Zülfü Livaneli'den unutamayacağınız konser!

Güçlü sesi ile size bir müzik ziyafeti çekecek Zülfü Livaneli konseri'ne ne dersinix? 4 Ağusto'ta Palmarina'daki bu konser kaçmaz!

Barışa ve kardeşliğe adanmış şarkıları yıllardır güçlü sesiyle yorumlayan Zülfü Livaneli, 4 Ağustos’ta Palmarina’da sevenleriyle buluşacak. Livaneli Bodrum’da ışıkları altında dinleyicilerinin yüreklerine umut aşılayacak.

Tarih: 04 Ağustos 2012

Saat: 21: 15

Yer: Yalıkavak Palmarina Amfi Tiyatro, Muğla

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