Z ile başlayan kız isimleri nelerdir? Z harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

İlk harfi Z olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isim şu şekilde sıralanabilir: 1- Zack 2- Zygmunt 3- Zaida 4- Zach 5- Zinedine 6- Zoey

Z ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

1- Zeynep

2- Zara

3- Zerrin

4- Zahide

5- Zübeyde

6- Ziynet

7- Zekiye

8- Zambak

9- Züleyha

10- Zehra

11- Zennur

Z Harfiyle Başlayan Kız İsimlerinin Anlamları

1- Zeynep:

İslam ülkelerinde ''Zeyneb'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan Zeynep ismi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Zeynep isminin sözlük anlamı değerli ve saygıdeğerdir. Yaklaşık 680 bin kişinin kullandığı Zeynep Ülkemizdeki en popüler 10 isimden biridir.

2- Zara:

Dilimize İspanyolcadan geçen Zara ismi, 90'lı yılların ilk yıllarından itibaren popüler olmaya başladı. Zara isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Önce gelen, kadim, öncü

İkinci Anlamı: Asil, soylu, kıymetli

3- Zerrin:

Farsçada Zer kelimesi altın anlamına gelir. Zerrin ismi ise altın kadar değerli ve ışıltılı demektir.

4- Zahide:

Zahit isminin müennes hali olan Zahide, küçük büyük tüm günahlardan sakınan, vaktinin çoğunu ibadet ve zikirle geçiren mümin kadın anlamına gelir.

5- Zübeyde

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Zübeyde isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Bir şeyin özü, en saf ve el değmemiş hali

İkinci Anlamı: Ulaşılan sonuç, varılan hedef

6- Ziynet:

Ziynet ismi hem parlak ve ışıltı, hem de değerli süs eşyası ve mücevher anlamına geliyor. Ülkemizde bu ismi yaklaşık 4 bin kişi kullanmaktadır.

7- Zekiye

Zeki isminden türetilmiş olan Zekiye, feraset sahibi, anlayışlı ve akıllı anlamına gelir.

8- Zambak:

Zambak, genelde sarı ve beyaz renkte açan, kendine has bir kokusu olan bir çiçek türüdür.

9- Züleyha:

Hz. Yusuf'un eşinin adı olan Züleyha, Hilal ve İlkay isimleriyle eş anlamlıdır. Ek olarak Züleyha, su kadar saf ve temiz manasına gelir.

10- Zehra:

Arapça kökenli bir kelime olan Zehra'nın iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Güler yüzlü, misafirperver,

İkinci Anlamı: Beyaz, günahsız

11- Zennur:

Zen ve nur kelimelerinden oluşan Zennur ismi, ışık saçan kadın anlamına gelir.