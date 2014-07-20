Ziynet Sali ve Despina Vandi Konseri

Akdeniz’in büyülü iki sesi Ziynet Sali ve Despina Vandi, 25 Eylül’de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşuyor!

Şarkılarıyla olduğu kadar, zengin sahne şovlarıyla hazırladığı konserlerle büyük beğeni toplayan Türk popunun en sıcak sesli yorumcularından Ziynet Sali; Yunanistan'ın ülkemizde de çok sevilen yıldızı Despina Vandi ile Harbiye Açıkhava sahnesinde muhteşem bir konsere imza atacak.

Aşka Yürek Gerek (Mustafa Sandal), A Pa Pa (Ziynet Sali), Gia Ya (Harem Grubu), Hoppa Hoppa (Ayşegül Aldinç), Seni Severdim (Yaşar & Yıldız Usmanova) gibi coverlanarak Türk sanatçıları tarafından seslendirilmiş birçok hit şarkılarını da bu konserde repertuarına alacak olan sanatçı ülkemize ilk kez geliyor.

Ziynet Sali ve Despina Vandi, 25 Eylül Perşembe akşamı İstanbullu müzikseverlere Harbiye'de Türkçe–Yunanca hazırladıkları repertuvar ile unutulmaz bir gece yaşatacak. BKM organizasyonu ile gerçekleşecek konserde, romantik şarkıların yanı sıra eğlence de tüm coşkusuyla yaşanacak. Geceye özel hazırlanan sahne şovu ise izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, İstanbul

Tarih-Saat: 25 Eylül 2014-21.00