrenmeli ve kendinizi saf yerine koydurmamalısınız.

Bu, yaratıcı fikirlerinizi satabilme konusunda da ustalaşma döneminiz... Belki de alacağınız eğitimlerle büyüyecek, kendinize yeni uzmanlık alanları belirleyeceksiniz. Ama öğrenme süreciniz biraz zor geçebilir, öğretmenlerinizle ilişkinizi doğru yönetmeniz önemli. İletişim, satış ve pazarlama konuları öne çıkabilir, kendi yayınevinizi kurabilir veya kitap yazabilirsiniz. Dijital sorumluluklarınız artabilir, e- ticaretle ilgili işleriniz büyüyebilir.

21 Mart’ta da 0 derece Koç burcunda Merküryen bir yeniay gerçekleşecek. Ev ve aile ilişkilerinde kırıcı, köprüleri yıkan kelimelerden uzak durun! Bu dönem ev içi kazalara dikkat! Taşınma sürecindeyseniz eşyalarınızın kırılmaması için onları iyice sarıp sarmalayın. Mal sahibinizle de atışmayın.

İşin içinde Merkür olduğundan bu dönem önünüze ailenizle ilgili birçok yeni bilgi gelebilir. Ev, toprak, arsa ve araba fiyatlarını araştırabilirsiniz, alım-satım konuları gündemde. Ailenizle birkaç günlük kısa bir tatile çıkmanız veya istediğiniz bir konuda çevrimiçi eğitime başlamanız da mümkün.

Para kaynaklarınızda büyük değişimler söz konusu, sektör bile değiştirebilirsiniz.

23 Mart’ta Plüton Kova burcuna geçecek ve 9 Mart 2043’e kadar burada kalacak. Hayır, tarihi yanlış okumadınız! Plüton astrolojik anlamda en yavaş hareket eden gezegendir ve bir burçta ortalama 18-23 sene kadar kalır. Bu kadar yavaş hareket ettiğinden, etkileri de zaman içinde ortaya çıkar. Yok edip yeni bir sistem kuran, güç kazandıran Plüton 2’nci evinize giriş yapacak, para kaynaklarınızda büyük değişimler söz konusu; sektör bile değiştirebilirsiniz.

İşin içinde Kova olduğundan bu sektör teknoloji veya enerjiyle ilgili olabilir, belki de kendi işinizi kurarsınız. Bir yandan maddi konularda güç elde etmek isterken diğer yandan kendinizi de daha değerli hissetmek isteyeceksiniz. Umarım hayatınız bunun iyi gibi iyi senaryolarla şekillenir de Plüton’un yok edici gücüyle iflas veya büyük kayıplar yaşamazsınız. Tabii böyle bir şey durup dururken olmaz. Paranızı yıllarca doğru olmayan kaynaklardan, etik dışı şekilde kazandıysanız işte şimdi Plüton’un acımasız yüzünü görebilirsiniz.

Oğlak Nisan 2023: Aile içindeki ufak bir sorunu kocaman hale getirmeyin

6 Nisan’da 16 derece Terazi burcunda Jüpiter etkili bir dolunay meydana gelecek. Mesleğiniz en önemli gündeminiz...

Jüpiter sayesinde iş konusunda şanslı etkiler altında olacaksınız. Önemli projeler gündeme gelebilir, önemli bağlantılar kurabilirsiniz. İş kurmak, terfi etmek, ödüller almak, başarılı olmak kolaylaşacak. Yabancılarla çalışabileceğiniz projeler gündeme gelebilir. İş gereği bir seyahate çıkabilir veya mesleki anlamda sizi ileriye taşıyacak bir eğitime katılabilirsiniz. Sizi tatmin edecek bir zam almanız da mümkün.

Eski sevgililerden haberler alabilirsiniz.

20 Nisan’da 29 derece Koç burcunda Jüpiteryen bir Güneş tutulması gerçekleşecek. Ev, aile, yuvayla ilgili işlerinizi tamamlama sürecine girebilirsiniz. Jüpiter beraberinde bazı fırsatları getirebilir. Aradığınız evi bulup taşınabilirsiniz veya ev almak için karşınıza düşeş bir olasılık çıkabilir. Toprak, arsa gibi alanlara yatırım da yapabilirsiniz.

Bu dönem ailenizden harika destekler alırken, ev içindeki sorunları da rahatlıkla çözüme kavuşturabileceksiniz. Bazılarınız köklerinizle ilgili derin araştırmalar yapabilirsiniz. Yine de şu uyarıyı yapmadan geçemeyeceğim: Jüpiter her zaman, her şeyi büyütür. Aile içindeki ufak bir sorunu kocaman hale getirmeyin.

21 Nisan’la 15 Mayıs arası Merkür Boğa burcunda geri hareket edecek. Hem özel hayatınız hem de çocuklarla iletişimde sorunlar çıkması mümkün. Eski sevgililerden haberler alabilirsiniz. Yatırım konusundaysa dikkatli adım atmanızda fayda var.

Oğlak Mayıs 2023: Aşırı inatçılık sizi zor duruma sokabilir

5 Mayıs’ta 14 derece Akrep burcunda Ay tutulması var. Bu tutulmaya geri hareketteki Merkür’ün sert bir etkileşimi, Yengeç burcundaki Mars’ın da güzel bir desteği olacak.

Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve dostlarınızla ilişkilerde önemli krizleri yönetmeniz gerekebilir ve bunlar, dürüstlük veya maddiyatla ilgili olabilir. Dostlarınızla birbirinize çok önemli sırlar vereceğiniz bir zaman bu…

Ancak geri hareketteki Merkür’ün sert etkileşiminden dolayı hem özel hayatınızda hem de sosyal çevrenizde iletişim kazalarına dikkat! Yanlış anlaşılmalar, yanlış insanlara yanlış mesajların gitmesi birtakım sorunlara neden olabilir. Hem ilişkinize hem de dostluklarınıza ilişkin önemli kararlar almak için pek uygun değil, sonradan pişman olabilirsiniz. Öte yandan Mars’ın güzel desteğiyle bazılarınız arkadaşlarıyla ortak işlere girebilir, bazılarınız yakın çevrenizden kişilerle romantik yakınlaşmalara girebilir.

İkili ilişkiler, finans ve evle ilgili beklenmedik değişimler yaşayabilirsiniz.

16 Mayıs’ta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Boğa burcuna geçip 26 Mayıs 2024’e kadar seyahat edecek. Aşk, yaratıcılık, yatırımlar, çocuklar, hobiler konusunda oldukça şanslı ve bereketli bir döneme giriyorsunuz. Yatırım araçlarını ustaca kullanabilir, güzel gelirler elde edebilirsiniz. Birçok flörtünüz olabileceği gibi inanılmaz bir aşkla ayaklarınız yerden kesilebilir ve bu kişi farklı etnik kökenden veya farklı bir uyruktan olabilir.

Âşık olduğunuz kişiyle iş yapma ve para kazanma kararı alabilirsiniz. Çocukları olanlar onların eğitimleri, kariyerleri, sağlıkları ve maddi durumlarıyla ilgili mutlu haberler alabilir. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar, kalıcı eserler üretebilir ve bunlardan kazanç elde edebilir. Bazılarınız yaptıkları işlerle adını duyuracak, bazılarınız yeni hobiler keşfedecek ve bu hobilerden para kazanacak. Sahne işleriyle ilgilenenler daha çok iş alırken, sahneyle ilgili işler yapmak isteyenler fırsatlar yakalayabilecek.

Yeni aşk, yeni heyecanlar, yeni yatırımlar kapıda…

19 Mayıs’ta 28 derece Boğa burcunda yeniay meydana gelecek. Yeniaylar, yeni başlangıçlar ve yeni gelişmelerle ilgilidir. Yeni aşk, yeni heyecanlar, yeni yatırımlar… Hayatın keyif veren taraflarına daha çok odaklanırken ailenizin gelirlerini arttıracak gelişmeler yaşanabilir. Yaratıcı işlerle ilgilenebilir, sahne sanatlarına ilgi duyabilirsiniz.

21 Mayıs haftasında Mars’la Plüton arasında gergin bir görünüm olacak. İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikle ilgili gerginlikler çıkabilir, kendinizi birilerine meydan okurken bulabilirsiniz, aşırı inatçı davranışlar sizi zor duruma sokabilir. Her şeyi her an kontrol altında tutmak zordur ve siz bu hafta bunu deneyimleyebilirsiniz. İkili ilişkiler, finans ve ev gergin bir hat üzerinde; beklenmedik değişimler yaşayabilirsiniz.

Oğlak Haziran 2023: Yediklerinize içtiklerinize dikkat, zehirlenmeyin!

4 Haziran’da 13 derece Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir, içinize dönebilirsiniz.

Terapiye gitmek, içinizi dökmek, aklınıza takılanlara çözüm bulmak için destek almak iyi olabilir. Yurtdışıyla ilgili gündemleriniz varsa bunları halletmek adına adımlar atabilirsiniz. Gizli yatırımlar yapabilirsiniz.

Yeni iş projeleri gündeme gelebilir ama herkese hemen güvenmeyin.

18 Haziran’da 26 derece İkizler burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. Bu dönem sağlığınıza daha fazla özen göstermemizde fayda var. Diyete veya spora başlamak için harika bir süreç. Günlük işleriniz, angarya koşturmalarınız artabilir ve bunları organize ederken yorulabilirsiniz.

Neptün’ün sert etkileşiminden dolayı yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız ve kuzenlerinizden yana beklentilerinizi düşük tutun, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yeni iş projeleri de gündeme gelebilir ama adımlarınızı sağlam atın, herkese hemen güvenmeyin. Günlük koşuşturma içindeyken gözden kaçırdığınız ayrıntılar olabilir ve yaptığınız işlerin üstünden tekrar geçmek durumunda kalabilirsiniz. Bu dönem yediklerinize, içtiklerinize de dikkat, aman zehirlenmeyin!

Oğlak Temmuz 2023: Sağlık harcamalarınız artabilir

3 Temmuz’da 11 derece Oğlak burcunda Merkür etkili bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya Boğa burcunda seyahat eden Jüpiter’den güzel bir destek var.

Hayatınızda bazı bitişler yaşayabilir, bir süredir uğraştığınız bir konunun sonuna gelebilirsiniz. Kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmak isteyebilir, hedeflerinize öncelik verebilirsiniz.

Bedeniniz, nasıl göründüğünüz de önem kazanacaktır. Fiziksel değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Ancak Merkür’den dolayı ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikte iletişim sorunları yaşanabilir; birbirinizi dinlemeyebilir veya yanlış anlayabilirsiniz. Yeni işbirlikleri, anlaşmalar ve sözleşme gerektiren koşullar gündeme gelebilir. Jüpiter’in desteğiyle aşk ve yatırımla ilgili fırsatlara hazır olun, güzel kazançlar elde edebilirsiniz.

Tüm ilişkilerinizde yıkıcı değil, yapıcı olmaya bakın.

17 Temmuz’da 24 derece Yengeç burcundaki yeniaya Plüton’un sert, Balık burcundaki Neptün’ünse güzel bir etkileşimi olacak. İlişkiler, anlaşmalar ve sözleşmelerle ilgili konularda yeniliklere hazır olun. İlişkilerinizde yıkıcı değil, yapıcı olmaya bakın. Takıntılı, sert ve eleştirel olmak size zarar verebilir. Diğer yandan üzerinize bir baskı da hissedebilirsiniz. Neyse ki Neptün’ün güzel etkileşimiyle aklınıza yaratıcı fikirler düşebilir, ruhen iyi gelecek yeni bilgi ve seyahatler de gündeme gelebilir. Yakın çevrenize, kardeşlerinize, kuzenlerinize, komşularınıza manevi anlamda destek vermeniz de gerekebilir.

23 Temmuz’la 4 Eylül arası Venüs Aslan burcunda geri hareket edecek. Parasal konularda bazı gecikme ve engeller söz konusu... Size düzenli gelen ödemeler aksayabilir veya almayı düşündüğünüz kredinin faiz oranı yükselebilir. Bu dönem üreme organları, böbrek veya şekerle ilgili sıkıntılar ortaya çıkabilir. Sağlıkla ilgili harcamalarınız artabilir.

Oğlak Ağustos 2023: Müsrif davranabilirsiniz

1 Ağustos’ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya Boğa burcundaki Jüpiter’in sert bir etkileşimi olacak. Parayı doğru kullanma, yatırımlarınızı değerlendirme, sahip olduklarınızın değerine varma gibi konular odağınızda.

Bir süredir parayla ilgili bir mesele için çabalıyorsanız bu konunun sonuna gelebilirsiniz. Yalnız Jüpiter’in bu dolunaya sert etkileşiminden dolayı hem özel hayatınızda hem de yatırımlarla ilgili abartılı çıkışlar yapabilirsiniz, aman yapmayın! Özel hayatınız, çocuklarınız, hobileriniz, keyfiniz için ekstra harcamalar yapabilir, hatta belki biraz müsrif davranabilirsiniz.

16 Ağustos’ta 23 derece Aslan burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya Boğa burcunda seyahat eden Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak. Krediler, nafaka, primler, burslar, faiz oranları gibi konuları araştırabilirsiniz. Sağlık harcamalarınız artabilir. Uranüs’ün sert etkileşiminden dolayı özel hayatınızda bazı şeylere tahammülünüz azalabilir, kimseyi alttan almak istemeyebilirsiniz. Risk içeren yatırımlara yönelmek isteyebilirsiniz ama ani kararlar almamak en iyisi olur. Birilerine borç vermenizi de tavsiye etmem. Çocuklarınız veya mutlu eden şeyler için beklenmedik masraflar çıkabilir.

Özel hayatınızda tahammülünüz azalabilir, kimseyi alttan almak istemeyebilirsiniz.

23 Ağustos’la 15 Eylül arası Merkür Başak burcunda geri hareket edecek. Eğitim, seyahat, resmi işler ve sınavlarda gecikmeler ve birtakım hatalarla uğraşmanız gerekebilir. Daha önce yarım bıraktığınız bir eğitimi tamamlayabilirsiniz.

31 Ağustos’ta 7 derece Balık burcunda Satürnyen bir dolunay gerçekleşecek. Bu biraz sert bir dolunay çünkü Satürn’ün olduğu yerde sorumluluk almak gerekir, üstelik kısıtlanma durumu vardır. Yakın çevrenizle ilişkilerinize çeki düzen verebilir, kardeş veya kuzenlerinizle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Kullandığınız iletişim gereçlerinden tutun da kendinizi ifade etme şeklinize kadar her konuda kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Seyahat planları veya bazı projeler geçici olarak askıya alınabilir.

Oğlak Eylül 2023: Evde bakım, tadilat, onarım…

15 Eylül’de 21 derece Başak burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Bu yeniaya Neptün’ün sert, Uranüs ve Plüton’unsa destekleyici bir etkileşimi olacak.

Yurtdışı, hukuk, eğitim, yabancılar, inançlar ve uzak yerlere seyahatlerle ilgili hayal kırıklığı yaşayabilir, önünüzü net göremeyebilirsiniz. Kandırılma durumlarına karşı da uyanık olmalısınız!

Önemli bir sınava gireceksiniz veya sunum yapacaksanız odaklanmak için ekstra çalışmanızı tavsiye ederim. Bu dönem alacağınız her habere hemen inanmayın. Uranüs ve Plüton’un güzel etkileşimleriyle yatırım, para kazanma, kişisel hedefleriniz, ticari ilişkiler ve eğitim gibi konularda olumlu gelişmeler kapıda. Önemli kişilerle bir araya gelebilir, kariyeriniz adına güzel adımlar atabilirsiniz.

Aile bireyleriyle ilişkileri daha sakin bir şekilde yürütmeniz iyi olur.

29 Eylül’de 6 derece Koç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Geleceğe yönelik hedefler, aile, aile büyükleri, ev, emlak ve yaşamın kökleri gibi konular bu dolunayın ana konuları…

Evde yapılması gereken işler önceliğiniz olabilir; bu dip bucak bir temizlik veya bakım, tadilat, onarım olabilir. Evde çözülmesi gereken bir mesele de olabilir. Yalnız işin içinde Koç olduğundan ev içi kazalara dikkat! Aile bireyleriyle ilişkileri daha sakin bir şekilde yürütmeniz de iyi olur.

Oğlak Ekim 2023: Çapkınlık yaparken başınıza iş açmayın!

14 Ekim’de 21 derece Terazi burcunda Merküryen Güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulmaya Plüton’un Oğlak burcundan sert bir etkileşimi olacak.

Kariyerinizle ilgili dengeli ve adaletli davranmaya çalışacağınız bir süreç olacak. Yeni işbirlikleriyle ilgilenmeniz gerekebilir, yeni iş olasılıkları gündeme gelebilir.

Merkür olduğundan mesleki anlamda bir sürü bilgi öğrenebilirsiniz. Önemli anlaşmalarla ilgilenmeniz, mesleki bir seyahate çıkmanız gerekebilir veya bir eğitime katılabilirsiniz. Plüton’un sert etkileşiminden dolayı mesleki açıdan güç elde etmek isteyeceksiniz. Bu dönem derin araştırmalar yapabilir, kimsenin bulamadığı bilgilere ulaşabilirsiniz. Öte yandan takıntılı ve dediğim dedik davranmamanızı öneririm.

Maddi konularda ya hep ya hiç şeklinde davranmak size zarar verebilir.

28 Ekim’de 5 derece Boğa burcunda Mars ve Jüpiter’in karşı karşıya olacağı bir Ay tutulması meydana gelecek. Özel hayatınızda büyük sorunlarla uğraşabilir, kıskançlık krizleri yüzünden zor zamanlar geçirebilirsiniz.

Özel hayatınıza dahil ettiğiniz kişilere çok dikkat! Çapkınlık yaparken başınıza iş açmayın. Hem özel hem de sosyal hayatınızda öfke patlamaları söz konusu. Bunların sebebi para olabilir. Maddi konularda ya hep ya hiç tavrı size zarar verebilir. Kumardan da uzak durun!

Oğlak Kasım 2023: Biraz anlayış olayların büyümesini engelleyebilir

13 Kasım’da 20 derece Akrep burcunda Mars ve Uranüs’ün etkin olacağı bir yeniay var. Bu yeniaya Balık burcundaki Neptün de güzel bir destek veriyor. Borsa gibi spekülatif yatırım araçlarında dikkatli adımlar atın; acele kararlar atmayın.

Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, dostlarınızla ilişkilerde dürüstlük veya paraya ilişkin birtakım krizleri, özel hayatınızda stresli durumları yönetmeniz gerekebilir.

Ciddi kavgalardan uzak durun. Kendinizi farkında olmadan fanatik davranışlar sergileyebilirsiniz. Dostlarınızla ve özel hayatınızdaki kişiyle aynı konulara inanmak ve olaylara aynı pencereden bakmak zorunda değilsiniz, biraz anlayış ve alttan alma olayların büyümesini engelleyebilir. Neptün’ün güzel desteğiyle zihniniz yaratıcılığınız artabilir. Manevi açıdan sizi iyi gelebilecek bilgilere yönelebilir, dostlarınızla seyahatlere çıkabilirsiniz.

İşinizle yaratıcı fikirleriniz olabilir ama çalışma arkadaşlarınız veya müşterileriniz tarafından kabul görmeyebilir.

27 Kasım’da 4 derece İkizler burcunda Mars etkili bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün sert etkileşimi olacak. Sağlığınıza, özellikle sinir sisteminize, ellerinize, bronşlarınıza dikkat!

Çalışma arkadaşlarınıza veya müşterilerinize tahammülünüz kalmayabilir, işle ilgili kimseye çatmayın. Satürn’ün sert etkileşiminden dolayı yakın çevreniz, kardeşleriniz ve kuzenlerinizle ilişkilerde araya mesafe koymanızı gerektirecek durumlar oluşabilir. İşinizle ilgili yaratıcı fikirleriniz olabilir ama iş arkadaşlarınız veya müşterileriniz tarafından kabul görmeyebilir. İş için kullandığınız teknolojik gereçlerde sorunlar ortaya çıkabilir.

Oğlak Aralık 2023: Yakın çevrenizden gelen her bilgiye hemen inanmayın

12 Aralık’ta Merkür’ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek. Yeteri kadar anlaşılmadığınızı düşünürken elektronik aletlerle ilgili sorunlarla uğraşmanız gerekebilir. Bu dönem herhangi yeni bir şeye başlamak için uygun değil; yarım kalanları tamamlayın.

13 Aralık’ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. Sigara veya alkol gibi bağımlı olduğunuz bir şeyden, profesyonel bir destekle kurtulabilirsiniz. Bu illa sağlığınız olmak zorunda değil, sizi kısıtlayan, zorlayan herhangi bir koşuldan kurtulmanız da mümkün.

Biraz daha yalnız kalıp kafanızı dinlemek isteyeceksiniz. Terapiye gidebilir, ruhsal açıdan sizi rahatlatacak konulara odaklanabilirsiniz. Hayatı çok fazla kontrol edebildiğiniz bir dönem değildir bu! Yakın çevrenizden gelen her bilgiye de hemen inanmayın. Aklınız karışabilir, odaklanmakta ve karar vermekte zorlanabilirsiniz, iletişim karmaşaları söz konusu olabilir.

Bu dönem sizi ruhsal açıdan rahatlatacak konulara odaklanabilirsiniz.

27 Aralık’ta 4 derece Yengeç burcundaki dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün destekleyici bir etkileşimi olacak. İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve sözleşmelerle ilgili bir süredir uğraştığınız işleri tamamlayabilirsiniz.

Satürn’ün güzel desteğiyle yakın çevrenizden sağlam destekler alabilir, önemli bir fikri bir ortakla organize edebilirsiniz. Eşinizi veya ortağınızı bir konuda ikna etmeniz gerekirse başarılı olabilirsiniz.



KOVA YÜKSELEN KOVA 2023

Bu yıl hayatınıza çeki düzen verecek, yeteneklerinizi keşfedecek, istek ve hedefleriniz için organize olacaksınız!

Parayı kazanma, yönetme ve kendinize değer verme konularında sınavlar vermeniz gerekebilir. Mart sonunda burcunuzdaki yaklaşık 20 senelik yolculuğuna başlayacak olan Plüton hayatınıza köklü değişiklikler getirecek.

İşinizi, mesleğinizi, fiziksel görüntünüzü, yaşadığınız ülkeyi değiştirebilirsiniz. Mayıs ortasında ev, yuva, aile ve yaşadığınız yerle ilgili türlü fırsatlarla karşılaşacaksınız; ev alabilirsiniz, yurtdışında yaşamak adına adımlarda atabilirsiniz.

Yazın özel hayatınız canlanıyor, sosyal ortamların aranan ismi olacaksınız. Bu yıl öğrenmeniz gereken bir diğer şey de dedikodulara kulak asmamak. Sonbaharda ani evden ayrılmalar, ani istifalar söz konusu olabilir.

Yıl sonuna doğru da libidonuz, flört isteğiniz artıyor. Bakalım, 2023’ün diğer ayrıntılarında sizleri daha neler bekliyor…

Kova Ocak 2023: Uyku düzeninize özen gösterin

7 Ocak’ta Yengeç burcunda geri hareketteki Merkür etkili bir dolunay var. Çalışma ve günlük koşturma temponuz artıyor. İ

İş konusunda bilgi ve iletişim aktarımında dikkatli, değişikliklere karşı da esnek olun. Dedikodulara kulak asmayın. Önemli bilgilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Sağlığınıza, özellikle beslenmenize ve uyku düzeninize özen gösterin.

Kendi sorumluluğunuzu alma, hedefleriniz için organize olma zamanı!

Dolunaya Neptün’ün güzel bir açısı olacak. Finansal konularda sizi rahatlayacak gelişmeler yaşayabilir, yaratıcılık gerektiren iş ve projelerden para kazanabilirsiniz. Bu dönem paranızı daha çok sanat, tekstil, boya, takı gibi alanlara harcayabilirsiniz.

21 Ocak’ta 1 derece Kova burcundaki yeniayla hayatınıza çeki düzen vermek için harekete geçebilir, yeni adımlar atabilirsiniz. Kendi sorumluluğunuzu alma, kişisel istek ve hedefleriniz için organize olma zamanı! Zaman yönetimi konusunda ekstra hassasiyetiniz olabilir. Bu yeniayda kendi bedeninizle, fiziksel görünüşünüzle de ilgilenebilirsiniz.

Kova Şubat 2023: Elektronik, dijital aletlerde arızalar

5 Şubat’ta Aslan burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak.

İlişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler ve iş birlikleri gündemde... Bir süredir ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili uğraştığınız konular artık tamamlanıyor. Partnerinizle oldukça eğleneceğiniz zamanlar geçirebilir, peşinde koşturduğunuz sözleşmeleri artık yapabilirsiniz. Ancak Uranüs’ün sert etkileşimiyle aile içinde zaman zaman isyan edilebilecek durumlar yaşanabilir. Aile ve ilişkiler tarafında sabrınız azalabilir. Ev içinde elektronik, dijital aletlerde arızalar meydana gelebilir.

Kendinizi daha değerli hissetmek isteyebilir, kendiniz için alışveriş yapabilirsiniz.

20 Şubat’ta Balık burcundaki yeniayla birlikte maddi konular ve özdeğer duygusu odak noktanıza taşınıyor. Yeni başlangıçlar, yeni gelişmeler söz konusu. Finansal konularda yeni adımlar atabilirsiniz, para kazandıracak yeni projeler gündeme gelebilir.

Kendinizi daha değerli hissetmek isteyebilir, kendiniz için alışveriş yapabilirsiniz. Belki de yeni bir işe başlayarak maddi anlamda yeni bir süreç başlatmış olursunuz.

Kova Mart 2023: Parayla ilgili bir öğrenme sürecine giriyorsunuz

7 Mart’ta 16 derece Başak burcunda bir dolunay oluşacak. Bu dolunaya Uranüs’ün desteği, Mars’ın da sert bir etkileşimi var.

Finansal bir kriz söz konusu diyebilirim ama paniklemeyin. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlayın. Belki sağlıkla ilgili bazı harcamalar yapmanız gerekebilir. Krediler ve borçlarla ilgili konular da aklınızı meşgul edebilir.

Uranüs’ün güzel desteğiyle yatırım araçlarını inceleyebilir; toprak, ev, araba için araştırmalar yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan kredi onaylanabilir, sponsorluk görüşmelerinden olumlu sonuç alabilir, burs arıyorsanız bulabilirsiniz. Veya ailenizden beklenmedik maddi bir destek görebilirsiniz. Mars’ın sert etkisi sebebiyle özel hayatınızda daha sakin olmanızda fayda var. Borsa gibi riskli yatırım araçlarını değerlendirirken de acele etmeyin.

Kendinize değer vermeyi ve kendi yeteneklerinizi pazarlamayı öğrenmeniz gerekebilir.

7 Mart’ta ‘karmanın lordu’, öğretici, büyütücü, ‘sıkıştırıcı’ gezegen Satürn Balık burcuna geçip 25 Mayıs 2025’e kadar burada seyahat edecek. Satürn’ün temsil ettiği öğrenme sürecini siz maddi konular üzerinden deneyimleyeceksiniz. Gerçekçi hedefler belirlemek, yere sağlam basan adımlar atmak önem kazanacak. Zira boş hayallerin peşinde koşan para kaybedebilir. Parayı kazanma, idare etme, yönetme, kendinize değer verme gibi konular sınav alanlarınız olacak. Bazen az parayla çok iş becerebilecekken bazen de çok paranız olsa bile hiçbir iş yapamayabilirsiniz. Para kazanmakla ilgili sorumluluklarınızda da artış olabilir.

Yeni bir sektörde işe başlayıp kendinizi bu anlamda eğitmeniz gerekebilir. Yaratıcılık, sahne, hayal gücü, sağlık, enerji gibi alanlarda para kazanmak adına adımlar atabilirsiniz ama işler biraz yavaş seyredebilir. Sürekli hesapta olmayan ödemeler, harcamalar çıkabilir. Lüks harcamalar minimum düzeye iner. Kıt kaynaklarla çok iş yapmanız gerekebilir.

Bu dönem toplu alım yaparak, taksit ödeyerek elinizdeki kaynağı daha akıllıca kullanmayı ya da hayatınızda ilk defa para biriktirmeyi öğrenebilirsiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz fakat bunun için çok çalışmanız gerekebilir. Finansal konularda yeri geldiğinde soğuk ve katı kararlar alabilirsiniz. En önemlisi kendinize değer vermeyi ve kendi yeteneklerinizi pazarlamayı öğrenmeniz gerekebilir.

Psikolojik açıdan güçlenecek, krizleri kendi lehinize çevirmeyi öğreneceksiniz.

21 Mart’ta da 0 derece Koç burcundaki Merküryen yeniayda yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızla iletişime dikkat edin! Fikirlerinizi ifade ederken kırıcı olmamaya özen gösterin. Trafikte hız yapmayın. Sosyal medya kullanırken neyi nasıl paylaştığınıza dikkat edin. Zihniniz oldukça hızlı çalışacak, yeni projeler üretebilirsiniz. İmza gerektiren önemli işler gündeme gelebilir. Satış, pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler gibi alanlarda hızlı kararlar almanız gerekebilir. Yeni eğitimlerin yanı sıra yeni bilgiler de alabilirsiniz.

23 Mart’ta Plüton Kova burcunda geçip 9 Mart 2043’e kadar seyahat edecek. Plüton astrolojik anlamda en yavaş hareket eden gezegendir ve bir burçta ortalama 18-23 sene kalır. Bu kadar yavaş hareket ettiğinden, etkileri de zaman içinde ortaya çıkar. Genel olarak yok eden, yeni bir sistem kuran, güç kazandıran, psikolojik üstünlük ve tatmin isteyen bir gezegendir bu... Plüton burcunuza geçiş yaparak hayatınıza çok büyük ve önemli değişiklikler getirecek. Yıllar içinde kariyer, para kazanma kaynakları, fiziksel görüntünüz, yaşadığınız şehir-ülke, yetenekleriniz ve kimliğiniz üzerinde köklü değişimler meydana gelecek. Ve şu an yaşadığınız hayattan bambaşka bir hayat yaşıyor olacaksınız. Ama her şeyin ötesinde psikolojik açıdan güçlenecek ve artık krizleri kendi lehinize çevirmeyi doğal olarak öğreneceksiniz.

Kova Nisan 2023: Eğitim ve seminerlere katılabilirsiniz

6 Nisan’da 16 derece Terazi burcunda Jüpiter etkili bir dolunay meydana gelecek. Yurtdışı, ticaret, eğitim ve hukuki konularda elinizdeki işleri tamamlama zamanı...

İşin içinde Jüpiter olduğundan, bu konularda bazı fırsatlar elde edebilirsiniz. Aman, tembellik edip veya şansınıza fazla güvenip bu fırsatları geri tepmeyin.

Bazı seyahatlere çıkabilir ya da eğitimlere, seminerlere katılabilirsiniz. İstediğiniz gibi bir okul, hukuki başarı, satışta fırsatlar, harika reklam geri dönüşleri, ticari konularda kazançlar elde edebilirsiniz. Fikirlerinizi ifade ederken fanatik tavırlardan kaçının ama...

20 Nisan’daki Güneş tutulmasında ne kadar net olursanız o kadar kazançlı çıkarsınız.

20 Nisan’da 29 derece Koç burcunda Jüpiteryen bir Güneş tutulması yaşanacak. Odağınızda yakın çevreniz, iletişim, seyahatler, fikirler, akrabalar, eğitimler, satış, pazarlama, reklam çalışmaları var. Bu konularda zaman zaman abartılı fikirleriniz ve istekleriniz olabilir. Öte yandan yepyeni bilgilere ulaşabilir; özellikle yurtdışı, ticaret, yayıncılık, medya, reklam alanlarında güzel fırsatlar elde edebilirsiniz.

Bu dönem fikirlerinizi paraya dönüştürebilirsiniz. Keyifli seyahatler gündeme gelebilir. Ancak astrolojide 29 derece arada kalma, sıkışma anlamına gelir. Belki eğitim, projeler, fikirlerle ilgili ikilemlerde kalabilirsiniz. Ama kalmayın çünkü bu tutulmada ne kadar net olursanız o kadar kazançlı çıkarsınız.

21 Nisan-15 Mayıs arasında Merkür Boğa burcunda geri hareket edecek. Ev içi elektronik aletlerde sorunlar meydana gelebilir. Aile için karar almaya çalışırken stresli durumlar oluşabilir. Taşınmak, yer değiştirmek için Merkür gerilemesinin bitmesini beklemenizi öneririm.

Kova Mayıs 2023: Kendi evinize çıkabilir, kendi hayatınızı kurabilirsiniz

5 Mayıs’ta 14 derece Akrep burcunda bir Ay tutulması oluşacak. Bu tutulmaya geri hareketteki Merkür’ün sert bir açısı, Yengeç burcundaki Mars’ınsa güzel bir desteği olacak. Kariyer ve yaşam hedefleriniz konusunda birtakım krizleri yönetmeniz gerekebilir.

İş kurmak isteyebilir, iş bulabilir, önemli projelerde söz sahibi olabilirsiniz. Bu dönem yaptıklarınızla çok daha görünür olacaksınız.

Yalnız geri hareketteki Merkür’ün sert açısı sebebiyle aile ve kariyer konularında kafanızın karışabilir, karar vermekte zorlanabilirsiniz. Hatta belki karar vermemek en iyi seçenek olabilir. Aile içi iletişimde yanlış anlaşılmalar, maddi konular yüzünden iletişim krizleri gündeme gelebilir. Evde elektronik aletlerde, dijital sistemlerde sorunlar yaşanabilir. Öte yandan Mars’ın güzel desteğiyle spora başlamak, zayıflamak için harekete geçebilirsiniz. Bu dönem işleriniz büyük bir hızla ilerler. İhtiyacınız olan yardımcı veya asistanla da karşılaşabilirsiniz.

16 Mayıs’ta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Boğa burcuna geçip 26 Mayıs 2024’e kadar burada kalacak. Ev, yuva ve aileyle ilgili türlü olanakla karşılaşacaksınız. Emlak, toprak ve bahçeyle ilgili işlerden kazanç elde edebilir, tarıma yönelebilirsiniz. Ev almak için girişimlerde bulunabilir; toprak, arsa, gayrimenkul yatırımları yapabilirsiniz. Taşınmazlarınızın değeri de artabilir.

21 Mayıs haftasında perde arkasında dönen oyunları, gizli düşmanlıkları görüp bunlarla mücadele edebilirsiniz.

Belki bu süreçte yurtdışında yaşamak adına adımlar atabilirsiniz. Ailenizin yanından ayrılıp kendi evinize çıkabilir, kendi hayatınızı kurabilirsiniz. Evinizde baştan aşağı bir yenilemeye gitmek istiyorsanız harekete geçmek için harika bir dönem bu... Ev içinde çözümsüz gibi görünen konular da bu dönem rahatlıkla çözülecektir.

19 Mayıs’ta 28 derece Boğa burcundaki yeniayda hem eviniz hem kariyerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bu dönem ailenizle ya da evinizde daha fazla vakit geçirmek isteyebilir, evinizi güzelleştirmek için harcamalar yapabilirsiniz. Ayrıca aile köklerinizi araştırabilir, geçmiş anılar, resimler, müziklerle ilgilenebilirsiniz.

21 Mayıs haftasında Mars’la Plüton arasında gergin bir görünüm var. Perde arkasında dönen oyunları, dedikoduları, gizli düşmanlıkları görüp bunlarla mücadele edebilirsiniz. Çalıştığınız kişilerle anlaşmakta zorlanabilir, iş ortamınızda mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Sağlık açısından önemli rahatsızlıklar meydana gelebilir; bağırsaklarınız, baldırlarınız hassaslaşabilir. Belki minik bir operasyon gündeme gelebilir.

Kova Haziran 2023: Sosyalleşeceğiniz bir dönem…

4 Haziran’da 13 derece Yay burcundaki dolunayda gündeminizde arkadaşlıklar olacak.

Hayatınıza yeni insanlar dahil edebilir, dostlarınızla daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Bu dönem dostlarınızın yardımına hemen koşacak, sosyal ortamların aranan isimlerinden biri olacaksınız. Toplumsal konularda daha hassas davranabilir, hatta STK’larda aktif görev alabilirsiniz.

18 Haziran’da 26 derece İkizler burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir açısı olacak. Özel hayatınız canlanmaya, hareketlenmeye başlayabilir. Yatırım konusunda araştırmalara hız verebilirsiniz. Bu yeniayda sizi mutlu edecek yaratıcı uğraşlara dalabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler harekete geçebilirler.

Unutkanlık yüzünden eşyalarınızı kaybedebilirsiniz. Cüzdan, anahtar ve değerli eşyalara dikkat!

Yalnız Neptün’ün sert etkileşiminden dolayı adeta sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Maddi konularda önünüzü görmekte, kafanızı toplamakta zorlanabilirsiniz. Bu yüzden riskli yatırımlar konusunda uzman desteği almanızda fayda var.

Unutkanlık yüzünden kişisel eşyalarınızı da kaybedebilirsiniz. Cüzdan, anahtar ve değerli eşyalara aman dikkat! Öte yandan özel hayatınızda yeni tanıştığınız kimseler göründükleri gibi olmayabilirler, bu kişilere temkinli yaklaşın.

Kova Temmuz 2023: Sağlıklı yaşamak adına adımlar atabilirsiniz

3 Temmuz’da 11 derece Oğlak burcunda Merkür etkili bir dolunay yaşanacak.

Bu dolunaya Boğa burcundaki Jüpiter’den de güzel bir destek var. 12’nci evinizde gerçekleşen bu doluna zamanında arkanızdan dedikodu çıkartan insanlar olabilir. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterin. Sağlığınıza, özellikle de cildinize ve kemiklerinize dikkat edin; hastalanma potansiyeliniz yüksek.

Çalışma arkadaşlarınızla iletişim sorunları yaşanabilir, planlar son dakika değişebilir. İşte elektronik ya da iletişim için kullandığınız aletler bozulabilir. Öte yandan Jüpiter’den güzel destekle evinizde mutlu zamanlar geçirebilir, evinizi güzelleştirebilir, ailenizden güzel haberler duyabilirsiniz. Bu dönem taşınmak, yer değiştirmek, evinizde yalnız kalmak, kafa dinlemek veya evinizi dekore etmek için harika bir dönem.

İlişkiler ve ortaklıklar alanında kafanız karışabilir ya da eski sevgilileriniz iletişime geçebilir.

17 Temmuz’da 24 derece Yengeç burcunda bir yeniay var. Bu yeniaya Plüton’un sert, Balık burcundaki Neptün’ün güzel bir etkileşimi olacak. Odak noktanız sağlığınız ve iş arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz... Sağlıklı yaşamak adına adımlar atabilir, beslenme düzeninizi değiştirebilir, size fayda sağlayacak tedavilere başlayabilirsiniz.

Plüton’un sert etkileşiminden dolayı kuruntularınız artabilir. Kendinizi en sert yerden eleştirmeyin, kendinize haksızlık etmeyin. Ruhsal açıdan yorgun olabilirsiniz. Arkanızdan iş çevirenler olabilir. Krizleri iş arkadaşlarınızla çatışmalara girmeden yönetin. İş konusunda bazı fedakârlıklar yapmanız beklenebilir. Ama Neptün’ün güzel etkileşimiyle yeni kazanç yolları da yaratabilirsiniz.

23 Temmuz ve 4 Eylül arasında Venüs Aslan burcunda gerileyecek. İlişkiler ve ortaklıklar alanında kafanız karışabilir ya da eski sevgilileriniz iletişime geçebilir. Mevcut ilişkinizde yeteri ilgi görmediğinizi düşünebilirsiniz. Yeni bir ortaklık veya ilişki kurmak için verimli bir dönem değil bu.

Kova Ağustos 2023: Peşinde koşturduğunuz sözleşmeler imzalanabilir

1 Ağustos’ta 9 derece Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Kişisel yeteneklerinizin çok daha fazla farkına varabilir, farklı yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz.

Fiziksel görünümünüze önem verebilir, kendinize daha fazla zaman ayırabilir, kişisel hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Yalnız bu dolunaya Boğa burcundaki Jüpiter’in sert bir etkileşimi olacak. Ev ve aile için ekstra harcamalar yapmanız gerekebilir. Tepkilerinizi, harcamalarınızı, yemek yemeyi abartabilirsiniz. Zaman zaman ailenize karşı aşırı tepkiler de verebilirsiniz.

16 Ağustos’ta 23 derece Aslan burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya Boğa burcundaki Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak. İlişkiler ve ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler ve iş birlikleri bu yeniayın konusu... İlişkiler ve ortaklıklarla ilgili uğraşlarınızı artık tamamlama sürecindesiniz. Partnerinizle eğlenceli zamanlar geçirebilir, peşinde koşturduğunuz sözleşmeleri yapabilirsiniz. Uranüs’ün sert açısı sebebiyle aile içinde isyan edilebilecek durumlar oluşabilir. Aile ve ilişkiler alanında sabrınız azalabilir. Evde elektronik veya dijital aletlerde arızalar çıkabilir.

Çevrimiçi alışverişlerde güvenlik konusuna çok dikkat edin.

23 Ağustos ve 15 Eylül tarihleri arasında Merkür Başak burcunda geri harekette olacak. Kredi kartları, banka, muhasebe ve vergi konularında hatalarla, gecikmelerle uğraşabilirsiniz. Çevrimiçi alışverişlerde güvenlik konusuna çok dikkat edin.

31 Ağustos’ta 7 derece Balık burcunda Satürnyen bir dolunay oluşacak. Bu biraz sert bir dolunay çünkü Satürn’ün olduğu yerde sorumluluk almak gerekir ve bir kısıtlanma durumu vardır. Bu dönem maddi konularda kendinize çeki düzen vermek zorunda kalabilirsiniz, sorumluluklarınız artabilir. Beklediğiniz ödemeler gecikebilir. Yaratıcı işlerden gelir elde etmek için adımlar atabilirsiniz. Belki de kendinize gerçekçi bir bütçe yapmanız gerekebilir.

Kova Eylül 2023: Hesap hatalarına karşı dikkatli olun

15 Eylül’de 21 derece Başak burcunda bir yeniay var. Bu yeniaya Neptün’ün sert, Uranüs ve Plüton’un destekleyici etkileri olacak.

Krediler, borçlar, bankacılık ve vergi işleri, nafaka, primler, burs ve miras gibi konular gündemde… Finansal konularda gerçekçi olmak ve önünüzü görmek zorlaşabilir, kafanız karışabilir, hesap hataları yaşanabilir.

Bankacınız veya muhasebecinizin hata yapabilir, ödemeleriniz sistemde gözükmeyebilir. Uranüs ve Plüton etkisiyle ev, araba alım-satımı gündeme gelebilir. Yurtdışı, yabancılar, eğitim ve hukuk konularında sürpriz destekler alabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmanın farklı yollarını bulabilirsiniz.

Yakın çevrenizdeki insanlara karşı sakin ve sabırlı yaklaşın, trafikte hız yapmayın.

29 Eylül’de 6 derece Koç burcundaki dolunayın ana konuları eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar ve iletişim...

Yakın çevrenizdeki insanlara karşı daha sakin ve sabırlı yaklaşın. Trafikte hız yapmayın. Bu dönem bir sürü işe aynı anda yetişmeniz gerekebilir. Ama diğer yandan yaratıcılığınız artacak, bir dolu fikir zihninizde dolaşacak, iletişiminiz hızlanacak. Çözüm ve sonuç odaklı olacaksınız.

Kova Ekim 2023: Evden ayrılmalar, istifalar…

14 Ekim’de 21 derece Terazi burcunda Merküryen bir Güneş tutulması meydana gelecek.

Yurtdışı, eğitimler, sınavlar, yabancılar, hayatı sorgulama, hukuksal konular gündemde... İşin içinde Merkür olduğundan yeni eğitimlere katılabilir, seyahatler organize edebilir, ticari anlaşmalar yapabilir, hayatı sorgulayabilir, rüyalarınıza odaklanabilirsiniz. Yurtdışıyla ilgili olumlu haberler de alabilirsiniz.

Tutulmaya Plüton’un Oğlak burcundan sert bir etkileşimi olacak. Zihinsel anlamda sizi iyi gelen konulara yoğunlaşmalı, dedikodulara kulak asmamalısınız. Bu dönem terapiye gitmek, iç dünyanızı sorgulamak, ufak yüzleşmeler yaşamak iyi gelebilir. Bazı iletişim krizlerini çözmeniz de gerekebilir.

Aile içinde bir kriz yaşanabilir. Beklenmedik tartışmaların ortasında kalabilirsiniz.

28 Ekim’de 5 derece Boğa burcunda Mars ve Jüpiter’in karşı karşıya olacağı bir Ay tutulması var. Ev kazalarına dikkat! Aile içinde de bir kriz yaşanabilir.

Hem evde hem de mesleki konularda sabır sınavından geçebilirsiniz. İncir çekirdeğini doldurmayacak bir mesele kocaman bir yangına dönüşebilir. Siz de beklenmedik tartışmaların ortasında kalabilirsiniz. Bu alanlarda sizden tutum ve davranış değişikliği beklenebilir. Hatta aniden evden ayrılabilir veya aniden istifa edebilirsiniz.

Kova Kasım 2023: Libidonuz, flört isteğiniz artıyor

13 Kasım’da 20 derece Akrep burcunda Mars ve Uranüs’ün etkin olacağı bir yeniay oluşacak. Bu yeniaya Balık burcundaki Neptün’den de güzel bir destek var.

Mesleki konular etki altında. Evle iş arasında sıkışabilir, stres yapabilirsiniz. Hem işte hem evde harcamalarınız artabilir. Bu iki ortamda da fanatik tepkilerden kaçının, öfkenizi kontrol edin. Yaşanan inatlaşmaların bir inanç savaşına dönüşmesine izin vermeyin.

Maddi anlamda yatırım yapmak veya büyük riskler almak için pek uygun bir süreç değil. Eviniz için bu dönem daha çok para harcamanız gerekebilir. Neptün’ün olumlu etkisiyle iş konusunda çok yaratıcı olabilirsiniz. Neptün, kolay kabule geçmek demektir. Mesleki konulardaki zorlukları mücadeleyle değil, kabullenerek aşacaksınız. İşte başkalarına yardım etmeniz de gerekebilir.

Yatırım yaparken dikkatli olun, aceleci ve düşüncesizce kararlar vermeyin.

27 Kasım’da 4 derece İkizler burcunda Mars etkili bir dolunay var. Bu dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün sert bir etkisi olacak. Özel hayatınızda iletişim çatışmaları yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra libidonuz artabilir ve daha flörtöz hissedebilirsiniz.

Satürn’ün sert etkisinden dolayı maddi konularda gecikmeler, kayıplar, zorlanmalar meydana gelebilir. Bu dönem finansal konularda işin ucunu kaçırmayın. Yatırım yaparken dikkatli olun, aceleci ve düşüncesizce kararlar vermeyin. Borsa gibi alanlarda gereksiz riskler almayın. Sizi değersiz hissettirecek her türlü ortamdan da uzak durun.

Kova Aralık 2023: Evcil hayvan sahiplenebilirsiniz

12 Aralık’ta Merkür’ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek. Her duyduğunuza inanmayın, yanlış bilgiden doğan sorunlar yaşanabilir. İş yerinde yapamayacağınız sözler vermeyin. Ofiste elektronik aletler arızalanabilir.

13 Aralık’ta 20 derece Yay burcunda yeniay gerçekleşecek. Balık burcundaki Neptün’ün de sert bir açısı olan yeniay 11’inci evinizde gerçekleşiyor. Sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, finansal kazanımlarınız, hayattan beklentileriniz, başkalarından destek istediğiniz konularda hevesli ve iyimsersiniz. Yeni adımlar, yeni kararlar ve yeni başlangıçlar gündemde... Yalnız Neptün’ün sert etkisi sebebiyle bazı arkadaşlarınız hayal kırıklığı yaratabilir, sosyal planlarda son dakika değişikleri olabilir. Dostlar arasında finansal konuları çok gündeme getirmemekte fayda var. Kendinizi hiçbir arkadaşınız için feda etmeyin!

Size fayda sağlayacak, para kazandıracak, sizi çekip çevirecek bir asistan bulabilirsiniz.

27 Aralık’ta 4 derece Yengeç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün destekleyici bir etkisi olacak. Gündelik işler, sağlık, iş koşulları, angarya işler, evcil hayvanlar gündeminizde...

İşin içinde Satürn’de olduğundan bu konularda kendinize çeki düzen verebilir, üstesinden gelebileceğiniz sorumluluklar alabilirsiniz. Günlük işlerin temposu da artabilir. Bu tempoda doğru beslenmeye ve uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Sağlık açısından özellikle mideniz ekstra hassaslaşabilir.

Bu dönem belki bir evcil hayvan sahiplenirsiniz. Ya da size fayda sağlayacak, para kazandıracak, sizi çekip çevirecek bir asistan bulabilirsiniz. Kişisel sağlığınıza para harcamanız gerekebilir. Uzun yıllar çalışacağınız müşterilerle tanışabilirsiniz ya da uzun vadede tamamlayacağınız projeler gündeme gelebilir.



BALIK VE YÜKSELEN BALIK 2023

Yeni yıla yaratıcı işler, çocuklar ve yatırımla ilgili konularla başlıyorsunuz.

Sizi yoğun bir iş temposu da bekliyor ancak birlikte çalıştığınız kişilerle ego çatışmalarına girmemeniz iyi olur. Mart sizin için değişim zamanı…

Şu ana kadar inşa ettiğiniz ne varsa üzerinde düşünmek ve deneyimlerinizi süzgeçten geçirip size neler kattığını ve neyi devam ettirip neyi devam ettirmek istemediğinizi anlayacaksınız.

İçsel bir muhasebe yapabilirsiniz. Maddi konularda hızlı ve dürtüsel kararlar vermek zarar getirebilir, sakin kalmalı ve stratejik düşünmelisiniz.

2023’te Plüton’un 12’nci evinize girmesi sizi başkalarının hissettiklerini anlayamaz hale getirebilir.

Ağustos’ta kendinize odaklanıp hayatınıza çeki düzen vermeniz gerekebilir.

Kendinize sorumluluklarınızı hatırlatırken boş hayallerin peşinde koşmamanız önemli olacak.

Yılı aşka dair güzel gelişmelerle kapatıyorsunuz, bekarlar uzun süreli bir ilişkiye başlayabilir.

Bakalım 2023’te sizi daha neler neler bekliyor…

Balık Ocak 2023: Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz

7 Ocak’ta Yengeç burcunda geri hareketteki Merkür’ün etki edeceği bir dolunay var.

Aşk trafiğinizde iletişim kanallarını karıştırmamaya dikkat edin. Bu dönem daha çok yaratıcı işlere, çocuklara, yatırımla ilgili konulara eğilebilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. İlkokul, lise veya üniversite arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz.



Sezgileriniz, rüyalarınız oldukça dikkat çekici olabilir.

Diğer yandan sosyal alanda planlar son dakika değişebilir, iptaller olabilir. Bu yüzden sosyal yaşamınızda bir B planınızın olmasında fayda var. Bu dolunaya Neptün’ün güzel bir etkileşimi olacak. Hayatı daha kolay bir yerden kucaklayacak, daha kolay kabule geçebileceksiniz. Sezgileriniz, rüyalarınız dikkat çekici olabilir. Sinema, tiyatro, resim gibi sanata dair alanlara çekilebilirsiniz.

21 Ocak’ta 1 derece Kova burcunda yeniay meydana gelecek. Yoğun geçen ayın ardından biraz dinlenmek, yalnız kalmak, kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz. Enerjinizi toplamalısınız. Arada yurtdışıyla ilgili işlerinizi de halledebilirsiniz. Terapiye gitmek, enerji çalışmaları yapmak, ruhsal açıdan size farkındalıklar katacak grup çalışmaları içinde bulunmak size iyi gelebilir.

Balık Şubat 2023: Sizi yoğun bir iş temposu bekliyor

5 Şubat’ta Aslan burcundaki dolunaya Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak. Bu dönem sağlığınıza odaklanabilirsiniz.

Dengeli beslenme, spor gibi aktivitelere hayatınızda daha çok yer verirken, omurganıza ve kalp sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sizi yoğun bir iş temposu bekliyor ancak birlikte çalıştığınız kişilerle ego çatışmalarına girmemenizi öneririm.



Kendinize yeni hedefler belirleyebilir, fiziksel değişimlere gidebilirsiniz.

İş konusunda hem eğleneceğiniz hem de yaratıcı olacağınız bir zaman dilimi bu... Uranüs’ün sert etkileşimiyle de iletişimle ilgili aklınıza gelebilecek her türlü konuda beklenmedik aksaklıklar, planların değişmesi gibi durumlar yaşanabilir. Yakın çevrenize ve birlikte çalıştığınız kişilere karşı tahammülünüz azalabilir, biraz isyan edebilirsiniz.

20 Şubat’ta Balık burcundaki yeniayla birlikte kendinize, hedeflerinize, sağlığınıza ve görünüşünüze odaklanacaksınız. Kendinize yeni hedefler belirleyebilir, fiziksel değişime gidebilir, daha sağlıklı olmak için kendinize yatırım yapabilirsiniz. Bu yeniay zamanı yaratıcılığınız artıyor, finansal anlamda da güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Balık Mart 2023: Geride bıraktıklarınızı düşünmeden yolunuza devam edin!

7 Mart’ta 16 derece Başak burcundaki dolunaya Uranüs’ün desteği, Mars’ın sert etkileşimi olacak.

Anlaşmalar, işbirlikleri, evlilik, ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konuları tamamlama, sona erdirme sürecinde olabilirsiniz. Uranüs’ün güzel etkileşimiyle bir fikri hayata geçirmek için birileriyle beraber çalışmanız gerekebilir. Planda olmayan bir seyahat gündeme gelebilir, destek ihtiyacınız olan her türlü konuda yardım bulabilirsiniz. Ancak Mars’ın sert etkileşiminden dolayı ailevi konularda sizi strese sokacak gelişmeler yaşanabilir, evde huzuru yakalamak kolay olmayabilir. Ev içi kazalara da dikkat!

7 Mart’ta ‘karmanın lordu’, öğretici, büyütücü, ‘sıkıştırıcı’ gezegen Satürn de Balık burcuna geçip 25 Mayıs 2025’e kadar kalacak. Artık işe yaramayan ilişkiler, işler veya ortaklıkları ya da eşinizle ilgili sıkıntıları sona erdirmek ve yeni bir plana geçmek için seçeneklerinizi değerlendireceksiniz. Değişim ve yeniden yapılanma zamanı bu... Sorumluluklarınız artıyor. Şu ana kadar inşa ettiğiniz ne varsa üzerinde düşünmek ve deneyimlerinizi süzgeçten geçirip size neler kattığını ve neyi devam ettirip neyi devam ettirmek istemediğinizi anlayacaksınız. İçsel bir muhasebe yapabilirsiniz.

Diğer yandan zamanınızı iyi kullanmak, gerekli görmediğiniz ve sizi yoracağını düşündüğünüz işlerden kaçınmak isteyebilirsiniz. İş veya özel hayatınızdaki ilişkiler sizi yormaya başlayabilir. Öyle olmadığı halde kendinizi kısmetsizmiş gibi hissedebilirsiniz. Bu dönemde size bir katkısı olmadığını düşündüğünüz görev ve sorumlulukları bırakmanız gerektiğine karar verebilirsiniz. Gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra geride bıraktıklarınızı düşünmeden, yolunuza devam etmenizi, yeni deneyimler kazanmak üzere sıkı bir çalışmaya başlamanızı öneririm. Hayatınızı ince bir elekten geçireceğiniz bu dönem size yük olan ne varsa kurtulmanızı sağlayacak.

İş veya özel hayatınızdaki ilişkiler sizi yormaya başlayabilir.

Satürn disiplin gezegenidir, yaşamınızı düzene koyacaksınız. İşin bir diğer iyi tarafı, kişisel yeteneklerinizi daha çok parlatabilir ve bunları kazanca dönüştürebilirsiniz. 1’inci evinize seyahat edecek Satürn hızlı bir şekilde kilo vermenizde de yardımcı olacaktır. Öte yandan hayata karşı bakış açınız sertleşebilir. Ayrıca bazılarınız evden ayrılıp yalnız yaşayamaya başlayabilir, evlenebilir veya kendi işini kurabilir. Kısacası Satürn türlü sorumluluklar aldırmak için kollarını sıvadı...

21 Mart’ta da 0 derece Koç burcunda Merküryen bir yeniay meydana gelecek. Maddi konularda hızlı ve dürtüsel kararlar vermek zarar getirebilir; sakin kalmalı ve stratejik düşünmelisiniz. Para için kimsenin kalbini kırmayın, önemli işbirlikleri ve anlaşmalar gündeme gelebilir ama kendinize düşünmek için zaman tanımalısınız. Parayla ilgili konular için seyahate çıkabilir, araştırmalar yapabilir veya kendinize iletişim gereçleri satın alabilirsiniz.

23 Mart’ta Plüton Kova burcunda geçecek ve 9 Mart 2043’e kadar burada seyahat edecek. Plüton astrolojik anlamda en yavaş hareket eden gezegendir, bir burçta ortalama 18-23 sene kadar kalır. Plüton bu kadar yavaş hareket ettiğinden, etkileri de zaman içinde ortaya çıkar. Genel olarak yok edip yeni bir sistem kuran, güç kazandıran bir gezegendir.

Plüton’un uzun bir süre 12’nci evinizde seyahat etmesi psikolojik dinamiklerinizde büyük devrimler meydana getirecek. Duygularınız üzerinde o kadar kontrole sahip olabileceksiniz ki başkalarının hissettiklerini anlayamaz hale gelebilirsiniz, bu da yanlış anlaşılmalara ve ihtiyaçların gözden kaçırılmasına yol açabilir. Bu dönemde ruhsal ve psikolojik büyümeye odaklanabilir, ruhunuzun derinlere gömülmüş yönleriyle yüzleşebilirsiniz.

Utandığınız geçmiş olaylar gömüldüğü yerden çıkabilir. Bu, güçlü bir yüzleşme zamanı sizler için... Karanlık rüyalar görebilir, sağlığınızı etkileyebilecek pek çok şeyi kendinize saklayabilirsiniz. Halbuki belki de her şeyi saklamak zorunda değilsinizdir. Bu dönem yurtdışına yaşamak adına önemli adımlar da atabilirsiniz. Gökyüzündeki bu konum bazen güçlü veya beklenmedik düşmanlarla da ilişkilendirilir.

Balık Nisan 2023: Ne kadar net olursanız o kadar kazanırsınız

6 Nisan’da 16 derece Terazi burcunda Jüpiter etkili bir dolunay gerçekleşecek.

Krediler, borçlar, nafaka, prim, burs, vergiler gibi konularda elinizdeki işleri toparlama ve bitirme sürecinde olabilirsiniz. İşin içinde Jüpiter olduğundan finansal açıdan bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yeni bir gelir kapısı, bir satış işinden gelen beklenmedik bir para olabileceği gibi, size ödenmesi gereken bir para beklemediğiniz bir zamanda gelebilir de... Yalnız dikkat etmeniz gereken, abartılı harcamalardan kaçınmak. Çünkü Jüpiter’in bu konumu, fırsatlarla beraber müsriflik de verebilir. Şansınıza aşırı güvenmeyin derim.

Jüpiter kişiye fırsatlarla beraber müsriflik de verebilir.

20 Nisan’da 29 derece Koç burcunda Jüpiteryen bir Güneş tutulması meydana gelecek. Maddi fırsatlar sizinle! Bu dönem daha iyi maaşlı bir iş, iş yerinde yükseliş ve beraberinde gelen para artışı gündemde; her koşulda maddi fırsatlara hazır olun.

Ancak bu tutulma 29 derecede olmasından ötürü önemli. 29, astrolojide sınır derecesidir, bir hikâyeyi bitirip yeni bir hikâyeye başlamak gibi bir etkisi vardır. Öte yandan eski durumu bitirmek zor gelir ve kişi arada kalabilir. Maddi anlamda sizi rahatlatacak koşullar meydana gelebilir ama eski bir koşulu veya davranış modelini bırakmanız gerekebilir. Bence bu tutulma zamanında ne kadar net olursanız o kadar kazanırsınız.



21 Nisan’la 15 Mayıs arası Merkür Boğa burcunda geri hareket edecek. Kullandığınız tüm iletişim gereçleriyle ilgili ciddi bir sınav verebilirsiniz. Yakın çevrenizle iletişim sorunlarının çıkması da muhtemel. Yeni fikirleri hayata geçirmek için uygun bir dönem değil ancak yarım bıraktığınız bir eğitime dönebilirsiniz.

Balık Mayıs 2023: Leyleği havada görmüşçesine sürekli bir yerlere gidebilirsiniz

5 Mayıs’ta 14 derece Akrep burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek.

Bu tutulmaya geri hareketteki Merkür’ün sert bir etkileşimi, Yengeç burcundaki Mars’ın güzel bir desteği olacak. Yurtdışı, eğitim, yolculuk, hukuk, sınavlar ve ticaretle ilgili konularda önemli bir krizi yönetmeniz gerekebilir ve bu kriz, para veya dürüstlükle ilgili olabilir. Kişisel gelişim yolculuğuna da çıkabilirsiniz.

İşin içinde geri hareketteki Merkür olduğundan bu dönem gireceğiniz sınavlarda dikkatli olun, yapacağınız tüm sözleşmeleri birkaç defa okuyun, tüm verilerinizi yedekleyin, bir yerlere bir şeyler gönderirken her şeyi iyice kontrol edin, seyahatteyken bavulunuza, değerli eşyalarınıza sahip çıkın.



Sizden uzakta birileriyle flört etmeye başlayabilirsiniz.

Mars’ın güzel desteğiyle aşk hayatınızla ilgili konulara da hız geliyor. Belki sizden uzakta birileriyle flört etmeye başlarsınız. Kendinizi güvence altına almak için yatırımlara yönelebilir veya yabancılarla birlikte projeler yapabilirsiniz.

16 Mayıs’ta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Boğa burcuna geçecek ve 26 Mayıs 2024’e kadar burada kalacak. 3’üncü evinize girecek Jüpiter sayesinde önümüzdeki bir sene boyunca iletişim, bilgi alışverişi, yakın çevre, kardeşler, komşular ve eğitimle ilgili türlü fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Bu dönem seyahatlerden, satış, pazarlama, yayıncılık, medya ve ticaret gibi konulardan veya dijital işlerden güzel paralar kazanabilirsiniz. Size maddi kazanç getirecek bir eğitime başlayabileceğiniz gibi ruhsal açıdan büyütebilecek eğitim ve seminere de katılabilirsiniz.

Yeni şeyler öğrenmek, bilhassa yabancı dile başlamak için muhteşem bir zaman. E-ticaret sitesi açabilir, internet üzerinde satış işlerine başlayabilirsiniz. Kardeşlerinizle beraber çalışarak para kazanabilirsiniz. Leyleği havada görmüşçesine sürekli bir yerlere gitmeniz de olası.

Arkadaşlarınızla tartışabilir, onlar ve hayatınızdaki o özel kişi arasında kalabilirsiniz.

19 Mayıs’ta 28 derece Boğa burcundaki yeniayla yeni fikirler ve yeni projeler gündeme gelebilir. Tüm iletişim kanallarınız aktif bir şekilde çalışmaya başlıyor, yeni kitaplar almak, araştırmalar yapmak, yeni bilgilere ulaşmak için güzel bir zaman. Belki de kendinize yeni bir iletişim aracı bile alabilirsiniz. Bu dönem duyulmasını istediğiniz işlerinizi paylaşabilir, pazarlama çalışmaları yapabilirsiniz.

21 Mayıs haftasında Mars’la Plüton arasında gergin bir görünüm olacak. Özel hayatınız, sosyal ilişkileriniz adeta fay hattı üzerinde! Arkadaşlarınızla tartışabilir, onlarla özel hayatınızdaki kişi arasında kalabilirsiniz. Gireceğiniz kalabalık gruplarda sizinle aynı düşünceye sahip olmayan kişilerle münakaşaya girmekten kaçının.

Balık Haziran 2023: Farklı fikirlere açık olmak sizi geliştirecektir

4 Haziran’da 13 derece Yay burcundaki dolunay, kariyerinizi odağınıza taşıyacak.

İşinizi büyütmek, yeni bir işe başvurmak veya kendi işinizi kurmak isteyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konu, mesleğinizle ilgili önyargılara takılmamak olabilir. Farklı tavsiyelere ve fikirlere açık olmak sizi geliştirecektir. Yaptığınız işlerle fark edileceğiniz, değerli bir dönem bu...

Mesleğinizle ilgili önyargılara takılmayın.

18 Haziran’da 26 derece İkizler burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. Taşınabilir, araba veya evinize yeni elektronik aletler alabilir, ailenize daha fazla odaklanabilir, onların ihtiyaçlarına karşılık verebilirsiniz. Evde ufak tefek tadilat, tamirat işleriniz varsa bunları da çözebilirsiniz.



İşin içinde Neptün olduğundan bu dönem kafanız karışık, zihninizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Üzerine tembellik çökebilir, hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Sürekli uyuma ihtiyacınız olursa korkmayın, sizi Neptün uyutuyordur! Bu dönem spiritüel konulara odaklanmak ve yaratıcı bir şeylerle ilgilenmek için harika. Ama hesap-kitap işlerine ekstra özen gösterin zira hatalar yapılabilir. Yediklerinize, içtiklerinize de dikkat, zehirlenebilirsiniz!

Balık Temmuz 2023: Bol bol davete, düğüne katılabilirsiniz

3 Temmuz’da 11 derece Oğlak burcunda Merkür etkili bir dolunay meydana gelecek.

Boğa burcunda seyahat eden Jüpiter’den güzel bir destek alan bu dolunay, 11’inci evinizde gerçekleşecek. Arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara yardım etmeniz gerekebilir. Sosyal çevrenizi düzenlemeye karar verebilirsiniz ancak özel hayatınızdaki kişiyle iletişim trafiğinizin hızından dolayı yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.



Çocuk sahibi olmak isteyenler için oldukça destekleyici bir yeniay bu.

Jüpiter’in desteğiyle beklenmedik kısa yolculuklar gündeme gelebilir; aniden bir seminere veya eğitime katılabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızdan beklenmedik destekler görebilirsiniz, dostlarınızla beraber para kazanabileceğiniz projeler üretebilirsiniz. Toplumsal konularda oldukça duyarlı olacağınız bu dönemde bol bol davete, düğüne ve kutlamalara katılabilirsiniz.

17 Temmuz’da 24 derece Yengeç burcunda bir yeniay var. Bu yeniaya Plüton’un sert, Balık burcundaki Neptün’ün güzel bir etkileşimi olacak. Odak noktanız aşk, hobiler, keyif veren konular ve çocuklar... Bekarsanız yeni flörtlere hayatınızda yer açın. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de oldukça destekleyici bir yeniay bu.

Ancak Plüton’un sert etkileşimiyle, dostlarınıza karşı sert ve acımasız olabilirsiniz; bazı ilişkileri gözden geçirmeniz gerekebilir ve bu durum sizi rahatsız edebilir. İyi haber: Neptün’ün güzel desteğiyle bu dönem romantik olduğunuz kadar yaratıcı da olabilirsiniz. Sevdiklerinize hoş sürprizler yapabilir, sanatla ilgilenebilirsiniz.

Özellikle omurganıza, sırtınıza, böbreklere ve şekerinize dikkat!

23 Temmuz’la 4 Eylül arası Venüs Aslan burcunda geri hareket edecek. İş ve sağlık konularında bazı gecikmeler olması mümkün. Kronik ama uzun zamandır kendini göstermeyen rahatsızlıklarınız varsa yeniden ortaya çıkabilir. Özellikle omurganıza, sırtınıza, böbreklere ve şekerinize dikkat! Eskiden başvuru yaptığınız yerler sizi arayabilir. İş yerinde kadınlarla birtakım anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.

Balık Ağustos 2023: Sizi yoğun çalışacağınız bir tempo bekliyor

1 Ağustos’ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya Boğa burcundaki Jüpiter’in sert bir etkileşimi olacak.

12’nci evinizde meydana gelecek bu dolunayla birlikte kabuğunuza çekilebilir, dinlenmek isteyebilirsiniz. Ruhunuzun ihtiyaçlarına odaklanmak iyi gelecektir. Terapi alabilir, bilinçaltı çalışmalarına katılabilir, rüyalarınıza odaklanabilirsiniz.

Jüpiter’in sert etkileşimiyle kaygı, vesvese gibi durumları abartabilirsiniz. Aslında sizi ruhsal anlamda şifalandıracak bir sürü bilgiye de rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilgili konularda tepkileriniz abartılı olabilir, aman dikkat! Öte yandan sürpriz bir seyahat gündeme gelebilir.



16 Ağustos’ta 23 derece Aslan burcunda gerçekleşecek yeniaya Boğa burcunda seyahat eden Uranüs’ün sert bir etkileşimi olacak. Sağlığınıza odaklanıp dengeli beslenme ve spor gibi aktivitelere hayatınızda daha fazla yer açmaya çalışırken omurganıza ve kalp sağlığınıza dikkat!

Sizi yoğun bir iş temposu bekliyor. İş konusunda hem eğleneceğiniz hem de yaratıcı olacağınız bir zaman dilimi bu... Ama birlikte çalıştığınız kişilerle ego çatışmalarına girmemenizi öneririm. Uranüs’ün sert etkileşimiyle iletişim kazaları yaşanabilir, günlük planlarınız aniden değişebilir. Hem yakın çevrenize hem de birlikte çalıştığınız kişilere tahammülünüz azalabilir ve biraz isyan edebilirsiniz.

İletişim kazaları yaşanabilir, günlük planlarınız da aniden değişebilir.

23 Ağustos’la 15 Eylül arası Merkür Başak burcunda geri harekette. İkili ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler ve ortaklıklarla ilgili gecikmeler, yanlış anlaşılmalar söz konusu. Yeni bir ortaklık kurmak veya sözleşme yapmak için de biraz bekleyin derim.

31 Ağustos’ta 7 derece Balık burcunda Satürnyen bir dolunay var. Bu biraz sert bir dolunay çünkü Satürn’ün olduğu yerde hem sorumluluk almak gerekir hem de kısıtlanma durumu vardır. Kendinize odaklanıp hayatınıza çeki düzen vermeniz gerekebilir.

Son dönemde biraz ‘dağılmış’ olabilirsiniz. Sağlığınıza odaklanmalı, size iyi gelecek konulara yönelmelisiniz. Kendinize karşı sorumluluklarınızı hatırlayacaksınız. İş anlamında yoğun bir süreç geçirebilirsiniz. Bu dönem hayata ve kendinize karşı gerçekçi olmalı, boş hayallerin peşinde koşmamalısınız.

Balık Eylül 2023: Kendinizi şımartmak, kendiniz için para harcamak iyi gelebilir

15 Eylül’de 21 derece Başak burcunda bir yeniay gerçekleşecek.

Bu yeniaya Neptün’ün sert, Uranüs ve Plüton’unsa destekleyici etkileşimleri olacak. Ortaklıklar, ilişkiler, sözleşmeler ve anlaşmalarda yeni adımlar söz konusu.

Yalnız burcunuzda seyahat eden Neptün’le gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Size fayda sağlayacak bir işi, bir anlaşmayı, bir kişiyi zararlı zannedebilirsiniz. Veya çok direttiğiniz bir iş aslında size zarar verebilir ve bunu göremeyebilirsiniz. Bu yüzden tarafsızlığına güvendiğiniz kişilerin fikirlerine kulak vermelisiniz.

Maddi konularda düşüncesizce ve sabırsızca davranmak kayıplara neden olabilir.

Uranüs ve Plüton’un güzel destekleriyle yakın çevrenizden büyük destekler görebilirsiniz. Önemli işbirlikleri gündeme gelebilir. Dijital anlamda önemli projelerle ilgilenebilirsiniz. Satış, pazarlama, reklam, eğitim gibi konulardan yana da destekler alabilirsiniz.



29 Eylül’de 6 derece Koç burcunda dolunay meydana gelecek. Maddi konularda düşüncesizce ve sabırsızca davranmak kayıplara neden olabilir. Harcamalarınıza daha fazla dikkat etmelisiniz! İşin içinde Koç olduğundan çözüm odaklı olmak gerekebilir. Özellikle maddi konularda hızlı kararlar vermeniz gerekebilir. Bu dönem kendinizi şımartmak, kendiniz için para harcamak iyi gelebilir.

Balık Ekim 2023: Sakin kalmakta zorlanabilirsiniz

14 Ekim’de 21 derece Terazi burcunda Merküryen bir Güneş tutulması meydana gelecek.

Tutulmaya Plüton’un sert bir etkileşimi olacak, Oğlak burcundan... Kredi, borçlanma ve yatırımla ilgili önemli gündemleriniz olabilir. İşin içinde Merkür olduğundan bu konularda araştırmalar yapmak, bilgi sahibi olmak, sözleşmeler yapmak, seyahatlere çıkmak gerekebilir. Maddi konularda çok akıllıca davranmanız gereken bir dönemdesiniz, kararsız kalmak sizi zora sokabilir.



Bu dönem trafikte dikkatli olun, yola odaklanmak pek kolay olmayabilir.

Tutulmaya Plüton’un sert etkileşiminden dolayı, belki bir düşünce yapısını değiştirmek, dönüştürmek gerekir. Örneğin maddi olarak kaybetmekten korkan birisinizdir ve bununla ilgili destek alıp bu düşünce kalıbını yıkarsınız. Ya da bu dönem arkanızdan iş çevirenler veya sizin kazancınıza müdahale etmek isteyenler olabilir. Sağlık konusunda harcamalarınız artabilir. En iyisi hiçbir şeyi takıntı yapmamak ve kendi kendinize baskı uygulamamak.

28 Ekim’de 5 derece Boğa burcunda Mars ve Jüpiter’in karşı karşıya olacağı bir Ay tutulması var. Yakın çevre, komşular, kuzenler, fikirler, dijital işler, yayıncılık, pazarlama gibi konular gündeminizde... Sakin kalmakta, yakın çevrenize uyumlanmakta zorlanabileceğiniz, isyan edeceğiniz bir yeniay. Özellikle internet, elektronik aletler, dijital işlerde beklenmedik ve sinir bozucu aksilikler gündeme gelebilir. Bu dönem trafikte dikkatli olun, yola odaklanmak pek kolay olmayabilir.

Balık Kasım 2023: Biraz yalnız kalıp kafa dinleyin

13 Kasım’da 20 derece Akrep burcunda Mars ve Uranüs’ün etkin olacağı bir yeniay meydana gelecek.

Bu yeniaya Balık burcundaki Neptün’den güzel bir destek var. Yurtdışı, eğitim, yolculuklar, hukuk, sınavlar ve ticari konular ana gündem maddeleriniz olabilir.

Yalnız Mars’la Jüpiter karşı karşıya olduğundan tahammülsüz, kavgacı ve fanatik yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla aynı fikirde olmamaktan dolayı gerginlikler oluşabilir. Seyahatlerde, eğitimlerde veya sınavlarda stresli durumlar yaşanabilir. Trafikte dikkatli olun ve hız yapmayın!



Ailevi konularda sakin kalmalı ve kimseyle ağız dalaşına girmemelisiniz.

Zihninizi organize etmek bu dönem pek olay olmayabilir ve hatta zihinsel yorgunluğunuz çok artabilir. Neptün’ün güzel desteğiyle oldukça yaratıcı olacağınız bir zaman dilimi bu... Dinlenmek, kendinizle ilgilenmek, biraz yalnız kalıp kafa dinlemek, birkaç günlük bir yerlere kaçmak ideal olur.

27 Kasım’da 4 derece İkizler burcunda Mars etkili bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün sert etkileşimi olacak. Ailevi konularda sakin kalmalı ve kimseyle ağız dalaşına girmemelisiniz.

Ev içinde aceleyle halledilmesi gereken konular olabilir. Taşınma sürecindeyseniz eşyalarınız taşınırken zarar görebilir. Kiracıysanız ev sahibiniz veya komşularınızla iyi geçinmeye bakın. Bu dönem evden onay almanız zor olabilir veya iktidar mücadelesi içine girebilirsiniz. Kişisel hedefleriniz için aşmanız gereken birtakım engeller ortaya çıkabilir. Veya aile bireylerinizin sağlığına ilişkin sorumluluklarınız artabilir.

Balık Aralık 2023: Uzun soluklu bir aşka hazır mısınız?

12 Aralık’ta Merkür’ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek.

Dostlarınızla yaptığınız planlar sürekli değişebilir ve bu sizi strese sokabilir. Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz.

13 Aralık’ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya Balık burcundaki Neptün’ün sert bir etkileşimi olacak. 10’uncu evinizde gerçekleşen bu yeniay, odağınıza iş hayatınızı, işyerindeki dengeleri, yöneticilerle ilişkileri taşıyor. Bu konularda hevesli ve iyimser olurken, yeni adımlar gündeme gelebilir.



Bazılarınız sağlam yatırımlarla kendini güvence altına alabilir.

Yalnız Neptün’ün sert etkileşiminden dolayı mesleğinizi ilgilendiren konularda kafanız karışabilir veya yorgun hissedip hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Ama Neptün’ün olduğu alanda her zaman gözden kaçan ayrıntılar vardır. Bu yüzden işle ilgili atacağınız adımlarda ve alacağınız kararlarda çok dikkatli olmanız gerekir ki sonradan pişmanlık yaşamayın!

27 Aralık’ta 4 derece Yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunaya Balık burcundaki Satürn’ün destekleyici bir etkileşimi olacak. Yılı aşka dair güzel gelişmelerle kapatıyorsunuz. Bekarlar için uzun süreli ilişkilerin başlangıcı olabilir. Çocuk sahibi olabileceğiniz koşullar gündeme gelebilir. İşiniz yaratıcılık veya sahneyle ilgiliyse bu alanda sorumluluklarınız artarken uzun vadeli bir iş projesi de gündeme gelebilir. Bazılarınız sağlam yatırımlarla kendini güvence altına alabilir.