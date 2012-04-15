Zeki Demirkubuz'dan “Yeraltı”

Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğinde Engin Günaydın, Nergis Öztürk, Serhat Tutumluer ile Nihal Yalçın’ın oynadığı Yeraltı, Mavi Film tarafından vizyonda!

Filmin konusu

Muharrem, nefret ettiği ve edildiği halde eski arkadaşlarının yemeğine kendisini zorla davet ettirir. Masum didişmeler, ufak kişilik gösterileri ile başlayan yemek, giderek dumanlanan kafaların etkisiyle utanç dolu geçmişe doğru yol almaya başlar. Defterler açılır, hesaplar ortaya dökülür. Gece pişmanlık, gözyaşları ve öfkeyle dolarken, rezillik karanlık sokaklara, otel odalarına taşar.

YERALTI FİLM FRAGMANI

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