Zülfü Livaneli'den unutamayacağınız konser!
4 Ağustos'ta Muğla'da!
Güçlü sesi ile size bir müzik ziyafeti çekecek Zülfü Livaneli konseri'ne ne dersinix? 4 Ağusto'ta Palmarina'daki bu konser kaçmaz!
Barışa ve kardeşliğe adanmış şarkıları yıllardır güçlü sesiyle yorumlayan Zülfü Livaneli, 4 Ağustos’ta Palmarina’da sevenleriyle buluşacak. Livaneli Bodrum’da ışıkları altında dinleyicilerinin yüreklerine umut aşılayacak.
Tarih: 04 Ağustos 2012
Saat: 21: 15
Yer: Yalıkavak Palmarina Amfi Tiyatro, Muğla
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