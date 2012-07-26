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Zülfü Livaneli'den unutamayacağınız konser!

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Zülfü Livaneli'den unutamayacağınız konser!
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4 Ağustos'ta Muğla'da!

Güçlü sesi ile size bir müzik ziyafeti çekecek Zülfü Livaneli konseri'ne ne dersinix? 4 Ağusto'ta Palmarina'daki bu konser kaçmaz!

Barışa ve kardeşliğe adanmış şarkıları yıllardır güçlü sesiyle yorumlayan Zülfü Livaneli, 4 Ağustos’ta Palmarina’da sevenleriyle buluşacak. Livaneli Bodrum’da ışıkları altında dinleyicilerinin yüreklerine umut aşılayacak.

Tarih: 04 Ağustos 2012
Saat: 21: 15
Yer: Yalıkavak Palmarina Amfi Tiyatro, Muğla

www.biletix.com

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