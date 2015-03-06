Zenne’nin yapımcılarından yeni film: Çekmeceler
Caner Alper ve Mehmet Binay yeni filmleri ile beyazperdeye geri döndü.
M. Caner Alper ile Mehmet Binay’ın yönettiği ve Ece Dizdar, Tilbe Saran, Taner Birsel ile Nilüfer Açıkalın’ın oynadığı Çekmeceler, 06 Mart 2015′de vizyona girdi.
Konusu
Otuz ikinci yaşgünün gecesinde, kanlar içinde hastaneye kaldırılan Deniz’in, sıkça geçmişe döndüğü yoğun rehabilitasyon sürecinde, ruhundaki kilitli çekmeceler açılacak. Kız çocuk ve ergen cinselliğinin neresinden tutacağını bilemeyen aktör bir anne-babanın, kendi kompleksleri arasında kızlarının bedeninde ve ruhunda açtıkları yaralar ortaya çıkacak.
Yönetmenler: M. Caner Alper, Mehmet Binay
Senaryo: M. Caner Alper
Oyuncular: Ece Dizdar (Deniz), Tilbe Saran (Saadet), Taner Birsel (Ayhan), Nilüfer Açıkalın (Ayşe), Pınar Töre, Tuğrul Tülek, Burak Altay, Gizem Erdem, Yekta Kopan, Cengiz Coşkun
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