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KOÃ‡ VE YÃœKSELEN KOÃ‡ 2023

Yeni yÄ±la sosyal Ã§evrenize aÄŸÄ±rlÄ±k vererek baÅŸlÄ±yorsunuz, dostlarÄ±nÄ±zla seyahat veya ticaret planlarÄ± yapabilirsiniz.

7 Martâ€™ta BalÄ±k burcunda seyahat etmeye baÅŸlayacak SatÃ¼rn, size yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, kendi kendine yetmeyi ve korkularÄ±nÄ±zla yÃ¼zleÅŸip onlarÄ± yÃ¶netmeyi Ã¶ÄŸretecek. Bu dÃ¶nem ayaklarÄ± yere saÄŸlam basan hayaller Ã¶nem kazanacak, o nedenle kendinizi kandÄ±rmayÄ±n.



Kariyerinizde Ã¶nemli bir dÃ¶nemeÃ§ten geÃ§eceÄŸiniz bir yÄ±l olacak; yaptÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± ve olmak istediÄŸiniz noktayÄ± sorgulayabilirsiniz. MayÄ±sâ€™ta son 12 senenin en iyi finansal dÃ¶nemine giriyorsunuz, bunlar kÃ¼Ã§Ã¼k kazanÃ§lar da deÄŸil Ã¼stelik.



2023â€™te iÅŸ ve evlilik hayatÄ±nÄ±zda gÃ¼Ã§ Ã§ekiÅŸmelerinden, takÄ±ntÄ±lÄ± davranÄ±ÅŸlardan uzak durmanÄ±z, ÅŸartlarÄ± Ã§ok fazla zorlamamanÄ±z mÃ¼him. Ã–te yandan aÅŸk hayatÄ±nÄ±z karÄ±ÅŸabilir, eski sevgililer karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kabilir.



Ekim itibariyle yeni iÅŸ imzalarÄ±, yeni ortaklÄ±klar, hatta belki evlilik sÃ¶z konusu! BakalÄ±m 2023 senesinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nda sizi daha neler bekliyorâ€¦

KoÃ§ Ocak 2023: Ev, aile, gayrimenkul odaÄŸÄ±nÄ±zda

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7 Ocakâ€™ta YengeÃ§ burcunda, geri hareketteki MerkÃ¼râ€™Ã¼n etki edeceÄŸi bir dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay zamanÄ± odaÄŸÄ±nÄ±za ev, aile, gayrimenkulle ilgili konular yerleÅŸecek. Fakat MerkÃ¼r geri harekette olduÄŸundan Ã¶zellikle hem iÅŸ hem de ailevi konularda yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar, planlarÄ±n deÄŸiÅŸmesi, kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±, duygularla akÄ±l arasÄ±nda kalma gibi durumlar sÃ¶z konusu. Bir ÅŸeylere imza atmak, elektronik aletler almak iÃ§in de uygun olmayabilir.

Ä°mza atmak, elektronik aletler almak iÃ§in uygun bir zaman deÄŸil.

Bu dolunaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸi olacak. Ruhunuza, psikolojinize iyi gelecek konulara odaklanmak iÃ§in ideal. Psikolojik destek alabilir, terapiye gidebilir veya evinizde yaratÄ±cÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yapabilirsiniz.

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21 Ocakâ€™ta 1 derece Kova burcundaki yeniayla sosyal Ã§evrenize aÄŸÄ±rlÄ±k vereceksiniz. Yeni Ã§evreler iÃ§ine girebilirsiniz. Toplumsal alanda aktif gÃ¶revler alabilir, Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±labilirsiniz. DostlarÄ±nÄ±zla ilgili sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir, onlara destek olmanÄ±z gerekebilir. Ya da dostlarÄ±nÄ±zla seyahat veya ticaret planlarÄ± yapabilirsiniz.

KoÃ§ Åžubat 2023: Yeni bir flÃ¶rt ya da hamilelik sÃ¼rprizi

5 Åžubatâ€™ta Aslan burcundaki dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak.

Â Bu dolunayla Ã¶zel hayat, yatÄ±rÄ±mlar ve Ã§ocuklar Ã¶nem kazanacaktÄ±r. Yeni bir flÃ¶rt, belki hamilelik yaÅŸayabilir, yatÄ±rÄ±mla ilgili konulara yÃ¶nelebilir, keyif alacaÄŸÄ±nÄ±z bir hobiye baÅŸlayabilirsiniz. Ama UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimi sebebiyle finansal konularda beklenmedik durumlar, sÃ¼rpriz harcamalar ortaya Ã§Ä±kabilir.

Bu harcamalar Ã¶zel hayat, Ã§ocuklar, sosyalleÅŸme veya teknolojiyle ilgili olabilir. Maddi konularda dÃ¼rtÃ¼sel davranmaktan ve risk almaktan kaÃ§Ä±nÄ±n.

5 Åžubatâ€™taki dolunay beraberinde sÃ¼rpriz harcamalar getirebilir.

20 Åžubatâ€™ta BalÄ±k burcunda yeniay yaÅŸanacak. Bu dÃ¶nem hayatÄ±n kontrolÃ¼ sizde deÄŸilmiÅŸ gibi hissedebilirsiniz. YapabileceÄŸiniz en iyi ÅŸey ruhunuzu huzura kavuÅŸturmak, yalnÄ±z kalmak, sanatla ve yaratÄ±cÄ±lÄ±kla ilgilenmek, kendi kabuÄŸunuza Ã§ekilip sadece gÃ¶zlemlemek. Bu dÃ¶nemi yapmak istediklerinizi planlamak iÃ§in deÄŸerlendirebilirsiniz. Bir de yurtdÄ±ÅŸÄ± veya eÄŸitimle ilgili gÃ¼ndemleriniz olabilir, bu konularda yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar planlayabilirsiniz. Terapi almak, ruhsal aÃ§Ä±dan iyi gelecek konulara yÃ¶nelmek iÃ§inde 10 numara 5 yÄ±ldÄ±z bir zaman.

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KoÃ§ Mart 2023: Toplumsal konulara Ã¶ncÃ¼lÃ¼k edebilirsiniz

7 Martâ€™ta 16 derece BaÅŸak burcunda yaÅŸanacak dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸi, Marsâ€™Ä±nsa sert bir etkileÅŸimi olacak.

Bu dolunay gÃ¼ndemimize gÃ¼nlÃ¼k koÅŸuÅŸturmalarÄ±, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, ev hayvanlarÄ±nÄ±, iÅŸ ortamÄ±nÄ± ve iliÅŸkileri taÅŸÄ±yacak. Bu sÃ¼reÃ§te Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±p az dinlenebilirsiniz, o yÃ¼zden bedeninize ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat edin. Diyete baÅŸlamak, yeni bir ev hayvanÄ± sahiplenmek iÃ§in iyi bir zaman.



UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸiyle finansal aÃ§Ä±dan sÃ¼rpriz kazanÃ§lar elde edebilirsiniz. AlÄ±m-satÄ±m iÅŸleriniz istediÄŸiniz gibi gidebilir; para getirecek ama Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±zÄ± gerektiren projeler gÃ¼ndeme gelebilir. Marsâ€™Ä±n sert etkileÅŸimiyse yakÄ±n Ã§evrenizle iletiÅŸimde sorunlara, iletiÅŸim gereÃ§lerinde arÄ±zalara neden olabilir. Ä°letiÅŸimin oldukÃ§a hÄ±zlanacaÄŸÄ± bu zamanlarda zihninizi toparlamanÄ±z fayda var. Trafikte de lÃ¼tfen Ã§ok dikkatli olun.

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23 Martâ€™tan itibaren sosyal Ã§evre, siyaset ve iÅŸ hayatÄ±nda deÄŸiÅŸikliklere hazÄ±r olun.

7 Martâ€™ta ayrÄ±ca â€˜karmanÄ±n lorduâ€™, Ã¶ÄŸretici, bÃ¼yÃ¼tÃ¼cÃ¼, â€˜sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±â€™ gezegen SatÃ¼rn BalÄ±k burcunda yolculuÄŸa baÅŸlayacak ve 25 MayÄ±s 2025â€™e kadar burada seyahat edecek. SatÃ¼rn bu sÃ¼reÃ§te yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve kendi kendine yetmeyi Ã¶ÄŸretecek. Psikolojik anlamda kendinizi geliÅŸtirmeyi, korkularÄ±nÄ±zla yÃ¼zleÅŸip onlarÄ± yÃ¶netmeyi, yeri geldiÄŸinde destek almayÄ±, ruhsal ve fiziksel aÃ§Ä±dan saÄŸlÄ±klÄ± kalmayÄ± da... Ä°lla hastalanmak zorunda deÄŸilsiniz ama bunun kaygÄ±sÄ± oluÅŸabilir. Yeni bir iÅŸ kurma eÄŸitimi alabilir, bu iÅŸ iÃ§in eksikleri tamamlayabilirsiniz. Maalesef zaman zaman kÃ¶tÃ¼ niyetli kiÅŸilerle uÄŸraÅŸmanÄ±z gerekebilir. Ama asÄ±l Ã¶nemli olan hayatÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼n her an elinizde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamanÄ±z ve bazen akÄ±ÅŸa gÃ¼venmeniz. Elbette bu dÃ¶nem ayaklarÄ± yere saÄŸlam basan hayaller Ã¶nem kazanacak; o nedenle kendinizi kandÄ±rmayÄ±n. GerÃ§eklerden ne kadar uzaklaÅŸÄ±rsanÄ±z, o kadar zarar gÃ¶rebilirsiniz.

21 Martâ€™ta 0 derece KoÃ§ burcunda MerkÃ¼r etkili bir yeniay olacak. Burcunuzdaki bu yeniayla birlikte yeni seyahatler, yeni eÄŸitimler, yeni projeler, heyecan verici yeni fikirler gÃ¼ndeminize gelecek. Hem hayatÄ±nÄ±z hem de iletiÅŸiminiz oldukÃ§a hÄ±zlanÄ±yor. HÄ±zlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p hÄ±zlÄ± kararlar almanÄ±z gereken koÅŸullar oluÅŸabilir. Sadece hÄ±zlÄ± davranÄ±rken sakarlÄ±k ve sakatlÄ±klara karÅŸÄ± dikkatli olun.

23 Martâ€™ta PlÃ¼ton Kova burcunda geÃ§ecek ve 9 Mart 2043â€™e kadar burada seyahat edecek. Evet, yanlÄ±ÅŸ duymadÄ±nÄ±z. PlÃ¼ton; astrolojik anlamda en yavaÅŸ hareket eden gezegendir ve bir burÃ§ta ortalama 18-23 sene kadar kalÄ±r. PlÃ¼ton yavaÅŸ hareket ettiÄŸinden, etkileri de zamanla ortaya Ã§Ä±kar. Genel olarak yok eden, gÃ¼Ã§ kazandÄ±ran, yeni bir sistem kuran, psikolojik Ã¼stÃ¼nlÃ¼k ve tatmin isteyen bir gezegendir. PlÃ¼ton 11â€™inci ev dediÄŸimiz dostluklar, arkadaÅŸlÄ±klar, sosyal Ã§evre, siyaset, iÅŸ hayatÄ±ndan kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gelirleri temsil eden bir alana geÃ§iyor.YÄ±llar iÃ§inde tÃ¼m sosyal iliÅŸkileriniz deÄŸiÅŸecek, bazÄ±larÄ±nÄ±z toplumsal konulara Ã¶ncÃ¼lÃ¼k edecek, bazÄ±larÄ±nÄ±z siyasete atÄ±lacak, bazÄ±larÄ±nÄ±z gelir kaynaklarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek. Bu konularda bÃ¼yÃ¼k devrimlere, deÄŸiÅŸimlere hazÄ±r olun. Zira PlÃ¼ton bir yerden geÃ§erken Ã¶yle deÄŸiÅŸimler yaÅŸatÄ±r ki bir daha geriye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olamaz!

KoÃ§ Nisan 2023: AnlaÅŸmalar aÃ§Ä±sÄ±ndan ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z

6 Nisanâ€™da 16 derece Terazi burcunda JÃ¼piter etkili bir dolunay meydana gelecek.

Ä°liÅŸkiler, ortaklÄ±klar ve anlaÅŸmalar gÃ¼ndeme gelecek; ÅŸanslÄ± etkiler altÄ±nda olacaksÄ±nÄ±z, uÄŸraÅŸlarÄ±nÄ±z Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸacak. Ä°ÅŸin iÃ§inde JÃ¼piter olduÄŸundan baÅŸkalarÄ±ndan ÅŸans yaratacak destekler gÃ¶rmeniz olasÄ±.

Ä°nsanlar kendinizi geliÅŸtirmeniz gereken yÃ¶nlerinizi size sÃ¶yleyebilir. Bu sÃ¼reÃ§te meseleleri bÃ¼yÃ¼tmemeye, abartmamaya ve fanatik Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda bulunmamaya Ã¶zen gÃ¶sterin. Yapabilirseniz, temponuzu dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iyi olur. Yeni bir eÄŸitime baÅŸlamak, yurtdÄ±ÅŸÄ± iÅŸlerini halletmek, seyahate Ã§Ä±kmak iÃ§in de bu dÃ¶nem uygun.

El attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ÅŸeyi, iÅŸi, projeyi bÃ¼yÃ¼tmeye mÃ¼saitsiniz.

20 Nisanâ€™da 29 derece KoÃ§ burcunda JÃ¼piteryen bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± meydana gelecek. Bu dÃ¶nem kariyerinizde Ã¶nemli bir dÃ¶nemeÃ§ten geÃ§ebilir; hayatta yaptÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± ve olmak istediÄŸiniz noktayÄ± sorgulayabilirsiniz. Ã–zel bir yeteneÄŸiniz varsa, geliÅŸtirmek iÃ§in harika bir dÃ¶nem. Ama 29 derece zor bir aÃ§Ä±dÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ arada kalmak anlamÄ±na gelir. Bu tutulma sizi hayatÄ±nÄ±zla ilgili bir konuda arada kalmanÄ±za neden olabilir.

TutulmanÄ±n baÅŸrolÃ¼nde JÃ¼piter var; hayatÄ±nÄ±zda el attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ÅŸeyi bÃ¼yÃ¼tmeye ve Ã§oÄŸaltmaya mÃ¼saitsiniz. Ä°ÅŸler, projeler, attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adÄ±mlar bÃ¼yÃ¼r. EÄŸitim, finans, yurtdÄ±ÅŸÄ±yla ilgili gÃ¼zel fÄ±rsatlar Ã§Ä±kabilir. Bu tutulmanÄ±n sizi Ã¼zeceÄŸini pek sanmÄ±yorum. Sadece kendinizi sÄ±kÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z bir pozisyona sokmayÄ±n.21 Nisanâ€™la 15 MayÄ±s arasÄ±nda MerkÃ¼r BoÄŸa burcunda gerileyecek. Ã–demelerin gecikmesi mÃ¼mkÃ¼n. Ä°nternet alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde gÃ¼venliÄŸe Ã§ok dikkat edin. Finansal anlaÅŸmalar ve kararlar almak iÃ§in uygun bir dÃ¶nem olmayabilir.

KoÃ§ MayÄ±s 2023: OdaÄŸÄ±nÄ±zda para var

5 MayÄ±sâ€™ta 14 derece Akrep burcunda Ay tutulmasÄ± yaÅŸanacak.

Bu tutulmaya geri hareketteki MerkÃ¼râ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi, YengeÃ§ burcundaki Marsâ€™Ä±n da gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak. Krizler, krediler, borÃ§lar, nafaka, prim, burs gibi konulara odaklanabilir, araÅŸtÄ±rmalar yapabilirsiniz. YalnÄ±z MerkÃ¼r gerilediÄŸi iÃ§in kazanÃ§larda, Ã¶demelerde hatalar, gecikmeler sÃ¶z konusu olabilir. Ya da sahip olduÄŸunuz elektronik aletlerde sÄ±kÄ±ntÄ±lar ortaya Ã§Ä±kabilir. Marsâ€™Ä±n desteÄŸiyle ev, toprak, araba yatÄ±rÄ±mÄ±na yÃ¶nelebilirsiniz. Ailenizden iÅŸlerinizi kolaylaÅŸtÄ±racak destekler alabilir, taÅŸÄ±nmak iÃ§in harekete geÃ§ebilirsiniz.

Son 12 senenin en iyi finansal dÃ¶nemine giriyorsunuz.

Bolluk, bereket, ÅŸans ve talih gezegeni JÃ¼piter 16 MayÄ±sâ€™tan 26 MayÄ±s 2024â€™e kadar BoÄŸa burcunda seyahat edecek. JÃ¼piter 2â€™nci evinize girecek; maddi konularda bolluk, bereket, ÅŸans ve talih sizlerle olacak. Son 12 senenin en iyi finansal dÃ¶nemine giriyorsunuz. Burada bahsettiÄŸimiz kÃ¼Ã§Ã¼k kazanÃ§lar deÄŸil. Bir satÄ±m sonrasÄ± elinize geÃ§ecek yÃ¼klÃ¼ para ya da iÅŸ deÄŸiÅŸikliÄŸi sonucu Ã§ok daha yÃ¼ksek bir maaÅŸ... Para kazanmak sizin iÃ§in kolaylaÅŸacak.

19 MayÄ±sâ€™ta 28 derece BoÄŸa burcundaki yeniayla birlikte yeni para kazanma modelleriyle karÅŸÄ±laÅŸabilir, parayla iliÅŸkinizi yeniden dÃ¼zenleyebilirsiniz. AyrÄ±ca kendinizi daha mutlu ve deÄŸerli hissedeceÄŸiniz durum ve ortamlara adapte edebilirsiniz.

21 MayÄ±s haftasÄ±nda Marsâ€™la PlÃ¼ton arasÄ±nda gergin bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m olacak. Aile iliÅŸkilerinde gerginlikler, sÃ¼rpriz geliÅŸmeler, iÅŸle ilgili deÄŸiÅŸim yaÅŸanabilir. Bu hafta risk almaya, meydan okumaya Ã§ok daha meyilli olacaksÄ±nÄ±z; ani ve sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yapabilir, uzlaÅŸmakta zorlanabilirsiniz. Bu hafta kendinizi tam bir savaÅŸÃ§Ä± gibi hissedeceksiniz.

KoÃ§ Haziran 2023: Uyku dÃ¼zeninize dikkat edin

4 Haziranâ€™da 13 derece Yay burcundaki dolunay yurtdÄ±ÅŸÄ±, medya, yabancÄ±larla yapÄ±lan iÅŸler, eÄŸitim, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, pazarlama, satÄ±ÅŸ, reklam konularÄ±nÄ± gÃ¼ndeminize taÅŸÄ±yabilir.

Bu konularda bir sÃ¼redir uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸler varsa onlarÄ± tamamlamak, sonlandÄ±rmak iÃ§in gÃ¼zel zaman diliminde olacaksÄ±nÄ±z.

Bu konulardan para kazanabileceÄŸiniz koÅŸullar da gÃ¼ndeme gelebilir; bu konularla ilgili belki biraz para da harcayabilirsiniz.

18 Haziranâ€™daki yeniayda Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmek kolay olmayabilir.

18 Haziranâ€™da 26 derece Ä°kizler burcunda oluÅŸacak yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. EÄŸitim, iletiÅŸim, satÄ±ÅŸ, pazarlama, e-ticaret, reklam, seminer gibi konularda yeni adÄ±mlar atmak isteyebilirsiniz.

Fakat NeptÃ¼n etkisiyle koÅŸullarÄ± yÃ¶netmek kolay olmayabilir, Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmekte zorlanabilirsiniz. Bu yeniayda kafanÄ±z biraz karÄ±ÅŸabilir. Uyku dÃ¼zeninize dikkat edin.

KoÃ§ Temmuz 2023: Yeni iÅŸ teklifleri alabilirsiniz

3 Temmuzâ€™da 11 derece OÄŸlak burcunda MerkÃ¼r etkili bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya BoÄŸa burcunda seyahat eden JÃ¼piterâ€™den gÃ¼zel bir destek var.

Ä°ÅŸ ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bir tamamlanma, sonlanma yaÅŸayabilirsiniz. Ã–rneÄŸin bir projeyi tamamlayabilirsiniz. Ailenizle iletiÅŸim Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± yaÅŸanabilir, evde elektronik aletler arÄ±zalanabilir. JÃ¼piterâ€™in desteÄŸiyle sÃ¼rpriz kazanÃ§lar elde edebilirsiniz, yeni iÅŸ teklifleriyle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

17 Temmuzâ€™da 24 derece YengeÃ§ burcunda bir yeniay gerÃ§ekleÅŸecek. Yeniaya PlÃ¼tonâ€™un sert, BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼nse gÃ¼zel bir etkileÅŸimi olacak. Eviniz, yuvanÄ±z, aileniz ve gayrimenkulle ilgili konularda yeni adÄ±mlar atabilirsiniz. YalnÄ±z PlÃ¼tonâ€™un etkisiyle iÅŸ ve evlilik hayatÄ±nÄ±zda gÃ¼Ã§ Ã§ekiÅŸmelerinden, takÄ±ntÄ±lÄ± davranÄ±ÅŸlardan uzak durun, ÅŸartlarÄ± Ã§ok fazla zorlamayÄ±n.

Ä°ÅŸle ilgili Ã¶nemli bir krizi yÃ¶netmeniz gerekebilir, iliÅŸki yÃ¶netimi becerisi bu dÃ¶nem Ã¶nem kazanacak. NeptÃ¼nâ€™Ã¼n olumlu desteÄŸiyle biraz yalnÄ±z kalmak isteyebilirsiniz. Belki terapi almak, enerji Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapmak ya da ruhsal aÃ§Ä±dan sizi iyi gelecek konulara yÃ¶nelmek fayda saÄŸlayabilir. RÃ¼yalarÄ±nÄ±z bu dÃ¶nem etkileyici olabilir.

23 Temmuz-4 EylÃ¼l dÃ¶neminde eski sevgililer karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kabilir.

23 Temmuz-4 EylÃ¼l dÃ¶neminde VenÃ¼s Aslan burcunda geri hareket edecek. AÅŸk hayatÄ±nÄ±z karÄ±ÅŸabilir ya da Ã¶zel hayatÄ±nÄ±za dair aklÄ±nÄ±z karÄ±ÅŸabilir. Eski sevgililer karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kabilir. Karar vermek, seÃ§im yapmak kolay olmayabilir. YatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±ndan umduÄŸunuz gibi verim alamayabilirsiniz. Eskiden mutlu olduÄŸunuz hobinize yeniden baÅŸlayabilirsiniz.

KoÃ§ AÄŸustos 2023: AÅŸk Ã§anlarÄ± Ã§alÄ±yor

1 AÄŸustosâ€™ta 9 derece Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya BoÄŸa burcundaki JÃ¼piterâ€™in sert bir aÃ§Ä±sÄ± olacak.

ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±z, dostlarÄ±nÄ±zla daha fazla bir araya gelebilir, onlarÄ±n hayatlarÄ±nda Ã¶nemli konularda etkin olabilirsiniz. Partiler, davetler, organizasyonlar sayesinde sosyalleÅŸeceksiniz. Ama JÃ¼piter etkisiyle harcamalarÄ±nÄ±zÄ± kontrol etmek zorlaÅŸabilir, ihtiyacÄ±nÄ±z olmayan ÅŸeyleri alabilirsiniz. Maddi aÃ§Ä±dan risk almak iÃ§in uygun deÄŸil.

16 AÄŸustosâ€™ta 23 derece Aslan burcunda meydana gelecek yeniaya BoÄŸa burcunda seyahat eden UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. AÅŸk, Ã¶zel hayat, flÃ¶rtler, Ã§ocuklar, hobiler ve yaratÄ±cÄ±lÄ±k gerektiren konulara odaklanacaksÄ±nÄ±z. Hayattan daha fazla keyif almak ve mutlu olmak iÃ§in kendinize izin verebilirsiniz. YalnÄ±zlar iÃ§in aÅŸk Ã§anlarÄ± Ã§alarken, bazÄ±larÄ±nÄ±z yeteneklerini parlatabilir, hobilerinize yÃ¶nelebilir. Hamilelikle ilgili konular gÃ¼ndeme gelebilir. YalnÄ±z UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert kontaÄŸÄ± mali konularda ve teknoloji alanÄ±nda beklenmedik harcamalara iÅŸaret ediyor. Borsa gibi riskli alanlarda dikkatli olun.

Â 23 AÄŸustos-15 EylÃ¼l arasÄ± yeni iÅŸlere girmekten kaÃ§Ä±nÄ±n.

Â 23 AÄŸustos-15 EylÃ¼l arasÄ± MerkÃ¼r gerileyecek. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle aranÄ±zda yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar olabilir, iÅŸ iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z elektronikler bozulabilir. Yeni iÅŸ projeleri iÃ§in uygun deÄŸil.

31 AÄŸustosâ€™ta 7 derece BalÄ±k burcunda SatÃ¼rnyen bir dolunay gerÃ§ekleÅŸecek. Bu biraz sert bir dolunay. SatÃ¼rn etkisiyle kendinize Ã§eki dÃ¼zen vermeniz, sorumluluk almanÄ±z gerekebilir, kÄ±sÄ±tlanabilirsiniz. Ruhsal aÃ§Ä±dan iyi hissetmeyebilirsiniz. Bu dÃ¶nem yaÅŸamÄ±n kontrolÃ¼ elinizde olmayabilir ve saÃ§ma olaylarla uÄŸraÅŸmanÄ±z gerekebilir. Meditasyon, yoga gibi Ã§alÄ±ÅŸmalar yapabilir, manevi tarafÄ±nÄ±zÄ± kuvvetlendirecek konularla ilgilenebilirsiniz. ArkanÄ±zdan dÃ¶nen oyunlar, dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar sizi ruhsal aÃ§Ä±dan yorabilir. En iyisi etliye sÃ¼tlÃ¼ye hiÃ§ karÄ±ÅŸmamakâ€¦

KoÃ§ EylÃ¼l 2023: Diyet ve sporu hayatÄ±nÄ±za ekleyin

15 EylÃ¼lâ€™de 21 derece BaÅŸak burcunda yeniay oluÅŸacak. Bu yeniaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert; UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™un destekleyici etkileri olacak.

Yeniay 6â€™ncÄ± evinize denk dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bu ev, iÅŸ ortamÄ±nÄ±zÄ±, iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±, Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±p az karÅŸÄ±lÄ±k gÃ¶rmeyi, evcil hayvanlarÄ± sembolize eder.

Sizi yoÄŸun bir tempo bekliyor. Arada diyet, spor gibi Ã¶nemli durumlarÄ± da sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rabilirsiniz ama saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat edin. NeptÃ¼n etkisiyle bu koÅŸturma iÃ§inde olaylarÄ± net ÅŸekilde gÃ¶remeyebilirsiniz.

Zehirlenmelere karÅŸÄ± dikkatli olun. Ama diÄŸer yandan PlÃ¼ton ve UranÃ¼sâ€™Ã¼n gÃ¼zel etkileÅŸimleri finansal konularda beklenmedik gelirler, para kazandÄ±racak iÅŸler ve dostlarÄ±nÄ±zdan gÃ¼Ã§lÃ¼ destekler getirebilir. Hatta arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla ortak projelere girebilir, harika fikirler ortaya Ã§Ä±karabilirsiniz.

15 EylÃ¼l civarÄ±nda zehirlenmelere karÅŸÄ± dikkatli olun.

29 EylÃ¼lâ€™de 6 derece KoÃ§ burcunda bir dolunay meydana gelecek, yani burcunuzda. Kendinize yÃ¶nelmek, hedeflerinizin peÅŸinde koÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z, hayatÄ±nÄ±zÄ±n hÄ±z kazanacaÄŸÄ±, fark edileceÄŸiniz bir sÃ¼reÃ§. Bedeninize, yeteneklerinize odaklanacaksÄ±nÄ±z. Ä°kili iliÅŸkilerde denge, adalet gibi kavramlara hassasiyet gÃ¶stereceksiniz.

KoÃ§ Ekim 2023: EÄŸitimler, seyahatler gÃ¼ndeminizde

14 Ekimâ€™de 21 derece Terazi burcundaki MerkÃ¼ryen GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ±na OÄŸlak burcundaki PlÃ¼tonâ€™un sert bir aÃ§Ä±sÄ± olacak.

Ä°liÅŸkiler ve ortaklÄ±klarla, imza gerektiren konular, anlaÅŸmalar, iÅŸ birlikleri, yeni fikirler, projeler, eÄŸitimler ve seyahatler gÃ¼ndeminizde.

Yeni iÅŸ imzalarÄ±, yeni ortaklÄ±klar, hatta belki evlilik konusu! YalnÄ±z iÅŸle ilgili gereksiz aÄŸÄ±z dalaÅŸlarÄ±na girmeyin. Bu tutulma bazÄ± kÃ¶prÃ¼lerin yÄ±kÄ±lmasÄ±na neden olabilir ama endiÅŸelenmeyin Ã§Ã¼nkÃ¼ yenileri kurulacaktÄ±r. Sadece haklÄ±dan ve adaletten yana olmaya bakÄ±n.

Yeni iÅŸ imzalarÄ±, yeni ortaklÄ±klar, hatta belki evlilik sÃ¶z konusu!

28 Ekimâ€™de 5 derece BoÄŸa burcunda Mars ve JÃ¼piterâ€™in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olacaÄŸÄ± bir Ay tutulmasÄ± meydana gelecek. GÃ¼ndem elbette finansal konularda ama kazanÃ§lar ve kayÄ±plar bir arada.

Maddi konularda aÅŸÄ±rÄ± harcamalar, fanatik tepkiler, olaylarÄ±n gereksiz yere abartÄ±lmasÄ± sÃ¶z konusu olabilir. Maddi konularda inatÃ§Ä± davranmanÄ±z sizi zora sokabilir, gereksiz riskler almayÄ±n, blÃ¶f yapmayÄ±n. Ticari ya da yasal konularda dikkatli adÄ±mlar atÄ±n.

KoÃ§ KasÄ±m 2023: SaÄŸlÄ±k harcamalarÄ± artabilir

13 KasÄ±mâ€™da 20 derece Akrep burcunda Mars ve UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkin olacaÄŸÄ± bir yeniay var. Bu yeniayÄ± BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼n de destekleyecek.

Krizler, krediler, borÃ§lar, nafaka, prim, burs gibi konularda sorumluluklar artarken, kolay adÄ±mlar atmak pek mÃ¼mkÃ¼n olmayacak. Finansal konular ciddi bir stres noktasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir, hatta bu konularda kavga edebilirsiniz.

Beklenmedik ve stres yaratabilecek harcamalar gÃ¼ndeme gelebilir. SaÄŸlÄ±k harcamalarÄ±nÄ±z artabilir. Genital bÃ¶lge, Ã¼reme organlarÄ± ve boÅŸaltÄ±m organlarÄ±na dikkat edin. NeptÃ¼nâ€™Ã¼n desteÄŸiyle, sizi psikolojik olarak zorlayan bir meseleyi dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebileceksiniz. Terapiler, enerji Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±labilirsiniz. YaratÄ±cÄ± iÅŸler yapabilirsiniz.

27 KasÄ±m dolunayÄ±nda aÄŸzÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±kan sÃ¶zlere dikkat edin, kÄ±rÄ±cÄ± olmayÄ±n.

27 KasÄ±mâ€™da 4 derece Ä°kizler burcunda meydana gelecek Mars etkili bir dolunaya meydana gelecek. Bu dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. Bu dÃ¶nem yakÄ±nÄ±zdakilere, komÅŸulara, kardeÅŸlere kÄ±zabilirsiniz.

AÄŸzÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±kan sÃ¶zleri dikkatli seÃ§in, kÄ±rÄ±cÄ± olmayÄ±n. Ä°letiÅŸim ve trafik kazalarÄ±na karÅŸÄ± dikkatli olun. EÄŸitim, satÄ±ÅŸ, pazarlama, reklam, halkla iliÅŸkiler, yasal konular ve seyahatlerde stresli koÅŸullarla, kendi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ fanatik ÅŸekilde savunan inatÃ§Ä± insanlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert aÃ§Ä±sÄ± ruhsal olarak yorgun hissettirebilir. Bu dÃ¶nem diretmek yerine kabul etmek Ã¶nem kazanacak. Psikolojik anlamda sizi yoran her ÅŸeyden uzak durun.

KoÃ§ AralÄ±k 2023: Ailenizle yakÄ±n iliÅŸkiler

12 AralÄ±kâ€™ta MerkÃ¼râ€™Ã¼n OÄŸlak burcundaki geri hareketi baÅŸlayacak ve yÄ±l sonuna kadar devam edecek.

Ä°ÅŸ kurmak, iÅŸ iÃ§in yeni adÄ±mlar ve yeni projeler iÃ§in uygun deÄŸil. Her ÅŸeyi tekrar tekrar gÃ¶zden geÃ§irmek gerekebilir. 13 AralÄ±kâ€™ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimi olacak.

Yeniay 9â€™uncu evinizde gerÃ§ekleÅŸiyor; uzaklara seyahatler, uzak akrabalar, hukuki konular, uluslararasÄ± iliÅŸkiler, ithalat, ihracat, satÄ±ÅŸ, pazarlama, halkla iliÅŸkiler, tanÄ±tÄ±m konularÄ±nda adÄ±mlar atabilir, yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar yapabilirsiniz. Ama NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert aÃ§Ä±sÄ± nedeniyle adÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ± hesaplamalÄ±, kandÄ±rÄ±lmamaya dikkat etmelisiniz. Bu dÃ¶nem bir ÅŸeyler gÃ¶zden kaÃ§abilir.

27 AralÄ±kâ€™taki dolunayda evinize ve kiÅŸisel hayatÄ±nÄ±za Ã§eki dÃ¼zen verebilirsiniz.

27 AralÄ±kâ€™ta 4 derece YengeÃ§ burcundaki dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n destekleyici bir etkisi var. Ev, aile, gayrimenkul, kÃ¶kler, geÃ§miÅŸ konularÄ±nda bir sÃ¼redir uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸleri tamamlayabilirsiniz.

Ailenizle yakÄ±ndan ilgilenebilir, taÅŸÄ±nma planlarÄ± yapabilir, geÃ§miÅŸinizi, kÃ¶klerinizi araÅŸtÄ±rabilirsiniz. SatÃ¼rnâ€™Ã¼n desteÄŸiyle evinize ve kiÅŸisel hayatÄ±nÄ±za Ã§eki dÃ¼zen verebilirsiniz. Manevi tarafÄ±nÄ±zÄ± gÃ¼Ã§lendirecek Ã§alÄ±ÅŸmalar yapabilirsiniz. Psikolojik olarak kendinizi disipline edebilir, irade gerektiren durumlarda rahatlÄ±kla harekete geÃ§ebilirsiniz.



BOÄžA VE YÃœKSELEN BOÄžA 2023



Yeni yÄ±lÄ±n ilk gÃ¼nleriyle beraber yakÄ±n Ã§evrenizle yoÄŸun bir iletiÅŸim iÃ§inde olacaksÄ±nÄ±z. Â

Åžubat itibariyle sosyal hayatÄ±nÄ±z renkleniyor; yeni insanlarla tanÄ±ÅŸabileceÄŸiniz etkinliklere davetler alacaksÄ±nÄ±z.



Martta BalÄ±k burcuna geÃ§en SatÃ¼rn size Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki bir yÄ±l boyunca sosyal iliÅŸkileri yÃ¶netmeyi Ã¶ÄŸretecek.



Kim dost, kim dÃ¼ÅŸman daha iyi anlayacaksÄ±nÄ±z. Mart sonunda PlÃ¼ton Kova burcunda 20 yÄ±llÄ±k seyahatine baÅŸlÄ±yor.



Siz de iÅŸ, kariyer ve toplumsal statÃ¼ anlamÄ±nda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler yaÅŸayacaksÄ±nÄ±z.



BazÄ±larÄ±nÄ±z kariyer anlamÄ±nda Ã§ok gÃ¼Ã§lenirken, bazÄ±larÄ±nÄ±z Ã§ok Ã¼nlÃ¼ olabilir. MayÄ±s ayÄ±nda JÃ¼piter burcunuza geÃ§mesiyle yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar yapabilir, kazancÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±rabilir, yeteneklerinizi ortaya Ã§Ä±karabilirsiniz.



SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgili doÄŸal bir koruma Ã§emberi iÃ§inde olacaksÄ±nÄ±z. YÄ±l sonuna doÄŸru fevri Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z nedeniyle anlaÅŸmalar, iÅŸ birlikleri bozulabilir; aman dikkat! BakalÄ±m 2023 senesinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nda sizi daha neler bekliyorâ€¦Â

BoÄŸa Ocak 2023: Ä°ÅŸinizle ilgili oldukÃ§a yaratÄ±cÄ±sÄ±nÄ±z

7 Ocakâ€™ta YengeÃ§ burcunda MerkÃ¼r gerilemesi etkili bir dolunay meydana gelecek.

Belli ki yakÄ±n Ã§evrenizle yoÄŸun bir iletiÅŸim iÃ§inde olacaksÄ±nÄ±z... AklÄ±nÄ±zda sÃ¼rekli yapmanÄ±z gereken iÅŸler, planlar, fikirler uÃ§uÅŸacak ama dikkat! Hesap hatalarÄ±, iletiÅŸim kazalarÄ± sÃ¶z konusu olabilir.

Resmi iÅŸler ve yazÄ±ÅŸmalar konusunda temkinli olun.

Ã‡evrenizle ortak bir paydada buluÅŸmak kolay olmayabilir, kutuplaÅŸan fikirler yÃ¼zÃ¼nden zihniniz yorulabilir. Bir an aÅŸÄ±rÄ± analitik olabilir, sonraki an aÅŸÄ±rÄ± duygusal ve mantÄ±ksÄ±z davranabilirsiniz. Ã–zellikle eÄŸitim, sÄ±navlar, resmi iÅŸler ve yazÄ±ÅŸmalar konusunda temkinli olmanÄ±zÄ± Ã¶neririm. Bu dolunaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak.DostlarÄ±nÄ±z ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla iliÅŸkileriniz Ã§ok daha hassas, Ã§ok daha sevgi dolu, yaratÄ±cÄ±, kabullenici ve affedici olabilir; onlardan gÃ¼zel destekler alabilirsiniz.

21 Ocakâ€™ta 1 derece Kova burcundaki yeniayla kariyerinize odaklanacaksÄ±nÄ±z. Yeni adÄ±mlar, Ã¶nemli toplantÄ±lar, dijital projeler, yeni iÅŸ olanaklarÄ±, iÅŸ kurma gibi gÃ¼ndemleriniz olabilir.



Keyif veren sorumluluk ve yorgunluklar gÃ¼ndemdeâ€¦Â

Ä°ÅŸ konusunda sorumluluklarÄ±nÄ±z da artacak. Ama bunlara keyif veren sorumluluk ve yorgunluklar diyebiliriz. Sizleri iÅŸinizle ilgili oldukÃ§a yaratÄ±cÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±z bir sÃ¼reÃ§ bekliyor.

BoÄŸa Åžubat 2023: DÃ¼ÄŸÃ¼nler, partiler, kutlamalar...

5 Åžubatâ€™ta Aslan burcunda bir dolunay yaÅŸanacak. Bu dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak.

Bu dolunayÄ±n ana konusu ev, aile ve gayrimenkul... Bu baÅŸlÄ±klarda son 2 haftadÄ±r uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ne varsa bir tamamlama sÃ¼recine gireceksiniz.



Biraz daha merhametli ve vicdanlÄ± olmanÄ±z gerekebilir.

Ancak UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkisiyle bu dolunay zamanÄ± biraz daha isyankÃ¢r tavÄ±rlar iÃ§inde olabilirsiniz, tahammÃ¼lÃ¼nÃ¼z azalabilir. SÃ¼rprizlere de hazÄ±rlÄ±klÄ± olmanÄ±zda fayda var. AyrÄ±ca kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z elektronik aletler aniden bozulabilir, elektrik yÃ¼kÃ¼nÃ¼z artabilir ve hatta neye dokunsanÄ±z Ã§arpabilir!

20 Åžubatâ€™ta BalÄ±k burcundaki yeniay dÃ¶neminde arkadaÅŸlÄ±k iliÅŸkilerinde daha merhametli ve vicdanlÄ± olmanÄ±z gerekebilir. YardÄ±ma ihtiyacÄ± olan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za destek vermek iÃ§in hazÄ±r olacaksÄ±nÄ±z.



Bu dÃ¶nem dostlarÄ±nÄ±z arasÄ±nda yardÄ±mlaÅŸma ve dayanÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¶nemi artacak. Daha sosyal olacaÄŸÄ±nÄ±z, yeni insanlarla tanÄ±ÅŸabileceÄŸiniz, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlar, dÃ¼ÄŸÃ¼nler, partiler, kutlamalar ve arkadaÅŸ toplantÄ±larÄ± sizi bekliyor.

BoÄŸa Mart 2023: Beklenmedik aÅŸklar, sÃ¼rpriz yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatlarÄ±â€¦

7 Martâ€™ta 16 derece BaÅŸak burcundaki dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸi, Marsâ€™Ä±nsa sert bir etkileÅŸimi olacak.

Ã–zel hayatÄ±nÄ±z, aÅŸk, Ã§ocuklar, yatÄ±rÄ±m ve hobi gibi konular odak noktanÄ±z haline geliyor. Yeni aÅŸklara yelken aÃ§arken, hamilelikle ilgili konular gÃ¼ndeme gelebilir. UranÃ¼s, beraberinde size beklenmedik aÅŸklar, sÃ¼rpriz yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatlarÄ± ve yaratÄ±cÄ±lÄ±k gerektiren iÅŸler de getirebilir. Marsâ€™Ä±nda sert etkileÅŸimiyle maddi anlamda beklenmedik giderler ve finansal huzursuzluklar sÃ¶z konusu olabilir. YatÄ±rÄ±m konularÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden hareket etmeyin. Keyif, hobiler, aÅŸk ve Ã§ocuklar iÃ§in ekstra para harcamanÄ±z gerekebilir ve bu miktar sizin planladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan fazla olabilir.

Hayallerinizin ne kadar gerÃ§ekÃ§i olduÄŸunu derin bir ÅŸekilde sorgulayabilirsiniz.

7 Martâ€™ta â€˜karmanÄ±n lorduâ€™, Ã¶ÄŸretici, bÃ¼yÃ¼tÃ¼cÃ¼ ve â€˜sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±â€™ gezegen SatÃ¼rn, BalÄ±k burcunda yeni yolculuÄŸuna baÅŸlayacak. SatÃ¼rnâ€™Ã¼n BalÄ±k burcundaki seyahati 25 MayÄ±s 2025â€™e kadar kesintisiz devam edecek. SatÃ¼rn Ã¶ÄŸretmen demektir, belki de bu sÃ¼reÃ§te sosyal iliÅŸkileri yÃ¶netmeyi Ã¶ÄŸreneceksiniz. SatÃ¼rnâ€™Ã¼n bu seyahati size kim dost, kim dÃ¼ÅŸman onu gÃ¶sterecek. Ne yazÄ±k ki hayatÄ±nÄ±zdaki dost sayÄ±sÄ±nÄ± azaltan bir etkisi olabilir. Kime inanmanÄ±z, kime inanmamanÄ±z gerek; bunu Ã¶ÄŸrenebileceksiniz.

Kime inanmanÄ±z, kime inanmamanÄ±z gerek; bunu Ã¶ÄŸrenebileceksiniz.

Bu dÃ¶nem iÅŸ hayatÄ±nÄ±zdan kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gelirleri arttÄ±rmak iÃ§in Ã§ok daha fazla Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±z gerekecek. Ä°dealleriniz, umutlarÄ±nÄ±z iÃ§in daha Ã§ok Ã§aba sarf ederken hayallerinizin ne kadar gerÃ§ekÃ§i olduÄŸunu da derin bir ÅŸekilde sorgulayabilirsiniz. Bu dÃ¶nem hayatÄ±nÄ±za yeni girecek kiÅŸilerin amacÄ± size destek vermek olacak. Sizden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k kiÅŸilerle daha sÄ±k bir araya gelebilirsiniz. Politikaya atÄ±lmak istiyorsanÄ±z sÃ¼per bir dÃ¶nem... Topluma faydalÄ± iÅŸler yapmak isteyebilirsiniz ama bunun iÃ§in kendinizi kurban etmemeyi yani kullandÄ±rmamayÄ± da Ã¶ÄŸrenmeniz gerekecek. Ä°liÅŸki iÃ§inde olduÄŸunuz partiler, STKâ€™lar veya derneklerde sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir.

21 Martâ€™ta da 0 derece KoÃ§ burcunda MerkÃ¼ryen bir yeniay meydana gelecek. KontrolÃ¼nÃ¼zÃ¼n dÄ±ÅŸÄ±nda birtakÄ±m olaylar gerÃ§ekleÅŸebilir ki bu Ã¶zellikle iÅŸiniz ve kariyerinizle ilgili olabilir. KulaÄŸÄ±nÄ±za gelenler de sizi zorlayacaktÄ±r ama terapi desteÄŸi almak, ruhsal aÃ§Ä±dan size iyi gelmeyen taraflarÄ±nÄ±zÄ± iyileÅŸtirmek adÄ±na harika olur. Bu dÃ¶nem psikoloji, bilinÃ§altÄ± ve ruhsal konularla ilgili okumalar, araÅŸtÄ±rmalar yapabilirsiniz. Ã–te yandan yurtdÄ±ÅŸÄ±yla ilgili Ã¶nemli iÅŸlerinizi halledebilirsiniz. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za da ekstra dikkat etmenizde fayda var, Ã¶zellikle alerjiyle ilgili sorunlar ortaya Ã§Ä±kabilir.

Kariyerinizde geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ mÃ¼mkÃ¼n olmayan, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler yaÅŸayabilir, bambaÅŸka bir yola girebilirsiniz.

23 Martâ€™ta da PlÃ¼ton Kova burcunda geÃ§ecek ve 9 Mart 2043â€™e kadar burada seyahat edecek. Evet yanlÄ±ÅŸ duymadÄ±nÄ±z tarihi, tekrar okumanÄ±za gerek yok. PlÃ¼ton, astrolojik anlamda en yavaÅŸ hareket eden gezegendir ve bir burÃ§ta ortalama 18-23 sene kalÄ±r. Yani Ã¶mrÃ¼nÃ¼z bir daha PlÃ¼tonâ€™un Kova burcundaki seyahatini gÃ¶rmeye yetmeyecek, Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. PlÃ¼ton bu kadar yavaÅŸ hareket ettiÄŸinden, etkileri de zaman iÃ§inde oldukÃ§a yavaÅŸ ortaya Ã§Ä±kar.



PlÃ¼ton genel olarak yok eden, gÃ¼Ã§ kazandÄ±ran, yeni bir sistem kuran, psikolojik Ã¼stÃ¼nlÃ¼k ve tatmin isteyen bir gezegendir. 10â€™uncu evde, yani iÅŸ, kariyer ve toplumsal statÃ¼yÃ¼ temsil eden alanda seyahat edecek. Bu sÃ¼reÃ§te kariyerinizde geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ mÃ¼mkÃ¼n olmayan, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler yaÅŸayabilir, bambaÅŸka bir yola girebilirsiniz. StatÃ¼nÃ¼zde, toplumsal imajÄ±nÄ±zda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler meydana gelebilir.Evliyseniz boÅŸanmayla, bekÃ¢rsanÄ±z evlilikle gibi bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸim yaÅŸayabilirsiniz. BazÄ±larÄ±nÄ±z kariyer anlamÄ±nda Ã§ok gÃ¼Ã§lenirken, bazÄ±larÄ±nÄ±zsa Ã§ok Ã¼nlÃ¼ olabilir. BazÄ±larÄ±nÄ±z da psikoloji, hammadde, kimyasal madde, insan kaynaklarÄ±, madencilik veya enerji gibi alanlarda kariyer planlarÄ± yapabilir.

BoÄŸa Nisan 2023: SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla yakÄ±ndan ilgilenmeniz gerekebilir

6 Nisanâ€™da 16 derece Terazi burcunda JÃ¼piter etkili bir dolunay oluÅŸacak. Ä°ÅŸ koÅŸullarÄ±, gÃ¼nlÃ¼k angarya ve el oyalayan iÅŸlerle uÄŸraÅŸmanÄ±z gerekebilir.

Bu konularda iliÅŸki yÃ¶netimine dikkat etmelisiniz. YurtdÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± iÅŸlerinizi halletmek iÃ§in ÅŸartlar uygun olacak. JÃ¼piterâ€™in etkisiyle psikolojik anlamda destek almak, ruhsal aÃ§Ä±dan sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konulara Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retmek iÃ§in harika bir dÃ¶nem.



ArkanÄ±zdan sÃ¶ylenenleri Ã§ok fazla abartmayÄ±n, mesele haline getirip bÃ¼yÃ¼tmeyin.

YalnÄ±z bu dolunayda arkanÄ±zdan sÃ¶ylenenleri mesele haline getirip bÃ¼yÃ¼tmeyin. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla yakÄ±ndan ilgilenmeniz gerekebilir; bel bÃ¶lgesi, bÃ¶brekler, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi ve baÄŸÄ±rsaklara dikkat! Diyete baÅŸlamak iÃ§in de uygun bir sÃ¼reÃ§.

20 Nisanâ€™da 29 derece KoÃ§ burcundaki JÃ¼piteryen GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± kritik. 29 derece olmasÄ±ndan dolayÄ± bu tutulma, iÃ§inde biraz stres barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Psikolojik olarak arada kalmak, seÃ§im yapamamak gibi durumlar yaÅŸanabilir. Bu dÃ¶nem ticaret, para, eÄŸitim, sÄ±navlar ve akademik konularda kararsÄ±z kalabilirsiniz.



Yeteri kadar anlaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz.

Elbette ruhsal arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z da Ã§ok Ã¶n planda olacaktÄ±r. Bu tutulmayÄ± iÃ§sel anlamda kendinizi iyileÅŸtirerek deneyimleyebilirsiniz. SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndansa adeta koruyucu bir kalkan altÄ±nda olacaksÄ±nÄ±z. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±z varsa bunlarla ilgili ilaÃ§, tedavi, doÄŸru doktor gibi Ã¶nemli bilgiler edinebilirsiniz. YurtdÄ±ÅŸÄ±yla ilgili ticari iÅŸler veya yolculuklar da bu tutulmayla gÃ¼ndeme gelebilir.

21 Nisanâ€™la 15 MayÄ±s arasÄ± MerkÃ¼r BoÄŸa burcunda geri hareket edecek. Genel anlamda yeteri kadar anlaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz; bir yandan da elektronik aletlerle ilgili sorunlarla uÄŸraÅŸmanÄ±z gerekebilir. Bu dÃ¶nem yeni bir ÅŸeylere baÅŸlamak yerine yarÄ±m kalan iÅŸlerinizi tamamlamak iÃ§in ÅŸahane bir zaman.

BoÄŸa MayÄ±s 2023: Duygusal krizler artabilir

5 MayÄ±sâ€™ta 14 derece Akrep burcunda Ay tutulmasÄ± yaÅŸanacak.

Bu tutulmaya MerkÃ¼r gerilemesinin sert bir etkileÅŸimi, YengeÃ§ burcundaki Marsâ€™Ä±n da gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak. Ä°liÅŸkiler, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar ve evlilikle ilgili konularda duygusal kriz ve sorumluluklar artabilir. Tutulma anÄ±nda burcunuzda geri hareket eden MerkÃ¼râ€™Ã¼n olmasÄ±, iletiÅŸim krizlerine, dijital veya teknolojik sorunlara, seyahatlerle ilgili bazÄ± aksaklÄ±klara iÅŸaret edebilir.



Kendinizi nasÄ±l ifade ettiÄŸiniz Ã¶nem kazanacak.

Kendinizi nasÄ±l ifade ettiÄŸiniz Ã¶nem kazanacak. Belki sÃ¶ylemek istediklerinizi tam olarak sÃ¶yleyemeyecek veya yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±labileceksiniz. Bu dÃ¶nem bir ÅŸeyler imzalamak ya da yeni projelere baÅŸlamak iÃ§in Ã§ok doÄŸru olmayabilir. Marsâ€™Ä±n tutulmaya gÃ¼zel etkileÅŸimi, yakÄ±n Ã§evreniz, kardeÅŸleriniz ve komÅŸularÄ±nÄ±zdan gelebilecek olan desteklerin yanÄ± sÄ±ra imza gerektiren konulara ve dijital iÅŸler de iÅŸaret edebilir. TÃ¼m iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ±z aktif bir ÅŸekilde iÅŸlerken MerkÃ¼r gerilemesiyle her ÅŸeye Ã§ok daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir.

6 MayÄ±sâ€™ta bolluk, bereket, ÅŸans ve talih gezegeni JÃ¼piter, BoÄŸa burcuna geÃ§ip 26 MayÄ±s 2024â€™e kadar burada seyahat edecek. Burcunuzda seyahat eden JÃ¼piter, yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar yapmanÄ±z iÃ§in ve ikili iliÅŸkilerde karÅŸÄ±nÄ±za tÃ¼rlÃ¼ fÄ±rsatlar Ã§Ä±karacaktÄ±r. Hayata artÄ±k daha iyimser bir pencereden bakabilirsiniz, kazancÄ±nÄ±zda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir artÄ±ÅŸ yaÅŸayabilir, din ve felsefe gibi konulara ilgi duymaya baÅŸlayabilirsiniz.



Gizli kalmÄ±ÅŸ yeteneklerinizi geliÅŸtirebilir, bunlarÄ± paraya Ã§evirebilirsiniz.

AtacaÄŸÄ±nÄ±z her adÄ±mda destek bulmanÄ±z Ã§ok daha kolaylaÅŸacak, giriÅŸimlerinizin Ã§oÄŸu baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmayacaktÄ±r. Yeteneklerinizi ortaya Ã§Ä±karabilmeniz iÃ§in Ã§eÅŸitli olanaklarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. LÃ¼ksÃ¼nÃ¼ze de daha dÃ¼ÅŸkÃ¼n olabilirsiniz. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgili doÄŸal bir koruma Ã§emberi iÃ§inde olacak, olasÄ± saÄŸlÄ±k problemlerinize daha kolay Ã§Ã¶zÃ¼m bulabileceksiniz. Bu dÃ¶nem gizli kalmÄ±ÅŸ yeteneklerinizi geliÅŸtirebilir, bunlarÄ± paraya Ã§evirebilirsiniz.

19 MayÄ±sâ€™ta 28 derece BoÄŸa burcundaki yeniayla gÃ¼ndeminizde yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar, somut adÄ±mlar, maddi kazanÃ§lar, iyi saÄŸlÄ±k, bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ iÅŸler olacak. Bitirilmesi gereken iÅŸ ve iliÅŸkileri bitirip yenilere doÄŸru yol almanÄ±z iÃ§in gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ size destekleyecek. Kendinizi geliÅŸtirecek, kendinize yatÄ±rÄ±m yapacak, kiÅŸisel hedef ve isteklerinize odaklanacak ve bunlarÄ± yaparken rahatlÄ±kla destek bulabileceksiniz.

AÅŸÄ±rÄ± eleÅŸtirel olmaktan, sÄ±nÄ±rlarÄ± zorlayÄ±cÄ± ifadelerden kaÃ§Ä±nÄ±n.

21 MayÄ±s haftasÄ±nda Marsâ€™la PlÃ¼ton arasÄ±nda gergin bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m olacak. Yola Ã§Ä±kacaksanÄ±z lÃ¼tfen aracÄ±nÄ±zÄ±n kontrollerini yaptÄ±rÄ±n, ufak sorunlar tadÄ±nÄ±zÄ± kaÃ§Ä±rabilir. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle ve yakÄ±n Ã§evrenizle sÃ¶zlÃ¼ iletiÅŸimde agresif, aÅŸÄ±rÄ± eleÅŸtirel, despot, sÄ±nÄ±rlarÄ± zorlayÄ±cÄ± ifadelerden kaÃ§Ä±nÄ±n.



YakÄ±n Ã§evreniz, kardeÅŸleriniz ve komÅŸularÄ±nÄ±zla gerginlikler yaÅŸanabilir. Bilgi, iletiÅŸim ve seyahatlerle ilgili konularda sorunlar olabilir, fikirlerinizi ifade etmek iÃ§in Ã§ok daha fazla Ã§aba sarf etmeniz gerekebilir.

BoÄŸa Haziran 2023: BazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸatabilir

4 Haziranâ€™da 13 derece Yay burcunda bir dolunay meydana gelecek.

Ã–demeler, borÃ§lar, eÅŸinizin veya ortaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n finansal durumu, harcamalarÄ±nÄ±z, primler, burslar, nafaka, miras gibi konularda Ã¶nemli geliÅŸmeler kapÄ±da. BirtakÄ±m finansal meselelerin sonuna gelebilir, belki bir borcu yapÄ±landÄ±rabilirsiniz.



Maddi aÃ§Ä±dan Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmek zorlaÅŸabilir.

BazÄ±larÄ±nÄ±z yatÄ±rÄ±mla ilgili somut adÄ±mlar atmak isteyebilir. Kredi Ã§ekeceksiniz abartmadan, ihtiyacÄ±nÄ±z olan kadarÄ±nÄ± Ã§ekin. Burs, sponsorluk veya maddi kaynak arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§indeyseniz bu dolunay zamanÄ± bu konularÄ± tamamlamak iÃ§in harekete geÃ§ebilirsiniz.

18 Haziranâ€™da 26 derece Ä°kizler burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. KiÅŸisel kazanÃ§larÄ±nÄ±zÄ± ilgilendiren bu yeniay zamanÄ± maddi aÃ§Ä±dan Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmek zorlaÅŸabilir ve kendinizi sisli bir yolda yÃ¼rÃ¼yormuÅŸ gibi hissedebilirsiniz.



Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zdan kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z para veya prim hesaplamalarÄ±nÄ±zda hatalar meydana gelebilir. Bu dÃ¶nem dostlarÄ±nÄ±zdan beklentilerinizi dÃ¼ÅŸÃ¼rmekte de fayda var. Hatta bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸatabilir. DostlarÄ±nÄ±zla finansal iliÅŸkiler kurmamanÄ±z iyi olur.

BoÄŸa Temmuz 2023: Yeni bir dil Ã¶ÄŸrenmenin tam zamanÄ±

3 Temmuzâ€™da 11 derece OÄŸlak burcunda MerkÃ¼r etkili dolunay yaÅŸanacak.

Bu dolunaya BoÄŸa burcunda seyahat eden JÃ¼piterâ€™den gÃ¼zel bir destek var. 9â€™uncu evinizde gerÃ§ekleÅŸecek olan bu dolunay, hukuk, eÄŸitim, iletiÅŸim ve akrabalarla ilgili konularda bir tamamlanma, bir bitiÅŸ getirebilir. Ä°ÅŸin iÃ§inde MerkÃ¼r olduÄŸundan bir sÃ¼rÃ¼ yeni bilgiye eriÅŸebileceksiniz hatta bazÄ±larÄ±nÄ±z yeni eÄŸitimlere baÅŸlayabilecek. Belki de yeni bir dil Ã¶ÄŸrenmenin tam zamanÄ±dÄ±r... Bu dÃ¶nem sÄ±navlar da baÅŸarÄ±yla geÃ§ecektir. Ã–te yandan ticari veya hukuki anlamda size fayda saÄŸlayan bilgilere ulaÅŸabilirsiniz. JÃ¼piterâ€™in de desteÄŸiyle geleceÄŸe yÃ¶nelik planlar yapabilir, yolculuklara Ã§Ä±kabilir. Her tÃ¼rlÃ¼ anlaÅŸma, sÃ¶zleÅŸme iÃ§in de uygun bir dÃ¶nemâ€¦ FarklÄ± inanÃ§ veya kÃ¼ltÃ¼rlerden yeni arkadaÅŸlar edinebilirsiniz. YurtdÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± iÅŸlerinizde de fÄ±rsatlar var.

Â FarklÄ± fikirlere kapalÄ± olmayÄ±n.

17 Temmuzâ€™da 24 derece YengeÃ§ burcundaki yeniaya PlÃ¼tonâ€™un sert, BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼nse gÃ¼zel bir etkileÅŸimi olacak. AklÄ±nÄ±za yeni fikirler gelebilir. Belki yeni bir eÄŸitime baÅŸlayabilirsiniz. PlÃ¼tonâ€™un sert etkileÅŸimiyle bu dÃ¶nem aklÄ±nÄ±zdakileri aktarÄ±rken sert davranmayÄ±n, farklÄ± fikirlere kapalÄ± olmayÄ±n. Zihinsel olarak yorgun, yoÄŸun, hatta biraz inatÃ§Ä± ve takÄ±ntÄ±lÄ± olabilirsiniz.



Seyahatlere Ã§Ä±karken veya araba kullanÄ±rken dikkatli olun.

Seyahatlere Ã§Ä±karken veya araba kullanÄ±rken dikkatli olun. Hem eÅŸyanÄ±z kaybolmasÄ±n hem de dikkatiniz daÄŸÄ±lmasÄ±n! NeptÃ¼nâ€™Ã¼n etkisiyle dostlarÄ±nÄ±zdan, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zdan manevi anlamda gÃ¼zel destekler gÃ¶rebilirsiniz, yanÄ±nÄ±zda olduklarÄ±nÄ± bilmek size gÃ¼ven verebilir. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla beraber yaratÄ±cÄ± iÅŸlere yÃ¶nelebileceÄŸiniz gibi birlikte seyahatlere Ã§Ä±kabilirsiniz.

23 Temmuzâ€™la 4 EylÃ¼l arasÄ± VenÃ¼s Aslan burcunda geri hareket edecek. OdaÄŸÄ±nÄ±zda ev, yuva, aile ve gayrimenkul konularÄ± var. Ev almak istiyorsanÄ±z veya taÅŸÄ±nmak istiyorsanÄ±z bu dÃ¶nem fiyat-deÄŸer arasÄ±ndaki dengeyi Ã¶lÃ§mekte zorlanabilirsiniz. Ama sÄ±kÄ± pazarlÄ±k yaparak uygun fiyata ev alabilirsiniz. Evinizi dekore etmek isterseniz sonuÃ§tan memnun kalmayabilirsiniz. Veya ustalarla iliÅŸkinizi yÃ¶netmek Ã§ok kolay olmayabilir.

BoÄŸa AÄŸustos 2023: Eski sevgililerden haber alabilirsiniz

1 AÄŸustosâ€™ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya BoÄŸa burcundaki JÃ¼piterâ€™in sert bir etkileÅŸimi olacak.

Ä°ÅŸiniz, kariyeriniz ve toplumsal imajÄ±nÄ±z bu dolunayÄ±n ana konusu... Ä°ÅŸinizle ilgili bir sÃ¼redir uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularÄ± tamamlamayabilirsiniz. Ä°ÅŸ arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z bu dolunayla bu sona erebilir. AtacaÄŸÄ±nÄ±z adÄ±mlarla dikkat Ã§ekeceksiniz. JÃ¼piterâ€™in sert etkileÅŸimiyle zaman zaman abartÄ±lÄ± ve coÅŸkulu davranÄ±ÅŸlar gÃ¶sterebilirsiniz. Ã–zellikle kariyerinizi ilgilendiren konularda olumsuzluklarÄ± abartmayÄ±n. YurtdÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± iÅŸler ve projeler de gÃ¼ndeme gelebilir.

Sonradan piÅŸman olacaÄŸÄ±nÄ±z yatÄ±rÄ±mlar yapmayÄ±n, dikkatli dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n!

16 AÄŸustosâ€™ta 23 derece Aslan burcundaki yeniaya BoÄŸa burcunda seyahat eden UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. Bu yeniayÄ±n konusu, ev, yuva, aile, yerleÅŸim, gayrimenkul ve alÄ±m-satÄ±m. Evinizi deÄŸiÅŸtirebilir veya ev almak iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayabilirsiniz. UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimiyle ani Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda bulunup ev hayatÄ±nÄ±zda huzursuzluklar da yaratabilirsiniz. Bu dÃ¶nem epey elektrik yÃ¼klenebilirsiniz, topraklanmayÄ± ihmal etmeyin! Ev iÃ§inde kazalar ve elektronik aletlerde sorunlar da sÃ¶z konusu! TahammÃ¼lÃ¼nÃ¼z azabilir, isyankÃ¢r olmaya eÄŸilimlisiniz.

Size iyi gelmeyen bir iliÅŸkinizi bitirebilirsiniz.

23 AÄŸustos-15 EylÃ¼l arasÄ± MerkÃ¼r BaÅŸak burcunda geri hareket edecek. Hem Ã¶zel hayatÄ±nÄ±z hem de Ã§ocuklarla iletiÅŸimde sorunlar, gecikmeler yaÅŸanabilir. Bu dÃ¶nem eski sevgililerden mesajlar, haberler alabilirsiniz. Ã–te yandan sonradan piÅŸman olacaÄŸÄ±nÄ±z yatÄ±rÄ±mlar yapmayÄ±n, dikkatli dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n!

31 AÄŸustosâ€™ta 7 derece BalÄ±k burcunda SatÃ¼rnyen bir dolunay meydana gelecek. Bu, biraz sert bir dolunay! Ã‡Ã¼nkÃ¼ SatÃ¼rnâ€™Ã¼n olduÄŸu yere hem bir Ã§eki dÃ¼zen vermek hem de sorumluluk almak gerekir, Ã¼stelik kÄ±sÄ±tlanma durumu da cabasÄ±... Odak noktanÄ±z dostlarÄ±nÄ±z olacak, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla ilgili sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir, sosyal Ã§evrenize yardÄ±m etmeniz gereken koÅŸullar oluÅŸabilir.

YalnÄ±z bu dolunay sÃ¼recinde enerjinizi bitiren ve size iyi gelmeyen bir sosyal iliÅŸkinizi de bitirebilirsiniz. Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±z bir konuda size destek olmayabilir veya sizi engelleyebilir. Sosyal yaÅŸamÄ±nÄ±za Ã§eki dÃ¼zen vermeniz gerekebilir.

BoÄŸa EylÃ¼l 2023: Borsa konusunda iÅŸin uzmanÄ±na danÄ±ÅŸÄ±n

15 EylÃ¼lâ€™de 21 derece BaÅŸak burcunda bir yeniay meydana gelecek.

Bu yeniaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert, UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™unsa destekleyici etkileÅŸimleri olacak. Bu yeniay aÅŸk, Ã§ocuklar, yaratÄ±cÄ±lÄ±k, spekÃ¼latif kazanÃ§lar, hobiler ve yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilgilendiren bÃ¶lgede gerÃ§ekleÅŸecek; bu konularda mÃ¼kemmeliyetÃ§i olabilirsiniz.



Sizi kÄ±sÄ±tlayan koÅŸullardan kurtulacak, konfor alanÄ±nÄ±zÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kabileceksiniz.

Ancak NeptÃ¼nâ€™den dolayÄ± sisli bir yolda yÃ¼rÃ¼yormuÅŸ gibi hissedebilir, Ã¶zel hayatÄ±nÄ±z veya sosyal Ã§evrenizle ilgili gerÃ§ekleri gÃ¶remeyebilir, aldanabilir, hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± yaÅŸayabilirsiniz. Bu dÃ¶nem riskli yatÄ±rÄ±mlara, borsa gibi alanlara iÅŸin uzmanÄ±na danÄ±ÅŸmadan, kafanÄ±za gÃ¶re adÄ±m atmayÄ±n. DiÄŸer yandan oldukÃ§a yaratÄ±cÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±z, sizi kÄ±sÄ±tlayan koÅŸullardan kurtulacaÄŸÄ±nÄ±z, rutininin hatta konfor alanÄ±nÄ±zÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kabileceÄŸiniz ve bunu yaparken mutlu olacaÄŸÄ±nÄ±z bir sÃ¼reÃ§.Teknoloji ve dijital iÅŸler gÃ¼ndeme gelebilir. GÃ¼Ã§lÃ¼ yurtdÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±larÄ± kurabilir; eÄŸitim, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, reklam, pazarlama ve akademik konularda da gÃ¼Ã§lÃ¼ destekler alabilirsiniz.

29 EylÃ¼lâ€™de 6 derece KoÃ§ burcunda dolunayda biraz yalnÄ±z kalÄ±p kafanÄ±zÄ± dinlemek isteyeceksiniz. Bu dÃ¶nem terapi almak, ruhsal aÃ§Ä±dan sizi yoran konularÄ±n Ã¼stÃ¼ne gidip Ã§Ã¶zmek iÃ§in uygun. Cesaretle adÄ±mlar atabileceksiniz. Bu arada kulaÄŸÄ±nÄ±za gelen her dedikoduya aldÄ±rmayÄ±n. SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan baÅŸÄ±nÄ±za ve gÃ¶zlerinize dikkat!

BoÄŸa Ekim 2023: Ä°natÃ§Ä±lÄ±k, deÄŸiÅŸime kapalÄ±lÄ±k sizi zor duruma sokabilir

14 Ekimâ€™de 21 derece Terazi burcundaki MerkÃ¼ryen GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ±na PlÃ¼tonâ€™un sert bir aÃ§Ä±sÄ± var.

GÃ¼nlÃ¼k koÅŸturmacalarÄ±nÄ±z artabilir. Beslenme ve spor dÃ¼zeninize, belinize ve boÅŸaltÄ±m organlarÄ±nÄ±za dikkat edin! Ä°ÅŸin iÃ§inde MerkÃ¼r olduÄŸundan, iÅŸle ilgili eÄŸitimler, araÅŸtÄ±rmalar, seyahatler, anlaÅŸmalar, yeni projeler gÃ¼ndemdeâ€¦



Ä°ÅŸ ortamÄ±nÄ±zda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler olabilir, gÃ¶rev tanÄ±mÄ±nÄ±z, iÅŸ yeriniz deÄŸiÅŸebilir.

YalnÄ±z PlÃ¼tonâ€™un sert etkileÅŸimiyle yurtdÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± iÅŸ ve projeler, akademik eÄŸitimler, hukuki konular, uzak akrabalarla iliÅŸkilerde krizler meydana gelebilir. Ä°ÅŸ bitirici olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken acÄ±masÄ±z olmayÄ±n. GÃ¼nlÃ¼k rutininizde, alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±zda, iÅŸ ortamÄ±nÄ±zda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler meydana gelebilir; gÃ¶rev tanÄ±mÄ±nÄ±z veya iÅŸ yeriniz deÄŸiÅŸebilir.

28 Ekimâ€™de 5 derece BoÄŸa burcunda Mars ve JÃ¼piterâ€™in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olacaÄŸÄ± bir Ay tutulmasÄ± var. Ä°natÃ§Ä±lÄ±k, deÄŸiÅŸime kapalÄ±lÄ±k sizi zor bir duruma sokabilir. Ä°liÅŸki yÃ¶netiminin Ã¶nem kazanacaÄŸÄ±, bu alanda ciddi krizlerin gÃ¼ndeme gelebileceÄŸi bir tutulma bu...



Enerjinizi doÄŸru kullanmalÄ±, Ã¶fkenize yenik dÃ¼ÅŸmemelisiniz. Ä°liÅŸkiler ve ortaklÄ±klarda abartÄ±lÄ± davranÄ±ÅŸlar sergileyebilir, ufacÄ±k bir meseleyi bÃ¼yÃ¼tebilirsiniz. Denetimsiz para harcamayÄ±n. Kaza, Ã§arpma ve dÃ¼ÅŸmelere dikkat, spora gidiyorsanÄ±z kaslarÄ±nÄ±zÄ± ve eklemlerinizi Ã§ok fazla zorlamayÄ±n.

BoÄŸa KasÄ±m 2023: Evrende her ÅŸey size karÅŸÄ±ymÄ±ÅŸ gibi hissedebilirsiniz

13 KasÄ±mâ€™da 20 derece Akrep burcunda Mars/ UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkin olacaÄŸÄ± yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™den gÃ¼zel bir destek var.

Ä°liÅŸkiler, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar, iÅŸ birlikleri ve sÃ¶zleÅŸmeler etki altÄ±nda... YalnÄ±z bu konularda tahammÃ¼lÃ¼nÃ¼z az olabilir, fevri Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda bulunabilirsiniz. Aceleci davranmaktan kaynaklÄ± Ã§arpma ve dÃ¼ÅŸmeler yaÅŸayabilirsiniz. AnlaÅŸmalar bozulabilir, iÅŸ birliklerini yÃ¶netmek kolay olmayabilir.



Para nedeniyle kimsenin kalbini kÄ±rmamaya Ã¶zen gÃ¶sterin.

Evrende her ÅŸey sanki size karÅŸÄ±ymÄ±ÅŸ gibi hissedebilirsiniz. SÄ±k sÄ±k, isyan edebileceÄŸiniz durumlar yaÅŸanabilir. Ancak NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle dostlarÄ±nÄ±zdan manevi anlamda destek gÃ¶rebilirsiniz. BazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla ortaklaÅŸa iÅŸlere giriÅŸmenin planlarÄ±nÄ± yapabilirsiniz.

27 KasÄ±mâ€™da 4 derece Ä°kizler burcunda Mars etkili dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ± olacak. Maddi konularda sizi strese sokacak geliÅŸmeler olabilir, ekstra para harcamanÄ±z gerekebilir, kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iletiÅŸim aletleri birden bozulabilir ve yenisini almak zorunda kalabilirsiniz.



SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimiyle dostlarÄ±nÄ±zla iliÅŸkileriniz sÄ±navdan geÃ§ebilir.

Para nedeniyle kimsenin kalbini kÄ±rmayÄ±n. Kredi Ã§ekmek ya da yatÄ±rÄ±m yapmaktan kaÃ§Ä±nÄ±n. SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimiyle dostlarÄ±nÄ±zla iliÅŸkileriniz sÄ±navdan geÃ§ebilir. Sosyal anlamda kendinize Ã§eki dÃ¼zen vermeniz gerekebilir. Kefil olmak, borÃ§ vermek iÃ§in de pek uygun deÄŸil.

BoÄŸa AralÄ±k 2023: Maddi konularda Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶remeyebilirsiniz

12 AralÄ±kâ€™ta MerkÃ¼râ€™Ã¼n OÄŸlak burcundaki geri hareketi baÅŸlayacak ve yÄ±l sonuna kadar devam edecek. EÄŸitim, seyahat, resmi iÅŸler ve sÄ±navlarda gecikmeler ve hatalarla uÄŸraÅŸmanÄ±z gerekebilir.

13 AralÄ±kâ€™ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. GÃ¼ndeminizde baÅŸkalarÄ±na ait kazanÃ§lar, miras, ortaklaÅŸa kazanÄ±mlar, Ã§ok Ã§aba sarf etmeden elde edilecek gelirler, kredi, borÃ§, alacak-verecek iliÅŸkileri, burs ve sigorta primleri gibi konular olacak.



Seyahatler gÃ¼ndeme gelebilir, yeni eÄŸitimlere katÄ±labilirsiniz.

Bu alanlarda yeni adÄ±mlar atabilir, yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar yapabilirsiniz. NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimiyle maddi konularda Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶remeyebilirsiniz, kandÄ±rÄ±lmaya aÃ§Ä±k bir dÃ¶nemde olabilirsiniz. DostlarÄ±nÄ±z sizi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratabilir, kendinizi yalnÄ±z hissedebilirsiniz.

27 AralÄ±kâ€™ta 4 derece YengeÃ§ burcunda dolunayÄ± BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rn destek verecek. Bir sÃ¼redir aklÄ±nÄ±zda olan Ã¶nemli fikirleri, projeleri hayata geÃ§irmek adÄ±na adÄ±mlar atabilirsiniz. TÃ¼m iletiÅŸim araÃ§larÄ±nÄ± aktif olarak kullanacaksÄ±nÄ±z. Seyahatler gÃ¼ndeme gelebilir, pek Ã§ok yeni ÅŸey Ã¶ÄŸrenebilir, eÄŸitimlere katÄ±labilirsiniz.



Ä°KÄ°ZLER VE YÃœKSELEN Ä°KÄ°ZLER 2023

SatÃ¼rnâ€™Ã¼n desteÄŸiyle projelerinizi hayata geÃ§irirken arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zdan destek alabilirsiniz. Ã–te yandan yakÄ±n Ã§evrenizi dÃ¼zene sokabilir, iliÅŸkilerinizi gÃ¶zden geÃ§irebilir, dostlarÄ±nÄ±zla yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± yeniden dÃ¼zenleyebilirsiniz. YayÄ±ncÄ±lÄ±k, eÄŸitim, satÄ±ÅŸ, pazarlama gibi alanlarda gÃ¼zel destekler bulabilirsiniz.

Bu yÄ±l Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸacak ve bol bol sorumluluk alacaksÄ±nÄ±z.

Åžubat sonundaki yeniay iÅŸ kurmak, mevcut iÅŸinizi bÃ¼yÃ¼tmek, yatÄ±rÄ±m yapmak iÃ§in sizlere harika fÄ±rsatlar sunacak.

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemin en Ã¶nemli sÄ±navÄ±ysa mesleki anlamda gerÃ§ekÃ§i hayaller kurmak olacak. Mart ayÄ±nda kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸiklikler sizi bekliyor; evlenebilir, okuduÄŸunuz bÃ¶lÃ¼mÃ¼, iÅŸinizi ya da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¼lkeyi deÄŸiÅŸtirebilirsiniz.

Nisanda hayalini kurduÄŸunuz konularla ilgili fÄ±rsatlar, Ã¶dÃ¼ller, primler kapÄ±da. Siyasete atÄ±lmak isteyenlerin de yolu aÃ§Ä±labilir. Sonbaharla birlikte sosyal hayatÄ±nÄ±z canlanÄ±yor, gÃ¶nÃ¼l iÅŸlerinde trafik hÄ±zlanÄ±yor. Ancak yÄ±lÄ±n son gÃ¼nlerinde sizi iliÅŸkiler, ortaklÄ±klar ve kariyer konusunda bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±nav bekliyor.

Bu sÄ±navÄ± verebilmenin tek yoluysa sakin kalabilmek. Bu konular dikkatli yÃ¶netilmezse birtakÄ±m kayÄ±plar verebilirsiniz. BakalÄ±m 2023 senesinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nda sizi daha neler bekliyorâ€¦Ä°ÅŸlerinizi bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in adÄ±m atabilirsiniz

Ä°kizler Ocak 2023:YurtdÄ±ÅŸÄ± tatil planlarÄ± yapabilirsiniz

7 Ocakâ€™ta YengeÃ§ burcunda MerkÃ¼r etkili bir dolunay meydana gelecek.

GÃ¼ndeminizde para ve deÄŸer duygusu olacak. Maddi konularda kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir; karar vermekte zorlanabilir, hesap hatalarÄ± yapmaya eÄŸilimli olabilirsiniz, aklÄ±nÄ±z ve duygularÄ±nÄ±z arasÄ±nda kalabilirsiniz. Mecbur deÄŸilseniz belki de en saÄŸlÄ±klÄ±sÄ± hemen bir karar vermemektir. GÃ¼venmediÄŸiniz noktalardan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmayÄ±n. Harcamalar, vergi ve bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinde sorunlarla uÄŸraÅŸmanÄ±z gerekebilir...Â

Bu dÃ¶nem kimlerle nasÄ±l bir iletiÅŸim iÃ§inde olduÄŸunuza da dikkat! Kendinizi deÄŸersiz hissettirecek kiÅŸilerle iletiÅŸimizi azaltmanÄ±z da faydanÄ±za olur. Bu dolunaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel bir desteÄŸi de olacak. Kariyer konusunda daha yaratÄ±cÄ± ve ilham dolu olacaÄŸÄ±nÄ±z gÃ¼nlerdesiniz... Ã–zellikle sezgileriniz iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda size yol gÃ¶sterecektir. PatronlarÄ±nÄ±zla daha uyumlu bir iliÅŸki kurup iÅŸ bitirici gÃ¶rÃ¼nebilirsiniz de...

Dolunayda kariyer konusunda yaratÄ±cÄ± ve ilham dolu olabilirsiniz.Â

Â 21 Ocakâ€™ta 1 derece Kova burcunda yeniay meydana gelecek. YurtdÄ±ÅŸÄ±yla ilgili Ã¶nemli konular gÃ¼ndeme gelebilir, tatil planlarÄ± yapabilirsiniz. Veya satÄ±ÅŸ, pazarlama, reklam, halkla iliÅŸkiler, medya alanlarÄ±nda yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar ve iÅŸ olanaklarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

Bu konularda sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir, yorulabilirsiniz ama gÃ¼nÃ¼n sonunda iÅŸler tam da istediÄŸiniz gibi gidecektir. Hukuki birtakÄ±m meselelerde de destek bulabilir, baÄŸlantÄ±lar kurabilirsiniz. Veya bu hayattaki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã§ok derin bir ÅŸekilde sorgulayabilir, bu konularda araÅŸtÄ±rmalar yapabilir, seminerlere katÄ±labilirsiniz.Â

Ä°kizler Åžubat 2023: Ä°ÅŸ kurmak iÃ§in ideal bir dÃ¶nem

5 Åžubatâ€™ta Aslan burcundaki dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak.

EÄŸitim, kardeÅŸler, yakÄ±n Ã§evreniz, seyahatler, komÅŸuluk iliÅŸkileri, kuzenler, dijital iÅŸler, e-ticaret ve yayÄ±ncÄ±lÄ±kla ilgili konular odak noktanÄ±z haline gelebilir. Bu alanlarda son 2 haftadÄ±r gÃ¼ndeminiz olan konular iÃ§in tamamlama ve toparlama zamanÄ±...Â

YalnÄ±z UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimi nedeniyle yakÄ±n Ã§evrenize karÅŸÄ± tahammÃ¼lÃ¼nÃ¼z azalabilir, insanlarÄ± idare etmekte zorlanabilirsiniz. KullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iletiÅŸim gereÃ§lerinde beklenmedik arÄ±zalarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± da mÃ¼mkÃ¼n. Seyahate Ã§Ä±kacaklar da her ÅŸeyi 2 kez kontrol etmeli.

Â 20 Åžubatâ€™taki yeniayla odaÄŸÄ±nÄ±z iÅŸ ve kariyerle ilgili konulara kayacak.

Â Bu dÃ¶nem kardeÅŸ veya komÅŸularÄ±nÄ±za karÅŸÄ± isyankÃ¢r davranÄ±ÅŸlar sergileyebilirsiniz. Ä°nternet ya da e-ticaret siteniz varsa gÃ¼ncelleme ve gÃ¼venlik iÅŸleriyle ilgilenmeniz gerekebilir.

20 Åžubatâ€™ta BalÄ±k burcundaki yeniayla odaÄŸÄ±nÄ±z iÅŸ ve kariyere kayacak. Yeni bir iÅŸe baÅŸvurmak, iÅŸ kurmak, iÅŸlerinizi bÃ¼yÃ¼tmek, yÃ¶neticilerinizi etkilemek ve yatÄ±rÄ±m yapmak iÃ§in uygun bir dÃ¶nem. Kariyerinizde hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ oldukÃ§a etkin bir ÅŸekilde kullanabileceksiniz. Dikkat etmeniz gereken tek konu daÄŸÄ±lmamak, zihninizi doÄŸru bir ÅŸekilde organize etmek.

Ä°kizler Mart 2023: EvliliÄŸinizin sorumluluÄŸunu alabilirsiniz

7 Martâ€™ta 16 derece BaÅŸak burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸi, Marsâ€™Ä±n sert bir etkileÅŸimi olacak. GÃ¼ndeminizde ev, ailevi iliÅŸkiler ve gayrimenkul olacaktÄ±r.

UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkisiyle sÃ¼rpriz destekler alabilirsiniz. Aniden bir yerlere kaÃ§mak, kendinizi daha Ã¶zgÃ¼r hissetmek isteyebilirsiniz. YalnÄ±z Mars etkisiyle biraz sinirli ve aceleci davranabilirsiniz. Biraz sakinleÅŸip olaylarÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan bakmak size iyi gelebilir. Aile iÃ§inde tartÄ±ÅŸma veya anlaÅŸmazlÄ±klar oluÅŸabilir. TaÅŸÄ±nÄ±yorsanÄ±z eÅŸyalarÄ±nÄ±zÄ± daha korunaklÄ± ÅŸekilde sarÄ±p sarmalayÄ±n. Bu dÃ¶nem Ã§arpmalara, dÃ¼ÅŸmelere, yanÄ±klara ve kesiklere de dikkat! SakarlÄ±klar peÅŸinizi bÄ±rakmayabilir.Â Â

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 1 yÄ±lÄ±n sÄ±navÄ±, mesleki anlamda gerÃ§ekÃ§i hayaller kurmak olacak.

Â 7 Martâ€™ta bir de â€˜karmanÄ±n lorduâ€™, Ã¶ÄŸretici, bÃ¼yÃ¼tÃ¼cÃ¼, â€˜sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±â€™ gezegen SatÃ¼rn BalÄ±k burcunda yolculuÄŸa baÅŸlayacak, 25 MayÄ±s 2025â€™e kadar da burada seyahat edecek. Bu sÃ¼reÃ§te iÅŸinizle ilgili bir dizi yeni ÅŸey Ã¶ÄŸreneceksiniz. AslÄ±nda bu dÃ¶nemin en Ã¶nemli sÄ±navÄ± mesleki anlamda gerÃ§ekÃ§i hayaller kurmak, olmayacak ideallerin peÅŸinde sÃ¼rÃ¼klenmemek olacak! SorumluluklarÄ±nÄ±z artÄ±yor, yÃ¶neticilerinizi memnun etmekse pek kolay deÄŸil.

Belki de mesleki anlamda ustalaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z alana karar vermeniz gerekebilir. Ancak kariyerde yÃ¼kseliÅŸ Ã§ok hÄ±zlÄ± olmayabilir, olsa bile bir ton sorumlulukla gelebilir. UmarÄ±m olmaz ama en kÃ¶tÃ¼ senaryoda iÅŸ arama sÃ¼recine girebilir ya da kendi iÅŸinizi kurup sorumluluklar yÃ¼klenebilirsiniz. Bu dÃ¶nem baÅŸarÄ±, Ã§ok ama Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, belki gelir. YaptÄ±klarÄ±nÄ±zdan Ã§ok yapamadÄ±klarÄ±nÄ±z gÃ¶ze batar. Ä°ÅŸinizde baÅŸkalarÄ±nÄ±n iyiliÄŸi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken nankÃ¶rlÃ¼kle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Bir diÄŸer ihtimal de evliliÄŸin sorumluluÄŸunu almak olabilir.

Hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±z ve yaÅŸam felsefenizde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler meydana gelebilir.

Â 21 Martâ€™ta da 0 derece KoÃ§ burcunda MerkÃ¼ryen bir yeniay var. Sosyal Ã§evrenizle ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla bilgi ve iletiÅŸim konularÄ±nda stresli olaylar yaÅŸanabilir. Kimseyi kÄ±rmayÄ±n. Zira dÃ¼rtÃ¼sel ve ani Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar, bazen istemediÄŸiniz ÅŸeyleri sÃ¶ylemenize neden olabilir. Bu dÃ¶nem arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z hakkÄ±nda hiÃ§ duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bilgiler edinebilirsiniz. Kendinizi dostlarÄ±nÄ±za tavsiyeler verirken bulabilir; arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼k kÄ±sa bir seyahate Ã§Ä±kabilir ya da eÄŸitimlere katÄ±labilirsiniz.

23 Martâ€™ta da PlÃ¼ton Kova burcunda geÃ§ip 9 Mart 2043â€™e kadar burada seyahat edecek. PlÃ¼ton; astrolojik anlamda en yavaÅŸ hareket eden gezegendir, bir burÃ§ta ortalama 18-23 sene kalÄ±r. PlÃ¼ton yavaÅŸ hareket ettiÄŸinden, etkileri de zamanla ortaya Ã§Ä±kar. Genel olarak yeni bir sistem kuran, gÃ¼Ã§ kazandÄ±ran PlÃ¼ton 9â€™uncu evinize girecek. Bu sÃ¼reÃ§te hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±zda ve yaÅŸam felsefenizde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler meydana gelebilir. BazÄ±larÄ±nÄ±z Ã¼lke deÄŸiÅŸtirirken bazÄ±larÄ±nÄ±z yayÄ±ncÄ±lÄ±k, medya gibi alanlara geÃ§ebilir. Ã–ÄŸrenciyseniz okuduÄŸunuz bÃ¶lÃ¼mÃ¼ deÄŸiÅŸtirmek, baÅŸka bir alanda uzmanlaÅŸmak isteyebilirsiniz. Ancak bu dÃ¶nem hukuki konularda Ã§ok daha dikkatli davranmalÄ±sÄ±nÄ±z. Hayattaki varoluÅŸunuzu derinden sorgulayacaÄŸÄ±nÄ±z, cevaplar arayacaÄŸÄ±nÄ±z bir yolculuk bekliyor sizi.

Ä°kizler Nisan 2023: Ä°ÅŸten kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z para artabilir

6 Nisanâ€™da 16 derece Terazi burcunda JÃ¼piter etkili bir dolunay yaÅŸanacak. GÃ¼ndeminizi aÅŸk hayatÄ±nÄ±z, hobileriniz ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±z meÅŸgul edecek.

Bu alanlardaki uÄŸraÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± tamamlama zamanÄ±... Hayattan daha fazla keyif almak isteyeceÄŸiniz, mutlu olmak iÃ§in kendinize zaman ayÄ±rabileceÄŸiniz bir dolunay bu...

YaratÄ±cÄ± iÅŸlerle ilgilenebilir, borsa gibi alanlara yatÄ±rÄ±mlar yapabilirsiniz. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±zla yakÄ±ndan ilgilenebilir veya Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in adÄ±mlar atabilirsiniz. DostlarÄ±nÄ±za destek olmanÄ±z da gerekebilir. Ama JÃ¼piter etkisi sosyal iliÅŸkilerde abartÄ±lÄ± hallere iÅŸaret ediyor. Ã‡ok fazla sosyalleÅŸmek isteyebilir, aynÄ± anda birden Ã§ok kiÅŸiye sÃ¶z verebilirsiniz. YatÄ±rÄ±m konularÄ±nda da abartÄ±lÄ± hareket etmemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.

20 Nisanâ€™daki tutulmayla iki arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n arasÄ±nda kalabilirsiniz.

Â 20 Nisanâ€™da 29 derece KoÃ§ burcunda JÃ¼piteryen bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± yaÅŸanacak. Bu tutulma derece itibariyle Ã§ok kritik. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 29 derece arada kalma ve sÄ±kÄ±ÅŸma anlamÄ±na gelir. Belki bu tutulmayla iki arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n ya da sosyal iliÅŸkilerde iki konunun arasÄ±nda kalabilirsiniz. Elbette iÅŸin iÃ§inde JÃ¼piter olmasÄ± birtakÄ±m fÄ±rsat ve ÅŸanslarÄ± da beraberinde getirecektir. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla ortak para kazanabileceÄŸiniz durumlar oluÅŸabilir.

11â€™inci evinizdeki bu tutulma sayesinde son dÃ¶nemde hayalini kurduÄŸunuz konuyla ilgili harika fÄ±rsatlar elde edebilirsiniz. BazÄ±larÄ±nÄ±z Ã¶dÃ¼ller, bazÄ±larÄ±nÄ±z iÅŸinde yÃ¼ksek primler alabilir. Ä°ÅŸ hayatÄ±ndan kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z para artabilir. DostlarÄ±nÄ±zdan bÃ¼yÃ¼k destekler gÃ¶rebilirsiniz. Ya da dernek ve kulÃ¼plerde, topluma fayda saÄŸlayacak Ã¶nemli projelerde yer alabilirsiniz. Siyasete atÄ±lmak gibi bir hedefiniz varsa tutulma bunun yolunu da aÃ§abilir.

21 Nisanâ€™la 15 MayÄ±s arasÄ± MerkÃ¼r BoÄŸa burcunda geri hareket edecek. Her duyduÄŸunuza inanmayÄ±n, yanlÄ±ÅŸ bilgi-bilgilendirilmeden dolayÄ± sorunlar yaÅŸayabilirsiniz. Bu dÃ¶nem finansal konularda Ã¶nemli kararlar almak, yatÄ±rÄ±m yapmak iÃ§in de uygun deÄŸil.Â Â

Ä°kizler MayÄ±s 2023: Meditasyona zaman ayÄ±rabilirsiniz

5 MayÄ±sâ€™ta 14 derece Akrep burcunda bir Ay tutulmasÄ± yaÅŸanacak. Bu tutulmaya geri hareketteki MerkÃ¼râ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi, YengeÃ§ burcundaki Marsâ€™Ä±n desteÄŸi olacak.

Hem saÄŸlÄ±k hem de iÅŸ konularÄ±nda kriz yÃ¶netmeniz gereken birtakÄ±m koÅŸullar oluÅŸabilir. Ãœreme organlarÄ±, yumurtalÄ±klar, genital bÃ¶lge veya baÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±z hassaslaÅŸabilir. Ä°ÅŸ temponuz artabilir, sÃ¼rekli bir ÅŸeyleri yetiÅŸtirme telaÅŸÄ± yaÅŸayabilirsiniz.

Bu dÃ¶nem kulaÄŸÄ±nÄ±za Ã§alÄ±nan dedikodularÄ±n aslÄ± astarÄ± olmayabilir, kaynaÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulamadan harekete geÃ§meyin. PlanlarÄ±nÄ±zÄ±, fikirlerinizi, projelerinizi gizli tutun, ulu orta her yerde anlatmayÄ±n. Ä°ÅŸ ortamÄ±nÄ±zda kendinizi iyi ifade edemeyeceÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z hiÃ§bir iletiÅŸim karmaÅŸasÄ±na girmeyin. Marsâ€™Ä±n gÃ¼zel desteÄŸiyle gelirlerinizi arttÄ±rabilir, para kazanabileceÄŸiniz projeler iÃ§in harekete geÃ§ebilirsiniz.

16 MayÄ±sâ€™ta bolluk, bereket, ÅŸans ve talih gezegeni JÃ¼piter BoÄŸa burcuna geÃ§ip 26 MayÄ±s 2024â€™e kadar bu burÃ§ta seyahat edecek. 12â€™nci evinize giren JÃ¼piter; sizleri dedikodulardan, dÃ¼ÅŸmanlardan koruyacak. OlgunlaÅŸma ve bÃ¼yÃ¼me sÃ¼recine giriyorsunuz. Ruhsal Ã§alÄ±ÅŸmalara, meditasyona, ruhunuza iyi gelecek aktivitelere zaman ayÄ±rabilirsiniz. JÃ¼piter hayatÄ±nÄ±zÄ±n Ã§ok gÃ¶rÃ¼nÃ¼r bir tarafÄ±nda deÄŸil, bu yÃ¼zden deneyimleriniz fiziksel dÃ¼nyayla iliÅŸkili olmayacak. Ä°Ã§e kapanÄ±p yaratÄ±cÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yapabilirsiniz. Hayata daha huzurlu bir pencereden ve Ã§ok daha pozitif bakmaya baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z. YalnÄ±zlÄ±k ihtiyacÄ±nÄ±z artsa bile bunu zorunluluk veya depresyon nedeniyle deÄŸil, hoÅŸunuza gideceÄŸinden yapacaksÄ±nÄ±z. Korku ve endiÅŸelerinizden uzaklaÅŸmak, sÄ±yrÄ±lmak iÃ§in harika bir dÃ¶nem.

Bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z varsa buna Ã§are bulabilirsiniz.

Â 19 MayÄ±sâ€™ta 28 derece BoÄŸa burcunda bir yeniay meydana gelecek. Uyku dÃ¼zeninizde birtakÄ±m deÄŸiÅŸiklikler olabilir. Kendinizi hem saÄŸlÄ±k hem de manevi aÃ§Ä±dan rahatlatmanÄ±n farklÄ± yollarÄ±nÄ± arayabilirsiniz. Belki de para kazanabileceÄŸiniz fikirler aklÄ±nÄ±za gelecek ama bu dÃ¶nem bu fikirleri olgunlaÅŸtÄ±rma, Ã¶n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapma dÃ¶nemi... Bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z varsa buna Ã§are de bulabilirsiniz.

1 MayÄ±s haftasÄ±nda Marsâ€™la PlÃ¼ton arasÄ±nda gergin bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m var. Finansal konular hayatÄ±nÄ±zÄ±n stres kaynaÄŸÄ± haline gelebilir. Beklenmedik harcamalar ortaya Ã§Ä±kabilir. Mesela evdeki bÃ¼yÃ¼k bir elektronik bozulabilir ya da sÃ¼rpriz bir Ã¶deme yapmanÄ±z gerekebilir. BaÅŸkalarÄ±na ait paralar, miras, kredi, zorunlu Ã¶demeler gibi konularda daha fazla Ã§aba sarf etmeniz de olasÄ±. Para veya eÅŸyaya iliÅŸkin kimseyle takÄ±ÅŸmamanÄ±zÄ± tavsiye edebilirim.

Ä°kizler Haziran 2023: Size fayda saÄŸlayacak imzalar atabilirsiniz

4 Haziranâ€™da 13 derece Yay burcundaki dolunayda odaÄŸÄ±nÄ±z iliÅŸkiler, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar, iÅŸ birlikleri, sÃ¶zleÅŸmeler ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k gibi konular olacak.

Bu alanlarda uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸleri toparlama, dÃ¼zene koyma zamanÄ±... Partneriniz veya ortaÄŸÄ±nÄ±zla birlikte projeler Ã¼retebilirsiniz. Yeni anlaÅŸmalar, iÅŸ birlikleri gÃ¼ndeme gelebilir. Size fayda saÄŸlayacak imzalar atabilirsiniz. KiÅŸisel anlamda farkÄ±ndalÄ±k kazanacaÄŸÄ±nÄ±z danÄ±ÅŸmanlÄ±klar alabilirsiniz. Bu dolunayda sizi temsil etmesi iÃ§in birine vekalet verebilirsiniz.

18 Haziranâ€™daki yeniayda Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmek zorlaÅŸabilir, risk almamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.

Â 18 Haziranâ€™da 26 derece Ä°kizler burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ± olacak. HayatÄ±nÄ±za yenilik katmak, projelerinizi hayata geÃ§irmek, eÄŸitimlere baÅŸlamak, bedensel deÄŸiÅŸiklikler yapmak isteyebilirsiniz.

YalnÄ±z NeptÃ¼nâ€™Ã¼n etkisiyle Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmekte zorlanabilirsiniz, kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir. Ã–zelikle iÅŸle ilgili konularda gÃ¼venli adÄ±mlar atmak, objektif kararlar almak kolay olmayabilir. Bu yÃ¼zden risk almamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Zehirlenme ihtimaline karÅŸÄ± yediklerinize, iÃ§tiklerinize de dikkat!.

Ä°kizler Temmuz 2023: Kendinize yeni kazanÃ§ yollarÄ± yaratÄ±yorsunuz

3 Temmuzâ€™da 11 derece OÄŸlak burcunda MerkÃ¼r etkili bir dolunay var. Bu dolunayÄ± BoÄŸa burcunda seyahat eden JÃ¼piter destekleyecek.

BaÅŸkalarÄ±na ait finansal kaynaklar, krediler, Ã¶demeler gibi konular hayatÄ±nÄ±zda daha gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale gelecek. Kredi almak iÃ§in uÄŸraÅŸabilir, fon alÄ±m-satÄ±m veya banka iÅŸleriyle ilgilenebilirsiniz.Â Gelirlerinizi arttÄ±rmaya, borÃ§larla uÄŸraÅŸmaya, Ã¶demelere daha fazla vakit ayÄ±rmanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼n.Â

Maddi konularda iletiÅŸim, evrak, hesap hatalarÄ± Ã§Ä±kabilir. Belki de kendinize yeni kazanÃ§ yollarÄ± yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z. YalnÄ±z duygularÄ±nÄ±zla aklÄ±nÄ±z arasÄ±nda gidip gelebilirsiniz. Duygusal kararlar almamak en doÄŸrusu... Belki mantÄ±klÄ± riskler almakla mevcut koÅŸullarÄ± korumak arasÄ±nda kalabilirsiniz. JÃ¼piterâ€™in gÃ¼zel desteÄŸiyle ruhsal aÃ§Ä±dan faydalÄ± konulara yÃ¶nelebilir; yurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitim ve ticarete iliÅŸkin destekler bulabilirsiniz.

Ä°ÅŸ konusunda gÃ¼zel destekler alacaksÄ±nÄ±z, yeni olanaklarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

Â 17 Temmuzâ€™da 24 derece YengeÃ§ burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya PlÃ¼tonâ€™un sert, BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel bir etkileÅŸimi olacak. Odak noktanÄ±z yine para... PlÃ¼tonâ€™un etkisiyle parayla iliÅŸkinize yeni bir yÃ¶n verebilirsiniz. Yeni kazanÃ§ yollarÄ± yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸabilirsiniz. Maddi konularda takÄ±ntÄ±lÄ± ve baskÄ±cÄ± davranmamayÄ± Ã¶ÄŸrenmeniz gerekebilir. ParanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±kla ilgili konulara harcayabilirsiniz. NeptÃ¼nâ€™Ã¼n desteÄŸiyle kariyerinizde hem Ã§ok yaratÄ±cÄ± hem de daha kabullenici bir hale ulaÅŸabilirsiniz. Ä°ÅŸ konusunda da Ã§ok gÃ¼zel destekler alacaksÄ±nÄ±z, hatta yeni bir iÅŸ olanaÄŸÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

23 Temmuzâ€™la 4 EylÃ¼l arasÄ± VenÃ¼s Aslan burcunda geri harekette olacak. YakÄ±n Ã§evrenizle iliÅŸkilerinizi gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸiniz bir dÃ¶nem bu... Pazarlama, satÄ±ÅŸ gibi konulardan verim alamayabilirsiniz. Keyif iÃ§in Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ±z seyahatlerden veya alacaÄŸÄ±nÄ±z eÄŸitimlerden umduÄŸunuzu bulamayabilirsiniz. Ä°ÅŸiniz reklam, yazarlÄ±k, satÄ±ÅŸ veya pazarlamaysa hem geliriniz hem de yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z azalabilir.

Ä°kizler AÄŸustos 2023: EÄŸitim alanÄ±nda iÅŸler istediÄŸiniz gibi gidecek

1 AÄŸustosâ€™ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya BoÄŸa burcundaki JÃ¼piterâ€™in sert bir aÃ§Ä±sÄ± olacak.

EÄŸitim, hukuk, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, yurtdÄ±ÅŸÄ± iÅŸleri, akrabalÄ±k iliÅŸkileri, inanÃ§, hayatÄ±n anlamÄ± ve bilgelik gerektiren konulara odaklanacaksÄ±nÄ±z. Bu alanlardaki uÄŸraÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± toparlama ya da sonlandÄ±rma zamanÄ± olabilir. HayatÄ± sorguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir dolunay bu... YurtdÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± konularda Ã¶nemli gÃ¼ndemleriniz de olabilir.

JÃ¼piterâ€™in sert etkisi sebebiyle psikolojik arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zda kimden, nasÄ±l destek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat edin. Ä°ÅŸinin uzmanÄ± kiÅŸilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n. HayatÄ±nÄ±zda eskiyle yeni arasÄ±nda bir Ã§ekiÅŸme yaÅŸayabilirsiniz. Bu bir tavÄ±r ya da alÄ±ÅŸkanlÄ±k olabilir. Belki de bu dolunay size eski kalÄ±plarÄ± arkanÄ±zda bÄ±rakmanÄ±z ve deÄŸiÅŸmeniz gerektiÄŸini iÅŸaret edecektir. Ã–te yandan yurtdÄ±ÅŸÄ±, ticaret, eÄŸitim gibi konularda ilk etapta zorlansanÄ±z bile gÃ¼nÃ¼n sonunda iÅŸler istediÄŸiniz gibi gidecektir.

23 AÄŸustos-15 EylÃ¼l arasÄ± taÅŸÄ±nmak iÃ§in uygun deÄŸil; eÅŸyalarÄ±nÄ±z kaybolabilir.

Â 16 AÄŸustosâ€™ta 23 derece Aslan burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya BoÄŸa burcunda seyahat eden UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ± olacak. EÄŸitim, kardeÅŸler, yakÄ±n Ã§evre, seyahatler, komÅŸular, kuzenler gÃ¼ndeminizde...Seyahatler organize edebilir, internet Ã¼zerinden bir ÅŸeyler yapmak isteyebilirsiniz. Bu dÃ¶nem finansal bir kaygÄ± duymadan, ruhunuza iyi gelecek konulara odaklanÄ±n. Belki de hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirecek bir eÄŸitime katÄ±labilirsiniz. Dijital iÅŸ ve projelerinizde artÄ±ÅŸ olabilir. Kendi kimliÄŸinizin farkÄ±na varacaÄŸÄ±nÄ±z, gÃ¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼nmek isteyeceÄŸiniz bir yeniay bekliyor sizi.

23 AÄŸustos-15 EylÃ¼l arasÄ±nda MerkÃ¼r BaÅŸak burcunda geri hareket edecek. Ev iÃ§i elektronik aletlerde sorunlar, aile iÃ§inde karar almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken stresli durumlar oluÅŸabilir. TaÅŸÄ±nmak veya yer deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in de uygun bir zaman deÄŸil; eÅŸyalarÄ±nÄ±z kÄ±rÄ±labilir veya kaybolabilir.

31 AÄŸustosâ€™ta 7 derece BalÄ±k burcunda SatÃ¼rnyen bir dolunay oluÅŸacak. Bu biraz sert bir dolunay. Ã‡Ã¼nkÃ¼ SatÃ¼rnâ€™Ã¼n olduÄŸu yerde bir Ã§eki dÃ¼zen vermek, sorumluluk almak gerekir ve bir kÄ±sÄ±tlanma durumu vardÄ±r. Ä°ÅŸ ve kariyerinize iliÅŸkin konularda daha duyarlÄ± ve yaratÄ±cÄ± olmanÄ±z beklenebilir. Ä°ÅŸte sorumluluklarÄ±nÄ±z artarken biraz kendinize Ã§eki dÃ¼zen vermeniz gerekebilir. Kariyer aÃ§Ä±sÄ±ndan kendinizi Ã§ok rahat hissetmeyebilirsiniz ama Ã¼stÃ¼nÃ¼ze dÃ¼ÅŸeni tam anlamÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman takdiri de toplayabilirsiniz.

Ä°kizler EylÃ¼l 2023: Tadilat ya da taÅŸÄ±nma gÃ¼ndemde

15 EylÃ¼lâ€™de 21 derece BaÅŸak burcundaki yeniaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert, UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™un destekleyici etkisi olacak.

Bu yeniay, ev, yuva, aile, yerleÅŸim, kÃ¶kler, gayrimenkul, toprak, arsa, arabayÄ± sembolize eden bir alanda gerÃ§ekleÅŸecek. TaÅŸÄ±nmak, yer deÄŸiÅŸtirmek, evde tadilat gibi konular gÃ¼ndeme gelebilir.

Bu yeniayda yatÄ±rÄ±m yapmak iÃ§in koÅŸullar gayet uygun gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Â NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkisinden dolayÄ± iÅŸle ilgili konularda Ã¶nemli kararlar veya risk almak iÃ§in uygun olmayabilir. Zira hiÃ§bir ÅŸey netleÅŸmeyebilir, kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir. YalnÄ±z bu yeniayda yatÄ±rÄ±m yapmak iÃ§in koÅŸullar gayet uygun gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ya da kaynak arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§indeyseniz, sponsorluk, burs gibi gÃ¼zel fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

29 EylÃ¼lâ€™de 6 derece KoÃ§ burcundaki dolunayÄ±n odak noktasÄ± sosyal iliÅŸkileriniz... DostlarÄ±nÄ±zla daha fazla vakit geÃ§irebilir; toplantÄ±, davet ve kutlamalara katÄ±labilirsiniz. Sevdiklerinizi bir araya getirecek organizasyonlar yapabilirsiniz. BazÄ±larÄ±nÄ±z Ã¼ye olduklarÄ± derneklerde aktif gÃ¶revler de alabilir.

Ä°kizler Ekim 2023: Yeni hobiler Ã¶ÄŸrenebilirsiniz

14 Ekimâ€™de 21 derece Terazi burcundaki MerkÃ¼ryen GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ±na PlÃ¼tonâ€™un OÄŸlak burcundan sert bir etkileÅŸimi olacak.

Hayattan daha fazla keyif almak isteyecek; size mutluluk veren konulara daha fazla yer aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z. AÅŸk, meÅŸk, gÃ¶nÃ¼l iÅŸlerinde yeni adÄ±mlar atabilirsiniz.

Ä°ÅŸin iÃ§inde MerkÃ¼r olduÄŸundan belki yeni hobiler edinebilir, sevdiÄŸiniz bir konunun eÄŸitimini alabilirsiniz. Borsa ve benzeri yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±yla ilgili yeni ÅŸeyler Ã¶ÄŸrenmeniz de olasÄ±. Ã–zel hayatÄ±nÄ±zda da trafik hÄ±zlanÄ±yor; birlikte olduÄŸunuz kiÅŸiyle daha Ã§ok iletiÅŸimde olacaksÄ±nÄ±z. HayatÄ±nÄ±zda kimse yoksa yeni insanlar tanÄ±mak isteyeceksiniz. Ama kararsÄ±z kalmamaya dikkat edin.

28 Ekimâ€™deki Ay tutulmasÄ±nda korkular, endiÅŸeler, kaygÄ±lar artabilir.

Â PlÃ¼tonâ€™un sert etkisi sebebiyle krediler, bankalar, Ã¶demeler, vergiler konusunda Ã¶nemli bir krizi Ã§Ã¶zmeniz gerekebilir. Ãœzerinizde finansal bir baskÄ± hissedebilirsiniz. Ya da en iyi senaryoda, borcunuzu yapÄ±landÄ±rabilirsiniz. Ama parayla baÄŸlantÄ±lÄ± kiÅŸilerle aranÄ±zda gerginlik Ã§Ä±kmamasÄ± iyi olur.

28 Ekimâ€™de 5 derece BoÄŸa burcunda Mars ve JÃ¼piterâ€™in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olacaÄŸÄ± bir Ay tutulmasÄ± gerÃ§ekleÅŸecek. Bu dÃ¶nem kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz; korku ve kaygÄ±lar artabilir. Bu tutulma biraz gergin olacak. Ã–zellikle saÄŸlÄ±k, ruhsal durum, iÅŸ ortamÄ±ndaki kiÅŸiler, gÃ¼nlÃ¼k koÅŸturma ve ev hayvanlarÄ±yla ilgili konularÄ± abartabilirsiniz. BastÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir Ã¶fkeniz olabilir. Belki spor yaparak bu enerjiyi saÄŸaltabilirsiniz. Dikkatsizlik yÃ¼zÃ¼nden oluÅŸabilecek kazalara karÅŸÄ± da aman dikkatli olun. Bu dÃ¶nem terapiye gitmek, ruhsal aÃ§Ä±dan iyi gelecek konulara yÃ¶nelmek size Ã§ok iyi gelebilir. Ticari ya da finansal aÃ§Ä±dan risk almak iÃ§inse hiÃ§ uygun deÄŸil.

Ä°kizler KasÄ±m 2023: YaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z artÄ±yor

13 KasÄ±mâ€™da 20 derece Akrep burcunda Mars ve UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkin olacaÄŸÄ± bir yeniay meydana gelecek.

Bu yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™den de gÃ¼zel destekler var. Ä°ÅŸ ortamÄ± adeta yangÄ±n yeri, bazÄ± deÄŸiÅŸikliklere gidilebilir. MÃ¼ÅŸteriler, Ã§alÄ±ÅŸanlar huzursuz ve gergin olabilir. Ä°syankÃ¢r tavÄ±rlar iÅŸleri Ã§ok daha zorlaÅŸtÄ±rabilir. GÃ¼nlÃ¼k angaryalarÄ± yapmak zor gelebilir. SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndansa tansiyonunuza dikkat edin.

Her ne kadar koÅŸullar sert ve stresli olsa da NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸi mesleki konularda yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±racak. Hatta yÃ¶neticileriniz size karÅŸÄ± daha anlayÄ±ÅŸlÄ± davranabilirler. Ama bu anlayÄ±ÅŸÄ± mÃ¼ÅŸterilerden beklemeyin. GÃ¶zden kaÃ§abilecek ufak bir hata maddi kayba neden olabilir.

27 KasÄ±mâ€™daki dolunayda iliÅŸkiler, ortaklÄ±klar ve kariyer konusunda bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±nav verebilirsiniz.

Â 27 KasÄ±mâ€™da 4 derece Ä°kizler burcunda Mars etkili bir dolunay var. Bu dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. Ä°liÅŸkiler, ortaklÄ±klar ve kariyer konusunda bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±nav verebilirsiniz. Bu sÄ±navÄ± verebilmenin tek yoluysa sakin ve akÄ±ÅŸta kalabilmek.

Bu dÃ¶nem partnerinizden veya ortaÄŸÄ±nÄ±zdan beklediÄŸiniz nezaketi ve anlayÄ±ÅŸÄ± gÃ¶remeyebilirsiniz. Hem kariyer hem de iliÅŸkilerde ciddi bir inanÃ§ Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§ine girebilirsiniz, ortak bir zemin yakalamak zorlaÅŸabilir. Ä°liÅŸkiler dikkatli yÃ¶netilmezse kayÄ±plar sÃ¶z konusu olabilir. Artan iÅŸ yÃ¼kÃ¼nÃ¼z ve yÃ¶netilmesi gereken iÅŸler arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalabilirsiniz. Ciddi bir iletiÅŸim kriziyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilirsiniz.

Ä°kizler AralÄ±k 2023: Muhasebe hatalarÄ±na dikkat!

12 AralÄ±kâ€™ta MerkÃ¼râ€™Ã¼n OÄŸlak burcundaki geri hareketi baÅŸlayacak ve yÄ±l sonuna kadar devam edecek.

Kredi kartlarÄ±, banka, muhasebe, vergi konularÄ±nda birtakÄ±m hata ve gecikmelerle uÄŸraÅŸmanÄ±z gerekebilir. Ã‡evrimiÃ§i Ã¶demelerde kiÅŸisel veri gÃ¼venliÄŸinize Ã§ok dikkat edin, ÅŸÃ¼pheli sitelerden alÄ±ÅŸveriÅŸler yapmayÄ±n.

13 AralÄ±kâ€™ta 20 derece Yay burcunda yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ± olacak. Birliktelikler, ortaklÄ±klar, evlilikler; eÅŸinizin, partnerinizin veya ortaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, hayatÄ±ndaki Ã¶nemli baÅŸlangÄ±Ã§lar, anlaÅŸmalar, sÃ¶zleÅŸmeler bu yeniayÄ±n konusu... YalnÄ±z iÅŸin iÃ§inde NeptÃ¼n olduÄŸundan tÃ¼m bunlar ve kariyerinizi ilgilendiren diÄŸer konularda kafanÄ±z epey karÄ±ÅŸÄ±k olabilir, olaylarÄ± doÄŸru deÄŸerlendirmekte zorlanabilirsiniz.

Ä°liÅŸkiler, ortaklÄ±klar, kariyer alanÄ±nda Ã¶nemli kararlar almak iÃ§in uygun deÄŸil.

Â Mesleki konularda kandÄ±rÄ±lmamaya Ã¶zen gÃ¶sterin ve tÃ¼m odaÄŸÄ±nÄ±zÄ± buna verin. Ä°liÅŸkiler, ortaklÄ±klar, kariyer gibi alanlarda Ã¶nemli kararlar almak, yatÄ±rÄ±mlar yapmak iÃ§in uygun bir dÃ¶nem olmayabilir. Ã–nce bir ortalÄ±ÄŸÄ±n sakinlemesini bekleyin.

27 AralÄ±kâ€™ta 4 derece YengeÃ§ burcundaki dolunayÄ± BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rn destekleyecek. Maddi konular bu dolunayÄ±n ana temasÄ±... SatÃ¼rnâ€™Ã¼n desteÄŸiyle finansal destekler alÄ±p somut ve gÃ¼venli adÄ±mlar atabileceksiniz. Tabii iÅŸin iÃ§inde SatÃ¼rn olduÄŸundan bu dolunay bir yapÄ±lanmaya ve sorumluluklara da iÅŸaret ediyor. Hem kariyerinizde hem de maddi konularda sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir. Ä°ÅŸ kurmak, iÅŸ baÅŸvurusu yapmak, terfi istemek iÃ§in bu dÃ¶nemi deÄŸerlendirmenizi Ã¶neririm.



YENGEÃ‡ VE YÃœKSELEN YENGEÃ‡ 2023

YÄ±lÄ±n ilk gÃ¼nlerinde kendinizle kalmak isteyebilirsiniz.

Bu yÄ±l SatÃ¼rn sizi hayatÄ±n anlamÄ± ve bilgelik gerektiren konularda bir dizi deneyime tabii tutacak. Kendinize gerÃ§ekÃ§i hedefler koyun. Nisanâ€™da ev, aile, yuvaya iliÅŸkin ÅŸanslÄ± olacaksÄ±nÄ±z.



Belki aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z evi bulabileceksiniz. MayÄ±sâ€™ta JÃ¼piter sosyal Ã§evrenizi geniÅŸletecek, sizi maddi-manevi desteÄŸini gÃ¶receÄŸiniz birÃ§ok insanla bir araya getirecek. Hedeflerinize ulaÅŸmanÄ±z iÃ§in tÃ¼rlÃ¼ fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸacaksÄ±nÄ±z.Â Â



YapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her tÃ¼rlÃ¼ deÄŸiÅŸiklik iÃ§in temmuz Ã¶nemli bir ay. 23 AÄŸustosâ€™la 15 EylÃ¼l arasÄ±nda yakÄ±n Ã§evrenizle iletiÅŸim sorunlarÄ± meydana gelebilir, kasÄ±mdaysa Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda ciddi krizlerle uÄŸraÅŸmanÄ±z gerekebilir. BakalÄ±m 2023 senesinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nda sizi daha neler bekliyorâ€¦

YengeÃ§ Ocak 2023: DuygularÄ±nÄ±z ve mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±z arasÄ±nda kalabilirsiniz

7 Ocakâ€™ta burcunuzda MerkÃ¼r gerilemesi etkili bir dolunay meydana gelecek. AnlaÅŸmalar, sÃ¶zleÅŸmeler, iÅŸ birlikleri, yeni baÅŸlangÄ±Ã§larla ilgilenirken organize olmanÄ±z zorlaÅŸabilir.

Partneriniz veya ortaÄŸÄ±nÄ±zla iletiÅŸim kurarken ikileme dÃ¼ÅŸebilirsiniz. Mecbur deÄŸilseniz ortaklÄ±klarÄ±nÄ±z, anlaÅŸmalarÄ±nÄ±z ve partnerinizle ilgili karar vermemeniz iyi olur, zira duygularÄ±nÄ±z ve mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±z arasÄ±ndaki gerilim sizi yorabilir.

Kendinize odaklanmanÄ±z, kendinizi dinlemeniz ve biraz sakin kalmanÄ±z iyi gelecektir. Bu dolunaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak. Bu aralar yeni bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸrenmek, okumak, bir yerlere tatile kaÃ§mak, yaratÄ±cÄ± iÅŸlerle ilgilenmek, uzaktaki arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla konuÅŸmak iyi gelecektir.

Bu dÃ¶nem saÄŸlÄ±k harcamalarÄ±nÄ±z artabilir.

21 Ocakâ€™ta 1 derece Kova burcundaki yeniay gÃ¼ndeminize finansal konularÄ±, yeni yatÄ±rÄ±mlarÄ± taÅŸÄ±yabilir. Belki kredi Ã§ekecek ya da finansal bir konuda yeni Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼reteceksinizâ€¦ Nafaka, miras, burs, sponsorlukla ilgili iÅŸleri istediÄŸiniz gibi yÃ¶netebileceksiniz.

YalnÄ±z bu dÃ¶nem saÄŸlÄ±k harcamalarÄ± artabilir, Ã¶zellikle tansiyon-ÅŸeker gibi konulara dikkat edin. EÅŸ veya ortaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n finansal sorumluluklarÄ± artabilir, ortaklaÅŸa iÅŸlerden elde edilen gelirleri arttÄ±rmaya yÃ¶nelik birtakÄ±m sorumluluklar alarak Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmanÄ±z gerekebilir.

YengeÃ§ Åžubat 2023: SÃ¼rpriz harcamalar gÃ¼ndeme gelebilir

5 Åžubatâ€™ta Aslan burcundaki dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. BÃ¼tÃ§eniz, sahip olduÄŸunuz varlÄ±klar, satÄ±ÅŸ iÅŸleri gibi maddi konulara odaklanabilirsiniz.

KazanÃ§larÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±rabileceÄŸiniz koÅŸullarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. YalnÄ±z bu dÃ¶nem lÃ¼ks tÃ¼ketim harcamalarÄ±nÄ±z artabilir.Â Â

YurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar yapabilirsiniz.

SÃ¼rpriz harcamalar gÃ¼ndeme gelebilir ve bunlar teknolojik olabilir. UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert etkisiyle sosyal Ã§evrenize, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za tahammÃ¼llÃ¼nÃ¼z azalabilir.

20 Åžubatâ€™ta BalÄ±k burcunda bir yeniay meydana gelecek. YurtdÄ±ÅŸÄ±, yasal konular, eÄŸitim, sÄ±navlar ve ticari konularda gÃ¼ndemde.





YurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar yapabilir, yeni eÄŸitimlere baÅŸlayabilirsiniz. SatÄ±ÅŸ, pazarlama, reklam, medya gibi konularda adÄ±mlar atabilirsiniz.

YengeÃ§ Mart 2023: ArkanÄ±zdan konuÅŸanlara kulaklarÄ±nÄ±zÄ± tÄ±kayÄ±n

7 Martâ€™ta 16 derece BaÅŸak burcundaki dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸi, Marsâ€™Ä±n da sert bir etkileÅŸimi olacak. GÃ¼ndeminizde eÄŸitim, iletiÅŸim, yakÄ±n Ã§evreyle iliÅŸkiler, komÅŸular, seyahatler, fikirler ve projeler var.

UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkisiyle bu dÃ¶nem yakÄ±n Ã§evrenizden ve dostlarÄ±nÄ±zdan beklenmedik destekler alabilir, aklÄ±nÄ±za parlak fikirlerin gelmesiyle harekete geÃ§ebilirsiniz. Ã–te yandan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla seyahatlere Ã§Ä±kabilir veya teknolojiyle ilgili iÅŸlerinizi hÄ±zlandÄ±rabilirsiniz. YalnÄ±z Marsâ€™Ä±n sert etkisiyle bu dÃ¶nem arkanÄ±zdan iÅŸ Ã§eviren ve konuÅŸan Ã§ok olur; kulaklarÄ±nÄ±zÄ± tÄ±kayÄ±n. Psikolojik aÃ§Ä±dan rahat olmayabilir, uyku sorunu yaÅŸayabilirsiniz. Her fikrinizi, her projenizi ulu orta her yerde sÃ¶ylemeyin. ArabanÄ±zla Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ±z seyahatlerde dikkatli olun, dikkatinizi daÄŸÄ±tacak her ÅŸeyden uzaklaÅŸÄ±n, trafikte kimseyle dalaÅŸmayÄ±n.

Her fikrinizi, her projenizi ulu orta her yerde sÃ¶ylemeyin.

7 Martâ€™ta â€˜karmanÄ±n lorduâ€™, Ã¶ÄŸretici, bÃ¼yÃ¼tÃ¼cÃ¼, â€˜sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±â€™ gezegen SatÃ¼rn de BalÄ±k burcundaki yeni yolculuÄŸuna baÅŸlayacak, 25 MayÄ±s 2025â€™e kadar kesintisiz ÅŸekilde burada seyahat edecek. EÄŸitim, hukuk, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, yurtdÄ±ÅŸÄ±, akrabayla iliÅŸkiler, inanÃ§, hayatÄ±n anlamÄ± ve bilgelik gerektiren konularda bir dizi deneyime tabii tutulacaksÄ±nÄ±z. Bu dÃ¶nem yasal konularda, eÄŸitmen ve hocalarÄ±nÄ±zla iliÅŸkinizde dikkatli olun, kendinize dÃ¼ÅŸman edinmeyin. Yeni bir ustalÄ±k kazanma adÄ±na Ã¶nemli eÄŸitimlerden geÃ§ebilirsiniz. Belki de bazÄ±larÄ±nÄ±z satÄ±ÅŸ, pazarlama, medya ve yayÄ±ncÄ±lÄ±k alanÄ±nda uzmanlaÅŸabilirler.

SatÃ¼rn-BalÄ±k sÃ¼reci gerÃ§ekÃ§i adÄ±mlar atmak, gerÃ§ekÃ§i hedefler koymakla ilgilidir. Bu alanda kendinizi kandÄ±rmadan, gerÃ§eklerden kaÃ§madan hareket etmenizi Ã¶neririm. Belki de bazÄ±larÄ±nÄ±z akademik anlamda kendilerini geliÅŸtirecekleri bir yola sapabilir. YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan birileriyle ticari giriÅŸimlerde bulunabilirsiniz ama herkese hemen gÃ¼venmeyin! BazÄ±larÄ±nÄ±z yurtdÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸ olasÄ±lÄ±klarÄ± peÅŸinde koÅŸabilir, yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸamak iÃ§in yoÄŸun bir araÅŸtÄ±rma iÃ§ine girebilir. Ama SatÃ¼rnâ€™Ã¼n zorlu ve kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± yapÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼necek olursak bu iÅŸler hiÃ§ de sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar kolay olmayabilir. SÃ¼rekli halledilmesi gereken evrak iÅŸleri, engeller Ã§Ä±kabilir karÅŸÄ±nÄ±za. BazÄ±larÄ±nÄ±z da bu dÃ¶nem hayatÄ± sorgulayÄ±p kafasÄ±ndaki sorulara cevap bulabileceÄŸi farklÄ± disiplinlere yÃ¶nelebilir. Bunlar, farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce sistemleri veya felsefeler olabilir, hatta belki astroloji bile Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.

Ä°ÅŸ konularÄ±nda neyi nasÄ±l ifade ettiÄŸinize Ã§ok dikkat edin!

21 Martâ€™ta 0 derece KoÃ§ burcunda MerkÃ¼ryen bir yeniay gerÃ§ekleÅŸecek. Mesleki anlamda hÄ±zlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸiniz, kararlarÄ± hÄ±zla alacaÄŸÄ±nÄ±z bir dÃ¶nem... Ä°ÅŸ fikirleriniz oldukÃ§a dikkat Ã§ekebilir, aklÄ±nÄ±za yeni projeler gelebilir. Mesleki seyahat ve eÄŸitimlere katÄ±labilirsiniz. YalnÄ±z pot kÄ±rmamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n; neyi nasÄ±l ifade ettiÄŸinize Ã§ok dikkat edin.

23 Martâ€™ta da PlÃ¼ton Kova burcunda geÃ§ip 9 Mart 2043â€™e kadar burada seyahat edecek. Evet, yanlÄ±ÅŸ duymadÄ±nÄ±z. PlÃ¼ton astrolojik anlamda en yavaÅŸ hareket eden gezegendir ve bir burÃ§ta ortalama 18-23 sene kadar kalÄ±r. Yani Ã¶mrÃ¼nÃ¼z bir daha PlÃ¼tonâ€™un Kova burcundaki seyahatini gÃ¶rmeye yetmeyecek, Ã¼zgÃ¼nÃ¼m.PlÃ¼ton bu kadar yavaÅŸ hareket ettiÄŸinden, etkileri de oldukÃ§a yavaÅŸ ortaya Ã§Ä±kar. Genel olarak yok eden, gÃ¼Ã§ kazandÄ±ran, yeni bir sistem kuran, psikolojik Ã¼stÃ¼nlÃ¼k ve tatmin isteyen bir gezegendir. PlÃ¼ton 8â€™inci evinize girecek. Bu da yaÅŸamÄ±n kÃ¶klÃ¼ bir noktada deÄŸiÅŸmesi anlamÄ±na geliyor. Bu psikolojik bir deÄŸiÅŸim-dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m olacaktÄ±r. Bunun yanÄ± sÄ±ra para kazanma kaynaklarÄ±nÄ±z, borÃ§ ve vergi gibi baÅŸlÄ±klarda alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±z da deÄŸiÅŸebilir. Belki artÄ±k ortaklaÅŸa iÅŸlerden belki de insan kaynaklarÄ±, ilaÃ§, hammadde, enerji, dijital iÅŸler gibi alanlardan paraÂ kazanmaya baÅŸlayabilirsiniz.Â

YengeÃ§ Nisan 2023: Aile iÃ§indeki ufak bir sorunu bÃ¼yÃ¼tmeyin

6 Nisanâ€™da 16 derece Terazi burcunda JÃ¼piter etkili bir dolunay meydana gelecek. Ev, aile, yuvaya iliÅŸkin elinizdeki iÅŸleri tamamlama sÃ¼recinde olabilirsiniz.

Ä°ÅŸin iÃ§inde JÃ¼piter varken Ã¶nÃ¼nÃ¼zde bazÄ± fÄ±rsat ve ÅŸanslar da gelecektir. Belki de aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z evi bulabileceksiniz. Veya ev almak gibi bir niyetiniz vardÄ±r ama Ã§ok pahalÄ± geliyordur, karÅŸÄ±nÄ±za dÃ¼ÅŸeÅŸ bir olasÄ±lÄ±k Ã§Ä±kabilir. Bu dÃ¶nem toprak ve arsa gibi alanlara yatÄ±rÄ±m yapabileceksiniz.

Ailenizden harika destekler alÄ±rken, ev iÃ§indeki sorunlarÄ± da rahatlÄ±kla Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturabileceksiniz. Yine de ÅŸu uyarÄ±yÄ± yapmadan geÃ§emeyeceÄŸim: JÃ¼piter her zaman her ÅŸeyi bÃ¼yÃ¼tÃ¼r. Aile iÃ§indeki ufak bir sorunu kocaman hale getirmeyin. BazÄ±larÄ±nÄ±z kÃ¶klerinizle ilgili derin araÅŸtÄ±rmalar da yapabilir.

Kariyerinizle ilgili konularda arada kalabilir, seÃ§im yapmakta zorlanabilirsiniz.

20 Nisanâ€™da 29 derece KoÃ§ burcunda JÃ¼piteryen bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± meydana gelecek. Ä°ÅŸiniz ve kariyerinizle ilgili harika geliÅŸmeler sÃ¶z konusu olacaktÄ±r ama Ã¶nce ÅŸunu anlatmam gerek: 29 derece arada kalma ve sÄ±kÄ±ÅŸma derecesidir. Bu yÃ¼zden de kariyerinizle ilgili konularda arada kalabilir, sÄ±kÄ±ÅŸabilir, seÃ§im yapmakta zorlanabilirsiniz. Bu tutulma yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar iÃ§in eskiye bir nokta koymak gerektiÄŸine iÅŸaret eder. Belki de yeni bir iÅŸ fÄ±rsatÄ± elde edeceksiniz ama eski iÅŸ yerinizden ayrÄ±lmak da iÅŸinize gelmeyecek. Ancak iÅŸin iÃ§inde JÃ¼piter olduÄŸundan kariyerinizle ilgili acayip keyifli etkiler devrede olacak. Terfi, yeni bir iÅŸ, kendi iÅŸinizi kurma, Ã¼nlÃ¼ olma, yaptÄ±klarÄ±nÄ±zÄ±n takdir gÃ¶rmesi gibi etkiler var. Hatta belki bazÄ±larÄ±nÄ±z yurtdÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± iÅŸlerde Ã¶nemli gÃ¶revler alabilirsiniz. Bu tutulmanÄ±n bir diÄŸer olasÄ± etkisiyse evlilik!

21 Nisanâ€™la 15 MayÄ±s arasÄ± MerkÃ¼r BoÄŸa burcunda geri hareket edecek. DostlarÄ±nÄ±zla yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z planlarÄ±nÄ±z sÃ¼rekli deÄŸiÅŸebilir ve bu durum sizi strese sokabilir. Uzun sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸiniz arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla bir araya gelebilirsiniz ama temkinli olun, yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸmalar yÃ¼zÃ¼nden sorunlar oluÅŸabilir.

YengeÃ§ MayÄ±s 2023: Eski aÅŸklar yeniden gÃ¼ndeme gelebilir

5 MayÄ±sâ€™ta 14 derece Akrep burcunda Ay tutulmasÄ± yaÅŸanacak. Bu tutulmaya retro MerkÃ¼râ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi, YengeÃ§ burcundaki Marsâ€™Ä±n da gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak.

Ã–zel hayatÄ±nÄ±z, Ã§ocuklar, borsa ve yatÄ±rÄ±ma iliÅŸkin Ã¶nemli krizleri yÃ¶netmeniz gerekebilir. DiÄŸer yandan bekÃ¢rsanÄ±z bu dÃ¶nem eski aÅŸklar kapÄ±nÄ±zÄ± Ã§alabilir. Eskiden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve size keyif vermiÅŸ bir eÄŸitime geri dÃ¶nebilirsiniz. Uzun sÃ¼redir gÃ¶rmediÄŸiniz arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla bir araya gelebilirsiniz. YalnÄ±z yatÄ±rÄ±m konusunda temkinli adÄ±m atÄ±n ve iÅŸin uzmanÄ±ndan destek alÄ±n. Marsâ€™Ä±n olumlu etkisiyle yaratÄ±cÄ±lÄ±k gerektiren iÅŸlerde baÅŸarÄ± ÅŸansÄ±nÄ±z yÃ¼ksek. Ã‡ocuk sahibi olmak iÃ§in de adÄ±mlar atabilirsiniz.

JÃ¼piter, neyin hayalini kuruyorsanÄ±z buna ulaÅŸmanÄ±z konusunda size gÃ¼Ã§lÃ¼ kiÅŸilerden gÃ¼zel destekler getirecek.

16 MayÄ±sâ€™ta bolluk, bereket, ÅŸans ve talih gezegeni JÃ¼piter, BoÄŸa burcuna geÃ§ecek ve 26 MayÄ±s 2024â€™e kadar burada kalacak. 11â€™inci evinize giren JÃ¼piter, sosyal Ã§evrenizi geniÅŸletmeye Ã§alÄ±ÅŸacak, siz maddi-manevi desteÄŸini gÃ¶receÄŸiniz birÃ§ok insanla bir araya getirecek. Hedeflerinize ulaÅŸmanÄ±z iÃ§in tÃ¼rlÃ¼ fÄ±rsat ve ÅŸanslarla karÅŸÄ±laÅŸacaksÄ±nÄ±z. Daha iyimser, daha barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve sahiplenici bir tavra bÃ¼rÃ¼nebilirsiniz.

ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla size kazanÃ§ saÄŸlayacak projelere baÅŸlayabilir, bÃ¼yÃ¼k organizasyonlarda yer alabilirsiniz. Bunlar, baÅŸka insanlara da fayda saÄŸlayacak projeler olabilir; derneklerde Ã§alÄ±ÅŸabilir, hayÄ±r iÅŸlerine zaman ayÄ±rabilirsiniz. Umutlar ve istekler alanÄ±nda ilerleyecek olan JÃ¼piter, neyin hayalini kuruyorsanÄ±z buna ulaÅŸmanÄ±z konusunda size gÃ¼Ã§lÃ¼ kiÅŸilerden gÃ¼zel destekler getirecek.

Ã–zgÃ¼rlÃ¼k temasÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kabilir.

19 MayÄ±sâ€™ta 28 derece BoÄŸa burcunda bir yeniay meydana gelecek. DostlarÄ±nÄ±zla bir arada olmak, onlarla yemek-iÃ§mek, zaman geÃ§irmek size iyi gelecek. Dostluk iliÅŸkilerinizde gÃ¼ven ve sadakati sonuna kadar hissedeceksiniz.

21 MayÄ±s haftasÄ±nda Marsâ€™la PlÃ¼ton arasÄ±nda gergin bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m var. Eviniz, yuvanÄ±zla ilgili kontrolÃ¼ ele alÄ±p yeniden dÃ¼zenlemeniz, disipline etmeniz gerekebilir. YÃ¶neticilerinizle iliÅŸkinizde zorlanabilir, emir almaktan hoÅŸlanmayabilirsiniz. Ã–zgÃ¼rlÃ¼k temasÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kabilir, meydan okumaya mÃ¼sait olabilirsiniz. Partnerinizle iliÅŸkinizde de karÅŸÄ± tarafÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlar iÃ§inde bulunabilirsiniz veya karÅŸÄ± tarafÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±/sÃ¶ylediÄŸi ÅŸeyler size Ã§ok fazla batabilir.

YengeÃ§ Haziran 2023: GerÃ§ekleri gÃ¶remeyebilirsiniz

4 Haziranâ€™da 13 derece Yay burcunda dolunay meydana gelecek. GÃ¼ndeminizde daha Ã§ok saÄŸlÄ±k ve iÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ±z olacak.

SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za, Ã¶zellikle kas sisteminize ve baldÄ±rlarÄ±nÄ±za daha fazla Ã¶zen gÃ¶sterin. Ã–te yandan gÃ¼nlÃ¼k iÅŸleriniz artabilir ve bunlarÄ± organize ederken zorlanabilirsiniz. Bu dolunay diyete ve spora baÅŸlamak iÃ§in Ã§ok uygun.

Ä°ÅŸ konusundaysa bir sÃ¼redir Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z projeyi artÄ±k sonlandÄ±rabilirsiniz.

Bir yerlere seyahatlere gidecekseniz eÅŸyanÄ±zÄ± unutmayÄ±n.

18 Haziranâ€™da 26 derece Ä°kizler burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. Bu yeniay zamanÄ± yalnÄ±zlÄ±k ihtiyacÄ±nÄ±z artarken, hayatÄ± biraz daha gÃ¶zlemleyen bir noktada olmak, kendi kabuÄŸunuza Ã§ekilmek, dinlenmek isteyebilirsiniz.

YurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitim, sÄ±navlar, satÄ±ÅŸ, pazarlama ve hukuk gibi konularda dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z, NeptÃ¼n etkisinden dolayÄ± gerÃ§ekleri gÃ¶remeyebilir veya olaylarÄ± doÄŸru bir ÅŸekilde analiz edemeyebilirsiniz. HatalÄ± kararlar, hatalÄ± uygulamalar sÃ¶z konusu olabilir. Ã–nemli sÄ±navlarÄ±nÄ±z varsa dikkatinizi toplamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Bir yerlere seyahatlere gidecekseniz eÅŸyanÄ±zÄ± unutmayÄ±n, Ã¶nemli evraklarÄ±nÄ±zÄ± kaybetmeyin.

YengeÃ§ Temmuz 2023: Olaylara sadece kendi pencerenizden bakmayÄ±n

3 Temmuzâ€™da 11 derece OÄŸlak burcunda MerkÃ¼r etkili dolunaya BoÄŸa burcunda seyahat eden JÃ¼piterâ€™den gÃ¼zel bir destek var.

GÃ¼ndeminizde iliÅŸkiler, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar, iÅŸ birlikleri ve sÃ¶zleÅŸmeler var. Bu dolunay zamanÄ± bir yerlere kaÃ§abilir, eÄŸitimlere ve seminerlere katÄ±labilir ve daha Ã¶nce hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar aktif iletiÅŸim iÃ§inde olabilirsiniz. Ancak partnerinizle veya ortaÄŸÄ±nÄ±zla iletiÅŸim kurarken onu da dinlemeyi ihmal etmeyin, olaylara sadece kendi pencerenizden bakmayÄ±n.

Fikirlerinizle iliÅŸkilere Ã¶nemli bir ÅŸekilde yÃ¶n verebilirsiniz. JÃ¼piterâ€™in olumlu aÃ§Ä±sÄ±yla para kazanabileceÄŸiniz anlaÅŸmalar yapabilir veya ortaklÄ±klar kurabilirsiniz. BazÄ±larÄ±nÄ±z dostlarÄ±yla ortak iÅŸlere giriÅŸebilir. Bu dÃ¶nem sosyal hayatÄ±nÄ±zdan yana da Ã§ok gÃ¼zel destekler alabileceksiniz. BazÄ±larÄ±nÄ±z uzun sÃ¼reli bir iliÅŸkiye yelken aÃ§abilir.

BazÄ±larÄ±nÄ±z uzun sÃ¼reli bir iliÅŸkiye yelken aÃ§abilir.

17 Temmuzâ€™da 24 derece YengeÃ§ burcunda yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya PlÃ¼tonâ€™un sert bir etkileÅŸimi, BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼nse gÃ¼zel bir etkileÅŸimi olacak. YapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her tÃ¼rlÃ¼ deÄŸiÅŸiklik iÃ§in bu yeniay destekleyici olacak. Kendinize odaklanmak isteyeceÄŸiniz, kiÅŸisel planlarÄ±nÄ±za, fiziksel olarak nasÄ±l gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ze Ã¶nem vereceÄŸiniz bir sÃ¼reÃ§. Ancak iliÅŸkiler, ortaklÄ±klar ve anlaÅŸmalar konusunda sert davranmaktan kaÃ§Ä±nÄ±n.

TakÄ±ntÄ±lÄ± ve dediÄŸim dedik tavÄ±rlar iliÅŸkilere geri dÃ¶nÃ¼lmesi zor tahribatlar verebilir. PlÃ¼tonâ€™un sert etkileÅŸiminden dolayÄ± varsa bazÄ± sÃ¶zleÅŸmeli iÅŸleriniz bitebilir. Hatta karÅŸÄ±nÄ±zdaki insanlarÄ±n sizi anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Ama diÄŸer yandan NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel etkileÅŸimiyle eÄŸitim, yurtdÄ±ÅŸÄ±, hukuk ve medyayla ilgili gÃ¼zel yardÄ±mlar alabilirsiniz ve bu konularda oldukÃ§a yaratÄ±cÄ± iÅŸler gÃ¼ndeme gelebilir. Size ruhsal aÃ§Ä±dan iyi gelecek bir seyahate Ã§Ä±kabilir veya yeni bilgilere ulaÅŸabilirsiniz.

DediÄŸim dedik tavÄ±rlar iliÅŸkilere geri dÃ¶nÃ¼lmesi zor tahribatlar verebilir.

23 Temmuzâ€™la 4 EylÃ¼l arasÄ± VenÃ¼s Aslan burcunda geri hareket edecek. Parasal konularda bereket dÃ¼ÅŸebilir, maddi olarak beklentileriniz yeterince karÅŸÄ±lanmayabilir. Elinizdeki bir Ã¼rÃ¼nÃ¼ istediÄŸiniz paraya satamama ihtimaliniz de var. Ã–te yandan kaybettiÄŸiniz deÄŸerli eÅŸyanÄ±zÄ± bulabilirsiniz. Ama deÄŸerli ve pahalÄ± eÅŸyanÄ±za da gÃ¶z kulak olun, kaybetmeyin!

YengeÃ§ AÄŸustos 2023: Kredi Ã§ekecekseniz miktarÄ± abartmamaya Ã¶zen gÃ¶sterin

1 AÄŸustosâ€™ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya BoÄŸa burcundaki JÃ¼piterâ€™in sert bir etkileÅŸimi olacak.

BaÅŸkalarÄ±nÄ±n maddi olanaklarÄ±, miras, borÃ§lar, Ã¶demeler ve ortaklaÅŸa iÅŸlerden kazanÄ±lan gelirlerle ilgili konular gÃ¼ndeminizde. Bu konularda bir toparlanma dÃ¶nemi olabilir; borÃ§ ve kredileri dÃ¼zenleyebilirsiniz. SaÄŸlÄ±k harcamalarÄ±nÄ±z artabilir, Ã¶zellikle tansiyonunuza dikkat etmenizi Ã¶neririm. J

Ã¼piterâ€™in sert etkileÅŸimiyle maddi konularda abartÄ±lÄ± tepki ve harcamalar gÃ¼ndeme gelebilir. Belki de sosyalleÅŸirken harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z paranÄ±n ucunu kaÃ§Ä±rabilirsiniz. DostlarÄ±nÄ±za kefil olmak, onlar iÃ§in kredi Ã§ekmek veya onlara borÃ§ vermek iÃ§in uygun bir zaman deÄŸil. Kendiniz iÃ§in kredi Ã§ekecekseniz de miktarÄ± abartmayÄ±n, ihtiyacÄ±nÄ±z kadar alÄ±n.

UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimi nedeniyle bu dÃ¶nem arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za tahammÃ¼llÃ¼nÃ¼z azalabilir.

16 AÄŸustosâ€™ta 23 derece Aslan burcunda yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya BoÄŸa burcunda seyahat eden UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak; odaÄŸÄ±nÄ±za para, sahip olduÄŸunuz varlÄ±klar, satÄ±ÅŸ iÅŸleri gibi konularÄ± getirecek.

Yeniay zamanÄ± daha Ã§ok para kazanmak isteyebilir ve daha iyimser bir havaya bÃ¼rÃ¼nebilirsiniz. Dijital iÅŸlere de daha Ã§ok para harcamanÄ±z gerekebilir. Ã–te yandan UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimi nedeniyle bu dÃ¶nem arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za tahammÃ¼llÃ¼nÃ¼z azalabilir. Para nedeniyle arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla aranÄ±zda beklenmedik gerginlikler Ã§Ä±kabilir.

Ticari konularda dikkatli adÄ±mlar atmanÄ±zÄ±, bÃ¼tÃ§enizi dikkatli yÃ¶netmenizi Ã¶neririm.

23 AÄŸustosâ€™la 15 EylÃ¼l arasÄ± MerkÃ¼r BaÅŸak burcunda geri hareket edecek. KullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tÃ¼m iletiÅŸim gereÃ§leriyle ciddi bir sÄ±nav verebilirsiniz. YakÄ±n Ã§evrenizle de iletiÅŸim sorunlarÄ± meydana gelebilir. Seyahatlerde ekstra dikkatli olun, son dakika iptalleri, bavullarÄ±n kaybolmasÄ± ve yanlÄ±ÅŸ zamanda yola Ã§Ä±kmak gibi durumlar yaÅŸanabilir.

31 AÄŸustosâ€™ta 7 derece BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnyen dolunay biraz sert geÃ§ecek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ SatÃ¼rnâ€™Ã¼n olduÄŸu yerde hem bir Ã§eki dÃ¼zen vermek hem sorumluluk almak gerekir hem de kÄ±sÄ±tlanma durumu vardÄ±r. YurtdÄ±ÅŸÄ±, yabancÄ±lar, eÄŸitim, hukuk ve seyahatler konusunda bir ÅŸeyleri netleÅŸtirmek ve sona erdirmek zor olabilir, sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir. YurtdÄ±ÅŸÄ±yla ilgili koÅŸturmalarÄ±nÄ±z olabilir, sÄ±navlara Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±z gerekebilir. Ticari konularda dikkatli adÄ±mlar atmanÄ±zÄ±, bÃ¼tÃ§enizi dikkatli yÃ¶netmenizi Ã¶neririm.

YengeÃ§ EylÃ¼l 2023: Ã–nemli kararlarÄ± alÄ±rken etrafÄ±nÄ±zdan destek isteyin

15 EylÃ¼lâ€™de 21 derece BaÅŸak burcunda bir yeniay gerÃ§ekleÅŸecek. Bu yeniaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert, UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™unsa destekleyici etkileÅŸimleri olacak.

EÄŸitim, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, seyahat, iletiÅŸim, yakÄ±n Ã§evre, kardeÅŸler, kuzenler ve komÅŸularla ilgili yeni adÄ±mlar, yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar, yeni fikirler, yeni projeler gÃ¼ndemde. YalnÄ±z NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkisiyle kafanÄ±zÄ± toparlamak zorlaÅŸabilir. Ã–nemli kararlarÄ± alÄ±rken etrafÄ±nÄ±zdan destek isteyin.

Ä°letiÅŸimle ilgili konularda yanÄ±lgÄ±lar, hatalar sÃ¶z konusu olabilir. DiÄŸer yandan para kazandÄ±racak ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar ve iÅŸ birlikleri gÃ¼ndeme gelebilir. Bu dÃ¶nem partnerinizden, ortaÄŸÄ±nÄ±zdan ve dostlarÄ±nÄ±zdan bÃ¼yÃ¼k destek gÃ¶rebilirsiniz.

BÃ¼yÃ¼k projeler gÃ¼ndeme gelebilir, bunlar internet ve dijital iÅŸlerle ilgili olabilir.

Â Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda gÃ¶zler Ã¼zerinizde olacak ama korkmayÄ±n, baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zla takdir edileceksiniz.

29 EylÃ¼lâ€™de 6 derece KoÃ§ burcundaki dolunay odaÄŸÄ±nÄ±za mesleÄŸinizi taÅŸÄ±yacak. Bir sÃ¼redir uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir proje varsa bunu sonlandÄ±rabilirsiniz, iÅŸ arÄ±yorsanÄ±z yeni bir iÅŸe baÅŸlayabilirsiniz, iÅŸ kurmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z harekete geÃ§ebilirsiniz.

Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda gÃ¶zler Ã¼zerinizde olacak ama korkmayÄ±n, baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zla takdir edileceksiniz.

YengeÃ§ Ekim 2023: AnlayÄ±ÅŸlÄ± olun, olaylarÄ± alttan alÄ±n

14 Ekimâ€™de 21 derece Terazi burcunda MerkÃ¼ryen GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± meydana gelecek. Tutulmaya PlÃ¼tonâ€™un OÄŸlak burcundan sert bir etkileÅŸimi olacak.

Ev, aile ve gayrimenkulle ilgili konularda para harcamanÄ±z gerebilir. TaÅŸÄ±nabilir, tadilat gibi iÅŸlere giriÅŸebilir veya evinize elektronik bir ÅŸeyler alabilirsiniz. YalnÄ±z aile iÃ§inde iletiÅŸim Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§Ä±kabilir.

PlÃ¼tonâ€™un sert etkileÅŸiminden dolayÄ± iliÅŸki ve ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar ve iÅŸ birlikleri gibi konularda ortam biraz gerilebilir; kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kelimelere dikkat! Bu dÃ¶nem partneriniz veya ortaÄŸÄ±nÄ±z huzursuz, inatÃ§Ä± ve uyumsuz olabilir. TakÄ±ntÄ±lÄ±, dediÄŸim dedik bir tavÄ±r takÄ±nmaktan, gÃ¼Ã§ oyunlarÄ±na girmekten kaÃ§Ä±nÄ±n.

Â TakÄ±ntÄ±lÄ±, dediÄŸim dedik bir tavÄ±r takÄ±nmaktan, gÃ¼Ã§ oyunlarÄ±na girmekten kaÃ§Ä±nÄ±n.

28 Ekimâ€™de 5 derece BoÄŸa burcundaki Ay tutulmasÄ±nda Mars ve JÃ¼piter karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Sosyal Ã§evreniz, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ve dostlarÄ±nÄ±zla iliÅŸkilerde Ã¶nemli krizleri yÃ¶netmeniz gerekebilir. Bu krizler dÃ¼rÃ¼stlÃ¼kle veya maddi konularla ilgili olabilir.

Borsa gibi spekÃ¼latif yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±nda adÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ± dikkatle atÄ±n, aceleci olmayÄ±n. Bu sÃ¼reÃ§te sosyal iliÅŸkileriniz ve Ã¶zel hayatÄ±nÄ±z arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir krizi yÃ¶netmeniz de gerekebilir, ciddi kavgalardan ve tartÄ±ÅŸmalÄ± ortamlardan uzak durun. FarkÄ±nda olmadan kendinizi fanatik davranÄ±ÅŸlar iÃ§inde bulabilirsiniz. DostlarÄ±nÄ±zla ve Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zdaki kiÅŸiyle aynÄ± konulara inanmak ve olaylara aynÄ± pencereden bakmak zorunda deÄŸilsiniz. Biraz anlayÄ±ÅŸ ve alttan almak olaylarÄ±n bÃ¼yÃ¼mesini engelleyebilir.

YengeÃ§ KasÄ±m 2023: Ã‡apkÄ±nlÄ±k yaparken baÅŸÄ±nÄ±za iÅŸ aÃ§mayÄ±n

13 KasÄ±mâ€™da 20 derece Akrep burcunda Mars/ UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkin olacaÄŸÄ± yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™den gÃ¼zel bir destek var.

Ã–zel hayatÄ±nÄ±zda ciddi, bÃ¼yÃ¼k krizlerle uÄŸraÅŸmanÄ±z gerekebilir. Ä°liÅŸkilerde kÄ±skanÃ§lÄ±k nedeniyle zor zamanlar geÃ§irebilirsiniz, Ã¶zel hayatÄ±nÄ±za dahil ettiÄŸiniz kiÅŸilere Ã§ok dikkat etmelisiniz. Ã‡apkÄ±nlÄ±k yaparken de baÅŸÄ±nÄ±za iÅŸ aÃ§mayÄ±n.

DiÄŸer yandan kumardan uzak durmanÄ±zÄ±, maddi konularda â€˜Ya hep ya hiÃ§â€™ tavrÄ±ndan veya takÄ±ntÄ±lÄ± davranÄ±ÅŸlardan kaÃ§Ä±nmanÄ±zÄ± Ã¶neririm. Hem Ã¶zel hem de sosyal hayatÄ±nÄ±zda Ã¶fke patlamalarÄ± sÃ¶z konusu, bunun nedeni para olabilir. Neyse ki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle bu dÃ¶nem oldukÃ§a yaratÄ±cÄ± olabilir, hobilerinize yÃ¶nelebilir, yurtdÄ±ÅŸÄ±yla ilgili konularda Ã§evrenizden destek gÃ¶rebilir, Ã§ocuk sahibi olma konusunda adÄ±mlar atabilirsiniz. SÄ±navlardan da istediÄŸiniz sonucu alabilirsiniz.

Â Ä°ÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla anlaÅŸamayabilirsiniz ama aranÄ±zÄ± iyi tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.

27 KasÄ±mâ€™da 4 derece Ä°kizler burcunda Mars etkili dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimi olacak. GÃ¶rÃ¼nmez kazalara dikkat! Ä°Ã§sel huzursuzluÄŸunuz artabilir, uyku dÃ¼zeniniz bozulabilir.

YapÄ±lmasÄ± gereken Ã§ok fazla iÅŸ vardÄ±r ama ya canÄ±nÄ±z istemez ya da enerjiniz yoktur, iÅŸte bu durum sizi strese sokabilir. Bu dÃ¶nem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat edin, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminizi gÃ¼Ã§lÃ¼ tutun. Ä°ÅŸ ortamÄ±nÄ±zda zaman zaman mÃ¼nakaÅŸa edeceÄŸiniz durumlar olabilir, iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla anlaÅŸamayabilirsiniz. Ama siz yine de onlarla aranÄ±zÄ± iyi tutun.

SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimiyle yurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitimler, yabancÄ±larla iliÅŸkiler, sÄ±navlar ve medya iÅŸleri konusunda beklentilerinizi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼n, bazÄ± engellerle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

YengeÃ§ AralÄ±k 2023: Ä°ÅŸlerinizi bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in adÄ±m atabilirsiniz

12 AralÄ±kâ€™ta MerkÃ¼râ€™Ã¼n OÄŸlak burcundaki geri hareketi baÅŸlayacak ve yÄ±l sonuna kadar devam edecek. Ã–zellikle ikili iliÅŸkiler, anlaÅŸmalar, sÃ¶zleÅŸmeler ve ortaklÄ±klarda gecikmeler, yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar olabilir. Bu dÃ¶nem yeni bir ortaklÄ±k kurmak veya anlaÅŸma imzalamak iÃ§in uygun olmayabilir.

13 AralÄ±kâ€™ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimi olacak. Ä°ÅŸ ve Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ±, birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸiler, rutin iÅŸler, kiÅŸisel geliÅŸim ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu yeniayÄ±n ana konusu.

Ä°ÅŸ yoÄŸunluÄŸunuz artarken bedeninizin vereceÄŸi sinyalleri takip edin, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za odaklanÄ±n. NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkisinden dolayÄ± zehirlenmelere ve alerjilere karÅŸÄ± temkinli olun. Bu dÃ¶nem yurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitim, hukuk ve medyaya iliÅŸkin Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmekte zorlanabilir, bazÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± yaÅŸayabilirsiniz.

Diyete ve spora baÅŸlamak iÃ§in harika bir zaman. Ä°ÅŸlerinizi bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in de adÄ±mlar atabilirsiniz.

Â Odak noktanÄ±z kiÅŸisel hedefleriniz ve dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼z olacak.

Â 27 AralÄ±kâ€™ta 4 derece YengeÃ§ burcundaki dolunayÄ± BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rn destekleyecek. Burcunuzdaki dolunayla odak noktanÄ±z kiÅŸisel hedefleriniz, kiÅŸisel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±z ve dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼z olacak.

SatÃ¼rnâ€™Ã¼n desteÄŸiyle hayatÄ±nÄ±zÄ±n daÄŸÄ±lan taraflarÄ±nÄ± toparlayabilir, kendinize birtakÄ±m hedefler koyabilirsiniz. YurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitim, hukuk ve medyaya iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almak Ã§ok daha kolay olacak. Bu dÃ¶nem kolayca zayÄ±flayabilirsiniz de...



ASLAN VE YÃœKSELEN ASLAN 2023

Yeni yÄ±la finansal aÃ§Ä±dan sizi mutlu edecek geliÅŸmelerle baÅŸlÄ±yorsunuz.

Martâ€™ta SatÃ¼rnâ€™Ã¼n BalÄ±k burcuna geÃ§iÅŸiyle miras, borÃ§lar, Ã¶demeler ve ortaklaÅŸa gelirlerle ilgili deneyim kazanacaÄŸÄ±nÄ±z bir sÃ¼rece giriyorsunuz.

Bu yÄ±l iliÅŸkileri yaÅŸama ÅŸekliniz, hayatÄ±nÄ±za Ã§ektiÄŸiniz insanlar ve ortaklÄ±klarÄ±nÄ±zÄ±n yapÄ±sÄ±nda da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimlere hazÄ±r olun. HayatÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirecek anlaÅŸmalar ve iÅŸ birlikleri kurulabilirsiniz. JÃ¼piterâ€™in BoÄŸa burcuna geÃ§iÅŸiyle birÃ§oÄŸunuz Ã¼nlÃ¼ olma, Ã¶n plana Ã§Ä±kma fÄ±rsatÄ± yakalayacaksÄ±nÄ±z. Kendi iÅŸinizi kurmak, iÅŸlerinizi bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in de harika bir dÃ¶nem, iÅŸ hayatÄ±nÄ±zdan elde ettiÄŸiniz gelirler de artÄ±yor. BazÄ±larÄ±nÄ±z bu dÃ¶nem evlenebilir de...YÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda isteklerinizin peÅŸinden gitmek isteyebilirsiniz ancak dikkat! Tepkilerinizi yÃ¶netemezseniz iÅŸ istifa etmeye kadar gidebilir, temkinli olun. BakalÄ±m 2023 senesinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nda sizi daha neler bekliyorâ€¦

Aslan Ocak 2023: Dinlenmek, yalnÄ±z kalmak iÃ§in ideal

7 Ocakâ€™ta YengeÃ§ burcunda MerkÃ¼r gerilemesi etkili bir dolunay yaÅŸanacak.

GÃ¼ndeminizde yalnÄ±zlÄ±k, geri planda kalmak ve saÄŸlÄ±kla ilgili konular var. Ã–zellikle eklemlere, cildinize ve diÅŸlerinize dikkat! Belki bir sÃ¼redir yaÅŸamÄ±n koÅŸturmasÄ±ndan yorulmuÅŸ olabilirsiniz. Ä°ÅŸte bu dolunay sÃ¼reci kepenkleri kapatÄ±p dinlenmek, izole olmak, yalnÄ±z kalmak iÃ§in ideal olabilir.



MerkÃ¼r geri harekette olduÄŸu iÃ§in iÅŸe dair tÃ¼m verilerinizi yedekleyin.

MerkÃ¼r geri harekette olduÄŸu iÃ§in, iÅŸyerinde bilgisayar gibi elektronik gereÃ§ler aniden bozulup sizi sinir edebilir. Bence iÅŸe dair tÃ¼m verilerinizi yedekleyin. Bu dolunaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak. Finansal aÃ§Ä±dan sizi mutlu edecek, iÃ§inizi rahatlatacak geliÅŸmeler yaÅŸayabilirsiniz. Psikolojik anlamda destek almak da iyi gelebilir.

21 Ocakâ€™taysa 1 derece Kova burcundaki yeniay, iliÅŸkiler ve ortaklÄ±klarla ilgili yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar iÅŸaret ediyor. Bu alanlarda sorumluluklarÄ±nÄ±z artacak. Bu yeniay ciddi iliÅŸkiler ve ortaklÄ±klar baÅŸlatmak aÃ§Ä±sÄ±ndan da oldukÃ§a destekleyici. OlasÄ± bir iliÅŸki ve ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgili sorunlar varsa kÄ±rÄ±p dÃ¶kmeden konuÅŸmak, Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in ortak kararlar almak iyi olur. Yeni iÅŸ birlikleri de baÅŸlatabilirsiniz.

Aslan Åžubat 2023: SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za Ã¶nem veriyorsunuz

5 Åžubatâ€™ta Aslan burcunda yaÅŸanacak dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ± olacak.

Bu dolunay burcunuzda olacaÄŸÄ± iÃ§in daha Ã§ok kendinize odaklanacaksÄ±nÄ±z. KiÅŸisel hedef ve isteklerinize hayatÄ±nÄ±zda daha fazla yer vereceksiniz. UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert etkileÅŸiminden dolayÄ± sabÄ±rsÄ±z olabilirsiniz. Mesleki konularda hoÅŸ olmayan sÃ¼rprizler veya ani patlamalar yaÅŸanabilir. Ä°syankÃ¢r davranabilirsiniz. Ä°ÅŸ yerinizdeki dijital iÅŸlerde veya eÅŸyalarda sorunlar yaÅŸanabilir. Ã–nemli durumlar iÃ§in yedek planlar yapÄ±n.

Bu dÃ¶nem borÃ§larÄ±nÄ±zÄ± yapÄ±landÄ±rabilir, ortaklaÅŸa iÅŸlerden gelirlerinizi arttÄ±rabilirsiniz.



20 Åžubatâ€™ta BalÄ±k burcunda oluÅŸacak yeniay borÃ§lar, krediler, vergiler, burslar, kaynak arayÄ±ÅŸÄ±, ortaklaÅŸa iÅŸlerden elde edilen gelirler ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± odaÄŸÄ±nÄ±za taÅŸÄ±nacak.



Zehirlenmelere, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminize ve Ã¶zellikle ayaklarÄ±nÄ±za dikkat edin.

Bu dÃ¶nem saÄŸlÄ±k harcamalarÄ±nÄ±z artabilir, Ã¶zellikle ayaklarÄ±nÄ±za dikkat etmenizde ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminizi gÃ¼Ã§lÃ¼ tutmanÄ±zda fayda var. Kaynak arayÄ±ÅŸÄ±na odaklanabilir, kredi araÅŸtÄ±rmalarÄ± yapabilir, varsa borÃ§larÄ±nÄ±zÄ± yapÄ±landÄ±rabilirsiniz. OrtaklaÅŸa iÅŸlerden elde ettiÄŸiniz gelirleri arttÄ±rabilirsiniz.

27 AralÄ±kâ€™ta 4 derece YengeÃ§ burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n destekleyici bir aÃ§Ä±sÄ± olacak. Kendi kabuÄŸunuza Ã§ekilmek, yalnÄ±z kalmak, biraz dinlenmek size iyi gelebilir. Ruhsal olarak bakÄ±ma ya da yapÄ±lanmaya girebilirsiniz. Terapi desteÄŸi almak iyi gelebilir.



YurtdÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶nemli iÅŸlerinizi rahatlÄ±kla halledebilirsiniz. Bu dÃ¶nem maddi konularda daha gizlilik iÃ§inde hareket etmek isteyebilirsiniz. Ä°ÅŸle ilgili yatÄ±rÄ±mlarÄ±n peÅŸinde koÅŸabilirsiniz. ArkanÄ±zdan iÅŸ Ã§eviren, konuÅŸan birileri varsa bunlarÄ± fark edebilirsiniz.

Aslan Mart 2023: HayatÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirecek anlaÅŸmalar, iÅŸ birlikleri

7 Martâ€™ta 16 derece BaÅŸak burcundaki dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸi, Marsâ€™Ä±n da sert etkileÅŸimi olacak.

Bu dÃ¶nem odak noktanÄ±z daha Ã§ok maddi konular ve deÄŸer duygusuyla ilgili konular olacak. Finansal anlamda bir sÃ¼redir Ã¼zerinde uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularda somut adÄ±mlar atabilirsiniz. UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸi sayesinde iÅŸ konularÄ±nda yeniliklere, yeni teknolojilere, dijital iÅŸ ve projelere hazÄ±r olun. Mesleki konularda heyecan verici, maddi anlamda da olumlu geliÅŸmeler yaÅŸanabilir. YalnÄ±z Marsâ€™Ä±n sert etkisiyle sosyal iliÅŸkilerde, dostlarla deÄŸer duygusu ya da finansal konularla ilgili gerginlikler sÃ¶z konusu olabilir. Sosyal planlardaki ani deÄŸiÅŸiklikler size para kaybettirebilir.

HÄ±zlÄ± kararlar almanÄ±z gereken bir yeniay sizleri bekliyor.

7 Martâ€™ta ayrÄ±ca â€˜karmanÄ±n lorduâ€™, Ã¶ÄŸretici, bÃ¼yÃ¼tÃ¼cÃ¼, â€˜sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±â€™ gezegen SatÃ¼rn BalÄ±k burcunda yolculuÄŸa baÅŸlayacak ve 25 MayÄ±s 2025â€™e kadar burada seyahat edecek. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n maddi olanaklarÄ±, miras, borÃ§lar, Ã¶demeler, ortaklaÅŸa gelirlerle ilgili Ã¶nemli deneyimler kazanarak bÃ¼yÃ¼yeceÄŸiniz bir sÃ¼reÃ§ olacak. Ã–ncelikle borÃ§larla ilgili gerÃ§ekÃ§i adÄ±mlar atmayÄ± Ã¶ÄŸrenmelisiniz. Mirasla ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±lar, geÃ§miÅŸte gÃ¶zÃ¼nÃ¼zden kaÃ§an vergi ya da borÃ§ yÃ¼kÃ¼ Ã¶nÃ¼nÃ¼ze Ã§Ä±kabilir. OrtaklaÅŸa iÅŸlerden gelir elde ediyorsanÄ±z, bunun paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir. AyrÄ±ca korkularÄ±nÄ±zla yÃ¼zleÅŸmeye, ruhsal ve psikolojik dÃ¼zeyde bir deÄŸiÅŸime, dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me iÅŸaret ediyor bu sÃ¼reÃ§. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminiz, ayaklarÄ±nÄ±z ve alerji baÅŸta saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgili sorumluluk almanÄ±z belki harcama yapmanÄ±z gerekecek. Ameliyat sÃ¶z konusu olabilir.

21 Martâ€™ta 0 derece KoÃ§ burcunda MerkÃ¼ryen yeniay 9â€™uncu evinizde gerÃ§ekleÅŸecek. Uzak seyahatler, uzak akrabalar, hukuk, uluslararasÄ± iliÅŸkiler, ithalat, ihracat, satÄ±ÅŸ, pazarlama, halkla iliÅŸkiler, tanÄ±tÄ±m gibi konular etki altÄ±nda olacak. Ä°ÅŸin iÃ§inde MerkÃ¼r olduÄŸundan bu konularda araÅŸtÄ±rma yapabilir, eÄŸitimlere katÄ±labilir, resmi iÅŸlerinizi halledebilirsiniz. AyrÄ±ca iÅŸin iÃ§inde KoÃ§ olduÄŸundan hÄ±zlÄ± kararlar almanÄ±z gereken bir yeniay sizleri bekliyor

23 Martâ€™ta da PlÃ¼ton, Kova burcunda geÃ§ecek ve 9 Mart 2043â€™e kadar burada seyahat edecek. PlÃ¼ton genel olarak yok eden, gÃ¼Ã§ kazandÄ±ran, yeni bir sistem kuran, psikolojik Ã¼stÃ¼nlÃ¼k ve tatmin isteyen bir gezegendir. PlÃ¼ton 7â€™nci evinize girecek yani iliÅŸkileri yaÅŸama ÅŸekliniz, hayatÄ±nÄ±za Ã§ektiÄŸiniz insanlar ve ortaklÄ±klarÄ±n yapÄ±sÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimlere hazÄ±r olun. HayatÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirecek anlaÅŸmalar, iÅŸ birlikleri kurulabilir bu dÃ¶nemde. YalnÄ±z karanlÄ±k ve aÅŸÄ±rÄ± takÄ±ntÄ±lÄ± tiplerden uzak durun.

Aslan Nisan 2023: Keyifli seyahatler gÃ¼ndeme gelebilir

6 Nisanâ€™da, 16 derece Terazi burcunda JÃ¼piter etkili bir dolunay meydana gelecek.

Bu dÃ¶nem odak noktanÄ±zda yakÄ±n Ã§evreniz, iletiÅŸim, seyahatler, fikirler, akrabalar, eÄŸitimler, satÄ±ÅŸ, pazarlama, reklam Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gibi konular olacak. Bu alanlarda fÄ±rsatlar elde edebilirsiniz ama abartÄ±lÄ± fikirleriniz ve istekleriniz de olabilir. Fikirlerinizi paraya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilirsiniz.

Nisanâ€™da yurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitim, medya, reklam gibi konularda harika fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

20 Nisanâ€™da 29 derece KoÃ§ burcunda JÃ¼piteryen bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± yaÅŸanacak; bu tutulma yurtdÄ±ÅŸÄ±, yabancÄ±lar, eÄŸitim, sÄ±navlar, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, medya, pazarlama, reklam, hukuk, ticaret ve inanÃ§ gibi konular Ã¼zerinde etkili olacak. Bu tutulma genel anlamda keyifli etkilere sahip ama dikkat edilmesi gereken bir nokta var. 29 derece bir sÄ±nÄ±r derecesidir, arada kalmakla ilgilidir. TutulmanÄ±n temsil ettiÄŸi konularda arada kalmayÄ±, kafanÄ±n karÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±, zor karar vermeyi temsil eder

Ã–rneÄŸin yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸama fÄ±rsatÄ± elde edersiniz ama sizi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¼lkeye baÄŸlayan sebepleriniz de vardÄ±r. Ya da iki okul arasÄ±nda bir seÃ§im yapmanÄ±z gerekebilir. Ama elbette iÅŸin iÃ§inde JÃ¼piter olduÄŸundan, bu konularda harika fÄ±rsatlar da elde edebileceksiniz. Yeter ki kararlÄ± olun.

21 Nisanâ€™la 15 MayÄ±s arasÄ± MerkÃ¼r, BoÄŸa burcunda geri harekette olacak. Ä°ÅŸ iÃ§in yeni adÄ±mlar atmak ve yeni projeler iÃ§in uygun bir zaman diliminde olmayabilirsiniz. Her ÅŸeyi tekrar tekrar gÃ¶zden geÃ§irmek gerekebilir.Â

Aslan MayÄ±s 2023: Kendi iÅŸinizi kurabilirsiniz

5 MayÄ±sâ€™ta 14 derece Akrep burcunda Ay tutulmasÄ± var. Bu tutulmaya MerkÃ¼râ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ±, YengeÃ§ burcundaki Marsâ€™Ä±n da gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak.

Aile ve gayrimenkullerle ilgili birtakÄ±m krizleri yÃ¶netmeniz; ev almak, taÅŸÄ±nmak, tamirat, bakÄ±m gibi iÅŸlerle ilgilenmeniz gerekebilir. Gerilemekte olan MerkÃ¼râ€™Ã¼n sert etkisiyle Ã¶zellikle kariyerinizle ilgili konularda bilgi-iletiÅŸim aksamalarÄ± sÃ¶z konusu olabilir.

Trafikte dikkatli olmanÄ±zda, aracÄ±nÄ±zÄ±n bakÄ±m-kontrolÃ¼nÃ¼ yaptÄ±rmanÄ±zda yarar var.

Ä°ÅŸ deÄŸiÅŸtirmek veya iÅŸ kurmak aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok doÄŸru bir zaman deÄŸil. Mesleki konularda dikkatli harcamalar ya da hesaplamalar yapmalÄ±sÄ±nÄ±z. Marsâ€™Ä±n etkisiyle bu dÃ¶nem gizli destekler alabilirsiniz. Belki yalnÄ±z takÄ±lmak isteyeceksiniz ama bu dÃ¶nem psikolojik olarak destek almak iÃ§in uygun bir dÃ¶nem olabilir.

16 MayÄ±sâ€™ta bolluk, bereket, ÅŸans ve talih gezegeni JÃ¼piter BoÄŸa burcuna geÃ§ecek ve 26 MayÄ±s 2024â€™e kadar burada seyahat edecek. 10â€™uncu evinize giriÅŸ yapan JÃ¼piter, kariyerinizi ilgilendiren konularda size tÃ¼rlÃ¼ ÅŸans, destek ve olanaklar sunmaya baÅŸlayacak: Ä°ÅŸinizle ilgili bÃ¼yÃ¼me, daha kalabalÄ±k kesimler tarafÄ±ndan tanÄ±nma, toplumsal statÃ¼nÃ¼zde yÃ¼kseliÅŸ... BirÃ§oÄŸunuz Ã¼nlÃ¼ olma, Ã¶n plana Ã§Ä±kma fÄ±rsatÄ± yakalayacaksÄ±nÄ±z. Kendi iÅŸinizi kurmak, iÅŸlerinizi bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in harika bir dÃ¶nem. BirÃ§ok ÅŸey Ã§ok da fazla Ã§aba sarf etmeden, kendiliÄŸinden geliÅŸebilir. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸle ilgili daha Ã§ok bilgi sahibi olacaksÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸle ilgili bol bol seyahat edeceksiniz; bu seyahatlerin bir kÄ±smÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±na olabilir. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zdan elde ettiÄŸiniz gelirler artÄ±yor. BazÄ±larÄ±nÄ±z bu dÃ¶nem evlenebilir de...Â

19 MayÄ±sâ€™ta 28 derece BoÄŸa burcunda gerÃ§ekleÅŸecek yeniayla iÅŸ ve mesleki konular, yeni projeler, yeni heyecanlar gÃ¼ndemde... Ã–zellikle finansal aÃ§Ä±dan sizi tatmin edecek iÅŸ fÄ±rsatlarÄ± karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kabilir. 21 MayÄ±s haftasÄ±nda Marsâ€™la PlÃ¼ton arasÄ±nda gergin bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m var. SaÄŸlÄ±kla ilgili konularda harcamalar artabilir, sÃ¼rpriz harcamalar ortaya Ã§Ä±kabilir. Ä°ÅŸte Ã§ok daha hÄ±rslÄ±, meydan okurcasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±z gerekebilir. ÅžartlarÄ± ve koÅŸullarÄ± idare etmekte zorlanabilirsiniz. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle gerginlikler, mÃ¼cadele gerektiren durumlar ortaya Ã§Ä±kabilir. Trafikte dikkatli olmanÄ±zda, aracÄ±nÄ±zÄ±n bakÄ±m-kontrolÃ¼nÃ¼ yaptÄ±rmanÄ±zda da yarar var.

Aslan Haziran 2023: Bu dolunay aÅŸk getirebilir

4 Haziranâ€™da 13 derece Yay burcunda bir dolunay var. EÄŸer yalnÄ±zsanÄ±z, bu dolunay hayatÄ±nÄ±za aÅŸk getirebilir.

Belki de biraz Ã§apkÄ±nlÄ±k yapabilirsiniz. YatÄ±rÄ±mlar, hobiler, finansal konular, Ã¶demeler, krediler, borÃ§lar, vergi ve bankacÄ±lÄ±k iÅŸlerine odaklanabilirsiniz. YatÄ±rÄ±m planlarÄ±nÄ±z olabilir ama dikkatli olun ve her zaman iÅŸin uzmanÄ±ndan destek alÄ±n.

Bu yeniay zamanÄ± sosyal hayatÄ±nÄ±z canlanacak.

18 Haziranâ€™da 26 derece Ä°kizler burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ± olacak. Bu yeniay zamanÄ± yeni arkadaÅŸlarÄ± hayatÄ±nÄ±za katabileceÄŸiniz gibi sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleriyle ilgili alanlarda yeniliklerle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Her ÅŸekilde sizi Ã§ok daha sosyal olacaÄŸÄ±nÄ±z bir yeniay sÃ¼reci bekliyor.

YalnÄ±z NeptÃ¼nâ€™Ã¼n etkisiyle borÃ§lar, krediler, vergiler, Ã¶demeler ve saÄŸlÄ±k konularÄ±nda birtakÄ±m belirsizlikler ve kafa karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± etkilerle uÄŸraÅŸmak zorunda kalabilirsiniz. Bu yÃ¼zden yatÄ±rÄ±m, kredi Ã§ekmek gibi niyetleriniz varsa araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±zÄ± Ã§ok iyi yapÄ±n, ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± dikkatli belirleyin. Ã–demelerinizde karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar, gecikmeler olabilir. Ya da nereden geldiÄŸi belli olmayan bir vergi borcu Ã§Ä±kabilir karÅŸÄ±nÄ±za. SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndansa Ã¶zellikle zehirlenmelere ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemine dikkat edin.

Aslan Temmuz 2023: Ä°ÅŸ yoÄŸunluÄŸunuz artÄ±yor

3 Temmuzâ€™da 11 derece OÄŸlak burcunda oluÅŸacak MerkÃ¼r etkili bir dolunay meydana gelecek.

Bu dolunaya BoÄŸa burcunda seyahat eden JÃ¼piterâ€™den gÃ¼zel bir destek var. Ä°ÅŸ ve Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ±za iliÅŸkin konular Ã¶ne Ã§Ä±kacak. Ä°ÅŸinizi, Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmek isteyebilirsiniz. Ä°ÅŸte yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma olabilir, kendinizi iyi ifade edemediÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Ä°letiÅŸim Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± yaÅŸamamaya dikkat edin. JÃ¼piterâ€™in gÃ¼zel desteÄŸiyle iÅŸinizi bÃ¼yÃ¼tebilecek fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸabilir, yeni mÃ¼ÅŸteriler edinebilir, patronlarÄ±nÄ±zdan destekler alabilir, iÅŸ bulabilirsiniz. Ä°ÅŸinizle ilgili eÄŸitimlere katÄ±labilir, mesleki seyahatlere gidebilirsiniz. SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan diÅŸlerinize, kemiklerinize ve eklemlerinize dikkat edin.

Ay ortasÄ±nda NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle oldukÃ§a yaratÄ±cÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§inde bulunabilirsiniz.

17 Temmuzâ€™da 24 derece YengeÃ§ burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya PlÃ¼tonâ€™un sert, BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼nse gÃ¼zel bir aÃ§Ä±sÄ± olacak. Biraz iÃ§e dÃ¶nebilir, kafanÄ±zÄ± dinlemek isteyebilirsiniz ama PlÃ¼ton buna izin vereceÄŸe benzemiyor. Angarya iÅŸleriniz artabilir, iÅŸ ortamÄ±nda deÄŸiÅŸimler yaÅŸanabilir.Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilere soÄŸuk ve katÄ± davranmamaya Ã¶zen gÃ¶sterin. Bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±zÄ± iÅŸten Ã§Ä±karmanÄ±z gerekebilir. Bu dÃ¶nem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za da Ã¶zen gÃ¶sterin. NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle oldukÃ§a yaratÄ±cÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§inde bulunabilirsiniz. Ruhsal aÃ§Ä±dan sizi rahatlatacak konulara hayatÄ±nÄ±zda daha Ã§ok yer aÃ§abilirsiniz.

23 Temmuz-4 EylÃ¼l arasÄ± VenÃ¼s Aslan burcunda geri hareket edecek. Eski sevgililerinizi arayabilir, eski dostlarÄ±nÄ±zla bir araya gelebilirsiniz. Estetik, gÃ¼zellik, yatÄ±rÄ±m iÃ§in uygun deÄŸil. Yeni iliÅŸkilerde umduÄŸunuz heyecanÄ± ve tutkuyu yakalamak kolay olmayabilir. Bu dÃ¶nemde yapacaÄŸÄ±nÄ±z diyetten de Ã§ok fazla verim alamayabilirsiniz.

Aslan AÄŸustos 2023: Ä°nternet alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde gÃ¼venliÄŸe Ã¶zen gÃ¶sterin

1 AÄŸustosâ€™ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya BoÄŸa burcundaki JÃ¼piterâ€™in sert bir etkileÅŸimi olacak.

Ä°liÅŸkiler, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar, iÅŸ birlikleri, danÄ±ÅŸmanlÄ±klar ve evlilik bu dolunayÄ±n ana gÃ¼ndemi. Bu konularda bir sÃ¼redir uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸleri tamamlayabilirsiniz. Ã–rneÄŸin, beklediÄŸiniz bir imza, halletmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir mesele varsa bu dÃ¶nem sonuÃ§landÄ±rabilirsiniz. JÃ¼piterâ€™in sert aÃ§Ä±sÄ±yla iÅŸ konusunda zaman zaman abartÄ±lÄ± tepkiler verebilirsiniz. Bu dÃ¶nem sorunlarÄ± Ã§ok fazla bÃ¼yÃ¼tmemeye bakÄ±n. Ä°ÅŸ konusunda Ã¶nÃ¼nÃ¼ze bazÄ± fÄ±rsatlar Ã§Ä±kabilir ama siz bunu Ã¶nemsemeyebilirsiniz. Bu dÃ¶nem ortaklaÅŸa projelere girmek ekstra stres yaratabilir.

16 AÄŸustos civarÄ±nda daha Ã§ok kendinize odaklanmak isteyebilirsiniz.

16 AÄŸustosâ€™ta, 23 derece Aslan burcunda bir yeniay var. Bu yeniaya BoÄŸa burcunda seyahat eden UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ± olacak. Bedeniniz, hayattan beklentiniz, yetenekleriniz, dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼z, kiÅŸisel istekleriniz Ã¼zerinde etkili olacak. Ä°steklerinizin peÅŸinden gitmek, biraz Ã¶zgÃ¼rce hareket etmek isteyebilirsiniz. Bu dÃ¶nem daha Ã§ok kendinize odaklanmak, bakÄ±m yapmak isteyebilirsiniz. Ã–te yandan UranÃ¼s etkisiyle tahammÃ¼lÃ¼nÃ¼z az, tepkileriniz sert ve isyankÃ¢r olabilir. Ã–zellikle mesleki konulardaâ€¦ Tepkilerinizi yÃ¶netemezseniz iÅŸ istifa etmeye kadar gidebilir, dikkatli olun. Ve bu dÃ¶nem elektrik yÃ¼kÃ¼nÃ¼z fazla olabilir, nereye dokunsanÄ±z statik elektrik Ã§arpabilir, topraklanmayÄ± ihmal etmeyin. Ä°ÅŸyerinde teknolojik sorunlara hazÄ±rlÄ±klÄ± olun

23 AÄŸustos-15 EylÃ¼l arasÄ± MerkÃ¼r BaÅŸak burcunda geri harekette olacak. KaybettiÄŸiniz bir eÅŸyanÄ±zÄ± bulabilirsiniz. Ä°nternet alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde gÃ¼venlik meselesine Ã§ok dikkat edin. Ã–demelerde gecikmeler yaÅŸanabilir. Maddi konularda anlaÅŸmalar yapmak iÃ§in uygun olmayabilir.

31 AÄŸustosâ€™ta 7 derece BalÄ±k burcunda SatÃ¼rnyen bir dolunay meydana gelecek. Bu, biraz sert bir dolunay Ã§Ã¼nkÃ¼ SatÃ¼rnâ€™Ã¼n olduÄŸu yerde hem her ÅŸeye bir Ã§ekidÃ¼zen vermek hem sorumluluk almak gerekir hem de bir kÄ±sÄ±tlanma durumu vardÄ±r.

Maddi konular, krediler, burslar, miras iÅŸleri, sponsorluklar ve eÅŸinizin/ortaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n finansal konularÄ± gÃ¼ndeminizde. SorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir, kendinizi kÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸ hissedebilirsiniz. HarcamalarÄ±nÄ±za dikkat etmeniz veya borÃ§larÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼zene sokmak gerekebilir. Nafaka, prim, burs gibi konularda bazÄ± gecikmeler ortaya Ã§Ä±kabilir.

Aslan EylÃ¼l 2023: Terfi ve maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ± sÃ¶z konusu

15 EylÃ¼lâ€™de 21 derece BaÅŸak burcundaki yeniaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ±, UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™un destekleyici bir etkisi olacak.

Bu yeniay kazanÃ§larÄ±nÄ±zÄ±, maddi durumunuzu ilgilendiren alanda yaÅŸanacak. Kendinizi Ã§alÄ±ÅŸarak ve Ã¼reterek Ã§ok daha deÄŸerli hissetmek isteyebilirsiniz. YalnÄ±z NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert aÃ§Ä±sÄ±ndan dolayÄ± krediler, borÃ§lar sebebiyle kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir, hesap hatalarÄ± yapabilir ve Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmekte zorlanabilirsiniz. Ama UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™un destekleriyle Ã§ok gÃ¼zel; para kazanabileceÄŸiniz koÅŸullar var.

UranÃ¼s ve PlÃ¼ton'un destekleriyle Ã§ok gÃ¼zel para kazanabileceÄŸiniz koÅŸullar var.

Ä°ÅŸ konusunda bÃ¼yÃ¼me, terfi, maaÅŸ artÄ±ÅŸlarÄ±, gÃ¼Ã§lÃ¼ mÃ¼ÅŸteriler, harika yardÄ±mcÄ±lar, iÅŸ bulma gibi destekleyici etkiler altÄ±nda olacaksÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸte ve mesleki konularda eliniz oldukÃ§a gÃ¼Ã§lenecek.

29 EylÃ¼lâ€™de 6 derece KoÃ§ burcunda bir dolunay var. YurtdÄ±ÅŸÄ±, medya, pazarlama, iletiÅŸim, sÄ±navlar ve hukuksal konular gÃ¼ndeminizde olabilir. VerdiÄŸiniz uÄŸraÅŸlarÄ±n sonuna gelebilirsiniz ama hÄ±zlÄ± davranmanÄ±z gerekebilir.

Seyahatlere Ã§Ä±kabilirsiniz, reklam-pazarlama iÅŸleriniz hÄ±zlanabilir, hukuki konularda destekler alabilirsiniz. Yeni ticari baÄŸlantÄ±lar kurabilirsiniz.

Aslan Ekim 2023: Veriler kaybolabilir, yedekleyin

14 Ekimâ€™de 21 derece Terazi burcundaki MerkÃ¼ryen GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ±na OÄŸlak burcundan PlÃ¼tonâ€™un sert bir aÃ§Ä±sÄ± olacak.

Yeni anlaÅŸmalar, projeler, dijital, eÄŸitim, reklam gibi iÅŸler gÃ¼ndeme gelebilir. EÄŸitim, ticaret ve internetle ilgili meselelerde iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nerek karar alÄ±n. Ä°ÅŸin iÃ§inde MerkÃ¼r olduÄŸundan, hesapta olmayan ama size keyif verecek bir seyahat ya da projeler gÃ¼ndeme gelebilir. PlÃ¼tonâ€™un etkisiyle iÅŸ ortamÄ±nÄ±zda iletiÅŸim dilinize dikkat edin. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle ortak bir fikirde buluÅŸmak kolay olmayabilir. AyrÄ±ca iÅŸ yerinizdeki elektronik aletler arÄ±zalanabilir, veriler kaybolabilir; yedeklemeyi unutmayÄ±n.

PlÃ¼tonâ€™un sert aÃ§Ä±sÄ± nedeniyle iÅŸ ortamÄ±nÄ±zda iletiÅŸim dilinize dikkat etmelisiniz.

28 Ekimâ€™de 5 derece BoÄŸa burcunda Mars ve JÃ¼piterâ€™in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olacaÄŸÄ± bir Ay tutulmasÄ± meydana gelecek. Mesleki konular ve kariyeriniz etki altÄ±nda...



Ã–te yandan bu dÃ¶nem evle iÅŸ arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸabilir ve stres yapabilirsiniz. Hem iÅŸ hem de evde harcamalar artabilir, abartÄ±lÄ± tepkiler vermeyin. Bu iki alanda Ã¶fkenizi, dÃ¼rtÃ¼lerinizi kontrol etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Bu alanda bÃ¼yÃ¼k bir inatla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Maddi anlamda yatÄ±rÄ±m yapmak veya bÃ¼yÃ¼k riskler almak iÃ§in uygun olmayabilir.

Aslan KasÄ±m 2023: Ev almak ya da iÅŸ kurmak isteyebilirsiniz

13 KasÄ±mâ€™da 20 derece Akrep burcunda Mars/UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkin olacaÄŸÄ± yeniay yaÅŸanacak.

Bu yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼n gÃ¼zel bir destek verecek. Bu yeniay ailede Ã¶nemli bir krizi tetikleyebilir. Ev iÃ§i kazalara dikkat etmekte fayda var. Hem evde hem de mesleki konularda sabÄ±r sÄ±navÄ±ndan geÃ§ebilirsiniz. Kendinizi beklenmedik tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ortasÄ±nda bulabilirsiniz. Hatta hem ailede hem de mesleki konularda incir Ã§ekirdeÄŸini doldurmayacak bir mesele kocaman bir yangÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir

Sosyal iliÅŸkileriniz bu dolunay zamanÄ± gerilebilir.

Belki de sizden bu alanlarda birtakÄ±m tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmeniz beklenebilir. Ani evden ayrÄ±lmalar, ani istifalar sÃ¶z konusu olabilir. NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle yatÄ±rÄ±mla ilgili konularda yaratÄ±cÄ± adÄ±mlar atabilirsiniz. Ev almak, iÅŸ kurmak gibi niyetlerle kredi araÅŸtÄ±rmalarÄ± yapabilirsiniz. Maddi konularda daha kolay kabule geÃ§iÅŸ var, ÅŸartlarÄ± zorlamadan isteklerinizi yapabileceksiniz. Belki deniz veya su kenarÄ± bir yerlerden bir toprak, arsa, ev almak isteyebilirsiniz.

27 KasÄ±mâ€™da 4 derece Ä°kizler burcunda Mars etkili bir dolunay oluÅŸacak. Bu dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert aÃ§Ä±sÄ± olacak. Sosyal iliÅŸkileriniz bu dolunay zamanÄ± gerilebilir, planlar son dakika ertelenebilir. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla iÅŸ yapmak gibi planlarÄ±nÄ±z varsa bu dolunay geÃ§ene kadar ertelemenizi tavsiye ederim.

Ã‡ocuklarla iliÅŸkilerde stresli sÃ¼reÃ§leri yÃ¶netmeniz gerekebilir. SatÃ¼rn etkisiyle yatÄ±rÄ±mlar konusunda Ã§ok dikkatli ve gerÃ§ekÃ§i olun. AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tÃ¼yolarÄ±n doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olun. Maddi yÃ¼kleriniz, keyfi harcamalar Ã§ok. Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±z iÃ§in kredi Ã§ekmek veya ona borÃ§ vermek iÃ§in uygun bir dÃ¶nem deÄŸil.

Aslan AralÄ±k 2023: Hobilerinize odaklanÄ±yorsunuz

12 AralÄ±kâ€™ta MerkÃ¼râ€™Ã¼n OÄŸlak burcundaki geri hareketi baÅŸlayacak ve yÄ±l sonuna kadar devam edecek. Ä°ÅŸ yerinde yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar, elektronik eÅŸyalarda bozulmalar yaÅŸanabilir. Yeni projelere baÅŸlamak, yeni birini iÅŸe almak iÃ§in uygun deÄŸil.

13 AralÄ±kâ€™ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ± olacak. Ã‡ocuklar, aÅŸk, hayattan daha Ã§ok keyif alabileceÄŸiniz koÅŸullar, yaratÄ±cÄ±lÄ±k gerektiren iÅŸler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu yeniayÄ±nÂ odak noktalarÄ±... Bu konularda yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar yapabilir, yeni kararlar alabilirsiniz.

Zehirlenmelere, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminize ve Ã¶zellikle ayaklarÄ±nÄ±za dikkat edin.

NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkisiyle borÃ§lar, krediler, saÄŸlÄ±k, sponsorluk gibi konularda Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmekte zorlanabilirsiniz. Borsa gibi spekÃ¼latif yatÄ±rÄ±m alanlarÄ±nda zemin Ã§ok kaygan olabilir, doÄŸru adÄ±mlar atmak kolay olmayabilir. Zehirlenmelere, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminize ve Ã¶zellikle ayaklarÄ±nÄ±za dikkat!

27 AralÄ±kâ€™ta 4 derece YengeÃ§ burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n destekleyici bir aÃ§Ä±sÄ± olacak. Kendi kabuÄŸunuza Ã§ekilmek, yalnÄ±z kalmak, biraz dinlenmek size iyi gelebilir. Ruhsal olarak bakÄ±ma ya da yapÄ±lanmaya girebilirsiniz. Terapi desteÄŸi almak iyi gelebilir.



BAÅžAK VE YÃœKSELEN BAÅžAK 2023

YurtdÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶nemli iÅŸlerinizi rahatlÄ±kla halledebilirsiniz. Bu dÃ¶nem maddi konularda daha gizlilik iÃ§inde hareket etmek isteyebilirsiniz. Ä°ÅŸle ilgili yatÄ±rÄ±mlarÄ±n peÅŸinde koÅŸabilirsiniz. ArkanÄ±zdan iÅŸ Ã§eviren, konuÅŸan birileri varsa bunlarÄ± fark edebilirsiniz.

YÄ±lÄ±n ilk gÃ¼nlerinde iÅŸinizle ilgili sorumluluklarÄ±nÄ±z artacak, birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle daha uyumlu iliÅŸkiler kurmaya gayret etmelisiniz.

Marttaki dolunay burcunuzda gerÃ§ekleÅŸecek; iliÅŸki ve ortaklÄ±klardaki hedefleriniz gerÃ§ekÃ§i olmalÄ±.

Ã–te yandan dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±z kendini net bir ÅŸekilde gÃ¶sterecek, gÃ¼Ã§lÃ¼ dÃ¼ÅŸmanlarla savaÅŸmak durumunda kalacaksÄ±nÄ±z.

2023â€™te saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ilgili konular Ã¶ne Ã§Ä±karken iÅŸ ortamÄ±nÄ±zda deÄŸiÅŸiklik olmasÄ± da mÃ¼mkÃ¼n.

BazÄ±larÄ±nÄ±z medya, tanÄ±tÄ±m, halkla iliÅŸkiler, iletiÅŸim ve yayÄ±ncÄ±lÄ±kla ilgili bir iÅŸe baÅŸlayabilir, bazÄ±larÄ±nÄ±z ani bir kararla yurtdÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸme kararÄ± alabilir.

Bu yÄ±l kimi BaÅŸak burÃ§larÄ± arkadaÅŸ Ã§evresinden biriyle bir iliÅŸkiye de baÅŸlayabilir. BakalÄ±m 2023 senesinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nda sizi daha neler bekliyorâ€¦

BaÅŸak Ocak 2023: FlÃ¶rtleÅŸiyorsanÄ±z kime ne yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat edin!

7 Ocakâ€™ta YengeÃ§ burcunda retro MerkÃ¼r etkili dolunay meydana gelecek.

Daha fazla sosyalleÅŸmek isteyeceksiniz ama Ã¶te yandan yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar ve iletiÅŸim kazalarÄ± yÃ¼zÃ¼nden zaman zaman keyfiniz kaÃ§abilir. HayatÄ±nÄ±zda kimse yoksa ve flÃ¶rtleÅŸiyorsanÄ±z kime ne yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat edin.



Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle daha Ä±lÄ±mlÄ± ve uyumlu iliÅŸkiler kurmaya gayret edin.

Bu dÃ¶nem yatÄ±rÄ±mlar konusunda da kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir, uzmanÄ±ndan yardÄ±m alÄ±n, oradan buradan duyumlarla hareket etmeyin. Bu dolunaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸi olacaÄŸÄ± iÃ§in beklediÄŸiniz her tÃ¼rlÃ¼ konuda yardÄ±m bulabileceksiniz. OldukÃ§a yaratÄ±cÄ± iÅŸ ve proje teklifleri de gelebilir.

21 Ocakâ€™ta 1 derece Kova burcunda bir yeniay oluÅŸacak. GÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±n koÅŸturmasÄ± ve angarya iÅŸleriniz artabilir. Belki yeme-iÃ§me alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±za bir Ã§eki dÃ¼zen vermeniz gerekebilir ya da daha saÄŸlÄ±klÄ± olmak adÄ±na spora baÅŸlayabilirsiniz. Bu yeniayÄ± hayatÄ±nÄ±zÄ±n daÄŸÄ±nÄ±k olan taraflarÄ±nÄ± toparlamak iÃ§in kullanabilirsiniz. Ä°ÅŸ konusunda da belli ki sorumluluklarÄ±nÄ±z artacak, birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle daha Ä±lÄ±mlÄ± ve uyumlu iliÅŸkiler kurmaya gayret edin.

BaÅŸak Åžubat 2023: Terapi almak iyi gelebilir

5 Åžubatâ€™ta Aslan burcundaki dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak.

Bu dolunayda kimseyle haÅŸÄ±r-neÅŸir olmak istemeyebilirsiniz. Kendi kabuÄŸunuza Ã§ekilmek, ruhsal konularla ilgilenmek, enerji Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapmak, terapi almak iyi gelebilir. YalnÄ±z bu dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olmasÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitim ve medya gibi iÅŸlerde sert geliÅŸmelerin olabileceÄŸine iÅŸaret etmekteâ€¦ Son dakikada kontrolÃ¼nÃ¼z dÄ±ÅŸÄ±nda deÄŸiÅŸiklikler olabilir, mesela uÃ§aÄŸÄ±nÄ±z iptal olabilir, sÄ±nav yeriniz veya eÄŸitmeniniz deÄŸiÅŸebilir.

YaratÄ±cÄ± iÅŸbirlikleri iÃ§inde olabilirsiniz.

20 Åžubatâ€™ta BalÄ±k burcundaki yeniayda iliÅŸkiler, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar, iÅŸbirlikleri gibi konularda yeni adÄ±mlar atabilirsiniz. Bu dÃ¶nem partnerinize veya ortaÄŸÄ±nÄ±za Ã¶zellikle manevi destek vermeniz gerekebilir.



GÃ¼zel anlaÅŸmalar yapabilir, yaratÄ±cÄ± iÅŸbirlikleri iÃ§inde olabilirsiniz. Birilerine sizi temsil etmeleri iÃ§in vekalet vermeniz de mÃ¼mkÃ¼n.

BaÅŸak Mart 2023: PlÃ¼ton gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam akÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ± tamamen deÄŸiÅŸtirecek

7 Martâ€™ta 16 derece BaÅŸak burcundaki dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸi, Marsâ€™Ä±n da sert etkileÅŸimi olacak.

Burcunuzda gerÃ§ekleÅŸen dolunay diyete baÅŸlamak iÃ§in ÅŸahane bir fÄ±rsat. Bu arada bir sÃ¼redir gÃ¼ndeminizde olan birtakÄ±m konularÄ± tamamlayabilirsiniz. UranÃ¼sâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle yeni deneyim ve yeni heyecanlara aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Bunlar Ã¶zellikle medya, yurtdÄ±ÅŸÄ±, hukuk, eÄŸitim, yayÄ±ncÄ±lÄ±k ve seyahatler gibi baÅŸlÄ±klarda olabilir. Bu konularda riskler alarak ilerlemek isteyebilirsiniz. YalnÄ±z Marsâ€™Ä±n sert etkileÅŸimi sebebiyle kariyerinizi ilgilendiren konularda duygusal tepkiler vermeye yatkÄ±n olabilirsiniz. Bu durum, fazla titiz davranmaktan veya hatasÄ±z iÅŸ istemenizden kaynaklanabilir. Ä°ÅŸlerinizi sakinlikle yÃ¼rÃ¼tmenizde fayda var, esip gÃ¼rlemeyin.

Ä°liÅŸkilerinizi dÃ¼zenleme, deneyim kazanma ve olgunlaÅŸma sÃ¼recine giriyorsunuz.

7 Martâ€™ta bir de â€˜karmanÄ±n lorduâ€™, Ã¶ÄŸretici, bÃ¼yÃ¼tÃ¼cÃ¼, â€˜sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±â€™ gezegen SatÃ¼rn BalÄ±k burcundaki yeni yolculuÄŸuna baÅŸlayacak ve 25 MayÄ±s 2025â€™e kadar burada seyahat edecek. SatÃ¼rn Ã¶ÄŸretmen demekse bu sizin iliÅŸkileriniz konusunda sorumluluk alma, deneyim kazanma ve olgunlaÅŸma sÃ¼recine gireceÄŸinizi gÃ¶steriyor. Ä°liÅŸkilere dair pek Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸreneceksiniz ama Ã¶nemli olan ÅŸu: Ä°liÅŸki ve ortaklÄ±klardaki hedefleriniz gerÃ§ekÃ§i olmalÄ±. Ne kendinizi kandÄ±rÄ±n ne de kandÄ±rÄ±lmanÄ±za izin verin!



GÃ¼Ã§lÃ¼ dÃ¼ÅŸmanlarla savaÅŸmak durumunda kalacaksÄ±nÄ±z.

Bir iliÅŸkiniz veya ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±z var ve biraz sorunlu gidiyorsa karÅŸÄ±nÄ±za iki yol Ã§Ä±kacak: Ya bunu dÃ¼zeltmek iÃ§in gerekli sorumluluklarÄ± alacaksÄ±nÄ±z ya da ayrÄ±lacaksÄ±nÄ±z! SatÃ¼rn iki arada bir derede bir durum yaratmaz! Ben ÅŸunu da gÃ¶zlemliyorum: Bu dÃ¶nem bir iliÅŸkinin sorumluluÄŸu doÄŸru bir ÅŸekilde alÄ±nÄ±rsa evlilikle sonuÃ§lanabiliyor. Ã–te yandan dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±z kendini net bir ÅŸekilde gÃ¶sterecek, gÃ¼Ã§lÃ¼ dÃ¼ÅŸmanlarla savaÅŸmak durumunda kalacaksÄ±nÄ±z. Bu dÃ¶nem uzun sÃ¼reli anlaÅŸma ve iÅŸbirlikleri de ortaya Ã§Ä±kar ama aÅŸÄ±rÄ± hayalperest, alkol sorunu olan, gerÃ§eklerden kopuk, fazla idealist, ruhsal dengesi deÄŸiÅŸken insanlardan lÃ¼tfen uzak durun; yoksa Ã§ok zarar gÃ¶rebilirsiniz.

21 Martâ€™ta 0 derece KoÃ§ burcunda MerkÃ¼ryen bir yeniay var. Bu yeniayÄ±n ana konusu baÅŸkalarÄ±na ait kazanÃ§lar, miras, ortaklaÅŸa kazanÄ±mlar, Ã§ok Ã§aba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borÃ§, alacak-verecek iliÅŸkileri, Ã¶lÃ¼m, kayÄ±plar, burs, sigorta primleri gibi baÅŸlÄ±klarâ€¦ Bu konularda bilgi ve iletiÅŸim hÄ±zÄ± artabilir. Nafaka, burs, vergi gibi konular gÃ¼ndeme gelirse kelimelerinizi Ã¶zenle seÃ§in. Bu yeniayda sinir sistemi, sindirim sistemi ve baÅŸ bÃ¶lgesine dikkat edin, saÄŸlÄ±kla ilgili harcamalarÄ±nÄ±z artabilir.

23 Martâ€™ta PlÃ¼ton Kova burcunda geÃ§ecek ve 9 Mart 2043â€™e kadar burada seyahat edecek. Evet, tarihi yanlÄ±ÅŸ okumadÄ±nÄ±z. PlÃ¼ton astrolojik anlamda en yavaÅŸ hareket eden gezegendir ve bir burÃ§ta ortalama 18-23 sene kadar kalÄ±r. Ã–mrÃ¼nÃ¼z bir daha PlÃ¼tonâ€™un Kova burcundaki seyahatini gÃ¶rmeye yetmeyecek, Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. PlÃ¼ton bu kadar yavaÅŸ hareket ettiÄŸinden, etkileri de yavaÅŸ bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±kar. Genel olarak yok eden, gÃ¼Ã§ kazandÄ±ran, yeni bir sistem kuran, psikolojik Ã¼stÃ¼nlÃ¼k ve tatmin isteyen bir gezegendir. PlÃ¼ton 6â€™ncÄ± evinize girip zaman iÃ§inde gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam akÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ± tamamen deÄŸiÅŸtirecek. SaÄŸlÄ±kla ilgili konularda hayatÄ±nÄ±zda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler yaÅŸayabilirsiniz. Ä°ÅŸ ortamÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸebilir. Ã–rnek veriyorum siz Ä°stanbul Anadolu YakasÄ±â€™nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuzdur, iÅŸ yeriniz Avrupa YakasÄ±â€™na taÅŸÄ±nÄ±r ve dÃ¼zeniniz deÄŸiÅŸir. Ä°ÅŸ yerinizde bÃ¼yÃ¼k organizasyonel bir deÄŸiÅŸim yaÅŸanÄ±r ve yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸ tanÄ±mÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸebilir. SaÄŸlÄ±k veya hizmet sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ yapmaya baÅŸlayabilir veya bu sektÃ¶rlerde kendi iÅŸinizi kurmak iÃ§in adÄ±m atabilirsiniz. Fazla kilonuz vardÄ±r ve ameliyat olmaya karar verebilirsiniz. Ä°nanÄ±lmaz et seven bir insanken vegan/vejetaryen olmaya karar verirsiniz. GÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± belki de eve alacaÄŸÄ±nÄ±z patili bir dost deÄŸiÅŸtirebilir. YaÅŸayacak gÃ¶recesiniz...

BaÅŸak Nisan 2023: KarÅŸÄ±layabileceÄŸinizden daha fazla maddi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kler altÄ±na girmeyin

6 Nisanâ€™da 16 derece Terazi burcunda JÃ¼piter etkili bir dolunay meydana gelecek, gÃ¼ndeminizde maddi konular olacak.

Daha Ã§ok para kazanmak isteyebilir ya da alÄ±m-satÄ±m iÅŸlerinizi halledebilirsiniz. Kendinizi deÄŸerli hissedeceÄŸiniz, ÅŸÄ±martacaÄŸÄ±nÄ±z alÄ±ÅŸveriÅŸler yapabilirsiniz. YalnÄ±z JÃ¼piterâ€™in Ã¶zellikle etkin olmasÄ±ndan dolayÄ± bu dÃ¶nem kredi araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±z varsa lÃ¼tfen ihtiyacÄ±nÄ±z kadarÄ±n alÄ±n, karÅŸÄ±layabileceÄŸinizden daha fazla bir maddi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k altÄ±na girmeyin. Bu dolunay sÃ¼recinde abartÄ±lÄ± para harcayabilirsiniz. Burs, sponsorluk veya kaynak arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±z varsa bunlara rahatlÄ±kla ulaÅŸabileceksiniz.

20 Nisanâ€™da 29 derece KoÃ§ burcunda JÃ¼piteryen bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± gerÃ§ekleÅŸecek. Krediler, borÃ§lar, vergiler, ortaklaÅŸa gelirler, miras, nafaka, burs ve saÄŸlÄ±kla ilgili konular bu tutulmanÄ±n etkisi altÄ±nda... Ä°ÅŸin iÃ§inde JÃ¼piter olacaÄŸÄ±ndan bu konularda ÅŸanslÄ± etkiler alacaksÄ±nÄ±z. Ä°stediÄŸiniz oranda kredi bulabilirsiniz, borÃ§larÄ±nÄ±zÄ±n faizleri silinebilir, nafakanÄ±zÄ± rahatlÄ±kla baÄŸlatabilirsiniz, miras konularÄ± Ã§Ã¶zÃ¼lmeye baÅŸlayabilir, burs bulabilir, gÃ¼zel sponsorluk anlaÅŸmalarÄ± yapabilirsiniz. YalnÄ±z saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan yÃ¼zÃ¼nÃ¼ze dikkat!

Bir hikÃ¢yeyi bitirip yeni bir hikÃ¢yeye baÅŸlamanÄ±z gerekebilir.

Bu tutulma 29 derecede olmasÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ de Ã¶nemli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 29 sÄ±nÄ±r bir derecedir ve bir hikÃ¢yeyi bitirip yeni bir hikÃ¢yeye baÅŸlamak gibi bir etkisi vardÄ±r. Ama eski durumu bitirmek zor gelir ve arada kalma, sÄ±kÄ±ÅŸma durumu getirebilir. Maddi anlamda sizi rahatlatacak koÅŸullar Ã§Ä±kar ama eski bir koÅŸulu bÄ±rakmanÄ±z gerekebilir ve arada kalabilirsiniz. Ã–rneÄŸin sponsorluk bulursunuz ama bazÄ± ÅŸartlarÄ± yerine getirmeniz gerekebilir. Bu durumu biraz â€˜ÅŸarta baÄŸlÄ± iyileÅŸtirici geliÅŸmelerâ€™ gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz.

21 Nisanâ€™la 15 MayÄ±s arasÄ± MerkÃ¼r BoÄŸa burcunda geri hareket edecek. EÄŸitim, seyahat, resmi iÅŸler ve sÄ±navlarda gecikmeler ve hatalarla uÄŸraÅŸmanÄ±z gerekebilir. Belki de yarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir eÄŸitime yeniden geri dÃ¶nebilirsiniz.

BaÅŸak MayÄ±s 2023: RÃ¼yalarÄ±nÄ±zÄ±n etkisi altÄ±nda kalabilirsiniz

5 MayÄ±sâ€™ta 14 derece Akrep burcundaki Ay tutulmasÄ±na retro MerkÃ¼râ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi, YengeÃ§ burcundaki Marsâ€™Ä±n da gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak.

KomÅŸular, kardeÅŸler, eÄŸitim, dijital iÅŸler, satÄ±ÅŸ ve pazarlama konusunda Ã¶nemli krizleri yÃ¶netmeniz gerekebilir. AklÄ±nÄ±zda bir sÃ¼rÃ¼ yeni fikir gelebilir, dijital alanda iÅŸler yapmak isteyebilirsiniz. YalnÄ±z geri hareketteki MerkÃ¼râ€™Ã¼n bu tutulmaya sert etkileÅŸiminden dolayÄ±; iletiÅŸim karmaÅŸalarÄ±, kurye sorunlarÄ±, teknolojik aletlerde sÄ±kÄ±ntÄ±lar ve seyahatlerde stres getiren durumlar sÃ¶z konusu. Bu dÃ¶nem yeni bir eÄŸitime baÅŸlamak yerine yarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir eÄŸitimi tamamlamanÄ±z daha iyi olur. Ä°mza iÅŸleri iÃ§in de uygun bir sÃ¼reÃ§ deÄŸil. Ã–te yandan Marsâ€™Ä±n olumlu etkileÅŸimiyle sosyal Ã§evrenizden sizi harekete geÃ§irecek, motive edecek destekler alabilirsiniz. BazÄ± dostlarÄ±nÄ±zla ortak projeler de Ã¼retebilirsiniz.



BazÄ±larÄ±nÄ±z ani bir kararla yurtdÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸebilir.

16 MayÄ±sâ€™ta bolluk, bereket, ÅŸans ve talih gezegeni JÃ¼piter, BoÄŸa burcuna geÃ§ecek ve 26 MayÄ±s 2024â€™e kadar burada kalacak. 9â€™uncu evinize giren JÃ¼piter sayesinde sÄ±k sÄ±k seyahate Ã§Ä±kabilirsiniz. YalnÄ±z bu seyahatler ticari/finans amaÃ§lÄ± ve yurtdÄ±ÅŸÄ±yla ilgili olabilir. YabancÄ±lar, yurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitim, hukuk ve yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenim gibi konulardan yana ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. Yeni bir eÄŸitime baÅŸlayabilirsiniz, mesela yabancÄ± bir dil Ã¶ÄŸrenebilirsiniz! Hukuki problemler daha hÄ±zlÄ± ve sizin lehinize sonuÃ§lanabilir. BazÄ±larÄ±nÄ±z yarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenime geri dÃ¶nebilir. BazÄ±larÄ±nÄ±z ani bir kararla yurtdÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸebilir. BazÄ±larÄ±nÄ±z medya, tanÄ±tÄ±m, halkla iliÅŸkiler, iletiÅŸim ve yayÄ±ncÄ±lÄ±kla ilgili bir iÅŸe baÅŸlayabilir. Ä°thalat-ihracat ve uluslararasÄ± iÅŸlerle ilgilenenler de oldukÃ§a ÅŸanslÄ± ve bereketli bir sÃ¼rece girecek. YaÅŸamÄ±, kendinizi, dÃ¼nyayÄ± Ã§ok daha fazla sorgulayabilirsiniz ve daha somut cevaplar almak isteyebilirsiniz. Ruhsal konularda araÅŸtÄ±rmalar yapabilirsiniz, derinliÄŸi olan konulara ilginiz artabilir.

19 MayÄ±sâ€™ta 28 derece BoÄŸa burcundaki yeniayla birlikte felsefe veya hayatÄ± keÅŸfetmenize yardÄ±mcÄ± olacak konularda eÄŸitimlere baÅŸlayabilirsiniz. Bu dÃ¶nem rÃ¼yalarÄ±nÄ±zÄ±n da Ã§okÃ§a etkisi altÄ±nda kalabilirsiniz. YurtdÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶nemli para iÅŸleri gÃ¼ndeme gelebilir. SatÄ±ÅŸ, pazarlama, reklam, halkla iliÅŸkiler, tanÄ±tÄ±m gibi faaliyetler iÃ§in harekete geÃ§ebilirsiniz.

21 MayÄ±s haftasÄ±nda Marsâ€™la PlÃ¼ton arasÄ±nda gergin bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m var. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla ortak yatÄ±rÄ±mlar yapacak, birlikte ÅŸirket kuracaksanÄ±z daha temkinli hareket etmenizi tavsiye ederim. Sosyal Ã§evreniz ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla iliÅŸkiniz gerilebilir, ani ve sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar sizleri zor duruma sokabilir. Ä°ÅŸ hayatÄ±ndan kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gelirlerle ilgili minik problemler de yaÅŸayabilirsiniz. Ã–te yandan libidonuz artabilir, aÅŸk hayatÄ±nÄ±z iÃ§in daha fazla mÃ¼cadele etmeniz gerekebilir. Hatta hayatÄ±nÄ±zdaki kiÅŸiye meydan okuma noktasÄ±na gelebilirsiniz. Spor yapÄ±yorsanÄ±z bu hafta vÃ¼cudunuzu Ã§ok fazla zorlamayÄ±n, riskli aktivitelerden bir sÃ¼reliÄŸine uzak durun.

BaÅŸak Haziran 2023: Yeni ortaklÄ±klar iÃ§in iyice dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n

4 Haziranâ€™da 13 derece Yay burcundaki dolunay ev, yuva, aile, yerleÅŸim, gayrimenkul ve aile iliÅŸkilerini Ã¶n plana Ã§Ä±karacak.

TaÅŸÄ±nabilir veya evinizde bakÄ±m, onarÄ±m iÅŸlerine giriÅŸebilirsiniz. BazÄ±larÄ±nÄ±z ev veya araba alabilir. Ailenizle daha fazla zaman geÃ§irebilir, belki birlikte tatile Ã§Ä±kabilirsiniz.

Ä°yi veya kÃ¶tÃ¼ her halinizle gÃ¶rÃ¼nÃ¼r olacaÄŸÄ±nÄ±z bir dÃ¶nemâ€¦

18 Haziranâ€™da 26 derece Ä°kizler burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. Ä°ÅŸiniz ve kariyerinizle ilgili konularda yeni koÅŸullar gÃ¼ndeme gelebilir. YaptÄ±klarÄ±nÄ±zla, iyi veya kÃ¶tÃ¼ her halinizle gÃ¶rÃ¼nÃ¼r olacaÄŸÄ±nÄ±z bir dÃ¶nem baÅŸlÄ±yor. Ä°ÅŸ arayabilir, mesleki anlamda kendinizi geliÅŸtirmenizi saÄŸlayacak kiÅŸi veya konularla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

YalnÄ±z NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkileÅŸiminden dolayÄ± iliÅŸkiler, ortaklÄ±klar ve iÅŸbirliklerinde beklentileriniz yeteri kadar karÅŸÄ±lanmayabilir. Bu konularda Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmeniz zorlaÅŸabilir, sisli bir yolda yÃ¼rÃ¼yormuÅŸ gibi hissedebilirsiniz. Hatta hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratacak durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Yeni ortaklÄ±klar iÃ§in sakince, birkaÃ§ defa dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n derim.

BaÅŸak Temmuz 2023: Gizli iliÅŸkilere Ã§ekilebilirsiniz

3 Temmuzâ€™da 11 derece OÄŸlak burcundaki MerkÃ¼r etkili dolunaya BoÄŸa burcunda seyahat eden JÃ¼piterâ€™den gÃ¼zel bir destek var.

5â€™inci evinizde gerÃ§ekleÅŸen dolunayla birlikte Ã¶zel hayatÄ±nÄ±za Ã§eki dÃ¼zen vermek isteyebilirsiniz. Bu dÃ¶nem sosyal Ã§evreniz ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z planlar deÄŸiÅŸebilir, zaman zaman fikir ayrÄ±lÄ±klarÄ±na dÃ¼ÅŸebilirsiniz. Ã–te yandan yeni hobiler edinebilir, hatta belki hobilerinizden para kazanabilirsiniz. YurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitim, yabancÄ±lar ve yatÄ±rÄ±mla ilgili konularda beklenmedik geliÅŸmeler, hatta fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Hukuki meselelerden yana da ÅŸans sizden yana olacak.

Ã–zel hayatla sosyal hayatÄ±nÄ±z arasÄ±nda denge kurmanÄ±z gerekebilir.

17 Temmuzâ€™da 24 derece YengeÃ§ burcunda yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya PlÃ¼tonâ€™un sert, BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼nse gÃ¼zel bir aÃ§Ä±sÄ± olacak. Sizleri daha sosyal, daha eÄŸlenceli, daha hareketli zamanlar bekliyor. Yeni dostlar edinebilir, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla daha samimi zamanlar geÃ§irebilirsiniz. YalnÄ±z Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda takÄ±ntÄ±lÄ±, sert ve soÄŸuk davranmamaya Ã¶zen gÃ¶sterin. Bu konuda Ã¶nemli bir krizi yÃ¶netmeniz veya Ã¶zel hayatla sosyal hayatÄ±nÄ±z arasÄ±nda denge kurmanÄ±z gerekebilir. YatÄ±rÄ±m gibi konularda gÃ¼vensiz hissettiÄŸiniz adÄ±mlar atmamalÄ±sÄ±nÄ±z. OrtaÄŸÄ±nÄ±zdan, eÅŸinizden, iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kimselerden manevi anlamda gÃ¼zel destekler alabilirsiniz. DostlarÄ±nÄ±zla oldukÃ§a yaratÄ±cÄ± iÅŸlerin iÃ§ine girebilirsiniz.



23 Temmuzâ€™la 4 EylÃ¼l arasÄ± VenÃ¼s Aslan burcunda geri hareket edecek. Kendinizi yalnÄ±z, hatta deÄŸersiz hissedebilirsiniz. AÅŸktan yana da pek verimli deÄŸil. Bu dÃ¶nem gizli iliÅŸkilere Ã§ekilebilirsiniz. Eskiden birlikte olduklarÄ±nÄ±z yeniden kapÄ±nÄ±zÄ± Ã§alabilir. Sosyal iliÅŸkileriniz istediÄŸiniz gibi gitmeyebilir, dostlarÄ±nÄ±z sizinle arzu ettiÄŸiniz kadar ilgilenmeyebilir.

BaÅŸak AÄŸustos 2023: YÃ¼zleÅŸmeler yaÅŸarsanÄ±z gerÃ§ekleri kabul edin!

1 AÄŸustosâ€™ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya BoÄŸa burcundaki JÃ¼piterâ€™in sert bir aÃ§Ä±sÄ± var.

Ä°ÅŸ koÅŸullarÄ±, saÄŸlÄ±k, gÃ¼ndelik iÅŸler ve evcil hayvanlar bu dolunayÄ±n ana konularÄ±... Ä°ÅŸ yÃ¼kÃ¼nÃ¼z artabilir veya siz abartÄ±lÄ± bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸabilirsiniz. GÃ¼nlÃ¼k koÅŸturmacanÄ±z yoÄŸunlaÅŸabilir. Bu koÅŸturmacalar resmi evrak, eÄŸitim veya yurtdÄ±ÅŸÄ±yla ilgili olabilir. SaÄŸlÄ±kla ilgili konularda evham yapabilirsiniz.

16 AÄŸustosâ€™ta 23 derece Aslan burcundaki yeniaya BoÄŸa burcunda seyahat eden UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. SaÄŸlÄ±k, bilinÃ§altÄ±, korkular, psikoloji, rÃ¼yalar, ruhsal konular, arkanÄ±zdan dÃ¶nen iÅŸler, kontrol edemediÄŸiniz ÅŸeyler, yalnÄ±zlÄ±k, yaratÄ±cÄ±lÄ±k ve sÄ±rlar odaÄŸÄ±nÄ±zdaâ€¦

Sizden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k birileriyle yakÄ±nlaÅŸabilirsiniz.

KabuÄŸunuza Ã§ekilmek, yoÄŸun geÃ§en gÃ¼nlerin ardÄ±ndan biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Psikolojik konulara ilgi duymanÄ±z, rÃ¼yalarÄ±nÄ±zÄ±n etkisinde kalmanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼n. YalnÄ±z UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkisi yurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitim, sÄ±navlar ve medya gibi iÅŸlerde beklenmedik, sert geliÅŸmelerin olabileceÄŸine iÅŸaret ediyor. Bu konularda sizin kontrolÃ¼nÃ¼z dÄ±ÅŸÄ±nda son dakika deÄŸiÅŸiklikleri olabilir. Mesela uÃ§uÅŸunuz ertelenebilir, sÄ±nav yeriniz veya eÄŸitmeniniz deÄŸiÅŸebilir.

23 AÄŸustosâ€™la 15 EylÃ¼l arasÄ± MerkÃ¼r BaÅŸak burcunda geri hareket edecek. Yeteri kadar anlaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilir, elektronik aletlerle ilgili sorunlar yaÅŸayabilirsiniz. Bu dÃ¶nem yeni bir ÅŸeye baÅŸlamak iÃ§in pek uygun deÄŸil.

31 AÄŸustosâ€™ta 7 derece BalÄ±k burcunda SatÃ¼rnyen bir dolunay var. Bu biraz sert bir dolunay Ã§Ã¼nkÃ¼ iÅŸin iÃ§inde SatÃ¼rn varsa duruma bir Ã§eki dÃ¼zen vermek, sorumluluk almak gerekir, kÄ±sÄ±tlanma sÃ¶z konusudur. Ä°liÅŸki ve ortaklÄ±klar, anlaÅŸma ve sÃ¶zleÅŸmelerle ilgili bazÄ± dÃ¼zenlemelere gidebilirsiniz. Bu konularda yÃ¼zleÅŸmeler yaÅŸarsanÄ±z gerÃ§ekleri kabul edin! Partneriniz veya ortaÄŸÄ±nÄ±za dair Ã¶nemli sorumluluklar alabilirsiniz. En iyi ihtimalle bu dÃ¶nem sizden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k birileriyle aranÄ±zda duygusal bir yakÄ±nlaÅŸma olabilir.

BaÅŸak EylÃ¼l 2023: KandÄ±rÄ±lma ve aldanmalara karÅŸÄ± dikkatli olun

15 EylÃ¼lâ€™de 21 derece BaÅŸak burcunda bir yeniay oluÅŸacak.

Bu yeniaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert, UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™unsa destekleyici etkileÅŸimleri olacak. Hedefleriniz, kimliÄŸiniz, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve fiziksel koÅŸullarÄ±nÄ±z gÃ¼ndeminizde. NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimiyle evlilik, iliÅŸkiler ve ortaklÄ±klarla ilgili konularda kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir, kendinizi sisli bir yolda yÃ¼rÃ¼yormuÅŸ gibi hissedebilirsiniz. KandÄ±rÄ±lma ve aldanmalara karÅŸÄ± dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z.



PlansÄ±z ama size iyi gelebilecek bir seyahat gÃ¼ndeme gelebilir veya sÃ¼rpriz bir hamilelik haberi alabilirsiniz.

UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™un etkileÅŸimleriyle karÅŸÄ±nÄ±za gÃ¼zel yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatlarÄ± Ã§Ä±kabilir, plansÄ±z ama size iyi gelebilecek bir seyahat gÃ¼ndeme gelebilir veya sÃ¼rpriz bir hamilelik haberi alabilirsiniz. EÄŸitim, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, yurtdÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± iÅŸlerden gÃ¼Ã§lÃ¼ destekler almanÄ±z da olasÄ±. Belki de bu alanlardan para kazanabilirsiniz.

29 EylÃ¼lâ€™de 6 derece KoÃ§ burcunda bir dolunay meydana gelecek. Krediler, borÃ§lar, nafaka, prim, burs, faizler ve vergilerle ilgili bir sÃ¼redir uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ne varsa bunlarÄ± tamamlayabilirsiniz. Kredileri araÅŸtÄ±rabilir, borÃ§larÄ±nÄ±zÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde bitirmek iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retebilirsiniz. Sizleri hÄ±zlÄ± kararlar alacaÄŸÄ±nÄ±z ve hÄ±zlÄ± hareket edeceÄŸiniz bir sÃ¼reÃ§ bekliyor. SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndansa baÅŸÄ±nÄ±za dikkat!

BaÅŸak Ekim 2023: Para konularÄ±nda risk almaktan kaÃ§Ä±nÄ±n

14 Ekimâ€™de 21 derece Terazi burcunda MerkÃ¼ryen bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± yaÅŸanacak.

Tutulmaya PlÃ¼tonâ€™un sert bir etkileÅŸimi olacak, OÄŸlak burcundan... Para ve deÄŸer duygusu ana gÃ¼ndem maddeleriniz. Ä°ÅŸin iÃ§inde MerkÃ¼r olduÄŸundan anlaÅŸma ve sÃ¶zleÅŸmeler gÃ¼ndeme gelebilir, maddi konular iÃ§in seyahatlere Ã§Ä±kabilirsiniz.



Trafikte Ã§ok dikkatli olun ve hÄ±z yapmayÄ±n.

Ä°htiyacÄ±nÄ±z olan elektronik aletleri alabilir veya dijital konulara yatÄ±rÄ±m yapabilirsiniz. PlÃ¼tonâ€™un sert etkileÅŸimi olduÄŸundan paraya iliÅŸkin risk almak, Ã¶rneÄŸin kumar oynamak veya yatÄ±rÄ±m yapmak iÃ§in uygun bir dÃ¶nem deÄŸil. Ã–zel hayatÄ±nÄ±zdaysa bu dÃ¶nem biraz baskÄ±cÄ± olabilirsiniz.

28 Ekimâ€™de 5 derece BoÄŸa burcunda Mars ve JÃ¼piterâ€™in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olacaÄŸÄ± bir Ay tutulmasÄ± meydana gelecek. YurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitim, yolculuklar, hukuk, sÄ±navlar ve ticaret odaÄŸÄ±nÄ±zda. YalnÄ±z Marsâ€™la JÃ¼piter karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸundan bu baÅŸlÄ±klarda tahammÃ¼lsÃ¼z ve kavgacÄ± olabilir, fanatik bir yaklaÅŸÄ±m sergileyebilirsiniz. EtrafÄ±nÄ±zdaki insanlarla aynÄ± fikirde olmamaktan Ã¶tÃ¼rÃ¼ gerginlikler de oluÅŸabilir. Seyahatler, eÄŸitimler ve sÄ±navlarda stres veren durumlar yaÅŸanabilir. Trafikte Ã§ok dikkatli olun ve hÄ±z yapmayÄ±n. Bu dÃ¶nem zihinsel yorgunluÄŸunuz Ã§ok artabilir.

BaÅŸak KasÄ±m 2023: KÃ¶tÃ¼ giden iliÅŸkilere bir sÃ¼re ara vermek iyi gelebilir

13 KasÄ±mâ€™da 20 derece Akrep burcunda Mars/UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkin olacaÄŸÄ± yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™den gÃ¼zel destek var.

GÃ¼ndeminizde yakÄ±n Ã§evre, komÅŸular, kuzenler, fikirler, dijital iÅŸler, yayÄ±ncÄ±lÄ±k ve pazarlama olabilir. Sakin kalmanÄ±n zorlaÅŸacaÄŸÄ±, yakÄ±n Ã§evrenize uyumlanmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekeceÄŸiniz, isyanlar tavÄ±rlar sergileyebileceÄŸiniz bir yeniay bu... Ã–zellikle elektronik aletlerde ve dijital iÅŸlerde beklenmedik, sinir bozucu sorunlar yaÅŸayabilirsiniz. Yine bu dÃ¶nem trafikte dikkatli olun, yola odaklanmak pek kolay olmayabilir.

Ancak sizlere iyi haberlerim de var: NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle iliÅŸki, ortaklÄ±k ve anlaÅŸmalardan yana Ã§evrenizden manevi destek gÃ¶rebilir, onlarÄ±n sevgi ve ÅŸefkatini hissedebilir, yaratÄ±cÄ± iÅŸler ortaya koyabilirsiniz.

Ä°liÅŸki ve ortaklÄ±klardan yana bazÄ± engellerle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

27 KasÄ±mâ€™da 4 derece Ä°kizler burcunda Mars etkili dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert etkisi olacak. Ä°ÅŸ ve kariyerinizi ilgilendiren durumlarda stresinizi ciddi ÅŸekilde yÃ¶netmeniz gerek. SabÄ±rsÄ±z ve hÄ±zlÄ± davranabilirsiniz. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda iletiÅŸim koordinasyonuna da dikkat etmenizde fayda var. AynÄ± anda birden Ã§ok iÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in Ã§ok yorulabilirsiniz. Ã–te yandan iÅŸ konusunda iÅŸ bitirici olabileceksiniz. Mesleki konularda Ã¶nemli aksiyonlar almanÄ±z gerekebilir.



SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimiyle iliÅŸki ve ortaklÄ±klardan yana bazÄ± engellerle karÅŸÄ±laÅŸabilir veya bu alanlarda artan sorumluluklarÄ±n altÄ±nda ezilebilirsiniz. KÃ¶tÃ¼ giden iliÅŸkilere bir sÃ¼reliÄŸine ara vermek iyi gelebilir. Yeni ortaklÄ±klar kurmak iÃ§in gÃ¼zel bir sÃ¼reÃ§ deÄŸil.

BaÅŸak AralÄ±k 2023: Daha sosyal olacaÄŸÄ±nÄ±z bir ayâ€¦

12 AralÄ±kâ€™ta MerkÃ¼râ€™Ã¼n OÄŸlak burcundaki geri hareketi baÅŸlayacak ve yÄ±l sonuna kadar devam edecek.

Hem Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda hem de Ã§ocuklarla iletiÅŸimde sorunlar, gecikmeler yaÅŸanabilir. Eski sevgililerinizden haberler alabilirsiniz. YarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir hobiye yeniden baÅŸlamanÄ±z da olasÄ±.

13 AralÄ±kâ€™ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimi olacak. YeniayÂ 4â€™Ã¼ncÃ¼ evinizde gerÃ§ekleÅŸiyor. GeleceÄŸe yÃ¶nelik hedefler, aile, aile bÃ¼yÃ¼kleri, ev, emlak gibi konular bu yeniayÄ±n ana baÅŸlÄ±klarÄ±. Bu konularda yeni adÄ±mlar atabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkileÅŸiminden dolayÄ± bu dÃ¶nem partnerinizden veya ortaÄŸÄ±nÄ±zdan umduÄŸunuz desteÄŸi gÃ¶remeyebilir veya hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayabilirsiniz. Ev iÃ§inde su tesisatÄ±, banyo ve tuvalet gibi alanlarda da sorunlar Ã§Ä±kabilir.

Bu ay arkadaÅŸ Ã§evrenizden biriyle bir iliÅŸkiye baÅŸlayabilirsiniz.

27 AralÄ±kâ€™ta 4 derece YengeÃ§ burcundaki dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n destekleyici bir etkileÅŸimi olacak. OdaÄŸÄ±nÄ±z daha Ã§ok sosyal Ã§evreniz olacak; dostlarÄ±nÄ±za yardÄ±m edebilir, davetlere katÄ±labilirsiniz.



SatÃ¼rnâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla ortak projeler gÃ¼ndeme gelebilir, gereken yardÄ±mÄ± onlardan rahatlÄ±kla gÃ¶rebileceksiniz. Bu dÃ¶nem uzun sÃ¼reli yeni arkadaÅŸlÄ±klarÄ±n temeli atÄ±labilir veya arkadaÅŸ Ã§evrenizden biriyle bir iliÅŸkiye baÅŸlayabilirsiniz.

TERAZÄ° VE YÃœKSELEN TERAZÄ° BURCU 2023

Yeni yÄ±l aÅŸk ve sosyal hayat aÃ§Ä±sÄ±ndan ÅŸanslÄ± baÅŸlÄ±yor.

Davetlere, nikahlara, sizi mutlu edecek aktivitelere katÄ±labilir; yalnÄ±zsanÄ±z yeni birileriyle tanÄ±ÅŸabilirsiniz.

Martta SatÃ¼rnâ€™Ã¼n BalÄ±k burcundaki yolculuÄŸu baÅŸlayacak, bu da size saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za Ã¶zen gÃ¶stermeyi ve hayatÄ±nÄ±za bir Ã§eki dÃ¼zen vermeyi Ã¶ÄŸretecek.

Ä°ÅŸ hayatÄ±nda olgunlaÅŸmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak bir dizi deneyim yaÅŸayabilirsiniz, sizi Ã§ok fazla Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z bir dÃ¶nem bekliyor.

2023â€™te PlÃ¼tonâ€™un Kova burcuna geÃ§iÅŸi, hayatÄ±nÄ±zda kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸimlere neden olacak. SanatÄ±n bir koluyla ilgilenmeye baÅŸlamanÄ±z, borsaya atÄ±lmanÄ±z, Ã§ocuk sahibi olmanÄ±z ya da hayatÄ±nÄ±za aÅŸkÄ±n girmesi olasÄ±...

MayÄ±s ayÄ±ndaysa terfi alabilir, iÅŸ kurabilir veya iÅŸ arÄ±yorsanÄ±z iÅŸ bulabilirsiniz. Her ÅŸekilde daha Ã§ok para kazanmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacak geliÅŸmeler sÃ¶z konusu.

YÄ±lÄ±n sonu finansal riskler almak iÃ§in uygun bir dÃ¶nem deÄŸil. Gereksiz borÃ§larÄ±n altÄ±na girmeyin. BakalÄ±m, 2023â€™Ã¼n diÄŸer ayrÄ±ntÄ±larÄ±nda sizleri daha neler bekliyorâ€¦

Terazi Ocak 2023: Yeni bir aÅŸka hazÄ±r olun

7 Ocakâ€™ta YengeÃ§ burcunda geri hareketteki MerkÃ¼râ€™Ã¼n etkili olduÄŸu bir dolunay yaÅŸanacak.

Kariyerinizle ilgili konular gÃ¼ndeminizde. Hem bu aÃ§Ä±dan hem de ailevi konularda kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir; duygularÄ±nÄ±zla mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±z arasÄ±nda gidip gelebilirsiniz. Mecbur deÄŸilseniz Ã¶nemli kararlarÄ±nÄ±zÄ± daha sonraya bÄ±rakmanÄ±zÄ± Ã¶neririm.



Ã–zel hayatÄ±nÄ±zda sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir, ciddi iliÅŸkilerin peÅŸine dÃ¼ÅŸebilirsiniz.

Evinizdeki elektrik tesisatÄ±nda veya teknolojik aletlerde sÄ±kÄ±ntÄ±lar meydana gelebilir. Aile iÃ§inde yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalardan doÄŸan stresler sÃ¶z konusu... DiÄŸer yandan bu yeniaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. Ä°ÅŸ konusunda ilham dolu ve yaratÄ±cÄ± olabileceksiniz. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle uyumlu bir Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zeni iÃ§indesiniz. YaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kullanabileceÄŸiniz iÅŸ koÅŸullarÄ± gÃ¼ndeme gelebilir.

1 Ocakâ€™ta 1 derece Kova burcundaki yeniayda gÃ¼ndem bu sefer aÅŸk, Ã§ocuklar, yatÄ±rÄ±mlar ve keyif veren konular... YalnÄ±zsanÄ±z yeni birileriyle tanÄ±ÅŸabilir ve flÃ¶rt edebilirsiniz. YaratÄ±cÄ± iÅŸler yapmak iÃ§in de ÅŸahane bir zaman. YatÄ±rÄ±mlar gÃ¼ndeme gelebilir, Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir, ciddi iliÅŸkilerin peÅŸine daha fazla dÃ¼ÅŸebilirsiniz. Ã–te yandan kÄ±sÄ±tlanmalara da pek gelemeyeceksiniz gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Terazi Åžubat 2023: EÄŸlenceli zamanlarâ€¦

5 Åžubatâ€™ta Aslan burcundaki dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi var.

Sosyal iliÅŸkiler, dostluklar ve arkadaÅŸlÄ±klar Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Sizleri dÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼k, eÄŸlenceli zamanlar bekliyor. Organizasyonlar yapabilir; davetlere, nikahlara, sizi mutlu edecek aktivitelere katÄ±labilirsiniz.

YalnÄ±z UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimiyle beklenmedik harcamalar gÃ¼ndeme gelebilir. Bu harcamalar saÄŸlÄ±ÄŸa veya bozulan birtakÄ±m eÅŸyalara yapÄ±labilir. Ya da beklediÄŸiniz bir krediniz onay almayabilir. Sosyal planlarÄ±nÄ±zdaki anlÄ±k deÄŸiÅŸimler sizi huzursuz edebilir.

Ä°ÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ±zda yardÄ±mlaÅŸma temasÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.

20 Åžubatâ€™ta BalÄ±k burcundaki yeniayda odak noktanÄ±z gÃ¼ndelik iÅŸler, saÄŸlÄ±k ve iÅŸ koÅŸullarÄ±... Zaman zaman organize olmakta zorlanabilir ya da tembellik yapmak isteyebilirsiniz, bu yÃ¼zden de iÅŸleriniz aksayabilir.

SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za, Ã¶zellikle ayaklarÄ±nÄ±za ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminize biraz daha fazla Ã¶zen gÃ¶stermeniz gerekebilir. Alerjiler ya da zehirlenmeler de sÃ¶z konusu olabilir. GerÃ§i bu yeniayÄ±n kÃ¶tÃ¼ bir etkileÅŸimi yok, o yÃ¼zden Ã§ok olumsuz bir taraftan Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Diyete baÅŸlayabilirsiniz, iÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ±zdaysa yardÄ±mlaÅŸma temasÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Belki de yardÄ±ma ihtiyacÄ± olan bir arkadaÅŸÄ±nÄ±za destek vereceksiniz.

Terazi Mart 2023: AÅŸkÄ±, cinselliÄŸi yaÅŸama ÅŸekliniz deÄŸiÅŸecekÂ

7 Martâ€™ta 16 derece BaÅŸak burcundaki dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸi, Marsâ€™Ä±n da sert etkileÅŸimi olacak.

Dengenizi bulmak iÃ§in biraz yalnÄ±z kalmak isteyebilirsiniz, dinlenme ihtiyacÄ±nÄ±z artabilir. Ruhsal aÃ§Ä±dan size iyi gelecek konulara yÃ¶nelebilirsiniz. Ä°Ã§sel anlamda kendinizi Ã§okÃ§a sorguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir sÃ¼reÃ§ geÃ§irebilirsiniz. UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸiyle yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatlarÄ± elde edebilir, kredi arayÄ±ÅŸlarÄ±na girebilir, saÄŸlÄ±kla ilgili sÃ¼rpriz bir destek alabilir veya Ã§Ã¶zÃ¼mle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. YalnÄ±z Marsâ€™Ä±n sert etkileÅŸimi nedeniyle eÄŸitim, haberleÅŸme, satÄ±ÅŸ, reklam, medya, yurtdÄ±ÅŸÄ±, yabancÄ±larla ilgili iÅŸler ve hukuksal konularda gerginlikler meydana gelebilir.Â

7 Martâ€™ta â€˜karmanÄ±n lorduâ€™, Ã¶ÄŸretici, bÃ¼yÃ¼tÃ¼cÃ¼, â€˜sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±â€™ gezegen SatÃ¼rn, BalÄ±k burcuna geÃ§ecek ve 25 MayÄ±s 2025â€™e kadar burada seyahat edecek. SatÃ¼rn Ã¶ÄŸretmendir, siz de bu dÃ¶nem gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ±za bir Ã§ekidÃ¼zen vermeyi veya saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za Ã¶zen gÃ¶stermeyi Ã¶ÄŸreneceksiniz. Ä°ÅŸin iÃ§inde BalÄ±k olduÄŸu iÃ§in ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, ayaklarÄ±nÄ±z ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminiz gibi konular Ã¶n plana Ã§Ä±kacaktÄ±r. Ã‡alÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼zenleyebilirsiniz; iÅŸ hayatÄ±nda olgunlaÅŸmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak bir dizi deneyim yaÅŸamanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼n.

Ne yazÄ±k ki sizi Ã§ok fazla Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z bir dÃ¶nem bekliyor.

Bu dÃ¶nem farklÄ± bir iÅŸ alanÄ±nda uzmanlaÅŸmaya karar verebilirsiniz ama bu sÃ¼recin zorlu geÃ§eceÄŸini unutmayÄ±n. Bu arada eÄŸer bÃ¶yle bir karar verirseniz, bunun arkasÄ±nda durmanÄ±z ve gerÃ§ekÃ§i adÄ±mlar atmanÄ±z Ã¶nem kazanacak. BoÅŸ hayallerin peÅŸinde koÅŸma zamanÄ± deÄŸil! Hangi iÅŸi yaparsanÄ±z yapÄ±n, ne yazÄ±k ki kÃ¶le gibi Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z bir dÃ¶nem bekliyor sizi. Ã‡alÄ±ÅŸmÄ±yorsanÄ±z da gÃ¼nlÃ¼k angarya iÅŸleriniz Ã¶yle bir artacak ki, kendinize zaman ayÄ±rmanÄ±z zorlaÅŸacak. EÄŸer iÅŸveren pozisyonundaysanÄ±z, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilere iÅŸ yaptÄ±rmayÄ± Ã¶ÄŸrenmeniz gerekecek. Belki de iyi iÅŸ yapan birini bulmakta zorlanacaksÄ±nÄ±z.

21 Martâ€™ta da 0 derece KoÃ§ burcundaki MerkÃ¼ryen yeniay sÄ±rasÄ±nda iliÅŸkilerde neyi nasÄ±l sÃ¶ylediÄŸinize dikkat etmelisiniz. Ã–nemsiz sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir kelime karÅŸÄ±nÄ±zdakini Ã§ok kÄ±rabilir. OrtaÄŸÄ±nÄ±z, partneriniz hakkÄ±nda yeni bilgiler edinebilirsiniz. Yine anlaÅŸmalar, sÃ¶zleÅŸmeler gÃ¼ndeme gelebilir. OrtaklÄ±klar, iliÅŸkiler, iÅŸ birlikleri konusunda hÄ±zlÄ± kararlar alacaÄŸÄ±nÄ±z bir yeniay bekliyor sizleri.

23 Martâ€™ta PlÃ¼ton Kova burcuna geÃ§ecek ve 9 Mart 2043â€™e kadar burada seyahat edecek. PlÃ¼ton yavaÅŸ hareket ettiÄŸinden, etkileri de zaman iÃ§inde ortaya Ã§Ä±kar. Genel olarak yok eden, yeni bir sistem kuran, gÃ¼Ã§ kazandÄ±ran, psikolojik Ã¼stÃ¼nlÃ¼k ve tatmin isteyen bir gezegendir. 5â€™inci evinize giren PlÃ¼ton yÄ±llar iÃ§inde hayatÄ±nÄ±zda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimlere neden olacak. Bu deÄŸiÅŸim sanatÄ±n bir koluyla ilgilenmeye baÅŸlamanÄ±z, borsaya atÄ±lmanÄ±z, Ã§ocuk sahibi olmanÄ±z ya da hayatÄ±nÄ±z girecek bir aÅŸk olabilir. AÅŸkÄ± ve cinselliÄŸi yaÅŸama, flÃ¶rt etme ÅŸekliniz deÄŸiÅŸebilir.

Terazi Nisan 2023: EvleneceÄŸiniz kiÅŸiyle tanÄ±ÅŸabilirsiniz

6 Nisanâ€™da Terazi burcunun 16â€™ncÄ± derecesinde JÃ¼piter etkili bir dolunay var.

Daha Ã§ok kendinize odaklanmak isteyeceÄŸiniz, kiÅŸisel iÅŸ ve projelerin peÅŸinde koÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z, fiziksel olarak nasÄ±l gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ daha fazla Ã¶nemseyeceÄŸiniz bir dolunay sÃ¼reci... JÃ¼piterâ€™in etkili olmasÄ±ndan dolayÄ± iliÅŸkiler, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar, iÅŸ birlikleri gibi konularda zaman zaman abartÄ±lÄ±, hatta fanatik davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z olabilir. OlaylarÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼tmemek yerinde olur. DiÄŸer yandan iliÅŸki ve ortaklÄ±klardan yana bazÄ± ÅŸanslar da elde edebilirsiniz. KarÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kan fÄ±rsatlarÄ±n peÅŸinden koÅŸun, Ã¶nemseyin. Belki yabancÄ±larla iÅŸ birlikleri yapar ya da evlenme teklifi alÄ±rsÄ±nÄ±z; kim bilir.

Bu tutulmada ne kadar net olursanÄ±z o kadar kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±karsÄ±nÄ±z.

20 Nisanâ€™da 29 derece KoÃ§ burcunda JÃ¼piteryen bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± meydana gelecek. Bu tutulma oldukÃ§a ÅŸanslÄ± etkilere sahip. Ã–zellikle evlilik, iliÅŸkiler, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k iÅŸleri konusundaâ€¦ EÄŸer ki danÄ±ÅŸmanlÄ±k veriyorsanÄ±z mÃ¼ÅŸterileriniz hÄ±zla artabilir. Size harika faydalar saÄŸlayacak yeni ortaklÄ±klarÄ±n adÄ±mlarÄ±nÄ± atabilirsiniz.



EvleneceÄŸiniz kiÅŸiyle tanÄ±ÅŸabilir veya evlenmeye karar verebilirsiniz. OrtaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda veya evliliÄŸinizde ÅŸanslÄ± bir dÃ¶nem... Partnerinizle birlikte para kazanabileceÄŸiniz iÅŸlere giriÅŸebilirsiniz. Buraya kadar her ÅŸey ÅŸahane ama bu tutulmanÄ±n derecesi Ã¶nemli. 29â€™uncu derece arada kalmayÄ±, bir ÅŸeyi sona erdirip bir sonraki faza geÃ§mek iÃ§in gereken Ã§abayÄ± anlatÄ±r. Bu yÃ¼zden bu saydÄ±ÄŸÄ±m konularda iki arada bir derede kalabilirsiniz. Ya da bu saydÄ±klarÄ±ma ancak bir ÅŸeyleri bitirerek ulaÅŸabilirsiniz. Bu tutulmada ne kadar net olursanÄ±z o kadar kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±karsÄ±nÄ±z.

21 Nisanâ€™la 15 MayÄ±s arasÄ± MerkÃ¼r, BoÄŸa burcunda geri hareket edecek. Kredi kartlarÄ±, banka, muhasebe iÅŸleri veya vergi konularÄ±nda birtakÄ±m hatalarla, gecikmelerle uÄŸraÅŸmanÄ±z gerekebilir. GÃ¼venilir olmayan hiÃ§bir yerden Ã§evrimiÃ§i alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmayÄ±n!

Terazi MayÄ±s 2023: Gelsin paracÄ±klarâ€¦

5 MayÄ±sâ€™ta 14 derece Akrep burcundaki Ay tutulmasÄ±na geri hareketteki MerkÃ¼râ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ±, YengeÃ§ burcundaki Marsâ€™Ä±n gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak.

Maddi konularda Ã¶nemli bir krizi yÃ¶netmeniz gerekebilir. Kendinize daha fazla deÄŸer vermeniz gerektiÄŸini Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Bu tutulmada dikkat etmeniz gereken ana konular ÅŸÃ¶yle: BorÃ§lar, krediler, faizler, vergiler, ortak kazanÃ§lar ve hesap hatalarÄ±... BankacÄ±lÄ±k iÅŸlerinde hatalar ortaya Ã§Ä±kabilir, Ã¶zellikle ÅŸifre gibi gÃ¼venlikle ilgili konularda daha hassas davranmalÄ±sÄ±nÄ±z. GÃ¶zden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir fatura ya da bir vergi Ã¶demesi de karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kabilir. Ancak Marsâ€™Ä±n gÃ¼zel desteÄŸiyle kariyer konusunda gÃ¼venilir ve hÄ±zlÄ± geliÅŸmeler kaydedebilirsiniz. Terfi alabilir, iÅŸ kurabilir, iÅŸ arÄ±yorsanÄ±z iÅŸ bulabilirsiniz. Her ÅŸekilde daha Ã§ok para kazanmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacak geliÅŸmeler sÃ¶z konusu.

BeklediÄŸiniz bir para meselesi varsa, bu konuda gÃ¼zel geliÅŸmeler yaÅŸayabilirsiniz.

16 MayÄ±sâ€™ta bolluk, bereket, ÅŸans ve talih gezegeni JÃ¼piter, BoÄŸa burcuna geÃ§ecek ve 26 MayÄ±s 2024â€™e kadar burada seyahat edecek. 8â€™inci evinize giriÅŸ yapan JÃ¼piter Ã¶ncelikle ortaklaÅŸa kazanÄ±mlar, miras, nafaka gibi konularda Ã¶nemli fÄ±rsatlar elde etmenize yardÄ±mcÄ± olabilir. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n paralarÄ± veya imkÃ¢nlarÄ±ndan Ã§ok daha rahat ÅŸekilde yararlanabilirsiniz. Ä°htiyacÄ±nÄ±z olan finansal kaynaklara kolayca ulaÅŸabileceksiniz. Bu kredi, borÃ§ ya da zamanÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir yatÄ±rÄ±mla ilgili olabilir.

Bir sÃ¼redir sizi rahatsÄ±z eden ruhsal veya fiziksel sorunlardan kurtulmak iÃ§in, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 12 ay iÃ§inde profesyonel destek alabilirsiniz. Ã–ÄŸrenciler kolaylÄ±kla burs bulabilir, sponsorluk arayanlar kaynaklara rahat ulaÅŸabilir. OrtaklÄ±klardan elde edilen gelirlerde de artÄ±ÅŸlar var. EÅŸinizin finansal kazanÃ§larÄ± artacak. Hatta belki de bir sÃ¼redir sizi sÄ±kan borÃ§larÄ± Ã¶demenin kolay yollarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Bu sÃ¼reÃ§te kendinizi ruhsal anlamda geliÅŸtirebilirsiniz. Ã–lÃ¼m, Ã¶ldÃ¼kten sonraki hayat gibi konularda derin araÅŸtÄ±rmalar yapabilirsiniz. Gizli ilimlere, Ã¶kÃ¼lt (doÄŸa Ã¼stÃ¼) konulara ilginiz, merakÄ±nÄ±z artabilir.

19 MayÄ±sâ€™ta 28 derece BoÄŸa burcundaki yeniaydaysa krediler, borÃ§lar, nafaka, prim, burs gibi konular gÃ¼ndeminizi meÅŸgul etmeye devam edecek. Bu konularda yeni adÄ±mlar atabilirsiniz. Boyun ve boÄŸaz bÃ¶lgenize Ã¶zen gÃ¶sterin, saÄŸlÄ±k harcamalarÄ±nÄ±z artabilir. Ã–te yandan kredi baÅŸvurunuz onaylanabilir, beklediÄŸiniz bir para varsa, gÃ¼zel geliÅŸmeler yaÅŸayabilirsiniz.

21 MayÄ±s haftasÄ±nda Marsâ€™la PlÃ¼ton arasÄ±nda gergin bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m var. Aile iÃ§inde minik bir saÄŸlÄ±k sorunu atlatÄ±labilir. Kariyerinizi ilgilendiren konularda baskÄ± altÄ±nda hissedebilirsiniz, Ã§ok daha fazla Ã§aba sarf etmeniz gereken durumlar ortaya Ã§Ä±kabilir. HayatÄ±nÄ±zda birÃ§ok ÅŸeyi aynÄ± anda kontrol altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸmaktan yorulabilirsiniz. Kariyerinizi ilgilendiren konulardaki gerginlik, ikili iliÅŸkilerinize yansÄ±yabilir. Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ihtiyacÄ±nÄ±z artarken risk almaya Ã§ok daha meyilli olabilirsiniz. Kariyer, ev, aile, ortaklÄ±k, evlilikle ilgili konular stres altÄ±nda, beklenmedik geliÅŸmeler yaÅŸanabilir.

Terazi Haziran 2023: Bir seyahat olabilir

4 Haziranâ€™da 13 derece Yay burcunda bir dolunay meydana gelecek.

YakÄ±n Ã§evre, kardeÅŸler, eÄŸitim, iletiÅŸimle ilgili konular Ã¶n planda olacak. Yeni bir eÄŸitime baÅŸlamak isteyebilir, internet sitesi aÃ§abilir, bir yerlere seyahat organize edebilir, eÄŸitim verebilir, seminerlere katÄ±labilirsiniz. Reklam, satÄ±ÅŸ, pazarlamayla ilgili konularla, resmi iÅŸlerle uÄŸraÅŸmanÄ±z gerekebilir.

YurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitim, resmi iÅŸler ve hukuksal konularda yeni koÅŸullar oluÅŸabilir.

18 Haziranâ€™da 26 derece Ä°kizler burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. YurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitim, resmi iÅŸler ve hukuksal konularda yeni koÅŸullar oluÅŸabilir. Yeni bir eÄŸitime baÅŸlamak isteyebilir, yurtdÄ±ÅŸÄ±nda bir yerlere gidebilir, medya konusunda yeni baÄŸlantÄ±lar kurabilir, satÄ±ÅŸ ve pazarlama alanÄ±nda destekler alabilir, yeni hukuki bilgiler edinebilirsiniz.



NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimi nedeniyle saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za daha fazla Ã¶zen gÃ¶stermenizi Ã¶neririm. Zehirlenmelere karÅŸÄ±; kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ilaÃ§lara, yediklerinize, iÃ§tiklerinize aman dikkat! Bununla birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸiler sizi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratabilir. Ä°ÅŸ, yurtdÄ±ÅŸÄ± ve yabancÄ±larla ilgili konularda koÅŸullar belirsiz hale gelebilir. Ani kararlar almak iÃ§in uygun bir dÃ¶nem deÄŸil.

Terazi Temmuz 2023: AradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z evi bulabilirsiniz

3 Temmuzâ€™da 11 derece OÄŸlak burcundaki MerkÃ¼r etkili bir dolunay meydana gelecek.

Bu dolunaya BoÄŸa burcunda seyahat eden JÃ¼piterâ€™in gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak. Ev, yuva, aile, yerleÅŸime ait konular gÃ¼ndemde. TaÅŸÄ±nma, yer deÄŸiÅŸtirme durumu olabilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¶zellikteki evi bulabilirsiniz. Aile iÃ§indeki bir konu Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸabilir. Ancak Ã¼stlerinizle, iÅŸinizle ilgili fikir birliÄŸine varmakta zorlanabilirsiniz, iletiÅŸimde karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar, hatalÄ± bilgi akÄ±ÅŸÄ± sÃ¶zkonusu. Ä°yi haber: JÃ¼piterâ€™in gÃ¼zel desteÄŸi sayesinde iyi yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz, maddi anlamda eliniz gÃ¼Ã§lenebilir, ortaklaÅŸa kazanÃ§larÄ±nÄ±z artabilir. Uygun koÅŸullarda kredi veya borÃ§ da bulabilirsiniz.

Uzun sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸiniz eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zdan haberler alabilirsiniz.

17 Temmuzâ€™da 24 derece YengeÃ§ burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya PlÃ¼tonâ€™un sert bir aÃ§Ä±sÄ±, BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n desteÄŸi olacak. Kariyerinizde yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar, yeni projeler gÃ¼ndemde. Ä°ÅŸ bulabilirsiniz veya iÅŸinizle ilgili Ã¶nemli koÅŸullar oluÅŸabilir. YalnÄ±z PlÃ¼tonâ€™un sert etkileÅŸimi nedeniyle iÅŸ ve aile arasÄ±ndaki dengeyi kurmanÄ±z zorlaÅŸabilir. Ailevi konularda sert, hatta belki biraz takÄ±ntÄ±lÄ± davranabilirsiniz, yÄ±kÄ±cÄ± olmamaya bakÄ±n. NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸi sayesindeyse iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zdan manevi destekler alabilir, gÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerinizi bÃ¼yÃ¼k bir rahatlÄ±kla halledebilir, bir evcil hayvan sahiplenebilirsiniz.

23 Temmuz-4 EylÃ¼l arasÄ±nda VenÃ¼s, Aslan burcunda geri hareket edecek. Sosyal iliÅŸkileriniz, iÅŸten kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gelir, Ã¶dÃ¼ller ve primler odaÄŸÄ±nÄ±zda olacak. Uzun sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸiniz eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zdan haberler alabilir, onlarla bir araya gelebilirsiniz. DostlarÄ±nÄ±zla aranÄ±zda zaman zaman egosal veya finansal sorunlar meydana gelebilir. BeklediÄŸiniz prim, Ã¶dÃ¼l gibi ÅŸeyler varsa gecikmeler sÃ¶z konusu olabilir. Belki hiÃ§ aklÄ±nÄ±za gelmeyecek bir arkadaÅŸÄ±nÄ±z size ilanÄ± aÅŸk edebilir.

Terazi AÄŸustos 2023: Ã‡ocuklar ilgi isteyebilir

1 AÄŸustosâ€™ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya BoÄŸa burcundaki JÃ¼piterâ€™in sert bir etkileÅŸimi olacak.

Ã–zel hayatÄ±nÄ±z, Ã§ocuklarla iliÅŸkiler, yatÄ±rÄ±m, hobi, eÄŸlence bu dolunayÄ±n ana konularÄ±. Bunlarla ilgili bir sÃ¼redir gÃ¼ndeminizi meÅŸgul eden meselelerin sonuna gelebilirsiniz. Yeni aÅŸklar heyecan verici ve Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirici olurken varsa Ã§ocuklarÄ±nÄ±zla daha yakÄ±ndan ilgilenmeniz gerekebilir. Riskli yatÄ±rÄ±mlara yÃ¶nelebilirsiniz. YalnÄ±z Ã¶demeler, borÃ§lar, krediler gibi konularda gereksiz riskler almayÄ±n, abartÄ±lÄ± hareketlerden kaÃ§Ä±nÄ±n.



SaÄŸlÄ±k, iÅŸ ortamÄ±, gÃ¼ndelik iÅŸler ana gÃ¼ndeminiz olabilir.

16 AÄŸustosâ€™ta 23 derece Aslan burcundaki yeniaya BoÄŸa burcunda seyahat eden UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. Sosyal iliÅŸkiler, dostluklar ve arkadaÅŸlÄ±klar bu yeniayla Ã¶n plana Ã§Ä±kacak. Sizleri sosyal aÃ§Ä±dan dÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼k, eÄŸlenceli zamanlar bekliyor. Organizasyonlar yapabilir ya da davetlere, nikahlara, sizi mutlu edecek aktivitelere katÄ±labilirsiniz. YalnÄ±z UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimi beraberinde beklenmedik harcamalar getirebilir.Â

23 AÄŸustos-15 EylÃ¼l arasÄ± MerkÃ¼r, BaÅŸak burcunda geri hareket edecek. Her duyduÄŸunuza inanmayÄ±n, yanlÄ±ÅŸ bilgilendirilmeden dolayÄ± sorunlar yaÅŸayabilirsiniz. KullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z elektronik aletlerde arÄ±za da Ã§Ä±kabilir.

31 AÄŸustosâ€™ta BalÄ±k burcunun 7â€™nci derecesinde SatÃ¼rnyen bir dolunay meydana gelecek. Bu biraz sert bir dolunay Ã§Ã¼nkÃ¼ SatÃ¼rnâ€™Ã¼n olduÄŸu yerde kÄ±sÄ±tlanma vardÄ±r, kendinize Ã§ekidÃ¼zen vermeniz ve sorumluluk almanÄ±z gerekir. SaÄŸlÄ±k, iÅŸ ortamÄ±, gÃ¼ndelik angarya iÅŸler ana gÃ¼ndeminiz olabilir. Ã–zellikle zehirlenmelere ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminize dikkat etmelisiniz. HastalÄ±klara aÃ§Ä±k olduÄŸunuz zamanlar... Yani hem gÃ¼ndelik hayatÄ±nÄ±za hem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za hem de iÅŸ ortamÄ±nÄ±za Ã§ekidÃ¼zen vermeniz gerekebilir. Diyete baÅŸlamak iÃ§inse uygun bir dÃ¶nem.

Terazi EylÃ¼l 2023: Ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat!

15 EylÃ¼lâ€™de 21 derece BaÅŸak burcundaki yeniaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert; UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™un destekleyici etkileri olacak.

Yeniay 12â€™nci evinizde yani korkular, arkanÄ±zdan dÃ¶nen iÅŸler, hastalÄ±klar, bilinÃ§altÄ± ve psikolojiyi ilgilendiren alanda gerÃ§ekleÅŸecek. Ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat etmeniz gereken bir yeniay dÃ¶nemi... Terapilere veya size iÃ§sel olarak iyi gelecek uygulamalara baÅŸlayabilirsiniz.

EÄŸer bir imza veya anlaÅŸma peÅŸinde koÅŸuyorsanÄ±z iÅŸi baÄŸlayabilirsiniz.

SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za, Ã¶zellikle zehirlenmelere, alerjilere ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminize dikkat! Ä°ÅŸ ortamÄ±nÄ±zda rahatsÄ±z edici belirsizlikler yaÅŸanabilir veya iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratabilir. Bu yeniay yatÄ±rÄ±m yapmak, ev ya da toprak almak, taÅŸÄ±nmak, araba almak, evinizde yenilikler yapmak, ortaklaÅŸa kazanÃ§larÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±rmak iÃ§in uygun bir dÃ¶nem...

29 EylÃ¼lâ€™de 6 derece KoÃ§ burcunda dolunay meydana gelecek. Odak noktanÄ±z iliÅŸkiler, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar ve iÅŸ birlikleri olacak. Bu alanlarda bir sÃ¼redir uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularÄ±n sonuna gelebilirsiniz. Ä°liÅŸkilerinizde veya ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdaki sorunlar bitebilir. Bir imza veya anlaÅŸma peÅŸinde koÅŸuyorsanÄ±z iÅŸi baÄŸlayabilirsiniz. Elbette iÅŸin iÃ§inde KoÃ§ olduÄŸundan ÅŸartlar hÄ±zlÄ± hatta biraz gergin olabilir. Bu yÃ¼zden karÅŸÄ±nÄ±zdaki kiÅŸilerle iliÅŸkilerinizi minimum gerginlikle yÃ¼rÃ¼tmenizi tavsiye ederim.

Terazi Ekim 2023: Finansal kazanÃ§lar kayÄ±plar bir arada

14 Ekimâ€™de 21 derece Terazi burcunda MerkÃ¼ryen bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± var.

Tutulmaya PlÃ¼tonâ€™un sert bir etkisi olacak... Burcunuzdaki bu tutulmayla daha Ã§ok okuyacak, daha Ã§ok Ã¶ÄŸrenecek, daha Ã§ok bilgi sahibi olacaksÄ±nÄ±z. Ã‡ok Ã¶nemli sÃ¶zleÅŸmeler imzalayabilirsiniz. Teknolojiyle ilgili projeler gÃ¼ndeme gelebilir. HayatÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirecek bir eÄŸitime baÅŸlayabilir ya da bir seyahate Ã§Ä±kabilirsiniz. SatÄ±ÅŸ, pazarlama, reklam gibi iÅŸlere odaklanabilir, ticari iliÅŸkiler geliÅŸtirebilirsiniz.

Aileyle ilgili bazÄ± sÄ±rlar ortaya Ã§Ä±kabilir.

Ancak dikkat etmeniz gereken bir konu var: Ä°ÅŸin iÃ§inde PlÃ¼ton olduÄŸundan, takÄ±ntÄ±lÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere teslim olmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Aile iÃ§inde iletiÅŸim krizleri meydana gelebilir, ev iÃ§inde elektronik aletlerde, elektrik aksamÄ±nda sorunlar Ã§Ä±kabilir. Ailenize kÃ¼smeyin, sonradan Ã¼zÃ¼leceÄŸiniz sert bir iletiÅŸim dili kullanmamaya Ã¶zen gÃ¶sterin. Aileyle ilgili bazÄ± sÄ±rlar da ortaya Ã§Ä±kabilir.

28 Ekimâ€™de 5 derece BoÄŸa burcunda Mars ve JÃ¼piterâ€™in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olacaÄŸÄ± bir Ay tutulmasÄ± meydana gelecek. GÃ¼ndem, para olacak. Fakat kazanÃ§lar ve kayÄ±plar bir arada... AÅŸÄ±rÄ± harcamalar ve olaylarÄ±n abartÄ±lmasÄ± sÃ¶z konusu. Ä°natÃ§Ä± davranmanÄ±z sizi maddi aÃ§Ä±dan zora sokabilir; risk almak ya da blÃ¶f yapmak iÃ§in uygun bir dÃ¶nem deÄŸil. Ticari ya da yasal konularda dikkatli adÄ±mlar atmalÄ±, gereksiz borÃ§larÄ±n altÄ±na girmemeli, vergi meselelerinde temkinli davranmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu tutulma size Ã§okÃ§a para harcatabilir veya kaybettirebilir.

Terazi KasÄ±m 2023: EÄŸitim, yayÄ±ncÄ±lÄ±k ve hukuki konular stres yaratabilir

13 KasÄ±mâ€™da, 20 derece Akrep burcunda Mars ve UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkin olacaÄŸÄ± bir yeniay yaÅŸanacak.

Bu yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™den gÃ¼zel bir destek var. Maddi konular hayatÄ±nÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir stres noktasÄ± haline dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir ve bir krizi idare etmeniz gerekebilir, hatta birileriyle kavga bile edebilirsiniz. Beklenmedik harcamalar da gÃ¼ndemdeâ€¦ SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndansa genital bÃ¶lge, Ã¼reme organlarÄ± ve boÅŸaltÄ±m sistemine bu dÃ¶nem daha Ã§ok dikkat etmeniz gerek.

Ancak NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸi sayesinde iÅŸ ve saÄŸlÄ±k konularÄ±nda nispeten yumuÅŸak etkiler altÄ±nda olacaksÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸinizde Ã§ok daha yaratÄ±cÄ± olabilirsiniz. SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan ruhsal olarak sizi rahatlatacak durumlar meydana gelebilir. Ä°ÅŸ konularÄ±nda kabule geÃ§mek, sorunlarÄ± bÃ¼yÃ¼tmeden sakince yÃ¶netmek daha kolay olacaktÄ±r.

Teknoloji ve internetle ilgili iÅŸlerde gÃ¼venlik sorunlarÄ± meydana gelebilir.

27 KasÄ±mâ€™da 4 derece Ä°kizler burcunda Mars etkili bir dolunay gerÃ§ekleÅŸecek. Bu dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ± olacak. EÄŸitim, yayÄ±ncÄ±lÄ±k ve hukuki konularda stresli durumlar meydana gelebilir. Bu konularda oldukÃ§a sabÄ±rsÄ±z ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncesizce davranabilirsiniz.

Bu dÃ¶nem diÄŸer insanlarla aynÄ± fikirde buluÅŸmak kolay olmayabilir. Ã‡Ä±kacaÄŸÄ±nÄ±z seyahatlerde sizi sinirlendirecek durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Ä°letiÅŸim dilinize ve ÅŸeklinize dikkat etmenizde, baÅŸka insanlarÄ±n fikirlerine hoÅŸgÃ¶rÃ¼yle yaklaÅŸmanÄ±zda fayda var. Ã–zellikle de kuzenler, kardeÅŸler ve komÅŸularla iliÅŸkilerde...

Teknoloji ve internetle ilgili iÅŸlerde de gÃ¼venlik sorunlarÄ± meydana gelebilir. SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert etkisi nedeniyle Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ±z seyahatlerde, araba kullanÄ±rken dikkatli olmalÄ±, kimseyle tartÄ±ÅŸmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Hatta iÅŸ ortamÄ±nÄ±zda, birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilere karÅŸÄ±da daha kibar olmanÄ±z iyi olur. MÃ¼ÅŸterilerle iliÅŸkilerde de daha sabÄ±rlÄ± olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu dÃ¶nem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za, Ã¶zellikle diÅŸler, kemikler ve ayaklarÄ±nÄ±za dikkat! Belki ufak bir operasyon gÃ¼ndeme gelebilir.

Terazi AralÄ±k 2023: Evdeki elektronik aletlerde sorunlarâ€¦

12 AralÄ±kâ€™ta, MerkÃ¼râ€™Ã¼n OÄŸlak burcundaki geri hareketi baÅŸlayacak ve yÄ±l sonuna kadar devam edecek.

Evdeki elektronik aletlerde sorunlar meydana gelebilir. Aile iÃ§in karar almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken stresli durumlar oluÅŸabilir. Bu dÃ¶nem taÅŸÄ±nmak, yer deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in uygun olmayabilir. TaÅŸÄ±nÄ±rken eÅŸyalar kÄ±rÄ±lÄ±r, kaybolurâ€¦



Ä°ÅŸle ilgili kararlar almadan Ã¶nce etraflÄ±ca dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.

13 AralÄ±kâ€™ta, 20 derece Yay burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. Yeniay burcunuzun 3â€™Ã¼ncÃ¼ evinde gerÃ§ekleÅŸiyor. EÄŸitim, Ã¶ÄŸrenme, zihinsel faaliyetler, kardeÅŸler, yakÄ±n yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her tÃ¼rlÃ¼ iletiÅŸim bu yeniayÄ±nÂ odak noktalarÄ±. Bu konularda yeni geliÅŸmeler yaÅŸayabilir, yeni adÄ±mlar atabilir, baÅŸlangÄ±Ã§lar yapabilirsiniz.

YalnÄ±z NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkisi sebebiyle kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir, sisli bir yolda yÃ¼rÃ¼yormuÅŸ gibi hissedebilirsiniz. Ã–zellikle bu kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼ndelik iÅŸlerinizi yaparken ya da iÅŸ ortamÄ±nÄ±zda daha Ã§ok hissedebilirsiniz. Bu yÃ¼zden iÅŸle ilgili kararlar almadan Ã¶nce etraflÄ±ca dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan olasÄ± bir durumda belki iki ayrÄ± doktor gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ almakta fayda olabilir. Bu dÃ¶nem baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ tutun.

27 AralÄ±kâ€™ta 4 derece YengeÃ§ burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n destekleyici bir etkisi var. OdaÄŸÄ±nÄ±z daha Ã§ok kariyerinizi ilgilendiren konulara kayacak. Ä°ÅŸ kurmak, iÅŸ bulmak, iÅŸ konusunda yeni sorumluluklar yÃ¼klenmek iÃ§in ideal bir zaman. Bu sorumluluklarÄ±n Ã¼stesinden gelebileceksiniz. Mesleki anlamda kendinizi geliÅŸtirmek iÃ§in adÄ±mlar da atabilirsiniz.



AKREP VE YÃœKSELEN AKREP 2023

YÄ±l genelinde hem mesleki hem de Ã¶zel iliÅŸkilerinizi yÃ¶netmek Ã¶nem kazanacak.

Martâ€™ta SatÃ¼rnâ€™Ã¼n BalÄ±k burcuna geÃ§mesiyle hayatÄ±nÄ±zÄ±n odaÄŸÄ±na aÅŸk yerleÅŸiyor. GerÃ§ekÃ§i aÅŸklarÄ±n peÅŸinden koÅŸun, kendinizi kandÄ±rmayÄ±n. Evli olanlar Ã§ocuklarÄ±yla ilgili Ã¶nemli sorumluluklar alabilir veya Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in Ã§aba sarf edebilir.



PlÃ¼tonâ€™un bu sene 4â€™Ã¼ncÃ¼ evinize geÃ§mesi de hayatÄ±nÄ±za Ã§ok bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler getirecek!



Bunu eski hayatÄ±nÄ±zÄ± geride bÄ±rakÄ±p yeni bir hayata baÅŸlamak gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Hatta belki yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸamaya baÅŸlayabilirsiniz. MayÄ±sta bolluk, bereket, ÅŸans ve talih gezegeni JÃ¼piterâ€™in BoÄŸa burcuna geÃ§mesiyle ortaklÄ±klar, sÃ¶zleÅŸmeler, evlilik ve ikili iliÅŸkiler alanÄ±nda karÅŸÄ±nÄ±za gÃ¼zel fÄ±rsatlar Ã§Ä±kacak.



YalnÄ±zsanÄ±z, kendinizi uzun soluklu bir iliÅŸkiye hazÄ±rlayÄ±n. YÄ±lÄ±n sonuna doÄŸru yatÄ±rÄ±mlarla ilgili daha dikkatli olmalÄ±, hayal satan kiÅŸilerin peÅŸinden koÅŸmamalÄ±sÄ±nÄ±z. BakalÄ±m, 2023â€™Ã¼n diÄŸer ayrÄ±ntÄ±larÄ±nda sizleri daha neler bekliyorâ€¦

Akrep Ocak 2023: Ev alabilir veya evinizi gÃ¼zelleÅŸtirebilirsiniz

7 Ocakâ€™ta YengeÃ§ burcunda geri hareketteki MerkÃ¼râ€™Ã¼n etki edeceÄŸi bir dolunay meydana gelecek.

HayatÄ± derin ÅŸekilde sorguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸu gÃ¼nler cevaplar bulmakta zorlanabilirsiniz. EÄŸitim, sÄ±navlar, yurtdÄ±ÅŸÄ±, resmi iÅŸler, yazÄ±ÅŸmalar, reklam ve halkla iliÅŸkiler Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda arzu ettiÄŸiniz verimi alamayabilirsiniz veya bu alanlarda birtakÄ±m gecikmeler meydana gelebilir.

Bu dÃ¶nem yakÄ±n Ã§evreniz, komÅŸularÄ±nÄ±z, kuzen ve kardeÅŸlerinizle ortak bir fikirde buluÅŸmak pek kolay olmayabilir. Bu dolunaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n kuracaÄŸÄ± gÃ¼zel etkileÅŸimle aÅŸk hayatÄ±nÄ±zda romantik isteklerinize daha kolay yanÄ±t bulabilirsiniz. GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ romantik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in olduÄŸu kadar yaratÄ±cÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmak iÃ§in de destekleyici konumda.

Bu dÃ¶nem yakÄ±n Ã§evrenizle ortak bir fikirde buluÅŸmak pek kolay olmayabilir.

21 Ocakâ€™ta 1 derece Kova burcunda bir yeniay meydana gelecek. OdaÄŸÄ±nÄ±z aile, ev ve gayrimenkul konularÄ± olabilir. Eve ait sorumluluklarÄ±nÄ±z artarken, evinizi gÃ¼zelleÅŸtirmek iÃ§in adÄ±mlar atabilirsiniz. Kendinizi ev-aile konularÄ±nda tatlÄ± bir koÅŸturma iÃ§inde bulabilirsiniz. TaÅŸÄ±nmak, yer deÄŸiÅŸtirmek, ev almak-satmak gibi planlarÄ±nÄ±zÄ± bu yeniay sÃ¼recine denk getirebilirsiniz.

Akrep Åžubat 2023: Ä°ÅŸ baÅŸvurularÄ± yapabilir, iÅŸ kurmak iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayabilirsiniz

5 Åžubatâ€™ta Aslan burcundaki dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. Bu dolunayla kariyeriniz iÃ§in attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her adÄ±mla fark edileceksiniz.

Son 2 haftadÄ±r iÅŸle ilgili yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularÄ± tamamlama ve bitirme sÃ¼reci olabilir bu... Ä°ÅŸ baÅŸvurularÄ± yapabilir, iÅŸ kurmak iÃ§in de kollarÄ± sÄ±vayabilirsiniz.

Ancak UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimi, mesleki konularda beklenmedik geliÅŸmelere iÅŸaret ediyor. KullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z elektronik aletlerde sorunlar Ã§Ä±kabilir veya bu dÃ¶nem ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar, iÅŸbirlikleri ve iliÅŸkilerle ilgili isyankÃ¢r tavÄ±rlar takÄ±nabilir, tahammÃ¼lÃ¼nÃ¼zÃ¼ zorlayan durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Hem mesleki hem de Ã¶zel iliÅŸkilerinizi yÃ¶netmek Ã¶nem kazanacak.

Bu yeniay sÃ¼recinde daha fazla eÄŸlenmek, hayattan keyif almak isteyebilirsiniz.

Â 20 Åžubatâ€™ta BalÄ±k burcundaki yeniayda gÃ¼ndem maddeleriniz aÅŸk, Ã§ocuklar, riskli yatÄ±rÄ±mlar ve hobiler... BazÄ±larÄ±nÄ±z yeni aÅŸklara yelken aÃ§arken, bazÄ±larÄ±nÄ±z hamileliÄŸe odaklanabilir, bazÄ±larÄ±nÄ±z yeni hobilere baÅŸlayabilir, bazÄ±larÄ±nÄ±z da yatÄ±rÄ±m peÅŸinde koÅŸabilir.

Ã–zel hayatÄ±nÄ±zdaysa romantik zamanlar geÃ§irebilirsiniz. YaratÄ±cÄ± etkilerin yoÄŸun olduÄŸu bu yeniay sÃ¼recinde daha fazla eÄŸlenmek, hayattan keyif almak isteyebilirsiniz.

Akrep Mart 2023: Para iÃ§in kimseyle kavga etmeyin, borÃ§ vermeyin

7 Martâ€™ta 16 derece BaÅŸak burcundaki dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸi, Marsâ€™Ä±n da sert etkileÅŸimi olacak. Sosyal iliÅŸkiler, arkadaÅŸlÄ±klar, toplumsal konular ve dernekler odak noktanÄ±z.

DostlarÄ±nÄ±zla daha fazla vakit geÃ§irmek isteyebilirsiniz, davet ve organizasyonlar gÃ¼ndeme gelebilir. UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸiyle bazÄ±larÄ±nÄ±z arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte projeler Ã¼retebilir ve bu iÅŸler teknoloji odaklÄ± olabilir. Yeni iliÅŸkiler de geliÅŸtirebilirsiniz ama aklÄ±nÄ±zda olsun, Marsâ€™Ä±n sert etkileÅŸimi borÃ§lar, krediler, Ã¶demeler ve saÄŸlÄ±kla ilgili stresli durumlara iÅŸaret ediyor. Banka hesaplarÄ±nda sorunlar Ã§Ä±kabilir. Para iÃ§in kimseyle kavga etmeyin, borÃ§ vermeyin.

7 Martâ€™ta â€˜karmanÄ±n lorduâ€™, Ã¶ÄŸretici, bÃ¼yÃ¼tÃ¼cÃ¼, â€˜sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±â€™ gezegen SatÃ¼rn de BalÄ±k burcuna geÃ§ecek ve 25 MayÄ±s 2025â€™e kadar burada kalacak. Bu dÃ¶nem aÅŸka dair birÃ§ok ÅŸey Ã¶ÄŸreneceksiniz. Mesela bir aÅŸkÄ±n sorumluluÄŸunu almayÄ±, aÅŸkla bÃ¼yÃ¼meyi... Burada dikkat etmeniz gereken noktaysa gerÃ§ekÃ§i aÅŸklarÄ±n peÅŸinden koÅŸmak ve kendinizi kandÄ±rmamak. Belki de bazÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n ÅŸu ana kadar aÅŸktan, flÃ¶rtten yana hep yÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼ ama iÅŸte ÅŸimdi Ã§orak topraklara dÃ¶nebilirsiniz!

SatÃ¼rnâ€™Ã¼n bu transitinde sizden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k kiÅŸilerle flÃ¶rt etmeye baÅŸlamanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. Evli olanlarsa ya Ã§ocuklarÄ±yla ilgili Ã¶nemli sorumluluklar alacak ya da Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in Ã§aba sarf edecek. Ã‡ocuk sahibi olup onlarla sabrÄ± ve ayakta kalmayÄ± Ã¶ÄŸrenebilirsiniz... Bu sÃ¼reÃ§te ayrÄ±ca Ã¶zellikle babanÄ±zÄ±n finansal durumunda ciddi krizler oluÅŸabilir. Riskli yatÄ±rÄ±mlardan kaÃ§Ä±nÄ±n.

SatÃ¼rn-BalÄ±k, kiÅŸiyi gerÃ§eklerle hayalleri ayÄ±rt etme konusunda bir sÄ±navdan da geÃ§irir. YaÅŸam size eskisi kadar keyif vermeyebilir, hobilerinizden ve arkadaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±zdan soÄŸuyabilirsiniz. Ancak Ã§ok sevdiÄŸiniz bir hobiniz varsa, bu konuda profesyonelleÅŸebilir hatta bunu bir mesleÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilirsiniz.

Ã–zellikle babanÄ±zÄ±n finansal durumunda ciddi krizler oluÅŸabilir.

Â 21 Martâ€™ta da 0 derece KoÃ§ burcunda MerkÃ¼ryen bir yeniay var. Ã‡alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla nasÄ±l iletiÅŸim kurduÄŸunuz, iÅŸ ortamÄ±nda kendinizi nasÄ±l ifade ettiÄŸiniz Ã§ok Ã¶nemli! Ä°ÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n veya mÃ¼ÅŸterilerinizin kalbini kÄ±rmayÄ±n. SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndansa baÅŸ bÃ¶lgenize, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ze, diÅŸlerinize, sinir sisteminize ve midenize aman dikkat! Ä°yileÅŸmenizi saÄŸlayacak tavsiyeler alabilir, doktorlarla tanÄ±ÅŸabilirsiniz.

Bu dÃ¶nem hem meslek hem de saÄŸlÄ±k konusunda birÃ§ok yeni bilgiye ulaÅŸabilirsiniz. Ä°ÅŸinizle ilgili seyahatler, imza gerektiren konular ve dijital iÅŸler gÃ¼ndeme gelebilir. Sizi, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ±zda ve iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda hÄ±zlÄ± hareket edip hÄ±zlÄ± kararlar almanÄ±z gereken bir yeniay bekliyor.

GÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ±zda ve iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda hÄ±zlÄ± hareket edip hÄ±zlÄ± kararlar almanÄ±z gereken bir sÃ¼reÃ§ olacak.

23 Martâ€™ta PlÃ¼ton Kova burcunda geÃ§ecek ve 9 Mart 2043â€™e kadar burada seyahat edecek. Evet, tarihi yanlÄ±ÅŸ duymadÄ±nÄ±z. PlÃ¼ton; astrolojik anlamda en yavaÅŸ hareket eden gezegendir ve bir burÃ§ta ortalama 18-23 sene kadar kalÄ±r. PlÃ¼ton bu kadar yavaÅŸ hareket ettiÄŸinden, etkileri de zaman iÃ§inde ortaya Ã§Ä±kar. Genel olarak yok eden, yeni bir sistem kuran, gÃ¼Ã§ kazandÄ±ran bir gezegendir.

PlÃ¼tonâ€™un 4â€™Ã¼ncÃ¼ evinize geÃ§mesi hayatÄ±nÄ±zda o kadar bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler getirecek ki! Bunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yer ve mesleÄŸinizle ilgili hayatÄ±nÄ±zÄ± geride bÄ±rakÄ±p yeni bir hayata baÅŸlamak gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Hatta belki yurtdÄ±ÅŸÄ±nda bile yaÅŸamaya baÅŸlayabilirsiniz. Eviniz kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me girebilir, belki de hayatÄ±nÄ±zÄ±n temelleri adeta kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me girebilir. Bu sÃ¼reÃ§ aile iÃ§inde Ã¼zÃ¼cÃ¼ durumlarÄ± da beraberinde getirebilir. Kendi evinizi inÅŸa etmek iÃ§in harekete geÃ§ebilir veya kendinize yepyeni bir kariyer yaratabilirsiniz.

Akrep Nisan 2023: Kendi iÅŸinizi yapÄ±yorsanÄ±z iÅŸinizi bÃ¼yÃ¼tebilirsiniz

6 Nisanâ€™da 16 derece Terazi burcunda gerÃ§ekleÅŸecek JÃ¼piter etkili dolunayda kabuÄŸunuza Ã§ekilmek ve yalnÄ±z kalmak isteyebilirsiniz.

Uyku dÃ¼zeninize ve dinlenmeye Ã¶zen gÃ¶sterin. Ä°ÅŸin iÃ§inde JÃ¼piter olduÄŸundan Ã§ok fazla Ã§alÄ±ÅŸmak, koÅŸturmak durumunda kalabilirsiniz ama kendinizi ihmal de etmeyin. En iyi senaryoda size ruhsal aÃ§Ä±dan iyi gelebilecek bilgilere ulaÅŸabilir veya terapiye baÅŸlayabilirsiniz.

KarÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±karacak fÄ±rsatlar arasÄ±nda kalabilirsiniz. Bu yÃ¼zden olabildiÄŸince net olun!

Â 20 Nisanâ€™da 29 derece KoÃ§ burcunda JÃ¼piteryen bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± meydana gelecek. Ä°ÅŸ ortamÄ±, gÃ¼nlÃ¼k iÅŸler, ev hayvanlarÄ±, saÄŸlÄ±k konusu odaÄŸÄ±nÄ±zda... SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z doÄŸal bir koruma kalkanÄ± altÄ±nda olacak. Fiziksel veya ruhsal; her ÅŸekilde ÅŸifalanacaksÄ±nÄ±z! Ä°ÅŸ temponunuz artÄ±yor, sÃ¼rpriz iÅŸ fÄ±rsatlarÄ± ve projelere hazÄ±r olun! Ã–zellikle yurtdÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± iÅŸlerle ilgilenmeniz gerekebilir.

Kendi iÅŸinizi yapÄ±yorsanÄ±z iÅŸinizi bÃ¼yÃ¼tebilirsiniz. Size fayda saÄŸlayacak ve Ã§ok memnun kalacaÄŸÄ±nÄ±z Ã§alÄ±ÅŸanlar iÅŸe alabilirsiniz. YalnÄ±z tutulma 29â€™uncu derecede olduÄŸundan dikkat etmeniz gereken Ã¶nemli bir nokta var: 29 arada kalma, sÄ±kÄ±ÅŸma ve sÄ±nÄ±rda kalma derecesidir. Bu yÃ¼zden bu dÃ¶nem iÅŸ konularÄ±nda kararsÄ±zlÄ±k yaÅŸayabilir, karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±karacak fÄ±rsatlar arasÄ±nda kalabilirsiniz. Bu yÃ¼zden olabildiÄŸinde net olun!

Akrep MayÄ±s 2023: YalnÄ±zsanÄ±z, kendinizi uzun soluklu bir iliÅŸki iÃ§in hazÄ±rlayÄ±n

5 MayÄ±sâ€™ta 14 derece Akrep burcundaki Ay tutulmasÄ±na geri hareketteki MerkÃ¼râ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi, YengeÃ§ burcundaki Marsâ€™Ä±n da gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak.

SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za ve bedeninize iliÅŸkin konular Ã¶n planda. Fiziksel deÄŸiÅŸime gitmek isteyebilirsiniz. Ã–te yandan hayatÄ±nÄ±za dair birtakÄ±m Ã¶nemli krizleri yÃ¶netmeniz gerekebilir. Ay tutulmasÄ± olduÄŸundan duygusal veya ailevi meseleler gÃ¼ndeminizde. Ã–zellikle geri hareketteki MerkÃ¼râ€™Ã¼n etkileÅŸimi iliÅŸkiler, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar, iÅŸbirlikleri ve evlilikle ilgili konularda yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalara iÅŸaret ediyor. Bu dÃ¶nem bir ÅŸeyler imzalamak iÃ§in de uygun deÄŸil. MerkÃ¼r gerilemesinin bitmesini beklemekte fayda var. Marsâ€™Ä±n gÃ¼zel desteÄŸi yurtdÄ±ÅŸÄ±, yabancÄ±lar, hukuk, medya iÅŸleri ve eÄŸitime iliÅŸkin meselelerde iÅŸlerinize hÄ±z getirecektir; bu alanlarda Ã¶nemli giriÅŸimlerde bulunabilirsiniz.

Bu dÃ¶nem anlaÅŸmalÄ± olarak boÅŸanmak daha kolay olacaktÄ±r.

Â 16 MayÄ±sâ€™ta bolluk, bereket, ÅŸans ve talih gezegeni JÃ¼piter BoÄŸa burcuna geÃ§ecek ve 26 MayÄ±s 2024â€™e kadar burada seyahat edecek. 7â€™nci evinize giren JÃ¼piter, ortaklÄ±klar, sÃ¶zleÅŸmeler, evlilik ve ikili iliÅŸkiler alanÄ±nda sizlere acayip gÃ¼zel fÄ±rsatlar getirecek. KarÅŸÄ± ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar ve sÃ¶zleÅŸmeler imzalayabilirsiniz. YalnÄ±zsanÄ±z, kendinizi uzun soluklu bir iliÅŸki iÃ§in hazÄ±rlayÄ±n. Evlilik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸlayabilir, partnerinizden ve eÅŸinizden Ã§ok gÃ¼zel destekler gÃ¶rebilirsiniz. Bu sÃ¼reÃ§ eÄŸer sizin boÅŸanma dÃ¶neminize denk geliyorsa anlaÅŸmalÄ± olarak boÅŸanmak daha kolay olacaktÄ±r.

Partneriniz, ortaÄŸÄ±nÄ±z veya eÅŸinizle sÄ±k sÄ±k seyahate Ã§Ä±kabilirsiniz, hatta bu seyahatler yurtdÄ±ÅŸÄ±na olabilir. Bu dÃ¶nem eÅŸinizle ortaklaÅŸa iÅŸlere giriÅŸebilir ve para kazanabilirsiniz de... Ä°liÅŸkilerinizde her zamankinden daha fazla sahiplenici davranabilirsiniz. AyrÄ±ca bu dÃ¶nem size karÅŸÄ± olan, dÃ¼ÅŸmanlÄ±k besleyen kiÅŸilerden zarar gÃ¶rmezsiniz.

Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle rekabet duygusu yÃ¼zÃ¼nden kendinizi yÄ±pranmÄ±ÅŸ hissedebilirsiniz.

Â 19 MayÄ±sâ€™ta 28 derece BoÄŸa burcundaki yeniayla yeni ortaklÄ±klar, sÃ¶zleÅŸmeler ve imza gerektiren meseleler gÃ¼ndeme gelebilir. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kiÅŸilerden rahatlÄ±kla destek gÃ¶rebileceksiniz. Ã–nemli iÅŸbirlikleri iÃ§inde olabilirsiniz. Varsa eÅŸiniz veya ortaÄŸÄ±nÄ±zla yakÄ±ndan ilgilenmeniz gerekebilir. Bu yeniay uzun sÃ¼reli bir iliÅŸkinin kapÄ±sÄ±nÄ± aralayabilir.

21 MayÄ±s haftasÄ±nda Marsâ€™la PlÃ¼ton arasÄ±nda gergin bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m olacak. Tatil planÄ±nÄ±z dilediÄŸiniz gibi gitmeyebilir, birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle rekabet duygusu yÃ¼zÃ¼nden kendinizi yÄ±pranmÄ±ÅŸ hissedebilirsiniz veya geÃ§miÅŸe ait birtakÄ±m konular yeniden piÅŸirilerek Ã¶nÃ¼nÃ¼ze sunulabilir. Beklenmedik bir fatura veya toplu bir Ã¶deme yÃ¼zÃ¼nden sorun yaÅŸayabilirsiniz deâ€¦ Bu hafta fikir tartÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§Ä±kabilir, fikirlerinizi savaÅŸÃ§Ä± bir ÅŸekilde dile getirebilir ama konuÅŸtuÄŸunuz kiÅŸilere kabul ettirmekte zorlanabilirsiniz. TanÄ±tÄ±m, medya, halkla iliÅŸkiler, pazarlama, ithalat ve ihracatla ilgili gerginlikler oluÅŸabilir.

Akrep Haziran 2023: Ã–zel hayatÄ±nÄ±zda hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸatacak durumlarâ€¦

14 Haziranâ€™da 13 derece Yay burcundaki dolunayda gÃ¼ndeminizde kazancÄ±nÄ±z var.

Daha fazla para kazanmanÄ±n yollarÄ±nÄ± ararken, bazÄ± ciddi kararlar almanÄ±z gerekebilir. Bu dÃ¶nem paranÄ±zÄ± daha Ã§ok seyahat veya eÄŸitime harcayabilirsiniz. AlÄ±m-satÄ±m gibi iÅŸleriniz sonuca ulaÅŸabilirsiniz. Para kazanabileceÄŸiniz Ã¶nemli iÅŸbirlikleri gÃ¼ndeme gelebilir.

Bu dÃ¶nem paranÄ±zÄ± daha Ã§ok seyahat veya eÄŸitime harcayabilirsiniz.

Â 18 Haziranâ€™da 26 derece Ä°kizler burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. Krediler, banka iÅŸlemleri, kredi kart kullanÄ±mlarÄ±, paylaÅŸÄ±mlÄ± gelirler, burslar ve beklediÄŸiniz Ã¶demeler ana gÃ¼ndem maddeleriâ€¦

Bu konularda yeni adÄ±mlar atmak isteyebilirsiniz. YalnÄ±z NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkileÅŸiminden dolayÄ± gereksiz riskler almamalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–zel hayatÄ±nÄ±zda da hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸatacak durumlar meydana gelebilir. Bu sÃ¼reÃ§te en iyi senaryoyla yaratÄ±cÄ±lÄ±k gerektiren iÅŸlere yÃ¶nelebilirsiniz.

Akrep Temmuz 2023: YakÄ±n Ã§evrenizle iletiÅŸime dikkat!

3 Temmuzâ€™da 11 derece OÄŸlak burcunda MerkÃ¼r etkili bir dolunay gerÃ§ekleÅŸecek. Bu dolunaya BoÄŸa burcunda seyahat eden JÃ¼piterâ€™den gÃ¼zel bir destek var.

Seyahate Ã§Ä±kabilir, internet sitesi aÃ§abilir, iletiÅŸimle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. YalnÄ±z bilgi aktarÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda hatalar veya yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar ortaya Ã§Ä±kabilir. YurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitim, ticaret, pazarlama gibi konularda da sÃ¼rekli deÄŸiÅŸen fikir ve planlar gerginliÄŸe neden olabilir. Bu dÃ¶nem sÃ¼rpriz ortaklÄ±klar ve iÅŸbirlileri gÃ¼ndeme gelebilir. AnlaÅŸmalar imzalamak, sÃ¶zleÅŸmeler yapmak iÃ§in uygun bir dÃ¶nem.

Kariyerinizle ilgili arzu ettiklerinize ulaÅŸmanÄ±z biraz gecikebilir.

Â 17 Temmuzâ€™da 24 derece YengeÃ§ burcundaki yeniaya PlÃ¼tonâ€™un sert bir aÃ§Ä±sÄ±, BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel bir etkileÅŸimi olacak. Seyahat, eÄŸitim, yurtdÄ±ÅŸÄ± ve farklÄ± felsefi yaklaÅŸÄ±mlarla ilgili konularda yenilikler, yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar sÃ¶z konusu. YurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapabilir, medyayla ilgili Ã¶nemli iÅŸlerinizi organize edebilirsiniz. PlÃ¼tonâ€™un sert etkileÅŸimi nedeniyle yakÄ±n Ã§evreniz, kardeÅŸleriniz, kuzenleriniz ve komÅŸularÄ±nÄ±zla iletiÅŸim diliniz yÄ±kÄ±cÄ± ve sert deÄŸil, aksine yumuÅŸak ve onarÄ±cÄ± olsun, aman dikkat!

Bu dÃ¶nem zihinsel olarak Ã§ok yorulabilirsiniz. Zihniniz takÄ±ntÄ±lÄ± olmaya ve gÃ¼venmemeye Ã§ok mÃ¼sait! KullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z elektronik aletler veya sosyal medya hesabÄ±nÄ±zla ilgili krizler ortaya Ã§Ä±kabilir. Ancak NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle aÅŸk-meÅŸk konularÄ±ndan yana gÃ¼zel geliÅŸmeler yaÅŸanabilir. Romantik karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, birlikte olduÄŸunuz kiÅŸiyle de manevi tarafÄ± kuvvetli paylaÅŸÄ±mlar yapabilirsiniz.

23 Temmuzâ€™la 4 EylÃ¼l arasÄ± VenÃ¼s Aslan burcunda geri hareket edecek. Ã–zellikle kariyerinizle ilgili arzu ettiklerinize ulaÅŸmanÄ±z biraz gecikebilir. Bu dÃ¶nem iÅŸinizle ilgili kadÄ±nlarla nasÄ±l iliÅŸki kuracaÄŸÄ±nÄ±za ve bu iliÅŸkiyi nasÄ±l yÃ¶neteceÄŸinize Ã§ok dikkat etmelisiniz. Tembellik yapmak isteyebilir, iÅŸleri zamanÄ±nda yetiÅŸtiremeyebilirsiniz. Bu dÃ¶nem iÅŸ deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in pek uygun deÄŸil.

Akrep AÄŸustos 2023: HoÅŸgÃ¶rÃ¼yÃ¼ elden bÄ±rakmayÄ±n

1 AÄŸustosâ€™ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya BoÄŸa burcundaki JÃ¼piterâ€™in sert bir etkileÅŸimi olacak. OdaÄŸÄ±nÄ±zda ev, aile ve gayrimenkul konularÄ± var.

Eve ait sorumluluklarÄ±nÄ±z artarken, evinizi gÃ¼zelleÅŸtirmek adÄ±na adÄ±mlar atabilirsiniz. Ev-aile konularÄ±nda kendinizi tatlÄ± bir koÅŸturma iÃ§inde bulabilirsiniz.

TaÅŸÄ±nmak, yer deÄŸiÅŸtirmek, ev almak-satmak gibi planlarÄ±nÄ±zÄ± belki de bu dolunay sÃ¼recine denk getirebilirsiniz. Ä°liÅŸkiler, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar, iÅŸbirlikleri, evlilik gibi konularda beklentileriniz Ã§ok yÃ¼ksek olabilir, zaman zaman abartÄ±lÄ± davranabilirsiniz. Partnerinizle veya ortaÄŸÄ±nÄ±zla aynÄ± fikirlere inanmayabilirsiniz ama hoÅŸgÃ¶rÃ¼yÃ¼ elden bÄ±rakmayÄ±n. OrtaklÄ±klar veya iÅŸbirlikleriyle ilgili fÄ±rsatlar elde edebilirsiniz, hepsini Ã¶nemseyin, dikkate alÄ±n.

16 AÄŸustosâ€™ta 23 derece Aslan burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya BoÄŸa burcunda seyahat eden UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. Kariyerinizde attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her adÄ±mla fark edilir olabileceksiniz, son iki haftadÄ±r yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularÄ± tamamlama sÃ¼reci olabilir bu...

Ä°ÅŸ baÅŸvurularÄ± yapabilir, iÅŸ kurmak iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayabilirsiniz. UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimi mesleÄŸinizle ilgili beklenmedik geliÅŸmelere iÅŸaret edebilir, kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z elektronik aletlerde sorunlar meydana gelebilir. Bu dÃ¶nem isyankÃ¢r tavÄ±rlar iÃ§ine girebilirsiniz, tahammÃ¼lÃ¼z azalabilir. Hem mesleki hem de Ã¶zel anlamda iliÅŸkileri yÃ¶netmek Ã¶nem kazanacak.

TaÅŸÄ±nmak, yer deÄŸiÅŸtirmek, ev almak-satmak gibi planlarÄ±nÄ±zÄ± bu dolunay sÃ¼recine denk getirebilirsiniz.

Â 31 AÄŸustosâ€™ta 7 derece BalÄ±k burcunda SatÃ¼rnyen bir dolunay meydana gelecek. Bu biraz sert bir dolunay Ã§Ã¼nkÃ¼ SatÃ¼rnâ€™Ã¼n olduÄŸu yere Ã§eki dÃ¼zen vermek ve sorumluluk almak gerekir, Ã¼stelik kÄ±sÄ±tlanma durumu da vardÄ±r. Ã–zel hayatÄ±nÄ±za iliÅŸkin Ã¼stÃ¼nÃ¼ze dÃ¼ÅŸen sorumluluklarÄ± karÅŸÄ±lamalÄ±sÄ±nÄ±z ancak Ã§ok rahat hareket edemeyebilirsiniz veya sizi kÄ±sÄ±tlayan koÅŸullar oluÅŸabilir. YatÄ±rÄ±mlarla ilgili konularda hayal satan kiÅŸilerin peÅŸinden koÅŸmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±zla ilgili sorumluluklarÄ±nÄ±z da artabilir.

Akrep EylÃ¼l 2023: Bol bol sosyalleÅŸmek isteyebilirsiniz

15 EylÃ¼lâ€™de 21 derece BaÅŸak burcundaki yeniaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert, UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™un destekleyici etkileÅŸimleri olacak. Dostluklar ve sosyal hayatÄ±nÄ±z odaÄŸÄ±nÄ±zdaâ€¦

Daha Ã§ok sosyalleÅŸmek isteyebilir, dostlarÄ±nÄ±zla daha fazla vakit geÃ§irebilirsiniz. Sosyal iliÅŸkilerinizle karÅŸÄ±nÄ±zdaki kiÅŸiye faydalÄ± olmak, ona yardÄ±m etmek Ã¶n plana Ã§Ä±kacaktÄ±r.

YalnÄ±z NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkileÅŸiminden dolayÄ± hem Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda hem de sosyal Ã§evrenizde Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmek zorlaÅŸabilir, sisli bir yolda yÃ¼rÃ¼yormuÅŸ gibi hissedebilirsiniz. BazÄ± aldanmalar, hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± gÃ¼ndeme gelebilir. Sosyal ve Ã¶zel hayat arasÄ±nda dengeyi kurmak zorlaÅŸabilir.

UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™un gÃ¼zel destekleriyle yeni ortaklÄ±klar, dijital projeler, yeni imza gerektiren durumlar gÃ¼ndeme gelebilir. Medya, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, reklam, satÄ±ÅŸ ve pazarlama alanlarÄ±nda Ã¶nemli destekler alabilirsiniz.

YoÄŸun iÅŸ temposu yÃ¼zÃ¼nden kendinize Ã¶zen gÃ¶steremeyebilirsiniz.

Â 29 EylÃ¼lâ€™de 6 derece KoÃ§ burcunda bir dolunay var. Ã‡alÄ±ÅŸma ortamÄ±, birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸiler, rutin iÅŸler, kiÅŸisel geliÅŸim ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgili konularda iliÅŸkileri yÃ¶netirken dikkatli olun. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za, Ã¶zellikle beslenmenize ve yÃ¼zÃ¼nÃ¼ze dikkat! Bu dÃ¶nem iÅŸinizle ilgili sizi meÅŸgul eden konulara rahatlÄ±kla Ã§Ã¶zÃ¼m bulabilirsiniz. Ancak yoÄŸun iÅŸ temposu yÃ¼zÃ¼nden kendinize gereken Ã¶zeni gÃ¶steremeyebilirsiniz.

Akrep Ekim 2023: Neye imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± iyice kontrol edin

14 Ekimâ€™de 21 derece Terazi burcunda MerkÃ¼ryen GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± gerÃ§ekleÅŸecek. Ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, arkanÄ±zdan dÃ¶nen iÅŸler veya yurtdÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± konular odaÄŸÄ±nÄ±zda...

ArkanÄ±zdan konuÅŸan Ã§ok olabilir. Bu dÃ¶nem neye imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± iyice kontrol edin, hiÃ§bir ÅŸeyi dikkatli okumadan kabul etmeyin. KullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z elektronik aletlerde sÄ±kÄ±ntÄ±lar meydana gelebilir.

DiÄŸer yandan yurtdÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± iÅŸlerinizi bu dÃ¶nem halledebilirsiniz. Kendinizi bu dÃ¶nem Ã§ok fazla sorgulayabilir, kendinizi iyi ifade edemediÄŸiniz durumlarÄ±n ortasÄ±nda kalabilirsiniz. Zihniniz oldukÃ§a yaratÄ±cÄ± olabilir, birÃ§ok fikir Ã¼retebilirsiniz ama hÄ±rsÄ±zlÄ±klarÄ±n artabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek fikirlerinizi herkesle paylaÅŸmayÄ±n.

Enerjinizi doÄŸru kullanmalÄ±, Ã¶fkenize yenik dÃ¼ÅŸmemelisiniz.

Â 28 Ekimâ€™de 5 derece BoÄŸa burcunda Mars ve JÃ¼piterâ€™in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olacaÄŸÄ± bir Ay tutulmasÄ± meydana gelecek. Enerjinizi doÄŸru kullanmalÄ±, Ã¶fkenize yenik dÃ¼ÅŸmemelisiniz. Ä°liÅŸki yÃ¶netiminin Ã¶nem kazanacaÄŸÄ± ama bu alanda ciddi krizlerin gÃ¼ndeme gelebileceÄŸi bir tutulma bu...

Ä°liÅŸki ve ortaklÄ±klarda abartÄ±lÄ±, fanatik davranÄ±ÅŸlarda bulunabilir, ufacÄ±k bir meseleyi kocaman hale getirebilirsiniz. Ä°natÃ§Ä±lÄ±k, deÄŸiÅŸime kapalÄ±lÄ±k sizi zor bir duruma sokabilir. Bu gÃ¼nlerde denetimsiz ÅŸekilde para harcamayÄ±n. Kaza, Ã§arpma ve dÃ¼ÅŸmelere de dikkat! Spora gidiyorsanÄ±z kaslarÄ±nÄ±zÄ± ve eklemlerinizi Ã§ok fazla zorlamayÄ±n.

Akrep KasÄ±m 2023: Aceleci davranmaktan Ã§arpmalar, dÃ¼ÅŸmeler sÃ¶z konusuâ€¦

13 KasÄ±mâ€™da 20 derece Akrep burcunda Mars/UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkin olacaÄŸÄ± bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™den gÃ¼zel destek var.

Ä°liÅŸkiler, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar, iÅŸbirlikleri ve sÃ¶zleÅŸmelerle ilgili tahammÃ¼lÃ¼nÃ¼z az olabilir, fevri Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda bulunabilirsiniz. AnlaÅŸmalar bozulabilir, iÅŸbirliklerini yÃ¶netmek zorlaÅŸabilir.

Evrende her ÅŸey sanki size karÅŸÄ±ymÄ±ÅŸ gibi hissedebilirsiniz. SÄ±k sÄ±k isyan edebileceÄŸiniz durumlarÄ±n ortasÄ±na dÃ¼ÅŸebilirsiniz. Aceleci davranmaktan Ã§arpmalar, dÃ¼ÅŸmeler sÃ¶z konusu olabilir. DiÄŸer yandan NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸi aÅŸk hayatÄ±nÄ±zda oldukÃ§a romantik, keyifli zamanlara iÅŸaret ediyor. Yeni aÅŸklar gÃ¼ndeme gelebilir; yaratÄ±cÄ± iÅŸ ve projelerle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Bu dÃ¶nem hobilerinize de daha Ã§ok zaman ayÄ±rabilirsiniz.

Ã–zel hayatÄ±nÄ±z, Ã§ocuklarÄ±nÄ±z veya saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgili hiÃ§ hesapta olmayan harcamalar yapmanÄ±z gerekebilir

Â 27 KasÄ±mâ€™da 4 derece Ä°kizler burcundaki Mars etkili dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ± olacak. Finansal konularda dikkatli karar vermeli, dÃ¼ÅŸÃ¼ncesizce hareket etmemelisiniz. BorÃ§lar, vergiler, Ã¶denmesi gereken paralar, nafaka, burs gibi konular nedeniyle kimseyle ters dÃ¼ÅŸmeyin.

BeklediÄŸiniz Ã¶demelerde gecikmeler olabilir; muhasebe iÅŸlerine bakan kiÅŸilerle de tartÄ±ÅŸmalara girmeyin. SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimiyle Ã¶zellikle yatÄ±rÄ±mlar konusunda temkinli davranÄ±n, gereksiz riskler almayÄ±n; kumar oynamayÄ±n. Ã–zel hayatÄ±nÄ±z, Ã§ocuklarÄ±nÄ±z veya saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgili hiÃ§ hesapta olmayan harcamalar yapmanÄ±z gerekebilir.

Akrep AralÄ±k 2023: Para kazanabileceÄŸiniz yeni koÅŸullar gÃ¼ndemde

13 AralÄ±kâ€™ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak.

Yeniay finansal konularÄ±n Ã¼stÃ¼ne adeta projeksiyon tutacak; yeni projeler gÃ¼ndeme gelebilir. Para kazanabileceÄŸiniz yeni koÅŸullarla karÅŸÄ±laÅŸabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. YalnÄ±z NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkileÅŸiminden dolayÄ± Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmekte zorlanabilirsiniz, Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zla ilgili kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir, beklentileriniz yeteri kadar karÅŸÄ±lanmayabilir.

Uzaklardaki biriyle flÃ¶rtleÅŸmeye baÅŸlayabilirsiniz.

Â 27 AralÄ±kâ€™ta 4 derece YengeÃ§ burcundaki dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n destekleyici bir etkileÅŸimi olacak. YurtdÄ±ÅŸÄ±, yabancÄ±lar, medya, eÄŸitim, akademik, hukuk ve seyahatle ilgili bir sÃ¼redir uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularÄ±n sonuna gelebilirsiniz.

Ã–rneÄŸin yurtdÄ±ÅŸÄ± evraklarÄ±nÄ±z hazÄ±r olur, yayÄ±nevi bulursunuz, sÄ±navlarÄ±nÄ±zÄ± geÃ§ersiniz, tez konusunda destek alÄ±rsÄ±nÄ±z, bir davanÄ±z biter veya gÃ¼Ã§lÃ¼ bir hukuki destek bulursunuz. SatÃ¼rnâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle uzaklardaki biriyle flÃ¶rtleÅŸmeye baÅŸlayabilir, medya konusunda gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸlantÄ±lar kurabilir, yatÄ±rÄ±m yapabilirsiniz veya uzun sÃ¼reli projeler gÃ¼ndeme gelebilir.



YAY VE YÃœKSELEN YAY BURCU 2023

YÄ±lÄ±n ilk gÃ¼nlerinde saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za daha fazla Ã¶zen gÃ¶stermenizde fayda var.

Ã–zellikle boynunuza, boÄŸazÄ±nÄ±za ve tansiyonunuza dikkat!

Mart ayÄ±nda iÅŸ yerinizde geliÅŸecek beklenmedik deÄŸiÅŸimlerden bÃ¼yÃ¼k fayda saÄŸlayabilirsiniz.

Bahar itibariyle ailenizle Ã§ok daha yakÄ±ndan ilgilenmeniz gerekebilir.

Ã–te yandan finansal aÃ§Ä±dan ÅŸanslÄ±, aÅŸk konusunda mutlu zamanlar...

Ã‡ocuk sahibi olmak isteyenler gÃ¼zel haberler alabilir. Ä°ÅŸ ve Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ±zda koÅŸullar Ã§ok daha iyileÅŸebilir.

Kendi iÅŸini yapanlara Ã§okÃ§a iÅŸ, mÃ¼ÅŸteri ve akabinde gÃ¼zel para gelebilir.

Yaza doÄŸru saÄŸlÄ±klÄ± beslenme dÃ¼zenine geÃ§ebilir, hayatÄ±nÄ±za sporu dahil edebilir, size uÄŸur getirecek bir ev hayvanÄ± sahiplenebilirsiniz.

YÄ±l sonuna doÄŸru yabancÄ±larla iÅŸ olanaklarÄ±, yurtdÄ±ÅŸÄ± seyahatleri gÃ¼ndeme gelecek.

Hobilerinize, sizi mutlu eden ÅŸeylere hayatÄ±nÄ±zda daha fazla yer aÃ§abilirsiniz.

Bu dÃ¶nem hayatÄ±nÄ±zdaki en Ã¶nemli konu iliÅŸkileri yÃ¶netmek olacak. BakalÄ±m, 2023â€™Ã¼n diÄŸer ayrÄ±ntÄ±larÄ±nda sizleri daha neler bekliyorâ€¦

Yay Ocak 2023: SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za daha fazla Ã¶zen gÃ¶sterin

7 Ocakâ€™ta YengeÃ§ burcunda geri hareketteki MerkÃ¼r etkili bir dolunay meydana gelecek.

Bu dÃ¶nem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za daha fazla Ã¶zen gÃ¶stermenizde fayda var; tahliller yaptÄ±rmanÄ±z, doktora gitmeniz gerekebilir. DiÄŸer yandan kredi, faiz araÅŸtÄ±rmalarÄ± yapabilirsiniz. Maddi konularda kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir, karar almakta zorlanabilirsiniz. Eve ve aileye dair harcamalarÄ±nÄ±z artabilir. MerkÃ¼r gerilediÄŸinden kiÅŸisel eÅŸyalarÄ±nÄ±za da dikkat! DalgÄ±nlÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden hiÃ§bir ÅŸeyinizi kaybetmeyin.

Size keyif verecek birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼k bir ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ± kaÃ§amaÄŸÄ± yapabilirsiniz.

Bu dolunaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel bir etkileÅŸimi olmasÄ± sayesinde ailenizden gÃ¼zel destekler alabilir, evinizin dekorasyonunda deÄŸiÅŸiklikler yapabilirsiniz. Evde huzur sizin iÃ§in daha Ã¶ne Ã§Ä±kan bir konu olacak.

21 Ocakâ€™ta 1 derece Kova burcunda yeniay gerÃ§ekleÅŸecek. YakÄ±n Ã§evreniz, kardeÅŸleriniz, kuzenlerinizle ilgili sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir. AklÄ±nÄ±za sÃ¼rekli yeni fikir ve projeler gelebilir; bunlar internet veya dijital iÅŸlerle ilgili olabilir. Yeni sosyal medya hesaplarÄ± aÃ§abilir, e-ticaretle ilgilenebilirsiniz. Size keyif verecek birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼k bir ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ± kaÃ§amaÄŸÄ± yapmanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼n.

Yay Åžubat 2023: TaÅŸÄ±nmak gÃ¼ndeme gelebilir

5 Åžubatâ€™ta Aslan burcunda gerÃ§ekleÅŸecek dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ± olacak.

EÄŸitim, yurtdÄ±ÅŸÄ±, hukuk, yabancÄ±lar, resmi iÅŸler, reklam ve tanÄ±tÄ±mla ilgili konular gÃ¼ndeminizde... Seyahatler organize edebilir, yeni eÄŸitimlere baÅŸlayabilir, resmi iÅŸlerinizi halledebilirsiniz. UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert etkisi sebebiyle planlarÄ±nÄ±zda son dakika deÄŸiÅŸikliklerine hazÄ±rlÄ±klÄ± olun. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilere karÅŸÄ± tahammÃ¼lÃ¼nÃ¼z azalabilir, ani tepkiler vermemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Bu dÃ¶nem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za da dikkat! Ã–zellikle de boyun, boÄŸaz bÃ¶lgenize ve tansiyonunuza...

Ailenizle daha yakÄ±n, samimi, iÃ§ten zamanlar geÃ§irebilirsiniz.

20 Åžubatâ€™ta BalÄ±k burcundaki yeniayda odak noktanÄ±z aileniz, gayrimenkuller ve varsa eÅŸinizin iÅŸ durumu olabilir. Evinizin ihtiyaÃ§larÄ±na odaklanabilir; temizlik, bakÄ±m, onarÄ±m, boya ve dekorasyonla uÄŸraÅŸabilirsiniz.



Belki de taÅŸÄ±nmak, yer deÄŸiÅŸtirmek gÃ¼ndeme gelir ve ev bakarsÄ±nÄ±z. Gayrimenkul alÄ±m-satÄ±mÄ±yla da ilgilenebilirsiniz. Ailenizle daha yakÄ±n, daha samimi, daha iÃ§ten zamanlar geÃ§irebilir veya aile kÃ¶klerinizi araÅŸtÄ±rmak isteyebilirsiniz.

Yay Mart 2023: Elinizdeki projeleri tamamlayabilirsiniz

7 Martâ€™ta 16 derece BaÅŸak burcundaki dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸi, Marsâ€™Ä±n da sert bir etkileÅŸimi olacak.

OdaÄŸÄ±nÄ±zda mesleÄŸiniz olacak belli ki... Bir sÃ¼redir uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸleri sona erdirebilirsiniz, iÅŸ arama sÃ¼recinizin sonuna gelmiÅŸ olabilirsiniz ya da ilgilendiÄŸiniz Ã¶nemli bir projeyi tamamlayabilirsiniz. UranÃ¼sâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle iÅŸ yerinizde geliÅŸecek beklenmedik deÄŸiÅŸimlerden bÃ¼yÃ¼k fayda saÄŸlayabilirsiniz. GÃ¶rev tanÄ±mÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸebilir; dijital, teknolojiyle ilgili iÅŸler gÃ¼ndeme gelebilir ya da sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde size fayda saÄŸlayacak yeni yardÄ±mcÄ±lar edinebilirsiniz.

SaÄŸlÄ±k anlamÄ±nda ihtiyaÃ§ varsa yeni tedavi yÃ¶ntemleri, ilaÃ§lar ve doktorlar gÃ¼ndeme gelebilir. YalnÄ±z Marsâ€™Ä±n sert etkisiyle ikili iliÅŸkiler, anlaÅŸmalar, iÅŸ birlikleri, ortaklÄ±klar ve evlilik gibi konularda stresli durumlar sÃ¶z konusu. Ä°ÅŸle baÄŸlantÄ±lÄ± bazÄ± ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar bozulabilir. Bu dÃ¶nem ortaÄŸÄ±nÄ±z veya partneriniz gergin olabilir, size sert tepkiler gÃ¶sterebilir, sivri sÃ¶zler sarf edebilir. TÃ¼m iliÅŸkileri dikkatle yÃ¶netmeniz gerek. Gereksiz tartÄ±ÅŸmalardan ve laf sokmalardan kaÃ§Ä±nÄ±n.

Ailenizin bakÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenebilirsiniz, ev sahibi olmak iÃ§in giriÅŸimlerde bulunabilirsiniz.

7 Martâ€™ta â€˜karmanÄ±n lorduâ€™, Ã¶ÄŸretici, bÃ¼yÃ¼tÃ¼cÃ¼, â€˜sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±â€™ gezegen SatÃ¼rn, BalÄ±k burcundaki yeni yolculuÄŸuna baÅŸlayacak, 25 MayÄ±s 2025â€™e kadar da burada seyahat edecek. SatÃ¼rn Ã¶ÄŸretmen demektir. Bu dÃ¶nem eve, yuvaya, yerleÅŸime ait sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir ve bu konularda Ã¶nemli deneyimler yaÅŸayabilirsiniz. Ailenizle Ã§ok daha yakÄ±ndan ilgilenmeniz gerekebilir, onlarÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenebilirsiniz, ev sahibi olmak iÃ§in giriÅŸimlerde de bulunabilirsiniz.



Kova burcuna geÃ§en PlÃ¼ton konuÅŸmalarÄ±nÄ±za gÃ¼Ã§ verecek ve insanlar sizi dinleyecek.

SatÃ¼rn tam dip noktasÄ± dediÄŸimiz bir alandan geÃ§ecek. Buradan geÃ§en SatÃ¼rn, kiÅŸiyi derin bir yaÅŸam sorgulamasÄ±na, hatta depresyona itebilir. HayatÄ±, kariyeri, iliÅŸkileri sorgulayabilir, Ã¶zellikle kariyer konusunda bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalara maruz kalabilirsiniz. Ã–te yandan bu dÃ¶nem ev alabilirsiniz ve evle birlikte sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir. Daha az sosyal olmak isteyeceÄŸiniz, zamanÄ±nÄ±zÄ±n Ã§oÄŸunu evde geÃ§ireceÄŸiniz bir sÃ¼reÃ§ de yaÅŸayabilirsiniz. Aile bireylerinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ndeme gelebilir, bu konuda sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir. GeÃ§miÅŸinizi, kÃ¶klerinizi araÅŸtÄ±rabilirsiniz. Elinizde bir avuÃ§ bile araziniz varsa bu dÃ¶nem bu topraÄŸÄ± iÅŸletmek, kazanÃ§ elde etmek, yatÄ±rÄ±m yapmak iÃ§in gÃ¼zel bir zaman.

21 Martâ€™ta da 0 derece KoÃ§ burcunda MerkÃ¼ryen bir yeniay meydana gelecek. Ã–zel hayatÄ±nÄ±z, yatÄ±rÄ±mlar ve Ã§ocuklar konusunda iletiÅŸim diline dikkat etmeli, bencilce davranmamalÄ±, risk alÄ±rken dikkatli dÃ¼ÅŸÃ¼nmeli, dÃ¼rtÃ¼sel kararlardan uzak durmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu yeniayla yeni hobiler keÅŸfedebilir ve eÄŸitimine baÅŸlayabilirsiniz. Borsa, yatÄ±rÄ±m gibi konularda yeni bilgiler edinebilirsiniz. YalnÄ±z olanlar pek Ã§ok insanla yazÄ±ÅŸabilir, flÃ¶rt edebilir. OldukÃ§a yaratÄ±cÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±z bu yeniayda belki bir hikÃ¢ye, roman, ÅŸiir veya deneme yazmaya baÅŸlayabilirsiniz.

23 Martâ€™ta PlÃ¼ton Kova burcunda geÃ§ip 9 Mart 2043â€™e kadar burada seyahat edecek. Evet yanlÄ±ÅŸ duymadÄ±nÄ±z, tarihi tekrar okumanÄ±za gerek yok. Astrolojik anlamda en yavaÅŸ hareket eden gezegen PlÃ¼ton bir burÃ§ta ortalama 18-23 sene kalÄ±r. Bu kadar yavaÅŸ hareket ettiÄŸinden, etkileri de zaman iÃ§inde ortaya Ã§Ä±kar. Genel olarak yok eden, yeni bir sistem kuran, gÃ¼Ã§ kazandÄ±ran PlÃ¼ton, 3â€™Ã¼ncÃ¼ evinizden geÃ§ecek ve konuÅŸmalarÄ±nÄ±za gÃ¼Ã§ verecek. Ä°nsanlar sizi dinleyecek; isteseniz de istemeseniz de bunu yapacaklar. 3â€™Ã¼ncÃ¼ ev aynÄ± zamanda kardeÅŸ ve komÅŸularÄ± yÃ¶netir. Bu transitle derinlerde kalan bazÄ± konular gÃ¼ndeme gelebilir. KomÅŸular veya kardeÅŸlerle anlaÅŸmazlÄ±klar ortaya Ã§Ä±kabilir. DiÄŸer yandan dikkatli davranÄ±rsanÄ±z iliÅŸkileriniz deÄŸiÅŸime uÄŸrayÄ±p gÃ¼Ã§lenebilir de... EÄŸer satÄ±ÅŸ, reklam yazarlÄ±ÄŸÄ± veya terapistlik gibi alanlarda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsanÄ±z bu transit size yardÄ±mcÄ± olur. Zira sÃ¶zlerinizle insanlarÄ± etkilersiniz.

Yay Nisan 2023: DostlarÄ±nÄ±zla zaman geÃ§irebilir, sosyalleÅŸebilirsiniz

6 Nisanâ€™da 16 derece Terazi burcunda JÃ¼piter etkili bir dolunay yaÅŸanacak.

Dostluklar, arkadaÅŸlÄ±klar, iliÅŸkiler gÃ¼ndemde... Yeni baÄŸlantÄ±lar kurabilir, yeni insanlarla tanÄ±ÅŸabilirsiniz. DostlarÄ±nÄ±zla daha fazla zaman geÃ§irebilir, sosyalleÅŸebilir, davetlere ve organizasyonlara katÄ±labilirsiniz. Ä°ÅŸin iÃ§inde JÃ¼piter olduÄŸundan oldukÃ§a yaratÄ±cÄ±, aÅŸk konusunda epey ÅŸanslÄ±, ÅŸans oyunlarÄ±ndan yana da kÄ±smetli bir dÃ¶neminiz olabilir. YalnÄ±z Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda abartÄ±lÄ± ve fanatik davranÄ±ÅŸlarda bulunmayÄ±n, yatÄ±rÄ±m yapacaksanÄ±z da abartÄ±lÄ± riskler almayÄ±n.



Finansal anlamda oldukÃ§a ÅŸanslÄ±, aÅŸk konusunda mutlu zamanlar bekliyor sizi.

20 Nisanâ€™da 29 derece KoÃ§ burcunda JÃ¼piteryen bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± meydana gelecek. Bu tutulma, derecesi itibariyle biraz kritik. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 29 derece arada kalma ve sÄ±kÄ±ÅŸma anlamÄ±na gelir. Belki bu tutulmayla iki aÅŸk, iki hobi, iki yatÄ±rÄ±m fikri, iki durum arasÄ±nda kalabilirsiniz.

Ama iÅŸin iÃ§inde JÃ¼piter olduÄŸundan finansal anlamda oldukÃ§a ÅŸanslÄ±, aÅŸk konusunda mutlu zamanlar bekliyor sizi. Ã‡ocuk sahibi olmak isteyenlere bu tutulma mutlu haberler verebilir. Sahne sanatlarÄ±yla ilgili veya yaratÄ±cÄ±lÄ±k gerektiren bir iÅŸiniz varsa harika fÄ±rsatlar elde edebilirsiniz. YatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± katbekat alacaksÄ±nÄ±z.

21 Nisan-15 MayÄ±s arasÄ± MerkÃ¼r BoÄŸa burcunda geri hareket edecek. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle aranÄ±zda yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar olabilir, iÅŸ iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z elektronik aletler â€˜sapÄ±tabilirâ€™. GÃ¼nlÃ¼k planlarÄ±nÄ±z bir anda bozulabilir. Bu dÃ¶nem yeni bir iÅŸe veya projeye baÅŸlamak iÃ§in uygun deÄŸil.

Yay MayÄ±s 2023: Ã‡okÃ§a iÅŸ, mÃ¼ÅŸteri ve para gelebilir

5 MayÄ±sâ€™ta 14 derece Akrep burcunda bir Ay tutulmasÄ± gerÃ§ekleÅŸecek.

Bu tutulmaya geri hareketteki MerkÃ¼râ€™Ã¼n sert, YengeÃ§ burcundaki Marsâ€™Ä±nsa gÃ¼zel bir etkileÅŸimi olacak. Ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmeyebilir; korkular, endiÅŸeler ve kaygÄ±larla mÃ¼cadele edebilirsiniz. HayatÄ± kontrol etmek zorlaÅŸabilir; elde olmayan sebeplerle Ã§Ä±kan duygusal, maddi, saÄŸlÄ±kla ilgili krizleri yÃ¶netmeniz gerekebilir.

Gerileyen MerkÃ¼râ€™Ã¼n etkisiyle iÅŸyerinde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z elektronik cihazlarda sorunlar, birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle iletiÅŸiminizde stresli durumlar oluÅŸabilir. Hizmet verdiÄŸiniz mÃ¼ÅŸterilerle yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar yaÅŸanabilir. Bu dÃ¶nem yeni iÅŸler, projeler iÃ§in uygun olmayabilir. Ama Marsâ€™Ä±n gÃ¼zel desteÄŸi bankalar, krediler, borÃ§lar, vergilerle ilgili iÅŸleri hÄ±zlandÄ±rabilir. Ã–rneÄŸin, ev kredisi baÅŸvurunuz onaylanabilir. AyrÄ±ca size fiziksel ve ruhsal aÃ§Ä±dan iyi gelecek tedavi ve tekniklerle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

GÃ¼nlÃ¼k koÅŸturmanÄ±zÄ±n artacaÄŸÄ±, el oyalayan iÅŸlerin yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ± bir dÃ¶nem bu...

16 MayÄ±sâ€™ta bolluk, bereket, ÅŸans ve talih gezegeni JÃ¼piter BoÄŸa burcuna geÃ§ip 26 MayÄ±s 2024â€™e kadar burada seyahat edecek. Ä°ÅŸ ve Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ±zda koÅŸullar Ã§ok daha iyileÅŸebilir. Ä°ÅŸ arayanlar sÃ¼rekli seyahat edebilecekleri bir iÅŸe girebilir. YurtdÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± projeler gÃ¼ndeme gelebilir. Kendi iÅŸinizi kurabileceÄŸiniz tÃ¼rlÃ¼ fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Kendi iÅŸinizi yapÄ±yorsanÄ±z bu sÃ¼reÃ§te Ã§okÃ§a iÅŸ, mÃ¼ÅŸteri ve akabinde gÃ¼zel para gelebilir.

SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan ilaÃ§, tedavi, doktor gibi kendinizi ÅŸanslÄ± hissedeceÄŸiniz durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Size Ã§ok faydalÄ± olacak bir beslenme dÃ¼zenine geÃ§ebilir, hayatÄ±nÄ±za sporu dahil edebilir, size uÄŸur getirecek bir evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. YardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±zdan yana bÃ¼yÃ¼k faydalar gÃ¶recek, iÅŸe alacaÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerden verim saÄŸlayacaksÄ±nÄ±z.



19 MayÄ±sâ€™ta 28 derece BoÄŸa burcundaki yeniayla birlikte yeni iÅŸler, mÃ¼ÅŸteriler, Ã§alÄ±ÅŸanlar, yardÄ±mcÄ±lar, tedavi yÃ¶ntemleri, beslenme planlarÄ±, ilaÃ§lar, evcil hayvanlar, ofis veya ofis gereÃ§leri gÃ¼ndeminize gelecek. GÃ¼nlÃ¼k koÅŸturmanÄ±zÄ±n artacaÄŸÄ±, el oyalayan iÅŸlerin yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ± bir dÃ¶nem bu...

21 MayÄ±s haftasÄ±nda Marsâ€™la PlÃ¼ton arasÄ±nda gergin bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m var. Mahkeme sonucu tazminat ve nafaka gibi konularda Ã¶demeler gecikebilir. Finansal konularda Ã§ok daha fazla Ã§aba efor sarf etmeniz gerekebilir. Beklenmedik harcamalar yÃ¼zÃ¼nden canÄ±nÄ±z sÄ±kÄ±labilir. Bu harcamalar saÄŸlÄ±kla ilgili veya bir yakÄ±nÄ±nÄ±zÄ±n, ortaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n, eÅŸinizin birtakÄ±m yanlÄ±ÅŸ kararlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden olabilir.

Yay Haziran 2023: ZayÄ±flamak iÃ§in motive olacaksÄ±nÄ±z

4 Haziranâ€™da 13 derece Yay burcundaki dolunay yeni bir sayfa aÃ§mak, kiÅŸisel yeteneklerinizi ortaya Ã§Ä±karmak, fiziksel deÄŸiÅŸiklikler yapmak, zayÄ±flamak ve spora baÅŸlamak gibi ÅŸeyler iÃ§in ihtiyaÃ§ duyduÄŸunuz motivasyonunu saÄŸlayacak.

Yeni yerler keÅŸfedebilir, yeni eÄŸitimlere katÄ±labilirsiniz. Hatta yeni iÅŸ projeleri de gÃ¼ndeme gelebilir.

Bu dÃ¶nem ev alÄ±rken dikkatli olun, kandÄ±rÄ±lmayÄ±n.

18 Haziranâ€™da 26 derece Ä°kizler burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ± var. Ä°liÅŸkiler, ortaklÄ±klar, iÅŸ birlikleri, anlaÅŸmalar konusunda yeni koÅŸullar oluÅŸabilir.



NeptÃ¼n etkisiyle evinizde tesisat sorunlarÄ± yaÅŸanabilir, ailevi konularda hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayabilirsiniz. Bu yeniayda kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir, karar vermekte zorlanabilirsiniz. Ev alÄ±rken de dikkatli olun, kandÄ±rÄ±lmayÄ±n.

Yay Temmuz 2023: BorÃ§larÄ±nÄ±zÄ± yapÄ±landÄ±rabilirsiniz

3 Temmuzâ€™da 11 derece OÄŸlak burcunda MerkÃ¼r etkili bir dolunay yaÅŸanacak.

BoÄŸa burcundaki JÃ¼piterâ€™den bu dolunaya gÃ¼zel bir destek var. KazanÃ§larÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±rabilirsiniz, maddi konularda saÄŸlam adÄ±mlar atmaya Ã§alÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z. Ama kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir, hesap hatalarÄ±na karÅŸÄ± dikkatli olun.



JÃ¼piterâ€™in desteÄŸi sayesinde yeni iÅŸ fÄ±rsatlarÄ± elde edebilir, yeni mÃ¼ÅŸterilerle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgili mutlu edecek geliÅŸmeler yaÅŸayabilirsiniz. Size fayda saÄŸlayacak yeni yardÄ±mcÄ±larla tanÄ±ÅŸabilirsiniz, daha iyi para kazanabileceÄŸiniz koÅŸullar oluÅŸabilir, iÅŸ ortamÄ±nÄ±zda arzu ettiÄŸiniz iyileÅŸtirmeler yapÄ±labilir.



Ä°ÅŸlerinizi halletmek istiyorsanÄ±z eÄŸitmenler ve resmi makamlarla iliÅŸkileri dikkatli yÃ¶netmelisiniz.

17 Temmuzâ€™da 24 derece YengeÃ§ burcunda bir yeniay var. Bu yeniaya PlÃ¼tonâ€™un sert, BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel bir aÃ§Ä±sÄ± olacak. Krediler, primler, burslar, nafaka ve yatÄ±rÄ±mlarla ilgili yeni adÄ±mlar sÃ¶z konusu. Ã–zellikle PlÃ¼tonâ€™un sert etkisiyle maddi mevzularda kimseyle mÃ¼nakaÅŸaya girmeyin. Finansal konularda hÄ±rs yapmak, takÄ±ntÄ±lÄ± davranmak size zarar verebilir.

Bu arada beklenmedik Ã¶demeler Ã§Ä±kabilir; saÄŸlÄ±k iÃ§in para harcamanÄ±z, finansal anlamda Ã¶nemli bir krizi yÃ¶netmeni gerekebilir. En iyi senaryoda, belki Ã¶nemli bir borcunuzu yapÄ±landÄ±rabilirsiniz. NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle de ailenizden manevi anlamda gÃ¼zel destekler var. Aile iÃ§inde buzlar eriyebilir. Evinizi gÃ¼zelleÅŸtirmek, dekore etmek, yeni mobilyalar almak iÃ§in de harekete geÃ§ebilirsiniz.

23 Temmuz-4 EylÃ¼l arasÄ± VenÃ¼s Aslan burcunda geri hareket edecek. Uzaktaki kiÅŸilerle Ã¶zel iliÅŸkileri yÃ¶netmek kolay olmayabilir. Ä°letiÅŸim sorunlarÄ±yla uÄŸraÅŸabilirsiniz. SatÄ±ÅŸ, pazarlama, reklam gibi alanlarda verim alamayabilirsiniz. Ã‡Ä±kacaÄŸÄ±nÄ±z seyahatlerden memnun kalmayabilirsiniz. Ä°ÅŸlerinizi halletmek istiyorsanÄ±z eÄŸitmenler ve resmi makamlarla iliÅŸkileri dikkatli yÃ¶netmelisiniz.

Yay AÄŸustos 2023: Ailenizle ilgilenmeniz gerekebilir

1 AÄŸustosâ€™ta 9 derece Kova burcundaki bir dolunay oluÅŸacak.

Bu dolunaya BoÄŸa burcundaki JÃ¼piterâ€™in sert bir etkileÅŸimi var. Ãœzerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z projeleri tamamlayabilir, satÄ±ÅŸ, pazarlama, reklam, halkla iliÅŸkiler ve eÄŸitimle ilgili iÅŸlerinizi halledebilirsiniz. YakÄ±n Ã§evrenizle, kardeÅŸlerinizle ilgili konularÄ± yavaÅŸtan sona erdirebilirsiniz.

JÃ¼piterâ€™in sert aÃ§Ä±sÄ± bu sÃ¼reÃ§te fikirlerinizi fanatik ÅŸekilde savunabileceÄŸinize iÅŸaret ediyor. AbartÄ±lÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma temposuna girebilirsiniz, biraz dinlenmek ve kendinize zaman ayÄ±rmak fena olmayabilir. Ä°ÅŸinizle ilgili bir seyahate Ã§Ä±kabilirsiniz. SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan boyun ve boÄŸaz bÃ¶lgenize Ã¶zen gÃ¶sterin.



Biraz iÃ§inize kapanabilir, hayatÄ± ve kendinizi sorgulayabilirsiniz.

16 AÄŸustosâ€™ta 23 derece Aslan burcunda bir yeniay yaÅŸanacak. EÄŸitim, yurtdÄ±ÅŸÄ±, hukuk, yabancÄ±lar, reklam, tanÄ±tÄ±m ve resmi iÅŸler Ã¶n planda... Seyahatler organize edebilir, yeni eÄŸitimlere baÅŸlayabilir, Ã¶nemli resmi iÅŸlerinizi halledebilirsiniz. YalnÄ±z bu yeniaya BoÄŸa burcundaki UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. GÃ¼nlÃ¼k planlarÄ±nÄ±zda son dakika deÄŸiÅŸiklikleri meydana gelebilir. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilere karÅŸÄ± tahammÃ¼lÃ¼nÃ¼z azalabilir, ani tepkiler verebilirsiniz. Bu dÃ¶nem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za, Ã¶zellikle de boynunuza, boÄŸazÄ±nÄ±za ve tansiyonunuza dikkat etmelisiniz.

23 AÄŸustos-15 EylÃ¼l arasÄ± MerkÃ¼r BaÅŸak burcunda gerileyecek. Ä°ÅŸ kurmak, iÅŸ iÃ§in yeni adÄ±mlar iÃ§in uygun bir dÃ¶nemde olmayabilirsiniz. Her ÅŸeyi tekrar tekrar gÃ¶zden geÃ§irmek gerekebilir. Ä°ÅŸ iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z elektronik aletlerde sorunlar meydana gelebilir.

31 AÄŸustosâ€™ta 7 derece BalÄ±k burcunda SatÃ¼rnyen bir dolunay meydana gelecek. Bu biraz sert bir dolunay Ã§Ã¼nkÃ¼ SatÃ¼rnâ€™Ã¼n olduÄŸu yerde sorumluluk almak gerekir ve bir kÄ±sÄ±tlanma durumu vardÄ±r. Odak noktanÄ±z aileniz ve gayrimenkuller olabilir. Ailevi sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir, onlara bakÄ±m ve hizmet vermeniz gerekebilir. Ä°ÅŸ konusunda bazÄ± engeller ve stresli durumlarla uÄŸraÅŸabilirsiniz.

Bu dÃ¶nemde ailenizden ihtiyaÃ§ duyduÄŸunuz desteÄŸi almanÄ±z zorlaÅŸabilir. Biraz iÃ§inize kapanabilir, hayatÄ± ve kendinizi sorgulayabilirsiniz. Ama bunu yaparken kendinize haksÄ±zlÄ±k etmeyin. Evde bir ÅŸeyleri toparlayÄ±p, dÃ¼zenleyip yeni kurallar koyabilirsiniz. Nihayetinde SatÃ¼rn dÃ¼zen getirmek demektir. Bu dÃ¶nem eÅŸinizin iÅŸ yÃ¼kÃ¼ veya sorumluluklarÄ± da artabilir ve onu manevi anlamda desteklemeniz gerekebilir. Ama taÅŸÄ±nmak, yer deÄŸiÅŸtirmek isterseniz iÅŸler pek de hÄ±zlÄ± ilerlemeyebilir.

Yay EylÃ¼l 2023: YurtdÄ±ÅŸÄ± seyahatleri gÃ¼ndeme gelebilir

15 EylÃ¼lâ€™de 21 derece BaÅŸak burcunda bir yeniay oluÅŸacak.

Bu yeniaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert, UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™unsa destekleyici etkileÅŸimleri olacak. Ä°ÅŸ, kariyer, statÃ¼, hayat amacÄ±, saygÄ±nlÄ±k, kariyer hedefleri, Ã¼stler, patronlarla iliÅŸkiler Ã¶nem kazanacak. Bu konularda yeni adÄ±mlar, yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar sÃ¶z konusu. YalnÄ±z NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert aÃ§Ä±sÄ± kafanÄ±zÄ±n biraz daÄŸÄ±labileceÄŸine, Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmekte zorlanabileceÄŸinize iÅŸaret ediyor. Bu yÃ¼zden iÅŸle ilgili karar alÄ±rken temkinli davranÄ±n.

Yeni kiÅŸilerle flÃ¶rtler edebilir, hobilerinize daha fazla zaman ayÄ±rabilirsiniz.

Evde tesisat sorunlarÄ±, ailede hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± yaÅŸanabilir. UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™un destekleyici etkisiyle yabancÄ±larla iÅŸ olanaklarÄ±, yeni iÅŸ teklifleriyle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. GÃ¶rev tanÄ±mÄ±nÄ±zda bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler meydana gelebilir. Ticari hedeflerinize ulaÅŸmak kolaylaÅŸabilir. Hukuki anlamda destekler alabilirsiniz. YurtdÄ±ÅŸÄ± seyahatleri gÃ¼ndeme gelebilir.

29 EylÃ¼lâ€™de 6 derece KoÃ§ burcunda bir dolunay oluÅŸacak. Bu dolunay 5â€™inci evinizde gerÃ§ekleÅŸecek. Ã‡ocuklar, aÅŸk hayatÄ±, hayattan daha Ã§ok keyif alabileceÄŸiniz koÅŸullar, yaratÄ±cÄ±lÄ±k gerektiren iÅŸler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu dolunayÄ±n ana konularÄ±... YatÄ±rÄ±m araÅŸtÄ±rmalarÄ± yapabilir, yeni kiÅŸilerle flÃ¶rt edebilir, hobilerinize daha fazla zaman ayÄ±rabilir, sizi mutlu edecek ÅŸeylere hayatÄ±nÄ±zda daha fazla yer aÃ§abilirsiniz. Bu dolunay sÃ¼recinde Ã§ok daha yaratÄ±cÄ± olacaksÄ±nÄ±z, hatta iÅŸiniz sahne ve yaratÄ±cÄ±lÄ±kla ilgiliyse yeni tekliflerle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

Yay Ekim 2023: Terapiye gitmek iÃ§in doÄŸru bir dÃ¶nem

14 Ekimâ€™de 21 derece Terazi burcunda MerkÃ¼ryen bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± yaÅŸanacak.

Tutulmaya PlÃ¼tonâ€™un OÄŸlak burcundan sert bir etkileÅŸimi olacak. Dostluklar, arkadaÅŸlÄ±klar, sosyal iliÅŸkiler, toplumsal konular, grup Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gÃ¼ndemde... Ä°ÅŸin iÃ§inde MerkÃ¼r olduÄŸundan, sosyal iliÅŸkilerde iletiÅŸim konusu Ã¶n plana Ã§Ä±kacak.

SÃ¶zlerinizle, vereceÄŸiniz tavsiyelerle iliÅŸkilerde sÃ¶zÃ¼ dinlenen, fikri sorulan birine dÃ¶nÃ¼ÅŸebilirsiniz. Bu dÃ¶nem yeni insanlarla tanÄ±ÅŸabilir, dostlarÄ±nÄ±zla ortak iÅŸ projeleri geliÅŸtirebilirsiniz. Dernekler veya organizasyonlarda iletiÅŸimi koordine etmeniz gerekebilir.

YatÄ±rÄ±mlarda, Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda ve Ã§ocuklarla iliÅŸkilerde baskÄ±cÄ± tavÄ±rlar sergilememeye gayret edin.

Â PlÃ¼tonâ€™un sert aÃ§Ä±sÄ± sebebiyle Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zdaki tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmeniz gerekebilir. YatÄ±rÄ±mlarda, Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda ve Ã§ocuklarla iliÅŸkilerde baskÄ±cÄ± tavÄ±rlar sergilememeye gayret edin. Bu alanlarda kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iletiÅŸim dili ve alacaÄŸÄ±nÄ±z kararlar Ã¶nem kazanacak. Zira birtakÄ±m krizleri yÃ¶netmeniz gerekebilir.



28 Ekimâ€™de 5 derece BoÄŸa burcunda Mars ve JÃ¼piterâ€™in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olacaÄŸÄ± bir Ay tutulmasÄ± meydana gelecek. Bu dÃ¶nem ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmeyebilir; korkular, endiÅŸeler, kaygÄ±larla mÃ¼cadele edebilirsiniz. Bu tutulma biraz gergin olacak.

Ã–zellikle ruhsal ve fiziksel saÄŸlÄ±k, birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸiler, gÃ¼nlÃ¼k koÅŸturma, ev hayvanlarÄ±yla ilgili abartÄ±lÄ± davranÄ±ÅŸlar sergileyebilirsiniz. Ä°Ã§sel ya da bastÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir Ã¶fkeniz olabilir. Spor yaparak bu enerjiyi saÄŸaltabilirsiniz. Dikkatsizlik yÃ¼zÃ¼nden oluÅŸabilecek kazalara karÅŸÄ±da dikkatli olun. Terapiye gitmek, ruhsal aÃ§Ä±dan iyi gelecek konulara yÃ¶nelmek iÃ§in doÄŸru bir dÃ¶nem. Ticari ya da finansal riskler almak iÃ§inse hiÃ§ uygun deÄŸil.

Yay KasÄ±m 2023: Ailedeki kÃ¼slÃ¼kleri sonlandÄ±rma zamanÄ±

13 KasÄ±mâ€™da 20 derece Akrep burcunda Mars ve UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkin olacaÄŸÄ± bir yeniay oluÅŸacak.

Bu yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™den gÃ¼zel bir destek var. Ä°ÅŸ ortamÄ±nÄ±zda bir dizi deÄŸiÅŸiklik meydana gelebilir. YalnÄ±z iÅŸ ortamÄ± adeta yangÄ±n yeri! MÃ¼ÅŸteriler, Ã§alÄ±ÅŸanlar huzursuz ve gergin olabilir. Ä°syankÃ¢r tavÄ±rlar iÅŸleri Ã§ok daha zorlaÅŸtÄ±rabilir.

SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan tansiyonunuza dikkat edin. GÃ¼nlÃ¼k yapmanÄ±z gereken, angarya iÅŸlere tahammÃ¼lÃ¼nÃ¼z azalabilir. Her ne kadar koÅŸullar sert ve stresli olsa da NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸi sayesinde ailenizden ihtiyacÄ±nÄ±z olan manevi desteÄŸi alabileceksiniz. Evinizi gÃ¼zelleÅŸtirmek, yeni eÅŸyalar almak, aile iÃ§indeki kÃ¼slÃ¼kleri sonlandÄ±rmak, iliÅŸkileri onarmak, affetmek iÃ§in harika etkiler devrede...

Bu dÃ¶nemin en Ã¶nemli meselesi iliÅŸki yÃ¶netimi. AÄŸÄ±z dalaÅŸlarÄ±ndan kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z.

27 KasÄ±mâ€™da 4 derece Ä°kizler burcunda Mars etkili bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ± var. Bu dÃ¶nem iliÅŸkiler, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar, sÃ¶zleÅŸmeler hayatÄ±nÄ±zda stres yaratabilir. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kiÅŸiler sabÄ±rsÄ±z ve fevri davranabilir, hatta size Ã§atabilirler.

Bu dÃ¶nemin en Ã¶nemli meselesi iliÅŸki yÃ¶netimi olacaktÄ±r. AÄŸÄ±z dalaÅŸlarÄ±ndan mÃ¼mkÃ¼n mertebe kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert etkileÅŸiminden dolayÄ± ailevi sorumluluklar artabilir, Ã¼zerinizde baskÄ± hissedebilirsiniz. Evdeki otorite figÃ¼rleriyle iktidar mÃ¼cadelesine girmeyin veya her yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hareketin onaylanmasÄ±nÄ± beklemeyin

Yay AralÄ±k 2023: Hem fiziksel hem de zihinsel olarak dikkat Ã§ekeceksiniz

12 AralÄ±kâ€™ta MerkÃ¼râ€™Ã¼n OÄŸlak burcundaki geri hareketi baÅŸlayacak ve yÄ±l sonuna kadar devam edecek.

Ã–demelerde gecikmeler, internet alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde gÃ¼venlik sorunlarÄ± yaÅŸanabilir. Bu dÃ¶nem finansal anlaÅŸmalar yapmak, imza atmak iÃ§inde uygun bir dÃ¶nem deÄŸil. Ama kaybettiÄŸiniz bir eÅŸyanÄ±zÄ± bulabilirsiniz.



Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Kendinize vakit ayÄ±rmak Ã§ok iyi gelebilir.

13 AralÄ±kâ€™ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ± olacak. Bu yeniaydaÂ hem fiziksel hem de zihinsel olarak dikkat Ã§ekeceksiniz. AtacaÄŸÄ±nÄ±z adÄ±mlar, hayatÄ±nÄ±zÄ±n genelini etkileyecek.

Bu yeniayda seyahatlere Ã§Ä±kabilirsiniz. NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimi sebebiyle kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bu yÃ¼zden biraz dinlenmek, kendinize vakit ayÄ±rmak Ã§ok iyi olacaktÄ±r. Zehirlenmelere dikkat edin ve ruhunuza iyi gelecek yaratÄ±cÄ± iÅŸlere odaklanÄ±n.

27 AralÄ±kâ€™taysa 4 derece YengeÃ§ burcunda bir dolunay meydana gelecek. Dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n destekleyici bir etkisi olacak. Finans, krediler, Ã¶demeler, banka iÅŸlemleri, kaynak arayÄ±ÅŸÄ± bu dolunayÄ±n ana konularÄ±... SatÃ¼rnâ€™Ã¼n desteÄŸiyle yatÄ±rÄ±mlar yapabilir, ev kredisi araÅŸtÄ±rabilirsiniz. Ya da borÃ§larÄ±nÄ±zÄ±, Ã¶demelerinizi dÃ¼zenleyebilirsiniz. HarcamalarÄ±nÄ±z daha Ã§ok saÄŸlÄ±k, aile ve ev ihtiyaÃ§larÄ±na yÃ¶nelebilir.



OÄžLAK VE YÃœKSELEN OÄžLAK 2023

Yeni yÄ±la ortaklÄ±klar ve iÅŸbirlikleriyle ilgili kafanÄ±z karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ halde girebilirsiniz ama endiÅŸelenmeyin para kazanmak iÃ§in gerÃ§ekÃ§i adÄ±mlar atabileceksiniz.

Bununla birlikte kendinizi sÄ±k sÄ±k hayatÄ±nÄ± sorgularken veya kendinize yeni idealler ararken bulabilirsiniz. Martta SatÃ¼rnâ€™Ã¼n BalÄ±k burcuna geÃ§mesiyle birlikte â€˜DoÄŸru iletiÅŸim nasÄ±l kurulurâ€™, â€˜GeleceÄŸim iÃ§in hangi eÄŸitimi almam daha iyi olurâ€™, â€˜KardeÅŸlerimle iliÅŸkim nasÄ±l olmalÄ±â€™ gibi sorulara yanÄ±t arayacaksÄ±nÄ±z.

Ã–te yandan maddi konularda gÃ¼Ã§ elde etmek isterken kendinizi de daha deÄŸerli hissetmek isteyeceksiniz.

Sosyal Ã§evreniz, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ve dostlarÄ±nÄ±zla iliÅŸkilerde Ã¶nemli krizleri yÃ¶netmeniz gerekebilir ve maalesef bunlar, dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k veya maddiyatla ilgili olabilir.

Ä°nanÄ±lmaz bir aÅŸkla ayaklarÄ±nÄ±z yerden kesilebilir, Ã¢ÅŸÄ±k olduÄŸunuz kiÅŸiyle iÅŸ yapmaya karar verebilirsiniz. BakalÄ±m 2023â€™te sizi daha neler neler bekliyorâ€¦

OÄŸlak Ocak 2023: YakÄ±n Ã§evrenizin desteÄŸi Ã¼zerinizde

7 Ocakâ€™ta YengeÃ§ burcunda, geri hareketteki MerkÃ¼râ€™Ã¼n etki ettiÄŸi bir dolunay var. Ä°liÅŸkiler, anlaÅŸmalar, ortaklÄ±klar ve iÅŸbirlikleriyle ilgili kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir, doÄŸru Ã§Ä±karÄ±mlar yapmak kolay olmayabilir.

Bu dolunay sizi ister istemez bazÄ± iletiÅŸim krizleri iÃ§ine sokabilir. KullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iletiÅŸim gereÃ§leriyle ilgili sorunlar yaÅŸayabilirsiniz. Ã–te yandan bu dolunaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel bir etkileÅŸimi olacak. YakÄ±n Ã§evrenizden destek alabilirsiniz. Keyifli bir tatile kaÃ§abilirsiniz veya aklÄ±nÄ±za oldukÃ§a yaratÄ±cÄ± iÅŸ fikirleri gelebilir. Bu sÃ¼reci yeni bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸlamak iÃ§in de deÄŸerlendirebilirsiniz.

Para kazanmak iÃ§in daha gerÃ§ekÃ§i adÄ±mlar atabileceksiniz.

Â 21 Ocakâ€™ta 1 derece Kova burcunda bir yeniay meydana gelecek.

Finansal konularda sorumluluklarÄ±nÄ±z artarken kendinize yeni kurallar koyabilirsiniz; bu yeniayla birlikte para kazanmak iÃ§in daha gerÃ§ekÃ§i, daha somut ve uzun vadede sizi Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirebilecek adÄ±mlar atabilirsiniz. Ä°nternet ve dijital iÅŸlerden para kazanabileceÄŸiniz koÅŸullarla karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼n.

OÄŸlak Åžubat 2023: Riskli yatÄ±rÄ±mlara girerken iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n

5 Åžubatâ€™ta Aslan burcunda bir dolunay gerÃ§ekleÅŸecek ve bu dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak.

Kredi, nafaka, prim, burs ve faiz oranÄ± gibi konularÄ± inceleyebilir; kredi Ã§ekebilir, yatÄ±rÄ±m araÅŸtÄ±rmalarÄ± yapabilirsiniz. SaÄŸlÄ±k harcamalarÄ±nÄ±zÄ±n artmasÄ± da mÃ¼mkÃ¼n. UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert etkileÅŸiminden dolayÄ± risk iÃ§eren yatÄ±rÄ±mlara yÃ¶nelmek isterseniz ani kararlarla hareket etmemenizi Ã¶neririm.

Ã–zel hayatÄ±nÄ±zda tahammÃ¼lÃ¼nÃ¼z azalabilir ve kimseyi alttan almak istemeyebilirsiniz. Birilerine borÃ§ vermek iÃ§in de uygun bir dÃ¶nem deÄŸil. Beklenmedik masraflarÄ±nÄ±z Ã§Ä±kabilir; bunlar Ã§ocuklarÄ±nÄ±z veya sizi mutlu eden konularla ilgili olabilir. Bir hobi de edinebilirsiniz.

Sizi mutlu edecek bir yerlere kaÃ§abilir, bir eÄŸitime baÅŸlayabilirsiniz.

Â 20 Åžubatâ€™ta BalÄ±k burcunda gerÃ§ekleÅŸecek yeniay, yakÄ±n Ã§evreniz, kardeÅŸler, akrabalar, eÄŸitimler, seyahatler, reklam ve pazarlama iÅŸleri ve zihinsel konulara dikkat Ã§ekiyor. En yaratÄ±cÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±z dÃ¶nem, iÅŸte bu dÃ¶nem.

Fikirlerinizle yakÄ±n Ã§evrenizin ilgisini Ã§ekeceksiniz. Akrabalar veya kardeÅŸler arasÄ±nda yardÄ±mlaÅŸma ve dayanÄ±ÅŸma kurmak Ã¶nem kazanacak. Sizi mutlu edecek bir yerlere kaÃ§abilir, bir eÄŸitime baÅŸlayabilir veya seminerlere katÄ±labilirsiniz. Bir ÅŸeyleri pazarlamak, reklamÄ±nÄ± yapmak iÃ§in oldukÃ§a uygun bir yeniay.

OÄŸlak Mart 2023: KÄ±rÄ±cÄ±, kÃ¶prÃ¼leri yÄ±kan kelimelerden uzak durun!

7 Martâ€™ta 16 derece BaÅŸak burcunda bir dolunay var. Bu dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸi, Marsâ€™Ä±n da sert etkileÅŸimi olacak.

Hafta boyunca, ruhsal konular Ã¼zerine araÅŸtÄ±rma ve okuma yapabilir, bu alanda iÅŸin ehli kiÅŸilerden destekler alabilirsiniz. SÄ±k sÄ±k hayatÄ± sorgulayabilir, kendinize yeni idealler arayabilirsiniz. Bu gÃ¼nlerde rÃ¼yalarÄ±nÄ±z haberci nitelikte olabilir. YurtdÄ±ÅŸÄ±yla ilgili Ã¶nemli iÅŸlerinizi halledebilirsiniz.

UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸiyle sÃ¼rpriz aÅŸklar gÃ¼ndeme gelebilir. Yeni ilgi alanlarÄ±, yeni hobiler edinebilirsiniz. Medya, satÄ±ÅŸ, pazarlama, eÄŸitim gibi iÅŸlerden yana sÃ¼rpriz destekleyici etkiler kapÄ±nÄ±zda, hatta bu alanlardan para kazanabilirsiniz. YalnÄ±z Marsâ€™Ä±n sert etkileÅŸimiyle saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hassaslaÅŸabilir; ellerinize, kollarÄ±nÄ±za, enfeksiyon, yanÄ±k ve kesiklere dikkat! Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle de tartÄ±ÅŸmaya girmemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.

Ä°ÅŸleri delege etmeyi Ã¶ÄŸrenmeli ve kendinizi saf yerine koydurmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

Â 7 Martâ€™ta â€˜karmanÄ±n lorduâ€™, Ã¶ÄŸretici, bÃ¼yÃ¼tÃ¼cÃ¼, â€˜sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±â€™ gezegen SatÃ¼rn BalÄ±k burcuna geÃ§ecek ve 25 MayÄ±s 2025â€™e kadar burada seyahat edecek. 3â€™Ã¼ncÃ¼ evinizde ilerleyecek olan SatÃ¼rn â€˜DoÄŸru iletiÅŸim nasÄ±l kurulurâ€™, â€˜GeleceÄŸim iÃ§in hangi eÄŸitimi almam daha iyi olurâ€™, â€˜KardeÅŸlerimle iliÅŸkim nasÄ±l olmalÄ±â€™ gibi sorulara yanÄ±t aramanÄ±za neden olacak. SatÃ¼rn sorumluluk almak, test ve sÄ±nav demektir. Belki kardeÅŸlerinizin ya da oturduÄŸunuz apartmanÄ±n sorumluluÄŸunu alabilirsiniz. Veya akrabalar, kardeÅŸler ve komÅŸularla iliÅŸkileriniz bir dizi testten geÃ§ebilir. Ama iÅŸin iÃ§inde BalÄ±k olduÄŸundan iÅŸleri delege etmeyi Ã¶ÄŸrenmeli ve kendinizi saf yerine koydurmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

Bu, yaratÄ±cÄ± fikirlerinizi satabilme konusunda da ustalaÅŸma dÃ¶neminiz... Belki de alacaÄŸÄ±nÄ±z eÄŸitimlerle bÃ¼yÃ¼yecek, kendinize yeni uzmanlÄ±k alanlarÄ± belirleyeceksiniz. Ama Ã¶ÄŸrenme sÃ¼reciniz biraz zor geÃ§ebilir, Ã¶ÄŸretmenlerinizle iliÅŸkinizi doÄŸru yÃ¶netmeniz Ã¶nemli. Ä°letiÅŸim, satÄ±ÅŸ ve pazarlama konularÄ± Ã¶ne Ã§Ä±kabilir, kendi yayÄ±nevinizi kurabilir veya kitap yazabilirsiniz. Dijital sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir, e- ticaretle ilgili iÅŸleriniz bÃ¼yÃ¼yebilir.

21 Martâ€™ta da 0 derece KoÃ§ burcunda MerkÃ¼ryen bir yeniay gerÃ§ekleÅŸecek. Ev ve aile iliÅŸkilerinde kÄ±rÄ±cÄ±, kÃ¶prÃ¼leri yÄ±kan kelimelerden uzak durun! Bu dÃ¶nem ev iÃ§i kazalara dikkat! TaÅŸÄ±nma sÃ¼recindeyseniz eÅŸyalarÄ±nÄ±zÄ±n kÄ±rÄ±lmamasÄ± iÃ§in onlarÄ± iyice sarÄ±p sarmalayÄ±n. Mal sahibinizle de atÄ±ÅŸmayÄ±n.

Ä°ÅŸin iÃ§inde MerkÃ¼r olduÄŸundan bu dÃ¶nem Ã¶nÃ¼nÃ¼ze ailenizle ilgili birÃ§ok yeni bilgi gelebilir. Ev, toprak, arsa ve araba fiyatlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rabilirsiniz, alÄ±m-satÄ±m konularÄ± gÃ¼ndemde. Ailenizle birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼k kÄ±sa bir tatile Ã§Ä±kmanÄ±z veya istediÄŸiniz bir konuda Ã§evrimiÃ§i eÄŸitime baÅŸlamanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼n.

Para kaynaklarÄ±nÄ±zda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler sÃ¶z konusu, sektÃ¶r bile deÄŸiÅŸtirebilirsiniz.

Â 23 Martâ€™ta PlÃ¼ton Kova burcuna geÃ§ecek ve 9 Mart 2043â€™e kadar burada kalacak. HayÄ±r, tarihi yanlÄ±ÅŸ okumadÄ±nÄ±z! PlÃ¼ton astrolojik anlamda en yavaÅŸ hareket eden gezegendir ve bir burÃ§ta ortalama 18-23 sene kadar kalÄ±r. Bu kadar yavaÅŸ hareket ettiÄŸinden, etkileri de zaman iÃ§inde ortaya Ã§Ä±kar. Yok edip yeni bir sistem kuran, gÃ¼Ã§ kazandÄ±ran PlÃ¼ton 2â€™nci evinize giriÅŸ yapacak, para kaynaklarÄ±nÄ±zda bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler sÃ¶z konusu; sektÃ¶r bile deÄŸiÅŸtirebilirsiniz.

Ä°ÅŸin iÃ§inde Kova olduÄŸundan bu sektÃ¶r teknoloji veya enerjiyle ilgili olabilir, belki de kendi iÅŸinizi kurarsÄ±nÄ±z. Bir yandan maddi konularda gÃ¼Ã§ elde etmek isterken diÄŸer yandan kendinizi de daha deÄŸerli hissetmek isteyeceksiniz. UmarÄ±m hayatÄ±nÄ±z bunun iyi gibi iyi senaryolarla ÅŸekillenir de PlÃ¼tonâ€™un yok edici gÃ¼cÃ¼yle iflas veya bÃ¼yÃ¼k kayÄ±plar yaÅŸamazsÄ±nÄ±z. Tabii bÃ¶yle bir ÅŸey durup dururken olmaz. ParanÄ±zÄ± yÄ±llarca doÄŸru olmayan kaynaklardan, etik dÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde kazandÄ±ysanÄ±z iÅŸte ÅŸimdi PlÃ¼tonâ€™un acÄ±masÄ±z yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶rebilirsiniz.

OÄŸlak Nisan 2023: Aile iÃ§indeki ufak bir sorunu kocaman hale getirmeyin

6 Nisanâ€™da 16 derece Terazi burcunda JÃ¼piter etkili bir dolunay meydana gelecek. MesleÄŸiniz en Ã¶nemli gÃ¼ndeminiz...

JÃ¼piter sayesinde iÅŸ konusunda ÅŸanslÄ± etkiler altÄ±nda olacaksÄ±nÄ±z. Ã–nemli projeler gÃ¼ndeme gelebilir, Ã¶nemli baÄŸlantÄ±lar kurabilirsiniz. Ä°ÅŸ kurmak, terfi etmek, Ã¶dÃ¼ller almak, baÅŸarÄ±lÄ± olmak kolaylaÅŸacak. YabancÄ±larla Ã§alÄ±ÅŸabileceÄŸiniz projeler gÃ¼ndeme gelebilir. Ä°ÅŸ gereÄŸi bir seyahate Ã§Ä±kabilir veya mesleki anlamda sizi ileriye taÅŸÄ±yacak bir eÄŸitime katÄ±labilirsiniz. Sizi tatmin edecek bir zam almanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼n.

Eski sevgililerden haberler alabilirsiniz.

Â 20 Nisanâ€™da 29 derece KoÃ§ burcunda JÃ¼piteryen bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± gerÃ§ekleÅŸecek. Ev, aile, yuvayla ilgili iÅŸlerinizi tamamlama sÃ¼recine girebilirsiniz. JÃ¼piter beraberinde bazÄ± fÄ±rsatlarÄ± getirebilir. AradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z evi bulup taÅŸÄ±nabilirsiniz veya ev almak iÃ§in karÅŸÄ±nÄ±za dÃ¼ÅŸeÅŸ bir olasÄ±lÄ±k Ã§Ä±kabilir. Toprak, arsa gibi alanlara yatÄ±rÄ±m da yapabilirsiniz.

Bu dÃ¶nem ailenizden harika destekler alÄ±rken, ev iÃ§indeki sorunlarÄ± da rahatlÄ±kla Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturabileceksiniz. BazÄ±larÄ±nÄ±z kÃ¶klerinizle ilgili derin araÅŸtÄ±rmalar yapabilirsiniz. Yine de ÅŸu uyarÄ±yÄ± yapmadan geÃ§emeyeceÄŸim: JÃ¼piter her zaman, her ÅŸeyi bÃ¼yÃ¼tÃ¼r. Aile iÃ§indeki ufak bir sorunu kocaman hale getirmeyin.

21 Nisanâ€™la 15 MayÄ±s arasÄ± MerkÃ¼r BoÄŸa burcunda geri hareket edecek. Hem Ã¶zel hayatÄ±nÄ±z hem de Ã§ocuklarla iletiÅŸimde sorunlar Ã§Ä±kmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n. Eski sevgililerden haberler alabilirsiniz. YatÄ±rÄ±m konusundaysa dikkatli adÄ±m atmanÄ±zda fayda var.

OÄŸlak MayÄ±s 2023: AÅŸÄ±rÄ± inatÃ§Ä±lÄ±k sizi zor duruma sokabilir

5 MayÄ±sâ€™ta 14 derece Akrep burcunda Ay tutulmasÄ± var. Bu tutulmaya geri hareketteki MerkÃ¼râ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi, YengeÃ§ burcundaki Marsâ€™Ä±n da gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak.

Sosyal Ã§evreniz, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z ve dostlarÄ±nÄ±zla iliÅŸkilerde Ã¶nemli krizleri yÃ¶netmeniz gerekebilir ve bunlar, dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k veya maddiyatla ilgili olabilir. DostlarÄ±nÄ±zla birbirinize Ã§ok Ã¶nemli sÄ±rlar vereceÄŸiniz bir zaman buâ€¦

Ancak geri hareketteki MerkÃ¼râ€™Ã¼n sert etkileÅŸiminden dolayÄ± hem Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda hem de sosyal Ã§evrenizde iletiÅŸim kazalarÄ±na dikkat! YanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar, yanlÄ±ÅŸ insanlara yanlÄ±ÅŸ mesajlarÄ±n gitmesi birtakÄ±m sorunlara neden olabilir. Hem iliÅŸkinize hem de dostluklarÄ±nÄ±za iliÅŸkin Ã¶nemli kararlar almak iÃ§in pek uygun deÄŸil, sonradan piÅŸman olabilirsiniz. Ã–te yandan Marsâ€™Ä±n gÃ¼zel desteÄŸiyle bazÄ±larÄ±nÄ±z arkadaÅŸlarÄ±yla ortak iÅŸlere girebilir, bazÄ±larÄ±nÄ±z yakÄ±n Ã§evrenizden kiÅŸilerle romantik yakÄ±nlaÅŸmalara girebilir.

Ä°kili iliÅŸkiler, finans ve evle ilgili beklenmedik deÄŸiÅŸimler yaÅŸayabilirsiniz.

Â 16 MayÄ±sâ€™ta bolluk, bereket, ÅŸans ve talih gezegeni JÃ¼piter BoÄŸa burcuna geÃ§ip 26 MayÄ±s 2024â€™e kadar seyahat edecek. AÅŸk, yaratÄ±cÄ±lÄ±k, yatÄ±rÄ±mlar, Ã§ocuklar, hobiler konusunda oldukÃ§a ÅŸanslÄ± ve bereketli bir dÃ¶neme giriyorsunuz. YatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±nÄ± ustaca kullanabilir, gÃ¼zel gelirler elde edebilirsiniz. BirÃ§ok flÃ¶rtÃ¼nÃ¼z olabileceÄŸi gibi inanÄ±lmaz bir aÅŸkla ayaklarÄ±nÄ±z yerden kesilebilir ve bu kiÅŸi farklÄ± etnik kÃ¶kenden veya farklÄ± bir uyruktan olabilir.

Ã‚ÅŸÄ±k olduÄŸunuz kiÅŸiyle iÅŸ yapma ve para kazanma kararÄ± alabilirsiniz. Ã‡ocuklarÄ± olanlar onlarÄ±n eÄŸitimleri, kariyerleri, saÄŸlÄ±klarÄ± ve maddi durumlarÄ±yla ilgili mutlu haberler alabilir. YaratÄ±cÄ±lÄ±k gerektiren iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸanlar, kalÄ±cÄ± eserler Ã¼retebilir ve bunlardan kazanÃ§ elde edebilir. BazÄ±larÄ±nÄ±z yaptÄ±klarÄ± iÅŸlerle adÄ±nÄ± duyuracak, bazÄ±larÄ±nÄ±z yeni hobiler keÅŸfedecek ve bu hobilerden para kazanacak. Sahne iÅŸleriyle ilgilenenler daha Ã§ok iÅŸ alÄ±rken, sahneyle ilgili iÅŸler yapmak isteyenler fÄ±rsatlar yakalayabilecek.

Yeni aÅŸk, yeni heyecanlar, yeni yatÄ±rÄ±mlar kapÄ±daâ€¦

Â 19 MayÄ±sâ€™ta 28 derece BoÄŸa burcunda yeniay meydana gelecek. Yeniaylar, yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar ve yeni geliÅŸmelerle ilgilidir. Yeni aÅŸk, yeni heyecanlar, yeni yatÄ±rÄ±mlarâ€¦ HayatÄ±n keyif veren taraflarÄ±na daha Ã§ok odaklanÄ±rken ailenizin gelirlerini arttÄ±racak geliÅŸmeler yaÅŸanabilir. YaratÄ±cÄ± iÅŸlerle ilgilenebilir, sahne sanatlarÄ±na ilgi duyabilirsiniz.

21 MayÄ±s haftasÄ±nda Marsâ€™la PlÃ¼ton arasÄ±nda gergin bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m olacak. Ä°kili iliÅŸkiler, ortaklÄ±klar ve evlilikle ilgili gerginlikler Ã§Ä±kabilir, kendinizi birilerine meydan okurken bulabilirsiniz, aÅŸÄ±rÄ± inatÃ§Ä± davranÄ±ÅŸlar sizi zor duruma sokabilir. Her ÅŸeyi her an kontrol altÄ±nda tutmak zordur ve siz bu hafta bunu deneyimleyebilirsiniz. Ä°kili iliÅŸkiler, finans ve ev gergin bir hat Ã¼zerinde; beklenmedik deÄŸiÅŸimler yaÅŸayabilirsiniz.

OÄŸlak Haziran 2023: Yediklerinize iÃ§tiklerinize dikkat, zehirlenmeyin!

4 Haziranâ€™da 13 derece Yay burcunda bir dolunay gerÃ§ekleÅŸecek. YalnÄ±zlÄ±k ihtiyacÄ±nÄ±z artabilir, iÃ§inize dÃ¶nebilirsiniz.

Terapiye gitmek, iÃ§inizi dÃ¶kmek, aklÄ±nÄ±za takÄ±lanlara Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in destek almak iyi olabilir. YurtdÄ±ÅŸÄ±yla ilgili gÃ¼ndemleriniz varsa bunlarÄ± halletmek adÄ±na adÄ±mlar atabilirsiniz. Gizli yatÄ±rÄ±mlar yapabilirsiniz.

Yeni iÅŸ projeleri gÃ¼ndeme gelebilir ama herkese hemen gÃ¼venmeyin.

Â 18 Haziranâ€™da 26 derece Ä°kizler burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. Bu dÃ¶nem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za daha fazla Ã¶zen gÃ¶stermemizde fayda var. Diyete veya spora baÅŸlamak iÃ§in harika bir sÃ¼reÃ§. GÃ¼nlÃ¼k iÅŸleriniz, angarya koÅŸturmalarÄ±nÄ±z artabilir ve bunlarÄ± organize ederken yorulabilirsiniz.

NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkileÅŸiminden dolayÄ± yakÄ±n Ã§evreniz, kardeÅŸleriniz, komÅŸularÄ±nÄ±z ve kuzenlerinizden yana beklentilerinizi dÃ¼ÅŸÃ¼k tutun, hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayabilirsiniz. Yeni iÅŸ projeleri de gÃ¼ndeme gelebilir ama adÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ± saÄŸlam atÄ±n, herkese hemen gÃ¼venmeyin. GÃ¼nlÃ¼k koÅŸuÅŸturma iÃ§indeyken gÃ¶zden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ayrÄ±ntÄ±lar olabilir ve yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerin Ã¼stÃ¼nden tekrar geÃ§mek durumunda kalabilirsiniz. Bu dÃ¶nem yediklerinize, iÃ§tiklerinize de dikkat, aman zehirlenmeyin!

OÄŸlak Temmuz 2023: SaÄŸlÄ±k harcamalarÄ±nÄ±z artabilir

3 Temmuzâ€™da 11 derece OÄŸlak burcunda MerkÃ¼r etkili bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya BoÄŸa burcunda seyahat eden JÃ¼piterâ€™den gÃ¼zel bir destek var.

HayatÄ±nÄ±zda bazÄ± bitiÅŸler yaÅŸayabilir, bir sÃ¼redir uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir konunun sonuna gelebilirsiniz. Kendi ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±za odaklanmak isteyebilir, hedeflerinize Ã¶ncelik verebilirsiniz.

Bedeniniz, nasÄ±l gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z de Ã¶nem kazanacaktÄ±r. Fiziksel deÄŸiÅŸiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Ancak MerkÃ¼râ€™den dolayÄ± iliÅŸkiler, ortaklÄ±klar ve evlilikte iletiÅŸim sorunlarÄ± yaÅŸanabilir; birbirinizi dinlemeyebilir veya yanlÄ±ÅŸ anlayabilirsiniz. Yeni iÅŸbirlikleri, anlaÅŸmalar ve sÃ¶zleÅŸme gerektiren koÅŸullar gÃ¼ndeme gelebilir. JÃ¼piterâ€™in desteÄŸiyle aÅŸk ve yatÄ±rÄ±mla ilgili fÄ±rsatlara hazÄ±r olun, gÃ¼zel kazanÃ§lar elde edebilirsiniz.

TÃ¼m iliÅŸkilerinizde yÄ±kÄ±cÄ± deÄŸil, yapÄ±cÄ± olmaya bakÄ±n.

Â 17 Temmuzâ€™da 24 derece YengeÃ§ burcundaki yeniaya PlÃ¼tonâ€™un sert, BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼nse gÃ¼zel bir etkileÅŸimi olacak. Ä°liÅŸkiler, anlaÅŸmalar ve sÃ¶zleÅŸmelerle ilgili konularda yeniliklere hazÄ±r olun. Ä°liÅŸkilerinizde yÄ±kÄ±cÄ± deÄŸil, yapÄ±cÄ± olmaya bakÄ±n. TakÄ±ntÄ±lÄ±, sert ve eleÅŸtirel olmak size zarar verebilir. DiÄŸer yandan Ã¼zerinize bir baskÄ± da hissedebilirsiniz. Neyse ki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel etkileÅŸimiyle aklÄ±nÄ±za yaratÄ±cÄ± fikirler dÃ¼ÅŸebilir, ruhen iyi gelecek yeni bilgi ve seyahatler de gÃ¼ndeme gelebilir. YakÄ±n Ã§evrenize, kardeÅŸlerinize, kuzenlerinize, komÅŸularÄ±nÄ±za manevi anlamda destek vermeniz de gerekebilir.

23 Temmuzâ€™la 4 EylÃ¼l arasÄ± VenÃ¼s Aslan burcunda geri hareket edecek. Parasal konularda bazÄ± gecikme ve engeller sÃ¶z konusu... Size dÃ¼zenli gelen Ã¶demeler aksayabilir veya almayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z kredinin faiz oranÄ± yÃ¼kselebilir. Bu dÃ¶nem Ã¼reme organlarÄ±, bÃ¶brek veya ÅŸekerle ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±lar ortaya Ã§Ä±kabilir. SaÄŸlÄ±kla ilgili harcamalarÄ±nÄ±z artabilir.

OÄŸlak AÄŸustos 2023: MÃ¼srif davranabilirsiniz

1 AÄŸustosâ€™ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya BoÄŸa burcundaki JÃ¼piterâ€™in sert bir etkileÅŸimi olacak. ParayÄ± doÄŸru kullanma, yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸerlendirme, sahip olduklarÄ±nÄ±zÄ±n deÄŸerine varma gibi konular odaÄŸÄ±nÄ±zda.

Bir sÃ¼redir parayla ilgili bir mesele iÃ§in Ã§abalÄ±yorsanÄ±z bu konunun sonuna gelebilirsiniz. YalnÄ±z JÃ¼piterâ€™in bu dolunaya sert etkileÅŸiminden dolayÄ± hem Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda hem de yatÄ±rÄ±mlarla ilgili abartÄ±lÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yapabilirsiniz, aman yapmayÄ±n! Ã–zel hayatÄ±nÄ±z, Ã§ocuklarÄ±nÄ±z, hobileriniz, keyfiniz iÃ§in ekstra harcamalar yapabilir, hatta belki biraz mÃ¼srif davranabilirsiniz.

16 AÄŸustosâ€™ta 23 derece Aslan burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya BoÄŸa burcunda seyahat eden UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. Krediler, nafaka, primler, burslar, faiz oranlarÄ± gibi konularÄ± araÅŸtÄ±rabilirsiniz. SaÄŸlÄ±k harcamalarÄ±nÄ±z artabilir. UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert etkileÅŸiminden dolayÄ± Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda bazÄ± ÅŸeylere tahammÃ¼lÃ¼nÃ¼z azalabilir, kimseyi alttan almak istemeyebilirsiniz. Risk iÃ§eren yatÄ±rÄ±mlara yÃ¶nelmek isteyebilirsiniz ama ani kararlar almamak en iyisi olur. Birilerine borÃ§ vermenizi de tavsiye etmem. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±z veya mutlu eden ÅŸeyler iÃ§in beklenmedik masraflar Ã§Ä±kabilir.

Ã–zel hayatÄ±nÄ±zda tahammÃ¼lÃ¼nÃ¼z azalabilir, kimseyi alttan almak istemeyebilirsiniz.

Â 23 AÄŸustosâ€™la 15 EylÃ¼l arasÄ± MerkÃ¼r BaÅŸak burcunda geri hareket edecek. EÄŸitim, seyahat, resmi iÅŸler ve sÄ±navlarda gecikmeler ve birtakÄ±m hatalarla uÄŸraÅŸmanÄ±z gerekebilir. Daha Ã¶nce yarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir eÄŸitimi tamamlayabilirsiniz.

31 AÄŸustosâ€™ta 7 derece BalÄ±k burcunda SatÃ¼rnyen bir dolunay gerÃ§ekleÅŸecek. Bu biraz sert bir dolunay Ã§Ã¼nkÃ¼ SatÃ¼rnâ€™Ã¼n olduÄŸu yerde sorumluluk almak gerekir, Ã¼stelik kÄ±sÄ±tlanma durumu vardÄ±r. YakÄ±n Ã§evrenizle iliÅŸkilerinize Ã§eki dÃ¼zen verebilir, kardeÅŸ veya kuzenlerinizle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. KullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iletiÅŸim gereÃ§lerinden tutun da kendinizi ifade etme ÅŸeklinize kadar her konuda kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hissedebilirsiniz. Seyahat planlarÄ± veya bazÄ± projeler geÃ§ici olarak askÄ±ya alÄ±nabilir.

OÄŸlak EylÃ¼l 2023: Evde bakÄ±m, tadilat, onarÄ±mâ€¦

15 EylÃ¼lâ€™de 21 derece BaÅŸak burcunda bir yeniay gerÃ§ekleÅŸecek. Bu yeniaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert, UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™unsa destekleyici bir etkileÅŸimi olacak.

YurtdÄ±ÅŸÄ±, hukuk, eÄŸitim, yabancÄ±lar, inanÃ§lar ve uzak yerlere seyahatlerle ilgili hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayabilir, Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ net gÃ¶remeyebilirsiniz. KandÄ±rÄ±lma durumlarÄ±na karÅŸÄ± da uyanÄ±k olmalÄ±sÄ±nÄ±z!

Ã–nemli bir sÄ±nava gireceksiniz veya sunum yapacaksanÄ±z odaklanmak iÃ§in ekstra Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±zÄ± tavsiye ederim. Bu dÃ¶nem alacaÄŸÄ±nÄ±z her habere hemen inanmayÄ±n. UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™un gÃ¼zel etkileÅŸimleriyle yatÄ±rÄ±m, para kazanma, kiÅŸisel hedefleriniz, ticari iliÅŸkiler ve eÄŸitim gibi konularda olumlu geliÅŸmeler kapÄ±da. Ã–nemli kiÅŸilerle bir araya gelebilir, kariyeriniz adÄ±na gÃ¼zel adÄ±mlar atabilirsiniz.

Aile bireyleriyle iliÅŸkileri daha sakin bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tmeniz iyi olur.

Â 29 EylÃ¼lâ€™de 6 derece KoÃ§ burcunda bir dolunay meydana gelecek. GeleceÄŸe yÃ¶nelik hedefler, aile, aile bÃ¼yÃ¼kleri, ev, emlak ve yaÅŸamÄ±n kÃ¶kleri gibi konular bu dolunayÄ±n ana konularÄ±â€¦

Evde yapÄ±lmasÄ± gereken iÅŸler Ã¶nceliÄŸiniz olabilir; bu dip bucak bir temizlik veya bakÄ±m, tadilat, onarÄ±m olabilir. Evde Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gereken bir mesele de olabilir. YalnÄ±z iÅŸin iÃ§inde KoÃ§ olduÄŸundan ev iÃ§i kazalara dikkat! Aile bireyleriyle iliÅŸkileri daha sakin bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tmeniz de iyi olur.

OÄŸlak Ekim 2023: Ã‡apkÄ±nlÄ±k yaparken baÅŸÄ±nÄ±za iÅŸ aÃ§mayÄ±n!

14 Ekimâ€™de 21 derece Terazi burcunda MerkÃ¼ryen GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± gerÃ§ekleÅŸecek. Tutulmaya PlÃ¼tonâ€™un OÄŸlak burcundan sert bir etkileÅŸimi olacak.

Kariyerinizle ilgili dengeli ve adaletli davranmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z bir sÃ¼reÃ§ olacak. Yeni iÅŸbirlikleriyle ilgilenmeniz gerekebilir, yeni iÅŸ olasÄ±lÄ±klarÄ± gÃ¼ndeme gelebilir.

MerkÃ¼r olduÄŸundan mesleki anlamda bir sÃ¼rÃ¼ bilgi Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Ã–nemli anlaÅŸmalarla ilgilenmeniz, mesleki bir seyahate Ã§Ä±kmanÄ±z gerekebilir veya bir eÄŸitime katÄ±labilirsiniz. PlÃ¼tonâ€™un sert etkileÅŸiminden dolayÄ± mesleki aÃ§Ä±dan gÃ¼Ã§ elde etmek isteyeceksiniz. Bu dÃ¶nem derin araÅŸtÄ±rmalar yapabilir, kimsenin bulamadÄ±ÄŸÄ± bilgilere ulaÅŸabilirsiniz. Ã–te yandan takÄ±ntÄ±lÄ± ve dediÄŸim dedik davranmamanÄ±zÄ± Ã¶neririm.

Maddi konularda ya hep ya hiÃ§ ÅŸeklinde davranmak size zarar verebilir.

Â 28 Ekimâ€™de 5 derece BoÄŸa burcunda Mars ve JÃ¼piterâ€™in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olacaÄŸÄ± bir Ay tutulmasÄ± meydana gelecek. Ã–zel hayatÄ±nÄ±zda bÃ¼yÃ¼k sorunlarla uÄŸraÅŸabilir, kÄ±skanÃ§lÄ±k krizleri yÃ¼zÃ¼nden zor zamanlar geÃ§irebilirsiniz.

Ã–zel hayatÄ±nÄ±za dahil ettiÄŸiniz kiÅŸilere Ã§ok dikkat! Ã‡apkÄ±nlÄ±k yaparken baÅŸÄ±nÄ±za iÅŸ aÃ§mayÄ±n. Hem Ã¶zel hem de sosyal hayatÄ±nÄ±zda Ã¶fke patlamalarÄ± sÃ¶z konusu. BunlarÄ±n sebebi para olabilir. Maddi konularda ya hep ya hiÃ§ tavrÄ± size zarar verebilir. Kumardan da uzak durun!

OÄŸlak KasÄ±m 2023: Biraz anlayÄ±ÅŸ olaylarÄ±n bÃ¼yÃ¼mesini engelleyebilir

13 KasÄ±mâ€™da 20 derece Akrep burcunda Mars ve UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkin olacaÄŸÄ± bir yeniay var. Bu yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼n de gÃ¼zel bir destek veriyor. Borsa gibi spekÃ¼latif yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±nda dikkatli adÄ±mlar atÄ±n; acele kararlar atmayÄ±n.

Sosyal Ã§evreniz, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z, dostlarÄ±nÄ±zla iliÅŸkilerde dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k veya paraya iliÅŸkin birtakÄ±m krizleri, Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda stresli durumlarÄ± yÃ¶netmeniz gerekebilir.

Ciddi kavgalardan uzak durun. Kendinizi farkÄ±nda olmadan fanatik davranÄ±ÅŸlar sergileyebilirsiniz. DostlarÄ±nÄ±zla ve Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zdaki kiÅŸiyle aynÄ± konulara inanmak ve olaylara aynÄ± pencereden bakmak zorunda deÄŸilsiniz, biraz anlayÄ±ÅŸ ve alttan alma olaylarÄ±n bÃ¼yÃ¼mesini engelleyebilir. NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle zihniniz yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z artabilir. Manevi aÃ§Ä±dan sizi iyi gelebilecek bilgilere yÃ¶nelebilir, dostlarÄ±nÄ±zla seyahatlere Ã§Ä±kabilirsiniz.

Ä°ÅŸinizle yaratÄ±cÄ± fikirleriniz olabilir ama Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z veya mÃ¼ÅŸterileriniz tarafÄ±ndan kabul gÃ¶rmeyebilir.

Â 27 KasÄ±mâ€™da 4 derece Ä°kizler burcunda Mars etkili bir dolunay gerÃ§ekleÅŸecek. Bu dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimi olacak. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za, Ã¶zellikle sinir sisteminize, ellerinize, bronÅŸlarÄ±nÄ±za dikkat!

Ã‡alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za veya mÃ¼ÅŸterilerinize tahammÃ¼lÃ¼nÃ¼z kalmayabilir, iÅŸle ilgili kimseye Ã§atmayÄ±n. SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert etkileÅŸiminden dolayÄ± yakÄ±n Ã§evreniz, kardeÅŸleriniz ve kuzenlerinizle iliÅŸkilerde araya mesafe koymanÄ±zÄ± gerektirecek durumlar oluÅŸabilir. Ä°ÅŸinizle ilgili yaratÄ±cÄ± fikirleriniz olabilir ama iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z veya mÃ¼ÅŸterileriniz tarafÄ±ndan kabul gÃ¶rmeyebilir. Ä°ÅŸ iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z teknolojik gereÃ§lerde sorunlar ortaya Ã§Ä±kabilir.

OÄŸlak AralÄ±k 2023: YakÄ±n Ã§evrenizden gelen her bilgiye hemen inanmayÄ±n

12 AralÄ±kâ€™ta MerkÃ¼râ€™Ã¼n OÄŸlak burcundaki geri hareketi baÅŸlayacak ve yÄ±l sonuna kadar devam edecek. Yeteri kadar anlaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken elektronik aletlerle ilgili sorunlarla uÄŸraÅŸmanÄ±z gerekebilir. Bu dÃ¶nem herhangi yeni bir ÅŸeye baÅŸlamak iÃ§in uygun deÄŸil; yarÄ±m kalanlarÄ± tamamlayÄ±n.

13 AralÄ±kâ€™ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. Sigara veya alkol gibi baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸunuz bir ÅŸeyden, profesyonel bir destekle kurtulabilirsiniz. Bu illa saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olmak zorunda deÄŸil, sizi kÄ±sÄ±tlayan, zorlayan herhangi bir koÅŸuldan kurtulmanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼n.

Biraz daha yalnÄ±z kalÄ±p kafanÄ±zÄ± dinlemek isteyeceksiniz. Terapiye gidebilir, ruhsal aÃ§Ä±dan sizi rahatlatacak konulara odaklanabilirsiniz. HayatÄ± Ã§ok fazla kontrol edebildiÄŸiniz bir dÃ¶nem deÄŸildir bu! YakÄ±n Ã§evrenizden gelen her bilgiye de hemen inanmayÄ±n. AklÄ±nÄ±z karÄ±ÅŸabilir, odaklanmakta ve karar vermekte zorlanabilirsiniz, iletiÅŸim karmaÅŸalarÄ± sÃ¶z konusu olabilir.Â

Bu dÃ¶nem sizi ruhsal aÃ§Ä±dan rahatlatacak konulara odaklanabilirsiniz.

Â 27 AralÄ±kâ€™ta 4 derece YengeÃ§ burcundaki dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n destekleyici bir etkileÅŸimi olacak. Ä°liÅŸkiler, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar ve sÃ¶zleÅŸmelerle ilgili bir sÃ¼redir uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸleri tamamlayabilirsiniz.

SatÃ¼rnâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle yakÄ±n Ã§evrenizden saÄŸlam destekler alabilir, Ã¶nemli bir fikri bir ortakla organize edebilirsiniz. EÅŸinizi veya ortaÄŸÄ±nÄ±zÄ± bir konuda ikna etmeniz gerekirse baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz.



KOVA YÃœKSELEN KOVA 2023

Bu yÄ±l hayatÄ±nÄ±za Ã§eki dÃ¼zen verecek, yeteneklerinizi keÅŸfedecek, istek ve hedefleriniz iÃ§in organize olacaksÄ±nÄ±z!

ParayÄ± kazanma, yÃ¶netme ve kendinize deÄŸer verme konularÄ±nda sÄ±navlar vermeniz gerekebilir. Mart sonunda burcunuzdaki yaklaÅŸÄ±k 20 senelik yolculuÄŸuna baÅŸlayacak olan PlÃ¼ton hayatÄ±nÄ±za kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸiklikler getirecek.

Ä°ÅŸinizi, mesleÄŸinizi, fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼zÃ¼, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¼lkeyi deÄŸiÅŸtirebilirsiniz. MayÄ±s ortasÄ±nda ev, yuva, aile ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerle ilgili tÃ¼rlÃ¼ fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸacaksÄ±nÄ±z; ev alabilirsiniz, yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸamak adÄ±na adÄ±mlarda atabilirsiniz.

YazÄ±n Ã¶zel hayatÄ±nÄ±z canlanÄ±yor, sosyal ortamlarÄ±n aranan ismi olacaksÄ±nÄ±z. Bu yÄ±l Ã¶ÄŸrenmeniz gereken bir diÄŸer ÅŸey de dedikodulara kulak asmamak. Sonbaharda ani evden ayrÄ±lmalar, ani istifalar sÃ¶z konusu olabilir.

YÄ±l sonuna doÄŸru da libidonuz, flÃ¶rt isteÄŸiniz artÄ±yor. BakalÄ±m, 2023â€™Ã¼n diÄŸer ayrÄ±ntÄ±larÄ±nda sizleri daha neler bekliyorâ€¦

Kova Ocak 2023: Uyku dÃ¼zeninize Ã¶zen gÃ¶sterin

7 Ocakâ€™ta YengeÃ§ burcunda geri hareketteki MerkÃ¼r etkili bir dolunay var. Ã‡alÄ±ÅŸma ve gÃ¼nlÃ¼k koÅŸturma temponuz artÄ±yor. Ä°

Ä°ÅŸ konusunda bilgi ve iletiÅŸim aktarÄ±mÄ±nda dikkatli, deÄŸiÅŸikliklere karÅŸÄ± da esnek olun. Dedikodulara kulak asmayÄ±n. Ã–nemli bilgilerinizi yedeklemeyi unutmayÄ±n. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za, Ã¶zellikle beslenmenize ve uyku dÃ¼zeninize Ã¶zen gÃ¶sterin.

Kendi sorumluluÄŸunuzu alma, hedefleriniz iÃ§in organize olma zamanÄ±!

Â Dolunaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel bir aÃ§Ä±sÄ± olacak. Finansal konularda sizi rahatlayacak geliÅŸmeler yaÅŸayabilir, yaratÄ±cÄ±lÄ±k gerektiren iÅŸ ve projelerden para kazanabilirsiniz. Bu dÃ¶nem paranÄ±zÄ± daha Ã§ok sanat, tekstil, boya, takÄ± gibi alanlara harcayabilirsiniz.

Â 21 Ocakâ€™ta 1 derece Kova burcundaki yeniayla hayatÄ±nÄ±za Ã§eki dÃ¼zen vermek iÃ§in harekete geÃ§ebilir, yeni adÄ±mlar atabilirsiniz. Kendi sorumluluÄŸunuzu alma, kiÅŸisel istek ve hedefleriniz iÃ§in organize olma zamanÄ±! Zaman yÃ¶netimi konusunda ekstra hassasiyetiniz olabilir. Bu yeniayda kendi bedeninizle, fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼zle de ilgilenebilirsiniz.

Kova Åžubat 2023: Elektronik, dijital aletlerde arÄ±zalar

5 Åžubatâ€™ta Aslan burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak.

Ä°liÅŸkiler, ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar, sÃ¶zleÅŸmeler ve iÅŸ birlikleri gÃ¼ndemde... Bir sÃ¼redir iliÅŸkiler ve ortaklÄ±klarla ilgili uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konular artÄ±k tamamlanÄ±yor. Partnerinizle oldukÃ§a eÄŸleneceÄŸiniz zamanlar geÃ§irebilir, peÅŸinde koÅŸturduÄŸunuz sÃ¶zleÅŸmeleri artÄ±k yapabilirsiniz. Ancak UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimiyle aile iÃ§inde zaman zaman isyan edilebilecek durumlar yaÅŸanabilir. Aile ve iliÅŸkiler tarafÄ±nda sabrÄ±nÄ±z azalabilir. Ev iÃ§inde elektronik, dijital aletlerde arÄ±zalar meydana gelebilir.

Â Kendinizi daha deÄŸerli hissetmek isteyebilir, kendiniz iÃ§in alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabilirsiniz.

Â 20 Åžubatâ€™ta BalÄ±k burcundaki yeniayla birlikte maddi konular ve Ã¶zdeÄŸer duygusu odak noktanÄ±za taÅŸÄ±nÄ±yor. Yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar, yeni geliÅŸmeler sÃ¶z konusu. Finansal konularda yeni adÄ±mlar atabilirsiniz, para kazandÄ±racak yeni projeler gÃ¼ndeme gelebilir.

Kendinizi daha deÄŸerli hissetmek isteyebilir, kendiniz iÃ§in alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabilirsiniz. Belki de yeni bir iÅŸe baÅŸlayarak maddi anlamda yeni bir sÃ¼reÃ§ baÅŸlatmÄ±ÅŸ olursunuz.

Kova Mart 2023: Parayla ilgili bir Ã¶ÄŸrenme sÃ¼recine giriyorsunuz

7 Martâ€™ta 16 derece BaÅŸak burcunda bir dolunay oluÅŸacak. Bu dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸi, Marsâ€™Ä±n da sert bir etkileÅŸimi var.

Finansal bir kriz sÃ¶z konusu diyebilirim ama paniklemeyin. Ã–demelerinizi ve harcamalarÄ±nÄ±zÄ± iyi planlayÄ±n. Belki saÄŸlÄ±kla ilgili bazÄ± harcamalar yapmanÄ±z gerekebilir. Krediler ve borÃ§larla ilgili konular da aklÄ±nÄ±zÄ± meÅŸgul edebilir.

UranÃ¼sâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±nÄ± inceleyebilir; toprak, ev, araba iÃ§in araÅŸtÄ±rmalar yapabilirsiniz. Ä°htiyacÄ±nÄ±z olan kredi onaylanabilir, sponsorluk gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden olumlu sonuÃ§ alabilir, burs arÄ±yorsanÄ±z bulabilirsiniz. Veya ailenizden beklenmedik maddi bir destek gÃ¶rebilirsiniz. Marsâ€™Ä±n sert etkisi sebebiyle Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda daha sakin olmanÄ±zda fayda var. Borsa gibi riskli yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±nÄ± deÄŸerlendirirken de acele etmeyin.

Kendinize deÄŸer vermeyi ve kendi yeteneklerinizi pazarlamayÄ± Ã¶ÄŸrenmeniz gerekebilir.

Â 7 Martâ€™ta â€˜karmanÄ±n lorduâ€™, Ã¶ÄŸretici, bÃ¼yÃ¼tÃ¼cÃ¼, â€˜sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±â€™ gezegen SatÃ¼rn BalÄ±k burcuna geÃ§ip 25 MayÄ±s 2025â€™e kadar burada seyahat edecek. SatÃ¼rnâ€™Ã¼n temsil ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenme sÃ¼recini siz maddi konular Ã¼zerinden deneyimleyeceksiniz. GerÃ§ekÃ§i hedefler belirlemek, yere saÄŸlam basan adÄ±mlar atmak Ã¶nem kazanacak. Zira boÅŸ hayallerin peÅŸinde koÅŸan para kaybedebilir. ParayÄ± kazanma, idare etme, yÃ¶netme, kendinize deÄŸer verme gibi konular sÄ±nav alanlarÄ±nÄ±z olacak. Bazen az parayla Ã§ok iÅŸ becerebilecekken bazen de Ã§ok paranÄ±z olsa bile hiÃ§bir iÅŸ yapamayabilirsiniz. Para kazanmakla ilgili sorumluluklarÄ±nÄ±zda da artÄ±ÅŸ olabilir.

Â Yeni bir sektÃ¶rde iÅŸe baÅŸlayÄ±p kendinizi bu anlamda eÄŸitmeniz gerekebilir. YaratÄ±cÄ±lÄ±k, sahne, hayal gÃ¼cÃ¼, saÄŸlÄ±k, enerji gibi alanlarda para kazanmak adÄ±na adÄ±mlar atabilirsiniz ama iÅŸler biraz yavaÅŸ seyredebilir. SÃ¼rekli hesapta olmayan Ã¶demeler, harcamalar Ã§Ä±kabilir. LÃ¼ks harcamalar minimum dÃ¼zeye iner. KÄ±t kaynaklarla Ã§ok iÅŸ yapmanÄ±z gerekebilir.

Bu dÃ¶nem toplu alÄ±m yaparak, taksit Ã¶deyerek elinizdeki kaynaÄŸÄ± daha akÄ±llÄ±ca kullanmayÄ± ya da hayatÄ±nÄ±zda ilk defa para biriktirmeyi Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Kendi iÅŸinizi kurabilirsiniz fakat bunun iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±z gerekebilir. Finansal konularda yeri geldiÄŸinde soÄŸuk ve katÄ± kararlar alabilirsiniz. En Ã¶nemlisi kendinize deÄŸer vermeyi ve kendi yeteneklerinizi pazarlamayÄ± Ã¶ÄŸrenmeniz gerekebilir.

Psikolojik aÃ§Ä±dan gÃ¼Ã§lenecek, krizleri kendi lehinize Ã§evirmeyi Ã¶ÄŸreneceksiniz.

Â 21 Martâ€™ta da 0 derece KoÃ§ burcundaki MerkÃ¼ryen yeniayda yakÄ±n Ã§evreniz, kardeÅŸleriniz ve komÅŸularÄ±nÄ±zla iletiÅŸime dikkat edin! Fikirlerinizi ifade ederken kÄ±rÄ±cÄ± olmamaya Ã¶zen gÃ¶sterin. Trafikte hÄ±z yapmayÄ±n. Sosyal medya kullanÄ±rken neyi nasÄ±l paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat edin. Zihniniz oldukÃ§a hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸacak, yeni projeler Ã¼retebilirsiniz. Ä°mza gerektiren Ã¶nemli iÅŸler gÃ¼ndeme gelebilir. SatÄ±ÅŸ, pazarlama, reklam ve halkla iliÅŸkiler gibi alanlarda hÄ±zlÄ± kararlar almanÄ±z gerekebilir. Yeni eÄŸitimlerin yanÄ± sÄ±ra yeni bilgiler de alabilirsiniz.

Â 23 Martâ€™ta PlÃ¼ton Kova burcunda geÃ§ip 9 Mart 2043â€™e kadar seyahat edecek. PlÃ¼ton astrolojik anlamda en yavaÅŸ hareket eden gezegendir ve bir burÃ§ta ortalama 18-23 sene kalÄ±r. Bu kadar yavaÅŸ hareket ettiÄŸinden, etkileri de zaman iÃ§inde ortaya Ã§Ä±kar. Genel olarak yok eden, yeni bir sistem kuran, gÃ¼Ã§ kazandÄ±ran, psikolojik Ã¼stÃ¼nlÃ¼k ve tatmin isteyen bir gezegendir bu... PlÃ¼ton burcunuza geÃ§iÅŸ yaparak hayatÄ±nÄ±za Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ve Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler getirecek. YÄ±llar iÃ§inde kariyer, para kazanma kaynaklarÄ±, fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼z, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸehir-Ã¼lke, yetenekleriniz ve kimliÄŸiniz Ã¼zerinde kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸimler meydana gelecek. Ve ÅŸu an yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hayattan bambaÅŸka bir hayat yaÅŸÄ±yor olacaksÄ±nÄ±z. Ama her ÅŸeyin Ã¶tesinde psikolojik aÃ§Ä±dan gÃ¼Ã§lenecek ve artÄ±k krizleri kendi lehinize Ã§evirmeyi doÄŸal olarak Ã¶ÄŸreneceksiniz.

Kova Nisan 2023: EÄŸitim ve seminerlere katÄ±labilirsiniz

6 Nisanâ€™da 16 derece Terazi burcunda JÃ¼piter etkili bir dolunay meydana gelecek. YurtdÄ±ÅŸÄ±, ticaret, eÄŸitim ve hukuki konularda elinizdeki iÅŸleri tamamlama zamanÄ±...

Ä°ÅŸin iÃ§inde JÃ¼piter olduÄŸundan, bu konularda bazÄ± fÄ±rsatlar elde edebilirsiniz. Aman, tembellik edip veya ÅŸansÄ±nÄ±za fazla gÃ¼venip bu fÄ±rsatlarÄ± geri tepmeyin.

BazÄ± seyahatlere Ã§Ä±kabilir ya da eÄŸitimlere, seminerlere katÄ±labilirsiniz. Ä°stediÄŸiniz gibi bir okul, hukuki baÅŸarÄ±, satÄ±ÅŸta fÄ±rsatlar, harika reklam geri dÃ¶nÃ¼ÅŸleri, ticari konularda kazanÃ§lar elde edebilirsiniz. Fikirlerinizi ifade ederken fanatik tavÄ±rlardan kaÃ§Ä±nÄ±n ama...

20 Nisanâ€™daki GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ±nda ne kadar net olursanÄ±z o kadar kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±karsÄ±nÄ±z.

Â 20 Nisanâ€™da 29 derece KoÃ§ burcunda JÃ¼piteryen bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± yaÅŸanacak. OdaÄŸÄ±nÄ±zda yakÄ±n Ã§evreniz, iletiÅŸim, seyahatler, fikirler, akrabalar, eÄŸitimler, satÄ±ÅŸ, pazarlama, reklam Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± var. Bu konularda zaman zaman abartÄ±lÄ± fikirleriniz ve istekleriniz olabilir. Ã–te yandan yepyeni bilgilere ulaÅŸabilir; Ã¶zellikle yurtdÄ±ÅŸÄ±, ticaret, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, medya, reklam alanlarÄ±nda gÃ¼zel fÄ±rsatlar elde edebilirsiniz.

Bu dÃ¶nem fikirlerinizi paraya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilirsiniz. Keyifli seyahatler gÃ¼ndeme gelebilir. Ancak astrolojide 29 derece arada kalma, sÄ±kÄ±ÅŸma anlamÄ±na gelir. Belki eÄŸitim, projeler, fikirlerle ilgili ikilemlerde kalabilirsiniz. Ama kalmayÄ±n Ã§Ã¼nkÃ¼ bu tutulmada ne kadar net olursanÄ±z o kadar kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±karsÄ±nÄ±z.

Â 21 Nisan-15 MayÄ±s arasÄ±nda MerkÃ¼r BoÄŸa burcunda geri hareket edecek. Ev iÃ§i elektronik aletlerde sorunlar meydana gelebilir. Aile iÃ§in karar almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken stresli durumlar oluÅŸabilir. TaÅŸÄ±nmak, yer deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in MerkÃ¼r gerilemesinin bitmesini beklemenizi Ã¶neririm.

Kova MayÄ±s 2023: Kendi evinize Ã§Ä±kabilir, kendi hayatÄ±nÄ±zÄ± kurabilirsiniz

5 MayÄ±sâ€™ta 14 derece Akrep burcunda bir Ay tutulmasÄ± oluÅŸacak. Bu tutulmaya geri hareketteki MerkÃ¼râ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ±, YengeÃ§ burcundaki Marsâ€™Ä±nsa gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak. Kariyer ve yaÅŸam hedefleriniz konusunda birtakÄ±m krizleri yÃ¶netmeniz gerekebilir.

Ä°ÅŸ kurmak isteyebilir, iÅŸ bulabilir, Ã¶nemli projelerde sÃ¶z sahibi olabilirsiniz. Bu dÃ¶nem yaptÄ±klarÄ±nÄ±zla Ã§ok daha gÃ¶rÃ¼nÃ¼r olacaksÄ±nÄ±z.

Â YalnÄ±z geri hareketteki MerkÃ¼râ€™Ã¼n sert aÃ§Ä±sÄ± sebebiyle aile ve kariyer konularÄ±nda kafanÄ±zÄ±n karÄ±ÅŸabilir, karar vermekte zorlanabilirsiniz. Hatta belki karar vermemek en iyi seÃ§enek olabilir. Aile iÃ§i iletiÅŸimde yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar, maddi konular yÃ¼zÃ¼nden iletiÅŸim krizleri gÃ¼ndeme gelebilir. Evde elektronik aletlerde, dijital sistemlerde sorunlar yaÅŸanabilir. Ã–te yandan Marsâ€™Ä±n gÃ¼zel desteÄŸiyle spora baÅŸlamak, zayÄ±flamak iÃ§in harekete geÃ§ebilirsiniz. Bu dÃ¶nem iÅŸleriniz bÃ¼yÃ¼k bir hÄ±zla ilerler. Ä°htiyacÄ±nÄ±z olan yardÄ±mcÄ± veya asistanla da karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

Â 16 MayÄ±sâ€™ta bolluk, bereket, ÅŸans ve talih gezegeni JÃ¼piter BoÄŸa burcuna geÃ§ip 26 MayÄ±s 2024â€™e kadar burada kalacak. Ev, yuva ve aileyle ilgili tÃ¼rlÃ¼ olanakla karÅŸÄ±laÅŸacaksÄ±nÄ±z. Emlak, toprak ve bahÃ§eyle ilgili iÅŸlerden kazanÃ§ elde edebilir, tarÄ±ma yÃ¶nelebilirsiniz. Ev almak iÃ§in giriÅŸimlerde bulunabilir; toprak, arsa, gayrimenkul yatÄ±rÄ±mlarÄ± yapabilirsiniz. TaÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ±zÄ±n deÄŸeri de artabilir.

21 MayÄ±s haftasÄ±nda perde arkasÄ±nda dÃ¶nen oyunlarÄ±, gizli dÃ¼ÅŸmanlÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼p bunlarla mÃ¼cadele edebilirsiniz.

Â Belki bu sÃ¼reÃ§te yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸamak adÄ±na adÄ±mlar atabilirsiniz. Ailenizin yanÄ±ndan ayrÄ±lÄ±p kendi evinize Ã§Ä±kabilir, kendi hayatÄ±nÄ±zÄ± kurabilirsiniz. Evinizde baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± bir yenilemeye gitmek istiyorsanÄ±z harekete geÃ§mek iÃ§in harika bir dÃ¶nem bu... Ev iÃ§inde Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z gibi gÃ¶rÃ¼nen konular da bu dÃ¶nem rahatlÄ±kla Ã§Ã¶zÃ¼lecektir.

19 MayÄ±sâ€™ta 28 derece BoÄŸa burcundaki yeniayda hem eviniz hem kariyerinizle ilgili yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar yapacaksÄ±nÄ±z. Bu dÃ¶nem ailenizle ya da evinizde daha fazla vakit geÃ§irmek isteyebilir, evinizi gÃ¼zelleÅŸtirmek iÃ§in harcamalar yapabilirsiniz. AyrÄ±ca aile kÃ¶klerinizi araÅŸtÄ±rabilir, geÃ§miÅŸ anÄ±lar, resimler, mÃ¼ziklerle ilgilenebilirsiniz.

Â 21 MayÄ±s haftasÄ±nda Marsâ€™la PlÃ¼ton arasÄ±nda gergin bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m var. Perde arkasÄ±nda dÃ¶nen oyunlarÄ±, dedikodularÄ±, gizli dÃ¼ÅŸmanlÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼p bunlarla mÃ¼cadele edebilirsiniz. Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle anlaÅŸmakta zorlanabilir, iÅŸ ortamÄ±nÄ±zda mÃ¼cadele vermek zorunda kalabilirsiniz. SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli rahatsÄ±zlÄ±klar meydana gelebilir; baÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±z, baldÄ±rlarÄ±nÄ±z hassaslaÅŸabilir. Belki minik bir operasyon gÃ¼ndeme gelebilir.

Kova Haziran 2023: SosyalleÅŸeceÄŸiniz bir dÃ¶nemâ€¦

4 Haziranâ€™da 13 derece Yay burcundaki dolunayda gÃ¼ndeminizde arkadaÅŸlÄ±klar olacak.

HayatÄ±nÄ±za yeni insanlar dahil edebilir, dostlarÄ±nÄ±zla daha fazla zaman geÃ§irmek isteyebilirsiniz. Bu dÃ¶nem dostlarÄ±nÄ±zÄ±n yardÄ±mÄ±na hemen koÅŸacak, sosyal ortamlarÄ±n aranan isimlerinden biri olacaksÄ±nÄ±z. Toplumsal konularda daha hassas davranabilir, hatta STKâ€™larda aktif gÃ¶rev alabilirsiniz.

Â 18 Haziranâ€™da 26 derece Ä°kizler burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir aÃ§Ä±sÄ± olacak. Ã–zel hayatÄ±nÄ±z canlanmaya, hareketlenmeye baÅŸlayabilir. YatÄ±rÄ±m konusunda araÅŸtÄ±rmalara hÄ±z verebilirsiniz. Bu yeniayda sizi mutlu edecek yaratÄ±cÄ± uÄŸraÅŸlara dalabilirsiniz. Ã‡ocuk sahibi olmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenler harekete geÃ§ebilirler.

UnutkanlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden eÅŸyalarÄ±nÄ±zÄ± kaybedebilirsiniz. CÃ¼zdan, anahtar ve deÄŸerli eÅŸyalara dikkat!

Â YalnÄ±z NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkileÅŸiminden dolayÄ± adeta sisli bir yolda yÃ¼rÃ¼yormuÅŸ gibi hissedebilirsiniz. Maddi konularda Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmekte, kafanÄ±zÄ± toplamakta zorlanabilirsiniz. Bu yÃ¼zden riskli yatÄ±rÄ±mlar konusunda uzman desteÄŸi almanÄ±zda fayda var.

UnutkanlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden kiÅŸisel eÅŸyalarÄ±nÄ±zÄ± da kaybedebilirsiniz. CÃ¼zdan, anahtar ve deÄŸerli eÅŸyalara aman dikkat! Ã–te yandan Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda yeni tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kimseler gÃ¶rÃ¼ndÃ¼kleri gibi olmayabilirler, bu kiÅŸilere temkinli yaklaÅŸÄ±n.

Kova Temmuz 2023: SaÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamak adÄ±na adÄ±mlar atabilirsiniz

3 Temmuzâ€™da 11 derece OÄŸlak burcunda MerkÃ¼r etkili bir dolunay yaÅŸanacak.

Bu dolunaya BoÄŸa burcundaki JÃ¼piterâ€™den de gÃ¼zel bir destek var. 12â€™nci evinizde gerÃ§ekleÅŸen bu doluna zamanÄ±nda arkanÄ±zdan dedikodu Ã§Ä±kartan insanlar olabilir. Gizlilik iÃ§inde hareket etmeye Ã¶zen gÃ¶sterin. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za, Ã¶zellikle de cildinize ve kemiklerinize dikkat edin; hastalanma potansiyeliniz yÃ¼ksek.

Â Ã‡alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla iletiÅŸim sorunlarÄ± yaÅŸanabilir, planlar son dakika deÄŸiÅŸebilir. Ä°ÅŸte elektronik ya da iletiÅŸim iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aletler bozulabilir. Ã–te yandan JÃ¼piterâ€™den gÃ¼zel destekle evinizde mutlu zamanlar geÃ§irebilir, evinizi gÃ¼zelleÅŸtirebilir, ailenizden gÃ¼zel haberler duyabilirsiniz. Bu dÃ¶nem taÅŸÄ±nmak, yer deÄŸiÅŸtirmek, evinizde yalnÄ±z kalmak, kafa dinlemek veya evinizi dekore etmek iÃ§in harika bir dÃ¶nem.

Ä°liÅŸkiler ve ortaklÄ±klar alanÄ±nda kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir ya da eski sevgilileriniz iletiÅŸime geÃ§ebilir.

Â 17 Temmuzâ€™da 24 derece YengeÃ§ burcunda bir yeniay var. Bu yeniaya PlÃ¼tonâ€™un sert, BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel bir etkileÅŸimi olacak. Odak noktanÄ±z saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla olan iliÅŸkileriniz... SaÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamak adÄ±na adÄ±mlar atabilir, beslenme dÃ¼zeninizi deÄŸiÅŸtirebilir, size fayda saÄŸlayacak tedavilere baÅŸlayabilirsiniz.Â

PlÃ¼tonâ€™un sert etkileÅŸiminden dolayÄ± kuruntularÄ±nÄ±z artabilir. Kendinizi en sert yerden eleÅŸtirmeyin, kendinize haksÄ±zlÄ±k etmeyin. Ruhsal aÃ§Ä±dan yorgun olabilirsiniz. ArkanÄ±zdan iÅŸ Ã§evirenler olabilir. Krizleri iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla Ã§atÄ±ÅŸmalara girmeden yÃ¶netin. Ä°ÅŸ konusunda bazÄ± fedakÃ¢rlÄ±klar yapmanÄ±z beklenebilir. Ama NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel etkileÅŸimiyle yeni kazanÃ§ yollarÄ± da yaratabilirsiniz.

Â 23 Temmuz ve 4 EylÃ¼l arasÄ±nda VenÃ¼s Aslan burcunda gerileyecek. Ä°liÅŸkiler ve ortaklÄ±klar alanÄ±nda kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir ya da eski sevgilileriniz iletiÅŸime geÃ§ebilir. Mevcut iliÅŸkinizde yeteri ilgi gÃ¶rmediÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Yeni bir ortaklÄ±k veya iliÅŸki kurmak iÃ§in verimli bir dÃ¶nem deÄŸil bu.

Kova AÄŸustos 2023: PeÅŸinde koÅŸturduÄŸunuz sÃ¶zleÅŸmeler imzalanabilir

1 AÄŸustosâ€™ta 9 derece Kova burcunda bir dolunay gerÃ§ekleÅŸecek. KiÅŸisel yeteneklerinizin Ã§ok daha fazla farkÄ±na varabilir, farklÄ± yeteneklerinizi keÅŸfedebilirsiniz.

Fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ze Ã¶nem verebilir, kendinize daha fazla zaman ayÄ±rabilir, kiÅŸisel hedeflerinize odaklanabilirsiniz. YalnÄ±z bu dolunaya BoÄŸa burcundaki JÃ¼piterâ€™in sert bir etkileÅŸimi olacak. Ev ve aile iÃ§in ekstra harcamalar yapmanÄ±z gerekebilir. Tepkilerinizi, harcamalarÄ±nÄ±zÄ±, yemek yemeyi abartabilirsiniz. Zaman zaman ailenize karÅŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± tepkiler de verebilirsiniz.

Â 16 AÄŸustosâ€™ta 23 derece Aslan burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya BoÄŸa burcundaki UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. Ä°liÅŸkiler ve ortaklÄ±klar, anlaÅŸmalar, sÃ¶zleÅŸmeler ve iÅŸ birlikleri bu yeniayÄ±n konusu... Ä°liÅŸkiler ve ortaklÄ±klarla ilgili uÄŸraÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± artÄ±k tamamlama sÃ¼recindesiniz. Partnerinizle eÄŸlenceli zamanlar geÃ§irebilir, peÅŸinde koÅŸturduÄŸunuz sÃ¶zleÅŸmeleri yapabilirsiniz. UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert aÃ§Ä±sÄ± sebebiyle aile iÃ§inde isyan edilebilecek durumlar oluÅŸabilir. Aile ve iliÅŸkiler alanÄ±nda sabrÄ±nÄ±z azalabilir. Evde elektronik veya dijital aletlerde arÄ±zalar Ã§Ä±kabilir.

Ã‡evrimiÃ§i alÄ±ÅŸveriÅŸlerde gÃ¼venlik konusuna Ã§ok dikkat edin.

Â 23 AÄŸustos ve 15 EylÃ¼l tarihleri arasÄ±nda MerkÃ¼r BaÅŸak burcunda geri harekette olacak. Kredi kartlarÄ±, banka, muhasebe ve vergi konularÄ±nda hatalarla, gecikmelerle uÄŸraÅŸabilirsiniz. Ã‡evrimiÃ§i alÄ±ÅŸveriÅŸlerde gÃ¼venlik konusuna Ã§ok dikkat edin.

31 AÄŸustosâ€™ta 7 derece BalÄ±k burcunda SatÃ¼rnyen bir dolunay oluÅŸacak. Bu biraz sert bir dolunay Ã§Ã¼nkÃ¼ SatÃ¼rnâ€™Ã¼n olduÄŸu yerde sorumluluk almak gerekir ve bir kÄ±sÄ±tlanma durumu vardÄ±r. Bu dÃ¶nem maddi konularda kendinize Ã§eki dÃ¼zen vermek zorunda kalabilirsiniz, sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir. BeklediÄŸiniz Ã¶demeler gecikebilir. YaratÄ±cÄ± iÅŸlerden gelir elde etmek iÃ§in adÄ±mlar atabilirsiniz. Belki de kendinize gerÃ§ekÃ§i bir bÃ¼tÃ§e yapmanÄ±z gerekebilir.

Kova EylÃ¼l 2023: Hesap hatalarÄ±na karÅŸÄ± dikkatli olun

15 EylÃ¼lâ€™de 21 derece BaÅŸak burcunda bir yeniay var. Bu yeniaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert, UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™un destekleyici etkileri olacak.

Krediler, borÃ§lar, bankacÄ±lÄ±k ve vergi iÅŸleri, nafaka, primler, burs ve miras gibi konular gÃ¼ndemdeâ€¦ Finansal konularda gerÃ§ekÃ§i olmak ve Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmek zorlaÅŸabilir, kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir, hesap hatalarÄ± yaÅŸanabilir.

Â BankacÄ±nÄ±z veya muhasebecinizin hata yapabilir, Ã¶demeleriniz sistemde gÃ¶zÃ¼kmeyebilir. UranÃ¼s ve PlÃ¼ton etkisiyle ev, araba alÄ±m-satÄ±mÄ± gÃ¼ndeme gelebilir. YurtdÄ±ÅŸÄ±, yabancÄ±lar, eÄŸitim ve hukuk konularÄ±nda sÃ¼rpriz destekler alabilirsiniz. KazanÃ§larÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±rmanÄ±n farklÄ± yollarÄ±nÄ± bulabilirsiniz.

YakÄ±n Ã§evrenizdeki insanlara karÅŸÄ± sakin ve sabÄ±rlÄ± yaklaÅŸÄ±n, trafikte hÄ±z yapmayÄ±n.

Â 29 EylÃ¼lâ€™de 6 derece KoÃ§ burcundaki dolunayÄ±n ana konularÄ± eÄŸitim, Ã¶ÄŸrenme, zihinsel faaliyetler, kardeÅŸler, yakÄ±n yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar ve iletiÅŸim...

YakÄ±n Ã§evrenizdeki insanlara karÅŸÄ± daha sakin ve sabÄ±rlÄ± yaklaÅŸÄ±n. Trafikte hÄ±z yapmayÄ±n. Bu dÃ¶nem bir sÃ¼rÃ¼ iÅŸe aynÄ± anda yetiÅŸmeniz gerekebilir. Ama diÄŸer yandan yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z artacak, bir dolu fikir zihninizde dolaÅŸacak, iletiÅŸiminiz hÄ±zlanacak. Ã‡Ã¶zÃ¼m ve sonuÃ§ odaklÄ± olacaksÄ±nÄ±z.

Kova Ekim 2023: Evden ayrÄ±lmalar, istifalarâ€¦

14 Ekimâ€™de 21 derece Terazi burcunda MerkÃ¼ryen bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± meydana gelecek.

YurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitimler, sÄ±navlar, yabancÄ±lar, hayatÄ± sorgulama, hukuksal konular gÃ¼ndemde... Ä°ÅŸin iÃ§inde MerkÃ¼r olduÄŸundan yeni eÄŸitimlere katÄ±labilir, seyahatler organize edebilir, ticari anlaÅŸmalar yapabilir, hayatÄ± sorgulayabilir, rÃ¼yalarÄ±nÄ±za odaklanabilirsiniz. YurtdÄ±ÅŸÄ±yla ilgili olumlu haberler de alabilirsiniz.

Tutulmaya PlÃ¼tonâ€™un OÄŸlak burcundan sert bir etkileÅŸimi olacak. Zihinsel anlamda sizi iyi gelen konulara yoÄŸunlaÅŸmalÄ±, dedikodulara kulak asmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu dÃ¶nem terapiye gitmek, iÃ§ dÃ¼nyanÄ±zÄ± sorgulamak, ufak yÃ¼zleÅŸmeler yaÅŸamak iyi gelebilir. BazÄ± iletiÅŸim krizlerini Ã§Ã¶zmeniz de gerekebilir.

Aile iÃ§inde bir kriz yaÅŸanabilir. Beklenmedik tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ortasÄ±nda kalabilirsiniz.

Â 28 Ekimâ€™de 5 derece BoÄŸa burcunda Mars ve JÃ¼piterâ€™in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olacaÄŸÄ± bir Ay tutulmasÄ± var. Ev kazalarÄ±na dikkat! Aile iÃ§inde de bir kriz yaÅŸanabilir.

Hem evde hem de mesleki konularda sabÄ±r sÄ±navÄ±ndan geÃ§ebilirsiniz. Ä°ncir Ã§ekirdeÄŸini doldurmayacak bir mesele kocaman bir yangÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir. Siz de beklenmedik tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ortasÄ±nda kalabilirsiniz. Bu alanlarda sizden tutum ve davranÄ±ÅŸ deÄŸiÅŸikliÄŸi beklenebilir. Hatta aniden evden ayrÄ±labilir veya aniden istifa edebilirsiniz.

Kova KasÄ±m 2023: Libidonuz, flÃ¶rt isteÄŸiniz artÄ±yor

13 KasÄ±mâ€™da 20 derece Akrep burcunda Mars ve UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkin olacaÄŸÄ± bir yeniay oluÅŸacak. Bu yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™den de gÃ¼zel bir destek var.

Mesleki konular etki altÄ±nda. Evle iÅŸ arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸabilir, stres yapabilirsiniz. Hem iÅŸte hem evde harcamalarÄ±nÄ±z artabilir. Bu iki ortamda da fanatik tepkilerden kaÃ§Ä±nÄ±n, Ã¶fkenizi kontrol edin. YaÅŸanan inatlaÅŸmalarÄ±n bir inanÃ§ savaÅŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmesine izin vermeyin.

Â Maddi anlamda yatÄ±rÄ±m yapmak veya bÃ¼yÃ¼k riskler almak iÃ§in pek uygun bir sÃ¼reÃ§ deÄŸil. Eviniz iÃ§in bu dÃ¶nem daha Ã§ok para harcamanÄ±z gerekebilir. NeptÃ¼nâ€™Ã¼n olumlu etkisiyle iÅŸ konusunda Ã§ok yaratÄ±cÄ± olabilirsiniz. NeptÃ¼n, kolay kabule geÃ§mek demektir. Mesleki konulardaki zorluklarÄ± mÃ¼cadeleyle deÄŸil, kabullenerek aÅŸacaksÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸte baÅŸkalarÄ±na yardÄ±m etmeniz de gerekebilir.

Â YatÄ±rÄ±m yaparken dikkatli olun, aceleci ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncesizce kararlar vermeyin.

Â 27 KasÄ±mâ€™da 4 derece Ä°kizler burcunda Mars etkili bir dolunay var. Bu dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert bir etkisi olacak. Ã–zel hayatÄ±nÄ±zda iletiÅŸim Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± yaÅŸayabilirsiniz. Bunun yanÄ± sÄ±ra libidonuz artabilir ve daha flÃ¶rtÃ¶z hissedebilirsiniz.

SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert etkisinden dolayÄ± maddi konularda gecikmeler, kayÄ±plar, zorlanmalar meydana gelebilir. Bu dÃ¶nem finansal konularda iÅŸin ucunu kaÃ§Ä±rmayÄ±n. YatÄ±rÄ±m yaparken dikkatli olun, aceleci ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncesizce kararlar vermeyin. Borsa gibi alanlarda gereksiz riskler almayÄ±n. Sizi deÄŸersiz hissettirecek her tÃ¼rlÃ¼ ortamdan da uzak durun.

Kova AralÄ±k 2023: Evcil hayvan sahiplenebilirsiniz

12 AralÄ±kâ€™ta MerkÃ¼râ€™Ã¼n OÄŸlak burcundaki geri hareketi baÅŸlayacak ve yÄ±l sonuna kadar devam edecek. Her duyduÄŸunuza inanmayÄ±n, yanlÄ±ÅŸ bilgiden doÄŸan sorunlar yaÅŸanabilir. Ä°ÅŸ yerinde yapamayacaÄŸÄ±nÄ±z sÃ¶zler vermeyin. Ofiste elektronik aletler arÄ±zalanabilir.

13 AralÄ±kâ€™ta 20 derece Yay burcunda yeniay gerÃ§ekleÅŸecek. BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n de sert bir aÃ§Ä±sÄ± olan yeniay 11â€™inci evinizde gerÃ§ekleÅŸiyor. Sosyal yaÅŸamÄ±nÄ±z, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z, finansal kazanÄ±mlarÄ±nÄ±z, hayattan beklentileriniz, baÅŸkalarÄ±ndan destek istediÄŸiniz konularda hevesli ve iyimsersiniz. Yeni adÄ±mlar, yeni kararlar ve yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar gÃ¼ndemde... YalnÄ±z NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkisi sebebiyle bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratabilir, sosyal planlarda son dakika deÄŸiÅŸikleri olabilir. Dostlar arasÄ±nda finansal konularÄ± Ã§ok gÃ¼ndeme getirmemekte fayda var. Kendinizi hiÃ§bir arkadaÅŸÄ±nÄ±z iÃ§in feda etmeyin!

Size fayda saÄŸlayacak, para kazandÄ±racak, sizi Ã§ekip Ã§evirecek bir asistan bulabilirsiniz.

Â 27 AralÄ±kâ€™ta 4 derece YengeÃ§ burcunda bir dolunay meydana gelecek. Dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n destekleyici bir etkisi olacak. GÃ¼ndelik iÅŸler, saÄŸlÄ±k, iÅŸ koÅŸullarÄ±, angarya iÅŸler, evcil hayvanlar gÃ¼ndeminizde...

Ä°ÅŸin iÃ§inde SatÃ¼rnâ€™de olduÄŸundan bu konularda kendinize Ã§eki dÃ¼zen verebilir, Ã¼stesinden gelebileceÄŸiniz sorumluluklar alabilirsiniz. GÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerin temposu da artabilir. Bu tempoda doÄŸru beslenmeye ve uyku dÃ¼zeninize dikkat etmelisiniz. SaÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶zellikle mideniz ekstra hassaslaÅŸabilir.

Bu dÃ¶nem belki bir evcil hayvan sahiplenirsiniz. Ya da size fayda saÄŸlayacak, para kazandÄ±racak, sizi Ã§ekip Ã§evirecek bir asistan bulabilirsiniz. KiÅŸisel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za para harcamanÄ±z gerekebilir. Uzun yÄ±llar Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z mÃ¼ÅŸterilerle tanÄ±ÅŸabilirsiniz ya da uzun vadede tamamlayacaÄŸÄ±nÄ±z projeler gÃ¼ndeme gelebilir.



BALIK VE YÃœKSELEN BALIK 2023

Yeni yÄ±la yaratÄ±cÄ± iÅŸler, Ã§ocuklar ve yatÄ±rÄ±mla ilgili konularla baÅŸlÄ±yorsunuz.

Sizi yoÄŸun bir iÅŸ temposu da bekliyor ancak birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle ego Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±na girmemeniz iyi olur. Mart sizin iÃ§in deÄŸiÅŸim zamanÄ±â€¦

Åžu ana kadar inÅŸa ettiÄŸiniz ne varsa Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼nmek ve deneyimlerinizi sÃ¼zgeÃ§ten geÃ§irip size neler kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve neyi devam ettirip neyi devam ettirmek istemediÄŸinizi anlayacaksÄ±nÄ±z.

Ä°Ã§sel bir muhasebe yapabilirsiniz. Maddi konularda hÄ±zlÄ± ve dÃ¼rtÃ¼sel kararlar vermek zarar getirebilir, sakin kalmalÄ± ve stratejik dÃ¼ÅŸÃ¼nmelisiniz.

2023â€™te PlÃ¼tonâ€™un 12â€™nci evinize girmesi sizi baÅŸkalarÄ±nÄ±n hissettiklerini anlayamaz hale getirebilir.

AÄŸustosâ€™ta kendinize odaklanÄ±p hayatÄ±nÄ±za Ã§eki dÃ¼zen vermeniz gerekebilir.

Kendinize sorumluluklarÄ±nÄ±zÄ± hatÄ±rlatÄ±rken boÅŸ hayallerin peÅŸinde koÅŸmamanÄ±z Ã¶nemli olacak.

YÄ±lÄ± aÅŸka dair gÃ¼zel geliÅŸmelerle kapatÄ±yorsunuz, bekarlar uzun sÃ¼reli bir iliÅŸkiye baÅŸlayabilir.

BakalÄ±m 2023â€™te sizi daha neler neler bekliyorâ€¦

BalÄ±k Ocak 2023: Uzun sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸiniz arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla bir araya gelebilirsiniz

7 Ocakâ€™ta YengeÃ§ burcunda geri hareketteki MerkÃ¼râ€™Ã¼n etki edeceÄŸi bir dolunay var.

AÅŸk trafiÄŸinizde iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmamaya dikkat edin. Bu dÃ¶nem daha Ã§ok yaratÄ±cÄ± iÅŸlere, Ã§ocuklara, yatÄ±rÄ±mla ilgili konulara eÄŸilebilirsiniz. Uzun sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸiniz dostlarÄ±nÄ±zla bir araya gelebilirsiniz. Ä°lkokul, lise veya Ã¼niversite arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸebilirsiniz.



Sezgileriniz, rÃ¼yalarÄ±nÄ±z oldukÃ§a dikkat Ã§ekici olabilir.

DiÄŸer yandan sosyal alanda planlar son dakika deÄŸiÅŸebilir, iptaller olabilir. Bu yÃ¼zden sosyal yaÅŸamÄ±nÄ±zda bir B planÄ±nÄ±zÄ±n olmasÄ±nda fayda var. Bu dolunaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel bir etkileÅŸimi olacak. HayatÄ± daha kolay bir yerden kucaklayacak, daha kolay kabule geÃ§ebileceksiniz. Sezgileriniz, rÃ¼yalarÄ±nÄ±z dikkat Ã§ekici olabilir. Sinema, tiyatro, resim gibi sanata dair alanlara Ã§ekilebilirsiniz.

21 Ocakâ€™ta 1 derece Kova burcunda yeniay meydana gelecek. YoÄŸun geÃ§en ayÄ±n ardÄ±ndan biraz dinlenmek, yalnÄ±z kalmak, kafanÄ±zÄ± dinlemek isteyebilirsiniz. Enerjinizi toplamalÄ±sÄ±nÄ±z. Arada yurtdÄ±ÅŸÄ±yla ilgili iÅŸlerinizi de halledebilirsiniz. Terapiye gitmek, enerji Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapmak, ruhsal aÃ§Ä±dan size farkÄ±ndalÄ±klar katacak grup Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§inde bulunmak size iyi gelebilir.

BalÄ±k Åžubat 2023: Sizi yoÄŸun bir iÅŸ temposu bekliyor

5 Åžubatâ€™ta Aslan burcundaki dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. Bu dÃ¶nem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za odaklanabilirsiniz.

Dengeli beslenme, spor gibi aktivitelere hayatÄ±nÄ±zda daha Ã§ok yer verirken, omurganÄ±za ve kalp saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat etmelisiniz. Sizi yoÄŸun bir iÅŸ temposu bekliyor ancak birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle ego Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±na girmemenizi Ã¶neririm.



Kendinize yeni hedefler belirleyebilir, fiziksel deÄŸiÅŸimlere gidebilirsiniz.

Ä°ÅŸ konusunda hem eÄŸleneceÄŸiniz hem de yaratÄ±cÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±z bir zaman dilimi bu... UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimiyle de iletiÅŸimle ilgili aklÄ±nÄ±za gelebilecek her tÃ¼rlÃ¼ konuda beklenmedik aksaklÄ±klar, planlarÄ±n deÄŸiÅŸmesi gibi durumlar yaÅŸanabilir. YakÄ±n Ã§evrenize ve birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilere karÅŸÄ± tahammÃ¼lÃ¼nÃ¼z azalabilir, biraz isyan edebilirsiniz.

20 Åžubatâ€™ta BalÄ±k burcundaki yeniayla birlikte kendinize, hedeflerinize, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ze odaklanacaksÄ±nÄ±z. Kendinize yeni hedefler belirleyebilir, fiziksel deÄŸiÅŸime gidebilir, daha saÄŸlÄ±klÄ± olmak iÃ§in kendinize yatÄ±rÄ±m yapabilirsiniz. Bu yeniay zamanÄ± yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z artÄ±yor, finansal anlamda da gÃ¼zel fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

BalÄ±k Mart 2023: Geride bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden yolunuza devam edin!

7 Martâ€™ta 16 derece BaÅŸak burcundaki dolunaya UranÃ¼sâ€™Ã¼n desteÄŸi, Marsâ€™Ä±n sert etkileÅŸimi olacak.

AnlaÅŸmalar, iÅŸbirlikleri, evlilik, iliÅŸkiler ve ortaklÄ±klarla ilgili konularÄ± tamamlama, sona erdirme sÃ¼recinde olabilirsiniz. UranÃ¼sâ€™Ã¼n gÃ¼zel etkileÅŸimiyle bir fikri hayata geÃ§irmek iÃ§in birileriyle beraber Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±z gerekebilir. Planda olmayan bir seyahat gÃ¼ndeme gelebilir, destek ihtiyacÄ±nÄ±z olan her tÃ¼rlÃ¼ konuda yardÄ±m bulabilirsiniz. Ancak Marsâ€™Ä±n sert etkileÅŸiminden dolayÄ± ailevi konularda sizi strese sokacak geliÅŸmeler yaÅŸanabilir, evde huzuru yakalamak kolay olmayabilir. Ev iÃ§i kazalara da dikkat!

7 Martâ€™ta â€˜karmanÄ±n lorduâ€™, Ã¶ÄŸretici, bÃ¼yÃ¼tÃ¼cÃ¼, â€˜sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±â€™ gezegen SatÃ¼rn de BalÄ±k burcuna geÃ§ip 25 MayÄ±s 2025â€™e kadar kalacak. ArtÄ±k iÅŸe yaramayan iliÅŸkiler, iÅŸler veya ortaklÄ±klarÄ± ya da eÅŸinizle ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± sona erdirmek ve yeni bir plana geÃ§mek iÃ§in seÃ§eneklerinizi deÄŸerlendireceksiniz. DeÄŸiÅŸim ve yeniden yapÄ±lanma zamanÄ± bu... SorumluluklarÄ±nÄ±z artÄ±yor. Åžu ana kadar inÅŸa ettiÄŸiniz ne varsa Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼nmek ve deneyimlerinizi sÃ¼zgeÃ§ten geÃ§irip size neler kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve neyi devam ettirip neyi devam ettirmek istemediÄŸinizi anlayacaksÄ±nÄ±z. Ä°Ã§sel bir muhasebe yapabilirsiniz.

DiÄŸer yandan zamanÄ±nÄ±zÄ± iyi kullanmak, gerekli gÃ¶rmediÄŸiniz ve sizi yoracaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z iÅŸlerden kaÃ§Ä±nmak isteyebilirsiniz. Ä°ÅŸ veya Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zdaki iliÅŸkiler sizi yormaya baÅŸlayabilir. Ã–yle olmadÄ±ÄŸÄ± halde kendinizi kÄ±smetsizmiÅŸ gibi hissedebilirsiniz. Bu dÃ¶nemde size bir katkÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gÃ¶rev ve sorumluluklarÄ± bÄ±rakmanÄ±z gerektiÄŸine karar verebilirsiniz. Gerekli deÄŸerlendirmeleri yaptÄ±ktan sonra geride bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden, yolunuza devam etmenizi, yeni deneyimler kazanmak Ã¼zere sÄ±kÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamanÄ±zÄ± Ã¶neririm. HayatÄ±nÄ±zÄ± ince bir elekten geÃ§ireceÄŸiniz bu dÃ¶nem size yÃ¼k olan ne varsa kurtulmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak.

Ä°ÅŸ veya Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zdaki iliÅŸkiler sizi yormaya baÅŸlayabilir.

SatÃ¼rn disiplin gezegenidir, yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼zene koyacaksÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸin bir diÄŸer iyi tarafÄ±, kiÅŸisel yeteneklerinizi daha Ã§ok parlatabilir ve bunlarÄ± kazanca dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilirsiniz. 1â€™inci evinize seyahat edecek SatÃ¼rn hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde kilo vermenizde de yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. Ã–te yandan hayata karÅŸÄ± bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±nÄ±z sertleÅŸebilir. AyrÄ±ca bazÄ±larÄ±nÄ±z evden ayrÄ±lÄ±p yalnÄ±z yaÅŸayamaya baÅŸlayabilir, evlenebilir veya kendi iÅŸini kurabilir. KÄ±sacasÄ± SatÃ¼rn tÃ¼rlÃ¼ sorumluluklar aldÄ±rmak iÃ§in kollarÄ±nÄ± sÄ±vadÄ±...

21 Martâ€™ta da 0 derece KoÃ§ burcunda MerkÃ¼ryen bir yeniay meydana gelecek. Maddi konularda hÄ±zlÄ± ve dÃ¼rtÃ¼sel kararlar vermek zarar getirebilir; sakin kalmalÄ± ve stratejik dÃ¼ÅŸÃ¼nmelisiniz. Para iÃ§in kimsenin kalbini kÄ±rmayÄ±n, Ã¶nemli iÅŸbirlikleri ve anlaÅŸmalar gÃ¼ndeme gelebilir ama kendinize dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÃ§in zaman tanÄ±malÄ±sÄ±nÄ±z. Parayla ilgili konular iÃ§in seyahate Ã§Ä±kabilir, araÅŸtÄ±rmalar yapabilir veya kendinize iletiÅŸim gereÃ§leri satÄ±n alabilirsiniz.

23 Martâ€™ta PlÃ¼ton Kova burcunda geÃ§ecek ve 9 Mart 2043â€™e kadar burada seyahat edecek. PlÃ¼ton astrolojik anlamda en yavaÅŸ hareket eden gezegendir, bir burÃ§ta ortalama 18-23 sene kadar kalÄ±r. PlÃ¼ton bu kadar yavaÅŸ hareket ettiÄŸinden, etkileri de zaman iÃ§inde ortaya Ã§Ä±kar. Genel olarak yok edip yeni bir sistem kuran, gÃ¼Ã§ kazandÄ±ran bir gezegendir.

PlÃ¼tonâ€™un uzun bir sÃ¼re 12â€™nci evinizde seyahat etmesi psikolojik dinamiklerinizde bÃ¼yÃ¼k devrimler meydana getirecek. DuygularÄ±nÄ±z Ã¼zerinde o kadar kontrole sahip olabileceksiniz ki baÅŸkalarÄ±nÄ±n hissettiklerini anlayamaz hale gelebilirsiniz, bu da yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalara ve ihtiyaÃ§larÄ±n gÃ¶zden kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±na yol aÃ§abilir. Bu dÃ¶nemde ruhsal ve psikolojik bÃ¼yÃ¼meye odaklanabilir, ruhunuzun derinlere gÃ¶mÃ¼lmÃ¼ÅŸ yÃ¶nleriyle yÃ¼zleÅŸebilirsiniz.

UtandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z geÃ§miÅŸ olaylar gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yerden Ã§Ä±kabilir. Bu, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yÃ¼zleÅŸme zamanÄ± sizler iÃ§in... KaranlÄ±k rÃ¼yalar gÃ¶rebilir, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± etkileyebilecek pek Ã§ok ÅŸeyi kendinize saklayabilirsiniz.Â Halbuki belki de her ÅŸeyi saklamak zorunda deÄŸilsinizdir. Bu dÃ¶nem yurtdÄ±ÅŸÄ±na yaÅŸamak adÄ±na Ã¶nemli adÄ±mlar da atabilirsiniz. GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ndeki bu konum bazen gÃ¼Ã§lÃ¼ veya beklenmedik dÃ¼ÅŸmanlarla da iliÅŸkilendirilir.Â

BalÄ±k Nisan 2023: Ne kadar net olursanÄ±z o kadar kazanÄ±rsÄ±nÄ±z

6 Nisanâ€™da 16 derece Terazi burcunda JÃ¼piter etkili bir dolunay gerÃ§ekleÅŸecek.

Krediler, borÃ§lar, nafaka, prim, burs, vergiler gibi konularda elinizdeki iÅŸleri toparlama ve bitirme sÃ¼recinde olabilirsiniz. Ä°ÅŸin iÃ§inde JÃ¼piter olduÄŸundan finansal aÃ§Ä±dan bazÄ± fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Bu yeni bir gelir kapÄ±sÄ±, bir satÄ±ÅŸ iÅŸinden gelen beklenmedik bir para olabileceÄŸi gibi, size Ã¶denmesi gereken bir para beklemediÄŸiniz bir zamanda gelebilir de... YalnÄ±z dikkat etmeniz gereken, abartÄ±lÄ± harcamalardan kaÃ§Ä±nmak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ JÃ¼piterâ€™in bu konumu, fÄ±rsatlarla beraber mÃ¼sriflik de verebilir. ÅžansÄ±nÄ±za aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼venmeyin derim.

JÃ¼piter kiÅŸiye fÄ±rsatlarla beraber mÃ¼sriflik de verebilir.

20 Nisanâ€™da 29 derece KoÃ§ burcunda JÃ¼piteryen bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± meydana gelecek. Maddi fÄ±rsatlar sizinle! Bu dÃ¶nem daha iyi maaÅŸlÄ± bir iÅŸ, iÅŸ yerinde yÃ¼kseliÅŸ ve beraberinde gelen para artÄ±ÅŸÄ± gÃ¼ndemde; her koÅŸulda maddi fÄ±rsatlara hazÄ±r olun.

Ancak bu tutulma 29 derecede olmasÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã¶nemli. 29, astrolojide sÄ±nÄ±r derecesidir, bir hikÃ¢yeyi bitirip yeni bir hikÃ¢yeye baÅŸlamak gibi bir etkisi vardÄ±r. Ã–te yandan eski durumu bitirmek zor gelir ve kiÅŸi arada kalabilir. Maddi anlamda sizi rahatlatacak koÅŸullar meydana gelebilir ama eski bir koÅŸulu veya davranÄ±ÅŸ modelini bÄ±rakmanÄ±z gerekebilir. Bence bu tutulma zamanÄ±nda ne kadar net olursanÄ±z o kadar kazanÄ±rsÄ±nÄ±z.



21 Nisanâ€™la 15 MayÄ±s arasÄ± MerkÃ¼r BoÄŸa burcunda geri hareket edecek. KullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tÃ¼m iletiÅŸim gereÃ§leriyle ilgili ciddi bir sÄ±nav verebilirsiniz. YakÄ±n Ã§evrenizle iletiÅŸim sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± da muhtemel. Yeni fikirleri hayata geÃ§irmek iÃ§in uygun bir dÃ¶nem deÄŸil ancak yarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir eÄŸitime dÃ¶nebilirsiniz.

BalÄ±k MayÄ±s 2023: LeyleÄŸi havada gÃ¶rmÃ¼ÅŸÃ§esine sÃ¼rekli bir yerlere gidebilirsiniz

5 MayÄ±sâ€™ta 14 derece Akrep burcunda bir Ay tutulmasÄ± gerÃ§ekleÅŸecek.

Bu tutulmaya geri hareketteki MerkÃ¼râ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi, YengeÃ§ burcundaki Marsâ€™Ä±n gÃ¼zel bir desteÄŸi olacak. YurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitim, yolculuk, hukuk, sÄ±navlar ve ticaretle ilgili konularda Ã¶nemli bir krizi yÃ¶netmeniz gerekebilir ve bu kriz, para veya dÃ¼rÃ¼stlÃ¼kle ilgili olabilir. KiÅŸisel geliÅŸim yolculuÄŸuna da Ã§Ä±kabilirsiniz.

Ä°ÅŸin iÃ§inde geri hareketteki MerkÃ¼r olduÄŸundan bu dÃ¶nem gireceÄŸiniz sÄ±navlarda dikkatli olun, yapacaÄŸÄ±nÄ±z tÃ¼m sÃ¶zleÅŸmeleri birkaÃ§ defa okuyun, tÃ¼m verilerinizi yedekleyin, bir yerlere bir ÅŸeyler gÃ¶nderirken her ÅŸeyi iyice kontrol edin, seyahatteyken bavulunuza, deÄŸerli eÅŸyalarÄ±nÄ±za sahip Ã§Ä±kÄ±n.



Sizden uzakta birileriyle flÃ¶rt etmeye baÅŸlayabilirsiniz.

Marsâ€™Ä±n gÃ¼zel desteÄŸiyle aÅŸk hayatÄ±nÄ±zla ilgili konulara da hÄ±z geliyor. Belki sizden uzakta birileriyle flÃ¶rt etmeye baÅŸlarsÄ±nÄ±z. Kendinizi gÃ¼vence altÄ±na almak iÃ§in yatÄ±rÄ±mlara yÃ¶nelebilir veya yabancÄ±larla birlikte projeler yapabilirsiniz.

16 MayÄ±sâ€™ta bolluk, bereket, ÅŸans ve talih gezegeni JÃ¼piter BoÄŸa burcuna geÃ§ecek ve 26 MayÄ±s 2024â€™e kadar burada kalacak. 3â€™Ã¼ncÃ¼ evinize girecek JÃ¼piter sayesinde Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki bir sene boyunca iletiÅŸim, bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸi, yakÄ±n Ã§evre, kardeÅŸler, komÅŸular ve eÄŸitimle ilgili tÃ¼rlÃ¼ fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

Bu dÃ¶nem seyahatlerden, satÄ±ÅŸ, pazarlama, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, medya ve ticaret gibi konulardan veya dijital iÅŸlerden gÃ¼zel paralar kazanabilirsiniz. Size maddi kazanÃ§ getirecek bir eÄŸitime baÅŸlayabileceÄŸiniz gibi ruhsal aÃ§Ä±dan bÃ¼yÃ¼tebilecek eÄŸitim ve seminere de katÄ±labilirsiniz.

Yeni ÅŸeyler Ã¶ÄŸrenmek, bilhassa yabancÄ± dile baÅŸlamak iÃ§in muhteÅŸem bir zaman. E-ticaret sitesi aÃ§abilir, internet Ã¼zerinde satÄ±ÅŸ iÅŸlerine baÅŸlayabilirsiniz. KardeÅŸlerinizle beraber Ã§alÄ±ÅŸarak para kazanabilirsiniz. LeyleÄŸi havada gÃ¶rmÃ¼ÅŸÃ§esine sÃ¼rekli bir yerlere gitmeniz de olasÄ±.

ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla tartÄ±ÅŸabilir, onlar ve hayatÄ±nÄ±zdaki o Ã¶zel kiÅŸi arasÄ±nda kalabilirsiniz.

19 MayÄ±sâ€™ta 28 derece BoÄŸa burcundaki yeniayla yeni fikirler ve yeni projeler gÃ¼ndeme gelebilir. TÃ¼m iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ±z aktif bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlÄ±yor, yeni kitaplar almak, araÅŸtÄ±rmalar yapmak, yeni bilgilere ulaÅŸmak iÃ§in gÃ¼zel bir zaman. Belki de kendinize yeni bir iletiÅŸim aracÄ± bile alabilirsiniz. Bu dÃ¶nem duyulmasÄ±nÄ± istediÄŸiniz iÅŸlerinizi paylaÅŸabilir, pazarlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapabilirsiniz.

21 MayÄ±s haftasÄ±nda Marsâ€™la PlÃ¼ton arasÄ±nda gergin bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m olacak. Ã–zel hayatÄ±nÄ±z, sosyal iliÅŸkileriniz adeta fay hattÄ± Ã¼zerinde! ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla tartÄ±ÅŸabilir, onlarla Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zdaki kiÅŸi arasÄ±nda kalabilirsiniz. GireceÄŸiniz kalabalÄ±k gruplarda sizinle aynÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nceye sahip olmayan kiÅŸilerle mÃ¼nakaÅŸaya girmekten kaÃ§Ä±nÄ±n.

BalÄ±k Haziran 2023: FarklÄ± fikirlere aÃ§Ä±k olmak sizi geliÅŸtirecektir

4 Haziranâ€™da 13 derece Yay burcundaki dolunay, kariyerinizi odaÄŸÄ±nÄ±za taÅŸÄ±yacak.

Ä°ÅŸinizi bÃ¼yÃ¼tmek, yeni bir iÅŸe baÅŸvurmak veya kendi iÅŸinizi kurmak isteyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konu, mesleÄŸinizle ilgili Ã¶nyargÄ±lara takÄ±lmamak olabilir. FarklÄ± tavsiyelere ve fikirlere aÃ§Ä±k olmak sizi geliÅŸtirecektir. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerle fark edileceÄŸiniz, deÄŸerli bir dÃ¶nem bu...

MesleÄŸinizle ilgili Ã¶nyargÄ±lara takÄ±lmayÄ±n.

18 Haziranâ€™da 26 derece Ä°kizler burcunda bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. TaÅŸÄ±nabilir, araba veya evinize yeni elektronik aletler alabilir, ailenize daha fazla odaklanabilir, onlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k verebilirsiniz. Evde ufak tefek tadilat, tamirat iÅŸleriniz varsa bunlarÄ± da Ã§Ã¶zebilirsiniz.



Ä°ÅŸin iÃ§inde NeptÃ¼n olduÄŸundan bu dÃ¶nem kafanÄ±z karÄ±ÅŸÄ±k, zihninizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Ãœzerine tembellik Ã§Ã¶kebilir, hiÃ§bir ÅŸey yapmak istemeyebilirsiniz. SÃ¼rekli uyuma ihtiyacÄ±nÄ±z olursa korkmayÄ±n, sizi NeptÃ¼n uyutuyordur! Bu dÃ¶nem spiritÃ¼el konulara odaklanmak ve yaratÄ±cÄ± bir ÅŸeylerle ilgilenmek iÃ§in harika. Ama hesap-kitap iÅŸlerine ekstra Ã¶zen gÃ¶sterin zira hatalar yapÄ±labilir. Yediklerinize, iÃ§tiklerinize de dikkat, zehirlenebilirsiniz!

BalÄ±k Temmuz 2023: Bol bol davete, dÃ¼ÄŸÃ¼ne katÄ±labilirsiniz

3 Temmuzâ€™da 11 derece OÄŸlak burcunda MerkÃ¼r etkili bir dolunay meydana gelecek.

BoÄŸa burcunda seyahat eden JÃ¼piterâ€™den gÃ¼zel bir destek alan bu dolunay, 11â€™inci evinizde gerÃ§ekleÅŸecek. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla ilgili sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir, onlara yardÄ±m etmeniz gerekebilir. Sosyal Ã§evrenizi dÃ¼zenlemeye karar verebilirsiniz ancak Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zdaki kiÅŸiyle iletiÅŸim trafiÄŸinizin hÄ±zÄ±ndan dolayÄ± yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar yaÅŸanabilir.



Ã‡ocuk sahibi olmak isteyenler iÃ§in oldukÃ§a destekleyici bir yeniay bu.

JÃ¼piterâ€™in desteÄŸiyle beklenmedik kÄ±sa yolculuklar gÃ¼ndeme gelebilir; aniden bir seminere veya eÄŸitime katÄ±labilirsiniz. YakÄ±n Ã§evreniz, kardeÅŸleriniz ve komÅŸularÄ±nÄ±zdan beklenmedik destekler gÃ¶rebilirsiniz, dostlarÄ±nÄ±zla beraber para kazanabileceÄŸiniz projeler Ã¼retebilirsiniz. Toplumsal konularda oldukÃ§a duyarlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±z bu dÃ¶nemde bol bol davete, dÃ¼ÄŸÃ¼ne ve kutlamalara katÄ±labilirsiniz.

17 Temmuzâ€™da 24 derece YengeÃ§ burcunda bir yeniay var. Bu yeniaya PlÃ¼tonâ€™un sert, BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel bir etkileÅŸimi olacak. Odak noktanÄ±z aÅŸk, hobiler, keyif veren konular ve Ã§ocuklar... BekarsanÄ±z yeni flÃ¶rtlere hayatÄ±nÄ±zda yer aÃ§Ä±n. Ã‡ocuk sahibi olmak isteyenler iÃ§in de oldukÃ§a destekleyici bir yeniay bu.

Ancak PlÃ¼tonâ€™un sert etkileÅŸimiyle, dostlarÄ±nÄ±za karÅŸÄ± sert ve acÄ±masÄ±z olabilirsiniz; bazÄ± iliÅŸkileri gÃ¶zden geÃ§irmeniz gerekebilir ve bu durum sizi rahatsÄ±z edebilir. Ä°yi haber: NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle bu dÃ¶nem romantik olduÄŸunuz kadar yaratÄ±cÄ± da olabilirsiniz. Sevdiklerinize hoÅŸ sÃ¼rprizler yapabilir, sanatla ilgilenebilirsiniz.

Ã–zellikle omurganÄ±za, sÄ±rtÄ±nÄ±za, bÃ¶breklere ve ÅŸekerinize dikkat!

23 Temmuzâ€™la 4 EylÃ¼l arasÄ± VenÃ¼s Aslan burcunda geri hareket edecek. Ä°ÅŸ ve saÄŸlÄ±k konularÄ±nda bazÄ± gecikmeler olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n. Kronik ama uzun zamandÄ±r kendini gÃ¶stermeyen rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±z varsa yeniden ortaya Ã§Ä±kabilir. Ã–zellikle omurganÄ±za, sÄ±rtÄ±nÄ±za, bÃ¶breklere ve ÅŸekerinize dikkat! Eskiden baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerler sizi arayabilir. Ä°ÅŸ yerinde kadÄ±nlarla birtakÄ±m anlaÅŸmazlÄ±klar yaÅŸayabilirsiniz.

BalÄ±k AÄŸustos 2023: Sizi yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z bir tempo bekliyor

1 AÄŸustosâ€™ta 9 derece Kova burcundaki dolunaya BoÄŸa burcundaki JÃ¼piterâ€™in sert bir etkileÅŸimi olacak.

12â€™nci evinizde meydana gelecek bu dolunayla birlikte kabuÄŸunuza Ã§ekilebilir, dinlenmek isteyebilirsiniz. Ruhunuzun ihtiyaÃ§larÄ±na odaklanmak iyi gelecektir. Terapi alabilir, bilinÃ§altÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±labilir, rÃ¼yalarÄ±nÄ±za odaklanabilirsiniz.

JÃ¼piterâ€™in sert etkileÅŸimiyle kaygÄ±, vesvese gibi durumlarÄ± abartabilirsiniz. AslÄ±nda sizi ruhsal anlamda ÅŸifalandÄ±racak bir sÃ¼rÃ¼ bilgiye de rahatlÄ±kla ulaÅŸabilirsiniz. YakÄ±n Ã§evreniz, kardeÅŸlerinizle ilgili konularda tepkileriniz abartÄ±lÄ± olabilir, aman dikkat! Ã–te yandan sÃ¼rpriz bir seyahat gÃ¼ndeme gelebilir.



16 AÄŸustosâ€™ta 23 derece Aslan burcunda gerÃ§ekleÅŸecek yeniaya BoÄŸa burcunda seyahat eden UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za odaklanÄ±p dengeli beslenme ve spor gibi aktivitelere hayatÄ±nÄ±zda daha fazla yer aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken omurganÄ±za ve kalp saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dikkat!

Sizi yoÄŸun bir iÅŸ temposu bekliyor. Ä°ÅŸ konusunda hem eÄŸleneceÄŸiniz hem de yaratÄ±cÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±z bir zaman dilimi bu... Ama birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle ego Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±na girmemenizi Ã¶neririm. UranÃ¼sâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimiyle iletiÅŸim kazalarÄ± yaÅŸanabilir, gÃ¼nlÃ¼k planlarÄ±nÄ±z aniden deÄŸiÅŸebilir. Hem yakÄ±n Ã§evrenize hem de birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilere tahammÃ¼lÃ¼nÃ¼z azalabilir ve biraz isyan edebilirsiniz.

Ä°letiÅŸim kazalarÄ± yaÅŸanabilir, gÃ¼nlÃ¼k planlarÄ±nÄ±z da aniden deÄŸiÅŸebilir.

23 AÄŸustosâ€™la 15 EylÃ¼l arasÄ± MerkÃ¼r BaÅŸak burcunda geri harekette. Ä°kili iliÅŸkiler, anlaÅŸmalar, sÃ¶zleÅŸmeler ve ortaklÄ±klarla ilgili gecikmeler, yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalar sÃ¶z konusu. Yeni bir ortaklÄ±k kurmak veya sÃ¶zleÅŸme yapmak iÃ§in de biraz bekleyin derim.

31 AÄŸustosâ€™ta 7 derece BalÄ±k burcunda SatÃ¼rnyen bir dolunay var. Bu biraz sert bir dolunay Ã§Ã¼nkÃ¼ SatÃ¼rnâ€™Ã¼n olduÄŸu yerde hem sorumluluk almak gerekir hem de kÄ±sÄ±tlanma durumu vardÄ±r. Kendinize odaklanÄ±p hayatÄ±nÄ±za Ã§eki dÃ¼zen vermeniz gerekebilir.

Son dÃ¶nemde biraz â€˜daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸâ€™ olabilirsiniz. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za odaklanmalÄ±, size iyi gelecek konulara yÃ¶nelmelisiniz. Kendinize karÅŸÄ± sorumluluklarÄ±nÄ±zÄ± hatÄ±rlayacaksÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸ anlamÄ±nda yoÄŸun bir sÃ¼reÃ§ geÃ§irebilirsiniz. Bu dÃ¶nem hayata ve kendinize karÅŸÄ± gerÃ§ekÃ§i olmalÄ±, boÅŸ hayallerin peÅŸinde koÅŸmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

BalÄ±k EylÃ¼l 2023: Kendinizi ÅŸÄ±martmak, kendiniz iÃ§in para harcamak iyi gelebilir

15 EylÃ¼lâ€™de 21 derece BaÅŸak burcunda bir yeniay gerÃ§ekleÅŸecek.

Bu yeniaya NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert, UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™unsa destekleyici etkileÅŸimleri olacak. OrtaklÄ±klar, iliÅŸkiler, sÃ¶zleÅŸmeler ve anlaÅŸmalarda yeni adÄ±mlar sÃ¶z konusu.

YalnÄ±z burcunuzda seyahat eden NeptÃ¼nâ€™le gerÃ§ekleri gÃ¶rmekte zorlanabilirsiniz. Size fayda saÄŸlayacak bir iÅŸi, bir anlaÅŸmayÄ±, bir kiÅŸiyi zararlÄ± zannedebilirsiniz. Veya Ã§ok direttiÄŸiniz bir iÅŸ aslÄ±nda size zarar verebilir ve bunu gÃ¶remeyebilirsiniz. Bu yÃ¼zden tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¼vendiÄŸiniz kiÅŸilerin fikirlerine kulak vermelisiniz.

Maddi konularda dÃ¼ÅŸÃ¼ncesizce ve sabÄ±rsÄ±zca davranmak kayÄ±plara neden olabilir.

UranÃ¼s ve PlÃ¼tonâ€™un gÃ¼zel destekleriyle yakÄ±n Ã§evrenizden bÃ¼yÃ¼k destekler gÃ¶rebilirsiniz. Ã–nemli iÅŸbirlikleri gÃ¼ndeme gelebilir. Dijital anlamda Ã¶nemli projelerle ilgilenebilirsiniz. SatÄ±ÅŸ, pazarlama, reklam, eÄŸitim gibi konulardan yana da destekler alabilirsiniz.



29 EylÃ¼lâ€™de 6 derece KoÃ§ burcunda dolunay meydana gelecek. Maddi konularda dÃ¼ÅŸÃ¼ncesizce ve sabÄ±rsÄ±zca davranmak kayÄ±plara neden olabilir. HarcamalarÄ±nÄ±za daha fazla dikkat etmelisiniz! Ä°ÅŸin iÃ§inde KoÃ§ olduÄŸundan Ã§Ã¶zÃ¼m odaklÄ± olmak gerekebilir. Ã–zellikle maddi konularda hÄ±zlÄ± kararlar vermeniz gerekebilir. Bu dÃ¶nem kendinizi ÅŸÄ±martmak, kendiniz iÃ§in para harcamak iyi gelebilir.

BalÄ±k Ekim 2023: Sakin kalmakta zorlanabilirsiniz

14 Ekimâ€™de 21 derece Terazi burcunda MerkÃ¼ryen bir GÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± meydana gelecek.

Tutulmaya PlÃ¼tonâ€™un sert bir etkileÅŸimi olacak, OÄŸlak burcundan... Kredi, borÃ§lanma ve yatÄ±rÄ±mla ilgili Ã¶nemli gÃ¼ndemleriniz olabilir. Ä°ÅŸin iÃ§inde MerkÃ¼r olduÄŸundan bu konularda araÅŸtÄ±rmalar yapmak, bilgi sahibi olmak, sÃ¶zleÅŸmeler yapmak, seyahatlere Ã§Ä±kmak gerekebilir. Maddi konularda Ã§ok akÄ±llÄ±ca davranmanÄ±z gereken bir dÃ¶nemdesiniz, kararsÄ±z kalmak sizi zora sokabilir.



Bu dÃ¶nem trafikte dikkatli olun, yola odaklanmak pek kolay olmayabilir.

Tutulmaya PlÃ¼tonâ€™un sert etkileÅŸiminden dolayÄ±, belki bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek, dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek gerekir. Ã–rneÄŸin maddi olarak kaybetmekten korkan birisinizdir ve bununla ilgili destek alÄ±p bu dÃ¼ÅŸÃ¼nce kalÄ±bÄ±nÄ± yÄ±karsÄ±nÄ±z. Ya da bu dÃ¶nem arkanÄ±zdan iÅŸ Ã§evirenler veya sizin kazancÄ±nÄ±za mÃ¼dahale etmek isteyenler olabilir. SaÄŸlÄ±k konusunda harcamalarÄ±nÄ±z artabilir. En iyisi hiÃ§bir ÅŸeyi takÄ±ntÄ± yapmamak ve kendi kendinize baskÄ± uygulamamak.

28 Ekimâ€™de 5 derece BoÄŸa burcunda Mars ve JÃ¼piterâ€™in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olacaÄŸÄ± bir Ay tutulmasÄ± var. YakÄ±n Ã§evre, komÅŸular, kuzenler, fikirler, dijital iÅŸler, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, pazarlama gibi konular gÃ¼ndeminizde... Sakin kalmakta, yakÄ±n Ã§evrenize uyumlanmakta zorlanabileceÄŸiniz, isyan edeceÄŸiniz bir yeniay. Ã–zellikle internet, elektronik aletler, dijital iÅŸlerde beklenmedik ve sinir bozucu aksilikler gÃ¼ndeme gelebilir. Bu dÃ¶nem trafikte dikkatli olun, yola odaklanmak pek kolay olmayabilir.

BalÄ±k KasÄ±m 2023: Biraz yalnÄ±z kalÄ±p kafa dinleyin

13 KasÄ±mâ€™da 20 derece Akrep burcunda Mars ve UranÃ¼sâ€™Ã¼n etkin olacaÄŸÄ± bir yeniay meydana gelecek.

Bu yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™den gÃ¼zel bir destek var. YurtdÄ±ÅŸÄ±, eÄŸitim, yolculuklar, hukuk, sÄ±navlar ve ticari konular ana gÃ¼ndem maddeleriniz olabilir.

YalnÄ±z Marsâ€™la JÃ¼piter karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸundan tahammÃ¼lsÃ¼z, kavgacÄ± ve fanatik yaklaÅŸÄ±mlar sergileyebilirsiniz. EtrafÄ±nÄ±zdaki insanlarla aynÄ± fikirde olmamaktan dolayÄ± gerginlikler oluÅŸabilir. Seyahatlerde, eÄŸitimlerde veya sÄ±navlarda stresli durumlar yaÅŸanabilir. Trafikte dikkatli olun ve hÄ±z yapmayÄ±n!



Ailevi konularda sakin kalmalÄ± ve kimseyle aÄŸÄ±z dalaÅŸÄ±na girmemelisiniz.

Zihninizi organize etmek bu dÃ¶nem pek olay olmayabilir ve hatta zihinsel yorgunluÄŸunuz Ã§ok artabilir. NeptÃ¼nâ€™Ã¼n gÃ¼zel desteÄŸiyle oldukÃ§a yaratÄ±cÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±z bir zaman dilimi bu... Dinlenmek, kendinizle ilgilenmek, biraz yalnÄ±z kalÄ±p kafa dinlemek, birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼k bir yerlere kaÃ§mak ideal olur.

27 KasÄ±mâ€™da 4 derece Ä°kizler burcunda Mars etkili bir dolunay gerÃ§ekleÅŸecek. Bu dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n sert etkileÅŸimi olacak. Ailevi konularda sakin kalmalÄ± ve kimseyle aÄŸÄ±z dalaÅŸÄ±na girmemelisiniz.

Ev iÃ§inde aceleyle halledilmesi gereken konular olabilir. TaÅŸÄ±nma sÃ¼recindeyseniz eÅŸyalarÄ±nÄ±z taÅŸÄ±nÄ±rken zarar gÃ¶rebilir. KiracÄ±ysanÄ±z ev sahibiniz veya komÅŸularÄ±nÄ±zla iyi geÃ§inmeye bakÄ±n. Bu dÃ¶nem evden onay almanÄ±z zor olabilir veya iktidar mÃ¼cadelesi iÃ§ine girebilirsiniz. KiÅŸisel hedefleriniz iÃ§in aÅŸmanÄ±z gereken birtakÄ±m engeller ortaya Ã§Ä±kabilir. Veya aile bireylerinizin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin sorumluluklarÄ±nÄ±z artabilir.

BalÄ±k AralÄ±k 2023: Uzun soluklu bir aÅŸka hazÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?

12 AralÄ±kâ€™ta MerkÃ¼râ€™Ã¼n OÄŸlak burcundaki geri hareketi baÅŸlayacak ve yÄ±l sonuna kadar devam edecek.

DostlarÄ±nÄ±zla yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z planlar sÃ¼rekli deÄŸiÅŸebilir ve bu sizi strese sokabilir. Uzun sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸiniz arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla bir araya gelebilirsiniz.

13 AralÄ±kâ€™ta 20 derece Yay burcundaki yeniaya BalÄ±k burcundaki NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert bir etkileÅŸimi olacak. 10â€™uncu evinizde gerÃ§ekleÅŸen bu yeniay, odaÄŸÄ±nÄ±za iÅŸ hayatÄ±nÄ±zÄ±, iÅŸyerindeki dengeleri, yÃ¶neticilerle iliÅŸkileri taÅŸÄ±yor. Bu konularda hevesli ve iyimser olurken, yeni adÄ±mlar gÃ¼ndeme gelebilir.



BazÄ±larÄ±nÄ±z saÄŸlam yatÄ±rÄ±mlarla kendini gÃ¼vence altÄ±na alabilir.

YalnÄ±z NeptÃ¼nâ€™Ã¼n sert etkileÅŸiminden dolayÄ± mesleÄŸinizi ilgilendiren konularda kafanÄ±z karÄ±ÅŸabilir veya yorgun hissedip hiÃ§bir ÅŸey yapmak istemeyebilirsiniz. Ama NeptÃ¼nâ€™Ã¼n olduÄŸu alanda her zaman gÃ¶zden kaÃ§an ayrÄ±ntÄ±lar vardÄ±r. Bu yÃ¼zden iÅŸle ilgili atacaÄŸÄ±nÄ±z adÄ±mlarda ve alacaÄŸÄ±nÄ±z kararlarda Ã§ok dikkatli olmanÄ±z gerekir ki sonradan piÅŸmanlÄ±k yaÅŸamayÄ±n!

27 AralÄ±kâ€™ta 4 derece YengeÃ§ burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunaya BalÄ±k burcundaki SatÃ¼rnâ€™Ã¼n destekleyici bir etkileÅŸimi olacak. YÄ±lÄ± aÅŸka dair gÃ¼zel geliÅŸmelerle kapatÄ±yorsunuz. Bekarlar iÃ§in uzun sÃ¼reli iliÅŸkilerin baÅŸlangÄ±cÄ± olabilir. Ã‡ocuk sahibi olabileceÄŸiniz koÅŸullar gÃ¼ndeme gelebilir. Ä°ÅŸiniz yaratÄ±cÄ±lÄ±k veya sahneyle ilgiliyse bu alanda sorumluluklarÄ±nÄ±z artarken uzun vadeli bir iÅŸ projesi de gÃ¼ndeme gelebilir. BazÄ±larÄ±nÄ±z saÄŸlam yatÄ±rÄ±mlarla kendini gÃ¼vence altÄ±na alabilir.

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