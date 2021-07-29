Zahide isminin anlamı nedir? Zahide ne demek? Zahide adının özellikleri, analizi ve kökeni

Zahide ismi Arapça kökenli bir isim olmakla beraber haramdan kaçınan kimse ve sofu anlamlarına gelmektedir.

Zahide İsminin Anlamı Nedir? Zahide Ne Demek?

Ülkemizde ortalama 100 bin kişi tarafından kullanılan Zahide ismi haramdan kaçan kimse ve sofu anlamlarına geliyor. Öte yandan Zahide ismi dinin buyruklarını yerine getiren demektir.

Zahide İsminin Özellikleri

Güneşi ve güneşli havayı çok severler. Sosyal hayatta daha aktif olmak adına sürekli soluğu dışarıda alırlar. İnsanlara yardım etmeye bayılır ve liderlik etme konusunda oldukça başarılıdırlar.

Zahide İsminin Analizi

Zahide ismi 6 harften oluşur ve isim analizi şöyledir;

Z: Güneşli havada gezmeyi sever ve okumaktan büyük keyif alır.

A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.

H: Monoton bir yaşam tarzını benimsemiştir. Sakin bir yapısı vardır.

İ: Kırılgan ve çok duygusal bir yapıya sahiptir.

D: üçlü bir karaktere sahiptir. Zorluklarla büyük bir mücadele vermeyi başarır.

E: Ruhsal dünyası oldukça karmaşıktır.

Zahide Adının Kökeni

Zahide adının kökeni Arapçadır.

Zahide İsminin Yanına Yakışan İsimler

Zahide isminin yanına yakışan kız isimleri; Zahire, Zahfer, Zahtinur, Zahure.

Zahide isminin yanına yakışan erkek isimleri; Zahir, Zahit, Zahid, Zahi.

Zahide İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.