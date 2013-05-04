''Zoraki İkili'' beyaz perdede!

430 milyon dolar hasılatıyla tüm dünyada fırtınalar estiren Can Dostum’un yıldızı Omar Sy’in merakla beklenen yeni filmi aksiyon dolu bir komedi. Birbirlerine tamamen zıt karakterler olan iki dedektifin komik maceralarını anlatan filmde Omar Sy, varoş mahallelerde görev alan Osman adında bir polisi canlandırıyor.



Osman peşinde olduğu bir kumar çetesini yakalamak için bir takım dalaverelerle kendini suç departmanının şefi olmak üzere olan seçkin bir polis François’nın ortağı yapar. Tek amacı suya sabuna dokunmadan üstlerine doğru imajı vermek olan François’nın şimdi terfisi konusunda önünde tek bir engel vardır: Burnunu her şeye sokan Osman. Küçük bir çetenin peşinde olduğunu zanneden bu uyumsuz ikili istemeden de olsa zamanla kendilerini ülkenin en büyük suç ağını çökertmek için giriştikleri bir maceranın ortasında bulacaktır.

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